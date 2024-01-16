25 مثالاً مذهلاً على الخريطة الذهنية لعام 2025

سواءً كان الأمر يتعلق بالتخطيط للمشاريع أو إعداد قائمة طعام شهية، فقد مررنا جميعًا بموقف لدينا فيه فكرة رائعة، ولكننا لسنا متأكدين من كيفية تحقيقها.

لحسن الحظ، هناك حل بسيط يمكنك استخدامه هنا: خرائط العقل. 🧠✨

في هذه المقالة، سنعرض لك 25 مثالاً عملياً للخرائط الذهنية يمكنك استخدامها للإلهام، إلى جانب عرض كيفية رسم الخرائط الذهنية.

_لنبدأ في رسم الخرائط الذهنية! /%href/

ما هي الخريطة الذهنية؟

الخريطة الذهنية هي نوع من المخططات العنكبوتية، وهي أداة مرئية تساعدك على اكتشاف العلاقات بين كل مفهوم وهيكلة المعلومات.

لبناء مخطط خريطة ذهنية، عليك أولاً اختيار فكرة مركزية أو موضوع رئيسي. سيكون للموضوع الرئيسي فروع تربطه بـ موضوعات فرعية أخرى مرتبطة، وتكرر العملية حتى تحصل على خريطة ذهنية حرفية لعقلك!

25 مثالاً مفيداً على الخريطة الذهنية (+ حالات استخدام حقيقية)

إليك أكثر من 20 مثالاً مبتكراً خريطة ذهنية أمثلة يمكنك استخدامها اليوم:

1. إدارة المشاريع

تجعل عملية رسم الخرائط الذهنية من السهل تقسيم الأفكار المعقدة أو خطط المشاريع. خاصة تلك التي تحتوي على مستندات يمكن أن تصل إلى مئات الصفحات.

يمكن أن تتضمن بعض الفروع المميزة في الخريطة الذهنية لتخطيط مشروعك ما يلي:

نهج إدارة المشروع

نطاق المشروع

الاتصالات

خطة إدارة التكاليف

إدارة الجدول الزمني

إدارة الجودة

خطة إدارة المخاطر

إدارة الموارد

ستساعدك الخريطة الذهنية على تجسيد هذه الخطط بحيث لا يسقط أي شيء من خلال الشقوق.

أين يمكنك بناء خريطة ذهنية_؟

دفتر ملاحظات؟ لا.

قل مرحباً لـ انقر فوق . 👋🏼 😄

إنها واحدة من الأعلى تصنيفًا أدوات الإنتاجية، محبوبة من قبل العديد من الفرق في جميع أنحاء العالم وأسهل أداة للخرائط الذهنية ستجدها.

لماذا؟

لأن كل ما يتطلبه الأمر هو نقرة واحدة لتبديل طريقة عرض الخريطة الذهنية والبدء في إنشاء خريطتك الذهنية!

وهل ذكرنا أن الخرائط الذهنية لـClickUp تأتي مع وضعين لمزيد من المرونة؟

إليك ما ستحصل عليه:

وضع المهمة : إعادة ترتيب سريع لـ مساحة العمل عن طريق رسم الفروع وتنظيمها في مسارات منطقية. يمكنك أيضًا إنشاء المهام وتحريرها وحذفها مباشرةً (و المهام الفرعية ) مباشرةً من الخريطة الذهنية

: إعادة ترتيب سريع لـ مساحة العمل عن طريق رسم الفروع وتنظيمها في مسارات منطقية. يمكنك أيضًا إنشاء المهام وتحريرها وحذفها مباشرةً (و المهام الفرعية ) مباشرةً من الخريطة الذهنية الوضع الفارغ: قم بإنشاء خرائط ذهنية حرة الشكل لا ترتبط بأي بنية مهمة أو سير عمل. يمكنك تحويلها بسرعة إلى مهام في أي قائمة في مساحة العمل الخاصة بك

إليك كيفية عمل أحد نماذج الخريطة الذهنية لإدارة المشاريع تبدو على ClickUp

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول كيف يمكن أن تكون الخرائط الذهنية مفيدة لإدارة المشاريع؟ _اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية الاستفادة من الخرائط الذهنية في إدارة المشاريع؟ الدليل النهائي لإدارة المشاريع المرئية لفهم هذا. _

2. تخطيط استراتيجية العمل تخطيط الأعمال والخرائط الذهنية هما زوجان مثاليان مثل الكاكاو الساخن وأعشاب من الفصيلة الخبازية. ☕️💕

_لماذا؟

يمكن أن يحتوي تخطيط الأعمال على كميات مخيفة من المعلومات التي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال خريطة ذهنية بسيطة وجعلها تبدو سهلة للغاية.

استخدم الخريطة الذهنية للاستراتيجية لإطلاق مسعاك الجديد وإدارة عملياتك كالمحترفين. وعندما تنتهي من تصور كل شيء، دلل نفسك بالكاكاو الساخن والمارشميلو للاحتفال ببدايات الأعمال الجديدة.

هذا إدارة الأعمال يجب أن يعطيك مثال الخريطة الذهنية فكرة من أين تبدأ:

3. تطوير البرمجيات/المنتجات

تُعد الخريطة الذهنية بديلاً رائعًا عن مخطط التدفق عند تصميم منتج برمجي .

استخدمه لتخطيط بنية البرنامج وميزاته ومراحل تطويره وغير ذلك. يمكنك حتى الدخول في تفاصيل التطوير وإنشاء خرائط ذهنية للمراحل المختلفة.

إليك مثال على الخريطة الذهنية التي توضح لك المراحل النموذجية في تطوير البرمجيات :

⭐️ نصيحة احترافية: باستخدام ClickUp، يمكنك استخدام ميزات التدقيق للتعاون في تصميمات البرامج المختلفة دون عناء.

4. التصنيع والخدمات اللوجستية

إذا كنت تعمل في مجال التصنيع، فلا بد أنك سمعت عن مبادئ 8M's .

وإذا لم تكن قد سمعت بها، فهي قائمة مرجعية شاملة للعوامل الأساسية التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار، مثل

آلة مآلة (تكنولوجيا)

مآلة (تكنولوجيا) م الطريقة (العملية)

الطريقة (العملية) م المواد (المواد الخام والمواد المستهلكة والمعلومات)

المواد (المواد الخام والمواد المستهلكة والمعلومات) م القوة (العمل البدني) أو م القوة العقلية (العمل الذهني)

القوة (العمل البدني) أو القوة العقلية (العمل الذهني) م مالقياس (الفحص)

مالقياس (الفحص) م ططبيعة أخرى (البيئة)

ططبيعة أخرى (البيئة) م الإدارة/ م القوة م القوة المالية

الإدارة/ القوة القوة المالية ممالصيانة

استخدم خريطة ذهنية للتفرع من هذه الجوانب لإضافة المزيد من التفاصيل إلى تخطيطك.

إليك مثالاً مثال على مخطط الخريطة الذهنية :

هل تحتاج إلى مساعدة في إدارة الموارد لفريقك؟

_تحقق من الدليل النهائي لإدارة الموارد .

5. التمويل

_هل تريد إعداد ميزانية لشراء سيارة أو الذهاب في إجازة أو التقاعد؟

الخريطة الذهنية هي طريقة سهلة لتحديد جميع نفقاتك واستثماراتك.

وإذا كنت تدير شركة تخطيط مالي، يمكنك إنشاء خريطة ذهنية لتمثيل الخطط التي وضعتها لعملائك. وداعاً لجداول البيانات والملفات الورقية!

هل تريد أن تبدأ على الفور؟

جرب ClickUp's ClickUp قالب إدارة المشاريع المحاسبية والمالية .

6. الحملات التسويقية A

خطة عمل مشروع التسويق أمر بالغ الأهمية لأي مؤسسة لأنها يمكن أن تحقق نجاحك أو تفشل إلى حد كبير.

ففي النهاية، أنت بحاجة إلى الترويج لعروضك لجعل الناس يلاحظون علامتك التجارية، أليس كذلك؟

باستخدام الخريطة الذهنية، يمكنك إنشاء مخطط مرئي نهائي وخطة و تنظيم جميع الأنشطة التسويقية والاستراتيجيات، وغير ذلك الكثير.

إليك مثال على خريطة ذهنية تحتوي على المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التسويق الأخرى لتحقيق الكفاءة التخطيط التسويقي الفعال . لقد استخدمنا لونًا مختلفًا لكل فرع للتمييز بين قنوات التسويق المختلفة. 🎨

مكافأة: اطلع على دليلنا على إدارة المشاريع التسويقية! ⭐️

7. إدارة الموقع الإلكتروني ClickUp تخطيط وإدارة الموقع الإلكتروني ليست مهمة سهلة.

تحتاج إلى الاهتمام بتصميمه ووظائفه وإنشاء المحتوى والقيام بالكثير من الأمور الأخرى لضمان تحسين الموقع الإلكتروني وتمثيل شركتك بأفضل صورة ممكنة.

علاوة على ذلك، قد يبدو الموقع الإلكتروني لغة أجنبية بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا على دراية بالترميز، مما قد يجعل من الصعب نقل ما يدور في ذهنك بالضبط.

وهذا هو الوقت الذي تكون فيه الخريطة الذهنية مفيدة.

أنشئ مخططًا مرئيًا لفريقك الافتراضي وحسّن رؤية كل ما يحتاج إلى التفكير والتخطيط باستخدام خريطة ذهنية كقائمة مرجعية لفريق تطوير الويب الخاص بك. إليك مثال خريطة ذهنية لـ إدارة الموقع الإلكتروني :

مثال على الخريطة الذهنية لتطوير الموقع الإلكتروني في ClickUp

8. تخطيط المقالات المعقدة

في حين أن هناك طرقًا مختلفة لإدارة سير عمل المحتوى قد تكون عملية إنتاج المحتوى والتخطيط له فوضوية في بعض الأحيان. يمكن أن تكون الخرائط الذهنية طريقة رائعة لتخطيط جهود تسويق المحتوى الخاص بشركتك. تمارا أوميروفيتش مديرة تسويق المحتوى في صندوق البيانات تشاركنا كيف تستخدم الخرائط الذهنية لتخطيط أجزاء المحتوى الطويلة المعقدة.

"لقد أظهر هذا النهج نتائج رائعة عندما يتعلق الأمر بترتيب المحتوى للكلمات الرئيسية المتعددة. وغالبًا ما أستخدم الخرائط الذهنية لتخطيط 3 أشياء: مخطط محتوى الصفحة الرئيسية، والمحتوى الداعم، والربط الداخلي بين صفحات المجموعة.

"أبدأ من الكلمة المفتاحية الأساسية ثم أتفرع منها حتى أغطي المجموعة بأكملها. أقوم بتدوين جميع الكلمات المفتاحية الطويلة التي تتطلب صفحات منفصلة لدعم صفحة الركيزة، وفي وقت لاحق، أستخدم الخريطة الذهنية كمرجع للربط الداخلي (بالرجوع إلى الوراء، من H3 إلى H1). يمكن أن يساعدك أيضًا في رسم خريطة لبنية عنوان URL."

اطّلع على خريطتها الذهنية لمقالة ركيزة على تقارير الأعمال .

ـ المصدر صندوق البيانات_

مكافأة: تعرف على المزيد عن

/ href/ https://clickup.com/ar/blog/4533/undefined/00 إدارة مشاريع تسويق المحتوى باستخدام ClickUp //% .

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على سبيل المثال، لنفترض أن موضوع الخلايا يُطرح بشكل متكرر خلال محاضرة الأحياء.

إليك فكرة قالب الخريطة الذهنية لملاحظات محاضرتك

هل تحتاج إلى مساعدة في تدوين ملاحظات الاجتماع؟

اقرأ لدينا دليل حول كيفية تدوين ملاحظات الاجتماع بفعالية. ⭐️ نصيحة للمحترفين: أسهل طريقة للبقاء منظمًا حتى مع وجود مئات الموضوعات ذات الصلة هي برنامج رسم الخرائط الذهنية مثل ClickUp. كما أنه يحتوي على المفكرة في حال بدأت تفتقد دفتر الملاحظات العادي أو الخريطة الذهنية المرسومة باليد. 😉

12. التخطيط لحدث

جميل كما هو إدارة مشروع الحدث يمكن أن يكون نوعًا من الضغط النفسي في كيس من الورق للتخطيط.

على سبيل المثال، لنأخذ حالة حفل زفاف.

فهناك قائمة الضيوف الهائلة، وتقديم الطعام، والديكور، والحالة المزاجية المتغيرة للعروس والعريس، وما إلى ذلك.

من الأفضل لك أيضاً أن تدعو الله ألا يكون العروس والعريس مترددين، وإلا فإن جدول يوم الزفاف سيكون مثل عدم وجود جدول زمني. 🙄

ومع ذلك، يمكن للخريطة الذهنية، خاصةً في برنامج مثل ClickUp، أن تجعل كل شيء أقل إرهاقًا لأنها قابلة للتعديل بسهولة.

إذا كان العريس يريد ستائر زرقاء والعروس تريد وروداً بيضاء، ما عليك سوى إضافتها إلى الخريطة الذهنية.

إليك مثال أو فكرة نموذج أو فكرة قالب يمكنك تعديله وتكييفه لأي نوع من المناسبات.

هل تريد معرفة المزيد عن إدارة الفعاليات؟ اقرأ دليلنا النهائي على_ إدارة مشاريع الفعاليات .

13. تعليم رسم الخرائط الذهنية

هل تعلم أن الخرائط الذهنية أداة ممتازة للتدريس؟

المعلمون و ClickUp إدارة التعليم يمكن للصناعة استخدام هذه التقنية لشرح الموضوعات بشكل أفضل. وهي ليست للمعلمين فقط.

يمكن للطلاب أيضًا استخدام الخرائط الذهنية للتعلم والدراسة والعصف الذهني, تدوين ملاحظات أفضل إلخ.

ويمكنهم فيما بعد استخدام أفكار الخرائط الذهنية في حياتهم في خطط المشاريع، والتفكير الإبداعي، والشؤون المالية، واستضافة الاجتماعات، وغير ذلك.

_أخيراً، ستتعلمون في المدرسة شيئاً مفيداً في الحياة اليومية، على عكس علم المثلثات

⭐️ نصيحة ممتعة: استخدم الخريطة الذهنية لتعليم تقنية الخرائط الذهنية للطلاب!

14. التنظيم للمقالات والامتحانات

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المعلمة الخاصة كاتريونا ماك تيرنان من تدريس TPR يستخدم الخرائط الذهنية كأداة تنظيمية للامتحانات.

"نظرًا لأن الخرائط الذهنية تمنحني مساحة أكبر للتفكير بحرية وتوسيع نطاق أفكاري نظرًا لأن الخرائط الذهنية تمنحني شعورًا أقل تقييدًا من أنواع المخططات الأخرى. في بعض الأحيان قد يستغرق إنشاء الخرائط الذهنية الكثير من الوقت، لذا فإن استخدام منظم رسومي مثل مخطط عظم السمكة يمكن أن يكون مفيدًا".

وتشارك مثالاً على كيفية دراسة الطلاب أو كتابة مقال عن موضوع مصر القديمة. ستتألف هذه الخريطة الذهنية من مجالات موضوعية فرعية، على سبيل المثال الفراعنة والثقافة والاقتصاد والحياة اليومية.

المصدر: تدريس TPR

15. إعداد جدول أعمال الاجتماع

تحتاج الاجتماعات إلى الإعداد للاجتماعات، وإلا ستفوتك مناقشة الموضوعات المهمة وقد تسمع الكثير من "Uhm..." و "ماذا نحتاج إلى مناقشته أيضًا؟

وهذا مضيعة للوقت.

وبما أن رسم الخرائط الذهنية أداة رائعة لتخطيط المعلومات وتنظيمها وتنظيمها، فإن إعداد جدول أعمال الاجتماع يصبح أسهل بكثير.

🤔ماذا نحتاج في جدول الأعمال؟

الأهداف، والحضور، والمواضيع..

يتم تغطية كل هذه الجوانب وأكثر في هذا المثال البسيط للخريطة الذهنية.

استخدمها كلما أردت التخطيط لاجتماع ناجح وتدوين ملاحظات الاجتماع التفصيلية.

⭐️ نصيحة احترافية: باستخدام أدوات مثل ClickUp، يمكنك مشاركة خريطتك الذهنية مباشرةً مع جميع المشاركين في وقت مبكر. وفي الوقت نفسه، يمكنك تدوين أي عناصر العمل التي نوقشت في الاجتماع في المفكرة وتحويلها مباشرة إلى مهام .

_تحميل لدينا

href/ https://clickup.com/templates/meeting-minutes-1737m-78597 قالب محضر الاجتماع %/%href/_

لاستخدامه عند إدارة اجتماعاتك._

16. تجديد الممتلكات

التجديد و مشاريع البناء لديها العديد من التفاصيل التي يجب مراعاتها.

فهناك التصميم، والبناء، والميزانية، والعمال، والبائعين، والمعدات، والمواد، والتصاريح... إلخ!

لحسن الحظ، يمكنك استخدام الخرائط الذهنية لإدارة هذه الجوانب بسهولة.

أنشئ فروعاً للتحضير والمطبخ والمظهر الخارجي والحمام والحمام والتقنية وجميع التفاصيل الأخرى التي تحتاجها.

ألق نظرة على هذه الخريطة الذهنية للحصول على فكرة:

تعرف على المزيد حول

/ href/ https://clickup.com/ar/blog/21245/undefined/00 إدارة المشاريع الإنشائية هنا //%href/

.

17. الموارد البشرية

بالنسبة لقسم الموارد البشرية، تتمثل الفكرة الرئيسية في اختيار المواهب وتوظيفها بفعالية.

يجب أن تكون جودة البحث والبحث عن الكفاءات على أعلى مستوى. لكن العملية الفوضوية لن تساعد.

لا تقلق! فقط تعيين مؤشرات أداء رئيسية واضحة للموارد البشرية ، وتصور عملية التوظيف بأكملها، بدءاً من البحث عن معلومات السوق إلى جدولة المقابلات والإعداد، كل ذلك على خريطة ذهنية.

إليك مثال بسيط لخريطة ذهنية بسيطة للتأهيل لمحترفي الموارد البشرية:

⭐️ نصيحة احترافية: خطط لاحتياجاتك من الموارد البشرية على الخرائط الذهنية في ClickUp. وعند الانتهاء من ذلك، يمكنك بسهولة تتبع كيفية تقدم المرشحين في عملية التوظيف أو التأهيل باستخدام ClickUp مخطط جانت .

يمكنك أيضًا استخدام Zoom لإجراء مقابلات العمل مباشرةً من ClickUp.

على الرحب والسعة 😇

**لست متأكداً من كيفية إجراء عملية تأهيل فعالة؟

راجع دليلنا الإرشادي على_ كيفية الترحيب بعضو جديد في الفريق .

18. ملخصات الكتب والوسائط

هل تعلم أنه يمكنك استخدام _ خرائطالعقل لإنشاء ملخصات للكتب أو الكتب الصوتية أو أي نوع آخر من الوسائط المتعددة؟

هذه الملخصات تسهل عليك مراجعتها لاحقًا.

من الأسهل أن تقضي بضع دقائق في تصفح خريطة ذهنية من صفحة واحدة تسلط الضوء على المفهوم الرئيسي بدلاً من تصفح كتاب كامل. مرة أخرى!

إن تدوين النقاط الرئيسية والمفهوم الرئيسي للكتاب سيساعدك أيضًا على تعزيز فهمك.

إليك مثالاً يمكنك استخدامه كقالب لملخص كتابك:

بالإضافة إلى ذلك، فإن راندال إنجلوند، مدرس إدارة المشاريع في جامعة نورث إيسترن وكذلك المستشار التنفيذي لـ إنجلوند لاستشارات إدارة المشاريع غالبًا ما تستخدم الخرائط الذهنية مع المؤلفين المشاركين لتخطيط وإعداد فصول الكتاب.

"نقرر محتويات كل فصل وننقل الموضوعات ونحدد خطوات العمل من قبل أصحابها. ويتم تضمين هذه الخرائط الذهنية في الكتب المنشورة النهائية كوسيلة مساعدة للقراء حول المحتويات".

وبهذه الطريقة، يتم تسليط الضوء على كل موضوع وتوسيع نطاقه، وفي الوقت نفسه إبقاء الموضوع مرئيًا ضمن السياق الأوسع.

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/39850/undefined/ خرائط الذهن مقابل خرائط المفاهيم %/%href/_

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19. تخطيط وتنفيذ الأهداف

_هل تريد أن تصعد سلم الشركة أو مجرد سلالم المبنى الخاص بك دون أن تلهث؟

كلاهما هدفان يحتاجان إلى تخطيط للتنفيذ.

_لكن من أين تبدأ؟

أولاً، تقوم بتعيين الأهداف الذكية : s محددة، ممقابلة للتحقيق، أمقابلة للتحقيق، صذات صلة، مممحددة زمنيًا.

وسواء كان الهدف شخصيًا أو مهنيًا أو متعلقًا باللياقة البدنية أو عائليًا، يجب أن يوافق كل هدف تفكر فيه على بنود SMART.

ومع ذلك، فإن الموضوع الأساسي لتحقيق أي هدف هو تحويله إلى خطوات أصغر. وهذا بالضبط هو المكان الذي تتألق فيه الخريطة الذهنية.

استخدم الخريطة الذهنية لتحديد هدف واسع النطاق وتفرع إلى أهداف أصغر وأكثر قابلية للإدارة. لا تنسَ تحديد OKRs لمزيد من التفاصيل.

إليك مثال نموذج قالب خريطة ذهنية بسيط لتحقيق أهدافك:

⭐️ نصيحة احترافية: طريقة أسهل لتحديد الأهداف وتتبعها هي استخدام أهداف ClickUp . يقوم تلقائيًا بتحديث تقدم هدفك تلقائيًا كلما حققت أهدافًا أصغر نحو تحقيق هدفك.

20. تخطيط إدارة الوقت

يبدو أن بعض الأشخاص يحققون أقصى استفادة من يومهم ويجعلونه يبدو وكأن لديهم 25 ساعة. آه

ــ هل ذهبت أنت أيضاً؟

إذًا، عليك التفكير في تقنيات إدارة الوقت .

أسهل الأساليب: خطط لمهامك وأنشطتك على خريطة ذهنية تسمح لك بتنظيم جدولك الزمني كل أسبوع.

قم بتقسيم خطتك الأسبوعية إلى أيام ثم تفرع منها ClickUp حسب الأولوية . سيكون لديك رؤية جيدة لما تحتاج إلى القيام به أولاً وما يمكنك القيام به لاحقاً.

إليك واحدة من أسهل أفكار الخريطة الذهنية للأسبوعية خطة إدارة الوقت :

نصيحة احترافية: سنقدم لك نصيحة أفضل مع تتبع وقت ClickUp الأصلي . يمكن أن يوضح لك بدقة المدة التي تقضيها في كل مهمة أو نشاط. _إدارة الوقت 101!

جربه. لن تضطر إلى تمني 25 ساعة في اليوم.

مكافأة:

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/42483/undefined/ أمثلة على المخطط البياني *% ! _

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23. التحضير للمقابلة _الإثارة، والتوتر، والفراشات... كيف يمكن للمرء احتواء كل ذلك؟

بقدر ما تكون المقابلة مثيرة، فإنها قد تجعل من الصعب التركيز والاستعداد.

إذا كنت تريد حقًا أن تترك انطباعًا أوليًا جيدًا، جرب أسلوب رسم الخرائط الذهنية.

قم بتدوين كل ما تحتاجه، بدءاً من الإجابة على السؤال الخادع "أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟" إلى آخر التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها عن الشركة.

إليك نموذج يحتوي بالفعل على جميع الجوانب التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار وتلك التي لم تخطر ببالك.

24. الرعاية الصحية غير الربحية

جامي يزداني، محترف معتمد في إدارة المشاريع (PMP) وماجستير سكروم الرشيق المنضبط (DASM) في يزداني للاستشارات والتيسير تشارك مثالاً لخريطة ذهنية مأخوذة من جلسة استكشافية تتعلق بتنفيذ مشروع العمليات وسير العمل في مؤسسة رعاية صحية غير ربحية .

تم استخدام الخريطة الذهنية للنظر في تدفقات العمل الحالية والممكنة وطرح أفكار لمعالجة تحديات المشاركة التي تم تحديدها.

المصدر: يزداني للاستشارات والتسهيلات يزداني للاستشارات والتيسير_

المكافأة:_%

/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/67560/undefined/ كيفية عمل خريطة ذهنية في محرر مستندات Google* %/%href/_

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25. قواعد التفاوض

تصور هذه الخريطة الذهنية التي أنشأها راندال إنجلوند من شركة إنجلوند لاستشارات إدارة المشاريع القواعد العشر للتفاوض. وهي تُظهر العقلية والسلوكيات الضرورية لهذه المهارة المهنية ثم تتعمق في النشاط التفصيلي.

استكشف خريطته الذهنية و مخططات أخرى هنا .

المصدر: Englund Project Management Consultancy

حان الوقت للتفرع إلى ClickUp

ها هي لديك، أكثر من 20 مثالاً على الخرائط الذهنية التي يمكن أن تساعدك على فرز أفكارك وتخطيط المشاريع وتحقيق أهدافك.

ما هي الخطوة التالية؟

لسوء الحظ، فإن مجرد النظر إلى أمثلة الخرائط الذهنية لن يساعدك على تحقيق الأشياء في الحياة - مهما تصورت ذلك.

ما ستحتاج إليه هو خطة عمل قوية لتحقيق الأشياء.

لإنشاء خطة عمل، ستحتاج إلى إنشاء خريطة ذهنية خاصة بك والعمل على تحقيق كل فرع من فروعها. وبينما يمكنك إنشاء خريطة ذهنية على الورق أو إكسل ، في بعض الأحيان لا يمكن للخرائط الذهنية الورقية أن تنجو من _العصف الذهني

ولكن مع أداة رسم الخرائط الذهنية مثل ClickUp، يمكن لأفكارك وأفكارك أن تصمد أمام أي عصف ذهني يأتيك. احصل على ClickUp مجاناً لتجربة برنامج رسم الخرائط الذهنية الذي يمكن أن يساعد في إحياء أي مثال للخرائط الذهنية.