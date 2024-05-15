أفضل برامج اتصالات الأعمال للمراسلة الجماعية في عام 2025

شهد مصطلحا "التعاون" و"المشاركة" تحولاً في مفهومي "التعاون" و"المشاركة" حيث أصبح العمل عن بُعد والعمل المختلط هو القاعدة. لم يعد الناس يلتقون جسدياً لتحقيق أهداف العمل؛ بل أصبحوا يفعلون ذلك في المساحات الرقمية.

أنت بحاجة إلى أدوات التواصل والتعاون لتشجيع التواصل المفتوح وتعزيز الشعور القوي بالعمل الجماعي. تُعد برمجيات اتصالات الأعمال مساحة مركزية للتعاون مع إمكانية الوصول إلى الأدوات الرقمية لعقد اجتماعات الفيديو، أو تحسين مشاركة الملفات في مكان واحد، أو السماح بالتفاعل 1:1 عبر القنوات الشخصية والخاصة.

يعد اختيار برنامج اتصالات الأعمال المناسب أمراً صعباً ولكنه بالغ الأهمية. سيقارن هذا المنشور بين منصات وأدوات اتصالات الأعمال الرائدة ويقيّم الميزات والقيود والفوائد الإجمالية.

هل أنت جاهز؟ هيا بنا نبدأ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصات اتصالات الأعمال؟

مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة: إلى جانب الرسائل النصية المعتادة (الدردشة)، ابحث عن منصة تواصل جماعية توفر مؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة. بالنسبة للفرق التي تعمل عن بُعد، مثل التسويق والمبيعات، والتي تتطلب الاطلاع على تقرير أثناء الاجتماعات الافتراضية، فإن هذه الميزات تعزز التواصل الفعال

إلى جانب الرسائل النصية المعتادة (الدردشة)، ابحث عن منصة تواصل جماعية توفر مؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة. بالنسبة للفرق التي تعمل عن بُعد، مثل التسويق والمبيعات، والتي تتطلب الاطلاع على تقرير أثناء الاجتماعات الافتراضية، فإن هذه الميزات تعزز التواصل الفعال إدارة المشاريع: تضمن أدوات إدارة المشاريع المدمجة مع أدوات التواصل عدم وقوع أي شيء في الثغرات، فالجميع على دراية بمهام الفريق وأهدافه وجداوله الزمنية، وتسمح للمديرين بمراقبة التقدم المحرز من لوحة تحكم واحدة

تضمن أدوات إدارة المشاريع المدمجة مع أدوات التواصل عدم وقوع أي شيء في الثغرات، فالجميع على دراية بمهام الفريق وأهدافه وجداوله الزمنية، وتسمح للمديرين بمراقبة التقدم المحرز من لوحة تحكم واحدة مشاركة الملفات بأمان: ابحث عن أداة تعاون الفريق التي تدعم مشاركة الملفات لتسهيل العمل مع فرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة. يمكن للجميع الوصول إلى نفس المستندات وإجراءات التشغيل الموحدة والسياسات في مكتبة مركزية، مما يوفر عليهم الوقت للبحث عن المجلدات ذات الصلة عند الحاجة. بالنسبة للقطاعات التي تتطلب أماناً على مستوى المؤسسات، فإن المشاركة الآمنة للملفات على منصة الاتصالات أمر بالغ الأهمية

ابحث عن أداة تعاون الفريق التي تدعم مشاركة الملفات لتسهيل العمل مع فرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة. يمكن للجميع الوصول إلى نفس المستندات وإجراءات التشغيل الموحدة والسياسات في مكتبة مركزية، مما يوفر عليهم الوقت للبحث عن المجلدات ذات الصلة عند الحاجة. بالنسبة للقطاعات التي تتطلب أماناً على مستوى المؤسسات، فإن المشاركة الآمنة للملفات على منصة الاتصالات أمر بالغ الأهمية المؤتمرات الصوتية: توفر أفضل أدوات اتصالات الأعمال عقد مؤتمرات صوتية عبر المكالمات الصوتية والصوتية المباشرة. عندما يحتاج أعضاء فريقك إلى توضيح أمر ما أو متابعة محادثة ما بسرعة، يمكنهم دعوة أعضاء الفريق إلى مكالمة صوتية مباشرةً من تطبيق سطح المكتب أو الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إعداد خط اتصال خارجي

توفر أفضل أدوات اتصالات الأعمال عقد مؤتمرات صوتية عبر المكالمات الصوتية والصوتية المباشرة. عندما يحتاج أعضاء فريقك إلى توضيح أمر ما أو متابعة محادثة ما بسرعة، يمكنهم دعوة أعضاء الفريق إلى مكالمة صوتية مباشرةً من تطبيق سطح المكتب أو الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إعداد خط اتصال خارجي الشبكة الداخلية للشركة: الشبكة الداخلية الاجتماعية هي بوابة مركزية حيث يمكن للجميع التواصل مع بعضهم البعض. بدءًا من مشاركة التحديثات على مستوى الشركة إلى إبقاء فريقك يعمل على المشاريع الفردية، فهي تبسط تواصل الفريق

الشبكة الداخلية الاجتماعية هي بوابة مركزية حيث يمكن للجميع التواصل مع بعضهم البعض. بدءًا من مشاركة التحديثات على مستوى الشركة إلى إبقاء فريقك يعمل على المشاريع الفردية، فهي تبسط تواصل الفريق عمليات الدمج: يتكامل برنامج اتصالات الأعمال الممتاز مع تطبيقات الطرف الثالث التي تستخدمها أقسامك، بما في ذلك المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء والمحاسبة

يتكامل برنامج اتصالات الأعمال الممتاز مع تطبيقات الطرف الثالث التي تستخدمها أقسامك، بما في ذلك المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء والمحاسبة واجهة سهلة الاستخدام: اختر منصة اتصالات ذات واجهة بديهية وسهلة الاستخدام يمكن لجميع أعضاء الفريق التنقل فيها بسهولة، مما يعزز التبني الشامل

## أفضل 12 برنامج اتصالات أعمال لتحقيق الكفاءة

1. ClickUp

تفويض العمل وإدارة أعباء عمل الفريق ومركزية اتصالاتك باستخدام ClickUp للاتصالات التجارية

إذا سئمت من التنقل بين منصات متعددة لإدارة المشاريع والاتصالات، فاستخدم ClickUp لعمليات الفريق لتجميع كل شيء في مكان واحد. سواء كنت تعمل بالقطعة، أو تدير وكالة صغيرة، أو جزءًا من مؤسسة مؤسسية، فإن أدوات وميزات التعاون التي يوفرها ClickUp تجلب التواصل بين الفريق الداخلي والخارجي تحت سقف واحد.

على سبيل المثال، ميزات التعاون في الوقت الفعلي وغير المتزامن مثل ClickUp Chat يحافظ على توافق الجميع ويتيح المراسلة الفورية بالإضافة إلى مكالمات الصوت والفيديو. وفي الوقت نفسه مقطع بواسطة ClickUp يتيح لك تسجيل رسائل فيديو سريعة داخل المنصة.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك ومشاركة المعلومات بسهولة مع فريقك

سواء كان لديك موظفون في المكتب أو منتشرون في جميع أنحاء العالم، فإن الاتصال الموحد يجنبك الانعزال ويساعد الفرق على إيجاد حلول للمشكلات بسرعة.

ClickUp هي منصة اتصالات أعمال تجمع بين الدردشة وإدارة المهام والتعاون. يمكّنك هذا من إنشاء بيئة عمل تعاونية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والروح المعنوية والإبداع وروح الفريق.

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

دردشة ClickUp يدمج المراسلة بسلاسة داخل المهام، مما يضمن دمج جميع محادثات المشروع والوصول إليها بسهولة. لا مزيد من التبديل بين التطبيقات

اجمع بين المحادثات والمشاريع معًا بسلاسة مع ClickUp Chat

مشاهدات ClickUp مثل مخططات جانت، ولوحات كانبان، وطرق عرض التقويم تصور تقدم المشروع والتواصل، مما يوفر سياقات أوضح ويسهل المناقشات حول المواعيد النهائية والتبعيات والمهام المعينة

تأكد من أن الجميع على نفس الصفحة واتخذ إجراءات مع @الإشارات وتعليقات المهام. ضع علامة على أعضاء الفريق مباشرةً ضمن المهام والتعليقات، وشارك التحديثات، واتخذ إجراءات فورية، مما يؤدي إلى تواصل واضح وفعال خلال مشاريعك.

قم بتبسيط بريدك الإلكتروني من خلال دمج مساحة عمل Google و Outlook وتقويم Google مع ClickUp إلى إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهامك

استخدم قوالب خطة اتصالات المشروع لإنشاء قوائم مراجعة مفصّلة ومهام فرعية وعلامات أولوية لتقسيم المهام المعقدة وتتبع التقدم المحرز بشكل مرئي

تعيين المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، ومشاركة الملفات، كل ذلك ضمن انقر فوق المهام لتعزيز التعاون وإبقاء الجميع خاضعين للمساءلة

قيود ClickUp

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات والخيارات في ClickUp مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل عضو شهريًا

7 دولارات لكل عضو شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. مايكروسوفت تيمز

عبر فرق مايكروسوفت Microsoft Teams هو برنامج تواصل شامل للأعمال مصمم للمسافرين في الموقع أو عن بُعد أو المختلط أو التجاريين. وبغض النظر عن مكان وجودك، يمكنك البقاء على اتصال دائم مع مشاريعك من خلال تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

الواجهة الخالية من الرتوش ليست جيدة من حيث التصميم والتخصيص، ولكن سهولة الاستخدام تعوضك عن ذلك. يعد Microsoft Teams برنامج تواصل جماعي فعال إذا كنت تستخدم بالفعل منتجات Microsoft Workspace.

الميزات الرئيسية لـ Microsoft Teams

تعزيز الإنتاجية مع إدارة المهام المضمنة مع أدوات Microsoft الأخرى مثل Planner و To Do. إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها مباشرةً داخل النظام الأساسي، مما يسهل التواصل والتعاون

مشاركة المستندات والتقويمات للاستفادة من العمل الجماعي بين الأقسام وبناء قوة عاملة متصلة لفرق العمل عن بُعد

تحديد الرسائل الجماعية مقابل الرسائل الفردية باستخدام علامات الإشعارات الفريدة التي تكشف على الفور عن الشخص الذي ترسل له الرسالة، مما يضمن لك البقاء على اطلاع على أهم الأمور

قيود Microsoft Teams

هناك حد أقصى لعدد القنوات والمجموعات التي يمكنك الانضمام إليها

تسعير #### تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً)

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً) Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً)

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً) مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9000 تقييم)

3. شانتي

عبر شانتي يوفر Chanty واجهة مستخدم بديهية، مما يجعل من السهل تعلم مجموعة واسعة من الميزات واستخدامها بشكل شامل، بما في ذلك المراسلة الفورية ومشاركة الملفات وإدارة المهام.

يتكامل تشانتي مع تطبيقات الطرف الثالث الرئيسية التي تستخدمها الشركات، مثل Gmail وDropbox وTrello وMailchimp وSlack، وغيرها. مع وجود خطة مجانية، يُعد تشانتي أداة تواصل جيدة للأعمال للفرق الصغيرة والشركات الناشئة ذات الميزانية المحدودة.

الميزات الرئيسية لتشانتي

"دفتر الفريق" الخاص ب Chanty هو مركز يمكن البحث فيه ويجعل محادثاتك ورسائلك المثبتة وملفاتك مركزية

تعزيز جلسات العصف الذهني الديناميكية وتعزيز توافق الفريق مع المكالمات الجماعية

مشاركة الشاشات مع التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي للاجتماعات عبر الإنترنت باستخدام مؤتمرات الفيديو من Chanty

إنشاء مهام من الرسائل

قيود شانتي

يتطلب التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث للحصول على ميزات متقدمة للدردشة المرئية وإدارة المشاريع

أبلغ المستخدمون أن مكالمات الفيديو يمكن أن تكون معطلة

تسعير شانتي

خطة مجانية

خطة الأعمال: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات شانتي

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. بروفهاب

عبر بروفهاب ProofHub هي أداة لإدارة المشاريع تمكّن الفرق من تعيين المهام، وإدارة أدوار الفريق، ومركزية مناقشات المنتج، وإدارة مشاريع الشركة، والتعاون مع فرق متعددة الوظائف.

وعلى الرغم من أنها تتيح التعاون في الوقت الفعلي في المقام الأول، إلا أن العديد من وكالات التسويق وتطوير التطبيقات تستخدم ProofHub كمنصة تواصل ثنائية الاتجاه بين فرقها الداخلية والعملاء.

الميزات الرئيسية لـ ProofHub

إنشاء المهام وقوائم المهام، وتعيينها لأعضاء الفريق، وإضافة تواريخ البدء والاستحقاق لضمان إكمال المهام في الوقت المحدد

تبسيط التواصل من خلال الدردشة والإعلانات داخل التطبيق

حافظ على سير المشاريع على المسار الصحيح من خلال التقارير الثاقبة التي تكشف عن الاختناقات، وتحدد مجالات التحسين، وتضع استراتيجيات فعالة للعمل بأعلى كفاءة

تعاون على الأصول الإبداعية في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن باستخدام ميزة الدردشة

قيود ProofHub

تحد خيارات التكامل المحدودة من استخدام أدوات متعددة من مساحة عمل موحدة

قد يجد بعض المستخدمين صعوبة في البداية في فهم ميزات وقدرات ProofHub الواسعة واستخدامها

تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب

أساسي: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا تحكم كامل: 99 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييم)

5. فيليستاج

عبر فيليستاج Filestage عبارة عن منصة إدارة مشاريع قائمة على الحوسبة السحابية للوكالات والمشاريع الإبداعية التي تخدم العملاء.

تعمل قائمة Filestage الموسعة من تنسيقات الملفات المدعومة على التخلص من مشاكل التكوين للوكالات التي تعمل على مشاريع متعددة.

إذا كنت مدير مشروع في وكالة تسويق، فإن منصات التعاون مثل Filestage تتيح لك مشاركة الملاحظات عبر جميع الأقسام وتقديم الحملات بشكل أسرع مع عدد أقل من جولات المراجعة.

تعمل مساحة العمل المركزية على أتمتة سير عمل الموافقة وتساعد فرق العمل المشتركة بين الإدارات من خلال مشاركة الملفات وتتبع الملاحظات والتعاون في المستندات.

باستخدام أداة الاتصال هذه، يمكنك العمل على جميع المشاريع من منصة واحدة ودعوة أصحاب المصلحة المعنيين لمراجعة التغييرات من خلال منح حق الوصول المخصص.

Filestage الميزات الرئيسية

تبسيط عملية المراجعة من خلال تحميل الملفات، ومشاركتها مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتلقي الملاحظات مباشرةً على الملف

سير عمل المراجعة الآلية تبسيط عملية التعاون وإظهار انخفاض كبير في الوقت المستغرق في المراجعة ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة للحصول على الموافقات

مقارنة الإصدارات المختلفة للملفات والتصميمات بسهولة

أتمتة المهام اليومية البسيطة مثل إرسال تذكيرات بتواريخ الاستحقاق

قيود Filestage

خيارات محدودة للتخصيص

يفتقر إلى الميزات الهامة مثل مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية داخل التطبيق

يمكن أن تصل عمليات التحميل الكبيرة للفيديو إلى حد البيانات بسرعة، مما قد يتطلب ترقية

تسعير #### Filestage

خطة مجانية

الأساسية: 129 دولارًا في الشهر

129 دولارًا في الشهر الاحترافية: 369 دولارًا في الشهر

369 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Filestage

G2: 4.6/5 (أكثر من 240 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 240 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. رسول القوات

عبر TroopMessenger استخدم برنامج اتصالات الأعمال Troop Messenger لتعاون فريق العمل من خلال نموذج تقديم SaaS، أو الخوادم المحلية، أو واجهة برمجة تطبيقات الدردشة، أو التطبيق المخصص.

مع إمكانية الوصول عبر المنصات (لنظام التشغيل ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS والويب)، يُستخدم برنامج Troop Messenger من قبل الوكالات الدفاعية والحكومية والفيدرالية التي تتطلب أمانًا على مستوى المؤسسات لأداة التواصل الداخلي الخاصة بها.

تضمن الواجهة البديهية والميزات، مثل المراسلة الجماعية والمكالمات الصوتية/المؤتمرات المرئية ومشاركة الشاشة عن بُعد ومشاركة الملفات وإدارة المهام، أمان البيانات أثناء الاتصال الافتراضي.

الملامح الرئيسية لبرنامج Troop Messenger

بدء دردشات سرية فردية ذاتية التدمير مع الزملاء باستخدام "Burnout

باستخدام "Forkout" في Troop Messenger، يمكنك إرسال رسالة واحدة أو مرفق واحد إلى العديد من المستخدمين والمجموعات في وقت واحد

سجّل تحديثات عملك في رسائل Troop Messenger الصوتية وأرسلها عبر محادثات جماعية أو 1:1

قيود برنامج Troop Messenger

تدفقات عمل غير بديهية وتستغرق وقتًا طويلاً لأن حذف المحتوى أو تحديثه بالجملة عملية متعددة الخطوات

تسعير برنامج Troop Messenger

القسط: 2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأفضل: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم في مكان العمل : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة الدفاع/السياسة/المنظمات غير الحكومية/قطاع التعليم : تسعير مخصص

: تسعير مخصص مراقب التقنية: متاح بتكلفة إضافية.

تقييمات ومراجعات رسول القوات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: مراجعات غير كافية

7. دروب بوكس

عبر دروب بوكس التعاون في المستندات هو حجر الزاوية في أماكن العمل الحديثة، حيث تتعاون فرق العمل في الوقت الفعلي وتتشارك الأفكار وتحافظ على سرعة إنجاز المشاريع بغض النظر عما إذا كانت في نفس الموقع أو موزعة جغرافياً.

دروب بوكس هو منصة لتعاون المستندات والتخزين السحابي تسمح للشركات بتأمين الملفات وتخزينها ومشاركتها والتعاون في الملفات في السحابة.

الميزات الرئيسية لـ Dropbox

تخزين وتحرير ومشاركة ومشاركة وتوقيع وتسجيل الشاشات والتعليق وتتبع المشاركة من مساحة موحدة

تقليل سوء التواصل وضمان وصول الجميع إلى أحدث الإصدارات باستخدام روابط قابلة للتتبع

استخدم Dropbox Capture لتقديم الملاحظات وتلقيها وتوفير سياق للمواضيع المعقدة باستخدام تسجيلات الشاشة والتعليق الصوتي ولقطات الشاشة

قيود Dropbox

يفتقر إلى المراسلة الفورية عبر الأنظمة الأساسية في الوقت الفعلي

عندما تنتهي حصة التخزين الخاصة بك، يتوقف Dropbox عن المزامنة

تسعير دروب بوكس

المحترف: 16.58 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.58 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قياسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

8. رينج سنترال MVP

عبر رينج سنترال RingCentral MVP هي خدمة اتصالات قائمة على السحابة تساعد الشركات من جميع الأحجام على دمج قنوات الاتصال الخاصة بفرق العمل وتبسيطها في منصة مركزية واحدة. تشمل مجموعة ميزاتها الشاملة المكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو والمراسلة والفاكس، مما يساعد الفرق على البقاء على اتصال وإنتاجية من أي مكان.

يُعدّ RingCentral MVP خياراً جيداً للشركات التي ترغب في دمج عروض خدمة العملاء وبرامج الاتصالات الداخلية في نفس الواجهة.

الميزات الرئيسية لبرنامج RingCentral MVP

توحيد الاتصال من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك مكالمات الأعمال والرسائل النصية القصيرة والفاكس ورسائل الفريق في موقع واحد

دمج أدوات الاتصال والتعاون المتعددة، مثل إدارة المشاريع وأدوات مؤتمرات الفيديو وتطبيقات المراسلة الفورية في منصة اتصالات سحابية واحدة

يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البنية الأساسية لاتصالات فريقك وتخصيص الموارد من خلال تقارير مرئية شاملة

قيود RingCentral MVP

لا يمكن للمستخدمين تخصيص رسالة الترحيب بالمكالمات الجماعية

لا توجد طريقة لمزج خطط الخدمة ومطابقتها بناءً على احتياجات الفرق أو الموظفين أو المواقع المختلفة

تسعير خدمة RingCentral MVP

الأساسية: 22.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القياسية: 45.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 53.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

53.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أعلى سعر: 74.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج RingCentral MVP

G2: 3.9/5 (أكثر من 700 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

9. باسيكامب

عبر Basecamp Basecamp عبارة عن منصة مراسلة تعزز العمل الجماعي عالي الجودة. تأسست في عام 1999، وهي رائدة في مجال التواصل الجماعي ويستخدمها الجميع، بما في ذلك أصحاب الأعمال الفردية والمستقلين والوكالات والمؤسسات.

الأدوات الستة الرئيسية الستة من Basecamp 3 التي تمكّن الفرق من دعم التواصل الفعّال هي

Campfire للرسائل السريعة والمباشرة

لوحة الرسائل للمناقشات غير المتزامنة

المهام لعرض المهام

تسجيل الوصول التلقائي للمهام المتكررة

المستندات والملفات لتخزين الملفات والوصول إليها وإدارة المعرفة

تمنحك هذه الأدوات موقعًا مركزيًا لمناقشة وتخزين جميع المعلومات حول أي مشروع وتنفيذ المهام، سواء كنت في المكتب أو تعمل عن بُعد.

الميزات الرئيسية لـ #### Basecamp

أبقِ الجميع على اطلاع ومواءمة في الوقت الفعلي مع لوحات الرسائل المخصصة لكل مشروع

إنشاء قوائم مهام واضحة، وتعيين المهام مع تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز بصريًا باستخدام "جدول البطاقات" - وهو تطور فريد من نوعه على لوحات كانبان

تنظيم الملفات والصور والمستندات وتخزينها ومشاركتها للقنوات الخاصة والعامة

قيود Basecamp

ميزات إدارة المشروع الأساسية مثل حالات المهام مفقودة

لا يمكن التعامل مع التعقيد وخارطة الطريق الشاملة وأنظمة سير العمل في حالة الشركات متوسطة الحجم

تسعير Basecamp

تجربة مجانية

باسيكامب : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

10. وركفيفو

عبر وورك فيفو بدون وجود منصة تواصل داخلية للموظفين، لا تملك الفرق أي رؤية للعمليات والمبادرات التجارية الأخرى. لا يمكن التواصل مع الفريق إلا في الاجتماعات الشهرية ورسائل البريد الإلكتروني.

هذا هو المكان الذي يتيح فيه برنامج التواصل الداخلي للموظفين Workvivo تفاعل الجميع بسهولة. فهو يُمكِّن الفرق من التعاون والمشاركة وتمكين المشاركة في جميع أنحاء العمل، وإزالة الاعتماد على البريد الإلكتروني.

ميزات Workvivo الرئيسية

تعمل المساحات الخاصة لأعضاء الفريق المحددين مسبقًا كطريقة آمنة ومأمونة للفريق للتجمع عن بُعد

وضع علامات على الأشخاص المعنيين والاحتفال بالإنجازات وعرض مساهمات الموظفين عبر Workvivo TV

إشراك القوى العاملة بأكملها من خلال الدردشة والإشعارات الفورية

قيود Workvivo

لا يمكن للمستخدمين تخصيص الإشعارات، مما يؤدي إلى ظهور نوافذ منبثقة غير ذات صلة وتحميل زائد للمعلومات

يواجه تشغيل الفيديو عالي الجودة على تطبيق الهاتف المحمول مواطن الخلل والتجميد

تسعير تطبيق Workvivo

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Workvivo

G2: 4.9/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

تعزيز رضا الموظفين باستخدام برنامج اتصالات الأعمال المناسب

سيؤدي اختيار برنامج اتصالات الأعمال الذي يناسب احتياجات عملك إلى زيادة مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم وشعورهم العام. ابدأ بتحليل حالة عملك وأدوات التعاون لديك.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم بالفعل أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp للتواصل مع الفريق وإدارة المهام، فإنك ستجد أن لديها ميزات إضافية، مثل ClickUp Chat، وهو تطبيق للمراسلة الفورية. ClickUp Brain هو عقلك الثاني، حيث يساعدك على كتابة ملخصات الاجتماعات، واستخراج المهام الفرعية من ملاحظات الاجتماع وجداول الأعمال، وتعبئة القوالب مسبقًا لمشاركة المعرفة بسهولة. لوحات معلومات ClickUp توفر رؤية شاملة لتقدم الفريق. يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى لوحة المعلومات لتحديثات سير العمل وتغييرات حالة المشروع وتعيينات المهام. سواء كنت تستخدم أدوات التعاون للاستخدام الداخلي أو التواصل مع العملاء، تتيح لك ClickUp إنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة الأذونات. اشترك في ClickUp مجاناً للبدء في تبسيط تعاون فريقك.