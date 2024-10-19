أفضل 10 برامج لإدارة البريد الإلكتروني في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

تخيل عالماً يكون فيه لكل بريد إلكتروني مكانه، حيث يمكنك تصفية كل بريد إلكتروني, تحديد الأولويات والاستجابة دون عناء. يبدو الأمر حالمًا، أليس كذلك؟ في حين أن الكثيرين يعتبرون صندوق الوارد الخاص بهم شر لا بد منه، فإن أفضل إدارة للبريد الإلكتروني أداة تحولها إلى أصل، وتمكنك من التواصل بشكل أكثر فعالية والعمل بكفاءة أكبر.

سواء أكنت مؤسس شركة ناشئة تتولى إدارة عدة مواضيع، أو قائد فريق ينسق المشاريع، أو ببساطة شخص يتوق إلى الاستمتاع بالراحة في صندوق الوارد، فإن الرحلة تبدأ من هنا.

تعمق في الأمر بينما نقوم بتفريغ أفضل 10 برامج لإدارة البريد الإلكتروني وتحويل فوضى الرسائل المتضخمة إلى تدفق انسيابي للإنتاجية!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة البريد الإلكتروني؟

إن أدوات إدارة البريد الإلكتروني ليست فقط لفرز رسائل البريد الإلكتروني؛ بل لزيادة وقتك وإنتاجيتك إلى أقصى حد. ولكن مع وجود العديد من الأدوات التي تلوّح لجذب انتباهك، ما الذي يهم حقًا؟ دعنا نحلل الأمر:

واجهة بديهية : يمكنك التنقل بسهولة دون ارتباك؛ إذا كنت تعاني من صعوبة في ذلك، فمن المحتمل أنها ليست مناسبة لك

: يمكنك التنقل بسهولة دون ارتباك؛ إذا كنت تعاني من صعوبة في ذلك، فمن المحتمل أنها ليست مناسبة لك التكامل السلس : ابحث عن البرنامج الذي يندمج بسهولة مع تطبيقاتك الحالية، مثل Google Workspace و Microsoft Outlook

: ابحث عن البرنامج الذي يندمج بسهولة مع تطبيقاتك الحالية، مثل Google Workspace و Microsoft Outlook قوة الأتمتة : اختر أداة تعمل على أتمتة المهام المتكررة للتركيز على صندوق الوارد الشخصي والعمل عالي القيمة

: اختر أداة تعمل على أتمتة المهام المتكررة للتركيز على صندوق الوارد الشخصي والعمل عالي القيمة تحويل المهام: اختر القدرة على تحويل رسائل البريد الإلكتروني الواردة إلى مهمة بسهولة

اختر القدرة على تحويل رسائل البريد الإلكتروني الواردة إلى مهمة بسهولة جدولة قوية: يوفر البرنامج الموثوق به لفريق خدمة العملاء طرق عرض جدولة مرنة لإدارة عبء العمل

يوفر البرنامج الموثوق به لفريق خدمة العملاء طرق عرض جدولة مرنة لإدارة عبء العمل أمان البيانات: إعطاء الأولوية لأدوات إدارة البريد الإلكتروني مع ميزات أمان قوية

أفضل 10 حلول لبرامج إدارة البريد الإلكتروني لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات لإدارة كل شيء بدءًا من المهام اليومية إلى مهام سير العمل متعددة الوظائف. استخدم ClickUp لتعيين المحادثات وطلبات العملاء تلقائيًا لأعضاء الفريق عند ورودها!

وباستخدام البريد الإلكتروني في ClickUp، يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من المهام واتخاذ الإجراءات دون مغادرة المنصة. مع الآلاف من عمليات التكامل والقوالب القابلة للتخصيص، أصبحت جميع أدوات إدارة البريد الإلكتروني لفريقك في متناول اليد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي في ClickUp مساعد الكتابة متاح لتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وغير ذلك.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة صندوق الوارد الخاص بفريقك باستخدام إدارة مشروع البريد الإلكتروني الأدوات

قدرات متعددة للمكلفين ومراقبي المهام لإدارة تفاعلات العملاء

تتبع جميع الأعمال وتنظيمها باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك طريقة عرض جدول ClickUp إنشاء قوالب البريد الإلكتروني والردود المحفوظة لتوفير الوقت (راجعقالب التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp وقالب مقدمة الأعمال ClickUp للحصول على أمثلة من الدرجة الأولى)

قم بدمج ClickUp مع تطبيقات البريد الإلكتروني المفضلة لديك مثل Gmail و Outlook و IMAP و Office 365

استخدم ClickUp AI لإنشاء ملخصات لسلاسل التعليقات وملاحظات الاجتماعات والمحتويات الطويلة الأخرى ببضع نقرات فقط

قيود ClickUp

نظرًا لعدد الميزات، قد يواجه المستخدمون الذين يستخدمون التطبيق لأول مرة منحنى تعليمي بعض الشيء

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. سيند بوكس

عبر صندوق الإرسال يسمح SendBox للمستخدمين بصياغة وتنقيح قوالب البريد الإلكتروني للمعاملات بناءً على خدمات متميزة، بحيث تكون كل رسالة مستهدفة وذات صدى. مع قائمة انتظار البريد الإلكتروني عبر الإنترنت، يمكن للمستخدمين مراقبة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم في الوقت الفعلي.

قد تثير الطبيعة المفتوحة مخاوف بشأن الأمان، وبدون فريق دعم مخصص، قد لا تكون التحديثات متكررة أو قوية مثل الحلول التجارية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون دعم المستخدم مدفوعًا بالمجتمع وليس منظمًا بشكل رسمي.

أفضل ميزات صندوق الرمل

تساعدك القوالب المعدة مسبقًا على توفير الوقت والجهد مع ضمان مظهر احترافي

تم تصميم برنامج البريد الإلكتروني للمعاملات لزيادة معدلات تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

قيود ساندبوكس

المصدر المفتوح يثير مخاوف أمنية ونقص الدعم المخصص

محدود للغاية إدارة صندوق الوارد ميزات مقارنة بميزات برنامج إدارة البريد الإلكتروني تسعير #### Sandbox

مجاناً

تقييمات ومراجعات صندوق الرمل

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. المساعدة

عبر المساعدة ترتفع

Helpwise أفضل الميزات

جدولة رسائل البريد الإلكتروني بمرونة، وإرسالها وقتما تشاء

التطورات المستمرة في البرامج، لذا فإن Helpwise في تحسن مستمر

إدارة الدردشة المباشرة بسلاسة إلى جانب استفسارات القنوات الأخرى في مركز تعاوني

تعيين المحادثات تلقائياً لفريقك باستخدام قواعد التعيين الذكية والأتمتة

قيود برنامج Helpwise

مصمم كبرنامج لخدمة العملاء، لذا فهو ليس مثاليًا لحالات الاستخدام الأخرى

يمكن أن يكون تأهيل الأفراد غير المعتادين على تنسيقه أمرًا صعبًا

أبلغ المستخدمون أن وظيفة البحث في المنصة تتطلب تحسينات

تسعير Helpwise

المعيار: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا يتم دفعها شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا يتم دفعها شهريًا القسط: 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا يتم دفعها شهريًا

25 دولارًا أمريكيًا/مستخدمًا يتم دفعها شهريًا متقدم: 50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم يتم دفعها شهريًا

50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم يتم دفعها شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج Helpwise

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4. المقدمة

عبر الواجهة مرحبًا بك في Front، حيث تلتقي رسائل البريد الإلكتروني مع التعاون على منصة مشتركة. تعيد Front تخيل إعداد البريد الإلكتروني التقليدي، وهي مثالية للفرق التي ترغب في الشفافية في المهام التي تعتمد على البريد الإلكتروني.

ستجد فرق دعم العملاء أو المبيعات أو حتى فرق العمليات حليفًا مخلصًا في Front. مع صناديق البريد الوارد المشتركة و التعاون في الوقت الفعلي الأدوات، وداعًا لسلاسل البريد الإلكتروني المزدحمة والملاحظات الداخلية وتبنّي التواصل الواضح والمنسق.

أفضل ميزات الواجهة الأمامية

مركزية جميع الرسائل الواردة، من رسائل البريد الإلكتروني إلى الملاحظات الصوتية، في مكان واحد

أتمتة مهام الرسائل بناءً على المحتوى أو البيانات الخارجية

ضمان مسؤولية واضحة مع التخصيصات التلقائية بناءً على معايير المستخدم

استخدام العلامات لتحسين تصنيف الرسائل، وإعداد التقارير، وكفاءة البحث

دمج الواجهة مع العديد من التطبيقات الأخرى لتحسين إدارة المشاريع والاتصالات وإدارة نجاح العملاء والمزيد

قيود الجبهة

وفقًا للمستخدمين، تحتاج وظيفة التقويم إلى تحسينات كبيرة

قد يكون التعرّف على جميع ميزات تطبيق Front مربكاً في البداية

تسعير الجبهة

النمو: 59 دولاراً/مقعداً تُدفع شهرياً

59 دولاراً/مقعداً تُدفع شهرياً النطاق: 99 دولارًا/مقعد يتم دفعها شهريًا

99 دولارًا/مقعد يتم دفعها شهريًا الرئيسية: 229 دولارًا/مقعد يتم احتسابها شهريًا

التقييمات والمراجعات الأمامية

G2: 4.5/5 (250 تقييم)

4.5/5 (250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

5. بريفو

عبر بريفو قد يكون بريفو هو الطفل الجديد على الساحة، ولكنه يقدم لك الكثير عندما يتعلق الأمر بإدارة البريد الإلكتروني بشكل مبسط. صُمم بريفو للمحترفين الذين يتوقون إلى نهج بسيط وفعال في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني، وهو مصمم للمحترفين الذين يتوقون إلى نهج بسيط وفعال في الوقت نفسه، ويوفر لك بريفو الوضوح في صندوق الوارد الخاص بك.

سيستفيد رواد الأعمال المنفردون والعاملون المستقلون ووكلاء خدمة العملاء وأصحاب الأعمال الصغيرة بشكل خاص من تحويل البريد الإلكتروني من عمل روتيني إلى مهمة مبهجة يمكن التحكم فيها.

أفضل ميزات Brevo

واجهة سهلة الاستخدام مع محرر سحب وإفلات سهل الاستخدام

قوالب متنوعة وقابلة للتخصيص تلبي الاحتياجات المختلفة

رؤى عميقة من خلال التقارير والتحليلات القوية

أتمتة التسويق وتقسيمه إلى شرائح للتواصل المستهدف

قيود بريفو

عمليات تكامل محدودة مقارنة بتطبيقات إدارة البريد الإلكتروني الأخرى

وجد بعض المستخدمين صعوبة في الإعداد الأولي

تسعير بريفو

مجاني

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

بريفو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,720+ تقييم)

6. خارق

عبر الإنسان الخارق بالنسبة لأولئك المهووسين بالسرعة والكفاءة، فإن Superhuman هو حلم يتحقق. لا يتعلق الأمر فقط بإدارة رسائل البريد الإلكتروني؛ بل يتعلق بالقيام بذلك بسرعة البرق.

سيشهد المحترفون الذين يجدون أنفسهم غارقين في بحر من رسائل البريد الإلكتروني، خاصةً المديرين التنفيذيين والمديرين، ارتفاعاً كبيراً في إنتاجيتهم مع Superhuman. فباستخدام اختصارات لوحة المفاتيح والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تجاوز الضوضاء والوصول إلى جوهر اتصالاتك.

أفضل ميزات تطبيق Superhuman

إدارة فعالة للبريد الإلكتروني مع اختصارات لوحة المفاتيح سهلة الاستخدام

لا حاجة لحسابات متعددة؛ يتيح البريد الوارد المقسم للمستخدمين التركيز على حساب بريد إلكتروني واحد في كل مرة

تضمن عمليات المتابعة المجدولة الردود والمتابعة في الوقت المناسب

قيود خارقة

تفتقر وظيفة البحث إلى التنوع

يجب على المستخدمين تبديل الحسابات لرؤية رسائل مختلفة

تسعير #### تسعير Superhuman

النمو: 30-45 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

30-45 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا البداية: 30 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

30 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات خارقة:####

G2: 4.7 من 5 (أكثر من 160 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.9 من أصل 5 (أكثر من 15 تقييم)

7. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافة Help Scout ليست مجرد أداة أخرى لإدارة البريد الإلكتروني؛ فهي مصممة خصيصاً للعاملين في الخطوط الأمامية لتفاعلات دعم العملاء.

من خلال تقديم صناديق البريد الوارد المشتركة التي تمتزج بسلاسة مع ميزات مكتب المساعدة، يضمن Help Scout أن يجد كل استفسار من العملاء صاحبه الصحيح. اكتشف ميزات الفرز التعاوني للبريد الإلكتروني ووضع العلامات والردود التي تضمن أن عملاءك يغادرون دائمًا وهم راضون.

أفضل ميزات Help Scout

نظام دعم شامل: البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والقاعدة المعرفية

تعزيز تعاون الفريق مع صندوق الوارد المشترك

أتمتة المهام المتكررة والتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى

الحصول على رؤية كاملة لتفاعلات المستخدم لمراقبة رضا العملاء

قيود برنامج Help Scout

يمكن تعيين كل تذكرة لعضو واحد فقط من أعضاء الفريق

يقدم تطبيق الهاتف المحمول الميزات الأساسية فقط

دعم اللغة المحدود وتنسيق المستندات يمكن أن يكون غير متقن

تسعير تطبيق Help Scout

المعيار: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم إضافي: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 390 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 390 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

_تحقق من قائمتنا لأفضل بدائل لمساعدة الكشافة

8. كلافيو

عبر كلافيو يقف Klaviyo شامخًا عند تقاطع إدارة البريد الإلكتروني وبرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. إذا كنت صاحب متجر على الإنترنت أو مسوقًا للتجارة الإلكترونية، فإن Klaviyo هو جواز سفرك ليس فقط لإدارة رسائل البريد الإلكتروني والاستفادة منها في نمو الأعمال التجارية.

من خلال ميزات التجزئة والأتمتة القوية، يمكنك تحويل اتصالات التسويق عبر البريد الإلكتروني العامة إلى اتصالات تسويقية مخصصة حملات تسويقية التي تلقى صدى لدى جمهورك.

Klaviyo أفضل الميزات

أكثر من 60+ أتمتة مهيأة مسبقًا لـ حملات التنقيط والمزيد

اختر من بين أكثر من 80 نموذجًا قابلاً للتخصيص

استهداف جمهورك بشكل مفرط من خلال قنوات الاتصال التي يتم تشغيلها حسب السلوك

قيود Klaviyo

وفقًا للمستخدمين, إنشاء حملات جديدة من الصفر يمكن أن يكون مملاً

أبلغ المستخدمون أن الوصول إلى الدعم والحصول عليه قد يكون صعبًا

تسعير Klaviyo

مجاناً

البريد الإلكتروني: 45 دولارًا شهريًا

45 دولارًا شهريًا البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: 60 دولارًا شهريًا

كلافيو التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (990+ تقييم)

4.6/5 (990+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 370+ تقييم)

9. ميلرلايت

عبر ميلرلايت بسيطة وبديهية وفعالة - هذا هو MailerLite بالنسبة لك. تعد هذه المنصة نعمة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تبحث عن طريقة فعالة من حيث التكلفة لإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتسويق من خلالها.

وبفضل القوالب سهلة الاستخدام والتحليلات الثاقبة، يضمن MailerLite أن يشعر حتى المبتدئين في التسويق عبر البريد الإلكتروني بأنهم في المنزل.

MailerLite أفضل الميزات

ثلاثة خيارات محررين لتلبية احتياجات الحملات المتنوعة والمتجاوبة

يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية لاستهداف العملاء بشكل أفضل

تدفقات عمل تسويقية متقدمة متوفرة في أداة إنشاء الأتمتة

قيود MailerLite

القيود عند تعديل قوالب الحملات بعد الاختيار

يجد بعض المستخدمين صعوبة في التنقل بين أدوات تحرير الأتمتة والتصميمات

تسعير MailerLite

مجاناً

الأعمال المتنامية: 10 دولارات شهريًا لما يصل إلى 500 مشترك

10 دولارات شهريًا لما يصل إلى 500 مشترك متقدم: 20 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 500 مشترك

20 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 500 مشترك المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

MailerLite التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (780+ تقييم)

4.7/5 (780+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (370+ تقييم)

10. ساين بوكس

عبر صندوق عاقل بالاستفادة من الخوارزميات المتقدمة، يدرس SaneBox عادات بريدك الإلكتروني لتصفية الرسائل غير المهمة تلقائيًا في مجلدات منفصلة، مما يسمح لك بالتركيز على ما يهمك حقًا. بالإضافة إلى مجرد فرز رسائل البريد الإلكتروني، فهو يوفر مجموعة من الميزات مثل إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة، وتأجيل رسائل البريد الإلكتروني لوقت لاحق، وتتبع الردود، وكلها تهدف إلى تحسين إنتاجية بريدك الإلكتروني.

متوافق مع جميع خدمات البريد الإلكتروني تقريبًا، ويعمل SaneBox بأمان, ضمان خصوصية بياناتك . سواء أكنت غارقاً في رسائل البريد الإلكتروني الترويجية أو الإشعارات أو مجرد الحجم الهائل من المراسلات اليومية، فإن SaneBox يعدك بتجربة صندوق بريد إلكتروني أكثر انسيابية وسهولة في الإدارة.

أفضل ميزات SaneBox

تضمن ميزة التصنيف التلقائي ظهور رسائل البريد الإلكتروني المهمة فقط في صندوق الوارد الخاص بك، مع توجيه رسائل البريد الإلكتروني الأقل أهمية إلى مجلد SaneLater

تركز ميزة SaneCC على رسائل البريد الإلكتروني القابلة للتنفيذ من خلال تحديد وفصل رسائل البريد الإلكتروني التي لا توجد في سطر "إلى"، مما يسمح لك بالتركيز على الرسائل ذات الأولوية

يمكن للمستخدمين جدولة فترات راحة خالية من رسائل البريد الإلكتروني باستخدام ميزة "عدم الإزعاج"، والتي تنقل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة مؤقتاً إلى مجلد معين

قيود SaneBox

يمكن أن تكون ميزة Digest مربكة، حيث يجد بعض المستخدمين صعوبة في تدريبها بفعالية

التنقل في لوحة تحكم المشروع يمكن أن يكون مرهقًا بسبب تصميمها المعقد

يفتقر تصميم الملخص اليومي إلى الجاذبية البصرية، مما يجعل بعض المستخدمين يتجاهلونه أو يتجاهلونه

تسعير SaneBox

الوجبات الخفيفة: 7 دولارات شهرياً

7 دولارات شهرياً الغداء: 12 دولار/شهرياً

12 دولار/شهرياً العشاء: 36 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات صندوق العاقل

G2: 4.9/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

تبسيط استفسارات العملاء وتعليقاتهم باستخدام ClickUp

إن التدفق الهائل لرسائل البريد الإلكتروني التي تتدفق إلى بريدنا الوارد يوميًا يجعل من السهل الشعور بالضياع، والوقوع في شرك الرسائل غير المصنفة. باستخدام برنامج إدارة البريد الإلكتروني الصحيح مثل ClickUp، لا يمكنك فقط إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من أي مكان داخل المنصة، ولكن يمكنك أيضًا تحويل الرسائل إلى مهام قابلة للتنفيذ دون عناء.

قوة برنامج ClickUp برنامج إدارة المشاريع المؤسسية يكمن في قدراته على الأتمتة والجدولة. من خلال بعض التعديلات البسيطة، يمكنك إعداد مهام سير العمل التي تعمل على أتمتة العمليات الروتينية، مما يتيح لك التركيز على ما يهمك حقًا. استخدم ClickUp مجاناً لتحسين تجربة عملائك وإنتاجية فريقك!

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