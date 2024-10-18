أفضل 10 بدائل ل Coggle & ؛ المنافسين في عام 2025

Coggle هي أداة برمجية تجعل خريطة ذهنية بينغ بسيط. إنه خيار خالٍ من الرتوش يتيح لك التعاون مع فريقك وإنشاء خرائط ذهنية ملونة لتنظيم أفضل.

ولكن هذا كل ما في الأمر. هناك القليل من الميزات الإضافية، ولا يوجد خيار للتخصيص، وهو متاح فقط كتطبيق ويب. على الرغم من أنها أداة فعالة لرسم الخرائط الذهنية، إلا أن الواجهة القديمة تترك الكثير مما هو مرغوب فيه.

لحسن حظك، هناك العديد من بدائل Coggle التي تستحق البحث عنها. 👀

سنعرض لك هنا ما يجب أن تبحث عنه في أفضل بدائل Coggle حتى تتمكن من اختيار الأداة المناسبة لعمليات التفكير الخاصة بك. بعد ذلك، سوف نسلط الضوء على 10 من أفضل بدائل Coggle لتنظيم أفكارك، وابتكار أفكار جديدة، وبناء عملية عصف ذهني مبسطة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Coggle؟

يعد رسم الخرائط الذهنية أحد أفضل الطرق لتدوين الأفكار، والعصف الذهني للأفكار الجديدة، ورؤية العلاقات بينها. قم بذلك بمفردك لتنظيم أفكارك أو اعمل مع فريقك باستخدام بديل لـ Coggle يقدم ميزات متقدمة. 💪

إليك ما يجب البحث عنه في الخيارات البديلة لـ Coggle:

حجم غير محدود : رسم الخرائط الذهنية التقليدية باستخدام قلم رصاص وورقة غير محدود - تأكد من أن أداة البرنامج التي تستخدمها غير محدودة أيضًا. وبهذه الطريقة، ستجد مكانًا لجميع أفكارك، بغض النظر عن مدى تعقيدها

: رسم الخرائط الذهنية التقليدية باستخدام قلم رصاص وورقة غير محدود - تأكد من أن أداة البرنامج التي تستخدمها غير محدودة أيضًا. وبهذه الطريقة، ستجد مكانًا لجميع أفكارك، بغض النظر عن مدى تعقيدها دعم الوسائط : في بعض الأحيان، تكون أفكارك أكثر وضوحًا عندما تكون مكملة بصور أو ملفات أو مستندات. اختر أداة تتيح لك إرفاق الملفات الداعمة بخرائطك الذهنية

: في بعض الأحيان، تكون أفكارك أكثر وضوحًا عندما تكون مكملة بصور أو ملفات أو مستندات. اختر أداة تتيح لك إرفاق الملفات الداعمة بخرائطك الذهنية أذونات المشاركة : تتيح لك أفضل أدوات رسم الخرائط الذهنية مشاركة أفكارك بسهولة مع الزملاء والعملاء والعملاء

: تتيح لك أفضل أدوات رسم الخرائط الذهنية مشاركة أفكارك بسهولة مع الزملاء والعملاء والعملاء أدوات الذكاء الاصطناعي لرسم الخرائط الذهنية : تتميز الأدوات الحديثة بخاصية الذكاء الاصطناعي المدمجة للتوصل إلى أفكار جديدة بناءً على مدخلاتك، مما يجعل عملية العصف الذهني أكثر تفاعلية

أفضل 10 بدائل لـ Coggle لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد للعثور على بديل ل Coggle يوفر المزيد من المرونة والميزات المتقدمة؟ إليك 10 من أفضل بدائل Coggle المدفوعة والمجانية. من كامل برنامج إدارة المشاريع إلى برنامج رسم الخرائط الذهنية يركز فقط على إنشاء الخرائط الذهنية، هناك شيء لكل احتياجات العمل. ✨

1. انقر فوق

داخل الخرائط الذهنية في ClickUp، من السهل إعادة ترتيب العُقد بناءً على بنيتها الهرمية

ClickUp هو أداة قوية أداة مرئية لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط سير العمل وتنظيم إجراءات العمل وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق. ClickUp Mind Maps تتيح لك تنظيم أفكارك رقميًا في واجهة جميلة.

اختر بين الخرائط الذهنية المستندة إلى العقدة أو الخرائط الذهنية المستندة إلى المهام حسب العملية التي تفضلها. استخدم ميزة السحب والإفلات لإنشاء التبعيات وتخطيط سير العمل للمهام. تعيين المهام تلقائيًا, إنشاء مخططات انسيابية وإبراز الأولويات 🤩

بالنسبة لرسم الخرائط الذهنية التقليدية، يوفر النهج القائم على العقدة عصفًا ذهنيًا سهلًا للمهام والمشاريع والأفكار الإبداعية المستقبلية. استخدم هذه الميزة الرئيسية لتحويل العقدة بسهولة إلى مهمة مفصلة ببضع نقرات فقط. يعمل الترميز اللوني المدمج على إنشاء خريطة مبهجة بصريًا تبرز الأجزاء الرئيسية.

خذ العصف الذهني خطوة إلى الأمام مع ClickUp Whiteboards . مثل القلم والورقة، تتيح لك هذه التجربة الرقمية الرسم والتعليق وإضافة ملاحظات لاصقة إلى أفكارك. يمكنك التعاون في الوقت الفعلي لنقل الأفكار من لوحة الرسم إلى عناصر العمل في نصف الوقت

تعمق أكثر مع مستندات ClickUp حيث يمكنك تجزئة الأفكار من جلسة العصف الذهني الخاصة بك. تحويل النص إلى مهام وإنشاء مهام سير العمل مباشرةً من خرائطك الذهنية دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

ClickUp أفضل الميزات

تسهل أدوات التعاون في الوقت الفعلي على فرق العمل الموزعة العمل معاً، سواء كنت ترسم خريطة لمنتج أو تبتكر أفكاراً لحملة تسويقية جديدة

تبسيط إدارة المهام وسير العمل بفضل علامات الأولوية وتبعيات المهام، وإنشاء المهام تلقائياً مباشرةً من الخرائط الذهنية أو الخرائط المفاهيمية

وظيفة سلسة مع العديد من أنظمة التشغيل، بما في ذلك Android وiOS من Apple، تتيح لك رسم الخرائط الذهنية على سطح مكتب Mac وiPad وiPhone دون أن تفوتك أي فرصة

مدمج في ClickUp AI يقدم اقتراحات تستند إلى أفكارك الخاصة، مما يجعل خرائطك الذهنية أكثر سهولة وإبداعًا - سواء كان ذلك لحياتك الشخصية أو لإنشاء صفحات الويب

توفر الواجهة سهلة الاستخدام نهجًا بسيطًا في رسم الخرائط الذهنية مع ميزات لجعل العملية معقدة ومتعمقة كما تريد

قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط على الباقات المدفوعة

هناك منحنى تعليمي للاستفادة من الميزات المتقدمة الكاملة للمنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. فريبلين

عبر الطائرة الحرة Freeplane هو بديل مجاني ل Coggle. وهو مكتوب بلغة جافا، ويعمل على أي نظام تشغيل بنسخة جافا الحالية. استخدمه لتنظيم الأفكار باستخدام خرائط ذهنية بسيطة وتوليد أفكار جديدة بسهولة.

Freeplane أفضل الميزات

قم بتشغيل الأداة محليًا أو باستخدام جهاز محمول مثل عصا USB

تتيح لك خيارات التنسيق المتقدمة تغيير الخطوط وألوان الخلفية وتفاصيل العقدة مع إضافة أيقونات تفاعلية

البحث عن الأوامر يجعل من السهل العثور على جميع خرائطك الذهنية والعقد المحددة داخل الورقة

تمامًا مثل مايكروسوفت إكسل جدول البيانات، أدخل صيغًا للربط، والتسلسل، وجمع القيم في العقد المختلفة

قيود الطائرة الحرة

الواجهة ليست بديهية دائمًا ويمكن أن تكون مربكة للمستخدمين الجدد

لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي ميزات، لذلك لا يمكنك العمل مع أعضاء الفريق الآخرين على نفس الخريطة الذهنية

Freeplane التسعير

مجاناً

تقييمات ومراجعات الطائرة الحرة

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

3. إكس مايند

عبر إكس مايند مقارنة أنفسهم بسكين الجيش السويسري, إكس مايند هو أداة شاملة لرسم الخرائط الذهنية مع ميزات إضافية لجعل العصف الذهني أكثر إبداعًا. يمكنك تدوين الأفكار بسرعة، وإضافة تنظيم للربط بينها، واختيار سمات لونية لتخصيص المظهر. 🎨

Xmind أفضل الميزات

تعمل أنماط النص الغنية على تحسين سهولة القراءة، بغض النظر عن مدى تعقيد خرائطك الذهنية

تتيح لك ميزة الترقيم المدمجة إنشاء مراحل بناءً على الأفكار

إنشاء جداول مهام باستخدام خطوات الخرائط الذهنية المختلفة لبناء سير عمل مبسط

مشاركة الأفكار من خلال إنشاء عروض تقديمية باستخدام وضع العرض التقديمي

قيود Xmind

تمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من الإضافات والتكاملات مع أدوات أخرى

يمكن أن تكون تخصيصات حجم الخط وشكل العقدة أكثر تقدمًا

تسعير Xmind

مجاني

Xmind Pro سنوي : 59.99 دولار في السنة

: 59.99 دولار في السنة Xmind Pro شهرياً: 5.99 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات Xmind #### تقييمات ومراجعات Xmind

G2 : 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. مايند ميستر

عبر مايندمايسترمايندمايستر هي واحدة من أجمل أدوات الخرائط الذهنية المتوفرة. تتميز بالترميز اللوني للوضوح، كما أنه لا يوجد حد للموضوعات الفرعية - أو لمدى تعمقك في خرائطك. تُكمل المرفقات والوسائط المضمنة وظائف الأداة، مما يزيد من تحكمك في شكل وعمق العصف الذهني الخاص بك.

أفضل ميزات MindMeister

تسمح لك تخطيطات الخرائط المختلطة بالاختيار من بين ثلاثة أنماط مختلفة لرسم الخرائط أو استخدام الخيارات المختلفة في نفس الخريطة الذهنية

يمكنك تحويل الخرائط الذهنية على الفور إلى عروض تقديمية ومشاركة أفكارك مع بقية الفريق أو أصحاب المصلحة

إنشاء خرائط أسرع من أي وقت مضى بفضل قوالب الخرائط الذهنية مع تخطيطات مختلفة لأي حالة استخدام

إضافة روابط لإظهار العلاقات بين فكرتين وبناء سير عمل أفضل

قيود MindMeister

لا تتضمن الباقة المجانية جميع الميزات

وجد بعض المستخدمين أن الإصدار المستند إلى الويب أقل سهولة مقارنة بتطبيق سطح المكتب

تسعير مايند ميستر

أساسي : مجاني

: مجاني شخصي : 6 دولارات/مستخدم/شهر

: 6 دولارات/مستخدم/شهر محترف : 10 دولارات/مستخدم/شهر

: 10 دولارات/مستخدم/شهر شركة: 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات MindMeister

G2 : 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. فري مايند

عبر العقل الحرفري مايند هو بديل مجاني من Coggle يعمل على تبسيط تخطيط المشاريع من خلال تحسين التخطيط الذهني والعصف الذهني. فالواجهة بسيطة وتحاكي شكل الخرائط الذهنية التقليدية التي توضع بالورق والقلم. ميزات محدودة تحافظ على التركيز على عملية التفكير دون أي أجراس وصفارات.

FreeMind أفضل الميزات

تتيح لك اختصارات لوحة المفاتيح رسم الأفكار دون الحاجة إلى لمس الماوس

تبرز ارتباطات الويب التشعبية العقد وتوفر سياقًا قيّمًا

استخدام الفروع القابلة للطي لتقسيم الأفكار إلى أقسام والتركيز على ما هو أكثر أهمية

تنشئ الروابط الرسومية روابط بين العُقد للتأكيد على الأفكار التي تعتمد عليها أو ترتبط بمواضيع أخرى

قيود FreeMind

لا توجد خيارات لتغيير مخططات الألوان أو استخدام الترميز اللوني لإبراز الروابط

قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير FreeMind

مجاني

تقييمات ومراجعات FreeMind

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

6. مايندومو

عبر مايندومو Mindomo هي أداة مرئية لسير العمل تقدم خرائط ذهنية ومخططات جانت ومخططات تفصيلية لتنظيم الأفكار. استخدم أداة رسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت لإنشاء أفكار لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتبسيط تدوين الملاحظات، وتحسين تعاون الفريق. ✅

أفضل ميزات Mindomo

المئات من قوالب العصف الذهني لحالات الاستخدام المختلفة توفر الوقت، وتطلق العنان للإبداع، وتحسّن من وضع التصورات

تنشئ ميزات تحديد الخطوط العريضة روابط خطية بين الأفكار، مما يوفر وضوحًا لسير العمل

مخططات جانت التعاونية المقترنة برسم الخرائط الذهنية لإنشاء جدول زمني مبسط لإدارة المشروع

ميزات حماية البيانات والأمان المضمنة تحافظ على أمان أفكارك

قيود Mindomo

عدم وجود تكامل مع برنامج إدارة المشاريع يعني عدم وجود طريقة لإنشاء المهام تلقائياً من خرائطك الذهنية

التسعير لكل مستخدم، وهو أمر مكلف إذا كان لديك فريق عمل كبير

تسعير Mindomo

مجاني

قسط : 5.50 دولار في الشهر

: 5.50 دولار في الشهر احترافي : 13.50 دولار/شهرياً

: 13.50 دولار/شهرياً الفريق: 16.50$/شهرياً

تقييمات ومراجعات مايندومو

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. لوسيدتشارت

عبر لوسيدتشارتلوسيدشارت هي أداة تعاونية تسهّل على الفرق تبادل الأفكار وتنظيمها. الرسم التخطيطي الذكي أكثر تقدمًا من الخيارات الأخرى في هذه القائمة، مع ميزات مثل الرسوم البيانية والبيانات السياقية وتكامل التطبيقات.

Lucidchart أفضل الميزات

يعمل على أي جهاز ومتصفح ويب ونظام تشغيل، بما في ذلك ويندوز ولينكس وiOS

تتيح لك ميزات التعاون الجماعي، بما في ذلك التأليف المشترك والدردشة داخل المحرر والمؤشرات التعاونية، العمل في الوقت الفعلي

استخدام المخططات القابلة للتضمين بربط البيانات والتصور التلقائي لإضافة سياق للأفكار الإبداعية

التكامل مع تطبيقات مثل Jira, سلاك و Google Workspace، و Google Workspace، توفر سير عمل سلسًا مع أدواتك المفضلة

قيود Lucidchart

تستغرق واجهة التكبير والتمرير بعض الوقت للتعود عليها

تقدم النسخة المجانية الكثير من الوظائف ولكنها لا تسمح لك بطباعة الخرائط الذهنية

تسعير لوسيدتشارت

مجاني

فرد : 7.95 دولار شهريًا

: 7.95 دولار شهريًا فريق : 9 دولارات/مستخدم/شهر

: 9 دولارات/مستخدم/شهر مؤسسة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2 : 4.5/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

8. مايند ماناجر

عبر MindManager ارتقِ بالعصف الذهني إلى آفاق جديدة مع MindManager، وهي أداة تنظيمية قوية. يضم كل شيء بدءًا من الخرائط الذهنية والمخططات التنظيمية إلى خرائط المفاهيم ولوحات كانبان، فهي مثالية لتصور جميع عمليات سير العمل والعمليات الإبداعية.

MindManager أفضل الميزات

توفر الخرائط الذهنية ترميزًا لونيًا يحدد بوضوح الأجزاء والأفكار ذات الصلة

تلفت علامات الأولوية الانتباه إلى الأفكار أو المفاهيم الأكثر أهمية

تتيح لك الحقول المخصصة إضافة سياق لتوضيح الأفكار وخلق فهم أوضح عند المشاركة مع أعضاء الفريق

وظيفة السحب والإفلات تأخذ الأفكار الخطية وتجعلها أكثر مرونة بحيث يتم تنظيم خريطتك بطريقة منطقية بالنسبة لك

قيود MindManager

وجد بعض المستخدمين أن الأداة تتعطل إذا حاولوا فتح عدة خرائط ذهنية كبيرة في نفس الوقت

لا توجد ميزات ذكاء اصطناعي، والتي اعتقد بعض الأشخاص أنها ستكون مفيدة لتوليد أفكار جديدة وتنظيم المفاهيم

تسعير MindManager

الأساسيات : 99 دولاراً في السنة

: 99 دولاراً في السنة احترافي : 179 دولارًا في السنة، أو الشراء لمرة واحدة بقيمة 369 دولارًا

: 179 دولارًا في السنة، أو الشراء لمرة واحدة بقيمة 369 دولارًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MindManager

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (60+ تقييم)

9. ميرو

عبر ميرو Miro هي مساحة عمل مرئية تتميز بألواح بيضاء رقمية لرسم الخرائط الذهنية المعقدة. أكثر من 60 مليون مستخدم استمتع ببديل Coggle هذا. استخدم Miro لوضع استراتيجيات الأفكار وتخطيط خرائط الطريق وتصميم المنتجات التي تخدم عملاءك. ✍️

ميرو أفضل الميزات

تعمل أداة Miro Assist، وهي أداة ذكاء اصطناعي مدمجة، على إنشاء خرائط ذهنية على الفور بناءً على مطالبات الموضوع

تتيح لك ميزة السحب والإفلات تنظيم أفكارك وإنشاء علاقات بين الأفكار الموضوعية

خصص التصميم بالألوان والصور والأنماط لإظهار أفكارك كانعكاس للعلامة التجارية للشركة

تخلص من PowerPoint وانتقل إلى وضع العرض التقديمي لمشاركة خرائطك الذهنية على الفور دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

قيود ميرو

على الرغم من سهولة استخدامه إلى حد ما، إلا أن هناك منحنى تعليمي بسيط لاستخدام جميع الميزات بشكل كامل

يتمنى بعض المستخدمين لو كان هناك تكامل أفضل مع برامج إدارة المشاريع

تسعير ميرو

مجاني

مبتدئ 8 دولارات/عضو/شهر

8 دولارات/عضو/شهر الشركات : 16 دولار/عضو/شهر

: 16 دولار/عضو/شهر المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 5,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,300+ تقييم)

10. ميلانوت

عبر ميلانوتميلانوت هو منصة تعاون مرئي التي تستخدم اللوحات والخرائط لجمع الأفكار ومشاركتها. استخدم Milanote لإنشاء لوحة مزاجية لإلهام المنتج أو لإنشاء خريطة ذهنية تربط الأفكار للحملات الجديدة.

ميلانوت أفضل الميزات

العشرات من القوالب، بما في ذلك خطط المشاريع، وتصميم تجربة المستخدم، و قوالب المخططات الانسيابية وفّر الوقت والجهد عندما يحين الوقت لتخطيط ما يدور في رأسك

اربط أفكارك بخطوط واستخدم النصوص والصور ومقاطع الفيديو لوصف أفكارك كلها في مساحة واحدة

واجهة السحب والإفلات بديهية، مما يجعل من السهل تحريك الأفكار في المكان الذي يناسبها بشكل أفضل

قم بتدوين أفكارك الشخصية لعينيك فقط أو اضبط الأذونات للتعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق

قيود الميلانوت

لا يوجد وضع عدم الاتصال بالإنترنت، لذا يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لإنجاز العمل

تحتوي بعض الخطط على حدود للبطاقات على اللوحات أو الخرائط الذهنية، مما يحد من الوظائف

أسعار ميلانوت

مجاناً

للشخص الواحد : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا الفريق: 49 دولاراً/شهرياً (حتى 10 أشخاص)

تقييمات ومراجعات ميلانوت

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

قم ببناء خرائط ذهنية أفضل باستخدام ClickUp

باستخدام بدائل Coggle هذه، يمكنك الارتقاء بالخرائط الذهنية البسيطة والعارية إلى آفاق جديدة. تقدم العديد من هذه الأدوات ميزات متقدمة مثل التعاون في الوقت الحقيقي، والترميز اللوني، وواجهات السحب والإفلات لرسم خرائط ذهنية أفضل. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء خرائط ذهنية منظمة مع المزيد من السياق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة على توليد أفكار لم تفكر فيها من قبل، بينما تتيح لك ميزات إدارة المهام تحويل تلك الأفكار إلى عناصر قابلة للتنفيذ. 🙌