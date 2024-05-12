أفضل 15 أداة تعاون عبر الإنترنت في عام 2025 (مجانية ومدفوعة)

الجميع "لاعب فريق" في سيرهم الذاتية إلى أن يأتي دور العمل الفعلي مع الفرق الموزعة. وهنا يأتي دور جميع مهاراتك في التعاون والتواصل وتخضع لاختبار صارم - لحظة الحقيقة.

بصفتي شخصًا شهد سقوط أقوى الفرق بسبب ضعف التواصل أو عدم التنسيق فيما بينها، فأنا من أشد المؤيدين للاستفادة من تطبيقات التعاون وغيرها من الأدوات لجمع الفرق على نفس الصفحة.

يمكن لأدوات التعاون الفعالة عبر الإنترنت أن تحسن بشكل كبير من كيفية تواصل أعضاء فريقك (خاصة أولئك الذين يعملون عن بُعد أو في ترتيبات العمل المختلط) وتواصلهم وعملهم مع بعضهم البعض. ونظراً لأن الكثير منا الآن لا يعمل خارج المكتب خمسة أيام في الأسبوع، فمن الأفضل للمؤسسات أن تستثمر في أدوات التعاون عبر الإنترنت عالية الجودة التي تساعد فرق العمل عن بُعد على العمل معاً وتحقيق الإنتاجية.

لقد جربت العديد من برامج التعاون الجماعي هذه عبر مختلف المشاريع وأصحاب المصلحة والصناعات خلال سنوات خبرتي. وقد كان بعضها منقذاً للحياة بشكل مطلق، حيث ربطت بين الفرق العالمية، وحافظت على تركيزهم على الهدف، وحققت نتائج جماعية. وهناك تطبيقات أخرى - دعنا نقول فقط أنها فشلت في إثارة إعجابي بأدائها الباهت.

وبالنظر إلى تجاربي الجيدة والسيئة والقبيحة، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل 15 أداة تعاون عبر الإنترنت وتطبيقات الجوال التي أنصح بها بشدة في عام 2024. دعونا نلقي نظرة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التعاون عبر الإنترنت؟

هل تتذكر تلك الاجتماعات المفعمة بالطاقة في قاعات الاجتماعات حيث يشارك الجميع ويتبادلون الأفكار حول موضوع ما لجعله مثمرًا للغاية؟ حسنًا، الحصول على نفس الطاقة في القوى العاملة الموزعة والبعيدة ليس بالمهمة السهلة. تحتاج إلى جعل الجميع على نفس الصفحة، وتجنب التشتت، والتأكد من أن الجميع قادر على أن يكون مشاركًا نشطًا لتحسين التعاون في مكان العمل .

تعتبر أدوات التعاون عبر الإنترنت رائعة لجمع الفريق معًا لتبادل الأفكار والعمل على مستند أو مشروع ما، ولكن هناك الكثير مما يمكن أن تراه العين. لاختيار الخيار الأفضل، يجب أن تتجاوز مجرد إضافة أداة إلى ترسانتك. يجب أن يتناسب خيارك مع متطلباتك الفريدة وعملياتك الحالية. فيما يلي بعض العوامل التي أخذناها في الاعتبار عند تنسيق أفضل أدوات التعاون عبر الإنترنت:

المتطلبات وحالة الاستخدام : فكر في سبب حاجتك إلى أداة أو منصة معينة. كيف ستُستخدم في مؤسستك، وما هو الغرض الذي ستحلّه؟ يجب أن تفي الأداة التي تختارها بمتطلباتك المحددة وأن تضيف قيمة فعلية لمؤسستك. على سبيل المثال، لنفترض أنك تبحث عن منصة مركزية لإدارة برنامج المحتوى الخاص بك من البداية إلى النهاية - في هذه الحالة، قد تعطي الأولوية للقدرة على إدارة كل شيء في مكان واحد وتخزين ملفات المحتوى بأمان

: فكر في سبب حاجتك إلى أداة أو منصة معينة. كيف ستُستخدم في مؤسستك، وما هو الغرض الذي ستحلّه؟ يجب أن تفي الأداة التي تختارها بمتطلباتك المحددة وأن تضيف قيمة فعلية لمؤسستك. على سبيل المثال، لنفترض أنك تبحث عن منصة مركزية لإدارة برنامج المحتوى الخاص بك من البداية إلى النهاية - في هذه الحالة، قد تعطي الأولوية للقدرة على إدارة كل شيء في مكان واحد وتخزين ملفات المحتوى بأمان ميزات للفرق : بمجرد تحديد الحاجة، اختر أداة تتمتع بجميع الإمكانيات المناسبة. يجب أن تحتوي أداة التعاون عبر الإنترنت على جميع الميزات الضرورية للتعاون الفعال والعمل الجماعي. يمكن أن يشمل ذلك إدارة المهام وتتبعها، وقنوات الاتصال في الوقت الفعلي، وإمكانيات مشاركة الملفات، وتحرير المستندات التعاونية، ومؤتمرات الفيديو، وغير ذلك. على سبيل المثال، إذا كنت تدير وكالة، فستحتاج أيضًا إلى حل عمليات المراجعة والموافقة عبر الإنترنت من أجل

: بمجرد تحديد الحاجة، اختر أداة تتمتع بجميع الإمكانيات المناسبة. يجب أن تحتوي أداة التعاون عبر الإنترنت على جميع الميزات الضرورية للتعاون الفعال والعمل الجماعي. يمكن أن يشمل ذلك إدارة المهام وتتبعها، وقنوات الاتصال في الوقت الفعلي، وإمكانيات مشاركة الملفات، وتحرير المستندات التعاونية، ومؤتمرات الفيديو، وغير ذلك. على سبيل المثال، إذا كنت تدير وكالة، فستحتاج أيضًا إلى حل عمليات المراجعة والموافقة عبر الإنترنت من أجل سهولة الاستخدام: أتحدث من واقع خبرتي - قد تستغرق العمليات أو الأدوات الجديدة بعض الوقت ليعتاد عليها الفريق بأكمله ويتعلمها. لذلك، عند اختيار برنامج تعاون الفريق، اختر دائمًا شيئًا سهل الاستخدام. وهذا هو بالضبط سبب اختيارنا للأدوات الواردة في هذه القائمة. على الرغم من أن لكل منها ميزات استثنائية، إلا أنها جميعاً سهلة الاستخدام والتنفيذ والتعلم

أتحدث من واقع خبرتي - قد تستغرق العمليات أو الأدوات الجديدة بعض الوقت ليعتاد عليها الفريق بأكمله ويتعلمها. لذلك، عند اختيار برنامج تعاون الفريق، اختر دائمًا شيئًا سهل الاستخدام. وهذا هو بالضبط سبب اختيارنا للأدوات الواردة في هذه القائمة. على الرغم من أن لكل منها ميزات استثنائية، إلا أنها جميعاً سهلة الاستخدام والتنفيذ والتعلم الإدماجات: بالإضافة إلى الاستخدام والتنفيذ، فإنمنصة التواصل التعاوني التي تختارها يجب أن تعمل بسلاسة مع تطبيقاتك وأنظمتك الحالية. أنا لا أحب التبديل بين السياقات، وبالتالي أفضّل أدوات التعاون الرقمي التي تسمح لي بدمج تطبيقاتي الحالية أيضًا

بالإضافة إلى الاستخدام والتنفيذ، فإنمنصة التواصل التعاوني التي تختارها يجب أن تعمل بسلاسة مع تطبيقاتك وأنظمتك الحالية. أنا لا أحب التبديل بين السياقات، وبالتالي أفضّل أدوات التعاون الرقمي التي تسمح لي بدمج تطبيقاتي الحالية أيضًا الميزانية: تأكد من أن الأداة التي تختارها تناسب ميزانيتك وتسمح لك بتخصيص الأسعار بناءً على احتياجاتك الفريدة. يمكنك حتى مقارنة الإصدار المجاني بالخيارات المدفوعة للمساعدة في اختيار أفضل برامج التعاون عبر الإنترنت. تذكر أن تضع في الحسبان جميع التكاليف التي تؤثر على التسعير، بما في ذلك التكاليف لمرة واحدة، وتكاليف التنفيذ، والنفقات المتكررة، والميزات الإضافية، وغيرها - وهو أمر فاتني القيام به في سنواتي الأولى

تأكد من أن الأداة التي تختارها تناسب ميزانيتك وتسمح لك بتخصيص الأسعار بناءً على احتياجاتك الفريدة. يمكنك حتى مقارنة الإصدار المجاني بالخيارات المدفوعة للمساعدة في اختيار أفضل برامج التعاون عبر الإنترنت. تذكر أن تضع في الحسبان جميع التكاليف التي تؤثر على التسعير، بما في ذلك التكاليف لمرة واحدة، وتكاليف التنفيذ، والنفقات المتكررة، والميزات الإضافية، وغيرها - وهو أمر فاتني القيام به في سنواتي الأولى أمن البيانات: أفضل أدوات التعاون لن تكون جيدة إذا كانت تعرض بياناتك للخطر. تأكّد من أن البرنامج الذي اخترته يتضمن ميزات أمان قوية، مثل المصادقة الثنائية، وتشفير البيانات، وعناصر التحكم في الوصول، وغيرها من الطرق لحماية بياناتك

مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، سنقوم بمراجعة أفضل برامج التعاون عبر الإنترنت لجعل فريقك يعمل بكل طاقاته.

## أفضل أدوات التعاون عبر الإنترنت في لمحة سريعة

قبل أن أتحدث عن كل منصة، إليك نظرة عامة سريعة على جميع الأدوات التي اخترناها في القائمة المختصرة وكيف يمكن استخدامها لتحسين تآزر الفريق :

أداة تعاون الأفضل لـ الميزات الرئيسية التسعير ClickUp التعاون الكل في واحد المهام والأهداف القابلة للمشاركة، والمستندات التعاونية واللوحات البيضاء، والدردشة في الوقت الحقيقي من 0 دولار إلى 19 دولارًا شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات مستندات جوجل تحرير المستندات التعاوني إنشاء المستندات وتحريرها في الوقت الفعلي، والتخزين السحابي من 0 دولار إلى 39.60 دولار شهريًا سلاك التواصل في الوقت الفعلي دردشة الفريق ومشاركة الملفات ومكالمات الفيديو من 0 دولار إلى 12.50 دولار شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات زووم مؤتمرات الفيديو اجتماعات الفيديو عالية الوضوح ومشاركة الشاشة والندوات عبر الإنترنت من 0 دولار إلى 26.99 دولارًا شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات أسانا إدارة المشاريع إدارة المهام، تخطيط المشاريع، التواصل الجماعي من 0$ إلى 30.49$ شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات Trello إدارة المشاريع المرئية لوحات كانبان وقوائم المهام والأتمتة الأساسية من 0 دولار إلى 12.50 دولار شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات Miro السبورة البيضاء عبر الإنترنت العصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية والتعاون المرئي من 0 دولار إلى 20 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات GitHub التحكم في الإصدار للمطورين مشاركة التعليمات البرمجية والتحكم في الإصدار وإدارة المشاريع للمطورين من 0 دولار إلى 31 دولارًا شهريًا فيجما التصميم التعاوني تصميم النماذج الأولية للتصميم، تصميم واجهة المستخدم (UI)، التعاون في التصميم من 0$ إلى 75$ شهرياً Airtable قاعدة بيانات علائقية وتعاون قاعدة بيانات مرنة، سير عمل قابل للتخصيص، إدارة المشاريع من 0 دولار إلى 54 دولارًا شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات monday.com نظام تشغيل العمل إدارة المشاريع، التواصل الجماعي، تدفقات العمل القابلة للتخصيص من 0$ إلى 24$ شهريًا؛ تسعير مخصص لخطط المؤسسات مايكروسوفت تيمز التواصل والتعاون دردشة الفريق واجتماعات الفيديو ومشاركة الملفات من 4 دولارات إلى 22 دولارًا شهريًا كانفا التصميم الجرافيكي والتعاون أدوات تصميم وقوالب سهلة الاستخدام، والتعاون في الوقت الفعلي من 0 دولار إلى 29.99 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات Notion مساحة عمل الكل في واحد تدوين الملاحظات ومواقع الويكي وقاعدة المعرفة من 0$ إلى 28$ شهريًا؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات دروب بوكس التخزين السحابي ومشاركة الملفات تخزين سحابي آمن، ومشاركة الملفات، وميزات التعاون من 0$ إلى 30$ شهرياً؛ أسعار مخصصة لخطط المؤسسات

## أفضل 15 أداة تعاون عبر الإنترنت لاستخدامها في عام 2024

سأقدم لك الآن نظرة أكثر تعمقًا على الميزات والقيود الرئيسية بالإضافة إلى العرض الفريد لكل برنامج تعاوني:

1. ClickUp: أفضل أداة تعاونية شاملة عبر الإنترنت

قبل أن أبدأ العمل في ClickUp، كانت مجموعة أدوات التعاون الخاصة بي عبارة عن مزيج من أدوات التعاون الجماعي. فقد كنت أستخدم Slack للتحديثات السريعة، ورسائل البريد الإلكتروني للتبادلات الطويلة، والملاحظات المنظمة عبر مستندات Google، وMicrosoft Teams لمؤتمرات الفيديو، وMiro للوحات البيضاء. بالطبع، كان هناك الكثير من الأشياء التي يجب التوفيق بينها في وقت واحد، ولكن هذه هي الطريقة التي اعتقدت أن الأمور تسير بها - وهي الطريقة التي اعتقدت أنها الطريقة التي يسير بها العالم.

ثم جاء تطبيق ClickUp، التطبيق الوحيد الذي حلّ محلها جميعاً، حرفياً.

ClickUp هو مركز بديهي على الإنترنت يجمع الفرق معاً لوضع الأفكار والتخطيط والتنفيذ بسهولة. وأنا أعلم ذلك لأن فريقنا يعمل عن بُعد وفريق عمل مختلط. لذا، سواء كان أعضاء فريقي في نفس الغرفة أو منتشرين عبر القارات والمناطق الزمنية، لم نواجه أي مشكلة في إنجاز الأمور!

تعاون بسلاسة مع فرقك بأكملها باستخدام ClickUp لإنشاء المستندات وتعيين المهام وتتبعها في منصة واحدة

بصراحة، كان الانتقال من خليط من الحلول البرمجية إلى منصة موحدة بمثابة نسمة هواء منعشة. كانت المشكلة الوحيدة هي الاعتياد على منحنى التعلم في ClickUp لأنه يجمع مجموعة من الميزات في برنامج تعاون قوي واحد عبر الإنترنت. لكن عملية التهيئة كانت سلسة، ووجدت طريقي إليها.

وبمجرد أن أصبحتُ مرتاحاً مع ClickUp، وجدتُ نفسي أكثر إنتاجيةً - التنسيق مع زملائي في قارتين، وإدارة المشاريع التسويقية الكبيرة والصغيرة، وجمع وتحليل المدخلات من مختلف أصحاب المصلحة، وقيادة الفريق.

أنا وفريقي نستخدم أنا وفريقي ميزات التعاون في ClickUp، مثل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار حول المحتوى وأفكار الحملات, عرض دردشة ClickUp لتبادل الرسائل في الوقت الفعلي, مستندات ClickUp لإنشاء كل شيء بدءًا من إجراءات التشغيل الموحدة والعقود إلى الويكي الداخلية, كليك أب كليب لالتقاط مقاطع فيديو قابلة للمشاركة على الشاشة - والقائمة تطول (انتقل إلى قسم الميزات الرئيسية إذا كنت تريد اختصارًا؛ DR). وبالطبع، نحن ندير جميع المهام في إطار كل حملة وكل مشروع مع مهام ClickUp .

سواء كنت تقوم بإعداد تذكيرات بالمهام أو التحقق من تحديثات التقدم، فإن ClickUp يهتم بجميع المهام الإدارية لك (ولفريقك) حتى تتمكن من التركيز على الأعمال ذات القيمة العالية.

ما يلفت انتباهي أيضًا هو مساعده المدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain . صُممت هذه الميزة القوية خصيصًا لتحسين التعاون ومساعدتك في الحصول على المزيد من مساحة العمل الخاصة بك. أستخدمها كل يوم للكتابة بشكل أفضل، ولكن يمكنها أيضًا البحث عن المعلومات وتحليلها عبر مهامك ومستنداتك واتصالاتك (الدردشة والتعليقات) والتطبيقات المتصلة لتحديد الروابط والإجابة عن أسئلتك.

تعكس مراجعة G2 هذه بالضبط سبب احتلال ClickUp المرتبة الأولى في قائمتي-

يمكن للفرق أن تتعاون بسهولة مع بعضها البعض حيث يمكن للأعضاء في قسم التعليقات الإشارة إلى بعضهم البعض

يمكن للأعضاء قوالب النقر فوق المكتبة هي واحدة من أكثر الميزات استخدامًا - من الذي لا يحب الأطر الموجودة مسبقًا والقابلة للتخصيص بالكامل للحصول على السبق في خطط العمل؟ لا تحسبني!

بينما أنا مذنب بتجربة كل قالب من قوالب ClickUp تقريبًا (حسنًا، ربما ليس كلها، نظرًا لوجود الآلاف منها تقريبًا!) فإنني أوصي بهذه لإدارة تعاون الفريق:

قم بإدارة التعاون الداخلي وعلاقات العملاء بسهولة باستخدام قالب Clickup Client Success Collaboration Temaboration

قالب تعاون نجاح العميل في ClickUp نجاح العميل

أفضل ميزات مستندات Google Docs

العمل على المستندات وتحريرها في نفس الوقت مع أعضاء الفريق الآخرين

قم بإدارة جميع ملفاتك ومستنداتك في تخزين سحابي آمن باستخدام Google Drive، مع ميزات متقدمة مثل التحكم في الإصدار وعناصر التحكم في الوصول للحفاظ على أمان بياناتك وسلامتها

إضافة التعليقات وتقديم اقتراحات التعديل والتعاون على المستندات المباشرة

التكامل مع تطبيقات Google Workspace الأخرى مثل جداول البيانات والعروض التقديمية وغيرها

الاستفادة من مساعد Google Gemini، مساعد الذكاء الاصطناعي داخل مستندات Google للكتابة بشكل أفضل

قيود محرّر مستندات Google

خيارات تنسيق محدودة وصعوبة تخصيص الشكل مقارنةً ببرامج معالجة النصوص المخصصة الأخرى.

وصعوبة تخصيص الشكل مقارنةً ببرامج معالجة النصوص المخصصة الأخرى. لا توجد العديد من ميزات إدارة المشاريع التعاونية الأخرى بخلاف تحرير المستندات

الأمان للمستندات الحساسة قد يكون مصدر قلق حيث يمكن مشاركة الروابط بسهولة مع طرف ثالث خارجي

تسعير مستندات Google Docs

محرّر مستندات Google هو جزء من مساحة عمل Google، وهو متاح لـ

مجانًا : حتى 15 جيجابايت من مساحة محرك الأقراص

: حتى 15 جيجابايت من مساحة محرك الأقراص مبتدئ الأعمال : 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم معيار الأعمال : 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تتوفر خدمة Google Gemini كإضافة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، مع التزام لمدة عام واحد

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (28,125)

ما يقوله المستخدمون عن محرّر مستندات Google

أعتقد أنه سهل الاستخدام إلى حد كبير ويشبه برنامج Word، ويمكن تنزيله إلى Word وهو مجاني، فهو خياري الأفضل للكتابة، خاصةً أنني دائم التنقل ويمكنني فتح المستندات من هاتفي <3

مستخدم ريديت

3. سلاك أداة الدردشة والتعاون المفضلة

اسأل أي فريق عمل عن الأدوات التي يستخدمها عبر الإنترنت للتعاون والدردشة، ومن المحتمل أن يكون Slack على القائمة. تتيح لك هذه المنصة الشهيرة لمراسلة الفريق في الوقت الفعلي مشاركة التحديثات والتعاون في المشاريع وإنشاء مكان عمل متصل عبر الإنترنت من خلال القنوات والرسائل المباشرة والمحادثات الجماعية ومكالمات الفيديو. تعجبني سهولة استخدامه و واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. يمكنك استخدامه لمناقشات الفريق وكذلك للمحادثات الفردية، وغالبًا ما أستخدمه لمشاركة الأفكار والتواصل مع الفرق الداخلية وكذلك مع أصحاب المصلحة الخارجيين (باستخدام مجموعات متخصصة يمكنك إنشاؤها باستخدام Slack Connect).

via

_ / href/ _https://slack.com/intl/en-in/blog/collaboration/slack-essentials-organize-your-work-and-conversations Slack /%href/

انقر فوق يتكامل أصلاً مع Slack حتى تتمكن من إنشاء المهام مباشرةً من المحادثات وتلقي الإشعارات داخل قنوات Slack، مما يحافظ على تنظيم كل شيء. ومع ذلك، أجد أن ميزة البحث في Slack أساسية جدًا، خاصةً عندما أقارنها بخاصية البحث الشامل في ClickUp.

أفضل ميزات Slack

إنشاء واستخدام قنوات دردشة جماعية مخصصة لمشاريع أو موضوعات محددة

الحصول على منصة واحدة لإدارة الرسائل المباشرة للمحادثات الخاصة

شارك الملفات وأنشئ عمليات تكامل مخصصة (من خلال أدوات مثل Zapier) لتحسين الوظائف

إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مع اتصالات Slack الخاصة بك

تبسيط مشاركة المعلومات وتحديثات المشروع من خلال قنوات مخصصة

استخدم Slack AI للعثور بسرعة على معلوماتك في Slack، وتلخيص سلاك، وتلخيص سلاسل المحادثات، والحصول على ملخص للرسائل الفائتة

قيود سلاك

يمكن أن يصبح مربكًا مع وجود عدد كبير من الرسائل والقنوات

مع وجود عدد كبير من الرسائل والقنوات محدودية ميزات إدارة المشاريع التعاونية التي تتجاوز التواصل

البحث عن الرسائل القديمة يمكن أن يكون مرهقًا مع الفرق الكبيرة

الذكاء الاصطناعي متاح فقط مع خطة المؤسسات كإضافة منفصلة

أسعار منخفضة

مجانًا (رسائل غير محدودة مع سجل رسائل لمدة 90 يومًا)

(رسائل غير محدودة مع سجل رسائل لمدة 90 يومًا) محترف : 7.25 دولار/شهر (للفرق الصغيرة التي تريد تعاونًا أفضل) الشركة +: 12.50 دولارًا شهريًا (للشركات التي ترغب في زيادة الإنتاجية والحفاظ على تواصل الفرق)

: 7.25 دولار/شهر (للفرق الصغيرة التي تريد تعاونًا أفضل) 12.50 دولارًا شهريًا (للشركات التي ترغب في زيادة الإنتاجية والحفاظ على تواصل الفرق) شبكة المؤسسات: تسعير مخصص (للمؤسسات الكبيرة التي ترغب في إنجاز المزيد من الأعمال وتحسين الإنتاجية على كل المستويات)

تسعير مخصص (للمؤسسات الكبيرة التي ترغب في إنجاز المزيد من الأعمال وتحسين الإنتاجية على كل المستويات) يتوفر Slack AI كإضافة منفصلة ولكن فقط لخطط المؤسسات

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 32,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,200 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Slack

_ أجد أن Slack منصة تتحسن باستمرار وتضيف ميزات جديدة وملائمة. ومع ذلك، فهو سهل الاستخدام بحيث يمكنك التنقل عبر التطبيق وميزاته بسهولة. كما أنه يوفر عددًا كبيرًا من طرق التواصل الفردي أو الجماعي (الفيديو والصوت والرسائل والرسائل وكل ذلك مع عضو واحد أو أكثر من أعضاء الفريق)

مراجعة المستخدم على G2

4. زووم: أفضل أداة لعقد مؤتمرات الفيديو

Zoom هو الطفل الوبائي لأدوات التعاون عبر الإنترنت. على الرغم من إطلاقه في عام 2011، إلا أن قلة قليلة من الناس كانوا يعرفون عنه. تقدم سريعًا إلى الأمام حتى عام 2020، وأصبح عنصرًا أساسيًا في جميع المؤسسات تقريبًا.

Zoom هو بلا شك أحد أكثر أدوات مؤتمرات الفيديو سهولة في الاستخدام. لقد جعل بالتأكيد العمل عن بُعد أسهل كثيرًا. باستخدام Zoom، يمكنك إجراء مكالمات فيديو وتقديم عروض توضيحية عبر الإنترنت، واستضافة ندوات عبر الإنترنت، والتعاون مع فرقك افتراضيًا.

لكن بساطته لا تعني أنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة. يمنحك Zoom كل ما قد تحتاجه تقريبًا في أداة مؤتمرات الفيديو، مثل مشاركة الشاشة الانتقائية، وعناصر التحكم في الوصول إلى الاجتماعات، والانضمام المحمي بكلمة مرور (كلنا نتذكر Zoombombing، أليس كذلك؟)، ولوحات الكتابة على الإنترنت، وما إلى ذلك. وهذا يجعلها الأداة المثالية تعاون الفريق برنامج للعصف الذهني، والتعاون، وإجراء مناقشات مثمرة في بيئة بعيدة.

via

_/مرجع/ _https://news.zoom.us/zooms-newest-ai-innovations-help-make-analytics-more-accessible-and-customer-experience-more-impactful/ Zoom /%href/

إضافة رئيسية بالنسبة لي هي أن يتكامل Zoom مع ClickUp أيضًا، مما يجعل عقد الاجتماعات عن بُعد أمرًا في غاية السهولة.

أفضل ميزات Zoom

استمتع بمؤتمرات فيديو عالية الوضوح مؤتمرات فيديو عالية الوضوح مع مشاركة الشاشة

استضافة الاجتماعات، والندوات عبر الإنترنت، والفعاليات عبر الإنترنت، وحتى إنشاء غرف جانبية للمناقشات الجماعية الأصغر حجماً ضمن اجتماعات أكبر

تسجيل الاجتماعات وإضافة الملاحظات واستطلاعات الرأي وجلسات العصف الذهني والعمل على المستندات باستخدام مشاركة الشاشة

استخدم برنامج Zoom AI Companion المدمج لإنشاء الرسائل وتلخيص الاجتماعات

قيود التكبير

الخطة المجانية محدودة نوعًا ما حيث يمكنك استضافة أو حضور اجتماعات لا تزيد مدتها عن 40 دقيقة

واجهة المستخدم وتجربة المستخدم الخاصة بالأداة في حاجة ماسة إلى التحسين، مع وجود ميزات مهمة بعيدة عن الأنظار

تسعير التكبير

الأساسي: 0 دولار (مثالي للمبدعين وأصحاب المشاريع الفردية الذين لا يمانعون في عقد اجتماعات لا تتجاوز 40 دقيقة)

0 دولار (مثالي للمبدعين وأصحاب المشاريع الفردية الذين لا يمانعون في عقد اجتماعات لا تتجاوز 40 دقيقة) المحترف: 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مضيف شهريًا (للفرق الأصغر من 1 إلى 9 مستخدمين)

14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مضيف شهريًا (للفرق الأصغر من 1 إلى 9 مستخدمين) الشركات: 21.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (للشركات متوسطة الحجم التي تضم فرقًا تصل إلى 100 مستخدم)

21.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (للشركات متوسطة الحجم التي تضم فرقًا تصل إلى 100 مستخدم) Business Plus: 26.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (للشركات والمؤسسات الكبيرة ذات المتطلبات التعاونية الأكبر)

26.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (للشركات والمؤسسات الكبيرة ذات المتطلبات التعاونية الأكبر) المؤسسات : تسعير مخصص (للمؤسسات الكبيرة التي يزيد عددها عن 100 مؤسسة بمتطلبات محددة لاجتماعاتها وتعاونها وندواتها عبر الإنترنت وغير ذلك)

: تسعير مخصص (للمؤسسات الكبيرة التي يزيد عددها عن 100 مؤسسة بمتطلبات محددة لاجتماعاتها وتعاونها وندواتها عبر الإنترنت وغير ذلك) يتوفر رفيق الذكاء الاصطناعي بدون أي تكلفة إضافية مع جميع حسابات Zoom المدفوعة

تقييمات ومراجعات التكبير/التصغير

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,800 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Zoom

_ الجانب الأكثر روعة في Zoom هو أنه يمكّن من المراسلات المباشرة من أي منطقة تبدو المناقشات اليومية طبيعية بشكل أساسي كما لو كنا في غرفة مماثلة لأنها تشبه وجود مكان تجمع افتراضي حيث تختفي المسافة _> الملاءمة والتنفيذ لقاءات لائقة لاستخدامي اليومي. ليس من الصعب الاندماج ويحتوي على العديد من الميزات للحصول على اجتماع مقبول أستخدمه باستمرار. وبالمثل، للإضافة، فإن خدمة العملاء رائعة للغاية_.

مراجعة المستخدم على G2

5. أسانا أفضل أداة لإدارة المهام والتعاون عبر الإنترنت

via

_ / href/ _https://forum.asana.com/t/the-asana-coolest-projects-award/72743 منتدى أسانا /%href/

أسانا هي أداة لإدارة المهام والمشاريع تساعد الفرق على العمل بفعالية والتعاون في المهام اليومية وربط جميع أعمالهم في مكان واحد. فهو لا يساعدك فقط على تعيين المهام لأعضاء الفريق بل يسهل عليك أيضًا إخطارهم بالمشاريع المهمة وتتبع المعالم الرئيسية لكل عضو من أعضاء الفريق.

ما أعجبني في Asana هو واجهته البسيطة وتركيزه على كونه أداة التعاون المثلى لإدارة المشاريع المتعددة. فهو يساعدك على البدء بسرعة من خلال أداة إنشاء سير العمل سهلة الاستخدام، كما يقدم مجموعة من القوالب لتسريع عملك.

ويتفق العديد من المستخدمين على أن Asana خيار رائع لأولئك الذين يحتاجون إلى إمكانات محددة لإدارة المشاريع المؤسسية. قال أحد مستخدمي Reddit

_ أسانا يساعد في تنظيم المهام ولكن قد يبدو معقدًا بعض الشيء في البداية؛ جرب طرقًا مختلفة لعرض المهام

ريديتور

أفضل ميزات أسانا

تبسيط إنشاء المهام، والتخصيص، وتواريخ الاستحقاق من أجل تنظيم واضح للمشروع

عرض المشاريع عبر طرق عرض مثل كانبان والقوائم والجداول الزمنية والتقويمات ومخططات جانت

أتمتة المهام المستهلكة للوقت مثل الإشعارات والتذكيرات وعمليات الموافقة

إعداد أتمتة سير العمل بسهولة باستخدام النماذج والقواعد والحزم والقوالب

بسهولة باستخدام النماذج والقواعد والحزم والقوالب تبسيط اتصالات الفريق باستخدام ميزات مثل التعليقات والمرفقات و@التعليقات

أتمتة تحديثات الحالة والحصول على إجابات سريعة على الأسئلة المتعلقة بعملك في Asana باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Asana Intelligence

Asana Intelligence قم بتوصيل Asana بأكثر من 200 تطبيق (بما في ذلك ClickUp) لمساعدتك في تعاون الفريق وتخزين الملفات وإدارة المشاريع والمزيد

قيود أسانا

لا يوجد دعم للمكلفين المتعددين والتعليقات المخصصة

خيارات تخصيص محدودة وخيارات محدودة، وطرق عرض المشروع وحجم الفريق والمشاريع للخطة المجانية

وخيارات محدودة، وطرق عرض المشروع وحجم الفريق والمشاريع للخطة المجانية يغرقك بالرسائل لجميع المشاريع. لا يمكنك تحديد الإشعارات التي ترغب في تلقيها

التي ترغب في تلقيها يتمتع برنامج Asana Intelligence بإمكانيات محدودة للغاية حتى الآن وهو متاح فقط مع الخطط المدفوعة

تسعير أسانا

شخصي: مجانًا

مجانًا المبتدئ: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

30.49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسة+: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا: تقييمات ومراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 9910 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9910 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Asana

تتمتع أسانا بواجهة جيدة ونظيفة، ويمكنها التعامل مع مشاريع متعددة وفئات وفئات فرعية لا حصر لها. العمل مع الفرق سهل للغاية، حيث يمكن إضافتها وتعيين المهام ومراقبتها بسهولة. التخصيص يحول مجالات عملك إلى أنظمة منطقية لأعمالك. لقد استخدمت Asana في العديد من الأعمال، وليس فقط المشاريع، وكان يفي بمتطلباتي في كل مرة

مراجعة مستخدم على Capterra

6. Trello: أفضل أداة لإدارة المشاريع والتعاون

لقد استخدمت Trello أثناء العمل على مشاريع أصغر للعملاء بميزانية محدودة. تعجبني طريقة عرض البطاقات التي تجعل عرض المهام أمرًا سهلاً. كما أن تخطيط Trello البسيط لعرض حالة المهام والتحديثات يشرك حتى أصحاب المصلحة الذين قد يكرهون التكنولوجيا. وهذا يسهل التعاون دون عناء. ناهيك عن أنه من المجدي جدًا نقل لوحة من "المهام التي يجب القيام بها" إلى كومة "تم إنجازها".

لا مزيد من تحديثات الحالة وسلاسل البريد الإلكتروني. إنها أداة رائعة للفرق الرشيقة التي تقدر التواصل الواضح و تتبع التقدم المرئي. ومع ذلك، هذا كل ما في Trello. إذا كنت تعمل على مشاريع معقدة ولديك متطلبات متقدمة، فإن Trello ليس مناسبًا لك.

via

_ / href/ _https://www.atlassian.com/blog/trello/trello-board-best-practices أطلسيان تريللو /%href/

أفضل ميزات تريلو

استخدم لوحات كانبان مع وظيفة السحب والإفلات من أجل إدارة المهام المرئية

التعاون مع الفرق في المشاريع باستخدام القوائم والبطاقات لتعيين المهام داخل المشاريع

التواصل مع زملائك في الفريق بشأن المهام باستخدام التعليقات والمرفقات والإشارات

إدارة مهامك في واجهة بسيطة وبديهية وإبقاء الجميع على اطلاع على تقدم المشروع

إنشاء نص وتلخيصه باستخدام ذكاء أتلاسيان المدمج

قيود تريلو

التواصل من خلال اللوحات والبطاقات يصبح غير مستدام في اللحظة التي يتوسع فيها المشروع

في اللحظة التي يتوسع فيها المشروع يتمتع Atlassian Intelligence بإمكانيات محدودة وهو متاح فقط مع خطط Premium و Enterprise فقط

يفتقر إلى المناقشة أو ميزات الدردشة التي تتيح للفرق مناقشة المهام أو مشاريع معينة داخل التطبيق

التي تتيح للفرق مناقشة المهام أو مشاريع معينة داخل التطبيق يعد الاحتفاظ بالعناصر الخاصة مثل الملاحظات الشخصية منفصلة عن لوحات الفريق المشتركة أمرًا صعبًا، مما يجعلك تخلط بين الاثنين أثناء التعاون

تسعير تريلو

مجاني: 0 دولار (مثالي للعاملين لحسابهم الخاص والأفراد الذين يتطلعون إلى تنظيم مشروع)

0 دولار (مثالي للعاملين لحسابهم الخاص والأفراد الذين يتطلعون إلى تنظيم مشروع) المعيار: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (للفرق الصغيرة أو أولئك الذين يرغبون في توسيع نطاق التعاون)

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (للفرق الصغيرة أو أولئك الذين يرغبون في توسيع نطاق التعاون) القسط: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم (للفرق التي تحتاج إلى تتبع وتصور مشاريع متعددة بعدة طرق، بما في ذلك اللوحات والجداول الزمنية والتقويمات وما إلى ذلك)

12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم (للفرق التي تحتاج إلى تتبع وتصور مشاريع متعددة بعدة طرق، بما في ذلك اللوحات والجداول الزمنية والتقويمات وما إلى ذلك) المؤسسة: تسعير مخصص (للمؤسسات التي تحتاج إلى ربط العمل عبر الفرق بمزيد من الأمان والضوابط)

تقييمات ومراجعات تريلو

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,520 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,520 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Trello

_ أجد Trello مفيدًا في الحصول على طريقة لعرض الصورة الكبيرة عبر المشاريع والمهام وما إلى ذلك التي أعمل عليها. أعتقد أن قوة Trello تكمن في أنه بسيط للغاية (لوحات، وقوائم، وبطاقات) وسهل الاستخدام، لذا يمكن تطبيقه على أي شيء تحتاج فيه إلى تنظيم المعلومات. إنه ليس مناسبًا تمامًا بنسبة 100٪ ولكنه غالبًا ما يكون "جيدًا بما فيه الكفاية" وأقل تعقيدًا وتكلفة بكثير من الأدوات التي تركز على مجالات حلول أكثر ضيقًا

مستخدم ريديت

7. ميرو: أفضل أداة سبورة بيضاء على الإنترنت

via

_ / href/ _https://miro.com/whiteboard/ ميرو /%href/

بصفتي متعلمًا بصريًا، فإنني أؤيد أدوات التعاون عبر الإنترنت التي تحول المفاهيم إلى مخططات انسيابية ورسومات يدوية وخرائط ذهنية. وأطلق عليها اسم المعادل العظيم لأنك لست مضطرًا للتعامل مع المصطلحات أو المصطلحات لتوصيل أفكارك. ويعد Miro خيارًا رائعًا لـ تصور المشروع.

تحتوي السبورة البيضاء في Miro على ملاحظات لاصقة افتراضية وإطارات وعناصر تفاعلية ووسائط غنية للحفاظ على تدفق العصائر الإبداعية لفريقك أثناء جلسات العصف الذهني. لقد استخدمها فريقي في ورش العمل وسباقات التصميم وجلسات حل المشكلات المرئية، وكان أداؤها جيدًا في كل مرة.

تجاربنا ليست معزولة؛ فالعديد من الفرق الصغيرة والأفراد يحبونه أيضاً؛ كما ذكر أحد المستخدمين على G2,

من السهل إعداد قوالب ليستخدمها الطلاب. ومن السهل على الطلاب الذين لم يستخدموه من قبل أن يتعلموه

أفضل ميزات ميرو

قم بالعصف الذهني مع فرقك باستخدام السبورة البيضاء في الوقت الحقيقي والخرائط الذهنية

والخرائط الذهنية كن مبدعاً باستخدام الملاحظات اللاصقة وأقلام السبورة البيضاء والأشكال

حسِّن التواصل باستخدام منصة مركزية لالتقاط الأفكار وتنظيمها وإعادة النظر فيها

أنشئ نصاً بسيطاً وخرائط ذهنية وأفكاراً بمساعدة مساعد الذكاء الاصطناعي، مساعد ميرو

اجمع مدخلات وأفكار الفريق باستخدام ميزات التصويت والملاحظات

قيود ميرو

محدودية ميزات التعاون ، حيث أن الأداة موجهة بشكل أساسي نحو العصف الذهني واللوحات البيضاء

، حيث أن الأداة موجهة بشكل أساسي نحو العصف الذهني واللوحات البيضاء منحنى التعلم لبعض المستخدمين الذين قد لا يكونون على دراية بأدوات السبورة البيضاء عبر الإنترنت

لبعض المستخدمين الذين قد لا يكونون على دراية بأدوات السبورة البيضاء عبر الإنترنت تحتوي الباقة المجانية على قيود على حجم اللوحة والمتعاونين والميزات

يتوفر Miro Assist حاليًا في الوضع التجريبي على جميع الخطط ولكن من المرجح أن تصبح ميزة مدفوعة لاحقًا

أسعار ميرو

مجانًا : 0 دولار (للطلاب والأفراد والمجموعات الصغيرة ذات الاحتياجات التعاونية الأساسية)

: 0 دولار (للطلاب والأفراد والمجموعات الصغيرة ذات الاحتياجات التعاونية الأساسية) بداية : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (لمن يريد لوحات غير محدودة وخاصة إلى جانب الميزات الأساسية)

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (لمن يريد لوحات غير محدودة وخاصة إلى جانب الميزات الأساسية) الأعمال : 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (تجاوز ذلك مع الأمان والميزات المتقدمة، مثالي للمؤسسات الصغيرة)

: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (تجاوز ذلك مع الأمان والميزات المتقدمة، مثالي للمؤسسات الصغيرة) المؤسسات: تسعير مخصص (مثالي للفرق الكبيرة التي ترغب في التعاون عبر المؤسسة بأكملها، مع الدعم والأمان والتحكم)

تقييمات ومراجعات ميرو

G2: 4.8/5 (أكثر من 5500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 5500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1520 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Miro

ميرو يسمح لنا بتوليد الأفكار بسرعة، والتعاون في عمليات جديدة، والمضي قدمًا في تخطيطنا! أنا أحب المرونة والطبيعة المرئية للوحة قماشية لا نهائية. إنه أمر رائع عندما لا تعرف من أين تبدأ في مشروع ما. حلت لوحة ميرو محل العديد من الملفات المختلفة وتنظم فريقنا في مكان مركزي. منقذة للحياة!

مراجعة مستخدم على G2

8. GitHub: أفضل منصة لمشاركة التعليمات البرمجية والتعاون

اسأل أي مطور عن أدوات التعاون عبر الإنترنت، ومن المؤكد أن GitHub سيكون على رأس القائمة. ومع ذلك، على عكس أدوات التعاون الجماعي الأخرى التي تساعد الفرق الداخلية على التواصل بفعالية، فإن GitHub يربط مجتمعًا بأكمله - بشكل أساسي مهندسي ومطوري البرامج.

via GitHub ، مما يسمح لك بإنشاء مهام ClickUp مباشرةً من محادثات Teams، وتلقي الإشعارات داخل قنوات Teams، والحفاظ على مركز مركزي للاتصال بالمشروع وإدارة المهام.

يوفر Microsoft Teams أيضاً تطبيقاً للهاتف المحمول حتى لا يفوتك أي إشعار. يحتوي التطبيق على ميزات التعاون الأساسية، بما في ذلك مشاركة الشاشة ومكالمات الصوت والفيديو.

أفضل ميزات مايكروسوفت تيمز

استخدام قنوات مخصصة للمناقشات الخاصة بالمشروع ومشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي

للمناقشات الخاصة بالمشروع ومشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي استضافة اجتماعات أو عروض تقديمية أو اجتماعات افتراضية عبر الإنترنت مع إمكانات مشاركة الشاشة

التكامل مع OneDrive وSharePoint للعمل مع فريقك على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية

تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز و التعاون في المشاريع مباشرةً داخل Teams

مباشرةً داخل Teams إجراء مكالمات صوتية واستقبالها وإرسال رسائل مباشرة، مما يلغي الحاجة إلى أنظمة هاتفية منفصلة

لخص الاجتماعات ولخص بنود العمل التي تمت مناقشتها باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج الذكاء الاصطناعي التجريبي

قيود فرق مايكروسوفت

الخطة المجانية لها قيود على التخزين والميزات ومدة الاجتماعات

قد تبدو مثيرة للإعجاب مع وجود عدد كبير من القنوات والتكاملات

مع وجود عدد كبير من القنوات والتكاملات قد لا يكون مثاليًا إذا كنت لا تستخدم بقية حلول Microsoft Office

تسعير مايكروسوفت تيمز

Microsoft Teams Essentials : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) Microsoft 365 Business Basic : 6$/شهرًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

: 6$/شهرًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) مايكروسوفت 365 Business Standard : 12.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً)

: 12.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم (يتم الدفع سنوياً) مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) مساعدة Copilot AI متاحة كإضافة مدفوعة لخطط الأعمال والمؤسسات

تقييمات ومراجعات فرق مايكروسوفت

G2: 4.3/5 (أكثر من 14,900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9440 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Microsoft Teams

_الجانب الإيجابي في Microsoft Teams، أي أنه يحتوي على كل ما تقدمه مع الكثير من الميزات التي يحتوي عليها. إنه سهل الاستخدام لدرجة أنه يمكن للمستخدمين إنشاء أشياء مثل الاجتماعات والمجموعات وإرسال الرسائل وما إلى ذلك. كما يمكن للمستخدمين تنفيذه بسهولة بمساعدة تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق ديك توب

مراجعة المستخدم على G2

13. كانفا: أفضل أداة تعاون في التصميم

Canva أداة رائعة للتعاون في التصميم. يستخدمها فريقي لإنشاء صور مذهلة دون الحاجة إلى خبرة واسعة في التصميم. فواجهتها بديهية ومكتبتها الواسعة من القوالب تجعلها خياراً شائعاً لإنشاء كل شيء بدءاً من رسومات وسائل التواصل الاجتماعي إلى العروض التقديمية والمواد التسويقية.

حتى لو كنت شخصًا مثلي (أي لست مصممًا أو على دراية بمفاهيم التصميم)، يمكنك استخدام Canva لإنشاء تصميمات ذات مظهر احترافي. ثق بي، لقد استخدمته لإنشاء ضمانات تسويقية (ودعوات إلكترونية للمناسبات في بعض الأحيان) في حالات الضرورة، وقد تركت بعض إبداعاتي فريق الرسومات يشعر بالغيرة!

بالإضافة إلى ذلك، أحب التجريب واللعب بميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة Magic Studio! الميزة المفضلة لدي هي ميزة تحويل النص إلى فيديو. بالنسبة لعملي، جربت استخدام خاصية الكتابة السحرية التي تعمل بشكل مشابه لخاصية الكاتب بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain. ومع ذلك، فهو لا يعمل كمساعد افتراضي أو مدير معرفة مثل ClickUp Brain.

via

_/مرجع/ _https://www.canva.com/ Canva /%href/

أفضل ميزات كانفا

تصميم أي شيء باستخدام واجهة تصميم السحب والإفلات مع ميزات سهلة الاستخدام

مع ميزات سهلة الاستخدام التعاون على التصاميم مع أعضاء الفريق الآخرين من أجل المشاركة في التحرير أو الموافقة

أو الموافقة الحفاظ على مجموعة أدوات تسويق العلامة التجارية لضمان اتساق جميع التصميمات عبر المشاريع

إنشاء وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مخطط المحتوى

الاستفادة من القوالب المعدة مسبقًا وأصول التصميم لتوفير الوقت والموارد

تبسيط سير عمل التصميم والتواصل في منصة واحدة

تكامل الأداة مع العديد من أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشروعات

قيود كانفا

خيارات تخصيص التصميم محدودة مقارنة ببرامج التصميم الاحترافية

تحتوي الباقة المجانية على قيود، مثل عدم القدرة على استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي مثل الكتابة السحرية أو الاستوديو السحري أو إزالة الخلفية أو غيرها من الميزات. كما أن لها حد تخزين يبلغ 5 جيجابايت، ولا تتوفر الصور أو القوالب الممتازة إلا مع خيار Pro

يركز في المقام الأول على إنشاء صور ثابتة، مع ميزات تعاون وعصف ذهني محدودة

تسعير كانفا

كانفا مجاني: $0

$0 كانفا برو : 14.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 14.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد كانفا للفرق: 29.99 دولارًا شهريًا لأول خمسة مستخدمين

29.99 دولارًا شهريًا لأول خمسة مستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كانفا

G2: 4.7/5 (أكثر من 4620 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4620 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,780 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Canva

أنا أدير وسائل التواصل الاجتماعي لعدة شركات مختلفة، وأنا أحبها. أعرف كيفية استخدام Illustrator والتصميم، وغالباً ما أختار استخدام Canvas لأنه سهل. ويمكنك النشر مباشرةً من Canva (على هاتفك) إلى Instagram، وهو أمر رائع

مستخدم رديت

14. فكرة: أفضل مساحة عمل قابلة للتخصيص والتعاون

لقد اكتشفت تطبيق Notion بفضل العديد من منشئي المحتوى عبر الإنترنت الذين يستخدمونه بل ويبيعون قوالب Notion الجاهزة للاستخدام لحالات استخدام محددة. لذا، سواء كان الأمر يتعلق بتخطيط المشروع أو التصور أو غير ذلك من المتطلبات، يمكن أن يكون تطبيقك المفضل.

ومع ذلك، فقد أدرجنا Notion في قائمتنا لأنه يوفر مساحة عمل قوية كل في واحد يمكن تشكيلها لتناسب احتياجات التعاون الخاصة بفريقك. سواء كنت تدير المشاريع، أو تقوم بالعصف الذهني، أو تبني قاعدة معرفية، يتيح لك Notion إنشاء مركز مركزي لفريقك. وعلاوة على ذلك، يوجد الآن الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الإجابة عن أسئلة عملك، والكتابة نيابةً عنك، والتعبئة التلقائية للبيانات في الجداول.

ومع ذلك، يجب أن أذكر أنني عانيت كثيرًا في البداية لإنشاء قوالب ومشاريع مخصصة لأنها لم تكن الأداة الأسهل في الاستخدام.

via

_/مرجع/ _https://www.notion.so/ Notion /%href/

أفضل ميزات #### Notion أفضل الميزات

استخدم الكتل لإدارة النصوص، وقوائم المهام، والجداول، وقواعد البيانات، ولوحات كانبان - وحتى مزجها ومطابقتها لإنشاء مساحات عمل مخصصة

نظّم المعلومات باستخدام مجموعة متنوعة من تخطيطات الصفحات - أعمدة وبطاقات وتقويمات وما إلى ذلك.

تحرير وإضافة تعليقات وإضافة إشارات @ لضمان بقاء الجميع على نفس الصفحة

ابدأ المشاريع بمكتبة واسعة من القوالب المُنشأة مسبقًا للاجتماعات، وخطط المشاريع، ومواقع الويكي وغيرها

للاجتماعات، وخطط المشاريع، ومواقع الويكي وغيرها احفظ المقتطفات من الويب مباشرةً في مساحة عمل Notion لسهولة الرجوع إليها وتنظيمها

التكامل مع أدوات مختلفة مثل Slack وGoogle Drive والتقويم لتبسيط سير العمل

توفير الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق كتابة نسخة للرسائل وما إلى ذلك بسرعة وإنشاء جداول بالبيانات

قيود Notion

قد تبدو مرهقة ومستهلكة للوقت ، خاصة عند إنشاء المشاريع من الألف إلى الياء

، خاصة عند إنشاء المشاريع من الألف إلى الياء تتوفر العديد من القوالب الرسمية والقوالب التي أنشأها المستخدم لحالات استخدام مختلفة، ولكن قد يكون من الصعب العثور على النموذج المثالي. بعض القوالب مدفوعة، وسيتعين عليك دفع مبلغ إضافي حتى لو كانت لديك باقة مدفوعة

الباقة المجانية تسمح فقط بـ 10 ضيوف كحد أقصى وسجل صفحات لمدة 7 أيام

تطبيق الجوال صعب الاستخدام إلى حد ما

التسعير

خطة مجانية

بالإضافة : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار الذكاء الاصطناعي: أضف إلى مساحة العمل الخاصة بك مقابل 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (5260+ تقييم)

4.7/5 (5260+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2160 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Notion

_أنا أوصي بـ Notion بكل تأكيد. ومع ذلك، لا أنصح باستخدامه لإعادة تنظيم حياتك بالكامل على الفور لقد تحمست كثيرًا عند إعداد مساحة العمل الخاصة بي قبل بضع سنوات ولم ينتهي بي الأمر باستخدام نصف الأشياء التي قمت بإعدادها، لكنني وجدت نفسي أستخدمه في عدد قليل من حالات الاستخدام الرئيسية_.

مستخدم ريديت

15. دروب بوكس الأفضل للتخزين السحابي الآمن ومشاركة الملفات

منصة مشاركة الملفات والتخزين OG! ما زلت أجد نفسي أعود إلى Dropbox لبساطته.

يُعد Dropbox رائدًا في مجال التخزين السحابي، حيث يوفر منصة موثوقة وآمنة لتخزين ملفاتك والوصول إليها ومشاركتها من أي مكان. على الرغم من أن Dropbox ليس أداة تعاون بحتة، إلا أنه يتكامل بسلاسة مع العديد من منصات التعاون بحيث يمكن لفرقك العمل بكفاءة مع المستندات والملفات المشتركة.

via

٪ / href/ https://blog.dropbox.com/topics/product/new-ways-to-do-more-with-digital-content Dropbox /%href/

أعجبني ذلك يتكامل Dropbox مع ClickUp مما يسمح لي بإرفاق ملفات Dropbox مباشرةً بمهام ClickUp، والتعاون على المستندات داخل Dropbox، والحفاظ على مركز مركزي لتخزين الملفات وإدارة المشروع.

أفضل ميزات Dropbox

استمتع بالتخزين السحابي الآمن مع تشفير قوي للبيانات وعناصر تحكم في الوصول

وعناصر تحكم في الوصول إدارة ملفاتك في واجهة سهلة الاستخدام

الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز كمبيوتر أو هاتف أو جهاز لوحي باستخدام تطبيق دروب بوكس

تتبع التغييرات وتحديد من قام بالتعديل على ملفاتك

وتحديد من قام بالتعديل على ملفاتك مشاركة الملفات والمجلدات مع أعضاء الفريق أو المتعاونين الخارجيين

التكامل مع مختلف أدوات الإنتاجية والتعاون مثل Slack وZoom وMicrosoft Office

قيود دروب بوكس

توفر الخطة المجانية مساحة تخزين محدودة (تصل إلى 2 جيجابايت فقط)

الحد الأقصى لحجم الملف للتحميل لمستخدمي الباقة المجانية

لمستخدمي الباقة المجانية التركيز بشكل أساسي على تخزين الملفات ومشاركتها، وليس على ميزات التعاون القوية مثل التحرير أو التعليق داخل المنصة

تسعير #### تسعير دروب بوكس

أساسي : مجاني (حتى 2 جيجابايت)

: مجاني (حتى 2 جيجابايت) بالإضافة : 11.99 دولارًا شهريًا

: 11.99 دولارًا شهريًا الأساسية : 19.99 دولارًا في الشهر

: 19.99 دولارًا في الشهر الأعمال : 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الشركة بلس : 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات صندوق الإسقاط

G2: 4.4/5 (أكثر من 26,840 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 26,840 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,560 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Dropbox

_ يعجبني حقًا! يمكنني حفظ مقاطع الفيديو والصور الخاصة بي هنا ثم حذفها من هاتفي المحفوظ في تطبيق الصور الخاص بي وبهذه الطريقة يمكنني الحصول على مساحة تخزين أكبر على هاتفي لتحديث التطبيقات وتثبيت التطبيقات وما شابه! يوجد به حد 2 جيجابايت ... وهو أمر جيد! حتى الآن لم أواجه أي مشاكل ... لحسن الحظ. يمكنني العودة وزيارة مقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها في أي وقت وفي أي مكان....

مراجعة G2

## أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت (الكل في واحد)

مركزية الدردشة في ClickUp لجميع اتصالات مؤسستك

كان هذا الغوص العميق في عالم أدوات التعاون عبر الإنترنت بمثابة فتح للعين. هناك بعض الخيارات الرائعة، لكل منها نقاط قوته وجمهوره المستهدف.

لقد استكشفنا أفضل 15 أداة تعاون عبر الإنترنت متاحة اليوم، ولكل منها حالة استخدام مميزة خاصة بها. في حين أن كل أداة تتفوق في مجالات تركيزها، إلا أن هناك أداة تعاونية واحدة تبرز في قدرتها على توحيد التواصل والتعاون وإدارة المشاريع - ClickUp.

في أقل من شهرين، أحدثت أداة ClickUp تغييرًا جذريًا في قواعد اللعبة لدرجة أن الأشخاص من الأقسام الأخرى يطلبون عروضًا تجريبية لمعرفة كيف يمكن أن تحسن عملياتهم

~ إليزابيث بروكر، منسقة حسابات، فيريفيست

مع وجود ClickUp في مجموعة أدواتك، ربما لن تحتاج إلى أي أدوات تعاون أخرى عبر الإنترنت من قائمتنا. ستحصل على الدردشة في الوقت الفعلي، وإدارة المستندات، واللوحة البيضاء داخل التطبيق، وغيرها من التعاون في المشروع أدوات الطاقة كجزء من مجموعة ClickUp. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على دفعة قوية من الأتمتة والتخصيص والتكامل والذكاء الاصطناعي المفضل لدي.

ClickUp قد نجح في ذلك. فهو يرقى إلى مستوى شعاره المتمثل في كونه "تطبيق واحد ليحل محل الجميع" من خلال السماح للفرق بالتعاون الفعال على منصة واحدة. تتيح هذه الميزة للجميع البقاء على نفس الصفحة وعرض مساهمات وتعليقات وتحديثات بعضهم البعض. في مؤسستنا، وجدنا أنه من المفيد للغاية تقسيم المهام إلى مستويات ومشاريع وقوائم مختلفة. تساعدنا رسائل التذكير عبر البريد الإلكتروني في الحفاظ على تركيزنا، في حين أن القدرة على تتبع التقدم المحرز في المهام المتكررة تعد إضافة كبيرة. علاوة على ذلك، تأتي الأداة بسعر معقول، وخدمة العملاء استثنائية. الإعداد والبدء في استخدام Clickup سهل للغاية سهل للغاية

~ مراجعة المستخدم على G2

ClickUp ليست مجرد منصة تعاون أو تواصل - إنها منصة متكاملة لإدارة المشاريع. في الواقع، إنها واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع هناك. لا تثق بكلامنا فقط؛ إليك ما يقوله المستخدمون:

_نحن نستخدم Clickup منذ 4 سنوات على الأقل حتى الآن وبصراحة هو إلى حد بعيد أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع. لقد جربنا مع Asana و Monday.com و Trello قبل أن نقرر استخدام Clickup. أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشاكل كبيرة وخدمة العملاء كانت مفيدة. أنا مشترك باشتراك مدفوع ومع الإصدار الجديد يتحسن باستمرار. وعمومًا، بالنسبة للسعر والكم الهائل من الأدوات، تجاوز Clickup بالتأكيد كل توقعاتي لقد اكتسبت بالتأكيد وجهات نظر حول عمليات سير العمل لدينا بعد تعلم استخدام Clickup بفعالية

\~ مستخدم ريديت

يمكنك تخصيص ClickUp بما يتناسب مع احتياجاتك المتغيرة و توسيع نطاقه أو تصغيره دون تكلفة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دائمًا استخدام الإصدار المجاني للحصول على تجربة عملية لتأثير ClickUp على عملك. والأهم من ذلك أن ClickUp يتكيف مع سير أعمالك وعملياتك، وليس العكس.

وسواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن ClickUp يناسب الجميع.

تحسين التعاون عبر الإنترنت باستخدام ClickUp

لذا، بينما يمكنك مزج ومطابقة العديد من أدوات التعاون عبر الإنترنت التي تتقن مجالاتها المتخصصة، فإن الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تجمع كل ذلك معًا لمؤسستك هي ClickUp. فهي تجمع بين إدارة المشاريع والتعاون وإدارة المهام والتواصل لتقدم لك حلاً واحدًا وشاملًا.

جرّبه واكتشف كيف يمكن أن يصبح ClickUp متجرك الشامل لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية. ففي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يتطلب تحقيق أهدافك أن تتنقل بين العديد من الأدوات. يمكن أن تساعدك ClickUp على القيام بكل ذلك وبشكل أفضل. سجّل للحصول على حساب مجاني لتحقيق أعلى إنتاجية وتبسيط التعاون لفرقك.