الدردشة معطلة. نحن نعمل على إصلاحه.

### لقد تغير الزمن. والطريقة التي نعمل بها لم تتغير - وقد حان الوقت لذلك

عندما تم إطلاق Slack في عام 2014، أشعلت ثورة. فقد تعاونت الفرق الموزعة بشكل أسرع، وازدهرت المحادثات، وارتفع مفهوم الإنتاجية بشكل كبير.

ولكن بعد مرور عقد من الزمان، نعلم جميعًا أننا ندفع ثمنًا باهظًا لأسلوب التواصل الذي قدمته منصة Slack والمنصات المماثلة.

وعلى الرغم من التقدم في إدارة العمل، تظل تطبيقات الدردشة معزولة، ومنفصلة عن الأدوات التي نستخدمها للتعاون والإدارة والإبداع. على الرغم من أن Microsoft Teams يحتوي على "علامات تبويب"، إلا أن علامات التبويب نفسها قد تكون منفصلة - فهي مجمعة معًا بشكل ظاهري فقط.

نحن باستمرار مغمورون بالضوضاء-نحن مشغولون بالضوضاء-نحن نتلاعب بالنوافذ، ونتفادى المشتتات، ونحاول البقاء منظمين وسط عدد لا نهائي من الرسائل. من المستحيل التركيز، ومن غير الواقعي أن نحافظ على كل شيء منظمًا عندما نضطر إلى التبديل بين التطبيقات، والدردشة في مكان وإدارة العمل في مكان آخر.

لطالما اعتقدنا في ClickUp أن الحل بسيط: يجب أن تكون محادثاتنا وعملنا في نفس المنصة. وهذا يخلق إنتاجية ووضوح وتركيز لا مثيل لهما.

لهذا السبب نحن متحمسون للغاية لتقديم ClickUp Chat.

يتيح لك ClickUp Chat إمكانية إجراء محادثات متعلقة بالعمل مباشرةً إلى جانب مهامك ومشاريعك ومواردك، مدمجةً بشكل أصلي في سير عملك.

لم نقم فقط بإنشاء تطبيق دردشة آخر- بل أعدنا تعريف كيفية تعاون الفرق بالكامل، وصممنا أداة تواصل متطورة مصممة لتحديد العمل للعقد القادم.

تجمع الدردشة بين كل ما تحبه في الدردشة ووظائف جديدة بشكل أساسي لمساعدتك على العمل بشكل أذكى وأسرع. تسخّر الدردشة في ClickUp أيضًا قوة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain™ AI لتنظيف الدردشات، والعثور على عناصر العمل، وإنشاء المهام، وحتى الإجابة عن الأسئلة تلقائيًا قبل أن يضطر أي شخص في فريقك للإجابة عنها يدويًا. إنها ثورية بشكل ملحوظ.

العمل من الدردشة

الآن، يمكنك القيام بعملك مباشرةً عندما (وأين) تناقشه. لقد قمنا بدمج الدردشة تماماً مع إدارة المشاريع، لتوفير إنتاجية لا مثيل لها.

المشروعات في الدردشة: دردشاتنا ليست للمحادثة فقط - فهي تحتوي أيضًا على قوائم، ومشاريع، ومهام، ومُستندات، ونماذج، ولوحات بيضاء، والمزيد.

دردشاتنا ليست للمحادثة فقط - فهي تحتوي أيضًا على المتابعة™: عادةً ما تفيض المحادثات بالضوضاء وتضيع الرسائل المهمة. قم بفرز الرسائل وتأكد من عدم ضياع عناصر العمل مع المتابعات.

عادةً ما تفيض المحادثات بالضوضاء وتضيع الرسائل المهمة. قم بفرز الرسائل وتأكد من عدم ضياع عناصر العمل مع المتابعات. تحويل الرسائل إلى مهام (مع الذكاء الاصطناعي) : حوّل أي محادثة إلى مهمة. يمكنك القيام بذلك بنفسك، أو السماح للذكاء الاصطناعي بالتقاط السياق من سلسلة الرسائل وتجميعه بشكل مثالي للتنفيذ.

: حوّل أي محادثة إلى مهمة. يمكنك القيام بذلك بنفسك، أو السماح للذكاء الاصطناعي بالتقاط السياق من سلسلة الرسائل وتجميعه بشكل مثالي للتنفيذ. مزامنة المهام: مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مباشرة، مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك مشاركة شاشتك، والارتباط بالمهام داخل دردشة SyncUps، وتعيين التعليقات على المكالمة، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي نشر ملخص تلقائي وإنشاء عناصر إجراءات من المكالمة.

يبقى السياق متصلاً دائماً

منصة واحدة مشتركة تعني مصدراً واحداً للحقيقة؛ كل السياق في مكان واحد أخيراً. نحن نقوم تلقائياً برسم العلاقات بالمحادثات والمهام المتشابهة، بحيث لا تضطر إلى ربط السياق يدوياً بعد الآن.

المهام المتصلة: اربط الرسائل بالمهام وحافظ على ربط السياق معًا.

اربط الرسائل بالمهام وحافظ على ربط السياق معًا. سلاسل الرسائل المتزامنة: حافظ على مزامنة سلاسل الرسائل بين الدردشات والمهام، لذا، بغض النظر عن مكان إجراء المحادثة، يبقى الجميع على نفس الصفحة.

حافظ على مزامنة سلاسل الرسائل بين الدردشات والمهام، لذا، بغض النظر عن مكان إجراء المحادثة، يبقى الجميع على نفس الصفحة. العلاقات : يتم ربط المهام أو المستندات المذكورة في الدردشات تلقائيًا، حتى تتمكن من رؤية جميع المحادثات المتعلقة بتلك الأصول، وجميع الأصول المتعلقة بتلك المحادثات.

: يتم ربط المهام أو المستندات المذكورة في الدردشات تلقائيًا، حتى تتمكن من رؤية جميع المحادثات المتعلقة بتلك الأصول، وجميع الأصول المتعلقة بتلك المحادثات. المشاركات: قم بإنشاء محتوى أطول وغير متزامن في سلاسل محادثات الدردشة، وقم بتسميتها كتحديثات أو إعلانات أو أفكار. مع العلم أن المحادثات المهمة يتم تسجيلها في مكان واحد، يمكنك الإبطاء والتركيز على العمل العميق بدلاً من العمل في خوف من أن تفوتك معلومات مهمة.

قم بإنشاء محتوى أطول وغير متزامن في سلاسل محادثات الدردشة، وقم بتسميتها كتحديثات أو إعلانات أو أفكار. مع العلم أن المحادثات المهمة يتم تسجيلها في مكان واحد، يمكنك الإبطاء والتركيز على العمل العميق بدلاً من العمل في خوف من أن تفوتك معلومات مهمة. الملفات الشخصية والجدولة الخاصة بزملائك في الفريق: اطلع على أولويات زملائك في الفريق وحتى احجز اجتماعًا في تقويمهم مباشرةً داخل الدردشة.

الذكاء الاصطناعي يدير الدردشة نيابةً عنك

مع وجود جميع أعمالك في مكان واحد، يمكن للذكاء الاصطناعي الآن القيام بأشياء كانت مستحيلة، مثل الإجابة عن الأسئلة تلقائياً قبل أن يضطر البشر في فريقك إلى ذلك.

إجابات الذكاء الاصطناعي : اطرح سؤالاً في أي دردشة وسيعطيك الذكاء الاصطناعي إجابة فورية، استنادًا إلى سجل الدردشة بالكامل - أو استنادًا إلى المعلومات الموجودة في مساحة العمل والتطبيقات المتصلة (Google Drive وGitHub وFigma وSalesforce، إلخ.)

: اطرح سؤالاً في أي دردشة وسيعطيك الذكاء الاصطناعي إجابة فورية، استنادًا إلى سجل الدردشة بالكامل - أو استنادًا إلى المعلومات الموجودة في مساحة العمل والتطبيقات المتصلة (Google Drive وGitHub وFigma وSalesforce، إلخ.) AI CatchUp : عندما تصل إلى العمل، استخدم AI CatchUp لمعرفة ما فاتك. فبدلاً من الانتقال من دردشة إلى دردشة وقراءة كل رسالة على حدة، يلحقك الذكاء الاصطناعي بالموضوعات المهمة وأي شيء تحتاج إلى اتخاذ إجراء بشأنه.

: عندما تصل إلى العمل، استخدم AI CatchUp لمعرفة ما فاتك. فبدلاً من الانتقال من دردشة إلى دردشة وقراءة كل رسالة على حدة، يلحقك الذكاء الاصطناعي بالموضوعات المهمة وأي شيء تحتاج إلى اتخاذ إجراء بشأنه. إنشاء مهمة بالذكاء الاصطناعي : بنقرة واحدة لإنشاء مهمة من رسالة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بكتابة الاسم والوصف والرابط إلى سياق الدردشة.

: بنقرة واحدة لإنشاء مهمة من رسالة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بكتابة الاسم والوصف والرابط إلى سياق الدردشة. علاقات الذكاء الاصطناعي: ابحث على الفور عن أي مهام أو مستندات أو محادثات أخرى ذات صلة برسالة المحادثة أو الموضوع الذي تبحث عنه.

بالإضافة إلى كل ما تتوقعه من الدردشة اليوم

وبالطبع، لدينا كل الميزات الأخرى التي تتوقعها من تطبيقات المراسلة الجماعية، مثل:

الرسائل المباشرة: إنشاء محادثات 1:1 أو محادثات جماعية مع أشخاص محددين.

إنشاء محادثات 1:1 أو محادثات جماعية مع أشخاص محددين. المحادثات والقنوات: إعداد مساحة للمحادثة لأي مساحة أو مجلد أو قائمة، أو إنشاء مساحة جديدة للمحادثات غير المرتبطة بأي شيء آخر.

إعداد مساحة للمحادثة لأي مساحة أو مجلد أو قائمة، أو إنشاء مساحة جديدة للمحادثات غير المرتبطة بأي شيء آخر. المحادثات: محادثات متداخلة للحفاظ على دردشاتك مرتبة.

محادثات متداخلة للحفاظ على دردشاتك مرتبة. شريط جانبي قابل للتخصيص: نظّم محادثاتك على طريقتك، بما في ذلك الأقسام التي يمكنك تخصيصها.

نظّم محادثاتك على طريقتك، بما في ذلك الأقسام التي يمكنك تخصيصها. موجز النشاط: يمكنك الاطلاع بسرعة على التحديثات عبر جميع محادثاتك، بما في ذلك علامات تبويب للإشارات وردود الفعل والتخصيص لي.

يمكنك الاطلاع بسرعة على التحديثات عبر جميع محادثاتك، بما في ذلك علامات تبويب للإشارات وردود الفعل والتخصيص لي. إشعارات فورية قابلة للتخصيص: اختر تفضيلاتك الخاصة لكل دردشة وحتى رسائل محددة.

اختر تفضيلاتك الخاصة لكل دردشة وحتى رسائل محددة. التذكيرات: احصل على إشعارات حتى تتمكن من العودة إلى أي رسالة.

احصل على إشعارات حتى تتمكن من العودة إلى أي رسالة. المسودات والمرسلة : اعثر بسرعة على أي شيء كتبته (أو تقوم بكتابته).

: اعثر بسرعة على أي شيء كتبته (أو تقوم بكتابته). الإدماج: الارتباط بالعشرات من أفضل التطبيقات لتوسيع ما يمكن للدردشة القيام به.

تقديم رؤيتنا: تطبيق كل شيء للعمل

اليوم، أصبحت رؤيتنا الأصلية لـ توحيد التواصل وإدارة العمل حقيقة واقعة أخيراً.

تطبيق ClickUp Chat هو مستقبل العمل- يدمج التواصل بلا عيب مع أدواتك وسير العمل. إنه المكان الذي لا تتصل فيه المحادثات والمهام والمشروعات فحسب، بل تتلاقى فيه.

من خلال الجمع بين التواصل والعمل معاً في مكان واحد - مع قوة الذكاء الاصطناعي - يفتح لك ClickUp Chat إنتاجية غير مسبوقة

دعنا نجعل العالم أكثر إنتاجية، مع الدردشة والعمل (أخيراً) معاً.

💜 زيب

المؤسس والرئيس التنفيذي جرب دردشة ClickUp اليوم وحوِّل سير عملك، وسهِّل مهامك، وحافظ على توافق فريقك - كل ذلك في مكان واحد.