10 نماذج للمقابلات الشخصية: أسئلة &؛ أدلة لمدراء التوظيف

يمكن للمقابلة الفعالة أن تحدث فرقاً بين التوظيف الرائع والخطأ المكلف. يمكن لمديري التوظيف ومسؤولي التوظيف التأكد من إجراء المقابلات بفعالية ونزاهة من خلال استخدام نموذج مقابلة.

تساعد قوالب المقابلات في تنظيم عملية المقابلة، وإنشاء إطار عمل متسق لطرح الأسئلة على المرشحين وتسجيل إجاباتهم. كما أنها تسهل أيضاً المقارنة بين المرشحين والمقارنة بينهم لضمان توظيف شخص مناسب تماماً لمؤسستك.

ومع ذلك، ليست كل نماذج المقابلات متشابهة، وستحتاج إلى استكشاف خياراتك للعثور على نموذج يناسب احتياجاتك في إجراء المقابلات. دعنا نستكشف ما هي قوالب المقابلات، وما الذي يجب أن يبحث عنه مدير التوظيف، و10 قوالب لمقابلات العمل لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من العملية.

ما هو قالب المقابلة الشخصية؟

قالب المقابلة هو مخطط محدد مسبقاً يستخدمه مسؤول التوظيف أو مدير التوظيف لإرشادهم خلال عملية المقابلة. وهو يضمن طرح نفس أسئلة المقابلة على كل مرشح للوظيفة مما يساعد على التخلص من التحيز من خلال الالتزام بنموذج المقابلة.

يتيح ذلك لجميع أصحاب المصلحة إجراء مقارنات أكثر عدلاً بين المرشحين للوظيفة. يعمل قالب مقابلة العمل على توحيد أسئلة المقابلة وسيساعد مدير التوظيف على الالتزام بموضوع المقابلة. كما يجب أن ينظم أسئلة المقابلة ويوفر مساحة لتقديم الملاحظات أو المخاوف بشأن المرشحين.

بالنسبة للجزء الأكبر، يبدأ نموذج مقابلة العمل كمجموعة عامة إلى حد ما من أسئلة المقابلة. يمكن تخصيصها بأسئلة حول المهارات القيادية، أو الخبرة السابقة في المنصب، أو الشخصية، أو ما يستلزمه المنصب، أو غيرها من العوامل التي يرغبون في استكشافها.

ستتضمن معظم النماذج أيضًا أسئلة مفتوحة، مما يشجع المرشحين على الإجابة بالتفصيل ومشاركة المزيد عن أنفسهم ومهاراتهم ذات الصلة. تطلب أسئلة المقابلات المفتوحة أو أسئلة المقابلات السلوكية من المرشحين الاعتماد على الخبرات السابقة.

ولكنها تطلب أيضاً من الشخص في مقابلة العمل تقديم إجابات افتراضية حول كيفية تعامله مع مشكلة معينة في العمل. وهذا يساعدك على التخلص من التحيز المحتمل وإنشاء هيكلية تسمح للقائمين على إجراء المقابلات باختيار المرشح الأفضل للوظيفة.

يمكنك أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار لعملية المقابلة الخاصة بك .

ما الذي يجعل قالب المقابلة جيدًا؟

يجب أن يؤكد القالب الجيد للمقابلة الشخصية على معلومات حول المهارات التقنية والتنظيمية للمرشح، والخبرة السابقة في العمل، وفرصه في حل المشاكل مع أمثلة محددة من فريقك. أنت لا تريد فقط أن يحتوي القالب على أسئلة لطرحها حتى تتمكن من اكتشاف الإجابة الخاطئة.

تشمل العوامل الأخرى التي تدخل في نموذج المقابلة الجيدة ما يلي:

الملاءمة : أن يكون النموذج ذا صلة بالمجال والوظيفة الشاغرة

: أن يكون النموذج ذا صلة بالمجال والوظيفة الشاغرة قابلية التخصيص : تحتاج إلى تخصيص قالب المقابلة الشخصية ليناسبك، وهذا هو سبب أهمية المستند القابل للتخصيص

: تحتاج إلى تخصيص قالب المقابلة الشخصية ليناسبك، وهذا هو سبب أهمية المستند القابل للتخصيص الهيكلة : يجب أن ينظم قالب المقابلة وقت المقابلة ويأخذك خلال العملية من البداية إلى النهاية

: يجب أن ينظم قالب المقابلة وقت المقابلة ويأخذك خلال العملية من البداية إلى النهاية الموضوعية : يجب أن تكون القوالب موضوعية وتزيل أكبر قدر ممكن من التحيز، بحيث تساعد مسؤولي التوظيف في الحصول على رؤية غير متحيزة لمهارات المرشحين ومؤهلاتهم ومدى ملاءمتهم

: يجب أن تكون القوالب موضوعية وتزيل أكبر قدر ممكن من التحيز، بحيث تساعد مسؤولي التوظيف في الحصول على رؤية غير متحيزة لمهارات المرشحين ومؤهلاتهم ومدى ملاءمتهم نظام التقييم : يعد نموذج المقابلة الذي يتضمن نظام تقييم مفيد ويمكن أن يساعد مسؤولي التوظيف على تقييم المرشحين بشكل أكثر موضوعية

: يعد نموذج المقابلة الذي يتضمن نظام تقييم مفيد ويمكن أن يساعد مسؤولي التوظيف على تقييم المرشحين بشكل أكثر موضوعية تعليقات: يجب أن تحتوي القوالب على مساحة كبيرة للقائمين على إجراء المقابلات لإضافة مدخلات وتقديم أمثلة محددة عن سبب تميز المرشح باعتباره الشخص المناسب أو غير المناسب للوظيفة

الامتثال القانوني هو أمر آخر يجب تذكره عند البحث عن نموذج مقابلة عمل. أيًا كان اختيارك، يجب أن يلتزم بالإرشادات القانونية والأخلاقية لإجراء المقابلات، مثل تجنب الأسئلة التي يمكن اعتبارها أسئلة تطفلية أو تمييزية.

بالنظر إلى هذه العوامل، يمكنك العثور على نموذج مقابلة مصمم خصيصاً لاحتياجات التوظيف لديك لمساعدتك في العثور على أفضل مرشح للمنصب.

10 نماذج للمقابلات

لتسهيل الأمر عليك، نقدم لك قائمة بأفضل 10 قوالب للمقابلات الشخصية لمساعدتك في هذه العملية حتى تبقى على المسار الصحيح.

1. قالب عملية مقابلة ClickUp

قالب عملية مقابلة ClickUp

هذا مجاني قالب عملية مقابلة ClickUp مثالي إذا كنت تريد قالباً شاملاً للمقابلة. يشتمل القالب على عملية خطوة بخطوة تغطي كل شيء، بما في ذلك أسئلة المقابلة للمساعدة في تحديد الأسلوب، والأسئلة العامة والخاصة بالدور، وعملية الاستنتاج. يمكن تخصيص أسئلة المقابلة المكتوبة مسبقاً بسهولة لتناسب مجال عملك أو وصف وظيفتك.

يمكن لنظام التقييم أن يساعدك في تقييم المرشحين بشكل عادل. يتضمن نموذج المقابلة أيضًا مساحة مفيدة لتضمين رسالة التعريف الخاصة بالمرشح وسيرته الذاتية، بحيث يمكن لمسؤولي التوظيف الرجوع إلى معلوماته بسرعة على نفس الشاشة. هناك أيضاً مخطط مفيد لتدوين الملاحظات حول التحقق من المراجع.

يوفر نظرة شاملة لعملية المقابلة الشخصية بتصميم جذاب بصرياً. يمكن لمسؤولي التوظيف تتبع المرشحين بصرياً كما يحلو لهم، بدءاً من الفحص الأولي وحتى التقييم النهائي. ويساعد هذا المستند على أتمتة الكثير من عملية تدوين الملاحظات وتسجيل الدرجات والتحليل، مما يساعد في توفير وقت مديري التوظيف وتقليل عبء العمل الإداري.

كما أنه مدمج بسهولة مع مساحات عمل ClickUp الأخرى، بحيث يمكن لأعضاء الفريق التعاون ومشاركة معلومات المرشحين لجعل عملية التوظيف أكثر انسيابية وفعالية. نموذج المقابلة الشخصية هذا سهل الاستخدام ويمكن تخصيصه ليناسب احتياجات مؤسستك. إنها أداة مجانية قيِّمة يمكن أن تساعد في تحسين أسئلة المقابلات الشخصية وعملية التوظيف.

2. انقر فوق إدارة المقابلات وقوالب التقارير

ClickUp إدارة المقابلات وقوالب التقارير

نموذج ClickUp إدارة المقابلات وقوالب التقارير صُمم لمساعدة المديرين ومسؤولي التوظيف على تنظيم عملية إجراء المقابلات. يتضمن القالب سير عملية المقابلة الشخصية القابل للتخصيص ونماذج تقييم المقابلة الشخصية المعدة مسبقاً والتي تساعد القائمين على إجراء المقابلات الشخصية على توحيد المقابلة الشخصية مع جميع المرشحين.

سيتمكن جميع القائمين على إجراء المقابلات من الوصول إلى نفس المعلومات في مستودع مركزي، مما يسهل الحفاظ على اتساق العملية حتى لو كان هناك العديد من أصحاب المصلحة. يحتوي النموذج أيضاً على تقرير موجز يجمع جميع بيانات المقابلة ذات الصلة في مكان واحد، مما يسهل مقارنة الأداء بين المرشحين.

يمكن للمديرين تحديد المرشحين الذين يتمتعون بأقوى مجموعة من المهارات بسرعة وتحديد أفضل المرشحين للوظائف الشاغرة لديهم. تتمثل إحدى أهم مزايا هذا القالب في قدرته على توفير تتبع في الوقت الفعلي لعملية التوظيف.

يتمتع جميع أصحاب المصلحة بإمكانية الوصول الفوري إلى البيانات في الوقت الفعلي، حتى يتمكنوا من تتبع تقدم كل مرشح وتحديد أي اختناقات في عملية التوظيف. باستخدام هذا القالب، يمكن للقائمين على إجراء المقابلات تبسيط العملية واتخاذ قرارات توظيف أكثر استنارة من خلال عملية مقابلة أكثر كفاءة.

3. قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp

قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp

في حين أنه ليس قالب مقابلة على وجه التحديد، فإن قالب ملاحظات اجتماع ClickUp يمكن تخصيصه بسهولة للمساعدة في المقابلات. إن قالب الاجتماع يوفر تنسيقًا منظمًا لتدوين الملاحظات أثناء المقابلة، مع مساحة لإضافة أسئلة المقابلة أو لإنشاء إطار عمل.

يمكن أن يتضمن أقسامًا لتدوين الملاحظات حول مؤهلات المرشح، وإجاباته على أسئلة المقابلة السلوكية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة. يمكن لمديري التوظيف ومسؤولي التوظيف استخدام النموذج لتتبع المعلومات المهمة واستخدام ملاحظاتهم لاحقاً لاتخاذ قرار التوظيف.

تسهِّل ميزة التعليق على القالب على المديرين وأصحاب المصلحة الآخرين إضافة ملاحظات إلى ملاحظات المقابلة أو تقديم أسئلة لطرحها في الجولات المستقبلية. ويمكنهم إضافة هذه المعلومات في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل مشاركة وجهات نظرهم حول كل مرشح على الفور تقريباً.

يمكن أن يساعد ذلك في جعل عملية التوظيف أكثر تعاوناً. إذا لم يتمكن بعض أصحاب المصلحة من حضور المقابلة، فيمكن مشاركة الملاحظات معهم بسهولة لتقييمهم في وقت لاحق. باستخدام القالب، يمكن لفريق التوظيف تسجيل ملاحظات من أجريت معهم المقابلة واستخدامها لاتخاذ قرار توظيف مستنير.

4. قالب اتفاقية توظيف ClickUp

قالب اتفاقية توظيف ClickUp

بمجرد أن يتم اختيار مرشح للوظيفة المتاحة، يمكنك استخدام نموذج اتفاقية توظيف ClickUp لتحديد شروط وأحكام علاقة العمل بوضوح. القالب قابل للتخصيص، بحيث يمكن لمدير التوظيف التأكد من أن الاتفاقية مصممة خصيصاً للوظيفة المحددة.

نموذج اتفاقية توظيف يضمن أن تكون جميع الأطراف على نفس الصفحة فيما يتعلق بالوظيفة، مما قد يساعد على تجنب سوء الفهم في المستقبل. كما يمكن أن يكون هذا المستند مفيدًا أيضًا في عملية مقابلة العمل، حيث يمكن أن يمنح المرشحين فهمًا أوضح لشروط وأحكام التوظيف.

5. انقر فوق قالب توظيف المرشحين

قالب ClickUp توظيف المرشحين

النموذج نموذج توظيف مرشحي ClickUp للتوظيف يركّز جميع عمليات تتبع مقدمي الطلبات . يساعد النموذج مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف تتبع الوظائف الشاغرة وإدارتها والمرشحين وتقدمهم خلال عملية التوظيف.

باستخدام هذا القالب، يمكن لمسؤولي التوظيف تنظيم معلومات المرشحين، وجدولة المقابلات، وجمع الملاحظات من الذين أجروا المقابلات. حتى أنه يوفر قالباً لأتمتة طلبات المديرين لإنشاء وظائف جديدة، مما يسهل عملية تبسيط عملية التأهيل .

6. قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp

قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp للتوظيف

عند فحص العديد من المرشحين لشغل وظائف متعددة، فإن قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp للتوظيف يمكن أن يساعدك في تبسيط عملية إجراء مقابلات العمل. تتيح لك المصفوفة المقارنة الموضوعية بين المرشحين عبر معايير مختلفة، مثل المهارات الأساسية والخبرة والسمات اللازمة للوظيفة. يمكنك تقييم كل مرشح مقابل المهارات المطلوبة.

يجعل نظام التصنيف المرئي من السهل اختيار أفضل المرشحين ومقارنتهم جنباً إلى جنب. يمكنك تكييف المصفوفة وفقًا لاحتياجاتك وتبسيط عملية التوظيف حتى عند توظيف العديد من المرشحين في وقت واحد - حتى تجد الشخص المناسب.

7. قالب قائمة التحقق من التوظيف ClickUp

قالب قائمة مراجعة التوظيف ClickUp للتوظيف

هناك الكثير مما يجب تذكره عند عند تعيين موظف جديد . إن قالب قائمة مراجعة التوظيف من ClickUp هو أداة شاملة يمكن أن تساعدك على البقاء منظماً وإكمال عملية التعيين الأولية. هذا النموذج قالب الموارد البشرية يتضمن دليلًا تفصيليًا يغطي كل شيء بدءًا من توقيع عرض العمل وحضور التقييمات الطبية وقراءة دليل التدريب.

يمكن للموظفين الجدد التحقق من العناصر والتعاون مع فريق الموارد البشرية لضمان إكمال جميع الخطوات في الوقت المحدد. القالب سهل الاستخدام ويمكن تخصيصه ليناسب احتياجات أي مؤسسة. هذه إضافة قيّمة لمجموعة أدوات التوظيف الخاصة بك.

يمكن أن يساعدك على ضمان عدم تفويت أي شيء بعد اختيار المرشح المثالي.

8. قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp

قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp

إذا كنت ترغب في الحصول على نموذج أكثر شمولاً لإعداد الموظفين الجدد لإدارة عملية التعيين الجديد، يمكنك الاطلاع على قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp . هذا هو الحل المتكامل لتبسيط عملية التأهيل وضمان عدم تفويت أي شيء.

يتضمن القالب عملية خطوة بخطوة تغطي كل شيء بدءًا من الأعمال الورقية وحتى التدريب، إلى جانب قوائم مراجعة قابلة للتخصيص يمكنك تكييفها لتناسب عمليتك. هناك أيضًا قائمة مراجعة سهلة الاستخدام لوحة كانبان التي تسمح لك بتتبع وتحديث تقدم التوظيف الجديد بسرعة.

يعد هذا القالب موردًا رائعًا لـ مدراء الموارد البشرية وقادة الفرق لضمان حصول الموظفين الجدد على تجربة تأهيل شاملة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الرضا الوظيفي والإنتاجية.

9. قالب ثقافة شركة ClickUp

قالب ثقافة الشركة ClickUp

نموذج قالب ثقافة الشركة من ClickUp هو أداة مفيدة للمؤسسات التي ترغب في تحديد ثقافة الشركة وقيمها بطريقة تعاونية قابلة للمشاركة. يوفر النموذج أقساماً وأسئلة معدة مسبقاً لمساعدة المؤسسات على تقييم ثقافتها وقيمها ورسالتها.

يمكنك تحديث القالب بسهولة وتضمين الجدول الزمني للشركة وبيان المهمة والقيم. يتيح القالب للإدارة تحديد هذه الأساسيات التنظيمية، ثم مشاركتها بسهولة مع جميع أصحاب المصلحة.

إنه مستند رائع لاستخدامه أثناء التأهيل أو مشاركته مع المرشحين المحتملين خلال مراحل ما قبل مقابلة العمل.

10. انقر فوق قالب تقرير تقييم الموظفين المحتملين

قالب قالب تقرير تقييم الموظف المرتقب ClickUp الموظف المرتقب

نموذج قالب تقرير تقييم الموظف المحتمل ClickUpp الموظف المحتمل يمكن أن يساعد في تقييم المرشحين أثناء مقابلات العمل. تم إنشاء هذا القالب لتقييم الموظفين، ويمكن تخصيصه بسهولة للسماح لمديري التوظيف ومسؤولي التوظيف بتقييم المرشحين بناءً على معايير محددة.

يجعل نظام التقييم من السهل المقارنة بين المرشحين للعثور على أفضل المرشحين بشكل موضوعي. هناك مساحة إضافية لإضافة الملاحظات، كما أن القالب قابل للمشاركة بسهولة حتى يتمكن جميع من يجرون المقابلات من الالتزام بتقييم موحد.

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تعتبر عملية إجراء المقابلات خطوة حاسمة في اختيار أنسب وأفضل المرشحين للوظيفة. عندما تتم بشكل صحيح، فهي تسمح لمديري التوظيف بتقييم مهارات المرشح وخبرته وأسلوب عمله ومدى ملاءمته لثقافة المؤسسة.

استخدم أحد هذه النماذج العشرة وأجرِ عملية مقابلة شاملة حتى تطمئن إلى أنك توظف المرشح المثالي مع تقليل معدل الدوران وتوفير وقت وموارد فريقك - وموظفي التوظيف على المدى الطويل.