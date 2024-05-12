5 بدائل رائعة لبدائل MindMeister &؛ المنافسون لعام 2025 (الإيجابيات والسلبيات والأسعار)

انظر، لقد فهمنا الأمر.

قد يكون لديك الكثير من الأفكار الرائعة التي تتدفق في ذهنك، وMindMeister هو مكان رائع لـ تصورها وترسيخها.

ولكن هذا نوعًا ما كل مايندمايستر مفيد في ذلك.

إذا كنت تبحث عن برنامج لرسم الخرائط يمكنه القيام بما هو أكثر من مجرد رسم الخرائط الذهنية، فإن بديل MindMeister هو بالتأكيد ما تحتاجه.

ولكن مع وجود المئات من برنامج رسم الخرائط الذهنية ، كيف يمكنك أن تعرف أيهما رائع مثل أفكارك؟

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة سبب حاجتك إلى بديل لبرنامج MindMeister وسنستعرض خمسة بدائل رائعة لبرنامج MindMeister، إلى جانب ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات العملاء.

دعنا نستعرض هذه البدائل!

ما هو MindMeister؟

عبر مايندمايستر MindMeister هو برنامج لرسم الخرائط الذهنية على شبكة الإنترنت.

يمكنك استخدامه من أجل العصف الذهني , تخطيط المشروع والمهام الإبداعية الأخرى.

بمجرد الانتهاء من إنشاء خريطة ذهنية يمكنك مشاركتها مع الآخرين وحتى نشرها على الإنترنت ليراها العالم أجمع. 📸

إليك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها باستخدام برنامج الخرائط الذهنية هذا:

رسم الخرائط الذهنية التعاونية

تخصيص سمات الخرائط

إجراء عروض تقديمية باستخدام وضع العرض التقديمي

طباعة خرائطك

3 أسباب وراء احتياجك إلى بديل MindMeister

على الرغم من أن الميزات المذكورة أعلاه تبدو رائعة، إلا أن MindMeister لديه بعض القيود:

1. عدم وجود ميزات إدارة المهام

يعد MindMeister أداة مناسبة لـ تدوين الملاحظات والتفكير. ومع ذلك، فإن تطبيق رسم الخرائط محدود للغاية في قسم إدارة المهام.

بالتأكيد، يمكن لفريقك استخدام MindMeister لتطوير ومناقشة فكرة مشروع ما، ولكن ماذا يحدث عندما تحتاج إلى اتخاذ إجراء بشأن تلك الفكرة؟

لا يحتوي MindMeister على أي شيء تتبع المشروع ميزات لمساعدتك في تنفيذ تلك الخطة.

😔 😔

فقط لو كانت هناك أداة لإدارة المهام التي_ تحتوي على ميزتي رسم الخرائط الذهنية وإدارة المشاريع ...

2. خطة مجانية محدودة

لا تسمح خطة MindMeister المجانية للمستخدمين بتصدير خرائطهم الذهنية أو حتى إضافة مرفقات الملفات والصور إلى خرائطهم الذهنية.

علاوة على ذلك، تحصل على ثلاث خرائط ذهنية فقط مجاناً!

_هل تحاول حساب كيف سيعمل ذلك مع فريقك؟

_لا تقلق. لقد قمنا بالحسابات من أجلك

تُظهر حساباتنا أن خطة MindMeister المجانية محدودة جداً لأي فريق إبداعي.

3. تكاملات محدودة

إليك شيء آخر يمكنك عده على أصابعك: تكاملات MindMeister

يتكامل برنامج MindMeister مع تسعة أدوات فقط، والتي تشمل دروب بوكس , إيفرنوت و مستندات جوجل .

لذا، ما لم يكن فريقك يستخدم بالفعل هذه التكاملات التسعة، فستواجه صعوبة في التبديل بين الكثير من التطبيقات المختلفة لمجرد إنجاز الأمور .

أفضل 5 بدائل لبدائل MindMeister

من الواضح أن برنامج MindMeister لن يفي بالغرض.

لكن لا تقلق.

إليك أفضل خمسة بدائل لـ MindMeister متاحة اليوم:

1. ClickUp

ClickUp هو البرنامج الرائد عالمياً في إدارة المشاريع ورسم الخرائط الذهنية. من تزويدك بميزات متقدمة لإدارة المهام إلى إبراز أفضل أفكارك، ClickUp هو البديل النهائي لبرنامج MindMeister.

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن ل ClickUp أن تجعلك أنت وفريقك تتدفقون في الإبداع: 💡

1. الخرائط الذهنية الخرائط الذهنية تساعدك

تخطيط المشاريع وتخطيط الأفكار، وحتى تنظيم المهام الحالية. الخرائط الذهنية لـ ClickUp تأتي أيضًا مع وضعين ممتازين:

أ. وضع المهام

قم بتخطيط سير العمل الخاص بك للمشاريع الحالية من خلال إنشاء المهام (والمهام الفرعية) وتحريرها وحذفها بسرعة دون مغادرة عرض الخريطة.

يعد وضع المهام طريقة رائعة لمعرفة كيفية ارتباط جميع مشاريعك.

إليك ما يمكنك القيام به في وضع المهام:

استخدم موصلات بألوان مختلفة لتحديد مجلد , القائمة أو المهمة . بمجرد وصولك إلى المهمة و مهمة فرعية فإن اللون سيشير إلى حالة تلك المهمة

تطبيق الفلاتر لعرض الفروع المطلوبة فقط

احصل على ماسة الفرع لنقل مهمة من قائمة إلى أخرى 💎

تتيح لك وظيفة السحب والإفلات البديهية في وضع المهام تخطيط سير العمل في مشاريعك الحالية ببضع نقرات فقط!

ب. الوضع الفارغ

_الشعور بالإلهام؟

قم بإنشاء خريطة ذهنية من الصفر مستقلة عن أي بنية مهمة موجودة باستخدام الوضع الفارغ. 📝

يمكنك تخصيص ألوان الموصل بالكامل وتحويلها إلى مهام لاحقًا.

إليك ما يمكنك فعله في الوضع الفارغ:

استخدم خيار إعادة التخطيط لترتيب جميع العقد تلقائيًا

استخدم شريط أدوات العقدة أو لوحة المفاتيح لحذف عقدة أو إنشائها

انقل عقدة وفروعها المتصلة بها بمجرد سحبها إلى أي عقدة أخرى

لكن هذا ليس كل شيء.

بغض النظر عما إذا كنت تختار الوضع الفارغ أو وضع المهام، تتيح لك طريقة عرض الخريطة الذهنية أيضًا القيام بأشياء أخرى رائعة مثل:

إعادة تسمية المهام

تحديد مهام متعددة لسهولة التنظيم

استخدام شريط أدوات تعدد المهام لتحويل المهام إلى مهام فرعية، وإضافة المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق والأولويات

التكبير والتصغير بغض النظر عن حجم خريطتك الذهنية 🔎

لا تريد أن تحظى بـ جلسة عصف ذهني بمفردك؟

_لا تقلق! المشاركة العامة يتيح لك مشاركة خرائطك الذهنية مع أعضاء الفريق والعملاء للتعاون في الوقت الفعلي.

2. التعليقات

تحتوي كل مهمة في ClickUp على مساحة مخصصة لـ التعليقات . وبهذه الطريقة، يمكن للفرق إرسال رسائل سريعة متعلقة بالمهام دون التساؤل عن مكان إرسال الرسالة أو ما إذا كانت ستضيع .

يمكنك أيضًا تعيين التعليقات لأعضاء الفريق إذا كان تعليقك يتطلب اتخاذ إجراء. بمجرد الانتهاء من المهمة، يمكن لزميلك في الفريق حل التعليق.

3. المفكرة

ال المفكرة هو المكان المثالي لك لتدوين أي أفكار مجنونة تخطر ببالك، حتى عندما تكون مستيقظًا في السرير في الساعة 4 صباحًا!

لا يمكن لأي شخص آخر رؤية المفكرة الخاصة بك، لذا لا تتردد في سرد أي شيء.

يمكنك بعد ذلك تحويل هذه الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ تريد مشاركتها مع فريقك عندما تكون مستعدًا.

4. المستندات

إنشاء المستندات ومواقع الويكي وقواعد المعرفة في أي مكان في ClickUp.

يمكن أن تحتوي مستنداتك على عدد غير محدود من الصفحات، ويمكنك مشاركتها مع الأشخاص الذين تختارهم.

يمكنك حتى ذكر أعضاء الفريق وإنشاء المهام من داخل المستند.

استخدام علاقات الوثيقة لربط المستندات فيما بينها أو مع المهام.

بهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى مستنداتك في أكثر من مكان دون الحاجة إلى تكرارها في كل مرة!

5. مخططات جانت وعرض الجدول الزمني

تساعدك الخرائط الذهنية على تطوير خطط رائعة.

_ولكن، ما هي الخطة الرائعة بدون جدول زمني؟

_أنت تعرف ذلك!

لهذا السبب عرض جانت يتيح لك تخطيط وقتك, إدارة عبء العمل الخاص بك ومعرفة المهام التي تعتمد على بعضها البعض.

_كيف؟

ما عليك سوى رسم خطوط بين المهام المراد تعيينها، ويمكنك تصور تبعيات المهام .

يمكنك أيضًا التمرير فوق شريط التقدم لمعرفة مدى قربك من إكمال مجلد أو قائمة.

الـ عرض الجدول الزمني يشبه Gantt، باستثناء أنه يمكنك الحصول على مهام متعددة في صف واحد.

تعرض طريقة عرض المخطط الزمني مهام مشروعك بشكل خطي حتى تتمكن من تصور خارطة طريق مشروعك بكل سهولة.

يمكنك أيضًا الجداول الزمنية للمجموعة لمزيد من التخطيط و مشاركتها مع أي شخص!

هل لا تزال مرتبكًا قليلاً بشأن الاختلافات بين مخططات جانت والجداول الزمنية؟ إليك المزيد من المعلومات عن مخطط جانت مقابل الجداول الزمنية.

إيجابيات #### ClickUp

إصدار مجاني قوي مع عدد غير محدود من المستخدمين

واجهة سهلة الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام مع وضع عدم الاتصال بالإنترنت أدوات رشيقة لتتبع التقدم والأداء الخاص بك فريق أجايل طرق عرض متعددة مثل المشروع عرض اللوحة , عرض القائمة و عرض الصندوق لاحتياجات مشروعك

تعيين المهام إلى زملائك في الفريق حتى لا يفلت أي شيء من بين يديك

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني داخل مهام ClickUp باستخدام البريد الإلكتروني ClickApp إضافة تعليقات إلى ملفات PNG و GIF و PEG و WEBP و PDF باستخدام التدقيق والتعليقات التوضيحية استخدم اختصار لوحة المفاتيح أو مفتاح التشغيل السريع لتوفير الوقت

50+ أتمتة المهام لتبسيط سير العمل

يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل إيفرنوت , تايم دكتور , فريق المبيعات و المزيد إضافة المهام وإدارتها باستخدام تطبيقات الجوال (تطبيق iOS وتطبيق Android)



كليك أب سلبيات

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

اطلع على خارطة طريق ClickUp هنا لمعرفة كيفية إصلاح هذه العيوب الطفيفة والحصول على قائمة أفضل بدائل ClickUp .

تعرف أيضًا على كل ما هو مثير الميزات التي يوفرها لك بديل MindMeister المجاني هذا!

تسعير #### ClickUp

لدى ClickUp خطة مجانية قوية لمستخدمين غير محدودين. تبدأ الإصدارات المدفوعة من 7 دولارات فقط لكل مستخدم شهرياً.

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. مايكروسوفت فيزيو

عبر مايكروسوفت فيزيومايكروسوفت فيزيو هي أداة تخطيطية جداول البيانات إلى مخططات

قوالب العصف الذهني الجاهزة

أشكال وألوان وموصلات قابلة للتخصيص

محترفو مايكروسوفت فيزيو

التعاون في رسم تخطيطي باستخدام Microsoft Teams

مشاركة وتحرير وعرض خريطة العملية من أي متصفح أو جهاز، بما في ذلك الآيفون والآيباد

الوصول إلى مكتبة الرموز والاستنسل والأشكال ⬛🔺🟠🔹🔹🔹🟠

يمكن لأعضاء الفريق عرض مخططات Visio الفعالة والتعليق عليها ومشاركتها في Teams بدون ترخيص Visio

سلبيات Microsoft Visio

لا يوجد إصدار لسطح المكتب ل رسم الخرائط الذهنية على نظام التشغيل Mac iOS ومستخدمي لينكس

يمكن استخدام أرخص خطة مدفوعة فقط في المتصفح. ستحتاج إلى الترقية لاستخدامه على سطح المكتب

في المتصفح. ستحتاج إلى الترقية لاستخدامه على سطح المكتب ليس بديهيًا مثل برامج رسم الخرائط الأخرى

تسعير مايكروسوفت فيزيو

لا تقدم أداة رسم الخرائط الذهنية هذه خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Microsoft Visio

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

3. مايند ماناجر

عبر MindManager MindManager هي أداة لرسم الخرائط تمنحك منظوراً شاملاً لمؤسستك لتقليل الارتباك وتحسين تواصل الفريق و تعزيز الإنتاجية .

ولكن مع أداة الخرائط الذهنية هذه، سيتعين عليك دفع بعض الإضافات باهظة الثمن إذا كنت تريد ميزات مثل التحرير المشترك والنشر والمشاركة وتكامل Microsoft Teams.

_يبدو أنك ستضطر إلى إنفاق المئات لمجرد الخروج بفكرة بمليون دولار!

الميزات الرئيسية لـ MindManager

مدمج في الأعمال التجارية والتعليمية قوالب الخرائط الذهنية وظيفة السحب والإفلات

التقاط الصور والروابط والملاحظات باستخدام MindManager Snap

التعاون في الوقت الفعلي على المخططات

إيجابيات MindManager

اصطحب خرائطك الذهنية معك باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

إنشاء مخطط تنظيمي مخطط انسيابي خريطة ذهنية أو خريطة مفاهيمية الوصول إلى مخططات جانت، وميزات الميزانية، والجداول الزمنية

أداة التعاون هذه متوفرة لمستخدمي نظامي التشغيل Mac iOS وWindows

سلبيات MindManager

منحنى تعليمي حاد

مجموعة محدودة من الصور والأيقونات للاختيار من بينها

لا توجد خطة مجانية متاحة

تسعير #### MindManager

يحتوي برنامج رسم الخرائط هذا على خطط تسعير تبدأ من 327.00 دولارًا أمريكيًا كدفعة لمرة واحدة/لكل مستخدم. وتتراوح تكلفة التكامل بين 99-118 دولاراً في السنة.

تقييمات عملاء برنامج MindManager

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4. إكس مايند

عبر XMind XMind هو أداة رسم الخرائط الذهنية التي تشجعك على ترك أفكارك تنمو على الأشجار.🌲

أحد سلبيات برنامج رسم الخرائط الذهنية هذا هو أنه يجب عليك التسجيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

_لا تقلق، فبرنامج ClickUp في انتظارك بأذرع مفتوحة.🌹

الميزات الرئيسية لـ #### XMind

وضع المخطط التفصيلي يحوّل الخريطة الذهنية إلى مستند قائم على قائمة

ميزة المعادلات التي تتيح لك إضافة معادلات رياضية وكيميائية

قوالب الخريطة الذهنية مثل تخطيط الفقاعات وعصف الأسئلة

اختيار السمات وتخصيص الأشكال والخطوط والألوان

إيجابيات XMind

وضع Zen لمساعدتك على التركيز على خريطة ذهنية واحدة

اختر من بين هياكل مختلفة مثل مخطط عظم السمكة والمصفوفة والجدول الزمني والمخطط التنظيمي

تصدير الخرائط الذهنية الخاصة بك كملفات PNG أو PDF أو ملفات تخفيض السعر

الاستيراد من أدوات رسم الخرائط الذهنية الأخرى مثل MindManager وMindNode وFreeMind

سلبيات XMind

لا توجد خطة مجانية متاحة

عدم وجود ميزات إدارة المشاريع

لا يمكن إنشاء مهام من الخرائط الذهنية

تسعير #### تسعير XMind

تحتوي أداة رسم الخرائط هذه على خطط تسعير تبدأ من 39.99 دولارًا لمدة ستة أشهر (تقتصر على خمسة أنظمة).

تقييمات عملاء XMind

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

تحقق من هذه /%href/ آه!

5. رسومات جوجل

عبر قوقlه الرسومات Google Drawings هي أداة مجانية بديلة لـ MindMeister تتيح لك إنشاء أعمال فنية شخصية مثل الميم أو الرسم أو GIF.

الميزات الرئيسية لـ رسومات جوجل

قوالب لمخططات مختلفة مثل الجدول الزمني والدورة والتسلسل الهرمي

أسهم وخطوط ومربعات نصية وأشكال مختلفة ومكتبة من الصور المجانية

التعليق على الرسومات وتحريرها في الوقت الفعلي مع الزملاء في الفريق

إنشاء مخططات انسيابية الرسوم البيانية خرائط المفاهيم وحتى الميمات

محترفو رسم جوجل

إنشاء عدد غير محدود من الخرائط الذهنية

يعمل مع محرّر مستندات Google وجداول بيانات Google والمزيد غير ذلك

مشاركة خريطتك الذهنية عبر الإنترنت كقالب حتى يتمكن الآخرون من استخدامها أيضًا

يتم حفظ خريطتك الذهنية تلقائيًا وتخزينها في Google Drive

سلبيات رسم Google

لا توجد تطبيقات للأجهزة المحمولة

تعتمد أداة رسم الخرائط هذه على الويب، لذا لا يمكنك استخدامها دون اتصال بالإنترنت

ليست بديهية مثل برامج رسم الخرائط الذهنية الأخرى

تسعير رسم الخرائط من جوجل

تحتاج إلى حساب جوجل لاستخدام برنامج رسم الخرائط الذهنية هذا

تقييمات عملاء جوجل للرسم من جوجل

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

الفرع الأخير من خريطتك الذهنية

يتيح لك MindMeister التقاط الأفكار وتطويرها، ولكن هل هذا يعني أنه أداة جيدة لإدارة المشاريع الإبداعية؟

لسوء الحظ، لا يوفر MindMeister للفرق كلاهما ميزات إدارة المشاريع.

لحسن الحظ، هناك عدد قليل من برامج الخرائط الذهنية التي يمكن أن تحل محل MindMeister بسهولة.

وعلى الرغم من أننا أشرنا إلى بعض البدائل اللائقة لـ MindMeister، إلا أن ClickUp يجب أن يكون المحطة الوحيدة على الخريطة.

لا يحتوي ClickUp على خرائط ذهنية جميلة فحسب، بل يحتوي أيضًا على الكثير من ميزات التعاون الجماعي وإدارة المهام الأخرى مثل اكتشاف التعاون , أولويات المهام و المهام المتكررة . احصل على ClickUp مجانًا اليوم وجرب أداة رسم الخرائط الذهنية التي تعمل!