أفضل 9 بدائل للاتصال الداخلي لخدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي في 2025

لا يمكن لأي شركة أن تنجح بدون خدمة عملاء سريعة وفعالة. وإذا كنت تبحث عن برنامج لخدمة العملاء، فمن المحتمل أن تصادف Intercom عاجلاً أم آجلاً.

هناك سبب لذلك. تُعد Intercom منصة رائدة في مجال التواصل مع العملاء، ويرجع ذلك جزئياً إلى ميزاتها الأساسية والمتقدمة، والتي يعمل الكثير منها الآن بالذكاء الاصطناعي. ولكن ليس كل شيء على ما يرام، حيث يشتكي المستخدمون في كثير من الأحيان من منحنى التعلم الحاد ومستويات أسعار Intercom باهظة الثمن - ناهيك عن مستويات التسعير المعقدة.

إذا كنت قد بدأت في البحث عن بدائل Intercom، فلدينا أخبار جيدة: هناك الكثير من الخيارات لتعزيز جهود دعم العملاء، طالما أنك تعرف أين تبحث. سنجعلك تبدأ بهذه القائمة التي تضم أفضل بدائل Intercom الأعلى تقييمًا. لكل منها مزاياه الفريدة، وكلها ستساعدك على بناء تجارب عملاء مؤثرة تدفع نمو أعمالك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل دعم العملاء ل Intercom؟

دعنا نبدأ بتوضيح واحد: لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بأفضل بدائل Intercom. بدلاً من ذلك، هناك بدائل متعددة ل Intercom، وكلها تجلب مزاياها الفريدة و إدارة العملاء الميزات.

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ومع ذلك، تميل أفضل بدائل Intercom إلى الاشتراك في بعض الميزات المشتركة:

سهولة الاستخدام: كل ما يلي أدوات لخدمة العملاء الممتازة يجب أن تكون سهلة الاستخدام، مما يتيح لأعضاء فريق الدعم لديك تركيز كل اهتمامهم على تحسين تفاعلات العملاء

كل ما يلي أدوات لخدمة العملاء الممتازة يجب أن تكون سهلة الاستخدام، مما يتيح لأعضاء فريق الدعم لديك تركيز كل اهتمامهم على تحسين تفاعلات العملاء التتبع الشامل للعملاء: كلما كان بإمكانك تحسين تتبع عملائك ، كلما كانت فرق دعم العملاء لديك أكثر اطلاعًا عند التعامل مع كل تذكرة وطلب خدمة

كلما كان بإمكانك تحسين تتبع عملائك ، كلما كانت فرق دعم العملاء لديك أكثر اطلاعًا عند التعامل مع كل تذكرة وطلب خدمة في خيارات الاتصال الداخلي: تواصل الفريق هو مطلب أساسي لجودة خدمة العملاء؛ فكلما كان بإمكان وكلاء دعم العملاء لديك التعاون بسهولة أكبر، كان ذلك أفضل

تواصل الفريق هو مطلب أساسي لجودة خدمة العملاء؛ فكلما كان بإمكان وكلاء دعم العملاء لديك التعاون بسهولة أكبر، كان ذلك أفضل خيارات التذاكر: يجب على أي منصة لخدمة العملاء أن تسهّل على فريقك تتبع تذاكر دعم العملاء من أجل حل موثوق وفي الوقت المناسب ملاحظات العملاء تكامل وسائل التواصل الاجتماعي: من أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي إلى نظام التذاكر الممتدة إلى رسائل وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تأخذ برامج خدمة العملاء الحديثة في الحسبان القنوات

يجب على أي منصة لخدمة العملاء أن تسهّل على فريقك تتبع تذاكر دعم العملاء من أجل حل موثوق وفي الوقت المناسب ملاحظات العملاء إمكانيات الذكاء الاصطناعي: من الدردشة المباشرة إلى توجيه التذاكر، يجب أن يساعد أي بديل ل Intercom وكلاء الدعم من الشركات الصغيرة إلى الفرق الكبيرة على تبسيط عملهم من خلال الذكاء الاصطناعي

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قد يكون Intercom باهظ الثمن، أو صعب التعلم، أو قد ترغب فقط في إبقاء خياراتك مفتوحة. من برنامج الدردشة المباشرة إلى أتمتة المبيعات والتسويق، استخدم هذه القائمة لبدء البحث عن أفضل بديل ل Intercom يتناسب مع وضعك واحتياجات عملك الخاصة.

1. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافة يتم إدراجه بشكل متكرر كأفضل حل برمجي لمكتب المساعدة و بديلاً لبرامج خدمة العملاء مثل Freshdesk help Scout، يعطي Help Scout الأولوية لمشاركة العملاء. ولكن مكانته الحقيقية كأفضل بديل لـ Intercom في هذه القائمة ترجع إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في أي شيء بدءًا من تكثيف رسائل البريد الإلكتروني الطويلة إلى الردود الأكثر ديناميكية وميزات الأتمتة الأخرى.

مساعدة الكشافة أفضل الميزات

صندوق الوارد المشترك يجعل من السهل على وكلاء الدعم التعاون بشأن استفسارات العملاء وطلباتهم

تتكامل القاعدة المعرفية مباشرةً مع ميزة الدردشة المباشرة، مما يسرّع من الردود ويخفف العبء عن وكلاء الدردشة المباشرة

التكامل مع أدوات أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني، مثل MailChimp وCort Monitor، يمكن أن يجعل المتابعة أسهل وأكثر سهولة

توفر أداة المساعدة منارة المساعدة ميزات مثل المراسلة داخل التطبيق ودعم الدردشة

قيود كشاف المساعدة

لا توجد وظيفة روبوت الدردشة الآلية في أداة الدردشة المباشرة الخاصة به

لا يتوفر سجل دردشة غير محدود ودعم كامل لوسائل التواصل الاجتماعي إلا في الباقة الأعلى أجراً

تسعير Help Scout

قياسي: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

زائد: 40 دولارًا/مستخدم شهريًا

احترافي: 60 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

2. مركز خدمة HubSpot

عبر مركز خدمة HubSpot يعد HubSpot عملاقًا في لعبة أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وقد صنع لنفسه اسمًا في دعم العملاء أيضًا. خاصة لمستخدمي HubSpot الحاليين المطلعين بالفعل على ميزات مثل أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء ، يمكن أن يكون مركز الخدمة بديلاً رائعًا لبرنامج Intercom للدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظام تذاكر مكتب المساعدة والمزيد.

أفضل ميزات HubSpot Service HubSpot Service Hub

ميزة القاعدة المعرفية الشاملة لبناء مكتبة من الإجابات لوكلاء الدردشة المباشرة والدعم الخاص بك

برنامج VoIP مدمج للحفاظ على جميع المبيعات ودعم العملاء - بما في ذلك مركز الاتصال الخاص بك - في مكان واحد

لوحة تحكم متعمقة لإعداد التقارير لمراجعة الأداء من زوار الموقع الإلكتروني إلى محادثات الدردشة

نهج متعدد القنوات لخدمة العملاء مع دعم لجميع القنوات الرئيسية

قيود HubSpot Service HubSpot

تتطلب الوظائف الكاملة اشتراكات في أدوات أخرى متعددة، بما في ذلك HubSpot CRM

خيارات التخصيص يمكن أن تكون محدودة لمنصة الرسائل وقنوات الاتصال الأخرى

تسعير HubSpot Service HubSpot

مبتدئ: 20 دولارًا شهريًا

احترافي: 500 دولار شهرياً

المؤسسات: 1,200 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات HubSpot Service HubSpot Service HubSpot HubSpot

G2: 4.5/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 150 تقييم)

3. هيلب كرانش

عبر HelpCrunch يقدم HelpCrunch خدمات الترحيل المجانية لمستخدمي منافسيه، وهو بديل آخر من أفضل البدائل لـ Intercom. إن نظام تذاكر مكتب المساعدة الخاص به، بالإضافة إلى نهج متعدد القنوات يمكن أن يجعله أحد أوسع منصات خدمة العملاء المتاحة، يجعله خيارًا شائعًا بشكل خاص لزيادة رضا العملاء ومشاركتهم.

أفضل ميزات HelpCrunch

ملفات تعريف العملاء المتقدمة التي يتم إنشاؤها ديناميكيًا والتي تسجل وتخزن مسارات المستخدمين، وتاريخ الشراء، ونقاط الاتصال السابقة، والمزيد

أداة دردشة بديهية يمكن تخصيصها لتتناسب مع علامتك التجارية وفريق الدعم الخاص بك

أتمتة متكاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني يمكن تخصيصها بناءً على سلوك المستخدم وموقعه وغير ذلك الكثير

صندوق وارد مشترك، ونصوص دردشة مشتركة، ولوحات معلومات تسهِّل على الفرق التعاون فيما بينها

قيود HelpCrunch

لا تزال وظيفة الذكاء الاصطناعي قيد التطوير، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء في منصة الدعم

لا توجد تحليلات عن زوار الموقع الإلكتروني أو المنتجات، مما يتطلب من الشركات عبر الإنترنت اللجوء إلى مكان آخر للحصول على هذه البيانات القيمة

تسعير HelpCrunch

الأساسي: 12 دولاراً شهرياً لكل وكيل

احترافي: 20 دولارًا شهريًا لكل وكيل

للمؤسسات: 495 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات HelpCrunch

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 180 تقييم)

4. الدردشة المباشرة

عبر الدردشة المباشرة قد لا يكشف اسمه عن اسمه، ولكن LiveChat هو تطبيق شامل التواصل مع العملاء منصة. نعم، يمكنك الحصول على ميزة الدردشة المباشرة المتعمقة التي تأتي مع الكثير من عمليات التكامل، من Squarespace إلى WhatsApp. ولكن ميزاته المتقدمة تشمل أيضًا القدرة على إرسال واستقبال الرسائل المستهدفة لجميع عملائك، من زوار الموقع الإلكتروني إلى الرسائل النصية.

LiveChat أفضل الميزات

قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكنها أتمتة دعم العملاء دون التضحية بالجودة

أداة دردشة مباشرة رائدة في المجال مع خيارات تخصيص متقدمة مثل الملفات الشخصية للوكلاء وتقارير بيانات العملاء والمزيد

نظام تلقائي لإصدار التذاكر يتتبع استفسارات العملاء ويُسند المهام إلى وكلاء دعم العملاء للحصول على الردود المناسبة

نسخة تجريبية مدتها 14 يوماً تتيح للشركات استكشاف الميزات المتقدمة مجاناً

قيود LiveChat

مكلف نسبياً بالمقارنة مع بدائل Intercom الأخرى نظراً لمجموعة الميزات التي يقدمها

يمكن أن يتأخر النظام في بعض الأحيان، مما يؤخر أوقات الاستجابة لرسائل الدردشة المباشرة

تسعير الدردشة المباشرة

للمبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 41 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الدردشة المباشرة

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (1,600+ تقييم)

5. أولارك

عبر أولارك برنامج آخر يركز على الدردشة المباشرة، أولارك، يتألق في اختصاصه الأساسي. تأتي أداة الدردشة الجميلة مع نصوص الدردشة الآلية وسجل دردشة غير محدود للرجوع إليها لاحقًا. كما يتضمن أيضًا القدرة على تحويل تلك البيانات الأولية إلى تحليلات قابلة للتنفيذ، والتي تقطع شوطًا طويلاً نحو المساعدة في تحسين خدمة العملاء.

أفضل ميزات أولارك

أتمتة الرسائل من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي، وتبسيط تفاعلات العملاء

يمكن لترجمة رسائل الدردشة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن ترتقي بإدارة عملائك الدولية بسرعة وكفاءة

إمكانية البحث المتقدم عن الكلمات الرئيسية من خلال نصوص الدردشة المباشرة القديمة للرجوع إليها في المستقبل

واجهة سهلة الاستخدام تجعل عملية الإعداد سهلة من خلال الحد الأدنى من منحنى التعلم

قيود أولارك

عدم وجود نظام مخصص لإصدار التذاكر، مما يحد من قدراته كبرنامج مكتب مساعدة وبديل حقيقي ل Intercom

لا يوجد تطبيق جوال أو نظام أساسي للمراسلة عبر الهاتف المحمول من شأنه تمكين إدارة خدمة العملاء أثناء التنقل

تسعير أولارك

نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

غير محدود: 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أولارك

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. تيديو

عبر تيديو عند التفكير في الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتضمن أي قائمة بأفضل بدائل Intercom Tidio. إنها أداة مصممة لإرضاء العملاء، وذلك بفضل ميزات الأتمتة المتقدمة التي تتحد مع الدعم البشري لتحسين الرسائل متعددة القنوات والرسائل داخل التطبيق.

أفضل ميزات Tidio

أداة دردشة مباشرة قوية، بما في ذلك تكامل الوسائط الاجتماعية للدعم متعدد القنوات

قاعدة بيانات قوالب واسعة لأي شيء بدءاً من الردود القياسية إلى رسائل البريد الإلكتروني الآلية وقنوات الاتصال الأخرى

نظام تذاكر سهل الاستخدام يمكن أن يحوّل Tidio إلى برنامج مكتب مساعدة يمكن للشركات الصغيرة استخدامه

تساعد استطلاعات رضا العملاء المؤتمتة الشركات على تقييم جهودها

قيود Tidio

عمليات تكامل محدودة مع أدوات دعم العملاء مقارنة ببدائل Intercom الأخرى

على الرغم من أن الإعداد العام بسيط، إلا أن إعداد روبوت الدردشة الآلي وبناء مكتبة الإجابات الخاصة به قد يكون مربكًا

تسعير Tidio

مجاناً

المبتدئ: 29 دولارًا شهريًا

أداة التواصل: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

روبوتات المحادثة: 29 دولارًا شهريًا

تيديو+: 394 دولاراً في الشهر: 394 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Tidio

G2: 4.7/5 (1,400+ تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

7. زندسك

عبر زندسك قد لا يكون البديل الأكثر مباشرة لـ Intercom، ولكن لا توجد قائمة برنامج مكتب المساعدة يمكن أن يكتمل دون ذكر Zendesk على الأقل.

إنه نظام لإصدار التذاكر قبل كل شيء، مع ميزات مثل الردود الآلية، وإعداد التقارير المتقدمة، و أتمتة سير العمل كل ذلك يزيد من جاذبيته كأفضل بديل للاتصال الداخلي.

أفضل ميزات Zendesk

روبوت الرد الآلي الذي يعمل على تبسيط منصة المراسلة ويساعد الوكلاء على التركيز على المشكلات الأكثر تعقيداً

ميزة القاعدة المعرفية المتقدمة لبناء نظام مساعدة ذاتية للشركات الصغيرة لتوجيه مستخدميها

أكثر من 1,000 تكامل لتحويل Zendesk إلى منصة شاملة لتحسين خدمة العملاء

روبوت دردشة آلي مدعوم بالتعلم الآلي يتعلم تحسين استجاباته بمرور الوقت

قيود Zendesk

تكوين روبوت الدردشة الآلي مربك ويمكن أن يقدم إجابات غير ذات صلة في البداية

تُعد وظيفة الذكاء الاصطناعي تكلفة إضافية كبيرة مقارنةً بالبدائل الأخرى ل Intercom

تسعير Zendesk

سويت تيم: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

نمو الجناح: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

سويت بروفيشنال: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

عمليات التكامل المتقدمة للذكاء الاصطناعي: 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,700 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

8. كليك ديسك

عبر كليك ديسك مع ClickDesk، الدردشة المباشرة هي مجرد البداية. يتيح بديل الاتصال الداخلي هذا لوكلائك إجراء دردشة مرئية وصوتية مع العملاء، مما يعزز قدراتهم في تقديم الدعم على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأي قنوات أخرى مطلوبة.

ClickDesk أفضل الميزات

ميزات الدردشة المرئية والصوتية القائمة على المتصفح، بما في ذلك مشاركة الشاشة للوكلاء لشرح الحلول المعقدة

تكامل شريط أدوات الوسائط الاجتماعية للوصول إلى العملاء حيث يقضون وقتهم

لوحة بريد وارد مبسطة تسهل عرض الاستفسارات المفتوحة وتوزيعها وإدارتها

تطبيق جوال أصلي للوكلاء لإدارة طلبات دعم العملاء واستفسارات الدردشة المباشرة أثناء التنقل

قيود ClickDesk

ميزات مكتب المساعدة وميزات قاعدة المعرفة محدودة مقارنة ببدائل Intercom المجانية الأخرى في هذه القائمة

منحنى تعلُّم عالٍ للشركات الصغيرة التي تبحث فقط عن تطبيق Intercom البديل المفضل لديها

تسعير ClickDesk

خطة مجانية لما يصل إلى 10 مستخدمين

لايت: 14.99 دولارًا شهريًا

احترافي: 24.99 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: 39 دولارًا شهريًا

ClickDesk التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (1+ تقييمات)

Capterra: 3/5 (3+ تقييمات)

9. فريش ديسك

عبر فريش ديسك إذا كنت تبحث عن دعم مركز الاتصال، فقد يكون Freshdesk أفضل بديل لك من Intercome. فهو يتضمن نظاماً متكاملاً لإصدار التذاكر، بالإضافة إلى دعم المراسلة والدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على تحويل بيانات العملاء إلى تقارير متقدمة وقابلة للتنفيذ لتحسين خدمة العملاء بمرور الوقت.

Freshdesk أفضل الميزات

ميزات مركز الاتصال المتقدمة بما في ذلك القدرة على تبسيط جميع مكالمات الخدمة الواردة والصادرة

تتضمن ميزات أتمتة الذكاء الاصطناعي التوجيه الديناميكي للتذاكر وتصعيدها، ودعم روبوتات الدردشة الآلية، وإعداد التقارير التنبؤية

الملكية المشتركة للمهام والتذاكر تتيح للفرق الكبيرة التعاون في طلبات الخدمة عبر القنوات المختلفة

الدعم الحقيقي متعدد القنوات يجعل Freshdesk أكثر بدائل الاتصال الداخلي شمولاً في هذه القائمة

قيود Freshdesk

أداة معقدة للغاية تتطلب إعدادًا مكثفًا وإعدادًا مكثفًا لتكون فعالة

لا توجد قاعدة بيانات مركزية للعملاء أو إدارة علاقات العملاء من شأنها أن توفر رؤى سهلة حول تاريخ التفاعل

تسعير #### تسعير Freshdesk

مجاناً

النمو: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshdesk #### تقييمات ومراجعات Freshdesk

G2: 4.4/5 (2,900+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

تجاوز الاتصال الداخلي: برامج خدمة العملاء الأخرى وأدوات الذكاء الاصطناعي

حتى لو وجدت أفضل بديل ل Intercom يناسب وضعك، ستظل بحاجة إلى أدوات أخرى مصممة لمساعدتك على تحسين خدمة العملاء. هنا، يمكن لأدوات الدعم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp أن تخلق ميزة واضحة على محاولة إدارة عملية الدعم بالكامل باستخدام منصة واحدة.

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قم بإدارة مشروعك التجاري الصغير في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية قوية شاملة يعتمد عليها محترفو خدمة العملاء بفضل مجموعة الميزات الغنية وسهولة الاستخدام وأدوات إدارة المشاريع المدمجة.

في حين أن بدائل Intercom قد تساعد في إدارة علاقات العملاء، يتيح لك ClickUp إنشاء استراتيجية إدارة علاقات العملاء التي تقود قراراتك اليومية في نهاية المطاف. في الواقع، يمكنك استخدام ClickUp CRM ميزات لإنشاء قاعدة بيانات شاملة وقابلة للتنفيذ لجميع عملائك.

وهذا قبل أن نبدأ في الحديث عن ClickUp AI , a برنامج المساعد الافتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم خصيصًا لتبسيط عملك. من ملخصات المستندات إلى إنشاء المهام تلقائياً وتحرير النسخ الديناميكي، يساعدك ClickUp على بناء الواجهة الخلفية التي تحتاجها لتحسين عمل وكلاء الدعم لديك.

أفضل ميزات ClickUp

قاعدة بيانات قوالب كبيرة، بما في ذلك خيارات مثل قوالب خطة التواصل وقوالب دعم العملاء إنشاء قاعدة المعرفة من خلال مستندات ClickUp والتي يمكن ربطها مباشرةً بمهامك وسير عملك

ميزات واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي لأتمتة عملك وتحسينه والتركيز على مهام أكثر استراتيجية

نسخة تجريبية مجانية غير محدودة في الخطة المجانية للأبد لاختبار الوظيفة الأساسية للمدة التي تحتاجها قبل الالتزام

قيود ClickUp

ليس بديلاً مخصصاً للاتصال الداخلي مصمم خصيصاً لخدمة العملاء

يمكن أن تؤدي مجموعة الميزات الشاملة إلى منحنى تعليمي أطول للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

ارتقِ بإدارة علاقاتك مع العملاء إلى المستوى التالي مع ClickUp

قد لا يكون بديلاً مباشراً للاتصال الداخلي، ولكن ClickUp يمكن أن يصبح بسرعة جزءاً أساسياً من مجموعة أدوات خدمة العملاء الخاصة بك.

يبدأ ذلك بإدارة علاقات العملاء. باستخدام القوالب الصحيحة، يمكنك بناء قاعدة معرفية خاصة بك، وتتبع بيانات العملاء، وتعزيز دعم العملاء.

لكن قبل كل شيء، يتألق ClickUp باعتباره برنامج مجاني لإدارة المشاريع متصل مباشرةً بدعم العملاء لديك. بدلاً من مجرد البدء بفترة تجريبية مجانية تنتقل سريعاً إلى اشتراك شهري، لن يؤثر برنامج دعم العملاء هذا على ميزانيتك أبداً حتى تحتاج إليه.

وبالطبع، بفضل إمكانياته الواسعة، يمكنك إدارة مبيعاتك و حملاتك التسويقية جنبًا إلى جنب مع خدمة العملاء

هل أنت مستعد للبدء؟ قم بإنشاء حساب ClickUp المجاني اليوم للارتقاء بدعم العملاء إلى المستوى التالي.