أفضل 15 منصة دردشة لعام 2025

تخيل أن تذهب إلى حفلة تتحدث فيها كل مجموعة لغة مختلفة - فرق المبيعات والتسويق في زاوية، ودعم العملاء في الزاوية الأخرى، والأصدقاء الذين يتبادلون أطراف الحديث في الغرفة.

تبدو منصات الدردشة اليوم وكأنها تلك الحفلة.

هناك منصة لكل غرض، ومن الصعب أن تعرف أي منصة تستخدمها ومتى تستخدمها.

بعد استكشاف معظمها، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل منصات الدردشة لأي محادثة - سواء كنت في العمل، أو تتواصل مع الأصدقاء، أو تتعامل مع استفسارات العملاء.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصات الدردشة؟

وفقاً لـ Forbes, ما يقرب من 50% من الموظفين يقولون إن ضعف التواصل يعيق إنتاجيتهم.

لذلك، للحصول على أقصى استفادة من منصة الدردشة الخاصة بك، إليك بعض الميزات التي يمكنك وضعها في الاعتبار أثناء إعداد الحل التالي.

دعم متعدد القنوات : ابحث عن منصات الدردشة التي تدمج قنوات اتصال متعددة - البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، والوسائط الاجتماعية، والرسائل النصية القصيرة

: ابحث عن منصات الدردشة التي تدمج قنوات اتصال متعددة - البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، والوسائط الاجتماعية، والرسائل النصية القصيرة أدوات دردشة قابلة للتخصيص : يجب أن تتوافق منصة الدردشة الخاصة بك مع علامتك التجارية - تساعد أدوات الدردشة القابلة للتخصيص والميزات الأخرى على إضفاء مستوى من التخصيص على تجربتك

: يجب أن تتوافق منصة الدردشة الخاصة بك مع علامتك التجارية - تساعد أدوات الدردشة القابلة للتخصيص والميزات الأخرى على إضفاء مستوى من التخصيص على تجربتك الأتمتة وروبوتات الدردشة الآلية : إن أتمتة المهام المتكررة مثل الإجابة على الأسئلة الشائعة أو توجيه الرسائل يوفر الوقت ويحسن إنتاجية الفريق

: إن أتمتة المهام المتكررة مثل الإجابة على الأسئلة الشائعة أو توجيه الرسائل يوفر الوقت ويحسن إنتاجية الفريق تكامل إدارة علاقات العملاء : تساعد منصة الدردشة المتكاملة بشكل جيد على جعل معلومات العملاء مركزية، مما يسهل تتبع التفاعلات ومراقبة تقدم الحالة وبناء علاقات أقوى

: تساعد منصة الدردشة المتكاملة بشكل جيد على جعل معلومات العملاء مركزية، مما يسهل تتبع التفاعلات ومراقبة تقدم الحالة وبناء علاقات أقوى المراقبة في الوقت الفعلي: إن القدرة على مراقبة سلوك الزائر وتحليل الدردشات في الوقت الفعلي يحسن من رضا العملاء ويوفر رؤى حول تفضيلات العملاء

أفضل 15 منصة دردشة

الآن بعد أن عرفنا الميزات التي يجب أن نضعها في الاعتبار أثناء وضع قائمة مختصرة بمنصات الدردشة للمراسلة الفورية، سأشارك قائمة بأفضل المتنافسين:

1. ClickUp (أفضل أداة للتعاون وإدارة المشاريع)

لقد مررنا جميعاً بهذه التجربة - المهام المبعثرة، والمحادثات المفقودة، والملفات التي يبدو أنها تختفي في الفراغ الرقمي. يبدو البحث عنها مثل المغامرة في جحر أرنب، لتعود إلى السطح بعد ساعات دون أن تجد شيئاً سوى الإحباط. انقر فوق هو الترياق لهذه الفوضى.

صُمم ClickUp للفرق من أي حجم (نعم، حتى تلك الموجودة في قارات مختلفة)، وهو مصمم للفرق من أي حجم (نعم، حتى تلك الموجودة في قارات مختلفة)، حيث يجلب ClickUp النظام إلى الجنون بميزات قابلة للتخصيص تعزز تعاون الفريق وتوفر الوقت وتبقي الجميع متزامنين - حرفياً.

هل تحتاج إلى تنظيم كل تلك المحادثات المبعثرة؟ أدخل عرض دردشة ClickUp حيث تلتقي جميع مناقشاتك المهمة أخيرًا في مركز واحد مناسب. يمكنك الدردشة مع فريقك مباشرةً داخل المهمة أو المستندات ذات الصلة بحيث يكون لدى الجميع سياق!

مع التعليقات المعينة في ClickUp ، تتحول التعليقات والملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع لن تضيع. وهذه هي البداية فقط.

ClickUp أفضل الميزات

تكامل متعدد : اجمع كل شيء في مكان واحد دون تبديل التطبيقات باستمرار. مع أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل مثل Slack، وZoom، وGoogle Workspace، وMicrosoft Office - نرحب بجميع أصدقائك المقربين في مكان العمل هنا.

: اجمع كل شيء في مكان واحد دون تبديل التطبيقات باستمرار. مع أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل مثل Slack، وZoom، وGoogle Workspace، وMicrosoft Office - نرحب بجميع أصدقائك المقربين في مكان العمل هنا. تتبع الأهداف : حافظ على تركيز فريقك على الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) باستخدام أهداف ClickUp . يمكنك تعيين الأهداف وتتبعها وتحطيمها مع مراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي، سواء كنت تحقق إنجازات تسويقية أو تطلق منتجًا جديدًا

: حافظ على تركيز فريقك على الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) باستخدام أهداف ClickUp . يمكنك تعيين الأهداف وتتبعها وتحطيمها مع مراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي، سواء كنت تحقق إنجازات تسويقية أو تطلق منتجًا جديدًا تعليقات مخصصة: تأكد من عدم ضياع أي تعليقات في الترجمة مع تعليقات ClickUp المخصصة في المستندات والمهام واللوحات البيضاء. هل لديك تعليق محدد لسارة في قسم التسويق حول تلك النسخة الإعلانية الجديدة؟ فقط @اذكرها في المستند، وفويلا- التواصل الفوري

تعاون بفعالية مع فريقك باستخدام ClickUp لإنشاء المستندات وتعيين المهام ومراقبة تقدم المشروع

تحرير المستندات في الوقت الفعلي : استفد من التعاون في الوقت الفعلي على ClickUp Docs لتحرير المستندات في وقت واحد مع العديد من أعضاء الفريق دون كابوس التحكم في الإصدار. لا مزيد من "من حرر هذا؟

: استفد من التعاون في الوقت الفعلي على ClickUp Docs لتحرير المستندات في وقت واحد مع العديد من أعضاء الفريق دون كابوس التحكم في الإصدار. لا مزيد من "من حرر هذا؟ ميزة الدردشة المدمجة: استمتع بمحادثات فورية في الوقت الحقيقي مترابطة مباشرةً داخل المهام والمستندات والمشاريع باستخدام انقر فوق الدردشة . لأن خيوط البريد الإلكتروني التي لا تنتهي أبدًا كانت في العقد الماضي!

استخدم ClickUp Chat لمشاركة التحديثات وربط الموارد والعمل معًا في مكان واحد

سجّل التعليمات وشاركها: سجّل شاشتك والتقط الفيديو وأرسل تعليمات مفصّلة إلى فريقك باستخدام مقاطع ClickUp الميزة المثالية للحظات "لا أستطيع شرح ذلك عبر الدردشة". ثق بي، إنها الحل الأمثل لتجنب الضياع في الترجمة

سجّل شاشتك والتقط الفيديو وأرسل تعليمات مفصّلة إلى فريقك باستخدام مقاطع ClickUp الميزة المثالية للحظات "لا أستطيع شرح ذلك عبر الدردشة". ثق بي، إنها الحل الأمثل لتجنب الضياع في الترجمة أكثر من 1000 قالب للاختيار من بينها: انطلق بسرعة مع القوالب الجاهزة للاستخدامقوالب ClickUp لكل شيء بدءًا من تأهيل العميل إلى التعاون الدولي. هل تحتاج إلى إعداد سريع لحملة تسويقية؟ هناك قالب لذلك. هل لديك فريق دولي يدير إطلاق منتج؟ هناك نموذج لذلك أيضًا

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أضف تعليقات مباشرة إلى مقاطع ClickUp Clips الخاصة بك مع تعليقات داخل الفيديو

إليكم ألفريد تيتوس، مدير الدعم الإداري في مؤسسة Brighten A Soul Foundation، يلخص تجربة ClickUp بشكل مثالي:

بالنسبة لأي مؤسسة تعاني في إدارة مشاريعها، سيساعد ClickUp في التعاون في المهام. باستخدام هذا البرنامج، يمكن للأشخاص تتبع بنود قائمة المهام والعمل على تلك المهام في الوقت المحدد. كما أنه يساعد فريق إدارة المشروع على تتبع التقدم العام للمشاريع لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية.

ألفريد تيتوس، مدير الدعم الإداري، مؤسسة Brighten A Soul Foundation

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، يأتي ClickUp مصحوباً بمنحنى تعليمي. ومع ذلك، إليك أفضل جزء: عملية التهيئة سلسة، وبمجرد أن تتقنها، ستتعلمها بسهولة، ولن يوقفك أحد. 🏃🏻‍♂️

أسعار #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Slack (الأفضل لتواصل الفريق وتكامل سير العمل)

via سلاك مثل ClickUp، Slack هو تطبيق دردشة إنتاجي يمنح الشركات مكانًا مركزيًا لكل شيء، من المناقشات إلى التعاون.

إحدى مزايا استخدام Slack هي أكثر من 2600 عملية تكامل (نعم، حقاً).

لذا، إذا انضممت إلى منصة الدردشة هذه، فمن المحتمل أن تكون متوافقة مع جميع تطبيقات الأعمال التي تستخدمها بالفعل. إدارة المشاريع في Slack تكمن قوتها في قدرتها على تخزين وتنظيم جميع الاتصالات - إلى الأبد (حسنًا، تقريبًا). سواء كانت دردشة فردية أو جماعية أو حتى رسائل متبادلة خلال Slack Huddles (ميزة المكالمات الصوتية والمرئية السريعة)، يبقى كل شيء في مكان واحد لسهولة الوصول إليه.

أفضل ميزات سلاك

فيما يلي بعض الميزات التي وجدتها مفيدة جداً لفريق عمل عالي الأداء مثل فريقي (وربما فريقك):

المحادثات المنظمة : حافظ على تنظيم المحادثات من خلال التعليقات المترابطة. مثالية عندما تحتاج إلى الاتصال بشخص ما في منتصف المناقشة

: حافظ على تنظيم المحادثات من خلال التعليقات المترابطة. مثالية عندما تحتاج إلى الاتصال بشخص ما في منتصف المناقشة اتصال فوري : استخدم Slack Huddles للاجتماعات الصوتية أو اجتماعات الفيديو العفوية، مما يقلل من الحاجة إلى تطبيقات خارجية مثل Zoom أو Teams

: استخدم Slack Huddles للاجتماعات الصوتية أو اجتماعات الفيديو العفوية، مما يقلل من الحاجة إلى تطبيقات خارجية مثل Zoom أو Teams مشاركة الملفات بسهولة : يمكنك مشاركة المستندات بسهولة عبر Google Workspace أو أداة مشاركة الملفات المفضلة لديك من خلال مشاركة الملفات بالسحب والإفلات

: يمكنك مشاركة المستندات بسهولة عبر Google Workspace أو أداة مشاركة الملفات المفضلة لديك من خلال مشاركة الملفات بالسحب والإفلات تعاون بصرياً: تعاون بصرياً: تبادل الأفكار والتعاون مع فريقك باستخدام Canvases، وهي أداة مدمجة للوح الأبيض. اعتبرها بمثابة أداة التخطيط الإبداعي والتفاعلي من Slack

قيود سلاك

باهظة الثمن : يمكن أن يكون Slack باهظ الثمن، خاصة بالمقارنة مع تطبيقات أو منصات الدردشة المباشرة الأخرى

: يمكن أن يكون Slack باهظ الثمن، خاصة بالمقارنة مع تطبيقات أو منصات الدردشة المباشرة الأخرى خطة مجانية محدودة : أنت مقيد ب 90 يومًا من سجل الرسائل على الخطة المجانية

: أنت مقيد ب 90 يومًا من سجل الرسائل على الخطة المجانية الخطة المدفوعة مطلوبة : للوصول إلى سجل الرسائل الأقدم، ستحتاج إلى خطة مدفوعة

: للوصول إلى سجل الرسائل الأقدم، ستحتاج إلى خطة مدفوعة الشريط الجانبي المزدحم : عندما تتراكم المحادثات، قد يبدو الشريط الجانبي الأيسر غير منظم

: عندما تتراكم المحادثات، قد يبدو الشريط الجانبي الأيسر غير منظم تعقيد البحث المتقدم: على الرغم من قوة البحث المتقدم في Slack، إلا أنه قد يكون من الصعب إتقان البحث المتقدم في Slack

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تسعير سلاك

خطة مجانية

الخطة الاحترافية : 7.25 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 7.25 دولار لكل مستخدم شهرياً الخطة الاحترافية : 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

3. الاتصال الداخلي (الأفضل لمشاركة العملاء والرسائل المخصصة)

via الاتصال الداخلي هل "السحب والإفلات" هي فكرتك عن البرمجة المتقدمة؟ إذن رحّب ب Intercom، صديقك المفضل الجديد.

يتيح لك تخصيص Intercom الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية حتى للأشخاص الأقل خبرة في مجال التكنولوجيا إنشاء تدفقات عمل فعالة. فهو يستخدم ميزات مثل الكائنات المخصصة لإنشاء هياكل بيانات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملك.

أفضل ميزات Intercom

أتمتة سير العمل : توفير الوقت وزيادة الإنتاجية من خلال أتمتة المهام المتكررة بأقل قدر من الإدخال اليدوي

: توفير الوقت وزيادة الإنتاجية من خلال أتمتة المهام المتكررة بأقل قدر من الإدخال اليدوي البيانات والتحليلات : احصل على رؤى قيمة حول سلوك العملاء وأنماط التفاعل لاتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً

: احصل على رؤى قيمة حول سلوك العملاء وأنماط التفاعل لاتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً روبوت الدردشة : استخدم أداة الدردشة للتواصل في الوقت الفعلي مع زوار الموقع الإلكتروني، وتقديم الدعم الفوري وتحسين كفاءة خدمة العملاء

: استخدم أداة الدردشة للتواصل في الوقت الفعلي مع زوار الموقع الإلكتروني، وتقديم الدعم الفوري وتحسين كفاءة خدمة العملاء عمليات التكامل مع طرف ثالث : تواصل بسلاسة مع مجموعة واسعة من التطبيقات لجعل سير عملك أكثر سلاسة

: تواصل بسلاسة مع مجموعة واسعة من التطبيقات لجعل سير عملك أكثر سلاسة كائنات مخصصة : خصص هياكل بياناتك لتلبية احتياجات العمل المحددة

: خصص هياكل بياناتك لتلبية احتياجات العمل المحددة تخصيص بدون تعليمات برمجية: أنشئ عمليات سير عمل مخصصة دون الحاجة إلى معالج تقني إلى جانبك

قيود الاتصال الداخلي

التسعير المرتفع : يمكن أن تكون خطط Intercom باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة ذات الميزانية المحدودة. ستحتاج إلى موازنة ميزاته مقابل احتياجاتك

: يمكن أن تكون خطط Intercom باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة ذات الميزانية المحدودة. ستحتاج إلى موازنة ميزاته مقابل احتياجاتك تخصيص البريد الإلكتروني : في حين أن بعض المستخدمين يجدون أن أتمتة البريد الإلكتروني في Intercom كافية، يشعر آخرون أنه يفتقر إلى المرونة والعمق

: في حين أن بعض المستخدمين يجدون أن أتمتة البريد الإلكتروني في Intercom كافية، يشعر آخرون أنه يفتقر إلى المرونة والعمق التعقيد : قد تبدو عمليات التوجيه والتشغيل الآلي لتذاكر الدعم وكأنها محاولة حل مكعب روبيك - يمكن القيام بها، لكنك ستحتاج إلى الصبر

: قد تبدو عمليات التوجيه والتشغيل الآلي لتذاكر الدعم وكأنها محاولة حل مكعب روبيك - يمكن القيام بها، لكنك ستحتاج إلى الصبر واجهة مستخدم مربكة : يمكن أن تكون واجهة المستخدم مرهقة بعض الشيء للوهلة الأولى، مع منحنى تعليمي قد يبطئ المستخدمين الجدد

: يمكن أن تكون واجهة المستخدم مرهقة بعض الشيء للوهلة الأولى، مع منحنى تعليمي قد يبطئ المستخدمين الجدد مشاكل في دعم العملاء: من المفارقات أن بعض المستخدمين قد أبلغوا عن بطء الاستجابات أو الوكلاء غير المفيدين عند طلب الدعم من فريق Intercom الخاص

أسعار Intercom

أساسي : 39 دولارًا لكل مقعد/شهر

: 39 دولارًا لكل مقعد/شهر متقدم : 99 دولارًا لكل مقعد/شهر

: 99 دولارًا لكل مقعد/شهر خبير: 139 دولاراً لكل مقعد/شهرياً

تقييمات ومراجعات الاتصال الداخلي

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.5/5

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4. Tidio (الأفضل للدردشة المباشرة وأتمتة روبوتات الدردشة)

via تيديو يجمع Tidio بين برامج الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة في منصة واحدة أنيقة، مما يساعدك على التفاعل مع العملاء وإدارة الاستفسارات وزيادة المبيعات - سواء كنت تتحدث إلى العملاء في الوقت الفعلي أو تسمح لروبوتات الدردشة بالتعامل مع الأسئلة الشائعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Tidio بسلاسة مع Facebook Messenger وInstagram والبريد الإلكتروني، مما يجعل جميع قنوات التواصل الخاصة بك تحت سقف واحد.

أفضل ميزات Tidio

تواصل موحد : تتبع التفاعلات عبر الدردشة المباشرة والماسنجر والبريد الإلكتروني - كل ذلك من صفحة واحدة

: تتبع التفاعلات عبر الدردشة المباشرة والماسنجر والبريد الإلكتروني - كل ذلك من صفحة واحدة دردشة في الوقت الفعلي : تفاعل مع الزوار مباشرةً عبر أدوات الدردشة القابلة للتخصيص، مما يزيد من رضا العملاء ووقت الاستجابة

: تفاعل مع الزوار مباشرةً عبر أدوات الدردشة القابلة للتخصيص، مما يزيد من رضا العملاء ووقت الاستجابة روبوتات الدردشة : قم بأتمتة الأسئلة الشائعة للعملاء من خلال مجموعة كبيرة من روبوتات الدردشة الآلية التي يمكنك تخصيصها للتعامل مع كل شيء بدءًا من توصيات المنتج إلى استفسارات الدعم

: قم بأتمتة الأسئلة الشائعة للعملاء من خلال مجموعة كبيرة من روبوتات الدردشة الآلية التي يمكنك تخصيصها للتعامل مع كل شيء بدءًا من توصيات المنتج إلى استفسارات الدعم عمليات تكامل متعمقة : دمج Tidio مع منصات التجارة الإلكترونية والمبيعات الرئيسية، مما يجعله أداة دردشة متعددة الاستخدامات لفريقك

: دمج Tidio مع منصات التجارة الإلكترونية والمبيعات الرئيسية، مما يجعله أداة دردشة متعددة الاستخدامات لفريقك تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب: لا تفوّت فرصة الرد على العملاء من أي مكان، سواء كنت تستخدم هاتفك أو حاسوبك

قيود Tidio

دعم محدود للمنصات الاجتماعية : في حين أن Tidio يتألق على Messenger وInstagram، إلا أنه لا يتكامل مع WhatsApp أو X (تويتر سابقًا)، لذلك ستفقد تلك الاتصالات السريعة

: في حين أن Tidio يتألق على Messenger وInstagram، إلا أنه لا يتكامل مع WhatsApp أو X (تويتر سابقًا)، لذلك ستفقد تلك الاتصالات السريعة تأخير الإشعارات : أبلغ المستخدمون أن Tidio قد يكون بطيئًا في تنبيههم بالمحادثات الجديدة، وهذا ليس مثاليًا عندما تكون السرعة هي المفتاح

: أبلغ المستخدمون أن Tidio قد يكون بطيئًا في تنبيههم بالمحادثات الجديدة، وهذا ليس مثاليًا عندما تكون السرعة هي المفتاح مشكلة علامة تبويب واحدة : إذا كنت تدير مواقع تجارة إلكترونية متعددة، يضع Tidio جميع رسائلك في علامة تبويب واحدة. يبدو مفيدًا حتى يصبح الأمر مزدحمًا جدًا

: إذا كنت تدير مواقع تجارة إلكترونية متعددة، يضع Tidio جميع رسائلك في علامة تبويب واحدة. يبدو مفيدًا حتى يصبح الأمر مزدحمًا جدًا غالي الثمن للتوسع : الباقة الأساسية معقولة التكلفة، ولكن يمكن أن تتزايد التكاليف بسرعة مع كل مستخدم جديد أو عندما تتجاوز المحادثات التي يتم التعامل معها حد الباقة

: الباقة الأساسية معقولة التكلفة، ولكن يمكن أن تتزايد التكاليف بسرعة مع كل مستخدم جديد أو عندما تتجاوز المحادثات التي يتم التعامل معها حد الباقة مشاكل تعدد المهام : لا يمكن للمشغلين التعامل مع نوافذ الدردشة المتعددة دون فقدان الإشعارات - وهو أمر مؤسف لمنصة مبنية على التواصل

: لا يمكن للمشغلين التعامل مع نوافذ الدردشة المتعددة دون فقدان الإشعارات - وهو أمر مؤسف لمنصة مبنية على التواصل دعم اللغة: لا تقدم Tidio دعماً شاملاً متعدد اللغات، مما قد يشكل عقبة أمام الشركات العالمية

تسعير Tidio

خطة مجانية

خطة البدء : 29 دولارًا/شهرًا/ 100 محادثة

: 29 دولارًا/شهرًا/ 100 محادثة خطة النمو : 59 دولارًا/شهريًا/2000 محادثة

: 59 دولارًا/شهريًا/2000 محادثة خطة تيديو+: 749 دولارًا/شهرًا

تقييمات ومراجعات Tidio

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

5. الدردشة المباشرة (الأفضل لخدمة العملاء ودعم المبيعات في الوقت الفعلي)

via الدردشة المباشرة تخيل هذا: أنت تدير متجراً إلكترونياً، وتتعامل مع استفسارات العملاء حول الشحن والإرجاع والعروض الترويجية.

باستخدام LiveChat، يمكنك رؤية ما يكتبه العميل قبل أن يضغط على إرسال!

ادمج ذلك مع الردود المعلبة والرسائل الغنية (يمكنك حتى إضافة صور GIF وصور ممتعة)، وستحصل خدمة العملاء لديك على تقييمات رائعة.

أفضل ميزات LiveChat

نظرة خاطفة على الرسائل : احصل على السبق في استفسارات العملاء من خلال رؤية ما يكتبونه قبل أن يضغطوا على "إرسال

: احصل على السبق في استفسارات العملاء من خلال رؤية ما يكتبونه قبل أن يضغطوا على "إرسال أدوات دردشة قابلة للتخصيص : قم بتخصيص أدوات الدردشة الخاصة بك لتتناسب مع سمة موقع الويب الخاص بك وعلامتك التجارية

: قم بتخصيص أدوات الدردشة الخاصة بك لتتناسب مع سمة موقع الويب الخاص بك وعلامتك التجارية الردود المعلبة : وفر الوقت مع الردود المعدة مسبقًا للأسئلة الشائعة - لأنه لا أحد يحب كتابة نفس الإجابة 50 مرة في اليوم

: وفر الوقت مع الردود المعدة مسبقًا للأسئلة الشائعة - لأنه لا أحد يحب كتابة نفس الإجابة 50 مرة في اليوم ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي : أتمتة الرسائل، وتقليل وقت الاستجابة، وتحسين تفاعلات العملاء دون تحريك إصبعك

: أتمتة الرسائل، وتقليل وقت الاستجابة، وتحسين تفاعلات العملاء دون تحريك إصبعك رسائل غنية : إرسال الصور ومقاطع الفيديو وحتى بطاقات المنتجات مباشرةً في الدردشة للحصول على تجربة أكثر تفاعلية

: إرسال الصور ومقاطع الفيديو وحتى بطاقات المنتجات مباشرةً في الدردشة للحصول على تجربة أكثر تفاعلية مشاركة الملفات وأرشيف الدردشة: شارك المستندات الأساسية في الوقت الفعلي واحتفظ بسجل لجميع المحادثات لسهولة الوصول إليها لاحقًا

قيود الدردشة المباشرة

وقت التأخير : في بعض الأحيان، قد تتأخر رسائل الدردشة في بعض الأحيان، مما يتسبب في تأخير طفيف في المحادثات - وهو ما قد يكون مزعجًا عندما تكون السرعة هي المفتاح

: في بعض الأحيان، قد تتأخر رسائل الدردشة في بعض الأحيان، مما يتسبب في تأخير طفيف في المحادثات - وهو ما قد يكون مزعجًا عندما تكون السرعة هي المفتاح لا يوجد تدقيق إملائي آلي: قد يفوت الوكلاء الأخطاء المطبعية العرضية، حيث لا يوجد مدقق إملائي تلقائي

تسعير الدردشة المباشرة

بداية : 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الفريق : 41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: سعر مخصص

تقييمات ومراجعات الدردشة المباشرة

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.6/5

6. Zendesk (الأفضل لدعم العملاء الشامل وإصدار التذاكر)

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سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة عالمية، فإن منصة الدردشة Zendesk لديها ما يناسب الجميع.

يمكنك إدارة رسائل البريد الإلكتروني، والتعامل مع الدردشات المباشرة، وتتبع تذاكر الدعم، وحتى المساعدة في تأهيل موظفيك.

الجزء المفضل لدي هو نظام تذاكر Zendesk، الذي يجمع الطلبات من البريد الإلكتروني والدردشة والصوت وقنوات المراسلة الاجتماعية في حزمة واحدة أنيقة.

أفضل ميزات Zendesk

نظام التذاكر : تحويل الطلبات من البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر دعم مركزية

: تحويل الطلبات من البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر دعم مركزية الدردشة المباشرة والمراسلة : الدردشة مع العملاء على موقعك الإلكتروني أو من خلال تطبيقات المراسلة مثل واتساب للأعمال وفيسبوك ماسنجر

: الدردشة مع العملاء على موقعك الإلكتروني أو من خلال تطبيقات المراسلة مثل واتساب للأعمال وفيسبوك ماسنجر قاعدة المعرفة : إنشاء وإدارة مركز المساعدة الخاص بك مع مقالات الأسئلة الشائعة، ودعم أكثر من 40 لغة للعملاء العالميين

: إنشاء وإدارة مركز المساعدة الخاص بك مع مقالات الأسئلة الشائعة، ودعم أكثر من 40 لغة للعملاء العالميين إعداد التقارير والتحليلات : احصل على تقارير معدة مسبقًا لقياس أداء الفريق وتتبع تفاعلات العملاء

: احصل على تقارير معدة مسبقًا لقياس أداء الفريق وتتبع تفاعلات العملاء منتديات المجتمع : أنشئ منتديات حيث يمكن للعملاء التفاعل مع بعضهم البعض واستكشاف مشكلات بعضهم البعض وإصلاحها - مما يقلل من عبء العمل على فريق الدعم الخاص بك

: أنشئ منتديات حيث يمكن للعملاء التفاعل مع بعضهم البعض واستكشاف مشكلات بعضهم البعض وإصلاحها - مما يقلل من عبء العمل على فريق الدعم الخاص بك إدارة علاقات العملاء : عزز إنتاجية المبيعات من خلال مركزية معلومات العملاء وتحسينها التواصل مع فريق المبيعات لديك

: عزز إنتاجية المبيعات من خلال مركزية معلومات العملاء وتحسينها التواصل مع فريق المبيعات لديك دعم متعدد اللغات: توفير دعم العملاء بلغات متعددة حتى لا يتم إهمال أي عميل

قيود Zendesk

سعر مرتفع : ميزات Zendesk الشاملة تأتي بتكلفة - خاصة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة

: ميزات Zendesk الشاملة تأتي بتكلفة - خاصة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة ذات الميزانيات المحدودة واجهة ساحقة : مع وجود العديد من الميزات، يمكن أن تبدو واجهة المستخدم وكأنها متاهة، وهناك منحنى تعليمي حاد

: مع وجود العديد من الميزات، يمكن أن تبدو واجهة المستخدم وكأنها متاهة، وهناك منحنى تعليمي حاد تكامل محدود للتجارة الإلكترونية: Zendesk ليس متعدد الأوجه مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify أو BigCommerce، مما قد يكون عائقاً للمتاجر الإلكترونية

تسعير Zendesk

Suite Team : 55 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 55 دولارًا لكل وكيل/شهر Suite Growth : 89 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 89 دولارًا لكل وكيل/شهر Suite Professional : 115 دولارًا لكل وكيل/شهر

: 115 دولارًا لكل وكيل/شهر Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.4/5

7. HubSpot (الأفضل لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق مع الدردشة)

via هبسبوت Hubspot هي منصة دردشة شائعة للشركات من جميع الأحجام.

تقدم أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء. يمكنك تخزين ما يصل إلى مليون جهة اتصال بدون تاريخ انتهاء الصلاحية.

هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يديرون مئات جداول البيانات الفوضوية.

أفضل ميزات HubSpot

قاعدة بيانات CRM : قم بتخزين ما يصل إلى مليون جهة اتصال وجميع تفاعلاتك في مكان واحد، بدون تاريخ انتهاء الصلاحية

: قم بتخزين ما يصل إلى مليون جهة اتصال وجميع تفاعلاتك في مكان واحد، بدون تاريخ انتهاء الصلاحية لوحات تحكم مخصصة : عرض خط المبيعات الخاص بك وتحليل موقفك من صفقاتك

: عرض خط المبيعات الخاص بك وتحليل موقفك من صفقاتك إدارة المهام : إدارة مهام التوعية وجدولتها بسهولة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتعيين التذكيرات، وعدم تفويت أي موعد نهائي

: إدارة مهام التوعية وجدولتها بسهولة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتعيين التذكيرات، وعدم تفويت أي موعد نهائي التسويق عبر البريد الإلكتروني : استخدم أدوات السحب والإفلات لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة أو اختر من القوالب المعدة مسبقًا

: استخدم أدوات السحب والإفلات لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة أو اختر من القوالب المعدة مسبقًا تكامل البريد الإلكتروني و Outlook : مزامنة CRM مع صندوق الوارد الخاص بك، وتسجيل رسائل البريد الإلكتروني، وتتبع عمليات الفتح والنقرات في الوقت الفعلي

: مزامنة CRM مع صندوق الوارد الخاص بك، وتسجيل رسائل البريد الإلكتروني، وتتبع عمليات الفتح والنقرات في الوقت الفعلي أدوات الأتمتة وسير العمل: أتمتة عمليات المتابعة، وإرسال إشعارات مخصصة، وإشراك العملاء المحتملين دون تحريك إصبعك

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قيود HubSpot

الأسعار تتصاعد بسرعة : تعد خطة HubSpot المجانية رائعة للمبتدئين، ولكن مع توسع نشاطك التجاري، ترتفع الأسعار بسرعة

: تعد خطة HubSpot المجانية رائعة للمبتدئين، ولكن مع توسع نشاطك التجاري، ترتفع الأسعار بسرعة عقود سنوية : بمجرد دخولك، لا توجد طريقة سهلة للخروج. يقيدك HubSpot بعقود سنوية بدون خيار الإنهاء المبكر

: بمجرد دخولك، لا توجد طريقة سهلة للخروج. يقيدك HubSpot بعقود سنوية بدون خيار الإنهاء المبكر اختبار A/B محدود : ستحتاج إلى الدفع مقابل الباقة الاحترافية (800 دولار شهريًا) للحصول على إمكانية الوصول إلى اختبار A/B

: ستحتاج إلى الدفع مقابل الباقة الاحترافية (800 دولار شهريًا) للحصول على إمكانية الوصول إلى اختبار A/B ليست مثالية كأداة مجزأة: يعمل HubSpot بشكل أفضل عندما تستخدمه كمنصة شاملة. إذا كنت تتطلع إلى مزج الأدوات ومطابقتها، فقد لا تكون هذه الأداة مناسبة لك

تسعير Hubspot

مركز المبيعات : بدءًا من 20 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

: بدءًا من 20 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين مركز التسويق : ابتداءً من 20 دولارًا شهريًا ل 1,000 عميل محتمل

: ابتداءً من 20 دولارًا شهريًا ل 1,000 عميل محتمل مركز الخدمة : بدءًا من 20 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين (يشمل الدردشة المباشرة)

: بدءًا من 20 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين (يشمل الدردشة المباشرة) جناح إدارة علاقات العملاء: بدءًا من 20 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2 : 4.4/5

: 4.4/5 Capterra: 4.5/5

8. أولارك (الأفضل للدردشة المباشرة للشركات الصغيرة وخدمة العملاء)

via أولارك هل شعرت يومًا بأنك تخسر عملاءك لمجرد أنهم لم يتمكنوا من العثور على زر "اتصل بنا" أو التنقل في قسم المساعدة؟

تأتي منصة أولارك للدردشة المباشرة الخالية من الضجة للإنقاذ.

تقدم Olark مربعات دردشة قابلة للتخصيص وميزات سهلة الاستخدام مثل أدوات الدردشة الآلية، وتتبع الزوار، ونقل الدردشة، ومشاركة الملفات لكل من الشركات الصغيرة والمتنامية.

أفضل ميزات Olark

تخصيص أداة الدردشة : قم بتصميم مربع الدردشة الخاص بك ليتناسب مع شكل ومظهر موقع الويب الخاص بك، أو قم بتخصيص مربع الدردشة الذي لا يحمل علامة تجارية

: قم بتصميم مربع الدردشة الخاص بك ليتناسب مع شكل ومظهر موقع الويب الخاص بك، أو قم بتخصيص مربع الدردشة الذي لا يحمل علامة تجارية أدوات دردشة متقدمة : تبسيط الاتصال من خلال مشاركة الملفات وإشعارات سطح المكتب وعمليات نقل الدردشة

: تبسيط الاتصال من خلال مشاركة الملفات وإشعارات سطح المكتب وعمليات نقل الدردشة تحليلات الدردشة : مراقبة حجم الدردشة، وإضافة علامات مخصصة، والحصول على تقارير عبر البريد الإلكتروني يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً

: مراقبة حجم الدردشة، وإضافة علامات مخصصة، والحصول على تقارير عبر البريد الإلكتروني يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً رسائل آلية : تفاعل مع الزوار بشكل استباقي من خلال الترحيب التلقائي وتوجيه الدردشة والردود المعلبة لتوفير وقت فريقك

: تفاعل مع الزوار بشكل استباقي من خلال الترحيب التلقائي وتوجيه الدردشة والردود المعلبة لتوفير وقت فريقك الدردشة المستهدفة: الوصول إلى العميل المناسب في الوقت المناسب من خلال تتبع الزوار ومحفزات الدردشة

قيود أولارك

عمليات تكامل محدودة : بينما يتصل Olark ببعض أدوات إدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة، فإن تكاملاته أقل مقارنة بمنصات الدردشة المباشرة الأخرى

: بينما يتصل Olark ببعض أدوات إدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة، فإن تكاملاته أقل مقارنة بمنصات الدردشة المباشرة الأخرى صندوق دردشة بسيط : إذا كنت تبحث عن ميزات مبهرجة مثل الرموز التعبيرية أو صور GIF، فقد تبدو الدردشة النصية فقط في Olark عادية بعض الشيء

: إذا كنت تبحث عن ميزات مبهرجة مثل الرموز التعبيرية أو صور GIF، فقد تبدو الدردشة النصية فقط في Olark عادية بعض الشيء يمكن أن تضيف ميزات إضافية: تتطلب الميزات المخصصة مثل رؤى الزائرين والتصفح المشترك رسومًا إضافية، مما يجعل Olark باهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير أولارك

الخطة القياسية : 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد الخطة الاحترافية: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أولارك

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.5/5

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9. Re:Amaze (الأفضل لدعم العملاء متعدد القنوات وتكامل مكتب المساعدة)

via إعادة:أميز هل سبق لك أن شعرت أنك تحاول الموازنة بين مليون مهمة لدعم العملاء في نفس الوقت؟ رسائل البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وربما حتى قسم الأسئلة الشائعة للعملاء - يمكن أن تصبح مربكة بسرعة.

تعد أدوات الدردشة القابلة للتخصيص في Re: amaze، وتكامل CRM، وسير العمل الآلي "مذهلة" للفرق!

Re00 Re:amaze أفضل الميزات

دعم متعدد القنوات : إدارة تذاكر الدعم من الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية والرسائل النصية القصيرة والصوت عبر بروتوكول الإنترنت وحتى قواعد معارف الأسئلة الشائعة في منصة واحدة موحدة

: إدارة تذاكر الدعم من الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية والرسائل النصية القصيرة والصوت عبر بروتوكول الإنترنت وحتى قواعد معارف الأسئلة الشائعة في منصة واحدة موحدة سير العمل الآلي : قم بتسريع أوقات الاستجابة وتحسين الإنتاجية من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل فرز التذاكر والردود

: قم بتسريع أوقات الاستجابة وتحسين الإنتاجية من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل فرز التذاكر والردود أدوات دردشة قابلة للتخصيص : إضفاء الطابع الشخصي على أدوات الدردشة الخاصة بك لتتناسب مع جمالية علامتك التجارية وإشراك عملائك بأسلوب أنيق

: إضفاء الطابع الشخصي على أدوات الدردشة الخاصة بك لتتناسب مع جمالية علامتك التجارية وإشراك عملائك بأسلوب أنيق مراقبة في الوقت الفعلي : تتبّع الزوار المباشرين على موقعك وابدأ الدردشة الاستباقية، وقدّم الدعم قبل أن يطلبه العملاء

: تتبّع الزوار المباشرين على موقعك وابدأ الدردشة الاستباقية، وقدّم الدعم قبل أن يطلبه العملاء أدوات تعاون الفريق : تعيين المهام، وإضافة ملاحظات داخلية، والتعاون بكفاءة مع فريقك بشأن استفسارات العملاء

: تعيين المهام، وإضافة ملاحظات داخلية، والتعاون بكفاءة مع فريقك بشأن استفسارات العملاء التحليلات وإعداد التقارير : قياس الأداء وأوقات الاستجابة ورضا العملاء من خلال تقارير مفصلة

: قياس الأداء وأوقات الاستجابة ورضا العملاء من خلال تقارير مفصلة دعم الوسائط المتعددة: تعامل بسهولة مع المرفقات، سواء كانت صورًا أو مقاطع فيديو أو ملفات

Re00 Re:amaze القيود

منحنى تعلُّم أبسط : مع وجود العديد من الميزات، قد تجد الفرق الأصغر حجماً صعوبة في البدء

: مع وجود العديد من الميزات، قد تجد الفرق الأصغر حجماً صعوبة في البدء واجهة صعبة : يمكن للواجهة أن تستخدم المزيد من التبسيط - قد تستغرق المهام البسيطة أحيانًا الكثير من النقرات

: يمكن للواجهة أن تستخدم المزيد من التبسيط - قد تستغرق المهام البسيطة أحيانًا الكثير من النقرات قيود روبوت الدردشة الآلية : قد يخطئ روبوت الدردشة الآلي في بعض الأحيان في تحديد نوايا العملاء، مما يؤدي إلى عدم تطابق الردود

: قد يخطئ روبوت الدردشة الآلي في بعض الأحيان في تحديد نوايا العملاء، مما يؤدي إلى عدم تطابق الردود لا يوجد تكامل مع واتساب : على الرغم من تعدد استخداماته، إلا أن Re:amaze لا يدعم واتساب حتى الآن

: على الرغم من تعدد استخداماته، إلا أن Re:amaze لا يدعم واتساب حتى الآن دعم اللغة: لا يقدم Re:amaze دعمًا مدمجًا للغات الشائعة مثل الإسبانية

أسعار Re:amaze

أساسي : 29 دولارًا لكل عضو في الفريق/شهر

: 29 دولارًا لكل عضو في الفريق/شهر محترف : 49 دولارًا لكل عضو في الفريق/شهرًا

: 49 دولارًا لكل عضو في الفريق/شهرًا بالإضافة: 69 دولاراً لكل عضو في الفريق/شهرياً

Re00 Re:amaze التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5

: 4.6/5 Capterra: 4.8/5

10. LiveAgent (الأفضل لمكتب المساعدة المتكامل وحل الدردشة المباشرة)

via وكيل مباشر ماذا لو كان بإمكانك تتبع استفسارات العملاء والرد عليها عبر قنوات متعددة - دون عناء؟

هذه هي الميزة التي تحصل عليها عند استخدام LiveAgent.

علاوة على ذلك، بالإضافة إلى جعل دعمك مركزياً، يتيح لك LiveAgent مراقبة زوار موقعك الإلكتروني في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات LiveAgent

مكالمات فيديو مدمجة : قم بإجراء محادثات وجهاً لوجه مع العملاء مباشرةً من المنصة

: قم بإجراء محادثات وجهاً لوجه مع العملاء مباشرةً من المنصة نظام التذاكر : تحويل طلبات العملاء من أي قناة - البريد الإلكتروني والرسائل الاجتماعية والدردشة المباشرة وغيرها - إلى تذاكر لتسهيل الإدارة

: تحويل طلبات العملاء من أي قناة - البريد الإلكتروني والرسائل الاجتماعية والدردشة المباشرة وغيرها - إلى تذاكر لتسهيل الإدارة دعم متعدد القنوات : التعامل مع استفسارات العملاء من البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والهاتف ومكالمات الفيديو وحتى المنتديات، كل ذلك في مكان واحد

: التعامل مع استفسارات العملاء من البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والهاتف ومكالمات الفيديو وحتى المنتديات، كل ذلك في مكان واحد مراقبة الموقع الإلكتروني: تتبّع كيفية تفاعل الزوار مع موقعك الإلكتروني وقدّم دعوات دردشة مخصصة في الوقت الحقيقي

قيود #### قيود الوكيل المباشر

عمليات تكامل محدودة : في حين أن LiveAgent يتألق في إدارة التواصل، إلا أنه يمكن أن يستخدم المزيد من خيارات التكامل مع أدوات العمل الأخرى

: في حين أن LiveAgent يتألق في إدارة التواصل، إلا أنه يمكن أن يستخدم المزيد من خيارات التكامل مع أدوات العمل الأخرى لا توجد روبوتات دردشة آلية تعمل بالذكاء الاصطناعي: على عكس بعض المنافسين، لا يقدم LiveAgent روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للردود الآلية، مما قد يبطئ من أوقات الاستجابة للاستفسارات الشائعة

تسعير LiveAgent

مجاني للأبد

الخطة الصغيرة : 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم.

: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم. خطة متوسطة : 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم.

: 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم. خطة كبيرة : 49 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم.

: 49 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم. خطة المؤسسات: 69 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LiveAgent

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

11. ClickDesk (الأفضل للدردشة المباشرة والدعم الصوتي)

عبر كليك ديسك هل تمنيت يومًا أن تتمكن من الدردشة مع عملائك مع السماح لهم أيضًا بإجراء مكالمة - دون مغادرة المنصة نفسها؟

تعرّف على ClickDesk، مزيج الدردشة المباشرة والدعم الصوتي الشهير.

لقد جربته مؤخراً وأعجبني كيف أنه يجمع بين المحادثات في الوقت الحقيقي والدعم الصوتي وتكامل الوسائط الاجتماعية في منصة واحدة.

ClickDesk أفضل الميزات

الدردشة المباشرة والدعم الصوتي: إدارة الدردشة المباشرة والمكالمات الصوتية مع العملاء مباشرةً من المنصة، مما يمنحهم طرقًا متعددة للتواصل للحصول على الدعم

إدارة الدردشة المباشرة والمكالمات الصوتية مع العملاء مباشرةً من المنصة، مما يمنحهم طرقًا متعددة للتواصل للحصول على الدعم تكامل وسائل التواصل الاجتماعي: السماح للعملاء بالتواصل من خلال فيسبوك وX (تويتر سابقاً) لمزيد من المرونة في التواصل

السماح للعملاء بالتواصل من خلال فيسبوك وX (تويتر سابقاً) لمزيد من المرونة في التواصل تحليلات في الوقت الفعلي: مراقبة أداء الدردشة وسلوك الزائرين من خلال بيانات في الوقت الفعلي لتحسين دعم العملاء وتعزيز المشاركة

مراقبة أداء الدردشة وسلوك الزائرين من خلال بيانات في الوقت الفعلي لتحسين دعم العملاء وتعزيز المشاركة أداة النقر للاتصال: تمكين المكالمات الصوتية الفورية من خلال الموقع الإلكتروني بنقرة واحدة فقط، مما يساعد العملاء في الحصول على الدعم الفوري دون مغادرة الصفحة

تمكين المكالمات الصوتية الفورية من خلال الموقع الإلكتروني بنقرة واحدة فقط، مما يساعد العملاء في الحصول على الدعم الفوري دون مغادرة الصفحة تكامل تطبيقات الطرف الثالث: تتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وبرامج مكتب المساعدة لتبسيط إدارة العملاء

قيود ClickDesk

قدرات روبوت الدردشة الآلية الأساسية : يوفر ClickDesk أتمتة محدودة مع روبوتات الدردشة الآلية، مما يجعله أقل قوة للتعامل مع الاستفسارات الشائعة بدون وكلاء بشريين

: يوفر ClickDesk أتمتة محدودة مع روبوتات الدردشة الآلية، مما يجعله أقل قوة للتعامل مع الاستفسارات الشائعة بدون وكلاء بشريين لا يوجد دعم لمكالمات الفيديو: بينما تتوفر الدردشة الصوتية والمحادثة المباشرة، يفتقر ClickDesk إلى مكالمات الفيديو المدمجة، وهو ما قد يكون جانبًا سلبيًا للفرق التي تحتاج إلى التفاعل مع العملاء وجهًا لوجه

تسعير ClickDesk

الباقة الخفيفة: مجانية

مجانية الباقة الاحترافية: 14.99 دولارًا شهريًا لكل وكيل

14.99 دولارًا شهريًا لكل وكيل الخطة الإضافية: 24.99 دولارًا شهريًا لكل وكيل

24.99 دولارًا شهريًا لكل وكيل خطة المؤسسات: 39.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

ClickDesk التقييمات والمراجعات

G2: 3.8/5

كابيترا: 3.4/5

12. Acquire (الأفضل لدعم العملاء مع التصفح المشترك والدردشة المرئية)

via Acquire.io من المفترض أن يكون دعم عملاء الفيديو تنمو بنسبة 150% في السنوات القادمة. هذا أمر منطقي. ألا تتمنى لو كان بإمكانك إجراء مكالمة فيديو سريعة مع عميل مرتبك أو مشاركة الشاشات لتوضيح مشكلة ما في ثوانٍ؟

Acquire هي إحدى المنصات التي تحقق بالفعل أقصى استفادة من هذا الاتجاه.

فالدردشة المباشرة مع دعم مدمج للفيديو والصوت عبر بروتوكول الإنترنت يجعلها مثالية لخدمة العملاء وجهاً لوجه في الوقت الفعلي.

اكتساب أفضل الميزات

مكالمات الفيديو والصوت عبر بروتوكول الإنترنت : استضف مكالمات فيديو أحادية الاتجاه أو ثنائية الاتجاه وتواصل مع العملاء من خلال بروتوكول الإنترنت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP، وكل ذلك مدمج في المنصة - بدون تنزيلات إضافية

: استضف مكالمات فيديو أحادية الاتجاه أو ثنائية الاتجاه وتواصل مع العملاء من خلال بروتوكول الإنترنت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP، وكل ذلك مدمج في المنصة - بدون تنزيلات إضافية التصفح المشترك ومشاركة الشاشة : تفاعل مباشرة مع متصفح عملائك، وقم بتوجيههم من خلال النماذج والنقرات والقرارات في الوقت الفعلي

: تفاعل مباشرة مع متصفح عملائك، وقم بتوجيههم من خلال النماذج والنقرات والقرارات في الوقت الفعلي عرض موحد للوكيل : إدارة جميع محادثات عملائك - من الدردشة المباشرة إلى روبوتات الدردشة - في لوحة تحكم واحدة لدعم العملاء بسلاسة

: إدارة جميع محادثات عملائك - من الدردشة المباشرة إلى روبوتات الدردشة - في لوحة تحكم واحدة لدعم العملاء بسلاسة تكامل قاعدة المعرفة: اقتراح مقالات المساعدة تلقائيًا أثناء المحادثات، مما يقلل من الحاجة إلى وكيل مباشر

اكتساب القيود

لا توجد أدوات تسويق خارجي : يتفوق Acquire في الدردشة المباشرة ولكنه يفتقر إلى ميزات التسويق الخارجي الموجودة في منصات الدردشة الأخرى

: يتفوق Acquire في الدردشة المباشرة ولكنه يفتقر إلى ميزات التسويق الخارجي الموجودة في منصات الدردشة الأخرى قنوات تسويقية محدودة: لا يوجد تكامل مع فيسبوك ماسنجر وخيارات الرسائل النصية القصيرة الأساسية تحد من إمكاناته التسويقية

تسعير #### Acquire

خطة الخدمة : 500 دولار شهريًا، بالإضافة إلى 25 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

: 500 دولار شهريًا، بالإضافة إلى 25 دولارًا لكل وكيل/شهريًا خطة الحلول المتكاملة: 2,000 دولار/شهرًا، بالإضافة إلى 45 دولارًا لكل وكيل/شهرًا

الحصول على التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: لا توجد مراجعات كافية

12. فيسبوك ماسنجر (الأفضل للتواصل مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي)

via فيسبوك دعونا نواجه الأمر: الجميع تقريباً متواجدون بالفعل على فيسبوك- 3 مليار مستخدم نشط على وجه الدقة. فلماذا لا تستخدم فيسبوك ماسنجر كمنصة لدعم العملاء؟

إنه مجاني ومألوف ويتيح لك التواصل مع عملائك في المكان الذي يرتاحون فيه.

أفضل ميزات فيسبوك ماسنجر على فيسبوك

مشاركة الملفات : إرسال الملفات والمستندات والصور بسهولة أثناء الدردشات، تمامًا كما تفعل عبر البريد الإلكتروني - مما يجعل التواصل مع العملاء أسرع وأكثر سلاسة

: إرسال الملفات والمستندات والصور بسهولة أثناء الدردشات، تمامًا كما تفعل عبر البريد الإلكتروني - مما يجعل التواصل مع العملاء أسرع وأكثر سلاسة الرسائل الصوتية ورسائل الفيديو : أرسل رسائل صوتية أو رسائل فيديو سريعة لإضفاء لمسة شخصية أكثر تخصيصاً عندما لا تفي الرسائل النصية بالغرض

: أرسل رسائل صوتية أو رسائل فيديو سريعة لإضفاء لمسة شخصية أكثر تخصيصاً عندما لا تفي الرسائل النصية بالغرض روبوتات آلية : قم بإعداد روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع استفسارات العملاء الشائعة، وجمع الملاحظات، وحتى الترويج لخدماتك - وهي مثالية لتحرير فريق الدعم الخاص بك

: قم بإعداد روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع استفسارات العملاء الشائعة، وجمع الملاحظات، وحتى الترويج لخدماتك - وهي مثالية لتحرير فريق الدعم الخاص بك محادثات جماعية : نسّق مع الفرق أو العملاء في الوقت الفعلي من خلال إعداد محادثات جماعية - مثالية للتواصل القائم على المشروع أوالتعاون مع العملاء في الوقت الفعلي مشاركة الموقع : مشاركة موقعك في الوقت الفعلي، وهو أمر رائع للشركات التي تدير عمليات التسليم أو الخدمات الشخصية

: نسّق مع الفرق أو العملاء في الوقت الفعلي من خلال إعداد محادثات جماعية - مثالية للتواصل القائم على المشروع أوالتعاون مع العملاء في الوقت الفعلي إعدادات الاتصال المخصصة: قم بتخصيص ألوان الدردشة لكل عميل أو كتم صوت المحادثات عندما تحتاج إلى استراحة

قيود Facebook Messenger

لا يستخدم الجميع فيسبوك : حسناً، خلافاً لما ذكرناه في المقدمة، فإن بعض الأشخاص قد تخلوا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك قد تظل بحاجة إلى منصة دردشة مباشرة احتياطية

: حسناً، خلافاً لما ذكرناه في المقدمة، فإن بعض الأشخاص قد تخلوا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك قد تظل بحاجة إلى منصة دردشة مباشرة احتياطية توقعات الاستجابة الفورية: يتوقع العملاء منك الرد بسرعة. ولحسن الحظ، يمكنك تحديد ساعات العمل لإدارة توقعاتهم

تسعير فيسبوك ماسنجر على فيسبوك

خطة مجانية

فيسبوك ماسنجر فيسبوك التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5

: 4.2/5 Capterra: 4.3/5

14. واتساب (الأفضل لمراسلة الأعمال وخدمة العملاء)

via واتساب أنا أستخدم واتساب؛ أنت تستخدم واتساب؛ 50 مليون شركة تستخدم واتساب.

انتظر، ماذا؟

نعم، تتحول الشركات الناشئة والشركات في جميع أنحاء العالم إلى واتساب للتواصل مع جمهورها.

نعلم جميعاً كيف يعمل هذا التطبيق على المستوى الشخصي، ولكن كيف يخدم الأعمال التجارية؟ دعنا نكتشف ذلك.

أفضل ميزات واتساب #### واتساب

ملف تعريف النشاط التجاري : أنشئ وجهًا احترافيًا لشركتك من خلال إضافة عنوان نشاطك التجاري وموقعك الإلكتروني والمزيد. تساعد شارة موثقة بجانب اسمك على بناء الثقة مع العملاء

: أنشئ وجهًا احترافيًا لشركتك من خلال إضافة عنوان نشاطك التجاري وموقعك الإلكتروني والمزيد. تساعد شارة موثقة بجانب اسمك على بناء الثقة مع العملاء ردود سريعة : وفّر الوقت من خلال إعداد رسائل مكتوبة مسبقًا للأسئلة الشائعة. فقط اضغط على "/" وحدد الرد السريع - لا داعي للاستمرار في كتابة الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا!

: وفّر الوقت من خلال إعداد رسائل مكتوبة مسبقًا للأسئلة الشائعة. فقط اضغط على "/" وحدد الرد السريع - لا داعي للاستمرار في كتابة الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا! رسائل الترحيب والردود البعيدة : رحّب بالعملاء تلقائيًا وأرسل رسائل ترحيبية تلقائيًا وحتى رسائل الغياب عندما تكون غير متصل بالإنترنت - لأن الانطباعات الأولى مهمة ولا أحد يحب الانتظار

: رحّب بالعملاء تلقائيًا وأرسل رسائل ترحيبية تلقائيًا وحتى رسائل الغياب عندما تكون غير متصل بالإنترنت - لأن الانطباعات الأولى مهمة ولا أحد يحب الانتظار التسميات : نظّم جهات الاتصال والمحادثات باستخدام تسميات مثل "عميل جديد" أو "VIP"

: نظّم جهات الاتصال والمحادثات باستخدام تسميات مثل "عميل جديد" أو "VIP" الكتالوجات والمجموعات : اعرض منتجاتك في كتالوجات. يمكن للعملاء التصفح دون مغادرة واتساب

: اعرض منتجاتك في كتالوجات. يمكن للعملاء التصفح دون مغادرة واتساب رسائل تفاعلية: أضف أزرارًا للردود السريعة والعبارات التي تحث على اتخاذ إجراء (CTAs) لسهولة التنقل. لا مزيد من الكتابة اليدوية - فقط انقر وانطلق!

قيود WhatsApp

لا يوجد دعم لأرقام VoIP : للأسف، لم يعد واتساب يدعم أرقام VoIP. ستحتاج إلى بطاقة SIM فعلية

: للأسف، لم يعد واتساب يدعم أرقام VoIP. ستحتاج إلى بطاقة SIM فعلية حساب واحد لكل جهاز : يمكنك استخدام حساب واحد فقط لكل جهاز في المرة الواحدة، مما قد يحد من التواصل مع الفرق الكبيرة

: يمكنك استخدام حساب واحد فقط لكل جهاز في المرة الواحدة، مما قد يحد من التواصل مع الفرق الكبيرة احتمال الإفراط في إرسال الرسائل : احذر من إرسال رسائل غير مرغوب فيها للعملاء مع الكثير من الرسائل، فقد يصبح الأمر مزعجاً بسرعة!

: احذر من إرسال رسائل غير مرغوب فيها للعملاء مع الكثير من الرسائل، فقد يصبح الأمر مزعجاً بسرعة! مرتبط بفيسبوك: نظرًا لامتلاك فيسبوك لواتساب، قد يكون هذا الأمر مزعجًا لأولئك الذين يشعرون بالقلق من عملاق التواصل الاجتماعي

تسعير واتساب

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات واتساب

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

15. WeChat (الأفضل للتواصل العالمي وتكامل المدفوعات عبر الهاتف المحمول)

via وي شات على مليار شخص يستخدمون WeChat كل شهر. إنها منصة قوية للرسائل الفردية والجماعية والعروض الترويجية التسويقية ودعم العملاء.

ومع ذلك، نظرًا لأن WeChat يقع مقره في الصين، دعنا نكتشف كيف سيعمل مع عملك في الخارج.

أفضل ميزات WeChat

حساب WeChat الرسمي : قم بإنشاء ملف تعريف تجاري تم التحقق منه وتفاعل مباشرة مع عملائك. إنه يشبه امتلاك موقعك الإلكتروني المصغر داخل WeChat. يمكنك نشر المقالات وتشغيل العروض الترويجية وبناء مصداقية علامتك التجارية

: قم بإنشاء ملف تعريف تجاري تم التحقق منه وتفاعل مباشرة مع عملائك. إنه يشبه امتلاك موقعك الإلكتروني المصغر داخل WeChat. يمكنك نشر المقالات وتشغيل العروض الترويجية وبناء مصداقية علامتك التجارية برامج WeChat المصغرة : أنشئ برامج مصغرة للتفاعل مع جمهورك دون الحاجة إلى مغادرتهم التطبيق. اعتبرها تطبيقات داخل منظومة WeChat لكل شيء من التجارة الإلكترونية إلى خدمة العملاء

: أنشئ برامج مصغرة للتفاعل مع جمهورك دون الحاجة إلى مغادرتهم التطبيق. اعتبرها تطبيقات داخل منظومة WeChat لكل شيء من التجارة الإلكترونية إلى خدمة العملاء متاجر WeChat : أنشئ متجراً عبر الإنترنت مباشرةً على WeChat! يمكن لعملائك التصفح والشراء وحتى الحصول على دعم العملاء - كل ذلك في مكان واحد

: أنشئ متجراً عبر الإنترنت مباشرةً على WeChat! يمكن لعملائك التصفح والشراء وحتى الحصول على دعم العملاء - كل ذلك في مكان واحد تكامل الدفع : تمكين المعاملات السلسة مع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال WeChat Pay.

: تمكين المعاملات السلسة مع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال WeChat Pay. WeChat CRM : اجمع بيانات عن تفاعلات العملاء وسلوكهم. يمكنك تتبع الوقت الذي يتحدثون فيه عن علامتك التجارية، وتقديم الدعم، واستخدام هذه الرؤى لتعديل استراتيجية التسويق الخاصة بك

: اجمع بيانات عن تفاعلات العملاء وسلوكهم. يمكنك تتبع الوقت الذي يتحدثون فيه عن علامتك التجارية، وتقديم الدعم، واستخدام هذه الرؤى لتعديل استراتيجية التسويق الخاصة بك البث المباشر وقنوات WeChat: أنشئ مقاطع فيديو قصيرة واستضف أحداث تسوق مباشرة للتفاعل مع جمهورك

قيود WeChat

الإعداد المعقد : قد يكون إنشاء حساب WeChat رسمي أمرًا صعبًا، خاصةً بالنسبة للشركات غير الصينية. ستحتاج إلى اجتياز بعض العقبات ودفع رسوم التحقق

: قد يكون إنشاء حساب WeChat رسمي أمرًا صعبًا، خاصةً بالنسبة للشركات غير الصينية. ستحتاج إلى اجتياز بعض العقبات ودفع رسوم التحقق مرتبط بالصين : WeChat مهيمن في الصين، ولكن إذا كانت شركتك تعمل على مستوى العالم، فستحتاج إلى منصات أخرى للوصول إلى العملاء الدوليين.

: WeChat مهيمن في الصين، ولكن إذا كانت شركتك تعمل على مستوى العالم، فستحتاج إلى منصات أخرى للوصول إلى العملاء الدوليين. محدودية التخصيص: في حين أن المنصة توفر أدوات قوية، فإن خيارات التخصيص للشركات محدودة إلى حد ما مقارنة بالتطبيقات المستقلة

تسعير WeChat

الشركات الخارجية: يبدأ السعر من 500 دولار، وهناك رسوم تحقق إضافية بقيمة 99 دولاراً في السنة

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ClickUp: جيد للمحادثات وأفضل للتواصل

دعنا نعيد المحادثة إلى ما يهم - العثور على منصة دردشة تناسب احتياجاتك وأهداف شركتك.

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، التي يدعي كل منها أنه الأفضل بطريقة ما، يتميز ClickUp لسبب واحد بسيط - فهو يمنحك ما تحتاجه بالضبط دون زخرفة. لماذا تضيع الوقت (والمال) على ميزات لن تلمسها أبدًا؟

لقد صُمم ClickUp ليمنحك تجربة إدارة المشروع الأكثر كفاءة، وهو مليء بالأدوات التي تجعل فريقك وعملائك سعداء.

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