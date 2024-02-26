أفضل 10 تكاملات ديسكورد في 2025 (المراجعات والأسعار)

يُعد Discord مركزاً قوياً للتواصل، حيث يحافظ على تواصل اللاعبين والمجتمعات والفرق عبر الدردشة النصية والصوتية والمرئية. تعمل عمليات تكامل Discord على الارتقاء بالتطبيق الشهير بالفعل إلى آفاق جديدة، وتوسيع وظائفه لمساعدتك في إبقاء كل شيء (والجميع) على اتصال.

تكامل Discord مثالي للمستخدمين الذين يرغبون في تحسين التواصل والتعاون والإنتاجية. الأمر كله يتعلق بإيجاد تطابق لتطبيقاتك الأكثر استخداماً.

لقد جمعنا لك أفضل 10 تكاملات لـ Discord في السوق لمساعدتك في الارتقاء بخادم Discord الخاص بك إلى آفاق جديدة، مع استكمال المراجعات ومعلومات التسعير.

إذا كنت مستعداً للاتصال بأدواتك المفضلة بطرق جديدة، دعنا نتعمق في 10 من أكثر تكاملات Discord شيوعاً اليوم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات ديسكورد؟

التكاملات عالية الجودة هي سر تألق خادم ديسكورد الخاص بك. ✨

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي بحثنا عنها عند إعداد هذه القائمة:

القدرة على تحمل التكاليف: أفضل عمليات تكامل ديسكورد تناسب ميزانيتك الحالية

أفضل عمليات تكامل ديسكورد تناسب ميزانيتك الحالية التحديثات: التحديثات المنتظمة تجعل كل شيء أكثر موثوقية واستقراراً

التحديثات المنتظمة تجعل كل شيء أكثر موثوقية واستقراراً الأمان: ابحث عن شيء يحافظ على خصوصية كل شيء

ابحث عن شيء يحافظ على خصوصية كل شيء التخصيص: ابحث عن تكامل يمكنك تصميمه بنفسك

ابحث عن تكامل يمكنك تصميمه بنفسك إمكانية الوصول: اختر خياراً بدون تعليمات برمجية يمكن لأي شخص تهيئته إلا إذا كان فريقك لديه معرفة تقنية

اختر خياراً بدون تعليمات برمجية يمكن لأي شخص تهيئته إلا إذا كان فريقك لديه معرفة تقنية الوظائف: اختر تكامل ديسكورد الذي يحتوي على الوظائف التي تحتاجها، سواء كان ذلك إدارة المشروع أو التحليلات أو روبوتات الموسيقى أو أي شيء آخر

غالبًا ما يكون من المفيد التفكير في الجوانب الأخرى التي قد يستفيد منها أعضاء الخادم الخاص بك، مثل القدرة على إرسال موجزات RSS إلى Discord، أو نشر رسائل قناة Discord، أو طريقة سهلة لإنشاء تضمينات غنية بالمحتوى. كل ما تحتاجه من أجل سلاسة تعاون الفريق !

## أفضل 10 أفضل 10 تكامل بين الأوامر لاستخدامها في عام 2024

بدون مزيد من اللغط، دعنا ننتقل إلى أفضل 10 تكاملات لـ Discord. لقد حان الوقت لأخذ فريقك إلى التعاون في الوقت الحقيقي إلى آفاق جديدة.

1. انقر فوق

تصفح التطبيقات وعمليات التكامل المتاحة في ClickUp لإنجاز العمل في منصة مركزية واحدة تكامل Discord مع ClickUp سهل للغاية.

بجدية، تصدّر ClickUp قائمة G2 لـ أفضل برامج إدارة المشاريع في عام 2024 لأنه يجعل كل شيء أسهل!

يمكنك إرسال مجموعة مختارة مخصصة من إشعارات ClickUp تلقائيًا إلى قناة Discord الخاصة بك، مما يبقي فريقك بأكمله على نفس الصفحة.

كما أنها ميسورة التكلفة أيضاً. يتوفر التكامل مع حساب Discord الخاص بك في كل باقة من باقات ClickUp، بما في ذلك الخيار المجاني للأبد.

نحن نوفر لك أيضًا إذا كنت تبحث عن بدائل الخلاف . 🙌 عرض دردشة ClickUp يتيح لفريقك التواصل في الوقت الفعلي، حيث يجمع كل شيء تحت سقف واحد. إليك بعض أفضل ميزاته:

مشاركة الروابط والتحديثات

تحويل التعليقات إلى عناصر عمل

تنبيه أعضاء الفريق باستخدام إشارات @

تضمين صفحات الويب ومقاطع الفيديو وجداول البيانات

تضمين القوائم النقطية واللافتات وكتل التعليمات البرمجية

إنشاء طرق عرض دردشة منفصلة لمشاريع محددة كليك أب كليب رائع جدًا أيضًا. استخدمه لتوصيل الرسائل بدقة وسياق، ومشاركة تسجيلات الشاشة والمقاطع الصوتية مع أي شخص يُمنح الإذن.

مثل عرض الدردشة، يتيح لك ClickUp Clip إنشاء مهام من تسجيلاتك لتبسيط سير عملك.

أخيرًا وليس آخرًا، لدينا انقر فوق التعليقات .

التعليقات هي واحدة من أقوى أدوات التعاون على ClickUp، وهي جزء من سبب امتلاكنا لواحدة من أفضل تطبيقات مراسلة الأعمال حول

تتيح لك تعليقات ClickUp التعليقات إنشاء تعليقات على المستندات والمهام والمرفقات للقيام بما يلي:

طرح الأسئلة

إرسال إجابات

الحصول على تعليقات

الموافقة على التقديمات

تتبع الانتصارات

سواء أكنت تدمج Discord مع ClickUp أو تستخدم ميزات التواصل الداخلي لدينا، فنحن نعلم أنك ستحبها.

ClickUp أفضل الميزات

يمكن لروبوت ClickUp Discord Bot أتمتة إنشاء المهام والتحديثات لتوفير وقتك وتبسيط سير عملك

تتيح لك خيارات التخصيص اختيار الإشعارات التي سيرسلها روبوت الدردشة الآلي تلقائيًا إلى قناة Discord الخاصة بك

تتيح لك إعدادات الأذونات اختيار القنوات ومالكي المحتوى والمشرفين والضيوف الذين يمكنهم الوصول إليها

أكثر من 1000 عملية تكامل جاهزة مع أدوات مثل GitHub و Webhooks و Trello و Google Forms و Microsoft Teams و Slack و WordPress - بالإضافة إلى خيار إنشاء عمليات تكامل مخصصة لتطبيقات أخرى باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ClickUp - مما يجعل الحياة أسهل

مكتبة قوالب تحتوي على أكثر من 1,000 قالب جاهز، بما في ذلك إدارة المشاريع و قوالب خطة التواصل يبسط كل ما يتعلق بإدارة المشاريع

تطبيق ClickUp للجوال متوافق مع نظامي Android وiOS؛ ويعمل تطبيق سطح المكتب مع مايكروسوفت وماك ولينكس؛ ويعمل امتداد المتصفح مع كروم وفايرفوكس وإيدج

ClickUp القيود

يواجه بعض المستخدمين منحنيات تعلُّم عند استكشاف جميع ميزات إدارة المشاريع في ClickUp (تم حلها من خلال البرامج التعليمية المجانية والأسئلة الشائعة الشاملة)

يمكنك فقط دمج ClickUp مع خادم Discord واحد في كل مرة

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار النقر فوق الذكاء الاصطناعي متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. تقويم جوجل

عبر تقويم جوجل هل تمنيت يومًا أن تتمكن من إرسال المعلومات بين تقويم Google وتقويم Discord؟ أخبار جيدة! إن التكامل بين تقويم جوجل وديسكورد هو حل لا يحتاج إلى رمز يتيح لك القيام بذلك.

Zapier يجعل السحر يحدث، مما يفتح تطبيق Discord على إمكانيات لا حصر لها لأي شخص يستخدم تقويم Google. وهذا يعني أيضًا أنه يعمل مع جداول بيانات Google وGmail وتطبيقات Google الأخرى مع تكامل تقويم Google الأصلي. 📅

تقويم Google أفضل الميزات

تعمل ميزات الإشعارات والجدولة على تسهيل جدولة الأحداث والاجتماعات والتذكيرات باستخدام تقويم Google؛ وستتلقى إشعارات في الوقت الفعلي لهذه المهام على Discord

يقوم تقويم Google تلقائيًا بمزامنة التغييرات مع Discord لإبقاء الجميع على نفس الصفحة لسير عمل مبسّط

تعمل ميزات رسائل Discord والدردشة والصوت والفيديو على تحسين التعاون بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

يمكن لكل مستخدم على Discord تخصيص الإشعارات بناءً على الوقت من اليوم، ونوع الحدث، ويوم الأسبوع، وغير ذلك الكثير

تقويم Google القيود

لا تسمح لك الميزات بتحرير الأحداث أو تغيير التقويم الخاص بك مباشرةً من Discord - ستستخدم تقويم Google لهذا الغرض

يتضمن التكامل Zapier وتقويم Google وDiskord وقد يتطلب تكوينًا مناسبًا لضمان الأمان

تقويم جوجل التسعير

مجانًا

موقع Google Workspace Business Starter: 6 دولارات شهريًا

6 دولارات شهريًا معيار Google Workspace Business Standard: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12 دولارًا أمريكيًا في الشهر جوجل ووركسبيس للأعمال بلس $18 دولارًا في الشهر

$18 دولارًا في الشهر مؤسسة Google Workspace Workspace Enterprise: اتصل لمعرفة الأسعار

تقويم جوجل تقييمات ومراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

3. يوتيوب

عبر خلاف إذا كنت شريكًا على YouTube مع تشغيل العضوية، يمكنك دمج قناتك على YouTube مع خادم Discord الخاص بك. يتيح لك ذلك ربط قناة جديدة أو حالية على YouTube بخادم Discord جديد أو موجود لأعضائك فقط.

من هنا، يمكن لأعضائك استخدام Discord كوسيلة للدردشة ومشغل فيديو ومجتمع يحيط بالمحتوى الخاص بك.

أفضل ميزات يوتيوب

لا يتطلب دمج YouTube مع Discord Zapier أو أداة خارجية أخرى - يمكنك استخدام Zapier لإضافة وظائف إذا كنت ترغب في ذلك

يمكنك تعيين أذونات للقنوات المختلفة، وإنشاء قنوات Discord جديدة لأعضاء محددين، وإدارة من يمكنه الوصول إلى دردشة Discord العامة باستخدام إعدادات الخادم في Discord

تمنحك المزامنة التلقائية وإشعارات ديسكورد القابلة للتخصيص مزيدًا من الوقت لإنشاء المحتوى الذي يريد جمهورك رؤيته

إعدادات فترة السماح تسمح لك باختيار ما يحدث عندما لا يكون لدى المستخدمين عضوية نشطة في قناتك على يوتيوب

قيود يوتيوب

قد لا يعمل تكامل YouTube مع جميع روبوتات Discord

مطلوب شراكة YouTube لاستخدام هذا التكامل؛ إذا لم يكن لديك شراكة، فقد تتمكن من التكامل عبر Zapier

يوتيوب التسعير

مجانًا

تقييمات ومراجعات اليوتيوب تقييمات ومراجعات اليوتيوب

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. بيت بوكيت

عبر بيت بوكيت يتيح BitBucket التحكم في الإصدار لمشاريع البرمجيات التي تستخدم Git و Mercurial. يتميز بأدوات تعمل على تحسين التعاون في مكان العمل وإدارة التعليمات البرمجية وتتبع التغييرات.

يجعل Pipedream هذا التكامل في غاية السهولة. عندما تقوم بدمج BitBucket مع Discord، ستحصل على إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي لفرقك حتى يتمكن الجميع من العمل معًا.

أفضل ميزات BitBucket

تجعل التحديثات في الوقت الفعلي من السهل تنظيم استراتيجية التواصل وعملية تطوير البرمجيات

احتفظ بسجل واضح لأنشطة فريقك والتقدم المحرز في كل مشروع لتحسين المساءلة والشفافية

يمكن أن تساعد الاتصالات والإشعارات داخل التطبيق فريقك على تقليل التبديل بين المنصات والأدوات

أنشئ إشعارات مخصصة في قنوات Discord لإبقاء فريقك على اطلاع دائم على طلبات السحب والالتزامات والأحداث الحيوية الأخرى

قيود بيت بوكيت قيود بيت بوكيت

تكامل Discord متاح فقط عبر BitBucket Cloud؛ قد يتطلب التكامل السلس بعض المعرفة التقنية

يجب استخدام أداة تابعة لجهة خارجية مثل Pipedream لتمكين تكامل Discord مع BitBucket

BitBucket الأسعار

مجاني

المعيار: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بيت بوكيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

5. X (تويتر)

عبر IFTTT X، المعروف سابقًا باسم تويتر، يجعل ربط فريق الدعم الخاص بك مع جمهورك وتبسيط استراتيجيات التسويق الخاصة بك أمرًا سهلاً. يمكنك استخدام IFTTT لتسهيل التكامل مع Discord، مما يتيح لك الوصول إلى ميزات الأتمتة مثل نشر التغريدات وإرسال الرسائل إلى قنوات Discord والحصول على تنبيهات محددة حول إشارات تويتر.

أفضل ميزات (تويتر) X (تويتر)

يسمح تكامل Discord لمتابعيك بمشاهدة آخر تحديثاتك دون التبديل بين التطبيقات، مما يوفر لك الوقت ويقلل من تشتيت الانتباه

تمكّنك خدمات الجهات الخارجية مثل Hootsuite وTweetdeck من إنشاء موجزات تويتر المخصصة ومشاركتها

يعمل تكامل تويتر وديسكورد على إبقاء مجتمعك على اطلاع على آخر المستجدات والتفاعل في الوقت الفعلي من تطبيقهم المفضل

يتيح لك التكامل إمكانية نشر تغريداتك وتتبعها تلقائيًا كرسائل جديدة في قناة Discord لإبقاء الفرق الداخلية على اطلاع دائم

قيود X (تويتر)

لا يوجد تكامل أصلي بين Discord وTwitter؛ ستحتاج إلى استخدام روبوت مثل IFTTT أو Zapier لربط Discord بحسابك على تويتر

أبلغ بعض المستخدمين أن التغريدات التلقائية لا تظهر دائمًا بشكل صحيح في Discord

X (تويتر) التسعير

مجانًا

الأساسي: 3 دولارات/شهرًا

3 دولارات/شهرًا القسط: 8 دولارات/شهريًا

8 دولارات/شهريًا القسط+: 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات X (تويتر)

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

6. فيسبوك

عبر بشكل متكامل يمكن لـ Facebook تسهيل الاتصال والتواصل والتعاون السريع. عندما تضيف تكامل Discord، فإنك تحوّلها إلى أداة أكثر قوة تطبيق تواصل الفريق أكثر من أي وقت مضى

ستستخدم أداة مثل Integrately لتحقيق ذلك. يمنحك Integrately إمكانية الوصول إلى العديد من الأتمتة للمساعدة في تبسيط عملياتك ومواءمة أهداف فريقك.

أفضل ميزات فيسبوك

تتيح لك الأتمتة الحصول على رسائل Discord مع كل منشور جديد على صفحتك على فيسبوك

تتيح لك الأتمتة المخصصة الاختيار من بين العديد من الشروط والإجراءات، بحيث يقوم تكامل Discord الخاص بك بكل ما تحتاجه

لا حاجة إلى أي ترميز لدمج ديسكورد وفيسبوك

قم بإعداد إشعارات Discord لفريق الدعم الخاص بك حتى يتمكنوا من البقاء على اتصال بقاعدة عملائك دون تبديل التطبيقات

قيود فيسبوك

قد لا يتم عرض منشورات فيسبوك بشكل صحيح في Discord وقد لا تتضمن جميع مقاطع الفيديو أو الصور

يمكن أن تتسبب منشورات فيسبوك عالية التردد في عدم عرض بعض المنشورات في Discord

فيسبوك فيسبوك التسعير

مجانًا

التقييمات والمراجعات على فيسبوك مجاناً

G2: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: غير متاح

7. سبوتيفاي

عبر سبوتيفاي يتيح لك تكامل Spotify مع Discord رؤية ما يستمع إليه أصدقاؤك والاستماع إليه. ويمكنك حتى الاستماع إلى Spotify معًا أثناء اللعب والدردشة والاحتفال باستخدام Discord كقاعدة رئيسية لك. 🎵🎶

هذا رائع للاستخدام الشخصي ولكنه مفيد أيضاً لإبقاء فرق المحتوى على اتصال أثناء العمل.

أفضل ميزات #### سبوتيفاي

يتوفر التكامل الأصلي لـ Discord من خلال Spotify، مما يسهل ربط التطبيقين المفضلين لديك دون الحاجة إلى أدوات أو مكونات إضافية من طرف ثالث

يمكن توسيع هذا الاقتران من خلال دمجه مع خيارات أخرى، مثل تكامل Discord مع PlayStation أو Xbox

يتيح لك التكامل إدارة حسابك على سبوتيفاي وحساب ديسكورد من لوحة تحكم واحدة

التكامل أكثر أمانًا لأنه أصلي بين Discord وSpotify، مما يوفر خصوصية معززة

قيود سبوتيفاي

لا تسمح لك ميزة "الاستماع على طول" بالاستماع إلى Spotify الخاص بصديقك أثناء الدردشة الصوتية

إذا كان لدى أحد المستخدمين الإصدار المجاني من Spotify ولديك الإصدار المميز، فستسمع الصمت بينما يسمع هو الإعلانات

سبوتيفاي سبوتيفاي التسعير

مجاني

الإصدار المميز: 10.99 دولارًا شهريًا

10.99 دولارًا شهريًا البريميوم الثنائي: 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر العائلة المميزة: 16.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. مجموعات جوجل

عبر مجموعات جوجل مجموعات جوجل هي موقع شهير إدارة الفريق أداة تسمح لأعضاء فريقك بالتعاون عبر المجموعات القائمة على البريد الإلكتروني والمنتديات عبر الإنترنت وصناديق البريد الوارد المشتركة.

يتيح لك Zapier ربط مجموعات Google مع Discord حتى يتمكن الجميع من البقاء على اتصال دون التبديل بين التطبيقات. يمكنك إنشاء إشعارات وأتمتة مخصصة، بالإضافة إلى ربط تطبيقاتك بأدواتك المفضلة الأخرى للحصول على محطة عمل موحدة.

أفضل ميزات مجموعات Google

تتكامل بسلاسة مع خدمات Google الأخرى، بالإضافة إلى أي منصات أخرى ترغب في ربطها من خلال Zapier

دع فريقك يتواصل عبر Discord أو مجموعات Google لتوفير الوقت وتشجيع التعاون في الوقت الفعلي

تتيح لك المشغّلات المعدة مسبقًا اختيار عمليات تلقائية بسيطة مثل الإشعارات عند نشر رسائل جديدة على قناة Discord الخاصة بك

تجعل الأذونات والأدوار من السهل تحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا

قيود مجموعات Google

قد لا يمكن تكرار بعض ميزات مجموعات Google بسهولة على Discord؛ قد يتم عرض رسائل البريد الإلكتروني وصناديق البريد الوارد المشتركة بشكل غير صحيح

قد تكون هناك حاجة إلى تكوين إضافي للتكامل السلس بين مجموعات Google و Discord

مجموعات جوجل التسعير

مجانًا

موقع Google Workspace Business Starter: 6 دولارات شهريًا

6 دولارات شهريًا معيار Google Workspace Business Standard: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12 دولارًا أمريكيًا في الشهر جوجل ووركسبيس للأعمال بلس $18 دولارًا في الشهر

$18 دولارًا في الشهر مؤسسة Google Workspace Workspace Enterprise: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مجموعات Google

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. ساوند كلاود

عبر ساوند كلاود يعد تكامل Discord حلاً ممتازًا لإبقاء فريقك أو أصدقائك على اطلاع دائم بما تستمع إليه وتنشره على SoundCloud. هذا تكامل آخر أصبح ممكناً بواسطة Zapier، مما يعني أنك ستتمكن من إنشاء مهام مخصصة وأتمتة للحصول على الوظائف التي تحتاجها.

أفضل ميزات ساوند كلاود

مشاركة المقطوعات الصوتية والموسيقى بسهولة بين أعضاء الفريق على خادم Discord الخاص بك

يمكن لإبداعات المحتوى والموسيقيين تبسيط التعاون والحصول على تعليقات أسرع دون مغادرة Discord

يمكّنك التكامل من الاستماع إلى مسارات SoundCloud عالية الجودة أثناء العمل مع فريقك أو لعب الألعاب مع الأصدقاء في Discord

يمكنك ربط ساوند كلاود وديسكورد ببضع نقرات فقط

قيود SoundCloud

قد يتلقى أعضاء الخوادم الكبيرة عددًا كبيرًا جدًا من الإشعارات؛ قد يكون من الضروري إجراء تهيئة متقدمة

لا يسمح لك هذا التكامل مع Discord بتخطي الأصوات أو التقديم السريع للمقاطع الصوتية أو التحكم في مستوى الصوت دون التبديل إلى SoundCloud

ساوندكلاود التسعير

ساوند كلاود جو: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم ساوندكلاود جو+: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SoundCloudCloud

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. تويتش

عبر خلاف يمكن أن يؤدي تكامل Twitch مع Discord إلى تحسين تجربة المشاهدين والقائمين على البث على حد سواء، مما يزيد من المشاركة ويخلق تجربة أكثر تفاعلية. يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز وتنمية مجتمع Twitch الخاص بك. 🎮

Twitch أفضل الميزات

يمكن للمشاهدين تلقي إشعارات على Discord عندما يبدأ البث المباشر، مما يزيد من احتمالية متابعتهم

يتيح لك تخصيص Discord إنشاء تجربة فريدة من نوعها للمشاهدين، مما يزيد من قيمة محتوى البث الخاص بك

تسهل قنوات Discord البقاء على اتصال بالمشاهدين وبناء مجتمع قوي

يمكن للمشاهدين استخدام Discord للتعاون في المشاريع والتواصل في الوقت الحقيقي بسهولة

Twitch القيود

أفاد بعض المستخدمين أن تكامل Discord يمكن أن يشتت انتباه القائمين على البث والمشاهدين، مما يقلل من التركيز على محتوى البث

قد تؤثر مشكلات التأخير ومشكلات الأداء على البث المباشر على Twitch

Twitch تويتش التسعير

مجانًا

Twitch التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: غير متاح

## ديسكورد أصبح أفضل للتو

تمثل عمليات تكامل Discord المذكورة أعلاه فرصًا لتحسين التعاون والتواصل. في أي وقت يتم فيه استخدام Discord، يمكنك إنشاء قنوات لنقل معلومات محددة مثل آداب الاجتماع الافتراضي أو إرشادات المشروع، والتي تبقي الجميع على نفس الصفحة.

سواء كنت ترغب في استخدام تكامل Discord لتبسيط سير عملك أو العثور على خيار يستخدم منصة واحدة، فقد حان الوقت للبدء. ☀️🌻

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