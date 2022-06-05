7 تقنيات للعصف الذهني الإبداعي للعثور على أفضل أفكارك

تبحث عن بعض تقنيات العصف الذهني المفيدة؟

كل شخص استخدم العصف الذهني لحل مشكلة مرة واحدة على الأقل في حياته.

وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت قد فعلت ذلك، فإليك شيئًا لـ ينعش ذاكرتك :_

إذن هناك مشروع جديد. لكنك لست متأكدًا من كيفية القيام بذلك.

تجلس أنت وفريقك في دائرة، ويتم تشجيع الجميع على التعبير عن كل فكرة جامحة تخطر ببالهم.

لا توجد فكرة مجنونة للغاية.

وكل فكرة غير عادية تتحول إلى فكرة رائعة.

هذه هي قوة العصف الذهني!

ومع ذلك، ليست هذه هي الطريقة الوحيدة للعصف الذهني.

هناك طرق مختلفة للعصف الذهني وعليك أن تختار الطريقة الأفضل لك أنت و طريقتك فريق افتراضي .

ونحن هنا للمساعدة.

يغطي هذا المقال كل ما تحتاج إلى معرفته عن العصف الذهني وأفضل تقنيات العصف الذهني التي يمكنك استخدامها.

لنبدأ العصف الذهني!

أفضل 7 تقنيات للعصف الذهني

1. رسم الخرائط الذهنية رسم الخرائط الذهنية هي واحدة من أفضل تقنيات العصف الذهني لأنها تتيح لك العصف الذهني للأفكار دون القلق بشأن الهيكلية والترتيب.

A تتكون الخريطة الذهنية من مفاهيم مرتبطة ومرتبة حول فكرة مركزية.

ناهيك عن أدوات الخريطة الذهنية ممتعة لأنك تستطيع تحويل المعلومات المملة إلى مخططات ملونة لا تنسى.

إذًا، تلك الفكرة الوحيدة الرائعة موجودة هناك؛ عليك فقط أن تجدها.

وستقودك الخريطة الذهنية إلى الأرض الموعودة (من المحتمل).

ومع الخرائط الذهنية لـ ClickUp ، لا يوجد "محتمل"، هناك فقط "بالتأكيد"

ما هي ميزة الخرائط الذهنية في ClickUp؟

تساعدك ميزة الخرائط الذهنية في ClickUp على تحويل أفكارك الجديدة إلى خرائط ذهنية جميلة ومنظمة بشكل جيد.

يمكنك أيضًا مشاركتها مع فريقك بنقرة زر واحدة. وبهذه الطريقة، يمكن للجميع في فريقك تصور سير العمل والتعاون في إجراء أي تعديلات.

سواء كانت جلسة حل المشكلات العادية أو كنت تحاول تحفيز فريقك على الإبداع، يمكنك استخدام ميزة الخرائط الذهنية في ClickUp من أجل المخطط المرئي النهائي .

إلى إنشاء خريطة ذهنية في ClickUp يمكنك إما اختيار وضع المهمة أو الوضع الفارغ.

باستخدام وضع المهمة، يمكنك تصور بنية مهام ClickUp الموجودة لديك. استخدم وضع المهام لتخطيط سير عمل المشروع وإعادة ترتيب المهام في مسارات منطقية. يمكنك أيضًا إنشاء المهام وتعديلها وحذفها من طريقة العرض مباشرةً.

إذا كنت تريد أن تصبح أكثر إبداعًا ، فانتقل إلى وضع ClickUp الوضع الفارغ

في الوضع الفارغ، يمكنك إنشاء خرائط ذهنية من الصفر . لا يجب أن ترتبط العقد بأي بنية مهام. قم بإنشاء أي عدد تريده من العُقد وقم بتحويلها إلى مهام في أي قائمة مهام في مساحة العمل الخاصة بك عندما تكون جاهزًا!

تحقق من هذه أمثلة رائعة للخرائط الذهنية !_ 😍

باستخدام الخرائط الذهنية من ClickUp، يمكنك تحويل كل جلسة تفكير إلى شيء خاص بك حقًا!

2. رباعي لوحة الأفكار الشخصية

هذا ما يعنيه الناس عندما يقولون "فكر خارج الصندوق"

من خلال ربط مفاهيم غير مرتبطة ببعضها البعض، يمكنك معالجة المشكلة بطريقة مختلفة.

_ولكن كيف تعمل لوحة الأفكار الشخصية الرباعية؟

_ما الذي يحفز تلك المفاهيم غير المترابطة؟

هذا ما يصنع العصف الذهني أو يكسره.

طريقتي المفضلة للقيام بذلك هي لوحة الأفكار الشخصية من تود هنري في موقع "المبدع العرضي".

يقسم هنري التحدي إلى أربعة أرباع مختلفة ثم يطلب منك دمج الكلمات والأفكار من ربع إلى آخر.

تعرف على الـ

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3. الكتابة الدماغية

هذه واحدة من أكثر العصف الذهني الشائع التقنيات التي عادةً ما يكون من الأفضل القيام بها في فرق. _في النهاية، العمل الجماعي هو ما يجعل الحلم ينجح، أليس كذلك؟

إليك كيفية الكتابة في الدماغ تعمل:

سيقوم قائد الفريق أو الميسر بطرح فكرة جامحة سيقوم كل مشارك في الفريق بكتابة فكرة ثم، بعد بضع دقائق، يتم تمرير الورقة إلى المشارك التالي، الذي يقوم بالبناء على الفكرة أو إضافة فكرة جديدة أخرى

افعل ذلك لأربع أو خمس جولات مع مجموعة من الأشخاص (6-10 أشخاص)، وسيكون لديك الكثير من الأفكار.

يقوم الميسر بعد ذلك بمراجعة الأفكار خلال فترة استراحة، ويختار الأفكار التي يفضلها ثم يعود إلى المجموعة لبناء خطة على تلك الأفكار.

إن تقنية الكتابة في الدماغ تقنية تعمل لأن:

لا أحد يعرف بالضبط من كتب ماذا ومتى

يتمتع الأشخاص بحرية أكبر في التعبير عن أفكارهم

لا يزال قائد الفريق يتحكم في ما يحدث من خلال اختيار أفضل الأفكار للمناقشة الجماعية

4. المشي الدماغي ابن عم الكتابة الدماغية ، فإن تقنية المشي الدماغي هي مفهوم مشابه، باستثناء أن الأشخاص يتحركون بدلاً من الورقة.

تُعلق قطع من الورق على الحائط، ويضيف الناس أفكارهم لحل المشكلة ثم ينتقلون إلى الورقة التالية. هذه طريقة رائعة لإخراج الأفكار إلى العلن وتوليد نوع جديد من الطاقة من خلال التفكير على قدميك.

مكافأة:_ أدوات التفكير التصميمي

7. العصف الذهني للسبورة البيضاء

استخدم السبورة الرقمية لتفريغ جميع أفكارك في مكان واحد. السبورة البيضاء لـ ClickUp هي بديل رائع ل جدارية أو ميرو الذي يقدم نهجاً مرئياً يعتمد على الأفكار أولاً في العصف الذهني.

نقطة الانطلاق للصفحة البيضاء لـ برنامج السبورة البيضاء يساعد أيضًا على تعزيز الإبداع في عملية العصف الذهني بالابتعاد عن نماذج المعلومات المستندة إلى النصوص أو الممارسات القائمة على المستندات.

تحقق من هذه

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كيف تدخل في عقلية العصف الذهني الإبداعي؟

الجلوس والعصف الذهني شيء والقيام بالعصف الذهني شيء والقيام به بفعالية شيء آخر.

قبل أن تبدأ في العصف الذهني، يجب أن يكون لديك عقلية متفتحة، حرفياً

أفضل جلسات العصف الذهني تبدأ قبل أن يدخل أي شخص إلى الغرفة.

على سبيل المثال، من الصعب أن تقفز من اجتماع حول الميزانيات إلى التفكير مباشرةً في أعظم الاحتمالات. سيكون ذهنك مقيدًا، ولن تكون منطلقًا بحرية؛ بل من المحتمل أن تكون حذرًا وحذرًا.

لذا إليك كيفية التخلص من بعض هذه الموانع للسماح لأفضل الأفكار بالطفو إلى الأعلى:

1. اذهب في نزهة

خذ استراحة سريعة للتخلص من التوتر واسمح لنفسك ولعقلك الباطن باستنشاق بعض الهواء النقي لتصفية الذهن وتجهيز نفسك لجلسة العصف الذهني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القليل من تمرين العصف الذهني قبل تمرين العصف الذهني_ لا يضر أحدًا!

2. استهلك معلومات مختلفة

عالق مع مجلة The Economist؟ التقط أفضل المنازل والحدائق.

هل تشاهد دائماً قناة CNN؟ انتقل إلى قناة السفر.

جرّب شيئاً آخر.

إذا كنت تقرأ وتستهلك نفس المعلومات دائمًا، فستحتاج إلى تكوين ارتباطات جديدة. قد يساعدك إلقاء نظرة خاطفة على مجلة أو موقع إلكتروني مصور أو شيء لا علاقة له تمامًا بما ستفكر فيه لمساعدتك على الحصول على حالة ذهنية جديدة.

3 - اكسر روتينك

لا أعرف بالضبط ما يعنيه هذا بالنسبة لك، ولكن ابحث عن طريقة للقيام بذلك قبل العصف الذهني.

يمكن أن يكون ذلك الخروج لتناول الغداء، أو القيام بمهمة سريعة، أو استخدام طاولة كرة الطاولة في المكتب لأول مرة. إن كسر روتينك سيحررك من الروتين المعتاد ويضعك في الإطار الذهني المناسب لحل المشاكل الإبداعية الفعالة. إذا كنت تستخدم الأجهزة التكنولوجية بنشاط، ابتعد عنها. يمكن أن تؤدي هذه الأدوات إلى مشاكل مثل نقص التركيز وحتى قلة النوم .

ما هما نوعان من العصف الذهني؟

هناك نوعان من العصف الذهني:

العصف الذهني الفردي والعصف الذهني الجماعي.

ويعمل النوع الأول بشكل أفضل للمشاكل البسيطة التي تحتاج إلى حلول بسيطة، ويمكن استخدام النوع الثاني لحل المشاكل المعقدة.

_الحيرة؟

دعنا نلقي نظرة:

العصف الذهني الفردي

العصف الذهني الفردي يشبه الخروج في موعد مع أفكارك.

تتحدثون مع بعضكم البعض عن أفكاركم العشوائية، وفجأة تتحول تلك الأفكار غير التقليدية إلى حلول ملموسة.

_نعتذر إذا لم يكن هذا رومانسيًا مثل مسلسل "العازب"

ومع ذلك، خلال العصف الذهني الفردي، إذا لم تخرق أنت القواعد خلال جلسة العصف الذهني الخاصة بك، فلن يفعل ذلك أحد. ستقع أيضًا في فخ الاستماع إلى أفكار الآخرين وتتجنب توليد أفكار خاصة بك

تكمن المشكلة في العصف الذهني الفردي في أنك قد لا تطور الأفكار على أكمل وجه كما تفعل في جلسة عصف ذهني جماعية.

العصف الذهني الجماعي

من خلال العصف الذهني الجماعي، يمكن لأعضاء الفريق مساعدة بعضهم البعض عندما يتعثرون في فكرة ما؛ حيث يمكن لعضو آخر في الفريق لديه معرفة أكبر بتلك الفكرة أن يقدم اقتراحات.

في النهاية، رأسان أفضل من رأس واحد، أليس كذلك؟

أما الفوائد الأخرى فهي أنها تعزز بناء الفريق، وتذكر أعضاء الفريق بأن كل شخص لديه أفكار فريدة يقدمها للفريق.

ما هي القواعد الأربع للعصف الذهني؟

تعتبر قواعد العصف الذهني ضرورية لأنها تساعد في توجيه النقاش وتضمن حصول الجميع على فرصة عادلة في الاستماع إليهم خلال جلسة العصف الذهني.

إليك القواعد الأربع:

التركيز على الكمية وليس النوعية

لا تنتقد أي فكرة سيئة حتى يحين وقت تحديد الأولويات

شجع الأفكار الكبيرة

استفد من أفكار الآخرين

تضمن هذه القواعد نجاح جلسة العصف الذهني لفريقك.

حسناً، حسناً، حسناً، سنتوقف عن تسميتها بالقواعد لأنه لا أحد يحب القواعد، خاصةً عندما يفترض أن تكون "مبدعاً" وتدع الأفكار الإبداعية تتدفق، _صحيح؟

حسناً، إذاً لا قواعد. فقط اعتبرها "إرشادات"

كيفية تنقيح أفكارك وتحديد أولوياتها

قضى فريقك بأكمله وقتاً رائعاً في العصف الذهني.

وتوصل الجميع إلى فكرة إبداعية واحدة على الأقل.

مرحى!

توليد الأفكار الجامحة والمجنونة هو الجزء السهل.

الآن يصبح الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء. عليك أن تكتشف الأفكار التي تستحق المتابعة والأفكار التي يجب أن تذهب إلى سلة المهملات.

ليس حرفياً.

إذا كنت ترغب في فصل الأفكار العظيمة عن الأفكار الجيدة، فعليك تنقيح أفكارك.

_ولكن كيف يمكن لفريقك القيام بذلك؟

جرّب هذه الطرق والأساليب الإبداعية:

الخيار 1: النقاط

أعد قائمة بأفضل أفكارك على لوحة أو قطعة من الورق، وأعطِ كل عضو من أعضاء الفريق نقطة ملصقة (أو استخدم علامات الاختيار). يجب على أعضاء الفريق وضع نقطتهم بجانب الفكرة التي يفضلونها.

الخيار 2: الإيجابيات والسلبيات

لكل فكرة، اذكر الإيجابيات والسلبيات. ولأنك (نأمل) لديك الكثير من الأفكار التي يجب أن تستعرضها، فاحصرها في بعض الإيجابيات وبعض السلبيات.

اذكر أسباب نجاح الفكرة أو عدم نجاحها.

ستساعدك هذه الطريقة على تحديد ما هو قابل للتنفيذ وما يمكن تنفيذه. وكما نعلم جميعاً، فإن أفضل فكرة هي أحياناً الأصعب في التنفيذ. وهنا يمكن لفريقك أن يبدأ في إصدار تلك الأحكام القيمية.

الخيار 3: المواجهة

_## كلا، لم يحن الوقت لمشاهدة فيلم رديء من منتصف التسعينيات لنيك كيج

بدلاً من ذلك، أنت تريد أن "تتواجه" أفكارك ضد بعضها البعض لتحتل المركز الأول. جميعهم يتنافسون على المركز الأول.

إليك كيف ستسير الأمور.

لنفترض أن لديك 10 أفكار. ضع قائمة بها من واحد إلى عشرة

ثم ابدأ بترتيبهم من الأسفل إلى الأعلى في أزواج. قارن بين 9 و 10. هل 10 فكرة أفضل من 9؟ ارفعها لأعلى. ماذا عن 7 و 8؟ 5 و 6؟

كل فكرة تتنافس على مركز أعلى. في المرة التالية، جرّب زوجين لم تقم بتجربتهما من قبل (مثل 8 و9 يتواجهان بدلاً من 9 و10 وهكذا). استمر في استخدام هذه الطريقة حتى تأتي فكرتك الأفضل في المقدمة

لماذا يجب عليك التفكير في تقنيات العصف الذهني الإبداعي الجديدة

ربما تكون قد جربت بعض الأساليب التي ناقشناها إن لم يكن كل الأساليب التي ناقشناها عندما تضطر إلى ذلك في جلسة جماعية أو جلسة بناء الفريق.

_ولكن هل سبق لك أن جربتها دون أن تُجبر عليها؟

سيساعدك العصف الذهني والتفكير المنتظم على الخروج بأفكار جديدة والتفكير في طرق جديدة لحل المشاكل ومساعدة فريقك على التعاون بشكل أفضل في الوقت الفعلي.

إذا كنت لا تزال غير مقتنع، تحقق من هذا المنشور حول لماذا يجب عليك إعادة تقييم استراتيجية العصف الذهني الخاصة بك .

لكن لا تأخذ الأمر برمته على محمل الجد...

تذكر أنك تقوم بالعصف الذهني.

أنت تأتي بأفكار. فقط لأنك تكتبها لا يعني أنها دائمة. لذا لا تتردد في تجربة كل الأساليب، وفي المرة القادمة التي يريدك فيها شخص ما أن تفكر خارج الصندوق، ستكون مستعدًا.

ملاحظة: هذه ليست أفضل أساليب العصف الذهني المتاحة. فيما يلي بعض الإشارات المشرفة:

جولة روبن للعصف الذهني : جولة روبن هي طريقة تقليدية للعصف الذهني حيث يجلس أعضاء الفريق في دائرة ويتم مشاركة موضوع ما، ثم يحصل الجميع على دور لمشاركة فكرة أصلية.

: جولة روبن هي طريقة تقليدية للعصف الذهني حيث يجلس أعضاء الفريق في دائرة ويتم مشاركة موضوع ما، ثم يحصل الجميع على دور لمشاركة فكرة أصلية. العصف الذهني السريع : يتضمن أسلوب العصف الذهني السريع هذا حث أعضاء الفريق على طرح الأفكار في غضون فترة زمنية محددة. وينجح أسلوب العصف الذهني السريع لأن تقييد الوقت يمكن أن يؤدي إلى توليد الأفكار بشكل أسرع (ليس لديك وقت للتفكير المفرط!)

: يتضمن أسلوب العصف الذهني السريع هذا حث أعضاء الفريق على طرح الأفكار في غضون فترة زمنية محددة. وينجح أسلوب العصف الذهني السريع لأن تقييد الوقت يمكن أن يؤدي إلى توليد الأفكار بشكل أسرع (ليس لديك وقت للتفكير المفرط!) العصف الذهني الارتباطي: يتضمن أسلوب العصف الذهني هذا ربط الصفات بكلمة المشكلة. والهدف من ذلك هو مساعدة فريقك على اكتساب منظور مختلف للمشكلة

يتضمن أسلوب العصف الذهني هذا ربط الصفات بكلمة المشكلة. والهدف من ذلك هو مساعدة فريقك على اكتساب منظور مختلف للمشكلة السبورة البيضاء : بالنسبة لطريقة العصف الذهني هذه، يتم تثبيت الأفكار على سبورة بيضاء رقمية أو لوحة بيضاء رقمية ويتم العمل عليها باستخدام البطاقات والدبابيس. يتم الجمع بين الأسئلة والأهداف والمهام، ويستخدم كل فرد في الفريق ورقة لاصقة، مثل تلك الموجودة في الملصقات، لتثبيت فكرة ما عليها

: بالنسبة لطريقة العصف الذهني هذه، يتم تثبيت الأفكار على سبورة بيضاء رقمية أو لوحة بيضاء رقمية ويتم العمل عليها باستخدام البطاقات والدبابيس. يتم الجمع بين الأسئلة والأهداف والمهام، ويستخدم كل فرد في الفريق ورقة لاصقة، مثل تلك الموجودة في الملصقات، لتثبيت فكرة ما عليها العصف الذهني : هذه طريقة للعصف الذهني تركز على طرح الأسئلة وليس الإجابات

: هذه طريقة للعصف الذهني تركز على طرح الأسئلة وليس الإجابات ستة قبعات تفكير : يرتدي أعضاء الفريق ست قبعات مختلفة، وكل واحدة منها تمثل وجهة نظر. يساعد هذا الأمر الفريق على الخروج بعدد من الأفكار من زوايا مختلفة

: يرتدي أعضاء الفريق ست قبعات مختلفة، وكل واحدة منها تمثل وجهة نظر. يساعد هذا الأمر الفريق على الخروج بعدد من الأفكار من زوايا مختلفة تقنية ستيبلدر: هذا نهج تدريجي يجبر كل عضو من أعضاء الفريق على تقديم أفكاره الخاصة

هذا نهج تدريجي يجبر كل عضو من أعضاء الفريق على تقديم أفكاره الخاصة العصف الذهني العكسي: على عكس العصف الذهني العادي، تركز هذه الطريقة على جميع المشاكل أولاً

على عكس العصف الذهني العادي، تركز هذه الطريقة على جميع المشاكل أولاً تقنية العصف الذهني: هي تقنية عصف ذهني عبر الإنترنت تُستخدم عادةً في جلسات العصف الذهني الجماعية الافتراضية

ملاحظة: بما أن معظم هذه التقنيات تتضمن قيام أعضاء الفريق بإضافة أفكارهم إلى مذكرة أو مستند، جرّب انقر فوق المستندات لهذا الغرض. إنه برنامج سهل الاستخدام حل تعاون المستندات الذي يتيح لفريقك التعاون في الوقت الفعلي!

خاتمة

بينما يمكنك دائمًا عقد اجتماع عصف ذهني دون استخدام أي من أساليب العصف الذهني، إلا أنه لا يمنح فريقك إحساسًا بالاتجاه أو مساحة منظمة للتفكير الإبداعي.

ومع ذلك، مع تقنيات العصف الذهني الإبداعي، فإن هذه ليست مشكلة.

فمن خلال التقنيات التي تساعدك في التفكير الإبداعي إلى التقنيات التي تتيح لك المقارنة بين الأفكار المختلفة، تساعد تقنيات العصف الذهني الفرق على إيجاد حلول لأكثر المشاكل تعقيدًا.

وعلى الرغم من وجود مواقع تقدم تقنيات عصف ذهني جيدة و أدوات إدارة الأفكار ميزة الخرائط الذهنية في ClickUp هي الأداة المثلى التي يمكنك استخدامها للعصف الذهني وطرح الأفكار.

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