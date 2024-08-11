أفضل 10 تطبيقات للدردشة الجماعية للشركات في عام 2025

التواصل الفوري بين أعضاء الفريق ضروري للحفاظ على سير العمل في أي مشروع. كان هناك وقت كان زملاء العمل يتبادلون فيه رسائل البريد الإلكتروني للتواصل داخل الفريق. ومع مرور الوقت، أصبح التواصل في المشروع عبر سلاسل رسائل البريد الإلكتروني غير العملية شيئًا من الماضي تقريبًا.

ويفضل مكان العمل الرقمي اليوم تطبيقات المراسلة وأدوات الدردشة من أجل تعاون سلس وفعال بين أعضاء الفريق. وبالطبع، فهي رائعة أيضاً لإرسال صور القطط لزميلك في العمل! 🐈

قضيتُ وفريقي الكثير من الوقت في تقييم أشهر تطبيقات الدردشة الجماعية المتوفرة في السوق. واستناداً إلى ميزاتها وتجارب المستخدمين، قمنا بتجميع هذه القائمة لأفضل عشرة تطبيقات دردشة جماعية لتختار من بينها.

لنبدأ! 🚀

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الدردشة الجماعية؟

تطبيقات الدردشة الجماعية

هي محور جميع أنشطة مكان العمل. إليك بعض المعايير التي يمكنك استخدامها لتقييم تطبيقات الدردشة:

المراسلة الفورية: هذا أمر مفروغ منه. يهدف تطبيق الدردشة الجماعية إلى تمكين الاتصال المباشر في الوقت الفعلي بين المستخدمين الأفراد والمجموعات

هذا أمر مفروغ منه. يهدف تطبيق الدردشة الجماعية إلى تمكين الاتصال المباشر في الوقت الفعلي بين المستخدمين الأفراد والمجموعات الدردشة الجماعية: يجب أن تكون قادراً على إنشاء مجموعات للتواصل ومشاركة الملفات مع العديد من أعضاء الفريق في وقت واحد

يجب أن تكون قادراً على إنشاء مجموعات للتواصل ومشاركة الملفات مع العديد من أعضاء الفريق في وقت واحد الإشعارات: يجب أن يخطر تطبيق الدردشة الجماعية المستخدمين بالرسائل والنشاطات الجديدة على الفور للسماح لهم بالرد دون تأخير

يجب أن يخطر تطبيق الدردشة الجماعية المستخدمين بالرسائل والنشاطات الجديدة على الفور للسماح لهم بالرد دون تأخير مشاركة الملفات: يجب أن يوفر تطبيق مراسلة الفريق أو منصة الدردشة الجماعية طريقة سريعة وفعالة لمشاركة الملفات - المستندات والصور وغيرها - للحصول على تعليقات سريعة والحفاظ على سير الأمور

يجب أن يوفر تطبيق مراسلة الفريق أو منصة الدردشة الجماعية طريقة سريعة وفعالة لمشاركة الملفات - المستندات والصور وغيرها - للحصول على تعليقات سريعة والحفاظ على سير الأمور تطبيقات مخصصة عبر المنصات: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الوصول إلى تطبيق المراسلة من الويب وسطح المكتب وتطبيقات الجوال على نظامي التشغيل ويندوز/ماك وأندرويد/iOS

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الوصول إلى تطبيق المراسلة من الويب وسطح المكتب وتطبيقات الجوال على نظامي التشغيل ويندوز/ماك وأندرويد/iOS واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام: يجب أن تكون واجهة مستخدم تطبيق الدردشة بديهية بما يكفي ليتمكن المستخدمون من التنقل بين وظائف التطبيق دون الحاجة إلى برنامج تدريبي

يجب أن تكون واجهة المستخدم سهلة الاستخدام: يجب أن تكون واجهة مستخدم تطبيق الدردشة بديهية بما يكفي ليتمكن المستخدمون من التنقل بين وظائف التطبيق دون الحاجة إلى برنامج تدريبي عمليات التكامل: يجب أن يكون تطبيق الدردشة الجماعي الخاص بك مدمجاً بشكل جيد مع الأدوات التي تستخدمها في سير العمل اليومي، مثل إدارة علاقات العملاء، والتقويم، وحل مؤتمرات الفيديو، وما إلى ذلك.

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه في

تطبيق المراسلة الجماعية لعملك

دعنا ننتقل إلى أفضل عشر توصيات.

أفضل 10 تطبيقات للدردشة الجماعية لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp (أفضل أداة للتعاون وإدارة المشاريع)

اجمع اتصالات الفريق معًا في مكان واحد مع تطبيق ClickUp للدردشة الجماعية ومشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون دون عناء

كليك أب

هو أداة شاملة لتواصل الفريق والتعاون وإدارة المشاريع.

على الرغم من أن العديد من تطبيقات الدردشة الجماعية توفر إمكانات المراسلة الأساسية، إلا أنها تقصر في مجالات مثل إدارة المشاريع وتتبع المهام. ولفهم رسالة دردشة في سياق مشروعها، تضطر الفرق إلى التوفيق بين أدوات متعددة، مما يؤدي إلى محادثات مجزأة وانخفاض الإنتاجية.

ومع ذلك، مع وجود

أداة الكل في واحد

مثل ClickUp، يمكن لفريقك تبسيط التواصل والتعاون وإدارة المشاريع في منصة واحدة، وبالتالي توفير الوقت وتعزيز الكفاءة.

باستخدام

انقر فوق الدردشة

، يمكنك جعل المناقشات المتعلقة بالفريق والمشروع مركزية ومحددة السياق، مما يجعلها حلاً شاملاً ل

التواصل والتعاون

. يمكنك إضافة الملفات والمهام ومقاطع الفيديو والصور والمقاطع الصوتية وغيرها إلى طريقة عرض الدردشة والتأكد من أن رسالتك مسموعة بصوت عالٍ وواضح.

وبهذه الطريقة، يمكنك تقليل التبديل بين السياقات وتعزيز الإنتاجية وتبسيط الإنتاجية.

ضمن مهمة ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء قوائم تدقيق مفصلة وتنظيمها مع مجموعات من عناصر المهام التي يمكن تعيينها لمستخدمين آخرين

ClickUp Brain

هو مساعد ClickUp المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحول مساحة العمل الخاصة بك إلى قاعدة معرفية قابلة للبحث. احصل على إجابات سريعة حول المهام والمستندات والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمشروع دون مغادرة الدردشة. وهو يوفر الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء ملخصات المشروع وتحديثات التقدم وتقارير الحالة حتى تتمكن من التركيز على العمل المهم حقاً.

ClickUp أفضل الميزات

قنوات الدردشة الخاصة بالمشروع: انخرط في مناقشات في الوقت الفعلي مع فريقك حول المهام وتحديثات المشروع من خلال إنشاء قنوات مخصصة لكل مشروع باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat

انخرط في مناقشات في الوقت الفعلي مع فريقك حول المهام وتحديثات المشروع من خلال إنشاء قنوات مخصصة لكل مشروع باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat التواصل السياقي: اذكر المهام أو أرفق المستندات مباشرةً في الدردشة لتوفير سياق لمحادثاتك. تضمن هذه الميزة أن يكون الجميع على نفس الصفحة دون مغادرة الدردشة للحصول على مزيد من المعلومات

اذكر المهام أو أرفق المستندات مباشرةً في الدردشة لتوفير سياق لمحادثاتك. تضمن هذه الميزة أن يكون الجميع على نفس الصفحة دون مغادرة الدردشة للحصول على مزيد من المعلومات المراسلة في الوقت الحقيقي: حافظ على تدفق المحادثة دون مغادرة ClickUp. تتيح لك طريقة عرض الدردشة إجراء مناقشات فورية حول المهام والتحديثات

حافظ على تدفق المحادثة دون مغادرة ClickUp. تتيح لك طريقة عرض الدردشة إجراء مناقشات فورية حول المهام والتحديثات إدارة المهام: تقسيم أهداف المشروع الكبيرة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإضافة ملفات الصوت والفيديو، وتحديث حالة المهمة للحفاظ على رؤية تقدم المشروع باستخدام مهام ClickUp

تقسيم أهداف المشروع الكبيرة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإضافة ملفات الصوت والفيديو، وتحديث حالة المهمة للحفاظ على رؤية تقدم المشروع باستخدام مهام ClickUp إنشاء المهام في الدردشة: قم بتحويل الأفكار من الدردشة بسرعة إلى مهام ببضع نقرات فقط

قم بإنشاء مشاريع ذات مهام هرمية ومهام فرعية وقوائم مرجعية لتتبع تقدم المشروع ومراقبة عبء عمل الفريق من خلال مهام ClickUp Tasks

إدارة المستندات: إنشاء مستندات منظمة بشكل جيد ومشاركتها مع مستندات ClickUp لالتقاط أفكار فريقك وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.

تعاون على مستندات ClickUp Docs الخاصة بك في الوقت الفعلي أو غير المتزامن مع مؤشرات الكتابة والتعليقات

الألواح البيضاء الرقمية: قم بدعوة أعضاء الفريق عبر الدردشة لجلسات العصف الذهني والتعاون المرئي مع ClickUp Whiteboards . ابدأ التعاون مع فريقك على لوحة فارغة، وأنشئ خرائط ذهنية وسير عمل، وقم بالتعليق وإضافة ملاحظات لتكرار الأفكار وتطويرها

التعاون والعصف الذهني بصرياً باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

تسجيل الشاشة: سجّل مقاطع فيديو إرشادية سريعة أو قم بتوصيل أفكارك وتعليماتك مع فريقك عبر الفيديو باستخدام مقاطع ClickUp . شارك هذه المقاطع عبر الدردشة

قم بإجراء محادثات فيديو غير متزامنة مع ClickUp Clips لإجراء دردشة جماعية سلسة

إشعارات مبسطة: تخصيص الإشعارات للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات حول الأمور الأكثر أهمية. يتيح لك ClickUp إمكانية ضبط التنبيهات التي تتلقاها، حتى لا تطغى عليك الأحاديث بينما لا تزال على اطلاع دائم

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp المتقدمة على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على تفاصيل التسعير

اتصل للحصول على تفاصيل التسعير ClickUp Brain: متاح كإضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. سلاك (أفضل أداة للمراسلة الفورية والتعاون)

عبر

سلاك

Slack هو تطبيق دردشة واسع الاستخدام يتكامل مع أكثر من 2000 أداة ويتناسب بسلاسة مع مجموعة التقنيات في أي مؤسسة.

يوفر تطبيق Slack سهل الاستخدام على الهاتف المحمول وظائف متقدمة حتى تتمكن أنت وفريقك من متابعة محادثات العمل من أي مكان وفي أي وقت. يمكنك تبسيط اتصالات الفريق من خلال إنشاء قنوات مخصصة (تبدأ بـ "#") لمواضيع أو مناقشات أو أغراض محددة.

أفضل ميزات تطبيق Slack

إنشاء قنوات عامة أو خاصة. يمكنك إضافة زملاء محددين في الفريق إلى قناة لإجراء مناقشات مركزة حول مشروع أو مبادرة ما

إضافة أعضاء جدد إلى المناقشة عن طريق الإشارة إليهم بعلامة "@" في الرد، ويتم إخطار كل مستخدم يشارك في سلسلة رسائل بالردود أو الأنشطة الجديدة

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات ومعاينات الملفات في رسالة مباشرة أو قناة عبر التحميل والتنزيل السريع

بدء اجتماعات أو اجتماعات فيديو فورية، أو إرسال ملاحظات صوتية مباشرةً من التطبيق

قيود سلاك

هيكل تسعير Slack يمكن أن يجعله غير ميسور التكلفة للفرق الصغيرة. تقدم النسخة المجانية سجلاً محدوداً للرسائل وتدعم عدداً أقل من عمليات التكامل

يفتقر إلى الميزات المتقدمة لعقد مؤتمرات الفيديو مثل جدولة الاجتماعات والملاحظات أثناء الاجتماعات

تسعير سلاك

مجاني للأبد

المحترف: 8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم الأعمال +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Slack AI: أضف إلى أي خطة مدفوعة بعلاوة قدرها 10 دولارات لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

3. Microsoft Teams (أفضل منصة تعاون جماعي ومؤتمرات فيديو للمؤسسات)

عبر

مايكروسوفت

على الرغم من أن Microsoft Teams يحتوي على واجهة مراسلة إلا أنه تم تصميمه كأداة تركز بشكل أساسي على مؤتمرات الفيديو للفرق الكبيرة. يمكنك جدولة اجتماعات الفيديو والانضمام إلى الاجتماعات عبر الإنترنت ومحادثات الفيديو من متصفح الويب أو تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول. يوفر Microsoft Teams أيضاً تعليقات توضيحية وتعليقات توضيحية مباشرة لاجتماعات مؤتمرات الفيديو.

تم تصميم Teams خصيصاً لسوق المؤسسات، ويأتي Teams مدمجاً مع Office365 ويعمل بسلاسة مع هذا النظام البيئي من التطبيقات.

أفضل ميزات Microsoft Teams

تبادل الرسائل مع زملاء الفريق عبر المحادثات الخاصة أو الدردشة الجماعية

مشاركة الملفات والروابط مع المستخدمين أو المجموعات. تجعل علامة تبويب الملفات المخصصة المثبتة في أعلى المحادثة من السهل تحديد موقع ملفاتك

ابدأ مكالمات الصوت والفيديو من داخل محادثة خاصة، وأنشئ اجتماعات مؤتمرات فيديو فورية في دردشة جماعية مع ما يصل إلى 300 مشارك، أو قم بجدولة اجتماع عبر الإنترنت باستخدام تكامل التقويم أو Outlook

قيود Microsoft Teams

قد يجد بعض المستخدمين صعوبة في دمج Teams في حزمة التكنولوجيا الخاصة بهم إذا لم تكن مؤسستهم على Office365

لا يدعم إدارة المهام والمشروعات المتقدمة

تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

12.50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

4. Google Chat (الأفضل لمستخدمي Google Workspace)

عبر

مساحة عمل جوجل

Google Chat هو تطبيق دردشة بسيط وعملي ومناسب للفرق التي تحتاج إلى ميزات المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو في الوقت الفعلي. مثل معظم تطبيقات الدردشة الأخرى، يمكنك إضافة ملفات الصوت والفيديو وإنشاء "مساحات" لإيواء المناقشات المتعلقة بالفريق أو الموضوع أو المشروع.

وهو يسمح بإجراء محادثات فردية ومحادثات جماعية واسعة النطاق مع ما يصل إلى 50,000 مشارك.

أفضل ميزات محادثة Google Chat

يعمل بسلاسة مع بقية تطبيقات Google Workspace: Gmail وتقويم Google وتقويم Google Drive وغيرها

يسهّل المناقشات المترابطة

يساعد في العثور على المعلومات عبر محادثات الدردشة باستخدام أداة البحث

تلخيص المحادثات باستخدام مساعد Google

قيود دردشة Google

يفتقر إلى وظائف الدردشة المتقدمة مثل القدرة على نسخ الروابط إلى رسائل محددة

التخزين محدود في الباقات ذات المستوى الأدنى

تسعير دردشة جوجل

Google Workspace Essentials : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد Google Workspace Business Starter : 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم معيار Google Workspace Business Standard : 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Google Workspace Business Plus : 21.60 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 21.60 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مؤسسة Google Workspace Business: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات محادثة Google Chat

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

اقرأ المزيد:

أفضل 10 بدائل للدردشة على Google لتوسيع نطاق التواصل الجماعي

5. Pumble (أفضل بديل مجاني لـ Slack للشركات الصغيرة والمتوسطة)

عبر

بامبل

ينظم Pumble اتصالات الفريق في قنوات لفرق أو مشاريع أو مواضيع محددة. يمكنك استضافة اجتماعات صوتية أو فيديو 1:1 مع مستخدمين أو مجموعات كبيرة. وبفضل سجل الرسائل غير المحدود، يسهل الوصول إلى الرسائل والملفات.

ويعكس تصميم واجهة مستخدم Pumble وميزاته ووظائفه بشكل وثيق تصميم واجهة مستخدم تطبيق Slack. لذا، إذا كان فريقك بحاجة إلى

بديل ل Slack

الذي يساعدك على تجنب رسوم المستخدم المرتفعة دون المساس بميزات التواصل، لا تبحث عن بديل آخر غير Pumble.

بامبل أفضل الميزات:

احصل على عدد غير محدود من المستخدمين وسجل الرسائل على خطة "مجاني للأبد

تسهيل الاعتماد السلس للفرق من خلال واجهة سهلة الاستخدام تشبه Slack

إرسال رسائل فورية بشكل خاص أو إلى مجموعات، وإنشاء سلاسل رسائل، ومشاركة الملفات

قيود بامبل

دعم عمليات التكامل محدود في فئة التسعير المنخفضة

مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو مدعومة فقط على الباقات المدفوعة

تسعير #### بامبل

مجاني للأبد

المحترفين: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بامبل #### بامبل

G2: مراجعات غير كافية

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

اقرأ المزيد:

10 بدائل لـ Pumble للدردشة والتواصل الجماعي في 2024

6. شانتي (أفضل أداة للمراسلة وإدارة المهام)

عبر

شانتي

Chanty عبارة عن منصة دردشة واتصالات جماعية مع ميزات مدمجة لإدارة المهام والمشاريع تميزها عن معظم الأدوات الأخرى في هذه القائمة. يمكن استخدامه للإعلانات على مستوى الشركة والمراسلة الخاصة مع الرسائل المجدولة والمختفية.

أفضل ميزات تشانتي

إنشاء المهام وتعيينها من الرسائل، وتنظيمها على لوحات كانبان، وتعيين تواريخ الاستحقاق، والحصول على تذكيرات بالمواعيد النهائية

ناقش التحديثات مع فريقك باستخدام الرسائل النصية والصوتية

إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو، وتقديم شاشتك لتعاون أسرع

قيود Chantly

لا توجد طريقة عرض تقويم لتصور المهام على جدول زمني، لذلك يتعين على المستخدمين التدقيق في تواريخ استحقاق المهام يدويًا

لديه عدد محدود من عمليات التكامل الأصلية

تسعير تشانتي

مجاني للأبد

للشركات: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. تويست (أفضل أداة اتصال غير متزامن للفرق البعيدة)

عبر

تويست

Twist هو تطبيق تواصل جماعي صُمم لجعل فرق العمل عن بُعد أكثر إنتاجية من خلال المحادثات غير المتزامنة. فبدلاً من نشر الرسائل مباشرة في القنوات، يقوم المستخدمون بإنشاء سلاسل رسائل أو المساهمة فيها داخل القناة كما يفعلون في المنتديات. تم تصميم الواجهة لتقليل الفوضى حتى لا تضيع أي محادثة.

تويست أفضل الميزات

حافظ على تركيز المحادثات وتنظيمها مع المواضيع غير المتزامنة

تنسيق ردودك النصية باستخدام محرر الرسائل والرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية

إرسال رسائل مباشرة إلى زملائك في الفريق وإجراء محادثات خاصة 1:1

ابحث عن المعلومات عبر سلاسل الرسائل بسرعة باستخدام ميزة البحث القوية

قيود تويست

لا يوجد تواصل في الوقت الفعلي

إذا كان فريقك معتادًا على المراسلة الفورية، فقد يكون التكيف مع المحادثات المترابطة غير المتزامنة أصعب

تكامل أصلي محدود مع برامج الطرف الثالث

تسعير تويست

مجاني

غير محدود: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Twist التقييمات والمراجعات

G2: مراجعات غير كافية

كابيترا: لا توجد مراجعات كافية

8. Flock (أفضل مركز تعاون للمؤسسات)

عبر

القطيع

يحزم Flock Team Messenger جميع الميزات الأساسية التي تتوقعها من تطبيق دردشة جماعية - قنوات المحادثة، ومكالمات الفيديو الجماعية، ومشاركة الملفات، وما إلى ذلك.

كما أنه يساعد أيضًا في تتبع المهام من خلال الملاحظات والتذكيرات والمهام. وبسبب العديد من أوجه التشابه في الواجهة والتنقل، يمكن أن يكون تطبيقًا رائعًا

بديل مايكروسوفت تيمز

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قطيع #### أفضل الميزات

انسيابية المحادثات مع فريقك بأكمله باستخدام القنوات، وإنشاء سلاسل محادثات من خلال الرد على المنشورات في القناة

إجراء مكالمات صوتية ومرئية في محادثات خاصة أو قناة للمكالمات الجماعية

مشاركة الملفات بأمان مع المستخدمين أو الفرق، والوصول بسرعة إلى جميع الملفات التي تتم مشاركتها عبر مساحة العمل الخاصة بك

قيود القطيع

أفاد بعض المستخدمين أن جودة الصورة الرديئة أثرت على التواصل أثناء الاجتماعات المهمة

قد لا يتكامل مع جميع الأدوات أو التطبيقات المحددة التي يعتمد عليها فريقك، مما يتطلب حلولاً يدوية أو خطوات إضافية

تسعير #### Flock

مجاني

المحترف: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قطيع

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. Troop Messenger (أفضل تطبيق تواصل لفرق العمل عن بُعد)

عبر

TroopMessenger

Troop Messenger هو أداة تعاون ومراسلة فورية مصممة للفرق التي تبحث عن منصة آمنة للاتصالات التجارية وإدارة المهام. فهو يسهل تواصل الفريق عبر الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مع مشاركة الشاشة. ويتميز برنامج Troop بالأمان بحيث يمكنك حتى إرسال رسائل سرية في نافذة دردشة خاصة تدمر نفسها بنفسها ولا تترك أي سجل للدردشة.

تروب أفضل الميزات

تأمين محادثات العمل الخاصة بك مع التشفير من طرف إلى طرف

إرسال الرسائل والملفات في وقت واحد إلى عدة مستخدمين دون إنشاء قنوات إضافية

شارك الملفات في محادثات 1:1 أو محادثات جماعية وشاهد معاينات الملفات المشتركة

قيود القوات

يمكن أن يكون إصدار الهاتف المحمول أبطأ من تطبيق سطح المكتب

لا توجد باقة مجانية؛ يقدم Troop نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام فقط

تسعير #### تسعير Troop

الباقة المميزة: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعلى: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات القوات

G2: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

كابيترا: لا توجد مراجعات كافية

10. زوهو كليك (أفضل تطبيق تواصل جماعي للمؤسسات على نظام زوهو البيئي)

عبر

زوهو

Cliq هو تطبيق مراسلة الأعمال من مجموعة تطبيقات Zoho. إنه برنامج دردشة جماعي خفيف الوزن وسريع يتكامل بسلاسة مع مجموعة تطبيقات Zoho لتطبيقات الأعمال. يمكنك تحويل المحادثات المهمة من قناة ما إلى رسالة مباشرة خاصة واستضافة تدفقات الفيديو لإصدار إعلانات مهمة أو استضافة اجتماعات جماعية.

أفضل ميزات Zoho Cliq Zoho Cliq

عرض محادثات متعددة في نافذة واحدة

استضافة عدد غير محدود من مكالمات الصوت والفيديو مع خيارات مشاركة الشاشة

مشاركة الملفات مع القنوات وإجراء مناقشات مترابطة عبر التعليقات

قيود Zoho Cliq

عدم وجود خيارات لتخصيص الإشعارات أو تخطيط نافذة الدردشة

لا يوجد دعم لترميز ملفات PDF والصور أو التعليق عليها

تسعير Zoho Cliq

مجاني

قياسي : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم مؤسسة: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Cliq Zoho Cliq

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

استخدم ClickUp للتواصل الفعال بين أعضاء الفريق

توفر تطبيقات الدردشة الجماعية العديد من الميزات التي يمكن أن تبسّط التواصل في مؤسستك: المراسلة الفورية، والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ومشاركة الملفات، إلخ. ومع ذلك، غالباً ما يدور التواصل في مكان العمل حول المهام والمشاريع. إذا كان تطبيق الدردشة الجماعية لا يدعم إدارة المهام، فستكون محادثات فريقك مبعثرة عبر أدوات متعددة.

نحن نعلم أن التبديل في السياق بين تطبيقات متعددة يمكن أن يستنزف الإنتاجية بشكل كبير. وهنا يأتي دور ClickUp كحل شامل. فهو يجمع بين إدارة المهام والمشاريع والتعاون الجماعي والدردشة الجماعية في منصة واحدة.

يمكن لفريقك البدء في استخدام ClickUp اليوم. تتوفر المهام، ومخططات السرعة، ولوحات كانبان، والمستندات، واللوحات البيضاء، والدردشة في الوقت الفعلي في جميع الخطط، بما في ذلك الخطة المجانية للأبد.

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