أفضل 10 بدائل لديسكورد للمحادثات الجماعية في 2025

أصبح ديسكورد المنصة المفضلة لـ التواصل والتواصل الاجتماعي بين اللاعبين والمجتمعات على الإنترنت. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وأدوات التواصل الصوتي والنصي، ليس من المستغرب أن يكتسب Discord شعبية واسعة بين قواعد المستخدمين الآخرين.

ولكن بالنسبة لمحبي Discord الذين يبحثون عن أدوات أكثر سهولة بجودة احترافية، فلديهم خيارات أخرى. هناك بدائل لـ Discord تقدم ميزات وفوائد مماثلة - وقد جمعنا لك أفضل 10 بدائل!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Discord؟

ابحث عن منصة تتمتع بأعلى معايير الأمان لتعزيز مشاركة المجتمع، ومشاركة محتوى الوسائط المتعددة، والبقاء على اتصال بغض النظر عن موقع أي شخص أو جهازه.

يساعد بديل لـ Discord سهل الاستخدام على تحسين الإنتاجية لأن الأشخاص يمكنهم التنقل في التطبيق والعثور بسهولة على المعلومات التي يحتاجون إليها. فكّر في أنواع الموضوعات التي تريد مناقشتها مع شبكتك:

التطوير المهني والشهادات

استراتيجية الأعمال ورؤى القيادة

الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية

اتجاهات الصناعة والتحديات

الفرص الوظيفية

استخدم ClickUp Whiteboards مع الكائنات والمهام والعلاقات والعناصر اللاصقة للتعاون بصريًا مع فريقك

امتلاك منصة غنية بالميزات مع الدردشة والتعاون أدوات توفر مرونة أكبر وحرية إبداعية للتعبير عن الأفكار والأفكار والحلول. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار بديل ديسكورد:

الأمان والخصوصية، بما في ذلك المصادقة الثنائية والتشفير من طرف إلى طرف وتدابير حماية البيانات

بما في ذلك المصادقة الثنائية والتشفير من طرف إلى طرف وتدابير حماية البيانات قنوات اتصال مثل الدردشة النصية والصوتية والفيديو إلى التعاون في الوقت الفعلي أو غير متزامن

مثل الدردشة النصية والصوتية والفيديو إلى التعاون في الوقت الفعلي أو غير متزامن دعم النظام الأساسي المتجاوب مع الوثائق ومقاطع الفيديو التعليمية لاستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة

مع الوثائق ومقاطع الفيديو التعليمية لاستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة التخصيص لملفات التعريف الشخصية لتمثيل مجتمعك وعلامتك التجارية بشكل أفضل

لملفات التعريف الشخصية لتمثيل مجتمعك وعلامتك التجارية بشكل أفضل التكاملات مع تطبيقات الطرف الثالث مثل برنامج إدارة المشاريع والبريد الإلكتروني

مثل برنامج إدارة المشاريع والبريد الإلكتروني عناصر التحكم في الإشعارات لكتم صوت القنوات، وتعيين ساعات الهدوء، والتخصيص حسب الجهاز

لكتم صوت القنوات، وتعيين ساعات الهدوء، والتخصيص حسب الجهاز التنسيق والتصميم مع تحرير نص غني ورموز تعبيرية لتعبير أفضل

مع تحرير نص غني ورموز تعبيرية لتعبير أفضل مدمج حلول مؤتمرات الفيديو للمناقشات في الوقت الفعلي

للمناقشات في الوقت الفعلي البحث وظيفة للعثور على معلومات محددة بسرعة

أفضل 10 بدائل لـ Discord

1. انقر فوق

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع مئات من الميزات القابلة للتخصيص لخلق تجربة خالية من الاحتكاك. المزايا المدمجة عرض الدردشة في ClickUp يتيح للمجموعات الصغيرة والكبيرة التواصل مع بعضها البعض بسهولة من أجهزة متعددة!

والأفضل من ذلك كله، يوفر ClickUp أدوات تعاون مرئية مثل السبورات البيضاء والخرائط الذهنية لتجاوز قنوات الدردشة والمستندات التقليدية. استفد من الرؤية الإضافية مع تعليقات @mention والرسائل القابلة للتنفيذ مع مقاطع الفيديو والصوت لمناقشة أي موضوع

ClickUp أفضل الميزات

حول 1,000 عملية تكامل لجلب جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة في منصة واحدة

التعليقات المعينة والمترابطة في أي انقر فوق المستند أو مهمة، أو السبورة تتوفر الكثير من ميزات التعاون المرئي على كل خطة تسعير مجانية و موارد المساعدة التي يمكن الوصول إليها والندوات عبر الإنترنت والدعم عبر الإنترنت

حول 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لإدارة العمل من كل زاوية

بيئة بنية تحتية آمنة مع تشفير من طرف إلى طرف

ملاحظات وتسميات وعلامات للفرز والتصفية المتقدمة

إصدار مجاني قوي مع عدد غير محدود من أعضاء الخطة المجانية

تطبيقات الجوال بما في ذلك iPad وiPhone وAndroid

ترتيب سير العمل بالسحب والإفلات

قم بإنشاء وتتبع الأهداف في ClickUp قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. سلاك

عبر سلاك سلاك هو تواصل الفريق ومركز تعاون يجمع الأشخاص والبيانات والأدوات في مكان واحد. وهو يساعد الفرق على البقاء منظمين وربط جميع أدواتهم البرمجية و العمل معًا بشكل أكثر فعالية لإنجاز الأمور بشكل أسرع.

باستخدام Slack، يمكن للمستخدمين إنشاء قنوات لموضوعات أو محادثات محددة، وتعيين تذكيرات للمهام والمواعيد النهائية، ومشاركة الملفات، وتتبع التقدم المحرز في المشاريع، والمزيد. يتكامل Slack أيضًا مع آلاف التطبيقات الأخرى، مما يسهل توسيع نطاق المناقشات إلى أبعد من ذلك!

أفضل ميزات سلاك

أدوار النظام لتصنيف عضو في الفريق كمسؤول لإدارة حسابات سلاك أو غير مسؤول

قنوات لإنشاء مساحات مركزية مشتركة للمحادثات والملفات والأشخاص

منشئ سير العمل لأتمتة الإجراءات الروتينية والتواصل الروتيني

التجمعات والمقاطع مع خيارات الصوت والفيديو

قيود Slack

خيارات تخصيص محدودة في الإعدادات الفردية

دعم منع فقدان البيانات هو إحدى ميزات خطة المؤسسة

تسعير سلاك

خطة مجانية

الخطة الاحترافية : 7.25 دولار شهريًا للشخص الواحد، تُدفع سنويًا

: 7.25 دولار شهريًا للشخص الواحد، تُدفع سنويًا خطة الأعمال+ : 12.50 دولار/شهرًا للفرد الواحد، تُدفع سنويًا

: 12.50 دولار/شهرًا للفرد الواحد، تُدفع سنويًا خطة شبكة المؤسسات: اتصل ب Slack لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Slack

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

G2: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

_/مرجع/ /مدونة؟ p=68953 مقارنة Slack مقابل Asana %/%href/

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3. رسول القوات

عبر رسول القوات رسول القوات هو تطبيق مراسلة شامل مصمم لمساعدة المستخدمين على العمل معًا بشكل أكثر كفاءة. إنه حل شامل للمراسلة والتعاون لـ الفرق الافتراضية والبعيدة التي تقدم ميزات مثل الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو, إدارة المهام أدوات، وروبوتات الدردشة الآلية، وعمليات التكامل المخصصة، والمزيد.

يمكن للمستخدمين التعاون في الوقت الفعلي والبقاء على اتصال بسهولة. توفر المنصة أيضاً وظيفة بحث قوية تسمح للمستخدمين بالعثور على الرسائل والملفات بسرعة، مما يساعدهم على البقاء منظمين ومطلعين على أحدث المحادثات.

Troop Messenger أفضل الميزات

إنشاء رسائل لإرسالها إلى عدد كبير من المستخدمين والمجموعات في وقت واحد

أنظمة الدردشة الخاصة، بما في ذلك الرسائل الذاتية

وظيفة إعادة توجيه الرسائل

مؤشرات القراءة والكتابة

دردشة نصية وصوتية

قيود ماسنجر القوات

يمكن لمستخدمي Troop Messenger المسجلين الوصول إلى الدعم المباشر فقط

منحنى تعليمي حاد لتخصيص المنصة

تسعير برنامج Troop Messenger

المؤسسة : 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً الأعلى : 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً الممتاز: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج Troop Messenger

G2 : 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4. شانتي

عبر شانتي Chanty عبارة عن منصة تعاون مع ميزات مثل الدردشة ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات وإدارة المهام لمساعدة المستخدمين على البقاء على اتصال وإنتاجية. باستخدام Chanty، يمكن للمستخدمين مشاركة الأفكار وتعيين المهام والحصول على تعليقات من الآخرين بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين جميع الاتصالات بشكل آمن في مكان واحد بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة في أي وقت. يتيح نظام الإشعارات الخاص به للمستخدمين معرفة متى تكون هناك رسائل جديدة أو تحديثات للمهام أو ملفات مهمة. وهذا يضمن أن يكون الجميع على اطلاع على آخر المستجدات!

شانتي أفضل الميزات

فيديو وصوت بدقة 4K مع دعم ما يصل إلى 1,000 مشارك في الفيديو

إجراءات المحادثة لإعادة تسمية المحادثات أو تركها

@إشارات لإخطار الأعضاء

رسائل صوتية للردود أثناء التنقل

سمة داكنة عالية التباين

قيود شانتي

طرق عرض المهام تقتصر على كانبان والقائمة والتقويم

الأدوار وعناصر التحكم في الأذونات هي ميزات مدفوعة

أسعار شانتي

خطة مجانية

خطة الأعمال: 3 دولارات لكل مستخدم شهرياً

شانتي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. مامبو

عبر مامبو التالي في قائمة بدائل ديسكورد هو Mumble، وهو برنامج دردشة صوتية مفتوح المصدر، منخفض الكمون وعالي الجودة مخصص بشكل أساسي للاستخدام أثناء اللعب. يمكن استخدامه للاتصال الجماعي عبر الإنترنت أو الاتصالات الشبكية الأخرى. يوفر Mumble صوتًا واضحًا بمعدل بت منخفض وأقل تأخير في المعالجة، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات الألعاب.

كما أنه مشفر لضمان خصوصية وأمان الاتصالات. يتوفر Mumble لأنظمة ويندوز وماك ولينكس. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم مجموعة متنوعة من الإضافات لدعم الوسائط المختلفة مثل بث الموسيقى.

أفضل ميزات #### Mumble

أوامر دردشة مخصصة وإدخالات قائمة السياق

نظام أذونات المستخدم الشاملة (ACL)

التعرف على الأصدقاء عبر الخوادم

اتصال مشفر

معالجات دليل الإعداد

قيود #### قيود مامبو

يجب على المستخدمين الدفع مقابل بعض التطبيقات والوظائف الإضافية لمزيد من الوظائف

مساعدة ودعم محدود في حال وجود مشاكل في استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسعير #### Mumble

استخدام Mumble مجاني

تقييمات ومراجعات Mumble Mumble

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. الدردشة البخارية

عبر دردشة البخار Steam Chat هي خدمة دردشة صوتية لمنصة Steam تتيح للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض. وتوفر مجموعة متنوعة من خيارات التواصل، مثل الدردشات الصوتية ومحادثات الفيديو والمحادثات الجماعية وغيرها. بالإضافة إلى المراسلة الخاصة، يمكن للمستخدمين أيضًا الانضمام إلى غرف الدردشة العامة للتواصل مع عدة مستخدمين في وقت واحد.

تقدم المنصة مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص، مثل إنشاء صور رمزية مخصصة وإضافة أصدقاء لسهولة التواصل. تتكامل Steam Chat أيضًا مع خدمات Steam الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى قائمة أصدقائهم على المنصة والتواصل معهم عبر الإنترنت.

أفضل ميزات دردشة Steam Steam

دردشات متعددة الوسائط، بما في ذلك الفيديو والصور والتغريدات والمزيد

روابط قابلة للمشاركة لدعوة الأشخاص مباشرةً إلى دردشة جماعية

دردشات جماعية محفوظة مع عناوين وصور رمزية

وظيفة سحب وإسقاط الأصدقاء

قنوات بنقرة واحدة

قيود الدردشة البخارية

يفتقر إلى ميزات التخصيص لواجهة مستخدم بسيطة مقارنة ببدائل Discord الأخرى

يؤثر مستوى الفريق الخاص بالمستخدم على حد الأصدقاء

تسعير الدردشة على Steam

استخدام Steam Chat مجاني

تقييمات ومراجعات دردشة Steam Steam Chat

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

7. مايكروسوفت تيمز

عبر فرق مايكروسوفت Microsoft Teams هي منصة تعاون قائمة على السحابة تم تطويرها بواسطة Microsoft، وهي مصممة لتمكين الموظفين داخل المؤسسة من التعاون والتواصل مع بعضهم البعض بسهولة. توفر للمستخدمين القدرة على الاتصال ومشاركة الملفات والمحادثات والمهام من مركز مركزي واحد.

وتتيح الأداة للمستخدمين إنشاء قنوات لموضوعات أو فرق محددة، بالإضافة إلى البحث عن المحتوى والمحادثات داخل فريقهم. بفضل ميزاته المتعددة، يُعد Microsoft Teams أداة قوية لمساعدة المستخدمين على البقاء على اتصال وتنظيم وإنتاجية. يمكن استخدامه في أي بيئة عمل أو بيئة تعليمية لجمع الأشخاص معًا ومشاركة المعرفة والتعاون في المشاريع.

أفضل ميزات Microsoft Teams

مايكروسوفت أوفيس عمليات التكامل، بما في ذلك Word وPowerPoint وExcel

إشعارات ذات أولوية كل دقيقتين إلى 20 دقيقة

المكالمات الصوتية والبريد الصوتي وتحويل المكالمات

مشاركة الشاشة مع خلفيات ضبابية

ترجمة الرسائل المضمنة

قيود Microsoft Teams

يتطلب صندوق بريد Exchange Online (مستند إلى السحابة) لاستخدام المنصة إلى أقصى حد

منحنى تعليمي حاد لتعلم الوظائف المختلفة

تسعير Microsoft Teams

تقدم Microsoft Teams خطط تسعير متعددة للاستخدامات التجارية والمنزلية. يتوفر حساب الصفحة الرئيسية المجاني بميزات محدودة

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

8. سكايب

عبر سكايب سكايب هو تطبيق يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية. كما يوفر أيضاً المراسلة الفورية ومشاركة الملفات وإمكانيات عقد مؤتمرات الفيديو وخيارات مشاركة الشاشة. مع تطبيق سكايب للجوال، يمكن للمستخدمين البقاء على اتصال أثناء التنقل. يتوفر التطبيق لكل من أجهزة Android و iOS.

ويمكن استخدامه لأغراض العمل والتواصل الشخصي على حد سواء. يوفر Skype أيضاً ميزات متقدمة مثل إعادة توجيه المكالمات والبريد الصوتي والمكالمات الجماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات دولية منخفضة التكلفة باستخدام أرصدة أو اشتراكات سكايب.

أفضل ميزات سكايب #### سكايب

عروض أسعار الرسائل لمتابعة أسرع

إعادة توجيه الرسائل إلى محادثات أخرى

تشفير من طرف إلى طرف للرسائل الفورية

تكامل Spotify لمعاينة الأغاني

ردود الفعل وصور GIF والاقتباسات والمزيد

قيود Skype

يعمل بشكل أفضل داخل نظام Microsoft البيئي للحصول على مزايا النظام الأساسي

تظهر الإعلانات للمستخدمين على الباقة المجانية

تسعير سكايب

لدى سكايب باقات مجانية ومدفوعة، بما في ذلك الاشتراك ورصيد سكايب ورقم سكايب

تقييمات ومراجعات سكايب

G2 : 4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 22,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 370+ تقييم)

9. فنتريلو

عبر فنتريلو Ventrilo هو برنامج دردشة واتصال صوتي مصمم للألعاب عبر الإنترنت، وخاصة الألعاب متعددة اللاعبين. لا يوفر Ventrilo للاعبين طريقة رائعة للبقاء على اتصال أثناء الألعاب فحسب، بل يحتوي أيضًا على ميزات مثل قوائم الخوادم وإعدادات المستخدم والقناة واكتشاف تنشيط الصوت ومفاتيح الاختصار والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Ventrilo للمستخدمين اتصالاً آمناً خالياً من أي تدخل خارجي. هذا البديل لـ Discord رائع أيضًا للاجتماعات عبر الإنترنت أو المكالمات الجماعية، حيث يتيح للمستخدمين من جميع أنحاء العالم المشاركة بغض النظر عن موقعهم!

فينتريلو أفضل الميزات

محادثات خاصة من مستخدم إلى مستخدم، سواء كانت مكالمات صوتية أو نصية

ميزة فلترة القناة وتشغيل التدفقات الصوتية

كلمات مرور مسؤول القناة الدائمة

توليد صوت تحويل النص إلى كلام (TTS)

استخدام الحد الأدنى من موارد وحدة المعالجة المركزية

قيود فنتريلو

محتوى الموقع الإلكتروني واسع النطاق للقراءة واستكشاف المشكلات وإصلاحها مقارنة ببدائل Discord الأخرى

مجاني لما يصل إلى 8 أشخاص على نفس الخادم

تسعير #### فينتريلو

فنتريلو مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات Ventrilo

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. العنصر

عبر

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Element عبارة عن منصة تواصل للمستخدمين لإرسال واستقبال الرسائل والصور والبيانات الأخرى عبر المراسلة الفورية. تتيح الأداة أيضًا للمستخدمين إنشاء غرف الدردشة الخاصة بهم والانضمام إليها مع دعم مكالمات الصوت والفيديو.

تتوفر المنصة على أنظمة أندرويد وiOS وiOS وويندوز ومتصفحات الويب. وهي مجانية للاستخدام ولكنها تحتوي على ميزات إضافية للباقات المدفوعة، مثل زيادة سعة التخزين وخيارات التخصيص.

أفضل ميزات #### Element

الدعم واتفاقيات مستويات الخدمة (SLAs) لعمليات النشر السحابية والمحلية

غرف دردشة جماعية للأفراد أو الفرق التي لديها أذونات وصول

وظائف متعددة للشبكة للعمل والتعاون بشكل آمن

مكالمات صوتية ومكالمات فيديو فردية وجماعية غير محدودة

تشفير من طرف إلى طرف

قيود العنصر

دعم العنصر غير قادر على إعادة تعيين كلمات المرور أو إعادة تنشيط حسابات matrix.org

يتعذر على المستخدمين التسجيل برقم هاتف

تسعير العنصر

الشركات : 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسات : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً سيادية: اتصل ب Element للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات العنصر

G2 : 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5 مراجعات)

ابقَ متصلاً ومنظماً مع أدوات الدردشة في ClickUp

تقدم ClickUp تجربة اتصال دردشة رائعة مصممة خصيصاً لزيادة الإنتاجية والكفاءة.

معبأة بميزات قوية مثل عمليات التكامل، وإدارة المهام، والأدوات الإبداعية مثل السبورات البيضاء والخرائط الذهنية، فإن ClickUp ينشئ منصة فريدة من نوعها تتجاوز قنوات الدردشة والمستندات التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp خطة مجانية مع عدد غير محدود من أعضاء الخطة المجانية للأبد وخطط تسعير معقولة للبدء مع مجموعة صغيرة أو كبيرة! 🌐

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