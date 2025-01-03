10 أهداف تواصل ذكية وذكية للفرق مع أمثلة على ذلك

إن كونك متحدثًا قويًا يأتي بشكل طبيعي بالنسبة للبعض، بينما بالنسبة للبعض الآخر، فهي فرصة للنمو. يهيمن بعض أعضاء الفريق على المحادثات، بينما قد لا يشعر البعض الآخر بالراحة في مشاركة أفكارهم.

ما تحتاجه هو طريقة لخلق التوازن وبناء بيئة يستطيع فيها الجميع التواصل بثقة وفعالية. وهنا يأتي دور أهداف التواصل.

دعنا نلقي نظرة عن كثب على أهداف التواصل، ولماذا يجب أن تكون دائمًا أهدافًا ذكية وذكية وما قد تبدو عليه هذه الأهداف عمليًا. سنستكشف أمثلة من الحياة الواقعية للأهداف وسنقدم نصائح حول كيفية تحديدها وتتبعها بأفضل طريقة ممكنة.

ما هو هدف التواصل؟

هدف التواصل هو هدف يمكن لأعضاء فريقك العمل على تحقيقه لمساعدتهم على بناء مهارات تواصل قوية وفعالة في مكان العمل. يجد الكثير من الناس صعوبة في تكييف طريقة تواصلهم. وجود أهداف واضحة يسهل عليهم إزالة عوائق التواصل حتى يتمكنوا من التحسن والنمو.

تتمحور معظم أهداف التواصل حول مساعدة الفرق على العمل معاً بشكل أفضل. عندما يجد أعضاء الفريق صعوبة في إيصال التحديات التي تواجههم، يمكن أن تتأثر الجداول الزمنية. إن تمكين فريقك من الارتقاء بمهارات التواصل لديهم يخلق بيئة أكثر متعة للجميع، حيث يشعر الجميع بالاحترام والاستماع إليهم والقدرة على التواصل بوضوح.

قد يقرر المدراء وضع أهداف تواصل عامة للفريق بأكمله أو أهداف محددة لكل عضو من أعضاء الفريق. حتى إذا اخترت وضع أهداف استراتيجية للأفراد، فلا يزال من المفيد أن يكون لديك بعض الإرشادات للفريق بأكمله أو الشركة بأكملها.

استخدم قالب خطة التواصل من ClickUp لبناء دليل داخلي للتواصل. بهذه الطريقة، يعرف الجميع كيف تبدو أفضل الممارسات في التواصل!

استخدم أدوات التنسيق العديدة في ClickUp لإنشاء مرئيات الخطة وتنظيم المعلومات بسرعة

فوائد تحديد أهداف التواصل الذكية ## فوائد تحديد أهداف التواصل الذكية

لجعل أهدافك قابلة للتحقيق، استخدم نموذج

الهدف الذكي

نهج لتحديد أهداف التواصل:

محدد: ما الذي أحاول تحقيقه بالضبط؟

ما الذي أحاول تحقيقه بالضبط؟ قابلة للقياس : كيف يمكنني أن أعرف أنني نجحت، وكيف يمكنني معرفة مدى نجاحي؟

: كيف يمكنني أن أعرف أنني نجحت، وكيف يمكنني معرفة مدى نجاحي؟ قابل للتحقيق : هل هذا الهدف واقعي؟

: هل هذا الهدف واقعي؟ ذو صلة بالموضوع : هل يساعدني هذا الهدف في الوصول إلى أهداف عملي الأوسع؟

: هل يساعدني هذا الهدف في الوصول إلى أهداف عملي الأوسع؟ محدد زمنياً: هل يمكنني تحديد إطار زمني لتحقيق هذا الهدف؟

دعنا نلقي نظرة على مثال لهدف التواصل الذكي SMART:

يدرك أحد المدراء أن اجتماعات فريق المشروع غالباً ما يهيمن عليها صوتهم. ويريد زيادة المشاركة من أعضاء الفريق الآخرين ويضع هدفًا لتحقيق ذلك.

هدف التواصل الجديد للفريق ذو شقين: تحقيق التوازن في وقت الحديث بين الأعضاء بحيث يكون أكثر تكافؤاً وتحقيق ذلك خلال الاجتماعات الخمسة القادمة. ولقياس ذلك، سيستخدمون تطبيقاً يُظهر وقت التحدث في الوقت الفعلي ويوفر نتيجة بعد الاجتماع.

هذا الهدف القابل للتحقيق له هدف واضح وذي صلة وثيقة بالموضوع، فمشاركة الفريق بشكل أكبر هو عنصر أساسي في

تواصل الفريق

ونقل المعرفة. يدرك هدف المدير أن هذا التغيير لن يكون فوريًا ويعطي إطارًا زمنيًا واقعيًا ومحددًا. كما قدم أيضًا طريقة بسيطة لقياس النجاح باستخدام التطبيق. 🎯

إن اعتماد هذا النهج الذكي يجلب الكثير من الفوائد للاتصال المؤسسي بشكل عام. وتشمل هذه المزايا

فهم أوضح للهدف أو الغاية المقصودة أو الغرض المقصود

إطار زمني قابل للتحقيق لتحقيق الهدف

رؤى حول العنصر الأكثر أهمية في الهدف

إرشادات حول كيفية قياس النجاح

سياق حول سبب تحديد هذا الهدف وسبب أهمية تحقيقه

أثناء عملك من خلال أهداف التواصل الخاصة بك، فكر في كيفية جعل كل منها يتوافق مع فلسفة SMART. فالأهداف الواضحة والمحددة يسهل على أعضاء فريقك فهمها والعمل بها وتحقيقها. ولتحقيق تواصل أفضل، فإن جعل أهدافك ذكية وذات أهداف محددة وذكية يمنح فريقك فرصة أكبر للنجاح.

قسّم أهداف SMART الخاصة بك في ClickUp لمشاركتها مع الفرق وأصحاب المصلحة

## 10 أمثلة لأهداف التواصل لفريقك

بناء استراتيجية التواصل من الصفر يمكن أن تكون مربكة. لحسن الحظ، قمنا بالبحث عن أفضل أهداف التواصل في مكان العمل. فيما يلي بعض أهداف التواصل الشائعة التي يمكن للمديرين تقديمها لفرقهم، إلى جانب أمثلة لأهداف SMART التي يمكن أن تساعدك على تحقيق كل منها.

1. كن واضحًا وموجزًا

من الصعب توصيل رسالتك دون التواصل بدقة. ويعاني الكثير من الناس من الإيجاز، فيضيفون كلمات حشو وتوقفات وتفاصيل غير ضرورية. والنتيجة هي أن رسالتك الرئيسية يمكن أن تضيع، وقد يفقد جمهورك اهتمامه على طول الطريق. بدلاً من ذلك، تدرّب على أن تكون واضحًا وموجزًا.

انقل رسالتك بأقل عدد ممكن من الكلمات، واستبعد أي تفاصيل لا تبدو ذات صلة. قم بتطبيق ذلك على مهاراتك في التحدث أمام الجمهور، وتواصلك الكتابي، وتواصلك غير اللفظي للحصول على أكبر تأثير.

مثال على الهدف الذكي: قلل عدد كلمات الحشو في تحديثات فريقك بنسبة 20% بحلول هذا الوقت من الشهر القادم. 💬

2. تحديد أولويات الرسالة الأكثر أهمية

سواءً كنت تقدم تحديثًا للمشروع أو تقود اجتماعًا

اجتماع على مستوى الشركة

فمن الطبيعي أن يكون لديك أكثر من شيء واحد لمناقشته. حتى عندما يكون لديك رسالة واحدة فقط لمشاركتها، فمن السهل التركيز على العنصر الخاطئ منها والتسبب في حدوث ارتباك. احرص على إعطاء الأولوية للرسالة الرئيسية وإبرازها.

فكر في أهداف التواصل الخاصة بك وما تحاول إيصاله. ضع في اعتبارك جمهورك المستهدف وأفضل طريقة لإيصال الرسالة. قم بإعداد تحديثك أو حديثك أو عرضك التقديمي مسبقًا وتحقق مع أحد أعضاء الفريق للتأكد من أن رسالتك المقصودة واضحة.

مثال على هدفSMART: أعد هيكلة تحديثات فريقك بحيث يتم تسليط الضوء على أحد المنجزات الرئيسية أو قصة نجاح أو تحدٍ في الاجتماع التالي لجميع العاملين. يمكن مشاركة أي تحديثات أخرى في ملاحظات الاجتماع. 🎉

سجل الملاحظات والقرارات المتخذة وتحديثات المهام والدروس المستفادة من اجتماعات الفريق

3. استخدم البيانات والأبحاث لدعم رسالتك

في كثير من الأحيان، لا نستفيد إلى أقصى حد من الموارد أو المعرفة الموجودة لدينا. إذا كانت لديك بيانات ومقاييس متاحة لك، فاستخدمها. فالبيانات يمكن أن تدعم حججك وتوضح قيمة المشروع وتثبت نجاحك. وهذا لا يفيد فقط في التواصل الداخلي للأعمال، بل في التحدث مع أصحاب المصلحة الخارجيين أيضًا.

ادعم بياناتك وعروضك التقديمية وأهدافك ونتائجك بالبيانات والرؤى التي تمتلكها. استخدمها لتعزيز موقفك أو اقتراح طريق بديل للمضي قدمًا أو للاحتفال بمدى روعة عمل فريقك.

مثال على الأهداف الذكية: سجل نتائج تجربة العملاء حتى تتمكن في المستقبل من تسليط الضوء عليها عند الحديث عن نجاح فريق نجاح العملاء لديك. 💚

4. إزالة المختصرات واللغة التقنية للغاية

في عالم الأعمال، هناك دائمًا اختصار أو عبارة جديدة أخرى جديدة. بالنسبة لبعض أعضاء فريقك، قد تكون هذه الأمور شائعة وسهلة الفهم بالنسبة لهم. أما بالنسبة للآخرين، فهي مربكة وتنتقص من الرسالة التي تحاول مشاركتها.

تجنب الاختصارات واللغة التقنية قدر الإمكان للمساعدة في التواصل الواضح.

اطلب من أعضاء فريقك إبقاء تحديثاتهم للفريق الأوسع سهلة الاستخدام قدر الإمكان. استخدم اللغة التقنية لاجتماعات فريقك في اجتماعات الفريق، ولكن استبدلها بصيغ أكثر يومية عند التواصل مع جمهور أوسع. إذا كانت بعض العبارات ضرورية وتظهر كثيراً، فقم بإنشاء مسرد أو دليل على مستوى الشركة واجعلها متاحة بسهولة.

الهدف الذكي مثال: قلل من استخدام اللغة التقنية للغاية واعتمد أسلوب لغة أكثر سهولة في تحديثات الشركة بحلول الاجتماع التالي. ⚒️

5. اجعل تواصلك أكثر شمولاً

في العديد من أماكن العمل، تحدث العديد من أهم تحديثات الشركة خلال الاجتماعات المباشرة. وهذا يمثل مشاكل لأعضاء الفريق غير القادرين على الحضور ولأولئك الذين يجدون صعوبة في متابعة التحديثات الشفهية. اسعَ إلى جعل اتصالاتك شاملة قدر الإمكان وكسر الحواجز إذا كانت موجودة.

فكر في كيفية استخدام أنواع مختلفة من التواصل، بما في ذلك التواصل الكتابي والمرئي والشفهي. سجل اجتماعاتك المهمة واجعل هذه التسجيلات متاحة، واستخدم

أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

لتوفير ملخص فوري. ضع في اعتبارك اللغة التي تستخدمها أيضًا، واختر لغة شاملة وغير متحيزة كخيار افتراضي.

مثال على هدفSMART: قم بإتاحة تسجيل فيديو لكل اجتماع على مستوى الشركة في غضون 24 ساعة، إلى جانب ملخص مكتوب موثوق به، بدءًا من الاجتماع التالي. 💻

مشاركة

تسجيلات الشاشة

لإيصال رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع كليب من ClickUp

6. تواصل بثقة

سواءً كنت في منصب قيادي أم لا، فإن القدرة على التواصل بثقة هي مهارة قيّمة للغاية. إن استخدام كلماتك ووتيرة كلامك ولغة جسدك وأسلوبك في الكتابة للتعبير عن الثقة يمكن أن يلهم أعضاء فريقك لإيصال وجهة نظر قوية أو طرح سؤال أو إبرام صفقة.

بعض الناس قادة واثقون من أنفسهم بالفطرة، بينما قد يقدّر البعض الآخر التوجيهات حول تحقيق ذلك. قم بتدريب أعضاء فريقك على كيفية التواصل بالعينين، وكيفية التواصل بوضوح، وكيفية الرد على الأسئلة الصعبة من الجمهور.

مثال على الأهداف الذكية: احصل على دورة قصيرة حول التواصل بثقة أكبر بحلول نهاية العام. 📚

7. استخدام رواية القصص من أجل الخير

يغفل الكثير من الناس عن قيمة سرد القصص في التواصل في مكان العمل، ولكنها صالحة هنا كما هي صالحة في عالم الإبداع. إن إضافة سرد القصص إلى أسلوب التواصل الخاص بك يجعل تحديثاتك أكثر متعة وجاذبية وتأثيرًا.

ابحث عن طرق لاستخدام الأدلة والأمثلة الواقعية لتعزيز الرسالة التي تريد مشاركتها. اجمع بشكل استباقي شهادات العملاء ودراسات الحالة والصور التي قد تكون مفيدة في مرحلة ما حتى يكون لديك دائمًا مجموعة من أفكار القصص الجاهزة للاستخدام.

هدف ذكي مثال: احصل على قصة أو مثال واقعي لمشاركته مع تحديث تأثير مشروعك القادم للنشرة الإخبارية للشركة. 🌍

استخدم نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية للإعلان عن الأحداث أو التغييرات لموظفيك

8. أطلع الجميع على آخر المستجدات

من السهل أن تفوتك المعلومات إذا لم تتمكن من عقد اجتماع أو لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى

إنترانت الشركة

في ذلك اليوم. تستخدم الشركات التي تتمتع بثقافة تواصل داخلية قوية قنوات اتصال متعددة لضمان وصول الرسالة إلى الجميع.

راجع القنوات و

برنامج الاتصال الداخلي

التطبيقات التي تستخدمها حاليًا وتحديد ما إذا كانت تعمل أم لا. اقترح بدائل لفريق الاتصالات لديك، مثل المدونات الصوتية والمدونات والتحديث اليومي في Slack. فكّر في كيفية إيصال صوت فريقك من خلال هذه القنوات، واعمل بشكل استباقي مع فريق الاتصالات لديك لزيادة الوعي ومشاركة النجاحات وطلب الدعم.

مثال على هدف SMART: اتفق على عملية مع فريق الاتصالات لتضمين فقرة منتظمة عن فريقك في

النشرة الإخبارية للشركة

بحلول نهاية العام 📝

9. كن مشاركًا نشطًا

معظم الشركات وفرق العمل لديها أفراد صاخبون ويهيمنون على المحادثات، بينما هناك آخرون لا يتحدثون إلا بأقل قدر ممكن، حتى عندما يُطلب منهم ذلك. لا يعد أي من أسلوبي التواصل خاطئًا بطبيعته، ولكن يجب عليك البحث عن طرق لتشجيع أعضاء الفريق الأكثر هدوءًا على المشاركة بشكل أكبر - إذا كانوا يرغبون في ذلك.

تحدّث إلى أعضاء فريقك وافهم ما إذا كانت هناك أي عوائق تعترض طريقهم في التحدث حتى تتمكن من إضافة بعض الموارد التدريبية أو الأفكار إلى خطة تطويرهم الشخصية إلى جانب الأهداف ذات الصلة لتشجيعهم وتحفيزهم.

أدخل برنامج مكالمات الفيديو التي تسلط الضوء على وقت التحدث، وأنشئ مساحة مخصصة على

جداول أعمال اجتماعات الفريق

لكل عضو، ودعم أساليب التواصل المفضلة لديهم. تمنحك كل هذه الاستراتيجيات طريقة لتمكين أعضاء فريقك من أن يصبحوا لاعبين أكثر فاعلية في الاجتماعات والفعاليات ومكالمات العملاء.

مثال على الهدف الذكي: قم بإنشاء جدول أعمال جديد لاجتماعات الفريق يتضمن مساحة لكل فرد لمشاركة تحديثات العمل وتحديثات ممتعة أو شخصية بحلول الشهر المقبل. 🙌

حدد جدول أعمال اجتماعك، وعناصر الإجراءات، وملخصات الاجتماعات، وغير ذلك الكثير في ClickUp Docs

10. شارك انتصاراتك

يقضي المدير الكثير من وقته في التوفيق بين الأولويات والتعامل مع المشكلات، لذلك ليس من المستغرب أن ننسى في كثير من الأحيان الاحتفال بعملنا الجاد وتقديم ملاحظات قيمة. ابدأ بتسليط الضوء على انتصاراتك وتوزيع المديح لزيادة مشاركة الموظفين وخلق بيئة عمل إيجابية.

ابحث عن فرص للتحدث عن العمل الرائع الذي يقوم به فريقك في اجتماعات جميع الموظفين، وفي النشرات الإخبارية للشركة، وفي قنوات Slack على مستوى الشركة. احرص على توفير مساحة لأعضاء فريقك لمشاركة ما حققوه من انتصارات، وقم بتضمين الثناء كلما أمكن ذلك. إن الإيجابية معدية، ويمكن أن يشجع هذا الجو الذي يبعث على الشعور بالرضا أعضاء الفريق على المشاركة والتواصل بشكل أكثر فعالية.

هدف ذكي مثال: خصص مساحة في بداية أو نهاية كل لقاء للفريق لمشاركة انتصاراتك، وشجع كل عضو في الفريق على المشاركة مرة واحدة على الأقل شهريًا. 🤩

كيف تحقق أهداف التواصل الخاصة بك

إن تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى نحو النجاح، ولكن كيف تراقب تقدمك الفعلي؟

لقد وجدنا أن أفضل طريقة للبقاء متحمسًا والتحقق من التقدم المحرز في أهدافك هي استخدام ClickUp Goals. لا يمنحك نهجنا مكانًا سهل الاستخدام لتخزين أهدافك فحسب، بل يتيح لك أيضًا تتبع تقدمك والاحتفال عندما تصل إلى المواعيد النهائية.

أنشئ أهدافًا واضحة في ClickUp استنادًا إلى أهدافك، ثم حدد كيفية قياسها. أضف قيمًا رقمية أو نقدية أو صواب/خطأ لتتبع تقدمك أثناء التحقق من المهام والمعالم الرئيسية. اسحب المهام والمهام الفرعية من مختلف الفرق والمشاريع لتوحيدها تحت هدف واحد.

قم بتجميع جميع أهداف التواصل الخاصة بك معًا في مجلد واحد حتى تتمكن من رؤية التقدم المحرز نحو الأهداف الفردية وكفئة واحدة. استخدم تجميع التقدم للاطلاع على التقدم المحرز في أهدافك، ثم تعمق في طرق عرض الأهداف الفردية التفصيلية كاملة مع الأوصاف. إنشاء الشخصية,

الأهداف المهنية للعمل

أو مشاركتها مع فريقك أو شركتك الأوسع من خلال تغيير الأذونات.

استخدم ميزة تتبُّع الأهداف في ClickUp للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبُّع التقدم المحرز تلقائيًا.

ClickUp ليس مجرد

تطبيق تتبع الأهداف

؛ وهو أيضاً مكان لإنشاء ومشاركة الخطط والسياسات الداخلية وإرشادات العلامة التجارية وأدلة التدريب. لدينا أيضًا مكتبة من القوالب التي تشكل أسسًا مثالية لتخصيصها - بما في ذلك

قوالب خطة اتصالات المشروع

و

قوالب خطة التواصل

.

إليك بعض الطرق لتوظيف قوالبنا لصالحك:

إذا اعتمدت ClickUp كمركز شامل للإنتاجية وإدارة المشاريع، فسيصبح أيضاً المكان المثالي لممارسة مهارات التواصل لديك. ضع علامة على أعضاء الفريق، واترك تعليقات، وأضف ملاحظات، واستخدم

الدردشة

للبقاء على اتصال مع أعضاء الفريق في مشاريعك.

من ميزة الأهداف المخصصة لدينا إلى مجموعتنا الأوسع من القوالب,

إدارة المهام

الميزات، و

أدوات إدارة الموارد

يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لتحديد أهداف شركتك ومراقبتها وتحقيقها. 📈

تحسين التواصل بين الفريق وتوفير بيئة آمنة، بحيث تدعم أساليب التواصل المختلفة

تحديد أهداف التواصل الخاصة بك وإتقانها

لا أحد يتواصل بشكل مثالي في كل مرة، ولكن إعطاء فريقك أهداف تواصل واضحة يحدد التوقعات ويمنحهم إطاراً مفيداً لتوجيههم. استخدم أهداف التواصل هذه وأمثلة أهداف SMART لبناء أهدافك الشخصية الخاصة بك.

إذا كنت ترغب في الالتزام بإتقان أهداف التواصل الخاصة بك، اجعل ClickUp مركزك المفضل لتتبع الأهداف. يجعل ClickUp Goals من السهل تحديد أهدافك ومراقبتها والاحتفال بنجاحات أهدافك - وكل ذلك داخل مركز الإنتاجية وإدارة المشاريع في ClickUp. ابدأ في إحراز تقدم نحو أهدافك، و

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