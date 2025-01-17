أفضل 10 تطبيقات مراسلة الكل في واحد في 2025

الشخص العادي يتنقل بين التطبيقات والمواقع الإلكترونية تقريبًا 1,200 مرة>

التي يمكن أن تكون ثاقبة للأعمال التجارية وميزة الدردشة في الوقت الحقيقي تجعل من برنامج ClickUp أفضل برنامج._ مراجعة G2 ➡️ اقرأ المزيد: الدردشة معطلة. نحن نعمل على إصلاحه 2. فرانز (الأفضل لإدارة العديد من الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني في مكان واحد)

via فرانز فرانز هي خدمة مراسلة سهلة الاستخدام. إذا كنت تجد صعوبة في التعامل مع سيل النصوص على سطح المكتب، فمن المفترض أن تساعدك هذه الأداة.

يتوافق Franz مع جميع أجهزة ويندوز وماك ولينكس ويتكامل مع بعض من أكثر الأجهزة استخدامًا قنوات الاتصال .

يوفر التطبيق وضعي الإضاءة والظلام للتخصيص. يعتمد فرانز أيضًا على السحابة بالكامل بحيث يمكنك التبديل بين الأجهزة.

أفضل ميزات فرانز

يدعم أكثر من 70 خدمة رسائل، بما في ذلك واتساب وماسنجر وتليجرام

يتيح الرسائل النصية بلغات متنوعة مثل الإنجليزية والألمانية والإسبانية

يتيح لك إدارة الإشعارات الفورية للرسائل الواردة

يتكامل مع أكثر من 1,000 خدمة

قيود فرانز

متوفر فقط على سطح المكتب

يتطلب إعداداً يدوياً

تسعيرة فرانز

مجاني للأبد

شخصي: 3.99 دولار/شهريًا

3.99 دولار/شهريًا احترافي 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام المراسلة الفورية في العمل

3. IM+ (الأفضل لدمج تطبيقات الدردشة والوسائط الاجتماعية)

via IM+ IM+ هو تطبيق يتيح لك الجمع بين جميع منصات المراسلة على سطح المكتب وهاتفك الذكي. يتمتع بواجهة سهلة الاستخدام، ويدّعي المطور أن إعداد البرنامج لا يستغرق سوى دقيقتين فقط.

لكن هذا ليس الجزء الأفضل. يحتوي IM+ على دعم ChatGPT مدمج لمساعدتك في صياغة النصوص وميزات متقدمة لحظر الإعلانات لتجربة مستخدم سلسة.

أفضل ميزات +IM+

يدعم مجموعة كبيرة من منصات المراسلة مثل واتساب وفيسبوك ولينكد إن

يتكامل مع Gmail، مما يتيح الوصول إلى البريد الوارد إلى جانب الدردشات

يتضمن متصفح ويب مدمج لمشاركة الروابط

تمكين المراسلة المتزامنة على حسابات متعددة

قيود IM+

عمليات تكامل محدودة

يمكن أن تكون بطيئة

تسعير +IM+

مجاني للأبد

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🔍 هل تعلم: الدردشةGPT: يتلقى أكثر من 10 ملايين استفسار يومياً.

4. رامبوكس (الأفضل لتخصيص مساحة عمل الرسائل المتقدمة)

via رامبوكس Rambox هو تطبيق مراسلة شامل قابل للتخصيص بدرجة كبيرة. وفي حين أنه يمكن استخدامه لأغراض شخصية ومهنية، فإن ميزاته تساعد في تعزيز إنتاجية المكتب.

يمكنك تغيير مظهر مساحة العمل الخاصة بك، وإيقاف الإشعارات مؤقتاً، وتمكين وضع التركيز، وغير ذلك الكثير. تتكامل الأداة مع حلول الأعمال الرئيسية مثل Google Suite و مايكروسوفت تيمز .

أفضل ميزات رامبوكس

يدعم أكثر من 700 منصة مراسلة مثل إنستغرام وديسكورد وسكايب

يتيح لك تخصيص السمات وتفضيلات الإشعارات

يوفر وضع التركيز الذي يوقف إشعارات الرسائل والمؤثرات الصوتية مؤقتًا

يتكامل مع العديد من الإضافات الخارجية مثل المدققات النحوية ومديري كلمات المرور وغيرها

قيود رامبوكس

الإصدار المجاني محدود

يعاني من مشاكل في الاتصال من حين لآخر

تسعيرة رامبوكس

الإصدار الأساسي: مجاني للأبد

مجاني للأبد المحترف: 7 دولارات شهرياً

7 دولارات شهرياً المؤسسات: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رامبوكس

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (30 تقييم)

_ أحب أن تكون جميع تطبيقاتي في مكان واحد، والبرنامج ليس به أخطاء مثل التطبيقات الأخرى التي جربتها مراجعة Capterra 5. Beeper (الأفضل لتوحيد iMessage والمنصات الأخرى)

via الصافرة هل لديك حسابات على العديد من منصات المراسلة؟ يمكن لـ Beeper دمجها في تطبيق واحد.

هذه الأداة متاحة لأجهزة أندرويد وiOS وويندوز ولينكس وتتصل بالمنصات الرئيسية (بما في ذلك iMessage) للحصول على تجربة شاملة. كما أن واجهة المستخدم تفاعلية للغاية وسهلة التصفح.

ومع ذلك، فإن إحدى ميزات Beeper اللافتة للنظر هي وظيفة الدبلجة الأصلية، والتي تتيح ترجمة النص إلى لغتك المفضلة.

أفضل ميزات برنامج Beeper

يجمع بين 14 خدمة مراسلة مثل واتساب وتيليجرام وغيرها في منصة واحدة

يدعم الوسائط الغنية مثل الصور ومقاطع الفيديو والروابط

يدعم الرسائل النصية القصيرة إلى جانب المنصات القائمة على الإنترنت

يقدم كلاً من إصدارات الجوال وسطح المكتب

قيود الصافرة

يفتقر إلى التخصيص المتقدم

الاشتراك مطلوب للحصول على الوظائف الكاملة

تسعير جهاز الصافرة

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات الصافرة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 تطبيقات مراسلة للأعمال

6. Shift (الأفضل لدمج رسائل البريد الإلكتروني وأدوات المراسلة)

via تحويل إذا كنت تتنقل باستمرار بين الملفات الشخصية على منصة المراسلة، فقم بالتحديث إلى Shift. ينشئ تطبيق المراسلة المتكامل هذا مساحات عمل منفصلة للملفات الشخصية و استخدام الأعمال .

باستخدامه، يمكنك بسهولة إدارة حساباتك على منصات المراسلة المختلفة. بصرف النظر عن هذا، تسهل الأداة أيضًا إدارة البريد الإلكتروني. كما أن واجهة المستخدم بديهية أيضًا؛ حيث يمكنك إضافة/إزالة أي عدد تريده من الإضافات.

أفضل ميزات التحول

يدعم Gmail و Telegram و Asana وأدوات العمل الأخرى في واجهة واحدة

يوفر مزامنة عبر المنصات بين إصدارات سطح المكتب والهاتف المحمول

يتميز بإدارة مساحة العمل لتحسين التركيز

يتكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل Google Drive وZoom

قيود النوبات

الميزات الرئيسية مقفلة وراء الخطط المدفوعة

مشكلات المزامنة المنتظمة

تسعير النوبة

الأساسية: مجانية للأبد

مجانية للأبد متقدم: 149 دولارًا أمريكيًا في السنة

149 دولارًا أمريكيًا في السنة الفرق: 149 دولارًا في السنة لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 310 تقييم)

_ أحب أن تكون جميع رسائلي الواردة واتصالاتي في مكان واحد. يجعل من السهل البقاء منظمًا. كان من السهل الاتصال بجميع حساباتي وأنا أستخدمه حرفياً في كل دقيقة من كل يوم! مراجعة G2 7. ماسنجر الكل في واحد (الأفضل للوصول السريع إلى تطبيقات الدردشة)

via الكل في واحد رسول برنامج All-in-One Messenger هو برنامج شامل للمحترفين المشغولين. فهو يفعل أكثر من مجرد الجمع بين تطبيقات المراسلة الخاصة بك - فهو يتيح لك البحث عن الدردشات القديمة حسب التاريخ، وإدارة الإشعارات الفورية، وتخصيص السمات، وما إلى ذلك.

كما أن التطبيق سهل الاستخدام والتعود عليه.

أفضل ميزات تطبيق ماسنجر الكل في واحد

يقدم دعمًا لأكثر من 40 خدمة تراسل، بما في ذلك واتساب ولينكد إن وسكايب

يوفر إشعارات في الوقت الفعلي للرسائل الواردة

يتميز بوضع مظلم لبيئات الإضاءة المنخفضة

يدعم الدردشات الجماعية، مما يسهلالتواصل الجماعي قيود برنامج المراسلة الشامل

لا يوجد دعم لمكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية

لا يوجد تطبيق جوال

تسعير برنامج "ماسنجر الكل في واحد"

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات برنامج "الكل في واحد" مراجعات وتقييمات برنامج "الكل في واحد"

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 16 أداة اتصالات مؤسسية يجب مراعاتها

8. المحطة (الأفضل لمزج الرسائل مع أدوات الإنتاجية)

via محطة تطبيق مراسلة شامل آخر، وهو Station، يساعد على تقليل الفوضى. إنه منصة شاملة توفر إمكانية الوصول إلى جميع تطبيقات المراسلة والأدوات المهنية في موقع مركزي واحد.

باستخدام Smart Dock، يمكنك تصفح المستندات والرسائل الأساسية وما إلى ذلك. تعمل ميزة السكون التلقائي للصفحة على إلغاء تنشيط علامات التبويب الخاملة للحصول على أداء سريع. مكافأة؟ واجهة المستخدم البسيطة للأداة.

أفضل ميزات المحطة

تجمع أكثر من 600 تطبيق ويب مثل Instagram و HubSpot و Mailchimp في مساحة عمل واحدة

توفر صندوق وارد ذكي لتحديد أولويات الرسائل المهمة

يوفر واجهة أنيقة وخالية من التشتيت

يساعد في تخصيص الإشعارات لكل تطبيق

قيود المحطة

يحتوي الإصدار المجاني على ميزات محدودة

يمكن أن تكون بطيئة

تسعير المحطة

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات المحطة

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

_Station هو على الأرجح أحد أكثر المنصات التي أستخدمها على الأرجح، هذا التطبيق البسيط المظهر سمح لي بالتبديل بسهولة بين أدوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني و /ref/ https://clickup.com/ar/blog/3892/undefined/ أدوات إدارة المهام _/%href/_ جميعها في نافذة واحدة. وعلاوة على ذلك، لا توجد تكاليف على عكس التطبيقات المماثلة مثل Shift. مراجعة G2 9. Slack (مع الإضافات) (الأفضل لتعزيز التعاون الجماعي)

via سلاك Slack هو تطبيق معروف للمراسلة. وهو يُستخدم في المقام الأول لتعزيز تعاون الفريق - وميزاته تبرر ذلك.

يساعد Slack على أتمتة المهام الروتينية، وإنشاء قنوات للفرق المختلفة وتنظيمها، وإجراء مكالمات الفريق, مشاركة الشاشات وغير ذلك الكثير. تم تصميم الأداة أيضًا بكفاءة عالية، مع سهولة التصفح وواجهة المستخدم.

أفضل ميزات

يوفر التكامل مع أدوات مثل Google Drive و Trello و GitHub

يتميز بوظيفة بحث قوية عن الرسائل والملفات

يدعم مكالمات الصوت والفيديو

مزامنة الرسائل والإشعارات عبر الأجهزة

قيود سلاك

يمكن أن تكون مربكة

يصعب إعداد بعض عمليات التكامل

أسعار سلاك

مجاني للأبد

المحترف: 7.25 دولار/شهرياً

7.25 دولار/شهرياً الشركة+: 12.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (33,640+ تقييم)

4.5/5 (33,640+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,450 تقييم)

_أداة رائعة تتيح لنا ممارسة ما نعظ به عند العمل مع عملائنا مراجعة Capterra ➡️ اقرأ المزيد: أفضل 17 تكامل لتطبيق Slack 17 10. ماترموست (الأفضل للرسائل الآمنة على مستوى المؤسسات)

via ماترموست ماترموست ليس تطبيق مراسلة نموذجي متعدد الإمكانات. إنه أقرب إلى منصة تعاون.

باستخدام هذا التطبيق، يمكنك إنشاء قنوات والتعاون مع فريقك عن بُعد لمناقشة المشاريع والجداول الزمنية وغيرها من الموضوعات. تشتهر المنصة بأمانها وقابليتها للتخصيص. يمكنك اختيار عمليات التكامل الخاصة بك، واستضافة المنصة ذاتياً، وتخصيص عناصر التطبيق.

أفضل الميزات

يدعم المراسلة في الوقت الحقيقي مع المحادثات المترابطة

يوفر التكامل والامتثال على مستوى المؤسسة

يتميز بإدارة أدوار المستخدمين لتنظيم الفريق

يتكامل مع أدوات CI/CD مثل Jenkins وGitHub

القيود الأكثر أهمية

يتطلب خبرة فنية

مشاكل أداء منتظمة

أهم الأسعار

مجاني للأبد

احترافي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

أكثر التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (330+ تقييم)

4.3/5 (330+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

Mattermost هو أفضل منصة يمكننا من خلالها ترتيب الاجتماعات والتواصل مع أعضاء الفريق. كما أنه يوفر ميزات مختلفة مثل القنوات ومشاركة الملفات ومشاركة الشاشة وما إلى ذلك مراجعة G2 ➡️ اقرأ المزيد: تسخير آداب الدردشة الجماعية في العمل لتحقيق التعاون الأمثل اختر أفضل تطبيق مراسلة متعدد الإمكانات - استخدم ClickUp!

هناك العديد من الفوائد لاستخدام تطبيق واحد للتواصل. فهو يحافظ على إنتاجيتك وفعاليتك، والأهم من ذلك أنه يبقيك على اتصال دائم بكل ما يحدث. ومع ذلك، يمكن أن تتعطل الأمور سريعاً إذا لم تختر تطبيق مراسلة شامل ومنظم.

لذا، اختر ClickUp، فبفضل ميزاته ووظائفه القوية ومجموعة إدارة العمل القوية، يمكن أن يساعدك ClickUp في إدارة جميع محادثاتك الشخصية والمهنية وتطبيقات المراسلة بسهولة.

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