أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت أوفيس في 2025

في بعض الأيام، قد يبدو وكأن العالم يعمل على المستندات. فهناك مستندات لمشاركة المعلومات، ومستندات لإجراء الحسابات، ومستندات لـ عمليات الخرائط والمستندات إلى التعاون في المشاريع على سبيل المثال لا الحصر. 📚

الحمد لله أن العديد من هذه الوثائق أصبحت الآن إلكترونية - فالعالم بحاجة إلى كل ما يمكننا الحصول عليه من أشجار الآن!

سواء كنت تعمل في مكتب أم لا، فهناك احتمال كبير أنك تحتاج إلى إنتاج مستندات من نوع ما على أساس يومي.

ربما كان مايكروسوفت أوفيس هو الخيار الافتراضي (خاصةً إذا كنت تعمل في بيئة مؤسسية)، ولكن هناك الآن العديد من الخيارات الأخرى التي تعمل بنفس الجودة أو أفضل. كما أنها قد توفر لك المال.

لفتح عينيك على هذه الاحتمالات، نقدم لك أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت أوفيس في 2024. 👀

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل مايكروسوفت أوفيس؟

أولاً، ضع في اعتبارك مدى تعقيد العمل الذي تقوم به. هل تحتاج إلى ميزات متقدمة أم مجرد ميزات أساسية؟ ربما تفضل حتى الوظائف العادية والبسيطة لأن ذلك يؤدي المهمة دون تعقيد الأمور. 🛠️

ثم ابحث عن هذه الميزات:

واجهة مستخدم واضحة وبديهية، حتى تتمكن من البدء في العمل بسرعة

القدرة على إدارة مجموعة من أنواع الملفات، على سبيل المثال، تطبيقات معالجة الكلمات مثل Microsoft Word (.doc و .docx)، وجداول البيانات مثل Excel (.xls و .xlsx)، وتنسيقات العروض التقديمية مثل PowerPoint (.ppt و .pptx)

أتمتة سير العمل أدوات لزيادة إنتاجيتك، على سبيل المثال، السماح لك بإنشاء المهام من داخل المستند

التوافق مع الأجهزة المحمولة حتى تتمكن من العمل من أي مكان

التخزين السحابي، بحيث يمكنك أنت وفريقك الوصول إلى آخر التحديثات في الوقت الفعلي، مما يجعل مشاركة الملفات و إدارة الفريق بسيطة

## أفضل 10 بدائل لمايكروسوفت أوفيس لاستخدامها في عام 2024

ربما كنت تبحث عن طريقة جديدة لـ العمل مع مستندات فريقك عبر الإنترنت. أو ربما ترغب في إبهار عميل بعرض تقديمي حتى تتمكن من الفوز بذلك المشروع المستقل الجديد. 🤩

أياً كان وضعك، فأنت الآن تعرف المزيد عن ما تبحث عنه، لذا دعنا نستكشف بعضاً من أفضل بدائل Microsoft Office المتوفرة حالياً.

اخلق انطباعًا رائعًا عند استخدام ClickUp لكتابة جميع مستنداتك وتحريرها والتعاون في جميع مستنداتك

ClickUp هو تطبيق قائم على السحابة أداة إنتاجية التي تعمل أيضًا كبديل مجاني لمايكروسوفت أوفيس. وهي قابلة للتخصيص بشكل كبير بحيث يمكنك إعدادها لتناسب سير عملك. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة السحب والإفلات تجعله سهل الاستخدام للغاية.

استخدم أحد القوالب المتعددة أو ClickUp AI للبدء، أو أنشئ مستندك الخاص من البداية. يمكنك حفظ المستندات التي تستخدمها كثيرًا كقوالب لـ حفظ الوقت لاحقًا. ثم قم بتصنيف مستنداتك حتى تتمكن من البحث عنها بسهولة وإضافتها في أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك بشكل منطقي.

مشاركة الملفات و التعاون في الوقت الفعلي سهل للغاية مع ClickUp. بمجرد أن تقوم بإنشاء ClickUp Docs يمكنك ربطها بسير العمل للحصول على مدخلات من فريقك.

الكشف التعاوني والتحرير التعاوني وإضافة التعليقات وتضمين الروابط داخل مستندات ClickUp Docs

وسم أعضاء الفريق وتعيينهم عناصر العمل حتى لا يفلت أي شيء من بين يديك. من السهل إدارة الأذونات حتى تحافظ على التحكم في خصوصية المستند وحقوق التحرير.

ClickUp ممتاز أيضاً لإدارة المشاريع, إدارة المكاتب و إدارة سير العمل . من خلال الأدوات التي تساعدك على تصور الجداول الزمنية وأعباء عمل الفريق، فهي في الأساس مجموعة الإنتاجية التي تدعمك على كل المستويات ✨

كليك أب أفضل الميزات:

إنشاء مستندات ClickUp مع خيارات تصميم متعددة

يمكنك أنت وفريقك بسهولة تحرير المستندات معًا لجعلها مثالية من حيث الكلمات

من السهل تنسيق المستندات بحيث تبدو احترافية للغاية

تحويل النص من المستندات إلى مهام يمكنك تتبعها

الترحيل عبر المنصات - على سبيل المثال، من مساحة عمل جوجل أو Asana أو Excel أو Monday.com - والتكامل مع أدوات مثل Zoom وSlack وDropbox بسيط للغاية

قيود ClickUp:

لا يمنحك الإصدار المجاني إمكانية الوصول إلى ميزات متقدمة مثل التحليلات أو الجداول الزمنية للمشروع، ولكن من السهل الترقية إلى نسخة مدفوعة تتيح لك الوصول إلى ميزات متقدمة

هناك العديد من الميزات التي قد تستغرق بعض الوقت لتتعلم كيفية استخدامها جميعًا

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. ليبر أوفيس

عبر ليبر أوفيس تطور بديل مايكروسوفت أوفيس هذا من أوبن أوفيس الأصلي. وهو عبارة عن مجموعة مكتبية مجانية مفتوحة المصدر، تم إنشاؤها بروح المشاركة والتعاون. صُممت هذه الأداة المكتبية لمساعدتك على إنشاء مستندات احترافية جيدة التنظيم بسهولة، وذلك بفضل معالج النصوص، بالإضافة إلى جداول البيانات وقاعدة البيانات ووظائف العروض التقديمية وغيرها.

يتميز الإصدار الأخير بتحسينات على الوضع المظلم حتى تتمكن من ضبط سطوع الواجهة، والقدرة على تضمين جداول البيانات في الرسوم البيانية، وأداء وتوافق أفضل في كل شيء. 🙌

أفضل ميزات LibreOffice:

واجهة المستخدم نظيفة جدًا وسهلة الاستخدام

متوافق مع مستندات Word و Excel و PowerPoint، بالإضافة إلى تنسيق المستندات المفتوحة (ODF)

يمكنك التصدير إلى مجموعة كبيرة من التنسيقات المختلفة، بما في ذلك ملفات PDF

وهو مبني على برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر، لذا يمكنك استخدامه ومشاركته وتعديله ليناسب احتياجاتك الخاصة

قيود LibreOffice:

لا يوفر الدعم الفني إلا إذا اشتريت حلاً يستند إلى LibreOffice من أحد شركائهم

لا يوجد برنامج بريد إلكتروني مدمج مثل Outlook في الوقت الحالي، لذلك لا يمكن أن يحل محل Microsoft Office بالكامل

أسعار ليبري أوفيس:

مجاني مع تبرع اختياري

تقييمات ومراجعات LibreOffice:

G2: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. مكتب WPS

عبر مكتب WPS Kingsoft WPS Office هو أداة تعاونية مصممة لإنشاء مستندات معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية وتحريرها بسهولة. إنه يلهمك الإبداع مع السماح لك بتتبع التغييرات التي أجريتها أنت أو غيرك على مستنداتك. يمكنك أيضًا استخدامه لتحرير ملفات PDF أو دمجها أو تقسيمها أو تحويلها.

سواء كنت تقوم بتحرير تقرير أو خطة مشروع أو سيرة ذاتية أو جدول عمل أو خطاب رئيسي، اختر من بين عدة فئات من القوالب المجانية حتى لا تضطر إلى إنشاء تنسيق مستندك من الصفر.

أفضل ميزات WPS Office:

متوافق مع مايكروسوفت أوفيس ومحرّر مستندات جوجل

يمكن تنزيله مجانًا على أنظمة تشغيل متعددة، بما في ذلك ويندوز وماك أو إس وiOS وiOS وأندرويد ولينكس

العمل من أي مكان على جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف محمول - خاصةً إذا كان لديك إصدار Pro، والذي يمكن استخدامه على ما يصل إلى تسعة أجهزة في وقت واحد

حماية أمان بياناتك من خلال تعيين أذونات البيانات وتحريرها

يدعم إصدار الكمبيوتر الشخصي 13 لغة، بينما يدعم إصدار الهاتف المحمول 46 لغة

قيود WPS Office:

تستخدم الحزمة المكتبية المجانية الإعلانات للمساعدة في تغطية التكاليف، وهو ما قد يكون مزعجًا أثناء محاولتك العمل

إذا كنت تريد المزيد من الميزات المتقدمة والمزيد من السعة التخزينية، فعليك الدفع مقابل حزم Pro أو Enterprise

أسعار WPS Office:

WPS Standard: مجاناً

مجاناً WPS Pro: 23.99 دولارًا لمدة 6 أشهر أو 35.99 دولارًا سنويًا

23.99 دولارًا لمدة 6 أشهر أو 35.99 دولارًا سنويًا WPS Enterprise: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات WPS Office:

G2: 4.4/5 (أكثر من 260 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 260 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4. مساحة عمل جوجل

عبر مساحة عمل جوجل يُطلق عليه في الأصل اسم G Suite، وهو بديل مايكروسوفت أوفيس، وهو أداة إنتاجية وتعاونية قائمة على الويب. إنه إصدار الأعمال من Gmail، وهو مصمم للجميع بدءًا من الأفراد وحتى الشركات على مستوى المؤسسات. وهو يتضمن لوحة معلومات تحليلية حتى تتمكن من معرفة كيف مساحة عمل جوجل يتم استخدامه وتكوين إعدادات الأمان.

تمنحك جميع الباقات إمكانية الوصول إلى مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google، بالإضافة إلى Google Drive وGmail، ويمكنك أيضًا إعداد بريد إلكتروني مخصص لعملك. ثم، مع زيادة تكلفة الباقة، تحصل على مساحة تخزين أكبر تدريجيًا لكل مستخدم، والمزيد من المشاركين في كل مؤتمر فيديو، وأمان محسّن، ودعم فني أفضل. ✨

أفضل ميزات Google Workspace:

يمكنك تخزين ملفاتك المكتبية ومشاركتها عبر الإنترنت لسهولة الوصول إليها من أي متصفّح ويب

يوفر Google Workspace المزيد من الأمان وعمليات تكامل أكثر تقدمًا من Gmail

يمكن دمج الصفحات القابلة للمشاركة مع تقويم Google للاحتفاظ بمستندات اجتماعاتك في مكان واحد

بالنسبة للشركات، يمكن مشاركة مساحة التخزين المجمَّعة لكل مستخدم بين العديد من المستخدمين

الدعم متاح 24/7

قيود Google Workspace:

يستند إلى الويب، لذا إذا كان اتصالك بالإنترنت غير مستقر، لا يمكنك العمل دون اتصال بالإنترنت

يمكنك ربط نطاق واحد فقط لكل حزمة، لذا إذا كان لديك نطاقات متعددة، فعليك شراء حزم إضافية وتسجيل الدخول إلى كل منها على حدة

تسعير Google Workspace:

تجربة مجانية: لمدة 14 يومًا

لمدة 14 يومًا الباقة الفردية: 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتوفر خصم مع التزام لمدة عام واحد)

9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتوفر خصم مع التزام لمدة عام واحد) باقة الشركات المبتدئة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مطلوب التزام لمدة عام واحد)

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (مطلوب التزام لمدة عام واحد) الباقة القياسية للشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مطلوب التزام لمدة عام واحد)

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مطلوب التزام لمدة عام واحد) الشركات الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مطلوب التزام لمدة عام واحد)

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (مطلوب التزام لمدة عام واحد) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Workspace:

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 14,600 تقييم)

5. مكتب كاليجرا

عبر مكتب كاليجرا هذا البرنامج المجاني البديل لـ Microsoft Office هو مجموعة مكتبية ومجموعة فنون رسومية في آنٍ واحد، وتعمل تقنية الرسوميات هذه على طول الطريق عبر التطبيقات المختلفة. كما أنه برنامج مجاني ومفتوح المصدر.

يتضمن تطبيق Calligra Words، وهو تطبيق معالجة النصوص، ميزات النشر المكتبي بحيث يمكنك إنشاء مستندات جميلة باستخدام السحب والإفلات. استخدم المكونات الإضافية لإضافة رسومات وتأثيرات جديدة إلى عروض Calligra Stage التقديمية الخاصة بك، وحتى أداة الحساب وجداول البيانات Sheets تتيح لك إنشاء مخططات انسيابية وخرائط ذهنية. 🤩

أفضل ميزات كاليجرا أوفيس:

من السهل إضافة رسومات إلى أي من مستنداتك لجعلها تبدو جيدة

اختر من بين مجموعة من القوالب لمختلف حالات الاستخدام أو أنشئ صيغتك الخاصة

قائمة صيغ شاملة تسمح لك بإنشاء الصيغة الخاصة بك في جداول البيانات

واجهة المستخدم سريعة الاستجابة بحيث يمكنك إنجاز المزيد في وقت أقل

حتى أن هناك أداة لإدارة المشاريع للمشاريع المتوسطة إلى الكبيرة

قيود كاليجرا أوفيس:

يشعر بعض المستخدمين أن ميزاته محدودة للغاية بحيث لا يمكن أن تحل محل مجموعات البرامج المكتبية الأخرى مفتوحة المصدر

لا يتم تحديث البرنامج بشكل منتظم مثل بعض البدائل المجانية الأخرى لخيارات مايكروسوفت أوفيس

أسعار كاليجرا أوفيس:

مجاني مع تبرع اختياري

كاليجرا أوفيس #### تقييمات ومراجعات مكتب كاليجرا:

G2: لا توجد تقييمات أو مراجعات حتى الآن

لا توجد تقييمات أو مراجعات حتى الآن Capterra: لا توجد تقييمات أو مراجعات حتى الآن

6. أبل آي وورك

عبر تفاحة يُطلق على تطبيقات معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية من Apple iWork اسم Pages وNumbers وKeynote. وليس من المستغرب أنها مصممة لاستخدامها على مجموعة منتجات Apple، بما في ذلك أجهزة Mac وiPhone وiPad، وكذلك على الويب عبر iCloud.com . ومع ذلك، يمكنك فتح المستندات وتحريرها وتصديرها بتنسيقات ملفات مثل .doc و .xlsx و .pptx. 📚

تساعدك مجموعة القوالب على إنشاء مستندات قوية واحترافية وجميلة ومخصصة لاحتياجاتك. كما أن التعاون أصبح سهلاً من خلال تتبع التغييرات والتمييزات والدردشة المدمجة مع بقية أعضاء فريقك.

أفضل ميزات Apple iWork:

واجهة المستخدم نظيفة جداً وسهلة على العينين

من السهل استخدام الرسومات المدمجة في البرنامج أدوات التصميم لإنشاء مستندات ملفتة للنظر

إذا كنت تعمل على جهاز iPad، يمكنك إضافة الملاحظات والرسوم التوضيحية باستخدام Apple Pencil

نقل عملك بين أجهزة Apple سهل للغاية

قيود Apple iWork:

يجب على كل شخص يعمل على مستند أن يستخدم Apple iWork

إذا قمت بفتح مستندات iWork في Microsoft Office، يجب عليك التحقق من وجود أي تناقضات في التنسيق أو الأحرف المفقودة

تسعير Apple iWork:

الإصدار المجاني لأي شخص لديه حساب على iCloud

تقييمات ومراجعات Apple iWork:

G2: 4.3/5 لأرقام أبل (أكثر من 140 تقييمًا)

4.3/5 لأرقام أبل (أكثر من 140 تقييمًا) Capterra: لا توجد تقييمات أو مراجعات حتى الآن

7. دروب بوكس بيبر

عبر ورقة دروب بوكسورقة دروب بوكس هي أداة تحرير Dropbox. فهي تسهل التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك من خلال التعليقات وتسمح لك بتعيين المهام من داخل المستند.

تصميمات نظيفة وبسيطة تجعل إنشاء المستندات أمراً سهلاً. يمكنك أيضًا تضمين مجموعة من الملفات، بما في ذلك خرائط Google ومقاطع SoundCloud ومقاطع فيديو YouTube وصور GIF لتوصيل وجهة نظرك وجعل المستند أكثر تشويقًا - ثم تحويله تلقائيًا إلى عرض تقديمي. 🤩

أفضل ميزات Dropbox Paper:

يمكنك الوصول إليه بمجرد إعداد حساب دروب بوكس - حتى الحساب المجاني سيفي بالغرض

اختر من بين مجموعة من القوالب للبدء، بما في ذلك خطة المشروع ومساحة العصف الذهني وخطة وسائل التواصل الاجتماعي وملاحظات الاجتماعات

حافظ على تنظيم كل شيء مع جدول أعمال اجتماعك ومحاضر الاجتماعات والخطوات التالية في مكان واحد

يمكنك تنزيل المستندات لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت مثل Microsoft Word

قيود دروب بوكس الورقية:

أنت بحاجة إلى حساب Dropbox للوصول إلى Dropbox Paper - يمكنك الحصول على حساب بسعة تخزينية تصل إلى 2 جيجابايت مجانًا

يشعر بعض المستخدمين أن التنسيقات وتخطيطات المشاريع محدودة بعض الشيء مقارنةً بحزمة Office Suite

تسعير Dropbox Paper:

تجربة مجانية: لمدة 30 يومًا على الحزم القياسية والمتقدمة والاحترافية

لمدة 30 يومًا على الحزم القياسية والمتقدمة والاحترافية بالإضافة: 9.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، 2 تيرابايت (عند إصدار الفاتورة سنويًا)

9.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، 2 تيرابايت (عند إصدار الفاتورة سنويًا) القياسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للفرق الصغيرة المكونة من ثلاثة مستخدمين على الأقل، 5 تيرابايت (عند إصدار الفاتورة سنويًا)

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للفرق الصغيرة المكونة من ثلاثة مستخدمين على الأقل، 5 تيرابايت (عند إصدار الفاتورة سنويًا) عائلة: 16.99 دولارًا/شهريًا لما يصل إلى ستة مستخدمين، 2 تيرابايت (عند إصدار الفاتورة سنويًا)

16.99 دولارًا/شهريًا لما يصل إلى ستة مستخدمين، 2 تيرابايت (عند إصدار الفاتورة سنويًا) متقدم: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للفرق المكونة من ثلاثة مستخدمين على الأقل، مع مساحة غير محدودة (عند إصدار الفاتورة سنويًا)

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للفرق المكونة من ثلاثة مستخدمين على الأقل، مع مساحة غير محدودة (عند إصدار الفاتورة سنويًا) احترافي: 16.58 دولارًا/شهرًا لمستخدم واحد (مستقل)، 3 تيرابايت (عند إصدار الفاتورة سنويًا)

16.58 دولارًا/شهرًا لمستخدم واحد (مستقل)، 3 تيرابايت (عند إصدار الفاتورة سنويًا) المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار، قابلة للتخصيص بمساحة غير محدودة

تقييمات ومراجعات دروب بوكس الورقي

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. أباتشي أوبن أوفيس

عبر أباتشي أوبن أوفيس هذا البديل المجاني ل Microsoft Office هو برنامج مكتبي مفتوح المصدر يستخدمه ملايين المستخدمين. وقد تم تطويره على مدار سنوات عديدة، وغالبًا ما يتم تطويره بناءً على طلبات المستخدمين. 👀

يحتوي على تطبيقات معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية المعتادة، من بين تطبيقات أخرى، ويخزن البيانات بتنسيق المستندات المفتوحة (ODF) القياسي، ولكن لا يزال بإمكانه العمل مع ملفات من معظم حزم البرامج المكتبية الأخرى.

أفضل ميزات برنامج Apache OpenOffice:

إنه سهل الاستخدام لأنه يعمل مثل العديد من البرامج المكتبية الأخرى ولديه معظم الميزات نفسها

يعمل على جميع أجهزة الكمبيوتر تقريباً وبعدة لغات مختلفة

إنه مجاني بالكامل ويمكن استخدامه بأي طريقة تراها مناسبة

قيود Apache OpenOffice:

إذا كنت تستخدم أيضًا Microsoft Office Suite، فقد تواجه أحيانًا بعض مشكلات التوافق

يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة بعض الشيء وقد تحتاج إلى ترقية

تسعير Apache OpenOffice:

مجاناً (على الرغم من أنه يمكنك التبرع بالوقت للعمل على النظام إذا كانت لديك مهارات تطوير البرمجيات)

تقييمات ومراجعات أباتشي أوبن أوفيس

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 450 مراجعة)

9. أوفيس سويت

عبر أوفيس سويت OfficeSuite هو بالضبط ما يبدو عليه - مجموعة من الأدوات المكتبية شائعة الاستخدام. بالإضافة إلى تطبيقات معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية، يوفر هذا البديل ل Microsoft Office أيضًا وظائف البريد والتقويم.

يمكنك التعاون في المستندات مع فريقك باستخدام الإبرازات والتعليقات والرسومات وتتبع التغييرات. وبفضل محرر PDF المخصص، يمكنك استخدام الميزات المتقدمة لإكمال النماذج، وتعيين أذونات التحرير، واستخدام التوقيعات الرقمية، وقفل الملفات بكلمة مرور - أو تحويلها إلى تنسيقات ملفات أخرى. 🙌

OfficeSuite أفضل الميزات:

إنشاء ملفاتك الجديدة من مجموعة مختارة من القوالب سهلة الاستخدام

OfficeSuite متوافق تمامًا مع Microsoft Office وGoogle Docs، بالإضافة إلى تنسيقات المستندات المفتوحة

يعمل على أنظمة التشغيل ويندوز وأندرويد وiOS، ويمكنك مزامنة المستندات عبر الأنظمة الأساسية

يتكامل بسلاسة مع الخدمات السحابية مثل OneDrive وGoogle Drive وDropBox

قيود OfficeSuite:

لا توجد أدوات للتعاون المباشر للعمل مع فريقك في الوقت الفعلي

وظيفة البحث والاستبدال محدودة إلى حد ما مقارنة بخيارات Microsoft Office البديلة في هذه القائمة

أسعار OfficeSuite:

تجربة مجانية لباقة Office Suite: لمدة سبعة أيام على الحزم الشخصية والعائلية

لمدة سبعة أيام على الحزم الشخصية والعائلية شخصي: 39.99 دولاراً في السنة لمستخدم واحد

39.99 دولاراً في السنة لمستخدم واحد عائلية: 59.99 دولارًا في السنة ل 6 مستخدمين

59.99 دولارًا في السنة ل 6 مستخدمين الشركات: 3.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

3.99 دولار شهرياً لكل مستخدم إضافي للأعمال: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم (مع محرر PDF متقدم)

6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم (مع محرر PDF متقدم) المنزل والأعمال 2024: 99.99 دولارًا أمريكيًا لمستخدم واحد (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات OfficeSuite #### التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

10. مكتب بولاريس

عبر مكتب بولاريس يتيح لك Polaris Office عرض مستندات معالجة الكلمات والشرائح وجداول البيانات وتحريرها ومشاركتها في متصفحك ويساعدك على إدارة ملفات PDF بسهولة. اختر من بين مجموعة متنوعة من الأنماط لجعل مستنداتك تبدو مصقولة واحترافية، وتعاون مع فريقك، وتتبع التغييرات أثناء التنقل.

ترتقي وظيفة الذكاء الاصطناعي التي تمت إضافتها مؤخرًا ببديل Microsoft Office هذا إلى مستوى أعلى، مما يدعمك للعمل بذكاء أكبر وإنشاء المحتوى بسهولة أكبر. 🙌

بولاريس أوفيس أفضل الميزات:

إنه بسيط للغاية وسهل التعامل معه

يعمل Polaris Office على كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة

يمكن تخصيص القوالب لتلبية احتياجاتك

يوفر ميزات أمان لحماية المستندات المهمة

المنتج يتطور دائماً، ويتم إضافة ميزات جديدة أسبوعياً

قيود Polaris Office:

سعة التخزين محدودة إلى حد ما، مما قد يكون محبطًا

إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني، فستتعرض للإعلانات لإقناعك بالترقية إلى الإصدار المدفوع

تسعير بولاريس أوفيس:

بولاريس أوفيس الإصدار الذكي (السحابي): 39.99 دولارًا سنويًا لتسعة أجهزة

39.99 دولارًا سنويًا لتسعة أجهزة بولاريس أوفيس الإصدار الاحترافي (السحابي): 59.99 دولارًا سنويًا ل 15 جهازًا بالإضافة إلى مساحة تخزين أكبر

59.99 دولارًا سنويًا ل 15 جهازًا بالإضافة إلى مساحة تخزين أكبر Windows أو MacOS (الكمبيوتر الشخصي): 79.99 دولارًا للكمبيوتر الشخصي الواحد (شراء مدى الحياة)

79.99 دولارًا للكمبيوتر الشخصي الواحد (شراء مدى الحياة) iOS (هاتف محمول : 39.99 دولارًا (شراء مدى الحياة)

: 39.99 دولارًا (شراء مدى الحياة) بولاريس أوفيس للأعمال: 83.88 دولارًا أمريكيًا في السنة لأجهزة متعددة

تقييمات ومراجعات بولاريس أوفيس:

G2: 4.2/5 (20 مراجعة)

4.2/5 (20 مراجعة) Capterra: 4.4/5 (16 مراجعة)

ابدأ إدارة العمل باستخدام بدائل مايكروسوفت أوفيس

عندما تعمل مع المستندات كل يوم، لديك خيار. يمكنك الذهاب مع الخيار الافتراضي لمستنداتك المكتبية أو يمكنك التفكير في بديل مايكروسوفت أوفيس. إذا قمت بالخيار الأخير، يمكنك حتى توفير المال، مع الاستمرار في الحصول على جميع الوظائف التي تحتاجها. 🙌

ولتحديد اختيارك، حدد الميزات المحددة ومستوى التعقيد الذي تحتاجه، ثم ابحث عن خياراتك لمعرفة ما تقدمه.

عندما تبحث عن بديل لمايكروسوفت أوفيس يمكنه القيام بكل ما تحتاج إليه إلى حد كبير، فإن ClickUp هو خيار ممتاز. إنه حل شامل يدعمك في كل شيء بدءاً من إنشاء مستنداتك وتحريرها ومشاركتها، وصولاً إلى إدارة سير العمل الناتج عن كل ذلك - وأكثر من ذلك بكثير.

اختر انقر فوق اليوم واجعل حياتك أسهل كل يوم. ✨