أفضل 10 عمليات تكامل ل Microsoft Teams في عام 2025 (دمج ClickUp مع Teams)

تظل آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم على اتصال عبر مايكروسوفت تيمز . تم دمج هذه الأداة المستندة إلى السحابة في Microsoft Office 365، وهي أداة مدمجة في Microsoft Office 365، وتجمع بين Outlook وWord وExcel وأدوات أخرى في بيئة عمل موحدة.

يمكنك الدردشة واستضافة الاجتماعات ومشاركة الملفات داخل Teams، ولكن حتى في هذه الحالة، قد لا تحتوي المنصة على كل ما تحتاجه. 👀

التبديل بين المنصات طوال اليوم يقطع تدفقك لذا استخدم عمليات تكامل Microsoft Teams بدلاً من ذلك. تجلب الحفنة الصحيحة من عمليات التكامل جميع الأدوات غير التابعة لـ Microsoft التي تحبها إلى قنوات Microsoft Teams الخاصة بك من أجل تواصل أفضل وأيام عمل أسهل

هناك المئات من تطبيقات Microsoft Teams، فما هي أفضل الخيارات المتاحة لشركتك؟

في هذا الدليل، سنقدم لك نظرة عامة على ما يجب أن تبحث عنه في تكامل Microsoft Teams، بالإضافة إلى قائمة بأفضل 10 تطبيقات وتكاملات Microsoft Teams في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات Microsoft Teams؟

من الناحية المثالية، يجب أن تبحث عن عمليات التكامل ذات الوظائف التي لا يستطيع تطبيق Teams وحده توفيرها. وهذا يشمل:

تكامل سير العمل بسلاسة: هناك بعض الأدوات الرائعة، ولكن لا يجب أن تضطر إلى الانحناء إلى الوراء لتلائم سير عملك. اختر أفضل عمليات تكامل Microsoft Teams التي يمكنك تخصيصها أو التي تناسب حالة استخدامك خارج الصندوق

هناك بعض الأدوات الرائعة، ولكن لا يجب أن تضطر إلى الانحناء إلى الوراء لتلائم سير عملك. اختر أفضل عمليات تكامل Microsoft Teams التي يمكنك تخصيصها أو التي تناسب حالة استخدامك خارج الصندوق تطبيقات التعاون: دردشات Teams جيدة، ولكن عمليات التكامل الصحيحة تجعل Teams أكثر ملائمة للتعاون . ابحث عن ملحقات المراسلة أو أدوات مؤتمرات الفيديو أو الخرائط الذهنية أو السبورات البيضاء للعصف الذهني

دردشات Teams جيدة، ولكن عمليات التكامل الصحيحة تجعل Teams أكثر ملائمة للتعاون . ابحث عن ملحقات المراسلة أو أدوات مؤتمرات الفيديو أو الخرائط الذهنية أو السبورات البيضاء للعصف الذهني ميزات إدارة المشاريع: لا تحتوي Teams على أفضل إعداد ل تتبع المشاريع أو المهام، لذا احرص على التكامل مع أداة قوية لإدارة المشاريع . يجب أن يوفر الحل المناسب لوحات تحكم وقوالب وميزات تتبع سهلة الاستخدام

لا تحتوي Teams على أفضل إعداد ل تتبع المشاريع أو المهام، لذا احرص على التكامل مع أداة قوية لإدارة المشاريع . يجب أن يوفر الحل المناسب لوحات تحكم وقوالب وميزات تتبع سهلة الاستخدام قابلية التوسع: لا يجب أن تضطر إلى القفز عبر الأطواق لإضافة مستخدمين أو مشاريع جديدة إلى عمليات تكامل Microsoft Teams. اختر عمليات التكامل التي تبسط التوسع

## أفضل 10 تكاملات لتكاملات Microsoft Teams لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت بحاجة إلى المساعدة في إدارة المشاريع، أو التعاون في العمل عن بُعد، أو كنت ترغب فقط في استضافة اجتماعات Teams الجذابة، فهناك تكامل Microsoft Teams يناسب ذلك.

1. تكامل Microsoft Teams

استخدم تكامل ClickUp Microsoft Teams للعثور على مهمة وإرفاقها بسهولة في أي محادثة في Teams مباشرةً حتى يعرف فريقك ما تناقشه بالضبط

هذا صحيح: تتكامل منصة مساحة العمل المتكاملة المفضلة في العالم مع Microsoft Teams. تكامل ClickUp Microsoft Teams يرسل لك إشعاراً إلى Teams كلما كان هناك تعليق أو مرفق أو تغيير في حالة مشاريعك. ينتقل كل شيء تلقائيًا إلى دردشة Teams التي تختارها حتى لا يفوتك أي شيء.

نحن نهتم بالسياق أيضاً. تقوم خاصية ClickUp الغنية بمعاينة الروابط بنص وصفي، لتخبر أعضاء الفريق بالمهمة التي تناقشها دون نقرة واحدة. هذا أفضل بكثير من رابط يحتوي على مجموعة من الأحرف الأبجدية الرقمية العشوائية. ✨

ليس لإغرائك أو أي شيء، ولكن يمكنك أيضًا التخلي عن Microsoft Teams تمامًا والقيام بكل أعمالك وتعاونك داخل ClickUp. دردشة ClickUp يستبدل جميع ميزات Teams ثم بعضها كأداة رئيسية لإدارة المشروع.

ابدأ باستخدام دردشة ClickUp

ClickUp Chat: رسالة جدول زمني لـ Slack

يمكنك الدردشة إلى جانب عملك وتحويل التعليقات إلى مهام معينة بنقرة واحدة. يتوفر التحرير المنسق لجميع الدردشات، لذا لا تتردد في إسقاط كتل الرموز والنقاط واللافتات لقول المزيد بأحرف أقل. إنها الأداة المثالية لإدارة المشاريع وتكامل Microsoft Teams.

أفضل ميزات ClickUp

المهام المتصلة : ربط الرسائل بالمهام بسهولة لضمان بقاء السياق سليماً.

: ربط الرسائل بالمهام بسهولة لضمان بقاء السياق سليماً. المواضيع المتزامنة : حافظ على مزامنة سلاسل الرسائل بين الدردشات والمهام، بحيث يبقى الجميع متناسقاً بغض النظر عن مكان المناقشات.

: حافظ على مزامنة سلاسل الرسائل بين الدردشات والمهام، بحيث يبقى الجميع متناسقاً بغض النظر عن مكان المناقشات. العلاقات : اربط المهام أو المستندات المذكورة في الدردشات تلقائيًا، مما يتيح لك رؤية جميع المحادثات المرتبطة بأصول محددة والعكس صحيح.

: اربط المهام أو المستندات المذكورة في الدردشات تلقائيًا، مما يتيح لك رؤية جميع المحادثات المرتبطة بأصول محددة والعكس صحيح. المشاركات : أنشئ محتوى أطول وغير متزامن ضمن سلاسل المحادثات وصنّفه كتحديثات أو إعلانات أو أفكار. مع تسجيل المحادثات الرئيسية في مكان واحد، يمكنك التركيز على العمل العميق دون القلق بشأن فقدان معلومات حيوية.

: أنشئ محتوى أطول وغير متزامن ضمن سلاسل المحادثات وصنّفه كتحديثات أو إعلانات أو أفكار. مع تسجيل المحادثات الرئيسية في مكان واحد، يمكنك التركيز على العمل العميق دون القلق بشأن فقدان معلومات حيوية. ملفات تعريف زملاء العمل والجدولة : عرض أولويات زملائك في الفريق وجدولة الاجتماعات مباشرةً من واجهة الدردشة.

: عرض أولويات زملائك في الفريق وجدولة الاجتماعات مباشرةً من واجهة الدردشة. إجابات الذكاء الاصطناعي: اطرح أي سؤال في الدردشة، و انقر فوق الدماغ يقدم إجابات فورية استنادًا إلى سجل الدردشة أو المعلومات من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة (Google Drive، GitHub، GitHub، Figma، Salesforce، إلخ).

قيود ClickUp Brain

يتوفر ClickUp AI للحسابات المدفوعة فقط

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذا امنح نفسك الوقت للتعرف على المنصة

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. تكبير للفرق

عبر مايكروسوفت بالتأكيد، يحتوي Microsoft Teams على مؤتمرات فيديو مدمجة، ولكن ماذا لو كنت تدردش مع عميل لا يريد استخدام Teams؟ ما عليك سوى إضافة تكامل Zoom Microsoft Teams وستحصل على بعض الوقت وجهاً لوجه في أي وقت من الأوقات.

هذا تطبيق التواصل إذا كنت تجتمع بانتظام مع أصحاب المصلحة خارج مؤسستك.

Zoom للحصول على أفضل ميزات Teams

بدء اجتماعات Zoom وجدولتها والانضمام إليها من داخل Teams

يضيف التكامل علامة تبويب Zoom Meetings Teams إلى واجهة Teams الخاصة بك

تسهّل ميزة التوفر في Zoom العثور على أوقات الاجتماعات المناسبة لجميع الحاضرين

استخدم زر Zoom في أي دردشة لبدء أو جدولة اجتماع مع المجموعة

التكبير لقيود Teams

قد لا يكون هذا ضرورياً إذا كنت تستخدم تطبيق Microsoft Teams بالفعل لعقد مؤتمرات الفيديو

يقول بعض المستخدمين إنهم يضطرون إلى الضغط على زر "الاتصال" عدة مرات في أماكن مختلفة لإجراء مكالمة بالفعل

التكبير التكبير التسعير

الأساسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التكبير التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 53,700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

عبر زابير جدولة Acuity هي جدولة عبر الإنترنت برنامج لجدولة المواعيد الذي يتيح لك جدولة الاجتماعات والتحكم تلقائيًا في التوافر وتحصيل المدفوعات. إذا كنت تريد أن يعمل Acuity بشكل جيد مع تطبيق Microsoft Teams، فستحتاج إلى استخدام اتصال Zapier هذا لدمج النظامين عبر واجهة برمجة التطبيقات.

بمجرد إنشاء الاتصال، ستتكامل بيانات اجتماعات Acuity الخاصة بك بسلاسة مع تقويم Teams الخاص بك.

أفضل ميزات جدولة Zapier Acuity Scheduling

يعمل هذا التكامل على تبسيط الجدولة للفرق التي تواجه العميل أو الفرق القائمة على الخدمة

طلب تقديم نماذج مخصصة قبل جدولة الاجتماع

تحصيل المدفوعات لحجز الاجتماعات - وتحصيل الرسوم من عدم الحضور

إنشاء صفحة جدولة ذات علامة تجارية

قيود جدولة الجدولة

ليس لدى Acuity تكامل أصلي مع Teams، لذلك يجب عليك استخدام Zapier. Zapier رائع، لكن موصلات الطرف الثالث مثل هذه أكثر عرضة للأخطاء

في بعض الأحيان تقوم Acuity بحجز المواعيد عن طريق الخطأ عندما لا تكون متاحًا

Acuity التسعير

الصاعد : 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

: 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا النامية: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا القوي **49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 390 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 390 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4. إنفيجن فري هاند - السبورة البيضاء

مايكروسوفتلا بأس بـ MS Teams كبرنامج قائم على الدردشة أداة تعاون الفريق ولكن ماذا لو كان فريقك أكثر مرئية؟ إن تكامل InVision Freehand Microsoft Teams مثالي للتعاون الافتراضي. هذه الأداة الصديقة للعمل عن بُعد تطبيق السبورة البيضاء يأتي مع أدوات السحب والإفلات للعصف الذهني وعرض الأفكار ومراجعتها.

أفضل ميزات InVision Freehand

تعزيز الإنتاجية باستخدام قوالب Freehand

تثبيت اللوحات البيضاء المجانية على أي قناة Teams

مشاركة اللوحات البيضاء الموجودة في Freehand بسهولة في الاجتماع

التفاعل مع اللوحات البيضاء باستخدام الرموز التعبيرية والملاحظات اللاصقة

قيود فيجن فري هاند

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في نقل اللوحات البيضاء إلى Teams

يقول آخرون إن عملية تسجيل الدخول صعبة بشكل مدهش

إنفيجن فري هاند التسعير

مجاني

Freehand Pro: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً Freehand Enterprise: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات فيجن فري هاند

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 730 تقييم)

5. كارما

مايكروسوفتنحن من كبار المعجبين بالعمل عن بُعد، ولكن من الصعب بناء ثقافة الفريق عندما يكون الجميع مشتتين في كل مكان. Karma هو تكامل ذكي ل Microsoft Teams يسد الفجوة بين العمل عن بُعد وبناء الثقافة.

إنه تطبيق لتقدير الموظفين يتيح لك مشاركة الملاحظات، وتوزيع الامتيازات، ومراقبة مقاييس المشاركة عبر أداة دردشة روبوتية تشبه Slack. 🤖

كرمة أفضل الميزات

تحويل نقاط الكارما إلى امتيازات واقعية مثل القهوة المجانية أو إجازة نهاية الخدمة

اربط كل تقدير لموظفيك بقيم شركتك

أضف كارمابوت إلى MS Teams لتشجيع فريقك أو مكافأته تلقائيًا

أنشئ منافسة صغيرة مع لوحة صدارة كارما في الوقت الفعلي

كارما القيود

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في نظام الكلمات الرئيسية لقيم الكارما

أبلغ مستخدمون آخرون عن دعم عملاء بطيء وأقل من المفيد مقارنةً بعمليات تكامل تطبيقات Microsoft Teams الأخرى

كارما الأسعار

3 دولارات شهرياً لكل مستخدم لخمسة مقاعد كحد أدنى، ويتم دفعها سنوياً

كارما التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.9/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (3 مراجعات)

6. ميستر تاسك

عبر مايكروسوفت لا يأتي Microsoft Teams مع إدارة المهام من خارج الصندوق، لذلك ستحتاج إلى تكامل Microsoft Teams مثل MeisterTask لإدارة جميع مهامك. يجلب هذا التكامل أهداف المشروع وتبعيات المهام، وموجزات المشروع مباشرةً إلى MS Teams لإدارة المشروع بشكل أكثر عقلانية.

أفضل ميزات تكامل ميستر تاسك

أتمتة الخطوات المتكررة إلى توفير الوقت وتحسين الدقة

تتبع وقتك أو حلل سجلات وقت موظفيك لإدارة الموارد

تحقق من لوحة معلومات النظرة العامة الفورية للمهام المفتوحة وسجلات الوقت والإشعارات

قم بإعداد علاقات المهام والتبعيات حتى لا يسقط أحد الكرة

قيود ميستر تاسك

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الفوترة مع MeisterTask

يتمنى آخرون لو أنه يقدم مخططات جانت

مايستر تاسك التسعير

الأساسي: مجاني

مجاني الإيجابي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات مستر تاسك

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

7. وريك

عبر مايكروسوفت هل تدير مشاريع في Wrike؟ توقّف عن التنقل بين الأنظمة الأساسية واحصل على تكامل Microsoft Teams، حالاً. يتيح لك هذا التكامل إنشاء جميع مشاريع Wrike والوصول إليها وتحريرها من خلال المشاريع والمهام دون مغادرة Teams.

يمكنك حتى ربط محادثات Microsoft Teams بالمهام والمشاريع لسهولة الرجوع إليها.

أفضل ميزات Wrike

الوصول إلى مهام Wrike كعلامة تبويب في Microsoft Teams

انشر معاينات مهام Wrike في محادثات Teams مع العنوان والمُعيَّن والحالة وتاريخ الاستحقاق

تلقي إشعارات Wrike في حسابك على Teams

عرض المشاريع في عرض الجدول الزمني أو في مخطط جانت

قيود Wrike

يقول العديد من المستخدمين إن Wrike ليس سهل الاستخدام، حتى عند نقله إلى MS Teams

ويقول آخرون إن العمليات مثل إنشاء النماذج معقدة للغاية

Wrike الأسعار

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

8. النطاق

عبر مايكروسوفت تحظى اجتماعات العمل بسمعة سيئة، وهذا أمر تحاول شركة رينج حله. يعزز هذا التكامل مع Microsoft Teams التواصل من خلال منح الجميع رؤية أفضل لتقدم المشروع.

ينشئ أعضاء الفريق عمليات تحقق يومية لخطط اليوم والتقدم المحرز بالأمس - مما يمنع الحاجة إلى اجتماع لمدة ساعة كل صباح.

مجموعة أفضل الميزات

يرسل Range رسائل تذكير في Outlook كل صباح لعمليات تسجيل الوصول

يمكنك عرض عمليات تسجيل الوصول لزميلك من داخل Teams

إضافة Range إلى مكالمات الفيديو ويمكنك عرض جميع عمليات تسجيل الوصول في الشريط الجانبي

استخدم بنك أسئلة بناء الفريق في Range للتواصل على مستوى شخصي أكثر

قيود النطاق

أبلغ العديد من الأشخاص عن مشكلات في تجربة المستخدم

يقول آخرون أن هناك خلل في Range إذا نسيت إرسال عمليات تسجيل الوصول لفترة من الوقت

نطاق نطاق التسعير

مجاني

المحترف: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. العمل الجماعي

عبر مايكروسوفت العمل الجماعي هو حل لإدارة المشاريع يتم تضمينه في حساب Microsoft Teams الخاص بك. قم بالتبديل بين طريقة عرض اللوحة أو طريقة عرض المهام أو طريقة عرض مخطط جانت لتخصيص مساحة عمل MS Teams الخاصة بك بسهولة.

يمكنك حتى الوصول إلى الملفات ومواقع الويكي الخاصة بقاعدة المعرفة ومنشورات الفريق دون مغادرة Teams - مما يجعل هذا خياراً جيداً للفرق البعيدة.

العمل الجماعي أفضل الميزات

تتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة ومشروع بسهولة

ميزات إدارة المهام وإدارة العملاء لإعداد الفواتير والفواتير

إدارة مواردك وأعباء عمل الفريق دون مغادرة Teams

إنشاء التبعيات والمهام الفرعية

التعاون في البراهين ووضع علامات على الأشخاص في التعليقات وتنظيم المحتوى في مستندات العمل الجماعي

العمل الجماعي القيود

ستحتاج إلى تكامل تطبيق Teamwork منفصل لتطبيق Outlook

يقول بعض المستخدمين أن النظام الأساسي غير بديهي

العمل الجماعي الأسعار

مجاني

البداية: 5.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لثلاثة مستخدمين كحد أدنى، يتم دفعها سنويًا

5.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لثلاثة مستخدمين كحد أدنى، يتم دفعها سنويًا تقديم : 9.99$/شهرًا لكل مستخدم لثلاثة مستخدمين كحد أدنى، تُدفع سنويًا

: 9.99$/شهرًا لكل مستخدم لثلاثة مستخدمين كحد أدنى، تُدفع سنويًا النمو: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لخمسة مستخدمين كحد أدنى، يتم دفعها سنويًا

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لخمسة مستخدمين كحد أدنى، يتم دفعها سنويًا النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

العمل الجماعي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. سيجنسي

عبر مايكروسوفت يحتوي Microsoft Teams على العديد من الميزات، ولكنه لا يحتوي على حل توقيع إلكتروني أصلي. بدلاً من إرسال المستندات ذهاباً وإياباً عبر البريد الإلكتروني، احصل على تكامل Signeasy Microsoft Teams.

تقوم هذه الأداة بتحميل المستندات بجميع التنسيقات وتمنحك رؤية كاملة لسير عمل التوقيع مع إشعارات الدردشة في الوقت الفعلي. ✍️

أفضل ميزات Signeasy

عرض العقود داخل محادثات Teams

ما عليك سوى إضافة البريد الإلكتروني للمستلم لطلب التوقيع

استخدم تطبيق Signeasy للجوال لطلب وتوقيع المستندات أثناء التنقل

قم باستدعاء الزملاء في Teams بسرعة إذا كنت بحاجة إليهم لتوقيع عقد في أسرع وقت ممكن

قيود التوقيع

يواجه بعض المستخدمين مشاكل في الوصول إلى Signeasy في Outlook

يتمنى البعض الآخر أن يسمح بطلبات التوقيع الجماعي

Signeasy التسعير

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركة بلس: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

أعد التفكير في تجربة الفرق: انطلق مع ClickUp

لدى Microsoft Teams الكثير لتقدمه، ولكن حتى مع ذلك، تفتقر هذه المنصة إلى الكثير من الميزات. بالتأكيد، تعمل التطبيقات والتكاملات على توسيع وظائفها، ولكن ليس لديك الوقت الكافي لتجميع نظام يناسب فريقك.

استعن بأداة لإدارة المشاريع يمكنها القيام بكل شيء مثل ClickUp. نحن نجمع بين تطبيق إدارة المهام، وميزات التعاون الجماعي عن بُعد، والتواصل، وقوالب للفرق الرشيقة، وغير ذلك الكثير في مساحة عمل واحدة.

خذنا في جولة: أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الآن .