أفضل 10 حلول برمجيات الكل في واحد للشركات في عام 2025

أصبح التنقل بين أدوات ومنصات متعددة لإدارة العمل وسير العمل حقيقة واقعة في مكان العمل الحديث، مما يجعل من الصعب البقاء على المسار الصحيح والحفاظ على التركيز.

يمكن أن يؤدي العثور على برنامج الكل في واحد المناسب إلى تحسين سير العمل بشكل كبير، سواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو مؤسسة كبيرة.

باستخدام هذه الأداة، يمكن لفرقك فقط التركيز على العمل العميق بهدف إسعاد العملاء والفوز في السوق دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة باستمرار. إن اعتماد حل شامل يسهل التعاون ويبسط العمليات.

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 حلول برمجية شاملة يمكن أن تغير طريقة عملك في عام 2024. صُممت هذه الأدوات لتعزيز إدارة المهام والتعاون والإنتاجية من خلال التخلص من الحاجة إلى تبديل السياق بين التطبيقات والأنظمة المختلفة.

من إدارة المشاريع إلى

تواصل الفريق

، تقدم هذه الحلول مجموعة متنوعة من الميزات لتلبية مختلف الاحتياجات، مما يسهل حياتك العملية ويعزز الكفاءة.

دعنا نستكشف هذه الحلول البرمجية المتكاملة التي ستغير قواعد اللعبة والتي يمكن أن تحدث ثورة في طريقة عملك في عام 2024!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في حلول الكل في واحد؟

مع وجود عدد لا يُحصى من الأدوات، قد يكون اختيار البرنامج المناسب لك ولفريقك أمراً صعباً. ولتسهيل عملية التقييم، قمنا بتجميع قائمة بالأشياء التي يجب توفرها في برنامج الكل في واحد:

مجموعة الميزات : قم بتقييم الميزات التي يقدمها البرنامج وتأكد من أنها تغطي جميع الجوانب الأساسية لعملك، مثل إدارة المشروع وتتبع المهام والتعاون الجماعي والتواصل وإعداد التقارير/التحليلات

: قم بتقييم الميزات التي يقدمها البرنامج وتأكد من أنها تغطي جميع الجوانب الأساسية لعملك، مثل إدارة المشروع وتتبع المهام والتعاون الجماعي والتواصل وإعداد التقارير/التحليلات سهولة الاستخدام : أعط الأولوية للبرامج البديهية وسهلة الاستخدام التي تتطلب الحد الأدنى من التدريب لفريقك لاعتمادها. نظرًا لأن الأداة قد تحل محل عدد من تطبيقاتك، فإن تجربة المستخدم الجيدة أمر بالغ الأهمية. الوصول عن بُعد هو إضافة رائعة لأماكن العمل المختلطة أو عن بُعد

: أعط الأولوية للبرامج البديهية وسهلة الاستخدام التي تتطلب الحد الأدنى من التدريب لفريقك لاعتمادها. نظرًا لأن الأداة قد تحل محل عدد من تطبيقاتك، فإن تجربة المستخدم الجيدة أمر بالغ الأهمية. الوصول عن بُعد هو إضافة رائعة لأماكن العمل المختلطة أو عن بُعد التخصيص : ابحث عن البرامج التي يمكن تخصيصها لتناسب سير العمل والعمليات ومتطلبات العلامة التجارية الخاصة بك

: ابحث عن البرامج التي يمكن تخصيصها لتناسب سير العمل والعمليات ومتطلبات العلامة التجارية الخاصة بك قدرات التكامل : تحقق مما إذا كان البرنامج يتكامل مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها شركتك بالفعل، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، وبرامج المحاسبة، وعملاء البريد الإلكتروني، وغيرها من أدوات الإنتاجية قابلية التوسع : ضع في اعتبارك قابلية توسع البرنامج لاستيعاب نمو عملك وزيادة عبء العمل دون المساس بالأداء أو الوظائف

: تحقق مما إذا كان البرنامج يتكامل مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها شركتك بالفعل، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، وبرامج المحاسبة، وعملاء البريد الإلكتروني، وغيرها من أدوات الإنتاجية الأمان : تأكد من أن البرنامج يوفر ميزات أمان قوية، وتشفير البيانات، وضوابط الوصول، والامتثال للوائح الصناعة لحماية المعلومات الحساسة

: تأكد من أن البرنامج يوفر ميزات أمان قوية، وتشفير البيانات، وضوابط الوصول، والامتثال للوائح الصناعة لحماية المعلومات الحساسة دعم العملاء : قم بتقييم مستوى دعم العملاء الذي يقدمه مزود البرمجيات - مدى توفره واستجابته وجودة المساعدة

: قم بتقييم مستوى دعم العملاء الذي يقدمه مزود البرمجيات - مدى توفره واستجابته وجودة المساعدة التسعير والقيمة: قارن بين خطط التسعير ونماذج الترخيص والميزات ذات القيمة المضافة لتحديد أفضل ما يناسب ميزانيتك والقيمة التي توفرها الأداة المتكاملة لمؤسستك

أفضل 10 حلول برمجيات الكل في واحد لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 برامج الكل في واحد التي يمكن أن تعزز مستويات إنتاجية فرقك في مكان العمل.

دعونا نلقي نظرة على كل منها. 🙌

1. ClickUp

إدارة المهام في ClickUp

ClickUp 3.0 عرض الصفحة الرئيسية مبسطة

ClickUp ليس مجرد أداة إنتاجية عادية - إنه الحل الشامل لكل ما تحتاجه للبقاء منظمًا وفعالًا ومتفوقًا في عملك.

لا يقتصر دور ClickUp على جمع كل أعمالك في مكان واحد فحسب، بل إنه يوفر أيضًا بنية قوية وقابلة للتطوير، وواجهة مستخدم جذابة، والعديد من الميزات القابلة للتخصيص بالكامل. وهذا يجعل ClickUp واحدًا من أكثر أدوات البرامج المتكاملة تقدمًا اليوم. إدارة المشاريع في ClickUp تقرب فرق العمل من بعضها البعض من خلال تدفقات العمل المتصلة والمستندات التعاونية ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي والمزيد، مما يساعد الجميع على التحرك بشكل أسرع والعمل بذكاء أكبر وتوفير الوقت والتكلفة.

ابدأ بإعداد الأهداف في ClickUp التي تتيح لك تتبع التقدم المحرز باستخدام الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام. أنشئ أهدافًا سريعة وأهداف مبيعات أسبوعية والمزيد من خلال إضافة مهام من فرق مختلفة إلى هدف.

يمكنك بعد ذلك تقسيم الأهداف الشاملة إلى أهداف قابلة للإدارة مهام النقر فوق المهام والمهام الفرعية التي يسهل تعيينها وتحديثها وتتبعها بشكل تعاوني.

مع انقر فوق طرق العرض يمكنك تصور تقدم مهامك ومشروعك بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل. هناك أكثر من 15 طريقة عرض للاختيار من بينها، بما في ذلك مخططات جانت الخاصة ب ClickUp (لإلقاء نظرة عامة على الجداول الزمنية للمشروع)، ولوحات كانبان (لمراقبة حالة المهام في لمحة سريعة)، وعرض التقويم (لضمان عدم تفويت المواعيد النهائية المهمة)، وغير ذلك الكثير.

تقدم ClickUp Views أكثر من 15 طريقة يمكنك من خلالها تصور تقدم مشروعك

هل تحتاج إلى إعطاء أعضاء فريقك سياقًا للمهام؟ سجّل عرضًا توضيحيًا سريعًا للشاشة أو برنامجًا تعليميًا باستخدام مقاطع ClickUp. تسهل أداة مسجل الشاشة المدمجة هذه التقاط ومشاركة شاشاتك دون مغادرة ClickUp! بالإضافة إلى أن التواصل بهذه الطريقة أسهل وأسرع بكثير من كتابة الرسائل الطويلة ورسائل البريد الإلكتروني.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك ومشاركة المعلومات بسهولة مع فريقك

ولكن هذا ليس كل شيء - يتجاوز ClickUp أدوات التعاون الأساسية مع مساعده الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain ، الذي يساعدك على أتمتة المهام المتكررة، ويقترح الإجراءات ذات الصلة بناءً على سياق عملك، بل ويتنبأ بالجداول الزمنية للمشروع.

وبالإضافة إلى استخدامه لتلخيص تحديثات المشروع وجلب الإجابات من قاعدة معارف شركتك، يمكنك استخدامه ككاتب ذكاء اصطناعي للعمل. قم بتبادل الأفكار وكتابة محتوى مقنع (من عروض المصعد إلى منشورات المدونات المطولة)، واستخدم إمكانياته المتقدمة في التدقيق النحوي والتهجئة لصقل كتاباتك أكثر.

يمكنك أيضًا إنشاء اللوحات البيضاء في Clickup عندما تفضل العصف الذهني وتجميع الأفكار مع فريقك بدلاً من الذكاء الاصطناعي. ولتنظيم تلك الأفكار والحقائق والسيناريوهات المختلطة في رأسك؟ لا توجد أداة أفضل من

الخرائط الذهنية من ClickUp .

استخدم ClickUp لإنشاء مستندات ومذكرات ويكي جميلة وغير ذلك - ثم اربطها بسير العمل لتنفيذ الأفكار مع فريقك

عندما تنتهي من تنظيم أفكارك، قم بتوثيقها بأمان باستخدام مستندات ClickUp . يمكنك المشاركة في إنشاء المستندات والمشاركة في تحريرها مع فريقك، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة، حرفياً.

نصيحة احترافية: استخدم هذه الإضافات حيل الإنتاجية لإنجاز عملك بشكل أسرع!

ما هو أكثر من ذلك؟ مع أكثر من 1000 تكامل ClickUp ، أصبح ربط مهام سير العمل وتنظيمها أسهل من أي وقت مضى.

وعندما تريد البحث في جميع التطبيقات المتصلة في مساحة العمل الخاصة بك, البحث الشامل في ClickUp يمكن أن يكون منقذًا.

يمكنك الوصول إلى جميع معلوماتك وملفاتك على الفور باستخدام البحث الشامل من ClickUp

يلبي تعدد استخدامات ClickUp احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين والمشاريع. فيمكن لفرق التسويق تخطيط الحملات، ويمكن للفرق الإبداعية تبسيط عمليات التصميم، ويمكن لفرق التطوير إدارة سباقات السرعة - كل ذلك من خلال ClickUp. إنها الأداة الوحيدة التي تحل محل جميع الأدوات الأخرى.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون عبر فرق العمل وعبر المناطق الجغرافية والمناطق الزمنية باستخدام مستندات ClickUp

استفد من المكتبة الشاملة لقوالب ClickUp للحصول على السبق في جميع عناصر عملك

تعيين معالم المشروع وتتبعها بسهولة باستخدام أهداف ClickUp Goals

تبادل الأفكار والتعاون بشكل مرئي مع ClickUp Whiteboards

إدارة علاقاتك مع العملاء بفعالية باستخدام وظيفة إدارة علاقات العملاء في ClickUp قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون لأول مرة إلى بعض الوقت للتعود على كامل الميزات التي يقدمها ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. الاثنين

عبر monday.com الاثنين هو حل برمجي متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام ومتكامل يعزز إدارة المشاريع وتعاون الفريق، و أتمتة سير العمل .

تتيح واجهته الجذابة بصريًا والقابلة للتخصيص للمستخدمين إنشاء لوحات كانبان الديناميكية والجداول الزمنية ومخططات جانت المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

أحد التحذيرات المحتملة لاستخدام الاثنين هو أنه على الرغم من أنه يقدم العديد من الميزات، إلا أن بعض المستخدمين والشركات قد يجدون بعض الوظائف المتقدمة أو عمليات التكامل محدودة.

واعتماداً على مدى تعقيد مؤسستك واحتياجاتها الخاصة، قد تحتاج إلى تقييم ما إذا كانت إمكانيات Monday تتوافق تماماً مع متطلبات برنامج الكل في واحد.

أفضل ميزات يوم الاثنين

إدارة المشاريع باستخدام لوحات كانبان المرئية والبديهية

أتمتة المهام باستخدام مهام سير العمل القابلة للتخصيص

التعاون باستخدام أدوات مثل التعليقات والإشارات ومشاركة الملفات

الاستفادة من عمليات التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Slack وZoom وGoogle Workspace

تصوُّر البيانات باستخدام لوحات المعلومات والتقارير للحصول على رؤى متعمقة

قيود يوم الاثنين

قد يكون التصميم مربكاً للمستخدمين لأول مرة

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع الميزات التي يوفرها إصدار سطح المكتب

monday.com التسعير

مجاني

أساسي : يبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: يبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا عادي : تبدأ من 14 دولارًا/مستخدم شهريًا

: تبدأ من 14 دولارًا/مستخدم شهريًا المحترف : يبدأ ب$24 دولار/مستخدم شهرياً

: يبدأ ب$24 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات يوم الإثنين

G2: 4.7/5 (أكثر من 10,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 10,700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

3. زابير

عبر زابير Zapier هي أداة أتمتة تنظم سير العمل وتربط أدوات متعددة معًا. مع وجود أكثر من 6,000 تطبيق في ترسانة Zapier، تُمكِّن Zapier الشركات من أتمتة كل شيء يمكن تخيله تقريبًا.

من خلال أتمتة المهام المتكررة وربط تطبيقاتك المفضلة، يعمل Zapier على تبسيط العمليات المعقدة وتوفير الوقت لفريقك للتركيز على الابتكار والنمو.

سواء كان الجمع بين واجهات المستخدم، أو معالجة جداول البيانات، أو تطبيق المنطق، فإن منصة Zapier البديهية تجعل الأتمتة في متناول الجميع.

يكمن التحدي الوحيد في أنها تعتمد بشكل كبير على التكامل مع التطبيقات الأخرى وتفتقر إلى العديد من الإمكانيات المدمجة. إذا لم يكن أحد التطبيقات لا يحتوي على تكامل Zapier أو إذا كان التكامل محدودًا، فقد يعيق ذلك سير العمل.

أفضل ميزات Zapier

إنشاء مهام سير عمل تلقائية (Zaps) باستخدام وظيفة السحب والإفلات البسيطة

إنشاء مهام سير عمل معقدة مع إجراءات وشروط متعددة داخل Zap واحد

تخصيص المشغّلات والإجراءات بناءً على معايير محددة، مما يوفر المرونة والتحكم في المهام الآلية

استفد من قوالب Zap المصممة مسبقًا لحالات الاستخدام الشائعة، مما يسهل على المستخدمين بدء التشغيل التلقائي وتوفير الوقت في الإعداد

قيود Zapier

تحتوي الخطة المجانية على ميزات محدودة، ويجد المستخدمون أن الخطط المدفوعة باهظة الثمن

لديها منحنى تعليمي حاد، خاصة للمستخدمين غير التقنيين

تسعير زابير

مجانية

احترافي : يبدأ من 29.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: يبدأ من 29.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا فريق : يبدأ من 103.50 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين

: يبدأ من 103.50 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: أسعار مخصصة

Zapier التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1,200+ تقييم)

4.5/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

4. إيرتابل

عبر الجدول الجوي Airtable هي منصة منخفضة التعليمات البرمجية تهدف إلى إنشاء تطبيقات حديثة. ما يميز Airtable هو واجهته سهلة الاستخدام، وتصميمه المرن، وخيارات التخصيص الواسعة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول مصممة خصيصًا لمختلف حالات الاستخدام.

يتيح لك Airtable القيام بكل شيء: بدءًا من تصميم مستندات نصية غنية ومواقع الويكي وقواعد المعرفة بمحتوى الوسائط المتعددة والعناصر التفاعلية إلى إدارة المشاريع بميزات لتتبع المهام والجدولة.

تمكّن Airtable أيضًا الفرق من العمل بذكاء وكفاءة أكبر باستخدام الأتمتة المتقدمة باستخدام المشغلات والإجراءات والشروط المخصصة.

ومع ذلك، قد تجد الفرق الأكبر حجمًا أن الأسعار غير مستدامة وتفضل بدائل Airtable ميسورة التكلفة.

أفضل ميزات #### Airtable

تخصيص قواعد البيانات والجداول بأنواع حقول فريدة مثل المرفقات ومربعات الاختيار والسجلات المرتبطة

استخدام ميزات تعاونية مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتعليقات والإشارات للعمل الجماعي الفعال

استخدم خيارات التصفية والتجميع والفرز لتنظيم البيانات وتحليلها بفعالية

التكامل مع مجموعة كبيرة من التطبيقات والأدوات باستخدام عمليات تكامل مدمجة وخارجية

استمتع بالوصول دون اتصال بالإنترنت وتطبيقات الجوال الأصلية للعمل على المشروعات في أي مكان وفي أي وقت

قيود Airtable

أبلغ المستخدمون عن بطء في بعض الأحيان إذا كبرت قاعدة البيانات

يمكن أن تصبح مكلفة نسبيًا للفرق الكبيرة

تسعير Airtable

مجاني

الفريق : 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شركة: 54 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

5. كودا

عبر كودا تقدم Coda مزيجًا من إنشاء المستندات ووظائف جداول البيانات وتكامل التطبيقات. وهذا يجعل من Coda منصة مرنة وقابلة للتخصيص حقًا للفرق لإدارة المشاريع وسير العمل والبيانات في مكان واحد.

باستخدام Coda، يمكن للمستخدمين إنشاء مستندات تفاعلية تُسمى "مستندات" تجمع بين النصوص والجداول والصور والعناصر التفاعلية مثل الأزرار والصيغ والأتمتة، مما يمكّن الفرق من بناء حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

تتمثل إحدى ميزات Coda الفريدة من نوعها في نهج "الكتل الإنشائية" المرن والقابل للتطوير، والذي يتيح لك إنشاء قوالب وسير عمل وتطبيقات مخصصة. يمكنك استخدام إما الكتل البرمجية الإنشائية المبنية مسبقاً أو تصميم كتلك الخاصة بك من الصفر.

أفضل ميزات #### كودا

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق على المستندات والمشاريع

أتمتة العمليات التجارية المتكررة باستخدام الصيغ والتنسيق الشرطي

تنظيم وتتبع المهام والمشاريع والمواعيد النهائية باستخدام طرق عرض قابلة للتخصيص

تصميم تطبيقات وحلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة

قيود كودا

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في التحميل من حين لآخر

يمكن أن تكون محدودة في الوظائف عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من القوالب الجاهزة وتنقل المستندات

تسعير #### كودا

مجاني

محترف 12 دولار/مستخدم شهرياً

12 دولار/مستخدم شهرياً فريق : 36 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

: 36 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسة: تسعير مخصص

كودا التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

6. نوتون

عبر فكرة تعتمد الشركات على Notion لإضفاء الطابع المركزي على إدارة المشاريع والتعاون ومشاركة المعرفة وتنظيم المهام في منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة ويعزز كفاءة الفريق.

وتتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في Notion في مساحة العمل القابلة للتخصيص، والتي تتيح للفرق إنشاء قواعد بيانات ومواقع الويكي وقوائم المهام ولوحات المشاريع حسب احتياجاتهم.

تتيح هذه المرونة للفرق تنظيم المعلومات، والتعاون في المشاريع، وتتبع التقدم المحرز، وتعزيز الشفافية والمواءمة بين الأقسام.

أفضل الميزات #### Notion

استفد من نظام التحرير المرن القائم على الكتل الذي يمكّن المستخدمين من مزج ومطابقة أنواع المحتوى المختلفة (النصوص والصور والملفات وغيرها) داخل نفس الصفحة

إنشاءقواعد بيانات علائقيةوتنظيم البيانات وإنشاء طرق عرض ديناميكية ومرشحات لإدارة البيانات وتحليلها

استخدم Notion كمركز مركزي لتخزين ومشاركة المعرفة والمستندات والموارد للتعاون عبر الفرق والأقسام

إنجاز المهام بشكل أسرع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح الشاملة

قيود برنامج Notion

قد يستغرق بعض الوقت للمستخدمين الجدد للتعلم

تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة ومرهق بعض الشيء

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

10 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات : 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 18 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

7. وريك

عبر وريك يقدم Wrike باقة من الميزات لتمكين الفرق من تبسيط سير العمل وتتبع تقدم المشروع وتحقيق الأهداف بفعالية.

من تخطيط المهام وتنظيمها إلى تنفيذ المشاريع والإبلاغ عن النتائج، يغطي Wrike كل ما قد تبحث عنه في برنامج شامل. وهذا يجعل Wrike أداة فعالة للشركات من جميع الأحجام.

إن قدرة Wrike على جعل أدوات إدارة المشاريع والتعاون مركزية في منصة واحدة تجعلها متميزة. يضمن Wrike أن تظل الفرق منظمة ومركزة على تحقيق النتائج من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص ومخططات جانت وميزات تحديد أولويات المهام.

أفضل ميزات Wrike

التعاون بأمان مع العملاء والمقاولين وأصحاب المصلحة خارج نطاق فرقك الداخلية من خلال المشاركة الخارجية للمهام والمشاريع

إنشاء مهام سير عمل مخصصة مع حالات المهام التلقائية والموافقات والإشعارات

تخصيص الموارد، وتتبع أعباء العمل، وتحسينهااستخدام الموارد عبر المشاريع

اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات مع إمكانات إعداد التقارير المتقدمة مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتحليلات المرئية

قيود Wrike

قد يكون لدى المستخدمين وصول محدود دون اتصال بالإنترنت إلى مهامهم ومشاريعهم

مكلف نسبياً. قد تفضل الفرق الصغيرة أكثر بدائل Wrike بأسعار معقولة تسعير #### Wrike

مجانًا

فريق : 9.80 دولار/مستخدم شهرياً

: 9.80 دولار/مستخدم شهرياً شركة : 24.80 دولار/مستخدم شهرياً

: 24.80 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة Pinnacle: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

8. تريلو

عبر تريلو باستخدام Trello، يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات وقوائم وبطاقات لتصور مشاريعهم وتحديد الأولويات وتعيين المهام لأعضاء الفريق. ويؤدي هذا التمثيل المرئي إلى فهم سريع وسهل لحالة المشروع وسير العمل، مما يعزز الشفافية والمساءلة داخل الفرق.

وسواء كنت تدير حملة تسويقية أو تنظم إطلاق منتج أو تنسق مهام الفريق، فإن ميزات Trello القابلة للتخصيص، مثل التسميات وتواريخ الاستحقاق وقوائم المراجعة، تتيح للمستخدمين تخصيص اللوحات وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

أفضل ميزات Trello

فتح "Power-Ups" للحصول على وظائف وتكاملات إضافية

أتمتة مهام سير العمل باستخدام "أوامر بتلر

تنظيم المهام دون عناء باستخدام واجهة السحب والإفلات في Trello

تعاون باستخدام أدوات مثل التعليقات والمرفقات والإشارات [@]، و[@] الإشارات

إدارة المهام أثناء التنقل على تطبيق الهاتف المحمول

استخدم نظام تتبع النشاط ونظام الإشعارات للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي

قيود Trello

أبلغ المستخدمون عن محدودية ميزات تتبع الوقت المهمة لإدارة المشروع

يمكن أن يمثل إيقاف المهام المتكررة بمجرد عدم الحاجة إليها تحديًا

لا يمكنك العمل على Trello عند عدم الاتصال بالإنترنت

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي : 6 دولار/مستخدم شهرياً

: 6 دولار/مستخدم شهرياً قسط : 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة: تسعير مخصص

Trello التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,100 تقييم)

9. أسانا

عبر أسانا برنامج آخر متعدد الإمكانات، أسانا، يقدم مجموعة من الميزات المصممة خصيصاً لإدارة المشاريع والتعاون. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء خطط مفصلة للمشروع وتتبع التقدم المحرز على لوحة تحكم واحدة.

تشمل أفضل ميزات Asana عرض الجدول الزمني للمشروع، والذي يتيح للمستخدمين تصور جداول المشروع والتبعيات، مما يسهل التخطيط وتخصيص الموارد بشكل أفضل.

ومن خلال ميزات مثل تحديد أولويات المهام والمهام الفرعية وتخصيص المهام، تمكّن Asana الفرق من التعاون بفعالية وتحقيق أهداف المشروع بسلاسة.

في حين أن Asana يقدم مجموعة قوية من الميزات، قد يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم حاد في البداية، خاصةً عند التنقل بين هياكل المشاريع المعقدة والتخصيصات.

أفضل ميزات Asana

التكامل مع أدوات رئيسية مثل Slack وGoogle Workspace وMicrosoft Teams لإرسال المهام والتحديثات ذهاباً وإياباً

مزامنة بطاقات Asana المختلفة مع بعضها البعض؛ وضع علامة على أصحاب المصلحة وإخطارهم بشأن الحاصرات

وضع علامات على أعضاء الفريق لإخطارهم في الوقت الفعلي في قسم التعليقات

تحديد أولويات المهام والمهام الفرعية وتعيين المهام بسهولة من أجل التعاون الفعال

تخصيص خطط المشروع ومهام سير العمل للفرق من جميع الأحجام والصناعات

قيود أسانا

بعض الميزات حصرية فقط للمستخدمين على الخطط الأعلى تكلفة والأعلى مستوى

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي: مجانًا

مجانًا مبتدئ: 13.49 دولار/مستخدم شهريًا

13.49 دولار/مستخدم شهريًا متقدم : 30.49 دولار/مستخدم شهرياً

: 30.49 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة مؤسسة+: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

10. تودويست

عبر

تودويست

يقدم Todoist مجموعة من الميزات، مثل لوحات المشاريع وتسميات المهام والتذكيرات وقوائم المراجعة والمهام المتكررة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص سير العمل والبقاء على رأس عملهم.

إن تكامل Todoist مع التطبيقات والأنظمة الأساسية الأخرى يميزه عن غيره، مما يجعله مركزًا مركزيًا لإدارة المهام عبر مختلف الأدوات.

بدءًا من التكامل مع تطبيقات التقويم لجدولة المهام إلى المزامنة مع أدوات إدارة المشاريع للمشاريع التعاونية، تعمل Todoist على تبسيط إدارة المهام من خلال جمع كل شيء معًا في مكان واحد.

أفضل ميزات Todoist

التعاون في المشاريع من خلال مشاركة المهام وتعيين المسؤوليات وإضافة التعليقات

تعيين تذكيرات وتواريخ استحقاق للمهام، مما يضمن إنجاز المهام في الوقت المناسب وعدم الضغط عليها

المزامنة عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المهام والتحديثات من أي مكان وفي أي وقت

التكامل مع مجموعة واسعة من التطبيقات والأدوات، مثل التقويمات وعملاء البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع

التتبعمقاييس الإنتاجية والرؤى، مثل معدلات إكمال المهام والشرائط

قيود Todoist

يمكن أن يستغرق المستخدم غير المبتدئ بعض الوقت لفهم جميع الوظائف

قد تدفع الواجهة الصعبة المستخدمين إلى البحث عن بدائل Todoist أسعار تودويست

مبتدئ: مجانًا

مجانًا محترف 5 دولارات/مستخدم شهرياً

5 دولارات/مستخدم شهرياً الشركات: 8 دولارات/مستخدم شهرياً

Todoist التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 780 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 780 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

قم بتقليص حزمة التكنولوجيا الخاصة بك مع حلول برمجيات الكل في واحد

تُعد أداة البرامج المتكاملة طريقة رائعة للتخلص من متاعب التنقل بين تطبيقات متعددة. كما أنها تساعدك على تقليل عوامل التشتيت، مما يتيح لك التركيز فقط على مهامك المهمة.

مع وجود العديد من الأدوات، تكمن الحيلة في اختيار الأداة التي توفر أكبر قيمة مقابل السعر الذي تدفعه. لذا اختر بعناية.

وإذا كنت تواجه مشكلة في الاختيار، نوصي باستخدام ClickUp!

ClickUp هو الحل البرمجي المتكامل، بما في ذلك مجموعة شاملة من الأدوات والميزات لإدارة مشاريعك بكفاءة وتحسين أداء الفريق.

وتعد واجهته البديهية وسهلة الاستخدام مكافأة إضافية، حيث يجهز فرقك لتكريس الوقت فقط للمهام الأكثر أهمية واستراتيجية.

إذاً، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم!