أفضل 16 أداة اتصال مؤسسية يجب مراعاتها في عام 2025

حتى عند العمل من المكتب، إذا لم يكن فريقك يتواصل بشكل جيد بما فيه الكفاية، فسيؤثر ذلك على إنتاجيتك الإجمالية وجودة مخرجاتك.

ما الحل؟ أداة اتصالات مؤسسية تتيح الاتصالات الموحدة. تساعدك هذه الأدوات في تلبية متطلبات مثل مؤتمرات الفيديو، والرسائل الفورية، ومشاركة الملفات، ومشاركة الشاشة، وغيرها من ميزات التعاون.

ولكن كيف تختار أداة اتصالات مؤسسية لفريقك؟ هل يجب التركيز على ميزات إدارة علاقات العملاء أم تحسين اتصالات الأعمال؟

لقد واجهت معضلة مماثلة عندما اضطررت إلى اختيار أداة اتصالات مؤسسية.

وبعد بحث واختبارات مكثفة، قمت بتجميع قائمة تضم أفضلها في السوق. تابع القراءة لمعرفة خياراتي الموصى بها للاحتياجات العامة والمحددة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التواصل المؤسسي؟

كيف اخترت بالضبط أفضل نظام اتصالات للمؤسسات؟

من خلال التحديد، كبداية. تم تصميم معظم أدوات الاتصال المؤسسي لمعالجة تحدٍ معين. لذا، فإن معرفة متطلبات فريقك وسير العمل هو المفتاح لإيجاد الأداة المناسبة.

على مر السنين، تعلمت أن بعض الميزات الرئيسية تساعد في سدّ الفجوة بين فجوات التواصل في مكان العمل للاتصالات الداخلية والخارجية. تتضمن هذه الميزات:

الرسائل الفورية : اختر أداة تتيح لك إرسال تلك الرسالة النصية أو رسالة الدردشة على الفور لإجراء محادثات وتحديثات سريعة مع الفريق

: اختر أداة تتيح لك إرسال تلك الرسالة النصية أو رسالة الدردشة على الفور لإجراء محادثات وتحديثات سريعة مع الفريق مؤتمرات الفيديو : اختر أداة تتيح اتصال فيديو غير متزامن مع فرقك، مع ميزات رئيسية مثل مشاركة الشاشة والفيديو، وغرف الاستراحة، وخيارات التسجيل لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد

: اختر أداة تتيح اتصال فيديو غير متزامن مع فرقك، مع ميزات رئيسية مثل مشاركة الشاشة والفيديو، وغرف الاستراحة، وخيارات التسجيل لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد مشاركة الملفات : إعطاء الأولوية لأداة اتصال مؤسسية لديها القدرة على مشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى بأمان داخل فريقك

: إعطاء الأولوية لأداة اتصال مؤسسية لديها القدرة على مشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى بأمان داخل فريقك ميزات التعاون الجماعي : ابحث عن الأدوات التي تحتوي على ميزات مثل إدارة المهام، وتخطيط المشاريع، واللوحات البيضاء، والتعاون في المستندات، وغيرها من الميزات التي تسهلالتعاون في الوقت الفعلي أمان قوي : للاستخدام في المؤسسات، اختر أدوات الاتصال التي تضمن ميزات أمان متقدمة، بما في ذلك التشفير والمصادقة متعددة العوامل والامتثال لمعايير الخصوصية

: ابحث عن الأدوات التي تحتوي على ميزات مثل إدارة المهام، وتخطيط المشاريع، واللوحات البيضاء، والتعاون في المستندات، وغيرها من الميزات التي تسهلالتعاون في الوقت الفعلي التكامل مع الأدوات الأخرى: لم نعد نعمل في صوامع منعزلة، ولا ينبغي أن تعمل أدواتنا كذلك. اختر أداة اتصال فعّالة تتكامل بسلاسة مع مجموعة أدواتك التقنية الحالية، سواء كانت برامج إدارة المشاريع أو إدارة علاقات العملاء أو منصات التخزين السحابية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج وتطبيقات للتواصل الجماعي

أفضل 16 أداة اتصالات مؤسسية

من خلال التركيز على هذه الميزات الرئيسية ومتطلبات الاتصال المؤسسي المهمة، قمنا بالتركيز على 16 أداة فريدة من نوعها. دعونا نفهم فوائد وقيود كل أداة واحدة تلو الأخرى.

1. ClickUp (الأفضل للتواصل غير المتزامن والتعاون وإدارة المشاريع)

إذا سألتني عن كيفية قياس التواصل الفعال داخل الشركة، فستكون معاييري هي الإنتاجية وتعاون الفريق.

والأداة الوحيدة التي تدير كليهما؟ ClickUp.

يُصنَّف ClickUp باستمرار من بين أفضل أدوات التواصل المؤسسي بفضل ميزاته المتنوعة.

وباعتبارها منصة إنتاجية شاملة، فهي توفر منصة اتصالات موحدة من أجل تحقيق الفعالية التواصل الداخلي والخارجي . يمكنك استخدامه لجلب جميع رسائل فريقك والمناقشات الخاصة والتعليقات داخل المستندات أو المتابعة الخاصة بالمهام في مساحة عمل واحدة موحدة.

مشاركة التحديثات بسلاسة عبر المشاريع مع الفرق والعملاء على حد سواء على ClickUp Chat ClickUp Chat يتيح لك إدارة المشاريع واتصالات العمل في نافذة واحدة. فهو يتيح لك البقاء على اتصال مع فريقك، ومناقشة الأنشطة المتعلقة بالمشروع، ومشاركة التحديثات دون التبديل بين أدوات متعددة. وتتضمن ميزاته المتكاملة "الارتباط بالمهمة"، والتي تتيح لك ربط سلاسل محادثات محددة بالمهام.

علاوةً على ذلك، مع ClickUp Chat، تحدث محادثتك داخل الأداة نفسها، مما يلغي الحاجة إلى التبديل إلى أداة مختلفة لمراسلة فريقك. وداعًا لضريبة التبديل!

تسجيل شاشتك ومشاركة المعلومات بسهولة من خلال ClickUp Clips

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تسجيل تسجيل تسجيلات الشاشة وإرسالها بسهولة لإجراء مناقشات أكثر تعقيدًا باستخدام كليك أب كليب . وهذا يضيف المزيد من السياق إلى مناقشاتك، وتساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في تدوين رسائلك لمزيد من الوضوح.

تعاون في الوقت الفعلي مع زملائك في الفريق باستخدام ClickUp Whiteboards

من الجوانب الأخرى لأنظمة الاتصالات المؤسسية تحسين سير العمل والسماح بالتعاون في الوقت الفعلي. مع ClickUp Whiteboards ، يمكنك الحصول على لوحة افتراضية للتخطيط وجلسات العصف الذهني المثالية لأماكن العمل عن بُعد وأماكن العمل المختلطة.

تعيين التعليقات كعناصر إجراءات باستخدام ClickUp

بالطبع، ستكون هناك حالات ترغب فيها بإضافة المزيد من الملاحظات لشخص ما في مستند أو مهمة ما. تعليقات تعيين التعليقات في ClickUp تتألق هنا. فهي تنشئ على الفور عنصر إجراء عندما تقوم بتعيين تعليق لشخص ما، سواء في مستند أو مناقشة جماعية، مما يضمن عدم إفلاته من بين يديك!

لربط كل ذلك معًا، يمكنك تمييز نص في تعليق أو مستند و"اقتباسه" لإضافة تعليق يقدم ملاحظات أو يطلب توضيحًا.

أفضل جزء في ClickUp هو الخيارات الواسعة لـ قوالب خطة التواصل التي تساعدك على البدء بسهولة. لقد وجدت نموذجين يمكن أن يساعدا في قنوات الاتصال المؤسسية: نموذج نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية و نموذج خطة الاتصال ClickUp .

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

خطط المشاريع، وقم بتعيين المهام، واحصل على تحديثات في الوقت الفعلي عن التقدم الذي تحرزه فرقك باستخدام مهام ClickUp للحفاظ على الإنتاجية

تعيين التعليقات مباشرة على مرفقات المهام باستخدام انقر فوق التدقيق لمساعدتك على توفير سياق واضح وملاحظات إضافية على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF والمستندات الأخرى

التعاون في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp ، حيث تقوم الفرق بمشاركة المستندات وتحريرها والعمل معًا على المستندات مع ميزات التحكم في الوصول الآمن

ارتقِ بالتعاون والتواصل إلى المستوى التالي من خلال تلخيص الرسائل وتوليد الرؤى ذات الصلة باستخدام ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي

يمكنك التكامل مع أكثر من 1000 تطبيق لدمج جميع مناقشاتك وإدارة المشاريع والتواصل في منصة مركزية واحدة

قيود كليك أب

أشار بعض المستخدمين إلى أن العدد الهائل من الميزات مربك للأعضاء الجدد

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. مايكروسوفت تيمز (أفضل أداة اتصال للأعمال لأنظمة مايكروسوفت)

via

_/مرجع/ _https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/free Microsoft /%href/

بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم Microsoft 365 بالفعل، يعد Microsoft Teams خياراً طبيعياً.

Microsoft Teams هو مركز اتصالات مؤسسي شامل يجمع كل ما يحتاجه الفريق للتواصل بكفاءة: المراسلة الفورية أو مؤتمرات الفيديو أو مشاركة الملفات. إنه مفيد للغاية للاتصالات الداخلية للفريق لأن جميع اتصالات فريقك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاركة أي ملف ترغب في مشاركته مع أعضاء فريقك كرابط، مما يتيح لك تحديثات في الوقت الفعلي والقدرة على فرز هذه الملفات في مجلدات.

وهذا يجعله الخيار المثالي لنظام اتصالات مؤسسي آمن للغاية ومرن بما يكفي لتسهيل الأنشطة اليومية.

أفضل ميزات ميكروسوفت تيمز

حافظ على تنظيم اتصالاتك من خلال إنشاء قنوات خاصة بالفريق أو قنوات خاصة بالمشروع

استخدم مكالمات فيديو عالية الجودة مع مشاركة الشاشة، وضبابية الخلفية، وغرف استراحة

شارك وتعاون في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بشكل آمن

التعاون بسهولة عبر أدوات Microsoft Office مثل Word وExcel وPowerPoint

قيود مايكروسوفت تيمز

واجهة المستخدم معقدة وقد تؤدي إلى ارتباك المستخدمين لأول مرة

يتطلب اشتراكاً في Microsoft 365، وهو أمر غير مثالي إذا كنت لا تستخدم Microsoft Office أو كحل اتصالات مؤسستك

أسعار Microsoft Teams

أساسيات الفرق : 4 دولارات شهرياً لكل فاتورة مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل فاتورة مستخدم Microsoft 365 Business Basic : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فرق مايكروسوفت

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,500 تقييم)

3. Slack (أفضل منصة تواصل جماعي غير متزامن)

via

_/مرجع/ _https://slack.com/intl/en-in/ Sla /%href/ ckسلاك أصبح مرادفًا للمراسلة الجماعية، ولسبب وجيه. إنها وسيلة أداة اتصال غير متزامنة مصممة لتبسيط التواصل بين الفرق والأقسام وحتى المؤسسات بأكملها.

إذا كان فريقك يزدهر على المراسلة الفورية والتعاون في الوقت الفعلي، فإن هيكل Slack القنوات والمواضيع القائمة على القنوات ستحافظ على تنظيم كل شيء.

الميزة المفضلة لدي هي ميزة Canvas، والتي تتيح لي تثبيت جميع المواضيع ذات الصلة في مكان واحد، مما يضمن عدم ضياع المحادثات في الغابة.

أفضل ميزات سلاك

تنظيم المحادثات حسب الفرق أو المشاريع أو المواضيع مع قنوات محددة

الاتصال بسلاسة بأدوات مثل Google Workspace وClickUp وTrickUp وTrillo وغيرها

اعثر بسرعة على المحادثات والملفات والروابط السابقة باستخدام ميزات البحث الفعّالة في Slack

الانتقال من المراسلة النصية إلى المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو باستخدام Huddle

قيود سلاك

للنسخة المجانية قيود على سجل الرسائل وتخزين الملفات

يصبح من الصعب التعامل مع الإشعارات لجميع قنوات الاتصال الخاصة بك، مما يلغي الغرض من أدوات الاتصال الموحدة

أسعار سلاك

مجاني

إيجابي 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا شركة+ : 12.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

: 12.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا شبكة المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة Slack Sales Elevate: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلاك: تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.3/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 33,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4. Google Workspace (أفضل نظام اتصالات مؤسسي متكامل لـ GSuite)

via

Google Workspace_

Google Workspace هي الأداة المفضلة للمستخدمين الذين يفضلون العمل مع نظام Google البيئي.

كانت تُعرَف سابقًا باسم G Suite، وهي تجمع بين جميع أدوات Google الخاصة بمكان العمل في نظام أساسي واحد متماسك، بما في ذلك Gmail وGoogle Drive ومحرّر مستندات Google وGoogle Meet وغيرها.

ما يعجبني في G Suite هو القدرة على مشاركة الملفات والمستندات مع مستخدمين خارجيين خارجيين بفعالية. أشارك رابطًا للعرض فقط حتى يتمكن المستخدم من الوصول إلى محتويات المستند دون أن يكون لديه خيار إجراء تغييرات. سيتعين عليهم طلب الوصول إلى التحرير لإجراء تعديلات أو تحديثات. تتيح لك هذه الميزة الفعالة التمتع بـ تحكم كامل في مستنداتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى Google Workplace من أي جهاز، سواء أكان محمولاً أم مكتبيًا، مما يضمن لك مواصلة العمل حتى أثناء التنقل.

أفضل ميزات مساحة عمل Google Workspace

إدارة البريد الإلكتروني والدردشة ومؤتمرات الفيديو بسلاسة مع Gmail وGoogle Meet

التعاون في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية باستخدام مستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google

تخزين الملفات ومشاركتها بسهولة باستخدام حل التخزين السحابي القوي من Google Drive

جدولة الاجتماعات والأحداث عبر فرق العمل باستخدام تقويم Google، مع إشعارات مدمجة

قيود مساحة عمل Google

خيارات تخصيص محدودة مقارنةً بأدوات المؤسسات الأخرى

ليست مثالية إذا كنت بحاجة إلى أداة اتصالات مؤسسية لأي شيء أكثر من اجتماعات الفريق والمحادثات والمكالمات الصوتية

أسعار Google Workspace

مبتدئ الأعمال : 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا الأعمال القياسية : 14.40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

: 14.40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا الأعمال الإضافية : 21.60 دولار/شهرياً لكل مستخدم يتم دفعها شهرياً

: 21.60 دولار/شهرياً لكل مستخدم يتم دفعها شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

5. Zoom (أفضل أداة لعقد مؤتمرات الفيديو)

via تكبير يُستخدَم Zoom في جميع أنواع الأعمال التجارية للمؤسسات للتفاعل مع العملاء والاتصالات الداخلية للفريق. وقد استخدمته عدة مرات أثناء الجائحة لاستضافة الاجتماعات ومشاركة العروض التقديمية افتراضياً.

وأفضّل الأداة بشكل أساسي لسهولة استخدامها وميزاتها المذهلة.

فهي تسمح باستضافة اجتماعات صوتية ومرئية عالية الجودة، ومشاركة الشاشات، وإرسال المستندات أو الملفات إلى الحضور، وحتى إنشاء غرف استراحة افتراضية لتسهيل التواصل والتعاون السلس بين مختلف أصحاب المصلحة.

وهو مناسب بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة، حيث يدعم العديد من الحاضرين ويتمتع بميزات ممتازة لاستضافة ندوات عبر الإنترنت على نطاق واسع بنجاح.

أفضل ميزات التكبير

جودة صوت وصورة عالية الدقة لاجتماعات سلسة

شارك شاشتك مع المشاركين في الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت والفعاليات الافتراضية

قسِّم الاجتماعات الكبيرة إلى مجموعات أصغر لإجراء مناقشات أكثر تركيزاً

استضافة ندوات عبر الإنترنت على نطاق واسع مع دعم لآلاف المشاركين

إجراء المكالمات والمشاركة في الاجتماعات من أجهزتك المحمولة باستخدام تطبيق IOS وAndroid

قيود التكبير

يحد الإصدار المجاني من Zoom من مدة الاجتماعات إلى 40 دقيقة و100 مشارك

تتوفر ميزات مثل الاجتماعات الكبيرة (أكثر من 100 مشارك)، والندوات عبر الإنترنت، والمؤتمرات الصوتية، وقاعات المؤتمرات فقط مع الباقات المدفوعة

أسعار زووم

الأساسية: 0 دولار

0 دولار الإحترافية: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها شهريًا

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها شهريًا الشركات: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا الشركة بلس: 26.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

26.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التكبير

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

6. رينج سنترال (أفضل نظام اتصالات هاتفي للمؤسسات)

عبر

_/مرجع/ _https://ringcentral.github.io/hubspot-embeddable-ringcentral-phone/screenshots/ RingCentral /%href/

إذا كانت أقسام المبيعات أو التسويق أو الأقسام الأخرى لديك تقضي عادةً معظم وقتها في الاتصال، فإن RingCentral هو الخيار المثالي لك.

تسمح هذه المنصة الشاملة والموحدة باتصالات مؤسسية سلسة من خلال إدارة المكالمات الهاتفية والرسائل واجتماعات الفيديو تحت سقف واحد.

ما أعجبني في هذه الأداة هو ميزات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمنحك رؤى مخصصة لمناقشات عملك. وسواء كنت تستخدم ملاحظات المكالمات المباشرة أو الترجمة الفورية أو الإجابات الفورية على استفسارات العملاء، فإن مساعد الذكاء الاصطناعي يحسّن العمليات ويحسّن الإنتاجية.

أفضل ميزات RingCentral

الجمع بين أنظمة هاتف الأعمال واجتماعات الفيديو والمراسلة في منصة واحدة

احصل على ميزات متقدمة في التعامل مع المكالمات مثل الرد التلقائي وتوجيه المكالمات

التكامل مع MS Teams وGoogle Workspace وSalesforce وأدوات الإنتاجية الأخرى

الوصول إلى جميع أدوات الاتصال أثناء التنقل باستخدام تطبيق قوي للأجهزة المحمولة لنظامي iOS وAndroid

قيود قيود مركز الاتصال

سعر أعلى للشركات التي لا تحتاج إلى ميزات الاتصال الهاتفي الكاملة

لا تشمل باقات مكالمات الفيديو والندوات عبر الإنترنت باقة المكالمات الهاتفية

تسعير RingCentral

RingEx Core: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا RingEx Advanced: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا RingEx Ultra: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا مركز الاتصال الدائري المركزي للمؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات RingCentralRingCentral

G2: 4.1/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 350 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. Trello (أفضل أدوات التعاون وإدارة المشاريع المرئية)

via

٪ / href/ https://trello.com/guide/trello-101 Trello /%href/

إذا كانت لوحة كانبان البسيطة هي وسيلة التواصل والإنتاجية لفريقك المفضلة، فيجب عليك تجربة Trello. تتفوق أداة إدارة المشاريع المرئية هذه في مساعدة الفرق على تنظيم المهام والمشاريع باستخدام نظام قائم على البطاقات.

لقد استمتعت بقدرة Trello على تنظيم جميع معلومات المشروع والمهام في هيكل مرن، مثل لوحات كانبان أو القوائم أو البطاقات. يتيح ذلك لفرقك معرفة ما يحتاجون إلى القيام به، وتتبع التقدم المحرز، وتعيين المهام بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التعليقات داخل بطاقات Trello لتوفير سياق إضافي أو توضيح الشكوك.

هذه السهولة في الاستخدام تجعله مثاليًا لمعظم الحالات، سواء كان إعدادًا رسميًا أو فريقًا مبدعًا يحتاج إلى فهم أولوياته.

أفضل ميزات تريللو

تنظيم المشاريع والمهام باستخدام لوحات وقوائم وبطاقات قابلة للتخصيص

تعمل التعليقات والمرفقات وتواريخ الاستحقاق على تعزيز التواصل والتعاون في المهام

الاتصال مع Slack وGoogle Drive والأدوات الشائعة الأخرى لتبسيط سير العمل

استخدام أتمتة بتلر لتعيين القواعد وأتمتة المهام المتكررة

قيود تريلو

قد لا تكون مناسبة لاحتياجات إدارة المشاريع المعقدة ذات المتطلبات المتقدمة

رائع لإدارة المشاريع ولكنه ليس من بين أفضل أدوات التعاون الجماعي، لأنه يفتقر إلى الكثير من ميزات التعاون الأساسية

تسعير تريلو

مجاني

المعيار: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات (من 50 إلى 5000 مستخدم): ما بين 7.38 دولار شهريًا إلى 17.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

ما بين 7.38 دولار شهريًا إلى 17.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات (أكثر من 5000 مستخدم): أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تريلو

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

8. أسانا (أفضل أداة لإدارة المهام وإشراك الموظفين)

via

_/مرجع/ _https://asana.com/uses/program-management أسانا /%href/

إذا كان أعضاء فريقك الداخليون يفضلون دمج إدارة المشروع مع التواصل، فإن Asana منصة رائعة لإدارة المهام و تجنب سوء التواصل في مكان العمل .

تساعدك منصة إدارة المشاريع هذه على تنظيم مهامك وتتبعها وإدارتها، مما يضمن شفافية جميع المناقشات المتعلقة بالمهام.

ويضمن نهج أسانا الشامل لتنسيق المشاريع والتواصل مع جميع الفرق استخدامه بفعالية. كما لاحظت أن أعضاء الفريق غير التقنيين يقدرون بشكل خاص واجهته النظيفة وسهلة الاستخدام.

فهي تتيح للمستخدمين إنشاء المشاريع وتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية بسهولة دون الحاجة إلى الكثير من المساعدة.

أفضل ميزات أسانا

إنشاء المهام وتعيينها، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز بسهولة

التبديل بين طرق عرض القائمة واللوحة والجدول الزمني لتناسب احتياجات مشروعك

أتمتة المهام الروتينية باستخدام قواعد أسانا لتبسيط سير العمل

الاتصال مع Slack وMicrosoft Teams وأدوات أخرى لتعزيز التعاون

قيود أسانا

معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد بسبب ميزاتها الشاملة

يصبح الأمر معقدًا عند العمل مع قنوات ومشاريع وفرق متعددة لأنه يفتقر إلى ميزات معظم أدوات التواصل

تسعير أسانا

شخصي : 0 دولار

: 0 دولار بداية 13.49 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

13.49 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا متقدم : 30.49 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

: 30.49 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسة+: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

9. Confluence (أفضل حل لإدارة التوثيق والمعرفة)

via

_/مرجع/ _https://www.atlassian.com/software/confluence Confluence /%href/

Confluence هو أداة تعاون قوية مصممة للفرق لإنشاء وثائق المشروع ومشاركتها وإدارتها.

جزء من نظام Atlassian البيئي، وجدت الأداة مفيدة للغاية لـ إنشاء مواقع الويكي التفصيلية وموارد المشروع.

إذا كنت مثلي وتشعر بالتوتر عند النظر إلى لوحة فارغة، فإن Confluence يحتوي على قوالب لا حصر لها يمكنك الاختيار من بينها حسب حالة الاستخدام الخاصة بك. يساعدك هذا على البدء بسرعة، ويمكنك أيضًا استخدام محرر الذكاء الاصطناعي الخاص به لملء الفراغات، مما يسهل عليك وضع أفكارك على الورق (أو على مستند افتراضي، في هذه الحالة).

أفضل ميزات #### أفضل ميزات التأثير

إنشاء وثائق المشروع وقواعد المعرفة ومشاركتها وإدارتها

العمل معًا على الصفحات مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

استخدم المساحات والتسميات والقوالب للحفاظ على تنظيم المعلومات

تواصل مع Jira و Trello وأدوات أخرى لسير عمل متماسك

قيود التأثير

تم تصميمه ليكون امتدادًا لأدوات اتصالات الأعمال الخاصة بشركة Altassian، مما يحد من قدراته كأداة مستقلة

تسعير #### تسعير كونفلوينس

مجاناً (حتى 10 مستخدمين)

عادي (من 11 إلى 50000 مستخدم) : من 6.05 دولار شهريًا إلى 1.95 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها شهريًا

: من 6.05 دولار شهريًا إلى 1.95 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها شهريًا القسط (من 11 إلى 50000 مستخدم) : من 11.55 دولارًا أمريكيًا في الشهر إلى 3.46 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة شهرية له

: من 11.55 دولارًا أمريكيًا في الشهر إلى 3.46 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة شهرية له المؤسسة (أكثر من 50000 مستخدم): تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التأثير

G2: 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

10. ديسكورد (أفضل منصة لبناء المجتمع)

via

٪ / href/ https://support.discord.com/hc/en-us/articles/360045138571-Beginner-s-Guide-to-Discord Discord /%href/

بدأت Discord كمنصة للاعبين ولكنها تطورت لتصبح أداة تواصل متعددة الاستخدامات مناسبة للفرق من جميع الأنواع. وتعد ميزات الدردشة الصوتية والفيديو والدردشة النصية في الوقت الفعلي ممتازة للتعاون، خاصة للفرق البعيدة أو الديناميكية.

تتمتع هذه الأداة بالقدرة على إنشاء قنوات داخل المجموعة، مما يساعدني على تحسين المناقشات واسترجاع المعلومات لاحقًا. يمكنني أيضًا أن أعمل كمنسق للمجموعة، وأضع قواعد للمجموعة وأضمن التزام الأشخاص بها لتبسيط التواصل وإدارة المستندات.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات برنامج ديسكورد

قسّم مجتمعك إلى أقسام متعددة، مثل قنوات الإعلانات وقنوات المسرح وقنوات المنتدى والمواضيع الخاصة والأحداث والمزيد

إجراء مكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة مع مجتمعك

مشاركة الشاشات، والوصول إلى الملفات، والحصول على جميع الميزات الأساسية مع مكالماتك الجماعية للعروض التقديمية في الوقت الفعلي

ادمج تطبيقات الجهات الخارجية مثل GitHub وتقويم Google وTrillo وغيرها في قنواتك

يمكنك الوصول إلى Discord على منصات متعددة، سواء كان ذلك على سطح المكتب أو الهاتف الذكي أو تطبيق الويب أو أي جهاز آخر

قيود ديسكورد

قد لا يكون مثاليًا كبرنامج تواصل للشركات نظرًا لواجهته غير الرسمية

تسعير Discord

ديسكورد : مجاني

: مجاني Discord Nitro Basic : 2.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

: 2.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا ديسكورد نيترو: 9.99$/شهرًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

تقييمات ومراجعات ديسكورد

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

11. دروب بوكس (أفضل أداة لمشاركة الملفات)

via

٪ / href/ https://www.dropbox.com/desktop Dropbox /%href/

دروب بوكس هو منصة رائدة لتخزين الملفات ومشاركتها تمكّن الفرق من التعاون بكفاءة في المستندات والمشاريع. تتيح واجهته البديهية للمستخدمين تحميل الملفات ومشاركتها وإدارتها بسهولة في بيئة آمنة.

ما يعجبني في دروب بوكس هو قدرته على مزامنة الملفات عبر الأجهزة، مما يضمن وصول أعضاء الفريق إلى أحدث المستندات بغض النظر عن مكان وجودهم.

أفضل ميزات دروب بوكس

الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز، مما يضمن المرونة لفرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة

مشاركة الملفات بأمان مع خيارات العرض فقط وميزات الأمان المتقدمة للحفاظ على حماية بياناتك

التعليق على الملفات وطلب التعليقات مباشرةً من داخل المنصة

قيود صندوق الإسقاط

تقتصر ميزات التواصل في Dropbox على التعليقات

بالنسبة للفرق التي تستخدم بالفعل نظام تخزين سحابي أو أداة اتصالات مؤسسية خاصة بالمؤسسة، قد لا يكون وجود أداة أخرى لمشاركة الملفات أمراً منطقياً

أسعار دروب بوكس

إضافة: 11.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

11.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا الأساسيات : 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا الأعمال : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة شهرية له

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة شهرية له الشركة بلس: 30$/شهرياً لكل مستخدم لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة شهرية له

تقييمات ومراجعات دروب بوكس للأعمال

G2: 4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

12. Skype (أفضل حل اتصالات مؤسسي للمكالمات والمراسلة)

via

٪ / href/ https://www.skype.com/en/ Skype /%href/

يعد سكايب من بين أقدم الأسماء وأكثرها شهرة في أدوات التواصل.

وقد صُمم في البداية للاستخدام الشخصي، ثم تطور ليدعم الشركات بميزاته الشاملة، بما في ذلك مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية ومشاركة الملفات.

ما زلت أحب Skype بسبب واجهته المألوفة وسهولة استخدامه. إنه خيار مفضل للفرق التي تبحث عن منصة تواصل مباشرة.

أفضل ميزات سكايب

استمتع بفيديو عالي الوضوح وصوت فائق الوضوح للتواصل الفعال

دردش بسرعة مع أعضاء الفريق أو العملاء في الوقت الفعلي

إرسال الملفات بسهولة من خلال واجهة الدردشة

استضافة مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 50 مشاركاً

قيود سكايب

عمليات تكامل محدودة مقارنة بأدوات اتصالات الأعمال الأحدث

يفتقر إلى بعض التدابير الأمنية القوية المطلوبة لحلول برامج الأعمال، مما يجعله عرضة للاختراق وفقدان البيانات

تسعير سكايب

مجاني : ميزات الرسائل الأساسية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو

: ميزات الرسائل الأساسية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو رصيد السكايب : الدفع حسب الاستخدام للمكالمات إلى الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة

: الدفع حسب الاستخدام للمكالمات إلى الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة اشتراكات سكايبي: خطط شهرية لمكالمات غير محدودة إلى بلدان محددة

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات سكايبي

G2: 4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 450+ تقييم)

13. ميرو (أفضل أداة تعاونية للسبورة البيضاء)

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_/مرجع/ _https://miro.com/whiteboard/ ميرو /%href/

توجد العديد من أدوات السبورة البيضاء الافتراضية، لكنها نادراً ما تضاهي بساطة Miro. تتيح هذه المنصة التعاونية للسبورة البيضاء للفرق تبادل الأفكار والتخطيط وتنفيذ المشاريع في الوقت الفعلي.

كانت مفيدة للغاية بالنسبة لي أثناء جلسات العصف الذهني مع فرق العمل عن بُعد. يمكنك تفريغ أفكارك وملاحظاتك في اللوحة الافتراضية، وسيقوم Miro AI بإنشاء ملخصات ومخططات تدفق الأفكار والموجزات والمزيد في دقائق. يساعدك ذلك على هيكلة المناقشات وإنشاء تدفقات عمل تفاعلية يمكن إضافتها بسهولة إلى سباقات السرعة في المشروع أو الأنشطة اليومية.

أفضل ميزات ميرو

إنشاء لوحات مرئية ومشاركتها للعصف الذهني وتخطيط المشروع

الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب لبدء مشاريعك

الاتصال بأدوات مثل Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams للتعاون السلس

قيود ميرو

قد يكون من الصعب استخدامه لبعض المستخدمين

تعيق الوظائف المحدودة غير المتصلة بالإنترنت الوصول في حالات ضعف الاتصال

تسعير ميرو

مجاني

بداية : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها شهريًا

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها شهريًا الشركات : 16 دولار/شهرًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

: 16 دولار/شهرًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ميرو

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

14. شانتي (أفضل أداة مراسلة وتواصل للفريق)

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_ / href/ _https://www.chanty.com/help/get-started-with-chanty/ تشانتي /%href/

Chanty هو تطبيق مراسلة جماعي بسيط وقوي في نفس الوقت مصمم لتعزيز التواصل والتعاون المؤسسي. وهو يوفر منصة سهلة الاستخدام للفرق لمشاركة الرسائل والملفات والأفكار بسلاسة.

يعجبني Chanty بسبب تركيزه على البساطة، مما يسهل على أعضاء الفريق البدء دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد.

أفضل ميزات تشانتي

الانضمام إلى الاجتماعات على أي جهاز، سواء كان سطح مكتب أو كمبيوتر محمول أو هاتف محمول أو متصفح ويب

احصل على اجتماعات صوتية ومرئية بدقة 4K مع دعم ما يصل إلى 1000 مشارك بالفيديو و49 مقطع فيديو على الشاشة

إنشاء المهام وإدارتها مع اجتماعاتك وتحديد تواريخ الاستحقاق والمهام من ملاحظات الاجتماع

قيود القيود الشانتي

عمليات تكامل محدودة مقارنة بأدوات التواصل الأخرى

أسعار الكانتي

مجانًا

الشركات: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم يتم احتسابها شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

15. SurveyMonkey (أفضل أداة لجمع الاستبيانات والملاحظات)

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_ / href/ _https://www.surveymonkey.com/curiosity/3-ways-share-survey-results-will-work-anyone/ SurveyMonkey /%href/

قد تفوتك رؤى وملاحظات مهمة إذا كنت تتواصل بشكل أساسي عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة.

لهذا الغرض، من المثالي دائمًا استخدام بديل البريد الإلكتروني الذي سيسمح لأعضاء الفريق بتنظيم أفكارهم بشكل أفضل وحتى مشاركة الملاحظات مجهولة المصدر.

يقوم SurveyMonkey بذلك بالضبط، مما يسمح لك بإنشاء استطلاعات الرأي وجمع الملاحظات وتحليل البيانات بشكل أفضل.

لقد استخدمته في إنشاء استطلاعات الرأي لالتقاط ملاحظات الفريق ورضا العملاء وحتى أبحاث التسويق. على الرغم من بساطة وسهولة ملئها، يتم تحويل الإجابات إلى تقارير واقعية ورؤى تؤدي إلى إحداث تأثير على الأعمال. ويمكنك أيضًا مشاركة هذه الإجابات مع أصحاب المصلحة الآخرين، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات استنادًا إلى الإجابات على الاستبيانات والرؤى المكتسبة.

أفضل ميزات Survey Monkey

إنشاء استبيانات مخصصة باستخدام تنسيقات أسئلة متنوعة وواجهة سهلة الاستخدام

تحليل النتائج باستخدام التقارير والتحليلات المدمجة

توزيع الاستبيانات عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو روابط الموقع الإلكتروني

الوصول إلى القوالب المعدة مسبقًا لإعداد الاستبيانات بسرعة

قيود قرد الاستطلاع

ميزات محدودة في الإصدار المجاني تحد من عمق الاستطلاعات

قد يكون لها قيود عندما يتعلق الأمر بالرؤى الدقيقة، مما يتطلب منك تصدير بياناتك إلى أداة تحليلية خارجية

تسعير Survey Monkey

الميزة الفردية: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القياسي الفردي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الرئيسي الفردي : 119 دولارًا في الشهر

: 119 دولارًا في الشهر ميزة الفريق : 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم فريق بريمير : 75$/شهرًا لكل مستخدم

: 75$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات قرد الاستطلاع: تقييمات ومراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

16. جيتسي (أفضل أداة اتصالات سحابية مفتوحة المصدر)

via

_/مرجع/ _https://jitsi.org/ جيتسي /%href/

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في أدوات اتصال الأعمال المجانية والمفتوحة المصدر، فإن جيتسي خيار رائع. تقدم أداة مؤتمرات الفيديو مفتوحة المصدر هذه حلاً بلا تكلفة للاجتماعات الافتراضية وحتى أنها تتيح إجراء المكالمات دون إنشاء حساب.

على الرغم من كون جيتسي منصة مفتوحة المصدر، إلا أنها بسيطة للمستخدمين غير التقنيين. الواجهة سهلة الاستخدام. الأداة متوفرة على منصات متعددة، بما في ذلك أندرويد وiOS ولينكس وماك أو إس وويندوز.

أفضل ميزات جيتسي

أداة مفتوحة المصدر بالكامل لعقد مؤتمرات الفيديو، مما يجعلها أكثر قابلية للتطوير وغير مكلفة

الانضمام إلى مكالمات الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو إنشاء حساب مع ميزات أساسية مثل الاتصال الهاتفي والتسجيل والمزيد

إمكانية استضافة اجتماعات سرية مع إدخال محمي بكلمة مرور يمكن توزيعها على قناة خاصة

قيود جيتسي

ميزات محدودة مقارنةً بأدوات التواصل الأخرى المستخدمة في مجال العمل الرقمي في مكان العمل

يقدم معظم منافسيه خدمة عملاء أفضل، ويعتمد استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى حد كبير على نموذج الخدمة الذاتية بدعم من مجتمع المطورين

أسعار جيتسي

مجاني

تقييمات ومراجعات جيتسي

G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: كيفية تحسين التواصل الهجين في مكان العمل

تبسيط فوضى التواصل مع ClickUp

على الرغم من وجود العديد من فرق العمل عن بُعد وخيارات التواصل في مكان العمل المختلط، إلا أن كل أداة تركز على معالجة مجال عمل محدد. ومع ازدياد شيوع العمل عن بُعد، فإن إيجاد حلول تدعم التواصل المتزامن وغير المتزامن عبر مناطق زمنية مختلفة أمر حيوي.

لذا، فإن أفضل أداة لا تتعلق بالميزات غير المألوفة، بل يجب أن تساعدك على بناء أنظمة اتصالات مؤسسية شاملة تلبي جميع متطلباتك الأساسية.

هذا هو المكان الذي تتألق فيه ClickUp، مع ميزات إدارة المشاريع والاتصالات والتعاون المتكاملة. اشترك في ClickUp واختبر قوة منصة الاتصالات الموحدة.