أفضل 10 برامج لرسم الخرائط الذهنية في 2025

الرحلة من الفكرة إلى التنفيذ ليست أبداً خطاً مستقيماً! فكر في الأمر. سواء أكنت تصمم شعارًا جديدًا أو تخطط لحفل تايلور سويفت التالي، فإن كل شيء يبدأ بشرارة، فكرة.

الطريق إلى التنفيذ مرصوف بالعشرات، إن لم يكن المئات، من المعالم والأفكار المترابطة. كيف يمكنك توثيق كل عقدة من المعلومات المرتبطة بكل فكرة وتتبعها وإدارتها وتطويرها؟

الإجابة: الخرائط الذهنية

ككاتب الخرائط الذهنية هي طريقة رائعة لتسجيل أفكاري وإجراء الروابط ونسجها في سرد متماسك. وباعتباري شخصًا من النوع الذي يستخدم القلم والورق، فإن تصور أفكاري في دفتر الملاحظات قد غيّر بشكل أساسي من قدرتي على تنفيذها.

ومع ذلك، يمكن أن يكون العمل كفريق، ودفاتر الملاحظات، والألواح البيضاء المادية مقيدة.

لحسن الحظ، لدينا العشرات من حلول برامج رسم الخرائط الذهنية الرقمية للاختيار من بينها. لقد جربت شخصياً العشرات منها واخترت أفضل عشرة منها.

ما هي الخريطة الذهنية؟

الخريطة الذهنية هي تمثيل مرئي تخطيطي للمعلومات حول تسلسل هرمي للعلاقات. الخرائط الذهنية ممتازة من أجل العصف الذهني وطرح الأفكار لأنها

غير خطية : يمكنك الذهاب ذهابًا وإيابًا لمناقشة فكرة ما وإضافة معلومات دون قيود النهج الخطي

: يمكنك الذهاب ذهابًا وإيابًا لمناقشة فكرة ما وإضافة معلومات دون قيود النهج الخطي مفتوحة النهايات : يمكنك استخدامها كلوحة بيضاء لبدء وتوسيع أفكارك بأي شكل تريده

: يمكنك استخدامها كلوحة بيضاء لبدء وتوسيع أفكارك بأي شكل تريده تعاونية : يمكنك الحصول على مدخلات من عدة أشخاص دون التأثير على بنية/تكامل الفكرة

: يمكنك الحصول على مدخلات من عدة أشخاص دون التأثير على بنية/تكامل الفكرة متكيف: يمكنك التوسع في الأفكار وإضافة المزيد من المعلومات لاحقًا

فيما يلي قائمة بالاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج رسم الخرائط الذهنية.

كيف تختار برنامج رسم الخرائط الذهنية؟

أثناء اختيار برنامج رسم الخرائط الذهنية المناسب، بحثت عن الميزات والفوائد التالية.

العقد والاتصالات

على المستوى الأساسي، تأكد من أنه يمكنك إنشاء نقاط بيانات [nodes] ورسم روابط بينها. بناءً على احتياجاتك، يجب أن تكون قادرًا على إنشاء أنواع مختلفة من العقد.

على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في تعيين معايير القبول لميزة تقوم بتطويرها، فستحتاج إلى عقد لـ

شخصية المستخدم

قصة المستخدم

قائمة تدقيق الاحتياجات

بيانات الاختبار

ابحث عن برنامج للخرائط الذهنية يمكّنك من إنشاء كل هذه الأنواع من العقد والوصلات.

المرونة

الخرائط الذهنية أنواع متعددة. ينشئ المعلمون/المدربون خرائط ذهنية لتصور المفاهيم لسهولة التعلم. تستخدمها فرق تحليل البيانات لتصور البيانات. يرسم الاستشاريون والمديرون خرائط ذهنية على شكل أشجار قرارات لحل المشاكل.

ككاتب، كنت بحاجة إلى رسم خرائط ذهنية لمقالات مثل تلك التي تقرأها، بالإضافة إلى رواية جريمة أعمل عليها سرًا! لذا، المرونة هي المفتاح.

التعاون

أكبر ميزة منفردة لبرنامج الخرائط الذهنية الرقمية هي أن الفرق عبر المواقع الجغرافية يمكنها إضافة أو تعديل أو إزالة أو توسيع الأفكار معًا. فهو يضمن حرفياً أن يكون الجميع على نفس الصفحة!

من خلال العمل مع فرق العمل في جميع أنحاء العالم، كنت بحاجة إلى أن يتضمن تطبيق الخرائط الذهنية ميزات التعاون، مثل المشاركة والتحرير في الوقت الفعلي والمزيد.

قابلية العمل

الخريطة الذهنية طريقة رائعة للانتقال من الفكرة إلى خطة العمل. ومع ذلك، لاتخاذ إجراءات، تحتاج إلى مجموعة مختلفة من الميزات.

أهم اعتباراتي كانت أن تعمل أداة رسم الخرائط الذهنية مع أداة إدارة المشاريع الخاصة بي لربط/ تحويل الأفكار إلى:

مهام للعمل عليها

مستندات للمشاركة والرجوع إليها

تعليقات لتتبع التقدم المحرز

ملاحظات وتذكيرات لاصقة

مع مجموعة توقعات برنامج رسم الخرائط الذهنية، دعنا نلقي نظرة على أفضل الخيارات المتاحة في السوق اليوم.

برنامج رسم الخرائط الذهنية في لمحة

أداة رسم الخرائط الذهنية الأفضل لـ أفضل ميزة الحدود انقر فوق رسم الخرائط الذهنية مع إدارة المشاريع المرونة وميزات إدارة المشاريع منحنى التعلم الحاد ميرو حل المشكلات والابتكار وضع التخطيط التلقائي ميزات محدودة في الخطة المجانية Coggle الفرق التي تحتاج إلى ميزات المرونة تتبع الإصدار واجهة مستخدم محدودة MindMeister الفرق الإبداعية وضع المخطط التفصيلي خطط محدودة MindNode فرق عمل تتمحور حول الحلول أدوات لنظامي iOS و macOS حدود التعاون Xmind التفكير المنهجي المخططات المنطقية وخرائط الدعامات والرسوم البيانية لعظم السمكة عدم وجود سير عمل محدد مسبقًا FigJam التغذية الراجعة واتخاذ القرارات التعاونية Jambot AI لا ينشئ جداول على الخرائط الذهنية إنفيجن فرق التصميم مساحة عمل تعاونية تركز بشدة على تصميم المنتج MindGenius إدارة المعرفة متصفح الخرائط لا يدعم منصات مختلفة Creately رسم الخرائط الذهنية التعاونية أكثر من 50 نوعًا من المخططات يفتقر إلى التحسين على الأجهزة المحمولة

هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل؟ دعنا نتعمق في الأمر.

أفضل 10 برامج لرسم الخرائط الذهنية في عام 2024 [مجاني ومدفوع الأجر ]

عندما قلت أنني جربت العشرات من برامج رسم الخرائط الذهنية، ربما كنت تتساءل عما إذا كان هناك بالفعل أكثر من اثني عشر برنامجاً منها في السوق. دعونا نوضح ذلك أولاً.

اعتبارًا من عام 2024، يسرد G2 65 منتجًا برمجيًا تحت فئة رسم الخرائط الذهنية [أكثر من خمسة عشر برنامجًا، إذا صح التعبير]. إذا كان هناك شيء واحد تعلمته من تجربتها جميعًا، فهو أنه ليست كل برامج رسم الخرائط الذهنية متساوية.

لذا، فقد أخضعت هذه الأدوات لاختبارات صارمة للعثور على أفضل برامج الخرائط الذهنية لتضعها في اعتبارك. دعونا نلقي نظرة عليها واحدة تلو الأخرى.

1. كليك أب

خرائط ذهنية متعددة العقد مع ClickUp

ClickUp هو برنامج شامل ومرن ومتكامل، وهو عبارة عن برنامج إدارة المشاريع مليء بميزات الابتكار والتعاون، بما في ذلك الخرائط الذهنية الاستثنائية. كليك أب للخرائط الذهنية تمكّنك من توثيق الأفكار، ورسم الروابط، وتخطيط سير العمل، وربط المفاهيم في مكان واحد. ومع ذلك، فإن الميزة الأقوى في خرائط ClickUp الذهنية هي قدرتها على نقلك من الفكرة إلى العمل.

لقد استخدمت خرائط ClickUp Mind Maps للعمل مع فرق المنتج/الذهاب إلى السوق، وجمع الأفكار للمقالات، وإنشاء الخطوط العريضة، ثم تحويلها إلى مهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتعيينها للمراجعة، ومراجعتها حتى نشرها.

الميزة الرئيسية لخرائط ClickUp Mind Maps هي أنها جزء لا يتجزأ من سير العمل الإنتاجي. وفي حين أن معظم الأدوات المتخصصة تتيح رسم الخرائط الذهنية لمجرد رسم الخرائط الذهنية، فإن ClickUp يمكّنك من استخدام الخرائط الذهنية لتحقيق أهداف عملك، أي من الفكرة إلى الفعل.

الأفضل لرسم الخرائط الذهنية مع إدارة المشاريع

إذا كنت تعمل مع العديد من أصحاب المصلحة، أو تدير مشاريع كبيرة، أو تتلاعب بمبادرات متوازية متعددة، فإن ClickUp Mind Maps هي أفضل أداة لإدخال بعض الإبداع والتعاون، دون التأثير على سير العمل المعتاد.

باستخدام ClickUp، يمكنك

العصف الذهني : تحديد فكرة مركزية واستكشاف الاحتمالات بحرية

: تحديد فكرة مركزية واستكشاف الاحتمالات بحرية إجراء اتصالات : ربط المستندات والمهام وقوائم المراجعة وما إلى ذلك.

: ربط المستندات والمهام وقوائم المراجعة وما إلى ذلك. إنشاء خطة عمل : تحويل العُقد إلى مهام وتنظيمها في مشاريع/مساحات عمل

: تحويل العُقد إلى مهام وتنظيمها في مشاريع/مساحات عمل تنفيذ: تنفيذ: استخدم كليك أبإدارة المشاريع المرئية لتتبع مشروعاتك ومراقبتها وتنفيذها

إذا كنت جديدًا في مجال رسم الخرائط الذهنية، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه. اختر من بين مجموعة من قوالب الخرائط الذهنية وابدأ على الفور. إليك بعض النماذج لتبدأ بها.

قم بتسجيل الأفكار الرئيسية وتقسيمها باستخدام قالب السبورة الذهنية الفارغة للخريطة الذهنية من ClickUp قالب السبورة الذهنية الفارغة للخريطة الذهنية ClickUp : قم بتشغيل لوحة فارغة ودوّن ما تستكشفه. أضف الأشكال والنصوص والوصلات والمزيد.

قالب الخريطة الذهنية البسيطة ClickUp : قم بإنشاء خريطة ذهنية بسيطة قائمة على العقدة أو المهام باستخدام هذا القالب. قم بتخصيص القالب لتصور مهامك ومفاهيمك على طريقتك!

انقر فوق أفضل الميزات

القدرة على ربط الخرائط الذهنية بإدارة المشروع

القدرات على ClickUp Whiteboard لتمكين رسم الخرائط الذهنية أيضًا

إمكانية إضافة ملاحظات لاصقة، وتحميل الصور، والرسم اليدوي، أو ربط القطع الأثرية ClickUp

قوالب شاملة لمختلف حالات الاستخدام، مثلرسم خرائط التأثير,تخطيط العمليةوالمزيد

قيود النقر فوق

باعتبارها منصة شاملة لمكان العمل، تقدم ClickUp مجموعة واسعة من الميزات المتقدمة، ومن بينها رسم الخرائط الذهنية. بالنسبة للأفراد الذين يحتاجون إلى رسم الخرائط الذهنية البسيطة فقط، قد يكون ClickUp منحنى تعليمي بسيط.

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا



تقييمات ومراجعات ClickUp

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp؟

"ClickUp أداة تمنحنا سهولة الاستخدام. يمكننا التنقل بسهولة من خلال المهام، وإعداد المشاريع، وتعيين المهام التي تعتبر بديهية بشكل لا يصدق، حتى بالنسبة لأولئك الجدد على أدوات إدارة المشاريع. كما أنه يمنحنا واجهة سهلة الاستخدام، وهو ما يُغيّر قواعد اللعبة بالنسبة لفريقنا لأنه يساعدنا بسلاسة في إدارة المشاريع دون أي تعلم إضافي." - مراجعة G2 المعتمدة "أنا أحب حقيقة أنه كمدير يمنحني نظرة عامة على جميع المشاريع التي يعمل عليها فريقي" - - مراجعة G2 المعتمدة

2. ميرو

المصدر ميرو_

Miro هو برنامج لرسم الخرائط الذهنية مصمم لهذا الغرض، ويركز على تمكين الابتكار المؤسسي. وللقيام بذلك، فهو يوفر ميزات لورش العمل، ورسم خرائط العمليات وسير العمل، وإدارة المشاريع المرئية، وتصور البيانات.

بدأت استخدام برنامج Miro عندما احتجت إلى إنشاء لوحات مزاجية لفرق التصميم، التي كانت تنقل المحتوى الخاص بي إلى مرحلة الإنتاج. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مرتاحًا بما يكفي لاستخدامه لجميع أغراض حل المشكلات المرئية.

هل هناك عملية بها الكثير من الاختناقات؟ ارسم خريطة لها. منتج جديد يحتاج إلى رحلة مستخدم؟ ارسم خريطة له. لا يمكنك التفكير في مواضيع للكتابة عنها؟ اسحب سحابة من الكلمات العشوائية للإلهام.

الأفضل لحل المشكلات والابتكار

تم تصميم أداة ميرو للتعاون الرقمي لتمكين الابتكار وحل المشكلات. إنها أداة رائعة للفرق التي تحتاج إلى العودة إلى السبورة لفهم السياق وتوثيق الحالة كما هي، سواء كان ذلك من خلال رسم خرائط رحلات العملاء أو خرائط الموقع أو وضع إطار سلكي أو إدارة عمليات إعادة النظر.

لقد وجدت استخدامًا رائعًا لمختلف قوالب سير العمل لديهم أيضًا.

أفضل ميزات ميرو

القدرة على تحويل الخرائط الذهنية إلى عروض تقديمية أو تسجيلها كمقاطع فيديو تفاعلية

أكثر من 300 قالب قابل للتكيف

وضع التخطيط التلقائي لتنظيم الخرائط الذهنية عن طريق محاذاة الفروع والعقد

قيود ميرو

بالنسبة للمبتدئين، تقدم الباقة المجانية 3 لوحات قابلة للتحرير فقط، وهو ما قد يكون مقيدًا للأفراد والشركات الصغيرة الذين لا يستطيعون تحمل الاشتراكات الضخمة.

في ملاحظتنا، يتمتع Miro بإمكانيات رائعة لرسم الخرائط الذهنية. ومع ذلك، فهو محدود في تمكينك من اتخاذ الإجراءات وإدارة مشاريع الابتكار بعد ذلك.

أسعار ميرو

مجانًا: 0 دولار

للمبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ميرو

ماذا يقول المستخدمون عن Miro؟

"لقد غيرت Miro طريقة تعاوننا وعملنا مع الآخرين بشكل عميق. من السهل جدًا إشراك حتى أصحاب المصلحة الخارجيين. وتساعدنا اللوحة اللانهائية المرئية والمتاحة للجميع على الاستفادة من خبراتنا ومعارفنا المختلفة.

وقد ساعدنا التكامل مع Google Drive في التواصل لأننا قادرون على إضافة روابط الويب والملفات وجميع هذه المعلومات متاحة للجميع." - مراجعة معتمدة من G2 "استخدم Miro على نطاق واسع في التعليم لمشاريع التعاون الجماعي. من السهل إعداد قوالب ليستخدمها الطلاب. من السهل على الطلاب الذين لم يستخدموه من قبل التقاطه." - مراجعة معتمدة من G2 مكافأة: ميرو يتكامل مع ClickUp بحيث يمكنك استخدام الأول لـ قوالب العصف الذهني ونقل جميع عناصر العمل الخاصة بك إلى ClickUp

3. كوجل

المصدر: كوجل

Coggle هو تطبيق مرئي لتدوين الملاحظات يتجاوز القوائم النقطية. فهو يدعم إنشاء الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية وعمليات الخرائط والأنظمة والخوارزميات.

كان أول استخدام لي ل Coggle مع صنع القرار . كنت بحاجة إلى مخطط انسيابي معقد من الإيجابيات والرفض، مما يقودني إلى اتخاذ قرار. أردت أن أجعل هذا جذابًا بصريًا وأعطيه لفريق خدمة العملاء لاستخدامه. كان Coggle رائعًا لذلك.

الأفضل للفرق التي تحتاج إلى مرونة في الميزات

يقدم Coggle ميزات مرئية أكثر من برامج الخرائط الذهنية العادية. ما أحببته هو أنه سمح لي بإنشاء حلقات، وضم الفروع، وإضافة نقاط بداية متعددة، وتضمين عدد غير محدود من الصور والنصوص العائمة.

لقد حفزت بالفعل الشخص الحرفي بداخلي، وكنت أبالغ في بعض الأحيان. لكنه كان ممتعاً!

تصفح أفضل الميزات

لوحة رسائل لإضافة/مراجعة التعليقات

خيار الحفظ التلقائي لتتبع الإصدار. يمكنك أيضًا إنشاء نسخة من أي من التغييرات السابقة والعمل عليها

تحميل غير محدود للصور

قيود قيود التصفح

يقدم عددًا محدودًا من الألوان للخرائط الذهنية، مما يجعل من الصعب العمل على المشاريع المعقدة التي تحتاج إلى تنويعات متعددة

تبدو واجهة المستخدم بسيطة للغاية، مع وجود مساحة أقل للإبداع

تسعير تسعير

مجاني للأبد: 0 دولار

رائع: 5 دولارات شهريًا

المؤسسة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Coggle التقييمات والمراجعات

G2:4.3/5 [10+ مراجعات ]

كابيرا4.5/5 [40+ استعراض ]

ماذا يقول المستخدمون عن Coggle؟

"أولاً، يتم نسخ جميع أعمالي احتياطيًا تلقائيًا عبر حسابي على Google، ومن ثم يمكنني أيضًا مشاركة الخريطة الذهنية مع زملائي أو أي شخص لديه حساب Google تقريبًا. لم يكن التعاون والتحديثات في الوقت الفعلي بهذه السهولة والسلاسة من قبل". - مراجعة معتمدة من Capterra "نظرًا لكونه تطبيق ويب، لا يمكن مقارنته بالتطبيقات الأصلية كاملة الميزات المتوفرة هناك. أجد أنه لا يزال من الصعب أو المرهق بعض الشيء استخدامه للعروض التقديمية، خاصة بالنسبة للخرائط الذهنية الكبيرة، ومن الصعب طي/ تركيز الفروع." - مراجعة معتمدة من Capterra

4. مايندمايستر

Source: MindMeister

MindMeister هي واحدة من أدوات رسم الخرائط الذهنية التعاونية من OG. وهي تقدم مجموعة شاملة من الميزات لعدد كبير من حالات الاستخدام والاحتياجات.

ربما بدأت تجربتي مع برنامج رسم الخرائط الذهنية مع MindMeister. كنت في عصر تجربة كل أدوات إدارة المشاريع، وكنت أستكشف برنامج MeisterTask.

استخدمت MindMeister على نطاق واسع لإنشاء العروض التقديمية وتصور الأفكار لأصحاب المصلحة. إنه جذاب بصرياً وحديث في النهج.

الأفضل للفرق الإبداعية

يقدم MindMeister مجموعة أدوات موسعة للفرق الإبداعية، مثل السمات الجميلة، وتصميم المواضيع، وتصميم الخطوط، وتنسيق الخطوط، وترميز بناء الجملة، وغير ذلك. ثم يمكّنك من تحويل الخرائط الذهنية إلى عروض تقديمية أو عروض توضيحية حسب الحاجة.

أفضل ميزات MindMeister

يتيح وضع المخطط التفصيلي عرض القائمة، مما يسهل عرض خرائط متعددة في مكان واحد

يساعد وضع التركيز على تسليط الضوء على الجوانب المهمة، مما يزيل التشتت أثناء العصف الذهني

مرفقات وتكامل مع العشرات من أدوات الإنتاجية

قيود MindMeister

يقدم MindMeister خططاً نصف سنوية وسنوية فقط، مما يجعل الأمر صعباً على الشركات التي تحتاج إليه لفترة محدودة

تسعير MindMeister

الأساسي: 0 دولار

شخصي: 3.5 دولار/شهر لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

محترف: 5.5 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم إصدار فاتورة سنوية

الأعمال: 8.5 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

يقدم MindMeister أيضًا أسعارًا مخصصة للمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية.

تقييمات ومراجعات مايندمايستر

ماذا يقول المستخدمون عن MindMeister؟

"لقد استخدمت الأداة في العصف الذهني مع فريقي [إنها أيضًا ممتعة للغاية]، وإنشاء دروس للأطفال، ومنهج دراسي/رحلة تعليمية، وحتى لوحة قصص! إن Mindmeister مرن للغاية وهناك مجال كبير للاستخدام الإبداعي." - مراجعة G2 المعتمدة "جيد للخرائط الذهنية الأساسية، ويفقد باستمرار محتوى الخرائط الذهنية العميقة" - مراجعة G2 المعتمدة

5. مايند نود

المصدر: مايند نود

MindNode هي أداة عصف ذهني مرئية مصممة لمساعدتك على التركيز على ما يهمك وتقليل المشتتات. تساعد المستخدمين على اتباع نهج منظم لإدارة المعلومات.

ما جذبني إلى MindNode هو ميزة العلامات المرئية التي ساعدتني في إضافة سياق لما كنت أرسم خرائطه. كما أن وضع التركيز ضمن لي عدم إغفال التفاصيل، بينما كنت أخطط للكل.

الأفضل للفرق التي تركز على الحلول

تم تصميم MindNode لمساعدتك على التركيز حتى أثناء استكشاف مجموعة واسعة من الأفكار. يتيح MindNode ذلك من خلال:

التنظيم : الخطوط العريضة والخرائط الذهنية جنباً إلى جنب

: الخطوط العريضة والخرائط الذهنية جنباً إلى جنب السياق : علامات مرئية لتحديد أولويات الأفكار وتجميعها

: علامات مرئية لتحديد أولويات الأفكار وتجميعها وضع التركيز : تسليط الضوء على الفرع الحالي

: تسليط الضوء على الفرع الحالي إدخال سريع: لتسجيل الأفكار التي يمكن العمل عليها لاحقًا

أفضل ميزات #### أفضل ميزات العقدة الذهنية

تحويل العقد إلى مهام وإضافتها إلى تذكيرات Apple

إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

أدوات لنظامي iOS و macOS

القوالب الجاهزة

قيود MindNode

نظام iOS فقط، مما يحد من التعاون مع الجميع

تسعير MindNode

محرر مجاني: $0

ميني نود بلس: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات MindNode

ماذا يقول المستخدمون عن MindNode؟

"أولئك الذين يستخدمون ويقدرون نظام Apple البيئي سيجدون أنفسهم بالتأكيد مرتاحين ومريحين جدًا في استخدامه، وذلك بفضل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والرسومات والموارد المتاحة." - مراجعة معتمدة من Capterra "يساعدني Mindnode في تنظيم مجالي الخاص في العمل أو في حياتي الشخصية. ومع ذلك، فإنه لا يسمح بالكثير من التعاون مع الآخرين." - مراجعة Capterra المعتمدة

6. إكس مايند

المصدر: Xmind

Xmind هو برنامج مجاني للخرائط الذهنية - سكين الجيش السويسري للتفكير والإبداع. فهو يُمكّن الفرق من التقاط الأفكار على لوحة فنية وتنظيمها في كبسولات متصلة وتخصيصها لمشاركة أفضل.

في حين أن القوة الأساسية للخريطة الذهنية هي اللوحة القماشية المجانية، إلا أن Xmind يجعلها أكثر تنظيماً مع الهياكل، والعديد منها جذاب للغاية، بل وغريب. في المرة الوحيدة التي بدأت فيها بهيكل لم يكن مناسبًا لي، تعلمت أنه يمكنني التبديل أثناء التنقل - وهو أمر منقذ للحياة!

الأفضل للتفكير المنظم

تم تصميم Xmind لتبسيط عمليات التفكير المعقدة. فهو يتضمن هياكل متعددة في نفس الفرع، وترتيب هرمي، وميزات سرد القصص لفهم شامل للأفكار التي يتم استكشافها.

أفضل ميزات Xmind

هياكل متعددة لرسم الخرائط الذهنية، بما في ذلك المخططات المنطقية، وخرائط الدعامات، والرسوم البيانية لعظم السمكة، والجداول الزمنية، والمزيد

التسميات والملاحظات والعلامات والحدود في مجموعة الأدوات

أوامر LaTeX لتقديم الصيغ الرياضية والكيميائية

قيود Xmind

لديه تجربة إعداد دون المستوى الأمثل بسبب عدم وجود تدفقات عمل محددة مسبقًا

قد تكون مربكة لأولئك الذين لم يعتادوا على ميزات Xmind القوية

يشكو بعض المستخدمين من ثقله وبطئه

تسعير Xmind

خطة مجانية

احترافي: 59.99 دولارًا في السنة/المقعد أو 19.99 دولارًا في الربع/المقعد

احترافي متعدد المستخدمين: خصومات إذا اشتريت 5 مقاعد أو أكثر

أكاديميًا: 34.99 دولارًا في السنة/المقعد

المنظمات غير الهادفة للربح/المنظمات غير الحكومية/الحكومية: 41.99 دولارًا/سنة/مقعد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Xmind

ماذا يقول المستخدمون عن Xmind؟

"XMind هو برنامج لا غنى عنه لأي شخص يريد تحسين إنتاجيته وإبداعه. لدي كل ما أحتاجه لتبادل الأفكار وتنظيم أفكاري والتعاون مع الآخرين."

- مراجعة Capterra المعتمدة "Xmind هي أداة ممتازة تهتم بالتعبير عن أفكارك بطريقة مسلية وفعالة بفضل منصتها التي يمكن لأي شركة صغيرة الوصول إليها بفضل قيمتها الاقتصادية. "

- مراجعة G2 المعتمدة

7. فيج جام

المصدر: فيج جام

FigJam هو منتج التخطيط الذهني والتخطيط المرئي من Figma، أداة التصميم التعاوني. يمكّن FigJam الفرق من بناء المنتجات معًا من خلال توثيق الأفكار والنظر في القرارات الممكنة ومناقشة الملاحظات - كل ذلك في مساحة العمل المرئية.

بينما كنت أعمل مع المصممين الذين يستخدمون فيجما لنماذجهم الأولية، كان FigJam هو المكان المناسب. خاصة لمشاركة الملاحظات، بشكل مرئي وواضح، يحتوي FigJam على كل ما تحتاجه.

على الرغم من أنه بدأ بإعطاء الملاحظات، إلا أن سهولة استخدامه والوصول إليه جعلته بديهيًا لجميع أنشطة العصف الذهني والتفكير ورسم الخرائط الذهنية.

الأفضل للتغذية الراجعة واتخاذ القرارات التعاونية

تم تصميم FigJam كوسيلة للفرق لتقديم الملاحظات لبعضها البعض حول التصاميم. وهو يدعم التعليقات في شكل دردشة مباشرة وتعليقات ورموز تعبيرية وطوابع وملاحظات لاصقة وحتى ملفات صوتية!

كل ما تحتاجه للتعاون في السياق!

أفضل ميزات FigJam

رسم الخرائط الذهنية عبر المنصات يعمل بشكل رائع على تطبيق iPad أيضًا

التكامل مع أفضل أدوات الإنتاجية وتطوير المنتجات

Jambot، روبوت الذكاء الاصطناعي للمساعدة في العصف الذهني للأفكار أو أتمتة سير العمل

قيود فيج جام

لا يسمح للمستخدمين بإضافة جداول إلى الخرائط الذهنية

لذلك، لا يتيح أيضًا تمكين الدوال أو الصيغ داخلها

بالإضافة إلى الملاحظة الصوتية، يتوقع المستخدمون أيضًا خيارات مؤتمرات الفيديو

تسعير فيج جام:

مبتدئ: مجاني

احترافي:3 دولارات/شهر/مقعد [مجاني للطلاب والمعلمين]

المؤسسة: 5 دولارات شهريًا/مقعد

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات FigJam:

ماذا يقول المستخدمون عن FigJam؟

"لقد تطور FigJam بالفعل بطريقة إيجابية في العام الماضي أو نحو ذلك منذ أن تم طرحه. التكامل في Figma بالطبع هو أحد الإيجابيات الرئيسية، مما يسمح لك بالاحتفاظ بجميع ملفاتك في مكان واحد." - مراجعة Capterra المعتمدة "أحب مدى مرونة FigJam بشكل لا يصدق. سواء كنت أقوم بتيسير اجتماع مع فريق المنتج الخاص بي، أو أدير استوديو تصميم، أو أحصل على إلهام/مستند، أو أتتبع مستند Brag Doc الخاص بي، يمكنني استخدام FigJam لكل شيء!" - مراجعة G2 المعتمدة

8. InVision

المصدر: إنفيجن

InVision هو أحد منصات التعاون المرئي الأولى والأكثر شعبية. وعلى الرغم من أنه بدأ كبرنامج للنماذج الأولية منذ عقد من الزمن، إلا أنه يُستخدم الآن على نطاق واسع لرسم الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء أيضًا.

كان برنامج InVision اليدوي الحر طريقة رائعة للتعاون في التخطيط وبناء الفريق وحتى مراجعة المستندات أو التصاميم. كان بإمكاننا تحديد أجزاء محددة وترك تعليقات كما يفعل المرء على مستندات Google Docs. تعد ميزة التصويت ثروة لتسريع اتخاذ القرارات!

أعتقد أنه من المؤسف أن يتم بيع Freehand الآن إلى Miro، وهي أداة قوية في حد ذاتها. ولكن مهلاً، اثنان بسعر واحد على ما أعتقد.

الأفضل لفرق التصميم

ستجده فرق التصميم وتطوير المنتجات التي تستخدم InVision بالفعل أداة معززة لتقنيات العصف الذهني لديهم. وهو أيضًا تطبيق رائع لتحويل أفكار المنتجات إلى نماذج أولية جذابة بصريًا.

أفضل ميزات تطبيق InVision

مساحة عمل تعاونية مع لوحة قماشية متعددة اللاعبين، مشتركة بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

أنواع مختلفة من العُقد، مثل الملاحظات اللاصقة، والجداول، والتمييزات، والمؤقتات، والرموز التعبيرية، والمزيد

تكاملات ثنائية الاتجاه مع أدوات الإنتاجية الرئيسية، مثل Slack وZoom وTeams وغيرها

قيود InVision

التركيز بشكل كبير على تصميم المنتج لدعم التخطيط الذهني المعمم

سيواجه المستخدمون الذين ليسوا على دراية بأدوات التعاون المرئي منحنى تعليمي حاد

تسعير InVision

يحتوي InVision على عرضين من المنتجات بهيكلين مختلفين للأسعار كما هو موضح أدناه.

المنتج 1 - InVision Freehand [تم بيعه إلى ميرو العام الماضي ]

مجاني للأبد

Pro: 4.95 دولار شهريًا/مستخدم/محترف

المنتج 2 - إنفيجن كلاود

مجاني للأبد

احترافي: 7.95 دولار شهرياً/مستخدم/محترف

تقييمات ومراجعات InVision

ماذا يقول المستخدمون عن InVision؟

تتمحور معظم المراجعات والتعليقات حول InVision حول أداة وضع النماذج الأولية. هذا هو الحال أيضًا لأن أداة رسم الخرائط الذهنية مملوكة الآن لشركة Miro. فيما يلي بعض المراجعات حول InVision كمنتج عام.

"أنا معجب بهذه الأداة منذ أن استخدمتها. لقد استخدمنا هذه الأداة لإنشاء نماذج التصميم بالأحجام الطبيعية وكذلك الأطر السلكية المقترحة للمناقشات مع العميل" - مراجعة G2 المعتمدة "أفضل جزء في تطبيق Invision هو مدى سلاسته في مساحة العمل الخاصة بك. إنه ببساطة ممتاز لعرض النماذج الأولية لتصميمي على العملاء."- مراجعة Capterra المعتمدة

9. مايندجينيوس

المصدر: MindGenius

MindGenius هو تطبيق لرسم الخرائط الذهنية يركز على خلق الوضوح والرؤية الثاقبة للمستخدمين. وهو يتيح للشركات تنظيم الأفكار وتصورها وتبسيطها وتنفيذها بشكل تعاوني.

ماذا لو كان لديك العشرات من إجراءات التشغيل القياسية [SOPs] وقاعدة معرفية واسعة، ولكن كل ذلك مقفل في مستندات منعزلة؟ حسنًا، لقد حللت هذه المشكلة ذات مرة باستخدام Mind Genius. كانت ميزات إدارة المخاطر مكافأة جيدة.

الأفضل لإدارة المعرفة

الفلسفة الكامنة وراء MindGenius هي خلق وضوح مشترك للفرق. ولذلك، فإنه يحتوي على ميزات شاملة لتوحيد البيانات، وإدارة الموارد، والتوسع في الموضوعات المعقدة، وتحديد الفجوات المعرفية وغيرها.

أفضل ميزات MindGenius

الشمولية : يتضمن MindGenius وحدة شاملة ويمكن الوصول إليها للأفراد ذوي التنوع العصبي

: يتضمن MindGenius وحدة شاملة ويمكن الوصول إليها للأفراد ذوي التنوع العصبي خريطة المستكشف : يساعد الفرق على فهم الأفكار المعقدة من خلال تقسيمها إلى مفاهيم صغيرة وبسيطة ومركزية

: يساعد الفرق على فهم الأفكار المعقدة من خلال تقسيمها إلى مفاهيم صغيرة وبسيطة ومركزية لوحات المعلومات المرئية: لتتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات ومعالجة المشكلات

القيود الذهنية: تساعد فرق العمل على فهم الأفكار المعقدة

لا يدعم مجموعة واسعة من الأنظمة الأساسية/أنواع الأجهزة

قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير MindGenius

نسخة تجريبية مجانية: 14 يومًا

فردي/فرق صغيرة: 12 دولاراً/مقعد/شهر

خصم الحجم: متاح بناءً على عدد التراخيص

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات MindGenius

ماذا يقول المستخدمون عن MindGenius؟

"MindGenius هو برنامج نستخدمه منذ فترة طويلة وقد أدى إلى تحسين مستوى عملنا وساعدنا في إدارة مشاريعنا بشكل يومي. أصبحنا الآن قادرين على إبقاء عملائنا على اطلاع دائم على آخر المستجدات." - مراجعة G2 المعتمدة "نستخدم هذا البرنامج لتصور الهياكل العقارية المعقدة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. إنه يعمل بشكل جيد لهذا الغرض ويقدر العملاء رؤيته بهذه الطريقة." - مراجعة Capterra المعتمدة

10. كريتلي

المصدر: كريتلي

Creately هو مشارك جديد في عالم برمجيات رسم الخرائط الذهنية. فهو يقدم لوحة بيضاء لا نهائية لتصور عدد من المفاهيم/الأفكار.

كانت إحدى أكبر مشاكلي مع بعض الأدوات التي كنت أجربها هي حجم اللوحة. على سبيل المثال، أثناء وضع خطط المحتوى السنوية، أحتاج إلى إدراج مئات نقاط البيانات [أفكار المقالات، والنماذج، والمؤلفين، والمحررين، وما إلى ذلك] في لوحة واحدة.

عندما تكون الأداة ذات مساحة محدودة، كنت أضطر إلى تقليل حجم الخط وما إلى ذلك لتناسب كل شيء. حلّ Creately هذه المشكلة مع قماشه اللانهائي. كان بإمكاني التحرك أو التكبير بسهولة إلى الجزء الذي أريد التركيز عليه، والتصغير لرؤية الصورة الكبيرة.

الأفضل لرسم الخرائط الذهنية التعاونية

تم تصميم Creately للفرق الكبيرة للعمل معًا، بغض النظر عن مدى تعقيد أفكارهم. وهو يتضمن ميزات مثل:

المشاركة عبر الإنترنت مع التحكم في الوصول

مؤشرات ومؤشرات نصية في الوقت الحقيقي لتتبع المشاركين في نفس مساحة العمل

القدرة على متابعة المتعاونين الآخرين

أفضل الميزات

أكثر من 50 نوعًا من الرسوم البيانية، بما في ذلك المخططات الانسيابية وخرائط المفاهيم وخرائط الرحلة والمزيد

1000 منقوالب السبورة البيضاء للاختيار من بينها

مزامنة ثنائية الاتجاه من خلال التكامل مع العديد من أفضل أدوات الإنتاجية

القيود الصارمة

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد

منحنى تعليمي حاد

غير محسّن للاستخدام على الهاتف المحمول

التسعير الباهظ

مجاني للأبد

شخصي: 5 دولارات شهريًا

الفريق: 5$/شهرًا/مستخدم

الأعمال [للفرق الكبيرة ]: 89 دولارًا/شهرًا

للمؤسسات تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 [1,238 تقييم ]

Capterra: 4.2/5 [163 تقييم ]

ماذا يقول المستخدمون عن كريتلي؟

"للحصول على تعاون مثالي في التصور المرئي، فإن Creately هي المنصة التي يجب استخدامها. توفر المنصة نهجًا سهل الاستخدام لمستخدميها وأدوات قوية للغاية. ونظرًا لطبيعتها البسيطة، يمكن للمستخدمين التعود عليها بسرعة واستخدامها بكفاءة." - مراجعة G2 المعتمدة "أستخدم Creately لمجموعة واسعة من احتياجات المشروع. لم يعد من الضروري رسم خرائط منازل المستجيبين لإحصاء مشروعنا باستخدام الخرائط اليدوية والأوراق. فقد حلّ Creately هذه المشكلة بالنسبة لي. أنا قادر على إنشاء الرسوم البيانية الأكثر تعقيدًا ومخططات التدفق لتمثيل أنظمة سير العمل المعقدة وهياكل الفريق." - مراجعة Capterra المعتمدة وبذلك نصل إلى نهاية أفضل أدوات رسم الخرائط الذهنية في السوق اليوم. هل أنت متحمس للبدء على الفور؟ إليك بعض حالات الاستخدام الشائعة التي يمكنك تجربتها.

حالات استخدام الخرائط الذهنية

لقد بدأت في رسم الخرائط الذهنية كوسيلة للتعامل مع الإرهاق. عندما أشعر أن هناك الكثير مما يجب القيام به، والكثير من العناصر التي يجب التوفيق بينها، يساعدني وضع كل شيء على لوحة حتى أتمكن من تحديد الأولويات ومعالجتها بفعالية.

يمكن أن ينطبق هذا على تصميم دعوات الزفاف أو منتج الذكاء الاصطناعي القادم.

حل المشكلات

يحتاج كل حل إلى المكونات التالية:

تعريف المشكلة : ما الذي نتطلع إلى تغييره بالضبط

: ما الذي نتطلع إلى تغييره بالضبط السياق : لماذا وكيف وصلنا إلى الوضع الحالي

: لماذا وكيف وصلنا إلى الوضع الحالي المكونات المؤثرة : المكونات المؤثرة: العوامل والافتراضات المعطاة

: المكونات المؤثرة: العوامل والافتراضات المعطاة الحلول المحتملة: الحلول المحتملة: الاحتمالات والعواقب/المكاسب المترتبة على كل حل

استخدم الخريطة الذهنية لرسم كل ذلك على لوحة. قم بتمييز العوامل المؤثرة وأضف وزناً لكل منها مع التصميم. عيّن مستخدمين لكل عقدة للعمل المستقبلي.

تصميم العلامة التجارية

يتجاوز تصميم العلامة التجارية الشعار بكثير. فهو يدل على هدف كل علامة تجارية وسعيها وطاقتها. لذلك، أثناء العمل على مشاريع تصميم العلامة التجارية، كنت بحاجة إلى النظر في مجموعة واسعة من العوامل واتخاذ قرارات صعبة.

تساعد الخرائط الذهنية في التقاط جميع العوامل التي تؤثر على العلامة التجارية. باستخدام الخريطة الذهنية، يمكنك توثيق المتطلبات، وعمل نماذج أولية، ومناقشة الملاحظات، وإعادة العمل، والتكرار، وتصميم علامة تجارية تعكس شخصيتك.

رسم خرائط العمليات/الرحلة

الخرائط الذهنية طريقة رائعة لرسم خرائط العمليات. سواءً كانت عملية لوجستية للتجارة الإلكترونية أو رحلة العميل عبر تطبيقك للهاتف المحمول، يمكن للخرائط الذهنية أن تبلورها على الشاشة.

يمكنك استخدام مخطط انسيابي مباشر أو مخطط عظم السمكة للتعامل مع العوامل العرضية. يمكنك جعلها بسيطة أو معقدة بقدر بساطة أو تعقيد عمليتك لتعكس بدقة ما يحدث على أرض الواقع.

قالب نموذج مخطط عظم السمكة الخاص ب ClickUp

القصة المصورة

القصة المصورة هي ميزة رسم الخرائط الذهنية المفضلة لدي. أستخدمها لتخطيط جميع الشخصيات أو نقاط الحبكة في روايتي. أقوم بإنشاء تفاصيل المشهد في السيناريو الخاص بي. أعمل أحياناً مع المطورين لمساعدتهم في كتابة قصص المستخدمين.

بالنسبة لهذه المقالة، بدأت بخريطة للهيكل والعناصر والأهداف والأشياء غير القابلة للتفاوض. ساعدني ذلك في تبسيط هذه المقالة حتى تكون مفيدة وجذابة لك!

بهذه الطريقة، يمكن تطبيق تقنيات رسم الخرائط الذهنية على أي حالة استخدام لاستخراج فوائد استثنائية.

## فوائد استخدام الخرائط الذهنية لإدارة المشاريع

لوقت طويل، كنت أنظر إلى إدارة المشاريع على أنها نشاط تحليلي وتنظيمي، في حين أن رسم الخرائط الذهنية كان مسعىً إبداعيًا أو تجريديًا. لم أفكر في الجمع بينهما في نفس الصفحة حتى وقت قريب.

إذا كانت إدارة المشاريع تتعلق بتتبع المهام ومراقبتها، فإن الخريطة الذهنية هي مقدمة لها. يمكن لممارسات الخرائط الذهنية الجيدة أن تعزز إدارة المشروع بالطرق التالية.

اكتساب الوضوح

تساعد الخرائط الذهنية فرق العمل على التقاء الفرق على فهم مشترك للمفاهيم والمشاكل والاحتمالات. فهي توضح الالتباسات وتزيل التشتت.

تمكين التدفق

تتيح تقنيات رسم خرائط العمليات ورسم خرائط سير العمل الحركة والزخم. تساعد الخرائط الذهنية الفرق على الانتقال من خطوة إلى أخرى، وتوجيه الفكرة نحو العمل الفعال.

إنشاء هيكلية

يمكن استخدام الخرائط الذهنية للتخلص من الفوضى في ذهنك. يمكنك فرز المفاهيم المتنوعة في هيكل منظم حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات التالية بثقة.

تسهيل الذاكرة

من المرجح أن يتذكر الناس الصور المرئية أكثر من النصوص العادية. خاصةً بالنسبة للعمليات المعقدة مثل رحلة العميل لسير عمل الأتمتة، تعد الخرائط الذهنية طريقة رائعة للمساعدة في التذكر.

معالجة البيانات

يعد تصور البيانات حالة استخدام رائعة للخرائط الذهنية. فهو يساعد على تنظيم البيانات المعقدة والشاملة في صور مرئية يسهل استهلاكها وفهمها.

هل أنت مستعد لتجربة الخرائط الذهنية بعد؟

قم بتضمين أفضل برامج رسم الخرائط الذهنية في مجموعة أدوات الإنتاجية الخاصة بك

تحتاج كل مجموعة أدوات تقنية في كل مؤسسة إلى أداة مرنة لرسم الخرائط الذهنية. من تدوين ملاحظات الاجتماعات إلى رسم خرائط المعالجة متعددة الأبعاد، يمكن لبرنامج قوي لرسم الخرائط الذهنية تبسيط حتى أكثر المشاكل تعقيداً.

أدوات مثل InVision رائعة لفرق التصميم. تهدف Miro إلى حل مشاكل الابتكار. ويخدم برنامج FigJam بشكل أفضل الفرق التي تحتاج إلى تقديم الملاحظات وتكرار التصاميم. أي من أفضل برنامج السبورة البيضاء رائع للخرائط الذهنية.

إذا كنت بحاجة إلى شيء خاص، ففكر في ClickUp.

صُمم برنامج ClickUp للخرائط الذهنية لدمج الأفكار مع إدارة المشروع دون عناء. فهو يمكّنك من الانتقال من فكرة غامضة إلى خطة مشروع قوية في لمح البصر.

ClickUp Mind Maps هو القوة الخارقة لمدير المشروع. لا تثق بكلامنا. احصل على ClickUp مجاناً وامنح الحياة لأفكارك! 🧠 🌈 ✨