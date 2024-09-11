أفضل 11 بديل لواتساب واتساب لتواصل أفضل

هل تساءلت يومًا ما إذا كان واتساب هو الأداة الأفضل حقًا للتواصل؟

تلجأ إليه العديد من الفرق بسبب الألفة وانتشاره في كل مكان - خاصةً بالنسبة للفرق العالمية - ولكن سرعان ما تواجه تحديات مثل المخاوف الأمنية، ومحدودية ميزات العمل، والصراع المستمر للفصل بين الدردشات الشخصية والمهنية. إذا كنت قد واجهت ذلك، فأنت لست وحدك.

بعد أن عملت مع العديد من الفرق التي تتعامل مع هذه المشكلات بالضبط، فقد ساعدتهم في العثور على أدوات أكثر ملاءمة للتواصل في العمل. ويسعدني مشاركة ما تعلمته معك!

لقد أعددتُ وفريقي قائمة بأفضل 11 بديلاً لواتساب. توفر هذه الخيارات أمانًا أقوى، ومشاركة أكثر سلاسة للملفات، وميزات تعاون متقدمة للمساعدة في تبسيط عملك والحفاظ على تنظيم اتصالاتك.

دعونا نتعمق في الأمر!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل واتساب؟

هل هناك بديل مثالي تطبيق مراسلة الأعمال الذي ينجز المهمة بكفاءة؟

الهدف الأساسي من تطبيق المراسلة هو تعزيز التعاون في مكان العمل خاصة للفرق البعيدة والموزعة. ومع ذلك، يجب أن يتضمن أيضًا ميزات أساسية مثل:

التشفير من طرف إلى طرف : الذي اخترته تطبيق الدردشة الجماعية يجب أن يكون مشفرًا من طرف إلى طرف، مما يضمن أن تكون رسائلك آمنة ولا يمكن الوصول إليها إلا للمستلمين المقصودين فقط

: الذي اخترته تطبيق الدردشة الجماعية يجب أن يكون مشفرًا من طرف إلى طرف، مما يضمن أن تكون رسائلك آمنة ولا يمكن الوصول إليها إلا للمستلمين المقصودين فقط التوافق عبر المنصات : يجب أن يكون التطبيق قادرًا على المزامنة بسلاسة عبر أجهزة أندرويد و iOS وسطح المكتب

: يجب أن يكون التطبيق قادرًا على المزامنة بسلاسة عبر أجهزة أندرويد و iOS وسطح المكتب دعم مشاركة الملفات والوسائط : سواء أكنت تشارك المستندات أو ترسل الصور ومقاطع الفيديو إلى زملائك، يجب أن يحتوي التطبيق على ميزات قوية لمشاركة الملفات

: سواء أكنت تشارك المستندات أو ترسل الصور ومقاطع الفيديو إلى زملائك، يجب أن يحتوي التطبيق على ميزات قوية لمشاركة الملفات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو : من المهم توفير القدرة على التواصل مع الزملاء عبر الرسائل الصوتية أو مكالمات الفيديو السريعة للاجتماعات التحضيرية أو تحديثات الفريق

: من المهم توفير القدرة على التواصل مع الزملاء عبر الرسائل الصوتية أو مكالمات الفيديو السريعة للاجتماعات التحضيرية أو تحديثات الفريق المحادثات الجماعية والتعاون: يجب أن تكون قادراً على إدارة الدردشات الجماعية بفعالية و اتصالات الفريق مع الضوابط الإدارية. في حين أن معظم خدمات المراسلة توفر إمكانات الدردشة الجماعية ومكالمات الفيديو، فمن المهم أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وتدعم عقد مؤتمرات الفيديو الجماعية حيثما أمكن.

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## أفضل 11 بديل لتطبيق واتساب

لقد اختبرت العديد من تطبيقات المراسلة المختلفة، كل منها يقدم ميزات ووظائف فريدة من نوعها. وعلى الرغم من أن العديد منها يتمتع بنقاط قوة، إلا أنها ليست جميعها مناسبة للتواصل السلس في العمل أو تجارب سهلة الاستخدام. وللعثور على خدمة المراسلة المناسبة لفريقك، من الضروري أن تفهم احتياجاتك الخاصة و أهداف التواصل .

إليك قائمة مختارة من أفضل 11 تطبيقًا بديلاً لتطبيق واتساب. سواءً كنت تبحث عن خصوصية أفضل، أو تعاون جماعي محسّن، أو نهج جديد للمراسلة، فإن هذه الخيارات تبرز لمزاياها ووظائفها المميزة.

1. كليك أب (الأفضل للتعاون الجماعي والمراسلة الفورية ومشاركة الفيديو)

يستخدم فريقي انقر فوق هو منصة متكاملة للمراسلة والإنتاجية للتواصل الفعال والبقاء على المسار الصحيح للمشاريع. ClickUp هو أكثر من مجرد تطبيق مراسلة؛ إنه منصة تعاون قوية تقدم مجموعة من الميزات لتبسيط سير العمل وإدارة المشاريع.

إرسال الملفات، والروابط، ومقاطع الفيديو، والصور، والرسائل ذات النص المنسق باستخدام ميزة ClickUp Chat View

إن عرض دردشة ClickUp تتيح لك الميزة جمع كل احتياجاتك من الرسائل في مكان واحد. على سبيل المثال، عندما أحتاج إلى التعاون مع فريقي في مستند معين، يمكنني إرسال رسائل أو الإشارة إليهم باستخدام @إشارات لتعيين التعليقات. ويمكنهم بعد ذلك العمل على المستند في الوقت الفعلي مع إبقائي على اطلاع على الدردشات الجماعية.

قالب ClickUp للرسائل الفورية

إذا كنت ترغب في البدء، استفد من هذا القالب الجاهز للاستخدام قوالب خطة التواصل لإدارة ومراقبة مناقشات مجموعتك. باستخدام قالب ClickUp للرسائل الفورية يمكنك بسهولة تركيز المحادثات عبر منصات متعددة في مكان واحد. وهذا يساعدك:

توحيد مناقشات ومحادثات الفريق في مكان واحد

تحديد أولويات المحادثات التي تحتاج إلى اهتمام عاجل

ضمان عدم تفويت أي رسالة أو نسيانها

تعاون، وطرح الأفكار، والتقط أفكار فريقك باستخدام ألواح Clickup Whiteboards

تأتي ClickUp مع ميزات تعاون قوية. مع ClickUp Whiteboards يمكنني على الفور إجراء عصف ذهني جماعي لموضوع أو مشروع معين. يتيح لي ذلك التقاط أفكار الفريق، وتخطيط المهام المرتبطة ببعضها البعض بشكل منطقي، وتحويل هذه الملاحظات إلى مهام لكل عضو من أعضاء الفريق.

هذه الميزات تجعل من ClickUp بديلاً لواتساب يمكن الاعتماد عليه إلى حدٍ كبير وبديلاً قويًا شاملًا برنامج التواصل الداخلي .

أفضل ميزات #### ClickUp

تواصل مع فريقك من خلال محادثة ClickUp . إرسال الرسائل، ومشاركة الملفات، وحتى إنشاء المهام مباشرة من الدردشة

شارك مقاطع الفيديو أو الإرشادات التفصيلية على الشاشة بسهولة مع فريقك باستخدام كليك أب كليب أداة لـ تسجيل شاشتك وإرسال رسائل فيديو سريعة

وإرسال رسائل فيديو سريعة مشاركة الملفات والمستندات باستخدام ميزات التحكم في الوصول الآمن باستخدام ClickUp Docs و التعاون في الوقت الفعلي استخدم قوة ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بمستوى إنشاء المحتوى والتعاون والتواصل إلى المستوى التالي

قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1000 تطبيق عمل مختلف لدمج جميع مناقشاتك وتواصلك في مكان واحد

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد بسبب العدد الهائل من الميزات المتاحة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. تليجرام (الأفضل للمناقشات الجماعية الكبيرة والمشاركة الآمنة للملفات)

via برقية تيليجرام هو أحد بدائل واتساب المعروف بتركيزه الشديد على الخصوصية والأمان، ويُستخدم تيليجرام بشكل شائع لمشاركة الملفات.

ميزات الأمان الخاصة به، مثل التدمير الذاتي للرسائل والمحادثات السرية، مثيرة للإعجاب بشكل خاص. حتى الرسائل العادية لديها خيارات خصوصية محسّنة تتجاوز ما يوفره واتساب.

بالإضافة إلى أنه يدعم الدردشات الجماعية الكبيرة، مما يجعله مثاليًا لإدارة المجتمع ومناسبًا للتفاعلات الأوسع نطاقًا خارج نطاق المكالمات الجماعية ومناقشات الفريق الداخلية.

أفضل ميزات تطبيق تيليجرام

احصل على تطبيق مراسلة آمن للغاية مع تشفير من طرف إلى طرف، وميزات الدردشة السرية وغيرها للحفاظ على خصوصية محادثاتك

أنشئ مجتمعات كبيرة باستخدام تيليجرام، فهو يدعم الدردشات الجماعية التي تضم ما يصل إلى 200,000 عضو

تخزين الرسائل والملفات في السحابة، والوصول إليها من عدة أجهزة بسلاسة

تخصيص مجموعتك أو دردشاتك باستخدام القوالب وإعدادات المظهر

قيود تيليجرام

على الرغم من أن تيليجرام يدعم مكالمات الفيديو، إلا أن الميزات ليست متقدمة مثل تلك التي تقدمها التطبيقات الأخرى

أسعار تيليجرام

مجانًا

تطبيق تيليجرام بريميوم: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات التليجرام مجانًا

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

3. واير (أفضل ميزات الأمان على مستوى المؤسسات)

via سلك يُعد Wire بديلاً رائعاً لواتساب للشركات التي تعطي الأولوية للسرية والامتثال.

فهو يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف عبر جميع قنوات الاتصال، بما في ذلك الرسائل ومكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية ومشاركة الملفات. وهذا يجعله خياراً ممتازاً للفرق التي تتعامل مع معلومات حساسة ولا تحتاج إلى ميزات المراسلة المتقدمة التي توفرها خدمات الدردشة الأخرى.

أفضل ميزات السلك

احصل على التشفير من طرف إلى طرف كمعيار في جميع الاتصالات، مما يضمن حماية البيانات في كل خطوة

استخدام الحساب نفسه عبر أجهزة متعددة في وقت واحد، مما يجعله مناسباً للاستخدام الشخصي والمهني على حد سواء

شارك الملفات بأمان مع أعضاء الفريق، مع دعم مجموعة متنوعة من أنواع الملفات

الاستفادة من قوة إطار العمل المفتوح المصدر، حيث يتوفر الرمز البرمجي للمراجعة بشكل عام، مما يوفر طبقة إضافية من الثقة والشفافية

القيود السلكية

لا يقدم واير العديد من عمليات التكامل مع جهات خارجية مثل بعض تطبيقات المراسلة الأخرى، مما قد يحد من فعاليته في عمليات سير العمل الأكثر تعقيدًا

على الرغم من أن Wire أداة قوية، إلا أنه أقل شهرة من تطبيقات المراسلة الأخرى. هذا الانخفاض في الشهرة قد يجعلها أقل ملاءمة للتواصل مع العملاء أو الاتصالات التجارية الخارجية

تسعير واير

شخصي : مجاناً

: مجاناً مؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (54 مراجعة)

4.2/5 (54 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (69 تقييمًا)

4. فايبر (الأفضل للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو)

via فايبر فايبر هو تطبيق مراسلة شهير يقدم مكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة. وهو مثالي لأولئك الذين يفضلون التواصل الافتراضي وجهاً لوجه بدلاً من الرسائل البسيطة.

وهو رائع بشكل خاص إذا كان لديك فريق منتشر في جميع أنحاء العالم حيث يمكنك حتى إجراء مكالمات دولية باستخدام فايبر. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر ميزات المراسلة الشائعة مثل الملصقات وصور GIF والقدرة على إرسال الروابط ومقاطع الفيديو والصور وغيرها.

أفضل ميزات فايبر

إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو دولية بسعر تنافسي

الانضمام أو إنشاء دردشات جماعية عامة للتواصل مع الأشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك

قم بمزامنة رسائلك ومكالماتك عبر أجهزة متعددة، سواء كنت تستخدم نظام أندرويد أو iOS أو سطح المكتب

احصل على الأمان عبر جميع محادثاتك مع التشفير التام بين الطرفين لكل من الرسائل والمكالمات

قيود فايبر

يشتمل الإصدار المجاني من فايبر على إعلانات قد يجدها بعض المستخدمين تطفلية

لا يحتوي على بعض ميزات المراسلة الجماعية القوية والميزات التعاونية التي توفرها معظم تطبيقات المراسلة الشائعة

أسعار فايبر

مجاني

Viber Out: الدفع مقابل كل استخدام للمكالمات الدولية

تقييم فايبر ومراجعاته

G2: NA

NA Capterra: 4.4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

5. لارك (الأفضل لميزات الإنتاجية المتكاملة)

via لارك يتخطى Lark مجرد التواصل الأساسي مثل رسائل Google أو Facebook Messenger - إنه مجموعة إنتاجية كاملة مصممة لتحسين إدارة الفريق والتعاون

يجمع Lark بين ميزات مثل الدردشة ومؤتمرات الفيديو والتخزين السحابي والتعاون في المستندات، وهو بديل جيد لواتساب للفرق التي تحتاج إلى حل متكامل للتواصل والإنتاجية.

أفضل ميزات لارك

يمكنك الوصول إلى وظائف المراسلة القياسية بالإضافة إلى الميزات التعاونية مثل تحرير المستندات والتخزين السحابي وإدارة المهام، كل ذلك ضمن منصة واحدة

ترجمة رسائلك داخل التطبيقات لسد الفجوة اللغوية

استضافة مكالمات فيديو جماعية عالية الجودة مع إمكانات مشاركة الشاشة

تتبّع جميع رسائلك ومحادثاتك مع سجل رسائل غير محدود

قيود لارك

يمكن أن تجعل المجموعة الواسعة من الميزات واجهة Lark تبدو مربكة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الجدد

في حين أن Lark يقدم العديد من الأدوات المدمجة، إلا أنه لا يدعم العديد من عمليات التكامل مع جهات خارجية مثل بعض المنصات الأخرى

يمكن أن تكون خطة المؤسسة مكلفة للشركات الصغيرة

أسعار لارك

المبتدئين: مجاناً

مجاناً محترف 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييم ومراجعات لارك

G2: 4.6/5 (147 تقييم)

4.6/5 (147 تقييم) Capterra: 4.4/5 (30 تقييم)

6. Signal (أفضل تطبيق مراسلة يركز على الخصوصية)

via إشارة تشتهر سيجنال على نطاق واسع بالتزامها بالخصوصية والأمان، مما يجعلها واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة الموثوق بها.

يحتوي تطبيق سيجنال على منصة مفتوحة المصدر تستخدم التشفير من طرف إلى طرف لجميع أشكال الاتصال، مما يضمن حماية رسائلك ومكالماتك وحتى بياناتك الوصفية.

أفضل ميزات تطبيق سيجنال

احصل على الحماية من الوصول غير المصرح به من خلال التشفير من طرف إلى طرف لجميع اتصالاتك، بما في ذلك الرسائل والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو,

احصل على تجربة مستخدم نظيفة وآمنة مع واجهة Signal الخالية تمامًا من الإعلانات والتي لا تتعقب بيانات المستخدم

تعيين الرسائل لتختفي بعد وقت محدد، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان إلى محادثاتك

قيود سيجنال

تركيز سيجنال على الخصوصية يعني خيارات تخصيص أقل مقارنةً بتطبيقات المراسلة الأخرى

نظرًا لأنه لا يزال جديدًا نسبيًا، فإن قاعدة مستخدمي سيجنال لا تزال أصغر من التطبيقات السائدة مثل واتساب، مما قد يحد من إمكانية استخدامه

أسعار سيجنال

مجانًا

تقييم الإشارات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. Element (أفضل تطبيق مراسلة مع بروتوكول اتصال لا مركزي)

via G2 Element هو تطبيق مراسلة لا مركزي مبني على بروتوكول ماتريكس. يعطي الأولوية للخصوصية والأمان والتحكم في البيانات للفرق. على عكس تطبيقات المراسلة التقليدية، يسمح لك Element باختيار مكان استضافة بياناتك، مما يجعله خياراً جيداً للمستخدمين الذين يريدون المزيد من التحكم في اتصالاتهم.

أفضل ميزات Element

استخدم بنية Element اللامركزية لاستضافة البيانات على الخوادم أو اختر مزوداً موثوقاً به، مما يوفر لك تحكماً وخصوصية لا مثيل لهما

احصل على أمان مشفر من طرف إلى طرف عبر جميع اتصالاتك

تخصيص التطبيق حسب احتياجاتك، مما يسمح لك بتعديل التطبيق حسب تفضيلاتك الفريدة

استخدمه عبر جميع المنصات الرئيسية، بما في ذلك الهاتف المحمول وسطح المكتب والويب، مما يضمن لك التواصل السلس

قيود العناصر

الباقة المجانية متاحة لما يصل إلى 200 مستخدم لكل مجموعة

قد تجعل الطبيعة اللامركزية للعنصر التنقل فيه أكثر تعقيداً، خاصة بالنسبة للفرق غير التقنية

تسعير العنصر

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً الشركات : 5 يورو شهريًا لكل مستخدم

: 5 يورو شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : 10 يورو لكل مستخدم شهريًا

: 10 يورو لكل مستخدم شهريًا سيادي: أسعار مخصصة

تقييم العنصر والمراجعات

G2: 4.3/5 (23 مراجعة)

4.3/5 (23 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. ثريما (أفضل تطبيق مراسلة بمميزات خصوصية عالية)

via ثريما Threema هو تطبيق مراسلة آمن للغاية مصمم لتحقيق أقصى قدر من الخصوصية بأقل قدر من بيانات المستخدم. ما أعجبني في التطبيق هو أنه، على عكس معظم تطبيقات المراسلة، لا يتطلب Threema رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني للتسجيل. وبالتالي، فهو خيار ممتاز للمستخدمين الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم.

جميع الاتصالات على Threema مشفرة من طرف إلى طرف، بما في ذلك الرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات.

أفضل ميزات Threema

التسجيل واستخدام تطبيق Threema دون تقديم أي معلومات تعريف شخصية، مثل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني

احصل على تشفير آمن من طرف إلى طرف عبر جميع اتصالاتك، مما يضمن الحفاظ على خصوصية بياناتك

أنشئ استطلاعات واستطلاعات رأي واستطلاعات مجهولة الهوية لفرقك داخل الدردشات

استفد من اللوائح الصارمة لحماية البيانات، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المنطقة الأوروبية، حيث إنه يلتزم باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) القوية

القيود المفروضة على ثريما

يتطلب Threema عملية شراء لمرة واحدة، مما قد يثني المستخدمين الذين يفضلون التطبيقات المجانية

مثل بعض التطبيقات الأخرى التي تركز على الخصوصية، يفتقر Threema إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في تطبيقات المراسلة المجانية

أسعار تطبيق Threema

أساسي : 2 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 2 دولار لكل مستخدم شهرياً متقدم : 2.50 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 2.50 دولار لكل مستخدم شهريًا احترافي: 3.50 دولار لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. Discord (أفضل تطبيق لبناء المجتمع)

via خلاف Discord هي منصة تواصل شائعة موجهة نحو مجتمع الألعاب أو مجتمع NFT. ميزات بناء المجتمع وميزات المراسلة الكلاسيكية، بما في ذلك التواصل النصي والصوتي والفيديو، تجعلها المنصة المثالية للفرق والمجتمعات وحتى الشركات.

يحتوي التطبيق أيضاً على دعم واسع النطاق للتخصيصات وروبوتات الدردشة، مما يجعله مثالياً للمتطلبات المتنوعة. تسمح لك ميزة الرسائل الشخصية في Discord بالتواصل الفردي مع مستخدمين من المجتمع بشكل فردي، مما يساعدك على بناء شبكة قوية في مجال عملك المختار.

أفضل ميزات ديسكورد

تنظيم وإدارة الاتصال في الوقت الفعلي داخل مجموعات أو مجتمعات كبيرة باستخدام قنوات صوتية ومرئية مخصصة

إنشاء قنوات نصية متعددة داخل خادم، وتعيين أدوار بأذونات مختلفة، وإدارة المناقشات بفعالية

التكامل مع العديد من الأدوات والخدمات، مثل Spotify وTwitch، لتعزيز تجربة مجتمعك

مشاركة شاشتك أثناء المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو

قيود المحتوى

يمكن أن تكون مجموعة الميزات وخيارات التخصيص مربكة للمستخدمين الجدد، خاصةً غير المعتادين على أدوات إدارة المجتمع

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في أداء التطبيق، خاصةً عند إدارة خوادم كبيرة مع العديد من المستخدمين النشطين

تسعير #### تسعير ديسكورد

مجاني

Discord Nitro Basic : 2.99 دولار شهريًا

: 2.99 دولار شهريًا ديسكورد نيترو: 9.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات ديسكورد

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. KIK Messenger (أفضل تطبيق مراسلة مجاني للمجتمعات والمجموعات العامة)

via جوجل بلاي KIK Messenger هو تطبيق ويب معروف بواجهته البسيطة وتركيزه على إخفاء هوية المستخدم. على عكس العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى، لا يتطلب KIK رقم هاتف للتسجيل، مما يسمح للمستخدمين بالتسجيل والتواصل باستخدام عنوان بريد إلكتروني أو اسم مستخدم فقط.

أفضل ميزات تطبيق KIK Messenger

التسجيل واستخدام التطبيق دون تقديم رقم هاتف، والحفاظ على الخصوصية وإخفاء الهوية

التنقل بسلاسة مع واجهة سهلة الاستخدام

الوصول إلى ميزات تفاعلية مثل روبوتات الدردشة الآلية للترفيه والمعلومات والفائدة

إنشاء دردشات جماعية وإدارتها بسهولة؛ دعم المناقشات بين عدة مستخدمين

قيود KIK Messenger

على الرغم من أن تطبيق KIK لا يتطلب رقم هاتف، إلا أن التطبيق واجه انتقادات فيما يتعلق بالخصوصية ومشكلات الأمان في الماضي

قد لا يكون KIK مثاليًا للاستخدام المهني نظرًا لأنه يستهدف الفئات العمرية الأصغر سنًا لإجراء مناقشات جماعية وبناء مجتمعات

أسعار KIK Messenger

مجاني

تقييم ومراجعات تقييم ومراجعات **KIK Messenger

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

11. Skype (الأفضل لمكالمات الفيديو المتكاملة ذات الانتشار العالمي)

via مايكروسوفت سكايب، الموجود منذ عام 2003، هو أحد أقدم تطبيقات المراسلة الفورية. وبفضل ميزات المراسلة القوية وقدراته على إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، أجد نفسي أعود إلى هذا التطبيق من وقت لآخر.

وقد تطور Skype منذ تركيزه في البداية على إمكانيات المراسلة ومكالمات الفيديو. وهو مفيد بشكل خاص للاتصالات الدولية، نظرًا لدعمه للمكالمات الدولية منخفضة التكلفة وتكامله مع منتجات مايكروسوفت الأخرى.

أفضل ميزات سكايب

احصل على تطبيق مراسلة موثوق به مع ميزات مكالمات الفيديو عالية الجودة

إجراء مكالمات دولية مع خيارات للاشتراكات الشهرية أو نموذج الدفع حسب الاستخدام

مشاركة الملفات والمستندات بسلاسة في الدردشات؛ يدعم مجموعة كبيرة من أنواع الملفات

دمج المناقشات والمحادثات مع خدمات Microsoft الأخرى مثل Outlook و Office 365

قيود تطبيق Skype

واجه سكايب انتقادات بشأن مشكلات الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات والتكامل مع نظام مايكروسوفت الأوسع نطاقاً

يبلغ المستخدمون في بعض الأحيان عن مشاكل في الأداء، مثل التأخير أو مشاكل الاتصال، خاصة أثناء مكالمات الفيديو

أسعار سكايب

مجاني

رصيد سكايب : الدفع حسب الاستخدام للمكالمات إلى الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة

: الدفع حسب الاستخدام للمكالمات إلى الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة اشتراكات سكايبي: خطط شهرية لمكالمات غير محدودة إلى بلدان محددة

تقييمات ومراجعات Skype

G2: 4.3/5 (أكثر من 23,000+مراجعة)

4.3/5 (أكثر من 23,000+مراجعة) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 450+مراجعة)

قم بتحويل لعبة التواصل الخاصة بك مع ClickUp

مع وجود العديد من تطبيقات المراسلة المتاحة، فإن اختيار التطبيق المناسب لاحتياجاتك وميزانيتك أمر بالغ الأهمية. احرص على تقييم الميزات الرئيسية وقدرات التكامل وسهولة الاستخدام بعناية للعثور على أفضل ما يناسب فريقك.

إذا كنت تبحث عن تطبيق مراسلة يتجاوز مجرد الدردشات الجماعية ومكالمات الفيديو ليتكامل بشكل مثالي مع عملك ومشاريعك وفرقك، ففكر في استكشاف تطبيق ClickUp.

كتطبيق شامل، يقدم ClickUp مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك المراسلة الفورية ومكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة والتكاملات القوية مع جهات خارجية، وكلها مصممة لتبسيط سير عملك.

الجزء الأفضل؟ يمكنك البدء بباقة ClickUp المجانية للأبد والترقية بسلاسة إلى خيارات أكثر تقدماً مع نمو فريقك وعملك.

اكتشف كيف يمكن ل ClickUp أن يغيِّر تواصل فريقك وإنتاجيته اليوم. ابدأ الآن لتجربة فرق ClickUp!