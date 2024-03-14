كيف تطرح سؤالاً على الذكاء الاصطناعي: نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

لقد ترك الذكاء الاصطناعي (AI) رسمياً أفلام الخيال العلمي وانتقل مباشرة إلى الأجهزة الإلكترونية في حياتنا اليومية. 🤖

بفضل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، أصبح الحصول على إجابات لأي سؤال بسيطاً مثل إرسال رسالة نصية إلى صديق. وهذا مفيد للغاية في طرح الأفكار وإجراء الأبحاث وصياغة أي نوع من المحتوى.

والجزء الأفضل؟

وقت الاستجابة. التعلم فوري.

ولكن إليك الأمر:

إذا كنت ترغب في الحصول على إجابات ذات صلة دون إضاعة الوقت، يجب أن تعرف كيف تطرح سؤالاً فعالاً على الذكاء الاصطناعي. لا، إنه ليس علم الصواريخ - كل ما تحتاجه هو معرفة المزالق التي يجب تجنبها والتقنيات المناسبة لاستخدامها.

وهنا يأتي دور هذا الدليل المفيد.

وإذا كنت فضوليًا بشأن السياق الأوسع للذكاء الاصطناعي سنتعمق في كيفية عمله ونناقش اعتباراته الأخلاقية واعتبارات الخصوصية. وبهذه الطريقة، عند اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي، ستعرف ما الذي يجب أن تبحث عنه - مثل قيود بيانات التدريب ومعالجة البيانات.

هل أنت جاهز؟ هيا بنا!

فهم الذكاء الاصطناعي وكيفية عمله

الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات علوم الحاسب الآلي يقوم ببناء الروبوتات وأنظمة الحاسب الآلي لتنفيذ مهام شبيهة بالبشر بدقة أعلى وفي جزء من الوقت. ⚡

ويتحقق ذلك من خلال فروع مختلفة من الذكاء الاصطناعي مثل:

التعلم الآلي : يستخدم هذا العلم خوارزميات ومجموعات بيانات كبيرة لبناء نماذج للتعلم الذاتي. تسمح هذه النماذج لأنظمة الكمبيوتر بتعلم البيانات الجديدة بشكل مستقل، والتعرف على الأنماط واتخاذ القرارات

يستخدم هذا العلم خوارزميات ومجموعات بيانات كبيرة لبناء نماذج للتعلم الذاتي. تسمح هذه النماذج لأنظمة الكمبيوتر بتعلم البيانات الجديدة بشكل مستقل، والتعرف على الأنماط واتخاذ القرارات التعلم العميق : هذه المجموعة الفرعية من التعلم الآلي تحاكي الدماغ البشري. وعلى غرار الخلايا العصبية في الدماغ، تستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية (مجموعة من الخوارزميات المعقدة) للتعلم من كميات هائلة من البيانات. لذا، إذا قمت بتغذية شبكة عصبية بصور قطط وكلاب، فسوف تتعلم التعرف على القطط والكلاب الأخرى 🐱 🐶 🐶

: هذه المجموعة الفرعية من التعلم الآلي تحاكي الدماغ البشري. وعلى غرار الخلايا العصبية في الدماغ، تستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية (مجموعة من الخوارزميات المعقدة) للتعلم من كميات هائلة من البيانات. لذا، إذا قمت بتغذية شبكة عصبية بصور قطط وكلاب، فسوف تتعلم التعرف على القطط والكلاب الأخرى 🐱 🐶 🐶 معالجة اللغة الطبيعية (NLP): فرع من الذكاء الاصطناعي يعلم الحواسيب والروبوتات التفاعل مع اللغة البشرية، تماماً كما نفعل نحن. يمكن للذكاء الاصطناعي بعد ذلك فهم الكلمات المنطوقة والمكتوبة وتفسيرها والاستجابة بطريقة منطقية بالنسبة لنا

أطلق العنان للإبداع، وأنشئ القوالب، أو أنشئ نسخًا بسرعة البرق مع أفضل شريك للعصف الذهني في العالم

في هذه الأيام، أصبح الذكاء الاصطناعي مرادفاً للتقنيات القوية التي تشغل تطبيقاتنا وآلاتنا المفضلة. تشمل الخيارات الشائعة ما يلي:

ChatGPT وClickUp AI لـ إنشاء محتوى استجابةً لاستفساراتنا

لـ إنشاء محتوى استجابةً لاستفساراتنا أمازون وNetflix وSpotify للتوصية بالمنتجات والأفلام والأغاني بناءً على سلوكنا وتفضيلاتنا السابقة

للتوصية بالمنتجات والأفلام والأغاني بناءً على سلوكنا وتفضيلاتنا السابقة سيري وأليكسا ومساعد جوجل لفهم أوامرنا المنطوقة والاستجابة لها

لفهم أوامرنا المنطوقة والاستجابة لها Tesla لاتخاذ قرارات القيادة في الوقت الفعلي على الطريق

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البشر عند طرح أسئلة الذكاء الاصطناعي

أصبحت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT من OpenAI جزءًا لا يتجزأ من المهام الشخصية والمهنية مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء التعليمات البرمجية، وصياغة خطط التسويق. 📝

ولكن إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام الذكاء الاصطناعي، فمن المحتمل أن ترتكب العديد من الأخطاء وتشعر بالإحباط من الردود. لهذا السبب فإن معرفة كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي أمر أساسي. للتخلص من المتاعب وتوفير الوقت، إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند طرح أسئلة الذكاء الاصطناعي.

1. طرح أسئلة غامضة

بينما تتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي بالعديد من الوظائف المتقدمة، فإن قراءة الأفكار ليست واحدة منها.

ترتبط جودة الردود التي تتلقاها بوضوح وتفاصيل مدخلاتك. إذا كانت أسئلتك غامضة أو كانت المعلومات المقدمة غير دقيقة، فتوقع أن تتلقى إجابات عامة أو غير صحيحة أو لا تنطبق على ما تحتاج إليه.

قبل الضغط على زر "إرسال" على سؤالك، خذ بعض الوقت للتفكير فيما تريد معرفته وتضمين أكبر قدر ممكن من التفاصيل ذات الصلة (مثل الغرض والسياق والتفضيلات). ✍️

2. تقديم سياق قليل أو بدون سياق

غالبًا ما تتطلب أدوات الذكاء الاصطناعي سياقًا لفهم القصد من وراء السؤال. وإلا سينتهي بك الأمر بإجابات صحيحة من الناحية الفنية غير ذات صلة وغير قابلة للتطبيق بالنسبة لك.

زوِّد أداة الذكاء الاصطناعي بسؤالك من وماذا وأين ومتى ولماذا.

لنفترض أنك بحاجة إلى مساعدة في التخطيط لحدث ما. من الضروري ذكر نوع الفعالية وموقعها وتاريخها ومن سيحضرها. يسمح هذا السياق للذكاء الاصطناعي بتخصيص الأماكن والأنشطة والاقتراحات اللوجستية لتلبية الاحتياجات الفريدة لفعاليتك.

3. توقّع أن يحصل الذكاء الاصطناعي على ذلك على الفور في كل مرة

إن توقع أن ينجح الذكاء الاصطناعي في كل مرة من المحاولة الأولى أمر غير واقعي بعض الشيء - الذكاء الاصطناعي ذكي، لكنه ليس مثاليًا.

قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام المطالبة في ClickUp AI

على سبيل المثال، إذا سألت الذكاء الاصطناعي عن أفضل الممارسات في التسويق الرقمي، فقد تحصل على إجابة تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات. فبدلاً من الشعور بالإحباط والاستسلام، تقوم قائمة الانتظار الخاصة بك بتوجيه الذكاء الاصطناعي في تضييق نطاق إجابته. 🎯

الأمر أشبه بطرح سؤال على صديقك. في بعض الأحيان، سيتعين عليك تعديل سؤالك، أو توضيح نقاط معينة، أو إضافة تفاصيل إضافية للحصول على المعلومات التي تحتاجها.

4. الإخفاق في التحقق من صحة المخرجات

تُنشئ أدوات الذكاء الاصطناعي إجابات باستخدام مجموعات بيانات أكبر مما يمكن للعقل البشري التعامل معه في كل مرة. ومع ذلك، لا يزال بإمكانها أن تخطئ دون تنبيهك بأنها غير متأكدة.

إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على أحدث الإحصائيات حول استخدام الإنترنت، فقد يقدم لك أرقاماً قديمة مصدرها قواعد بيانات غير موثوقة. يجب عليك التحقق من هذه الحقائق (مع مصادر موثوقة وحديثة) للتأكد من صحتها قبل مشاركتها مع الآخرين.

على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه عمل كثير، إلا أنه أسرع بكثير من البحث عن كل هذه المعلومات بنفسك.

التحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في تقديم الإجابات

حتى لو تجنبت الأخطاء الشائعة التي ناقشناها للتو، فإن الذكاء الاصطناعي لا يزال لديه قيود. يمكن أن يساعدك فهمها على إدارة واستخدام الإجابات التي تتلقاها بشكل أفضل.

1. تحديثات في الوقت الفعلي

تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي على البيانات التي تم تدريبها عليها، والتي قد لا تتضمن أحدث المعلومات أو الاتجاهات.

تخيل أنك تريد التعرف على أحدث الأدوات في مجال الطاقة المتجددة. إذا كان آخر تحديث لبيانات الذكاء الاصطناعي منذ ستة أشهر، فقد يفوتك آخر المستجدات أو المناقشات الأخيرة.

الخطوة الجيدة هي التحقق مرة أخرى من أحدث الحقائق بنفسك أو التحقق من آخر تحديث للذكاء الاصطناعي. هذا يضمن لك عدم تفويت أي شيء جديد ويمكنك اتخاذ القرارات مع آخر سبق صحفي في متناول اليد. 🧐

2. القدرة على حل المشكلات

نظرًا لأن أداء الذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات التدريب الخاصة به، فقد يواجه صعوبة في حل المشكلات الإبداعية والإجابة عن الأسئلة المعقدة.

على سبيل المثال، إذا طلبت من الذكاء الاصطناعي صياغة خطة عمل، فيمكنه إنشاء مخطط أساسي بناءً على القوالب والمعلومات الموجودة في بيانات التدريب الخاصة به. قد يفشل في تغطية بعض التفاصيل الرئيسية الفريدة لفكرة عملك. 💡

مع وضع ذلك في الاعتبار، ضع في اعتبارك استخدام الذكاء الاصطناعي لاستكمال خبرتك وإبداعك، وليس لإنشائه من الصفر. قم بتزويده بأكبر قدر ممكن من المدخلات حول فكرة عملك وصقل استجابته بأفكارك ومنظورك.

3. التحيز الخوارزمي

إذا كانت البيانات المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي تنطوي على أي تحيز - سواء كان مقصودًا أو غير مقصود - فإن إجابات الذكاء الاصطناعي ستعكس ذلك. على سبيل المثال، إذا طلبت من الذكاء الاصطناعي نصائح حول التوظيف وتم تدريبه على بيانات تُظهر أن معظمهم من الرجال في المناصب القيادية، فقد يقترح ممارسات تفضل الرجال.

الأمر متروك لمهندسي التعلم الآلي لضمان عدم وجود تحيزات في بيانات التدريب. ومع ذلك، كمستخدم، يجب أن تكون على دراية بهذا الاحتمال.

تسمح لك معرفة ذلك بتقييم استجابات الذكاء الاصطناعي بشكل نقدي، والبحث عن التحيزات، وتقديم الملاحظات (لنموذج الذكاء الاصطناعي والمطورين) لتنفيذ التصحيحات.

طرق عملية حول كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي سؤالاً

تؤثر الأسئلة التي تكتبها في أداة الذكاء الاصطناعي (المعروفة أيضًا باسم المطالبات) على جودة استجاباتها. يؤدي تحسين هذه المطالبات (المعروفة أيضًا باسم هندسة المطالبات) إلى تحسين نتائجك بشكل كبير.

إليك خمس طرق عملية لرفع مستوى لعبتك في المطالبة وتوليد إجابات أكثر دقة.

1. استخدم مطالبات الذكاء الاصطناعي

يعد البدء بمطالبة أساسية في نافذة روبوت محادثة جديدة خطوة أولى جيدة عند طرح أسئلة الذكاء الاصطناعي. يعمل هذا بشكل جيد مع الأسئلة البسيطة مثل "ما هي عاصمة فرنسا؟" أو "ما هو التمثيل الضوئي؟

ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى صياغة أسئلة متعمقة ولكنك تريد تسريع العملية أو لست متأكداً من كيفية القيام بذلك؟ استخدم قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي ! 🤩

قم بإنشاء حملات مجزأة بسهولة، وجمع الرؤى والبيانات لتحديد أنواع العملاء، وإنشاء أفكار للمحتوى والعروض الترويجية لزيادة المشاركة والتحويلات باستخدام قالب موجهات الدردشة GPT للتسويق من ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى مئات الخيارات، بما في ذلك:

والأفضل من ذلك، استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي مليء بأكثر من 100 قالب موجه جاهز لكل دور وحالة استخدام. على سبيل المثال، بالنسبة للدور التسويقي، تساعدك قوالب المطالبة في صياغة أوصاف المنتجات، وتخطيط الأحداث، وإنشاء ملخصات الحملات، وغير ذلك الكثير.

2. كن محددًا

لتجنب الردود العامة للذكاء الاصطناعي، عليك طرح أسئلة محددة. وهذا يعني تضمين أكبر قدر ممكن من التفاصيل، مثل الغرض من المحتوى الخاص بك، وأسلوب الكتابة المفضل، وتنسيق الإخراج (جدول، CSV، HTML)، والجمهور المستهدف، وأي أمور محددة يجب تجنبها.

استخدم أداة ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

على سبيل المثال، "هل يمكنك مساعدتي في كتابة رسالة بريد إلكتروني؟ قد يكون السؤال الأفضل هو: "اكتب رسالة بريد إلكتروني احترافية إلى عميل تعتذر فيها عن تأخير المشروع. اذكر التزامنا بالجودة واعرض خصمًا على الإزعاج. لا تضع اللوم أو تقدم تفاصيل فنية مفرطة."

كلما قدمت المزيد من التفاصيل، كلما اقترب الذكاء الاصطناعي من تحديد وتقديم الإجابة الدقيقة التي تحتاجها. 📌

3. توفير سياق كافٍ

إلى جانب كونك محددًا، يعد توفير السياق طريقة أخرى للحصول على ردود دقيقة. يمكنك توفير السياق من خلال:

وصف سيناريوهات محددة: بدلاً من "أعطني بعض أفكار المحتوى لشركتي للعناية بالبشرة"، ارسم سيناريو: "أنا أصمم حملة تسويقية لمنتجات العناية بالبشرة الصديقة للبيئة تستهدف جيل الألفية. ما هي أفكار المحتوى التي قد تلقى صدى لدى جمهوري؟

بدلاً من "أعطني بعض أفكار المحتوى لشركتي للعناية بالبشرة"، ارسم سيناريو: "أنا أصمم حملة تسويقية لمنتجات العناية بالبشرة الصديقة للبيئة تستهدف جيل الألفية. ما هي أفكار المحتوى التي قد تلقى صدى لدى جمهوري؟ تقديم أمثلة: بدلاً من "أوصيك ببعض الكتب الجيدة"، يمكنك أن تقول: "لقد استمتعت بقراءة كتابي "الخيميائي" و"سيدهارثا" هل يمكنك التوصية بكتب ذات مواضيع أو أساليب كتابة مشابهة؟

بدلاً من "أوصيك ببعض الكتب الجيدة"، يمكنك أن تقول: "لقد استمتعت بقراءة كتابي "الخيميائي" و"سيدهارثا" هل يمكنك التوصية بكتب ذات مواضيع أو أساليب كتابة مشابهة؟ إعطاء الذكاء الاصطناعي شخصية: على سبيل المثال، "تخيل أنك مدون سفر متخصص في الرحلات الاقتصادية. ما هي أفضل خمس وجهات سفر اقتصادية بالنسبة لك لعام 2024؟"

يكون التحديد مفيدًا عندما تحتاج إلى مساعدة في استراتيجيات العمل المخصصة، والتوصيات المخصصة، وحل المشكلات الفنية. 🛠️

4. استخدم لغة موجزة

تجنّب استخدام المصطلحات أو العبارات المعقدة التي قد تربك الذكاء الاصطناعي - حافظ على بساطة اللغة. هذا يجعل من السهل على الذكاء الاصطناعي فهم ما تريده وتقديم إجابات مفيدة.

على سبيل المثال، بدلاً من السؤال، "ما هي أفضل الممارسات لتحسين محركات البحث لتحسين تصنيفات نتائج البحث على محرك البحث؟

يستخدم السؤال المعدل لغة بسيطة ويتخلى عن المصطلحات الخاصة بتحسين محركات البحث وSERP لإيصال الفكرة نفسها ومن المرجح أن يحصل على إجابة أفضل.

5. اختبر مدخلات مختلفة

تذكّر أن الذكاء الاصطناعي قد لا يحصل على الإجابة الصحيحة من المحاولة الأولى.

إذن، ماذا تفعل عندما تطبق جميع الأساليب السابقة ولكنك لا تحصل على الاستجابة التي تبحث عنها؟ الإجابة بسيطة - حاول مرة أخرى.

هذا يعني إعادة صياغة السؤال بأكمله (تعديل بنيته أو تقديم المزيد من التفاصيل) أو طرح أسئلة متابعة حول أجزاء محددة في الإجابة السابقة.

بعد تكرار ذلك عدة مرات، ستبدأ في التعرف على ما هو الأفضل للتطبيقات وحالات الاستخدام المختلفة. 💪

## فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي

بمجرد أن تتقن صياغة مطالبات فعالة، يتيح لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT و ClickUp AI التغلب على مشكلة الكاتب وتوليد المسودات الأولى في ثوانٍ.

تقديم ترجمة شبه مثالية للمحتوى الخاص بك بأكثر من 10 لغات باستخدام إجراء الترجمة في ClickUp AI

ولكن ClickUp AI يرتقي بالمزيد من المزايا:

التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر المنصات: ClickUp AI هو مساعد ذكاء اصطناعي متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيقات الويب وسطح المكتب وأندرويد وiOS. يمكنك الحصول على المساعدة في أي وقت وفي أي مكان - سواء كنت تعمل في وقت متأخر أو أثناء التنقل أو التبديل بين الأجهزة

ClickUp AI هو مساعد ذكاء اصطناعي متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيقات الويب وسطح المكتب وأندرويد وiOS. يمكنك الحصول على المساعدة في أي وقت وفي أي مكان - سواء كنت تعمل في وقت متأخر أو أثناء التنقل أو التبديل بين الأجهزة سلاسة سير العمل : استخدم ClickUp AI لتبسيط العمليات والمشاريع التجارية من خلال تحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام، وتقسيم المهام إلى مهام فرعية، وإنشاء تحديثات لحالة المشروع

: استخدم ClickUp AI لتبسيط العمليات والمشاريع التجارية من خلال تحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام، وتقسيم المهام إلى مهام فرعية، وإنشاء تحديثات لحالة المشروع تعزيز الإنتاجية: ClickUp AI يعزز الإنتاجية من خلال مساعدتك في العثور بسرعة على معلومات محددة عبر مجموعات البيانات الكبيرة وتلخيص المستندات الطويلة وسلاسل المحادثات. هذا يوفر الوقت لك ولفريقك للتركيز على المهام المعقدة والإبداعية 🙌

ClickUp AI يعزز الإنتاجية من خلال مساعدتك في العثور بسرعة على معلومات محددة عبر مجموعات البيانات الكبيرة وتلخيص المستندات الطويلة وسلاسل المحادثات. هذا يوفر الوقت لك ولفريقك للتركيز على المهام المعقدة والإبداعية 🙌 الترجمات: استخدم إجراء الترجمة في ClickUp AI لصياغة محتوى بعشرات اللغات المختلفة تقريبًا

الاعتبارات الأخلاقية واعتبارات الخصوصية في محادثات الذكاء الاصطناعي

يتمتع الذكاء الاصطناعي بالعديد من الفوائد، ولكنه يثير أيضًا قضايا أخلاقية وقضايا الخصوصية. إليك ما تحتاج إلى معرفته لضمان ما يلي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية .

1. دور ملفات تعريف الارتباط HTTP في الذكاء الاصطناعي

ملفات تعريف ارتباط HTTP هي ملفات صغيرة يتم حفظها على جهازك عند زيارتك لمواقع الويب. وهي تُستخدم عادةً لتذكر سلوكك وتفضيلاتك السابقة.

يتم تغذية هذه الملفات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تخصيص التفاعلات المستقبلية على هذه المواقع الإلكترونية. في حين أن هذا يعزز تجربة المستخدم بشكل عام، إلا أنه يثير أيضاً مخاوف بشأن الخصوصية.

قد يتم استخدام البيانات التي تجمعها ملفات تعريف الارتباط بطرق لم تكن تنويها. لنفترض أنك غالباً ما تزور المواقع الإلكترونية الصحية. ستخزّن ملفات تعريف الارتباط هذه المعلومات وتستخدمها للتأثير على الإعلانات والمحتوى الذي تراه على المواقع الأخرى.

من أفضل الطرق لمواجهة ذلك ما يلي معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي وسياسات خصوصية الموقع الإلكتروني، والحد من ملفات تعريف الارتباط للتتبع أو حظرها، وحذف ملفات تعريف الارتباط بانتظام من جهازك.

2. الخصوصية وأمان البيانات في AI chatbot تطبيقات

غالبًا ما تحتاج تطبيقات روبوتات الدردشة الآلية إلى الوصول إلى التفاصيل الشخصية لتقديم ردود ذات صلة ومفيدة. ومع ذلك، فإن مشاركة الكثير قد تكون محفوفة بالمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الحساسة.

من المهم معرفة كيفية حماية روبوتات الدردشة الآلية للبيانات التي تشاركها واستخدامها. بالتأكيد، تستخدم العديد من تطبيقات روبوتات الدردشة الآلية تشفيراً قوياً وقواعد صارمة لحماية معلوماتك ومنع إساءة استخدامها. 🔒

ولكن يمكن أن تختلف مستويات الأمان، لذا من الآمن التحقق من سياسات الخصوصية الخاصة بها وفهم الأذونات التي تمنحها.

وبهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بمزايا الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التحكم في معلوماتك الخاصة وتقليل مخاطر انتهاك الخصوصية.

3. فقدان الوظائف

ستستحوذ أنظمة الذكاء الاصطناعي على وظائف مثل المساعدين الافتراضيين، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، ودعم العملاء، والتصنيع لأنها ستصبح أكثر تقدماً.

وفقاً لـ بحث منشور في مجلات سيج فقد 14% من العمال وظائفهم بالفعل لصالح الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تخطيط المزيد من الشركات لتقليل القوى العاملة لديها باستخدام الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات الأتمتة الأخرى. 👀

ما الحل؟ يجب على الشركات إعداد برامج تدريبية تساعد فرقها على التكيف والتفوق مع الذكاء الاصطناعي. قد يعني ذلك الاستثمار في المهارات البشرية التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكررها وتعليم الموظفين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في وظائفهم.

وفي الوقت نفسه، يمكن للموظفين أن ينظروا إلى هذا التغيير على أنه دفعة لترقية مهاراتهم والحفاظ على قدرتهم على التكيف. إن المشاركة في برامج التدريب التي يقدمها أصحاب العمل أو استكشاف دورات جديدة في مجال التكنولوجيا أمر رائع كبداية.

4. استهلاك الطاقة

يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي الكبير وصيانته الكثير من الطاقة. وهذا يثير مخاوف بشأن مساهمة الذكاء الاصطناعي في انبعاثات الكربون، مما يؤثر سلبًا على بيئتنا. 🌱

كلما أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر اندماجًا في حياتنا اليومية، تزداد صعوبة تجاهل بصمته البيئية. ولكن هناك طرق للتدخل كمطورين ومستخدمين للذكاء الاصطناعي - الدعوة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مراكز البيانات والبحث في نماذج الذكاء الاصطناعي الأقل استهلاكًا للطاقة.

سيستغرق إحراز تقدم كبير في هذا المجال وقتاً طويلاً. ولكن يمكننا بدء الحوار حول بناء مستقبل مستدام مع الذكاء الاصطناعي اليوم.

## أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

### ClickUp Brain

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ClickUp Brain

ClickUp Brain هو حل متكامل للذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط العمل من خلال أتمتة المهام، وتوفير إجابات فورية من معارف الشركة، وتعزيز الكتابة. وهو يشتمل على ثلاث أدوات رئيسية: مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي للاستعلام عن المهام والمستندات والأشخاص؛ ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي لأتمتة التحديثات وعمليات الوقوف؛ وكاتب الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى والردود بسرعة. يتكامل الذكاء الاصطناعي ClickUp AI عبر مهام سير العمل والتطبيقات، مما يحسن الإنتاجية والمواءمة.

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ChatGPT

ChatGPT هو نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة OpenAI، وهو مصمم لتوليد نص شبيه بالبشر بناءً على المدخلات التي يتلقاها. يمكنه فهم مجموعة واسعة من الموضوعات والاستجابة لها، مما يجعله مفيدًا للإجابة على الأسئلة، وإنشاء محتوى إبداعي، والمساعدة في الترميز والكتابة وغير ذلك. يعمل ChatGPT بمعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة ويُستخدم عادةً في مهام مثل دعم العملاء، وإنشاء المحتوى، والدروس الخصوصية، والأتمتة في مختلف الصناعات. يمكن دمجها في التطبيقات والمواقع الإلكترونية وسير العمل لتحسين الإنتاجية.

Google Gemini

جوجل جيميني هي عائلة من النماذج اللغوية الكبيرة المصممة لتكون أكثر قدرة وعمومية من النماذج السابقة. يمكنه معالجة وتوليد أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك النصوص والرموز والصوت والصور والفيديو. هذا التنوع يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المهام والأسئلة. يُعد Gemini تقدماً كبيراً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مختلف التطبيقات.

## مستقبل العمل أكثر ذكاءً مع ClickUp AI

إن معرفة كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي يتلخص في الآتي:

اطرح الأسئلة الصحيحة للحصول على أفضل إجابات للذكاء الاصطناعي، وفكر بعناية في التفاصيل التي يجب تضمينها أو حذفها. هذا يزيد من إنتاجيتك ولكنه يحافظ أيضاً على الخصوصية والقضايا الأخلاقية. ✅

مع وجود أكثر من 100 مطالبة قائمة على الأدوار وواجهة سهلة الاستخدام، فإن ClickUp AI هو الحل الأمثل للكتابة و أداة تعليمية للطلاب (والمبتدئين) الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية لبدء استخدام الذكاء الاصطناعي.

يمكنك استكشاف وظائف ClickUp AI المتقدمة للمستخدمين المحترفين والشركات لإدارة العمليات التجارية والمشاريع والمستندات.

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