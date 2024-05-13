10 أدوات للذكاء الاصطناعي لرسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني في 2025

يقوم الذكاء الاصطناعي (AI) بأكثر من مجرد صياغة نسخ ذكية أو توليد فن مثير . لقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم شريكاً إبداعياً حقيقياً يساعد الفرق على التعاون والتفكير وحل المشكلات.

إحدى أفضل الطرق لاستخدام الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية هي من خلال عمليات رسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحويل الأفكار إلى أفكار منظمة خريطة ذهنية ق أو إثارة الأفكار المبتكرة في جلسات العصف الذهني، وإيجاد روابط ورؤى فريدة قد تغفل عنها أعين البشر.

هل تريد أن ترى ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي لتحويل رسم الخرائط الذهنية وجلسات العصف الذهني؟ إليك 10 أدوات خرائط ذهنية رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في إعادة تشكيل عمليتك الإبداعية وسد الفجوة بين الخيال البشري والفكرة الكبيرة التالية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لرسم الخرائط الذهنية؟

عند اختيار أداة أداة الذكاء الاصطناعي لرسم الخرائط الذهنية، ستحتاج إلى تقييم الميزات المعروضة بعناية. هناك خمس ميزات أساسية يجب البحث عنها عند البحث عن الأفضل برنامج الخرائط الذهنية :

واجهة مستخدم بديهية: يجب ألا تضطر إلى قضاء ساعات في تعلم كيفية استخدام برنامج الخرائط الذهنية قبل أن تتمكن من استخدامه بفعالية. يجب أن يكون برنامج رسم الخرائط الذهنية الجيد بديهيًا بما يكفي لتتمكن من البدء في استخدامه في غضون دقائق قليلة

يجب ألا تضطر إلى قضاء ساعات في تعلم كيفية استخدام برنامج الخرائط الذهنية قبل أن تتمكن من استخدامه بفعالية. يجب أن يكون برنامج رسم الخرائط الذهنية الجيد بديهيًا بما يكفي لتتمكن من البدء في استخدامه في غضون دقائق قليلة اقتراحات الذكاء الاصطناعي الذكية: يجب أن تقدم لك أدوات الذكاء الاصطناعي لرسم الخرائط الذهنية اقتراحات وتوصيات ذكية أثناء بناء خريطتك الذهنية. قد يقترح الذكاء الاصطناعي كلمات رئيسية، أو يساعدك في ربط الأفكار، أو تحديد الثغرات في خريطتك الذهنية لجعلالعصف الذهني أكثر فعالية

يجب أن تقدم لك أدوات الذكاء الاصطناعي لرسم الخرائط الذهنية اقتراحات وتوصيات ذكية أثناء بناء خريطتك الذهنية. قد يقترح الذكاء الاصطناعي كلمات رئيسية، أو يساعدك في ربط الأفكار، أو تحديد الثغرات في خريطتك الذهنية لجعلالعصف الذهني أكثر فعالية خيارات التكامل الجيدة: برنامج رسم الخرائط الذهنية يصبح أكثر فائدة عند ربطه بالتطبيقات والأنظمة الأساسية الأخرى في مجموعتك التقنية. ابحث عن برنامج الخريطة الذهنية للذكاء الاصطناعي المتوافق مع أدوات الإنتاجية المفضلة لديك، مثل Google Workspace أو Slack أوبرنامج إدارة المشاريع. تحقق من خيارات تصدير النظام الأساسي أيضًا

برنامج رسم الخرائط الذهنية يصبح أكثر فائدة عند ربطه بالتطبيقات والأنظمة الأساسية الأخرى في مجموعتك التقنية. ابحث عن برنامج الخريطة الذهنية للذكاء الاصطناعي المتوافق مع أدوات الإنتاجية المفضلة لديك، مثل Google Workspace أو Slack أوبرنامج إدارة المشاريع. تحقق من خيارات تصدير النظام الأساسي أيضًا ميزات تعاون قوية: غالبًا ما يكون العصف الذهني جهدًا تعاونيًا. إذا كنت تخطط لرسم الخرائط الذهنية مع فريق، فتأكد من أن منصة الذكاء الاصطناعي التي تختارها تتيح لك القيام بذلك بسهولة. ابحث عنالتعاون في الوقت الفعلي بحيث يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل في نفس الوقت على نفس الخريطة الذهنية في نفس الوقت

غالبًا ما يكون العصف الذهني جهدًا تعاونيًا. إذا كنت تخطط لرسم الخرائط الذهنية مع فريق، فتأكد من أن منصة الذكاء الاصطناعي التي تختارها تتيح لك القيام بذلك بسهولة. ابحث عنالتعاون في الوقت الفعلي بحيث يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل في نفس الوقت على نفس الخريطة الذهنية في نفس الوقت التسعير العادل: تقدم العديد من تطبيقات الخرائط الذهنية في هذه القائمة خيارات مجانية، والتي يمكن أن تكون طريقة رائعة لاختبار المنصة والتأكد من أنها تناسب احتياجاتك. تأكد من أن الباقة المجانية تمنحك الميزات التي تريدها، وإذا كنت بحاجة إلى الترقية، تأكد من أن الباقة المدفوعة تناسب ميزانيتك

استخدم الفترات التجريبية والخطط المجانية لاختبار بعض ميزات الذكاء الاصطناعي. سيساعدك هذا على تحديد الخيارات التي تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك و سير العمل .

أفضل 10 أدوات لرسم الخرائط الذهنية بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

ارسم الروابط واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards

من المحتمل أنك تعرف ClickUp وتحبه بالفعل لإمكانياته المتعددة في إدارة المشاريع، ولكن المنصة تقدم مزيجًا فريدًا من الميزات التي يمكنك الاستفادة منها في جلسات العصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية.

مع إضافة

ClickUp Brain

، يمكن للمستخدمين الآن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لمساعدتهم في إنشاء محتوى أو أفكار مكتوبة. هذا يحافظ على مستندات العصف الذهني الخاصة بك واضحة واحترافية. واستنادًا إلى جلسة العصف الذهني الخاصة بك، يمكنه أيضًا التنبؤ بالمهام التي تريد إنشاءها. وهذا يوفر الوقت ويساعدك على عدم نسيان أي أفكار.

وظيفة السبورة البيضاء في المنصة هي اللوحة المثالية للمفكرين المرئيين، مما يسمح لهم برسم الأفكار ورسم الروابط والعصف الذهني التعاوني مع أعضاء الفريق.

تقدم ClickUp أيضًا

قالب الخريطة الذهنية

الذي يمنح المستخدمين طريقة منظمة لتنظيم أفكارهم. إن الجمع بين هذه الأدوات والوظائف يتيح لـ ClickUp أن تصبح منصة متعددة الاستخدامات للمفكرين الخطيين وغير الخطيين. يمكن ربط هذه المنصة بسلاسة في سير عملك.

أفضل ميزات ClickUp

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مطالبات مبنية مسبقًا لكل قسم في مؤسستك

قابلة للتخصيص قوالب الخرائط الذهنية تجعل من السهل الانطلاق إلىجلسة عصف ذهني وإرفاق الملفات بسرعة

التعاون في الوقت الحقيقي يجعل الجميع يشارك في العمل لتوليد الأفكار بشكل أسرع

قيود ClickUp

لا ينشئ ClickUp خرائط ذهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي (حتى الآن!)، ولكنه يقدم باستمرار مطالبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تسعير #### ClickUp

مجانًا إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,700 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. أيوا

عبر أيوا Ayoa هي مساحة عمل رقمية لرسم الخرائط الذهنية التعاونية. ويتميز البرنامج بشموليته العصبية وواجهته سهلة الاستخدام. يوفر برنامج رسم الخرائط الذهنية بيئة تفاعلية مرئية حيث يقوم الأفراد والفرق بتبادل الأفكار وتنظيم الأفكار ووضع خطط قابلة للتنفيذ من المفاهيم الأولية.

أيوا أفضل الميزات

يمكن أن تساعدك مولدات الخرائط الذهنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على التوسع في الفكرة المركزية وضمان طرح الأسئلة الصحيحة

تنشئ الفروع اليدوية الحرة خريطة ذهنية مثيرة بصريًا وتحاكي شعور رسم الخرائط الذهنية يدويًا

الكثير من خيارات رسم الخرائط المرنة، بما في ذلك اللوحات البيضاء، وسير العمل، واللوحات القماشية، ومخططات جانتحتى ترى المعلومات بأفضل طريقة

قيود أيوا

أدوات مولد الخرائط الذهنية للذكاء الاصطناعي المدفوعة تعني أنك ستحتاج إلى الدفع مقابل الخطة النهائية للاستفادة منها.

تسعير #### تسعير Ayoa

أيوا مجاناً

أيوا الخريطة الذهنية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

أيوا ألتيميت: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Ayoa

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. بوردميكس

عبر بورد ميكس بورد ميكس هو موقع تعاوني على الإنترنت برنامج السبورة البيضاء مع مزيج من أدوات إنشاء الخرائط الذهنية بالذكاء الاصطناعي وواجهة سهلة الاستخدام. يمكن للمستخدمين إنشاء خرائط ذهنية مثيرة للاهتمام بصريًا أثناء العصف الذهني التعاوني واستخدام الذكاء الاصطناعي لفتح رؤى جديدة. يمكنك تدوين الأفكار بأي تنسيق، بما في ذلك المستندات أو ملفات PDF أو الصور أو النصوص أو الرسومات.

بوردميكس أفضل الميزات

قوالب مجانية تساعدك في بدء عملية الخريطة الذهنية وتنظيم المعلومات

واجهة النقر والسحب تجعل من السهل جدًا نقل المعلومات وإضافتها وتنظيمها

أدوات تفاعلية، مثل التعليق، والدردشة، ومؤتمرات الفيديو، لتعزيز التعاون

قيود بورد ميكس

نظرًا لتوفر العديد من الأدوات، يمكن أن يكون منحنى التعلم لإنشاء خرائط ذهنية شاملة حادًا جدًا

أسعار بورد ميكس

مجاناً للأبد

5.90 دولار شهرياً

58.80 دولار/سنة

104.40 دولار/ثلاث سنوات

تقييمات ومراجعات بورد ميكس

Capterra: 4.7/5 (3+ تقييمات)

4. كوجل

عبر كوجل يعد Coggle خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن تطبيقات مباشرة لرسم الخرائط الذهنية. تستخدم واجهة المستخدم في المقام الأول وظيفة النقر والسحب، مع خيارات مباشرة لترميز الألوان وتصنيف الفروع. يمكنك بسهولة مشاركة مساحة عمل مع المتعاونين عبر الإنترنت عن طريق إرسال رابط خاص إليهم والاطلاع على تحديثاتهم في الوقت الفعلي.

كوجل أفضل الميزات

تركز واجهة المستخدم على البساطة وسهولة الوصول لتسهيل إنشاء الخرائط الذهنية على المبتدئين

تتيح لك نافذة الدردشة ومشاركة الروابط الآمنة التعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي

إضافة أو تغيير أو حذف الفروع بسهولة على خريطتك الذهنية مع تطور الأفكار

قيود Coggle

لا توجد قدرات ذكاء اصطناعي للمساعدة في تعزيز عملية التفكير الإبداعي

تسعير #### Coggle

مجاناً

رائع: 5 دولارات شهريًا

المؤسسة: 8 دولارات شهرياً لكل عضو

المؤسسة: اتصل للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات كوجل

G2: 4.8/5 (أكثر من 5 مراجعات)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

5. غريب الأطوار AI

عبر غريب الأطوار Whimsical AI هي منصة على الإنترنت مصممة للتفكير الإبداعي والتعاون. وهي أكثر من مجرد أداة لرسم الخرائط الذهنية للذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدمين وضع مخططات انسيابية للمنصة وإطاراتها السلكية وغيرها من مهام سير العمل في مساحة عمل واحدة.

امنح المنصة نقطة انطلاق، ثم استخدم بنقرة واحدة أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء فروع جديدة من فكرة مركزية وحلول العصف الذهني. أنشئ مخططات تنظيمية، وقوائم مراجعة لإطلاق المنتجات، وقوالب صفحات الهبوط، والمزيد في بيئة Whimsical AI التعاونية الجذابة بصرياً.

أفضل ميزات Whimsical AI

اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل من السهل توليد أفكار جديدة وإنشاء اتصالات جديدة

مجموعة جيدة من القوالب، مثل خرائط المفاهيم تساعدك على بدء عملية التفكير

تكامل قوي مع خرائط المفاهيم الشائعة تطبيقات الإنتاجية بما في ذلك Jira وGitHub وGitHub وSlack وNotion

قيود الذكاء الاصطناعي غريب الأطوار

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم غير متقنة

يقدم خيارات قوالب محدودة للأفكار الأكثر تعقيداً

تسعير Whimsical AI

مجاني

احترافي: 10 دولارات شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا

المؤسسة: 20 دولارًا شهريًا لكل محرر، تُدفع سنويًا

Whimsical.AI التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

6. Wondershare EdrawMind

عبر Wondershare EdrawMind Wondershare EdrawMind هو مساحة تعاونية لرسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني والتخطيط. يحتوي التطبيق على مجموعة ممتازة من الميزات التي تجذب الطلاب والمحترفين على حد سواء، كما أنه يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء تمثيل مرئي لتخطيط المشاريع والأفكار المعقدة الأخرى.

كما توفر المنصة أيضًا خرائط ذهنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحيث يمكن للمستخدمين إنشاء خرائط ذهنية كاملة بنقرة واحدة أو استخدام واجهة الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق أفكارهم الحالية. حتى أنها تتضمن قوالب للمساعدة في بدء العملية.

Wondershare EdrawMind أفضل الميزات

أدوات ذكاء اصطناعي قوية، بما في ذلك إنشاء النسخ، وتحليل SWOT، والتعليقات التوضيحية الذكية، والتقارير الأسبوعية، وترجمة اللغة

يسمح لك بتحويل الخطوط العريضة إلى خرائط ذهنية والعكس، حتى تتمكن من ترتيب أفكارك بشكل أفضل

قوالب للعصف الذهني والتخطيط الاستراتيجي,ملاحظات الاجتماعاتوغير ذلك الكثير

حد Wondershare EdrawMind

خيارات تصدير محدودة، خاصة في الإصدار المجاني من المنصة

تسعير Wondershare EdrawMind

خطة الاشتراك: 59 دولاراً في السنة

خطة مدى الحياة: 118 دولارًا

خطة الحزمة مدى الحياة: 245 دولارًا أمريكيًا

Wondershare EdrawMind التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. جيت مايند

عبر GitMind GitMind هي أداة لرسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين إنشاء خرائط ذهنية ومشاركتها والتعاون في خرائط ذهنية جمالية للغاية. يمكنك إنشاء خرائط ذهنية مع عدد غير محدود من العقد والفروع، ثم مشاركتها كملف PDF أو صورة أو حتى صفحة ويب.

يقدم GitMind بعض القوالب للبدء، ويمكنك تخصيص شكل خريطتك الذهنية بموضوعات وأنظمة ألوان مختلفة.

GitMind أفضل الميزات

ميزات تصدير ممتازة تسمح لك بمشاركة خريطتك الذهنية بطرق متنوعة مع جمهورك

يستجيب روبوت الدردشة الآلي المدمج بالذكاء الاصطناعي للاستفسارات، بما في ذلك تقديم ملخصات وتوليد الأفكار المركزية

إضافة ملاحظات إلى خريطتك الذهنية حتى تتذكر أين توقفت أو ما تريد استكشافه بعد ذلك

قيود GitMind

خيارات قوالب محدودة، وقد يجد المستخدمون أن التخصيص صعب بعض الشيء

تسعير GitMind

أساسي: ما يصل إلى 10 خرائط ذهنية مجانًا

ثلاث سنوات: 2.19 دولار شهرياً (مع ثلاث سنوات مجانية)

سنويًا: 4.08 دولار شهريًا

شهرياً: 9 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات GitMind GitMind

G2: 4.8/5 (أكثر من 3 مراجعات)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9 مراجعات)

8. لوسيدتشارت

عبر لوسيدتشارت Lucidchart هي أداة تخطيطية قائمة على الويب حيث يمكنك بسهولة إنشاء مخططات انسيابية وإطارات سلكية وخرائط ذهنية والمزيد.

توفر المنصة ميزات تعاونية لتصور أفكارك مع فريقك بأكمله. تتيح لك ميزات السحب والإفلات البديهية إنشاء مساحة العمل الخاصة بك بسرعة، وإضافة الأشكال، وتغيير الألوان، وتدوين الملاحظات عند الضرورة. وبفضل إمكانات التكامل الواسعة التي تتمتع بها، يمكنك ربطها بالعديد من التطبيقات في مكدس التكنولوجيا لمزيد من الوظائف.

Lucidchart أفضل الميزات

يتيح لك التعاون في الوقت الحقيقي التعاون مع فريقك بالكامل بغض النظر عن موقعك

يساعدك سجل الإصدارات على تتبع التغييرات والعودة بسهولة إلى الإصدارات السابقة

تتيح لك خيارات التصدير الرائعة مشاركة خرائطك الذهنية بالتنسيق الذي تفضله

قيود Lucidchart

تجربة الهاتف المحمول غير متقنة، ويجد العديد من المستخدمين أن تغيير حجم العناصر أمر صعب

تسعير لوسيدتشارت

مجاناً

فردي: 7.95 دولار شهرياً

الفريق: 6.67 دولار شهرياً

المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

9. جدا

عبر Jeda.ai Jeda.ai هي أداة للسبورة البيضاء على الويب تتيح لك التعاون مع فرق العمل في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. تقدم أداة رسم الخرائط الذهنية مجموعة متنوعة من الميزات لمساعدتك في العصف الذهني ووضع الأفكار وإدارة المشاريع. وتتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء مخططات تخطيطية من مطالبة بسيطة، وإنشاء حالات استخدام ووصفات وخرائط ذهنية والمزيد على الفور. كما يمكنها إنشاء أعمال فنية أو مساعدة

تحليل بياناتك

.

Jeda.ai أفضل الميزات

تتيح لك اللوحة اللانهائية الرسم أو الكتابة في أي مكان، وإضافة الصور والملاحظات والأشكال الذكية لإنشاء خرائطك الذهنية

ينشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي مخططات على الفور من مطالبتك المحددة

وضع العرض التقديمي يجعل من السهل جعل الجميع على نفس الصفحة ومشاركتها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

قيود Jeda.ai

بعض الميزات المدفوعة، لذلك قد لا تتوفر لديك الأدوات التي تحتاجها في الإصدار المجاني

تسعير Jeda.ai

الحزام الأبيض مجاناً

الحزام الأسود: 10 دولارات شهرياً

للمؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

Jeda.ai التقييمات والمراجعات

غير متوفر

10. تاسكاد

عبر تاسكاد Taskade هي مساحة عمل تعاونية تجمع بين إدارة المهام وتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع في أداة واحدة.

كما أنها أداة رائعة قائمة على الويب لرسم الخرائط الذهنية. استخدم النظام الأساسي لإنشاء خرائط ذهنية مع فريقك بشكل تعاوني، ثم استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج للعمل على إنشاء قوائم المهام وخطط الإطلاق والمزيد. ويمكنه أيضاً مساعدتك في توسيع نطاق أفكارك أو مساعدتك في العصف الذهني للحلول.

تاسكاد أفضل الميزات

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على توسيع الخريطة الذهنية أو إنشاء قوائم مهام من جلسات العصف الذهني

إنشاء لوحات Kanban بسهولة لمساعدتك على تصور سير عملك وتقدم المشروع

يتكامل مع الأدوات الأخرى، مثل Slack وGoogle Drive وGitHub

قيود تاسكاد

يواجه بعض المستخدمين تأخيرات عند تحميل المزيد من المحتوى أو إنشاء المزيد من المشاريع.

تسعير #### تسعير تاسكاد

مجاناً

مبتدئ: 4 دولارات شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

زائد: 8 دولارات شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين

محترف: 19 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا

Ultimate: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

إنشاء خرائط ذهنية ديناميكية والتعاون عليها باستخدام ClickUp

يساعد الذكاء الاصطناعي المبدعين على العمل بكفاءة أكثر من أي وقت مضى. يمكنك تنظيم أفكارك بسرعة وإنشاء خرائط ذهنية جميلة لتوجيه مشروعك التالي من خلال تسخير حلول مبتكرة مثل أدوات رسم الخرائط الذهنية بالذكاء الاصطناعي.

سواء كنت بحاجة إلى تنظيم ملاحظات الفصل الدراسي، أو التخطيط لإطلاق المشروع التالي، أو وضع فكرة الابتكار الكبير التالي، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي هذه أن تعزز عملية العصف الذهني وتساعدك على اكتشاف أفكار واتصالات جديدة.

هل أنت مستعد للارتقاء بإنتاجيتك وإبداعك إلى المستوى التالي؟ حان الوقت لتشغيل ClickUp كمُنشئ للخرائط الذهنية بالذكاء الاصطناعي. تدمج المنصة الشاملة بسلاسة المساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي مع

قوالب الخرائط الذهنية

لإنشاء مساحة عمل حيث يمكنك التخيل والإبداع والتخطيط. ابدأ باستخدام منصة ClickUp مجانًا اليوم لإنشاء عدد غير محدود من الخرائط الذهنية واكتشاف فكرتك الرائعة التالية.