10 أدوات ذكاء اصطناعي تعليمية للطلاب في عام 2025

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب لا غنى عنها، بدءًا من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي إلى تحسين الفروق الدقيقة في الكتابة إلى الحصول على تعليقات فورية على العروض التقديمية.

والجزء الأفضل؟ العديد من هذه الأدوات الرائدة أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي ليست محجوزة للنخبة فقط - فهي متاحة وبأسعار معقولة، مما يجعلها نعمة للمنظمات غير الربحية والأفراد ذوي الميزانية المحدودة.

سواء كنت تتطلع إلى صياغة مقالات لا تشوبها شائبة أو إتقان فن التواصل، تعمّق في استكشاف أفضل 10 أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعام 2024 مصممة خصيصاً لنجاحك الأكاديمي.

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب؟

تشير أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب إلى العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الرحلة الأكاديمية أو تحسينها أو تبسيطها. على عكس الأدوات الرقمية التقليدية، تعمل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تكييف تجارب التعلم والتنبؤ بها وتخصيصها بناءً على الاحتياجات والأنماط الفردية لكل طالب.

فيما يلي تفصيل لما تقدمه هذه الأدوات:

التعلم المخصص: كل طالب فريد من نوعه، ويمكن لأفضل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تتعرف على ذلك. فهي تتكيف مع وتيرة كل طالب وأسلوبه في التعلم وتفضيلاته لتقديم محتوى مخصص، سواء كان ذلك في شكل مواد للقراءة أو اختبارات أو دروس تعليمية

كل طالب فريد من نوعه، ويمكن لأفضل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تتعرف على ذلك. فهي تتكيف مع وتيرة كل طالب وأسلوبه في التعلم وتفضيلاته لتقديم محتوى مخصص، سواء كان ذلك في شكل مواد للقراءة أو اختبارات أو دروس تعليمية التغذية الراجعة الفورية: يمكن لأدوات التعليم بالذكاء الاصطناعي تحليل الواجبات والعروض التقديمية والمشاريع، وتقديم التغذية الراجعة في الوقت الفعلي. تساعد هذه الاستجابة الفورية الطلاب على فهم مجالات التحسين لديهم دون انتظار تقييمات المعلمين

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تحسينات الإنتاجية: من تنظيم جداول الدراسة إلى وضع تذكيرات بمواعيد تسليم الواجبات، تم تجهيز أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في إدارة الوقت والتنظيم، مما يضمن لهم البقاء على رأس مهامهم الأكاديمية

من تنظيم جداول الدراسة إلى وضع تذكيرات بمواعيد تسليم الواجبات، تم تجهيز أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في إدارة الوقت والتنظيم، مما يضمن لهم البقاء على رأس مهامهم الأكاديمية التعلّم التفاعلي: غالبًا ما تأتي أدوات الذكاء الاصطناعي مع روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين والمنصات التفاعلية التي تجعل التعلم جذابًا وديناميكيًا، مما يكسر رتابة طرق الدراسة التقليدية.

غالبًا ما تأتي أدوات الذكاء الاصطناعي مع روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين والمنصات التفاعلية التي تجعل التعلم جذابًا وديناميكيًا، مما يكسر رتابة طرق الدراسة التقليدية. رؤى قائمة على البيانات: تقوم هذه الأدوات بجمع البيانات وتحليلها بناءً على أداء الطالب، مما يعطي رؤى حول نقاط القوة والضعف ومجالات النمو المحتملة، مما يساعد في التخطيط الأكاديمي بشكل أفضل

تقوم هذه الأدوات بجمع البيانات وتحليلها بناءً على أداء الطالب، مما يعطي رؤى حول نقاط القوة والضعف ومجالات النمو المحتملة، مما يساعد في التخطيط الأكاديمي بشكل أفضل إمكانية الوصول والشمولية: تقدم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الآن ميزات تجعل التعلم في متناول الطلاب ذوي الإعاقة. يضمن الذكاء الاصطناعي أن يظل التعليم شاملاً للجميع، بدءًا من وظائف تحويل الصوت إلى نص إلى الوسائل البصرية

كيف يمكن للطلاب استخدام الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول مسار تعلم الطالب، ولكن المفتاح يكمن في تسخير قوته بشكل فعال. إليك كيف يمكن للطلاب الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي:

تحديد أهداف واضحة: ابدأ بفهم واضح لما ترغب في تحقيقه باستخدامالأهداف الذكية. هل تتطلع إلى تحسين مهاراتك في كتابة المقالات، أو تسعى للحصول على مساعدة في حل مسائل الرياضيات، أو تهدف إلى تنظيم روتينك الدراسي بشكل أفضل؟

ابدأ بفهم واضح لما ترغب في تحقيقه باستخدامالأهداف الذكية. هل تتطلع إلى تحسين مهاراتك في كتابة المقالات، أو تسعى للحصول على مساعدة في حل مسائل الرياضيات، أو تهدف إلى تنظيم روتينك الدراسي بشكل أفضل؟ امزج التقليدي بالتكنولوجي: تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي مزايا غير مسبوقة ولكنها تكون أكثر فعالية عندما تقترن بأساليب التعلم التقليدية. على سبيل المثال، بعد تلقي ملاحظات من أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ناقشها مع معلم أو زميل للحصول على رؤى إضافية

تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي مزايا غير مسبوقة ولكنها تكون أكثر فعالية عندما تقترن بأساليب التعلم التقليدية. على سبيل المثال، بعد تلقي ملاحظات من أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ناقشها مع معلم أو زميل للحصول على رؤى إضافية الانخراط في التعلم التفاعلي: استخدم المنصات التفاعلية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات الدردشة أو المعلمين الافتراضيين. توفر هذه المنصات مشاركة في الوقت الفعلي، مما يسهل فهم الموضوعات المعقدة والاحتفاظ بها

استخدم المنصات التفاعلية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات الدردشة أو المعلمين الافتراضيين. توفر هذه المنصات مشاركة في الوقت الفعلي، مما يسهل فهم الموضوعات المعقدة والاحتفاظ بها قم بالتحليل والتكيف: توفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي رؤى قائمة على البيانات حول أنماط التعلم الخاصة بك. قم بمراجعة هذه التحليلات بانتظام لفهم نقاط قوتك والمجالات التي تحتاج إلى الاهتمام

توفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي رؤى قائمة على البيانات حول أنماط التعلم الخاصة بك. قم بمراجعة هذه التحليلات بانتظام لفهم نقاط قوتك والمجالات التي تحتاج إلى الاهتمام تأكد من خصوصية البيانات: أثناء استخدام أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تتطلب بيانات شخصية أو سجلات أكاديمية، تأكد من أن المنصة تحترم خصوصية المستخدم

أثناء استخدام أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تتطلب بيانات شخصية أو سجلات أكاديمية، تأكد من أن المنصة تحترم خصوصية المستخدم ابقَ منفتحًا على التعليقات: إحدى السمات المميزة لأدوات الذكاء الاصطناعي هي التعليقات الفورية. تهدف الانتقادات أو الاقتراحات أو التوصيات التي تقدمها هذه الأدوات إلى تعزيز مهاراتك وفهمك

إحدى السمات المميزة لأدوات الذكاء الاصطناعي هي التعليقات الفورية. تهدف الانتقادات أو الاقتراحات أو التوصيات التي تقدمها هذه الأدوات إلى تعزيز مهاراتك وفهمك ابقَ فضوليًا: الذكاء الاصطناعي مجال رائع ذو إمكانات لا حدود لها. تعمق في هذا المجال، واستكشف تعقيداته، وابقَ فضوليًا حول كيف يمكن للتعلم الآلي أو الشبكات العصبية أو معالجة اللغة الطبيعية أن تعزز رحلتك الأكاديمية

## أفضل 10 أدوات تعليمية للذكاء الاصطناعي في عام 2024

في عام 2024، سيشهد المشهد التعليمي تحولاً في المشهد التعليمي من خلال عدد كبير من المنصات المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إليك قائمة مُنتقاة لأفضل 10 أدوات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقود مسيرة التعليم وتُحدث ثورة في تجارب التعلم للطلاب على مستوى العالم.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp Brain للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

في المشهد المتطور باستمرار للأدوات الرقمية، برزت ClickUp كواحدة من أفضل الأدوات الرقمية، ليس فقط باعتبارها أداة تقليدية أداة تقليدية لإدارة المشاريع للطلاب ولكن أيضًا كأداة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لنجاح الطلاب. الجمع بين أفضل الميزات التنظيمية مع براعة ClickUp Brain ، ClickUp يعيد تعريف كيفية تعامل الطلاب مع المهام والمشاريع والتعاون الجماعي.

مع برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التعليمية ، يمكن للطلاب تقسيم المهام إلى خطوات فردية، مما يجعل المشاريع الشاقة أكثر سهولة، ومن ثم ترتيب تلك المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها حتى يتمكنوا من التركيز على ما هو أكثر أهمية.

تعمل أدوات ClickUp التعاونية على تحويل الواجبات الجماعية من عمل روتيني إلى متعة بفضل التحرير في الوقت الفعلي، وميزات التعليق المتقدمة، ومحادثة ClickUp. تُقدِّم أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp تحليلًا للإنتاجية يقترح مجالات التحسين ويحسِّن روتين الدراسة.

يمكن أن يساعد كاتب الذكاء الاصطناعي ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp الطلاب على تلخيص المعلومات الأساسية بسرعة، وهو أمر رائع لتحليل الأوراق البحثية أو تعلم موضوعات جديدة. باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي، يمكن للطلاب أيضًا تعلم كيفية الكتابة بشكل أفضل. يمكنهم الاطلاع على أمثلة للكتابة الجيدة والحصول على نصائح ذكية لتحسين عملهم.

باختصار، ClickUp ليست مجرد أداة أخرى لإدارة المشاريع؛ إنها منصة ذكاء اصطناعي شاملة مصممة خصيصاً لتناسب المتطلبات الفريدة لحياة الطلاب. من خلال الاستفادة من كاتب الذكاء الاصطناعي القوي وذكاء مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للطلاب تمهيد الطريق للتميز الأكاديمي ومستقبل من التنفيذ السلس للمشروعات.

ClickUp أفضل الميزات

باستخدام مهام ClickUp Tasks، يمكن للطلاب تنظيم الواجبات والمشروعات والمساعي الأكاديمية الأخرى في أجزاء يمكن إدارتها

أتمتة المهام الروتينية وإعداد مهام سير العمل لتبسيط العمليات

الكل مستندات ClickUp والمناقشات والمهام في مكان واحد، مما يقضي على متاعب التبديل بين تطبيقات متعددة

يتكامل ClickUp بسلاسة مع العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي يستخدمها الطلاب عادة، مثل تقويم Google وDrive وحتىتطبيقات تدوين الملاحظات اعتمادًا على ما يفضله الطالب، يمكنه تصور المهام والمشروعات كقائمة، أو على لوحة على غرار كانبان، أو على تقويم، مما يوفر مرونة في أنماط إدارة المشروع

مراقبة الوقت المستغرق في المهام أو المشاريع المختلفة لضمان تخصيص الوقت بكفاءة

لا تفوّت أي موعد نهائي مع نظام التذكير القوي في ClickUp. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنظيم نفسك معClickUp جدول الحصص الدراسية وقوالب دراسة الوقت مع تحسينات الذكاء الاصطناعي، يتكيف ClickUp مع نمط عمل الطالب، ويقدم اقتراحات ورؤى مخصصة



قيود ClickUp

ذكر بعض المستخدمين أنه على الرغم من أن ClickUp قوي وغني بالميزات، إلا أنه قد يكون مربكاً في البداية، خاصةً بالنسبة لأولئك الجدد على أدوات إدارة المشاريع

بينما تحظى واجهة ClickUp على سطح المكتب بالتقدير على نطاق واسع، أشار بعض المستخدمين إلى أن تجربة تطبيق الهاتف المحمول يمكن أن تكون أكثر انسيابية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. كويلبوت

عبر كويلبوت في عصر أصبح فيه التواصل الواضح والواضح والدقيق أمرًا بالغ الأهمية، يبرز QuillBot كمنارة للطلاب. ثوري أداة ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات ، تم تصميم QuillBot خصيصًا لتحسين جودة المحتوى المكتوب وتعدد استخداماته.

إن واجهته البديهية وخوارزمياته المتقدمة تجعله أداة لا غنى عنها للطلاب الذين يسعون جاهدين للتميز في الكتابة.

يعمل QuillBot كزوج ثانٍ من العيون، مما يساعد الطلاب على تنقيح واجباتهم المكتوبة ورفع مستواها وضمان ترك أفضل انطباع. يمكن للطلاب تسريع عملية التحرير والتدقيق اللغوي بشكل كبير من خلال الاقتراحات والتصحيحات الفورية، مما يوفر وقتًا ثمينًا.

يمكن للطلاب إرسال واجباتهم بثقة تامة مع العلم أن عملهم قد تمت مراجعته وتحسينه بواسطة أداة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبمرور الوقت، ومع استمرار تفاعل الطلاب مع اقتراحات QuillBot، يمكنهم تحسين مهاراتهم الكتابية بشكل عضوي واستيعاب عادات الكتابة الأفضل. بفضل مزيجه من الميزات المتقدمة وتصميمه سهل الاستخدام، ليس من المستغرب أن يعتبر الكثيرون في المجال الأكاديمي Quillbot أحد الأصول الأساسية في مجموعة أدوات الكتابة الخاصة بهم.

أفضل ميزات Quillbot

يوفر QuillBot امتدادًا مفيدًا للمتصفح ويتكامل بسلاسة مع منصات مثل مستندات Google وMicrosoft Word

يمكن للطلاب إدخال جمل أو فقرات والحصول على نسخ بديلة تحتفظ بالمعنى الأصلي ولكن باستخدام صياغة مختلفة

يقدم QuillBot العديد من الأوضاع، بما في ذلك الوضع القياسي والطلاقة والإبداعي وغير ذلك، لتلبية احتياجات الكتابة المختلفة. ويوفر كل وضع من هذه الأوضاع صياغة مختلفة للمحتوى، مما يسمح للطلاب بالعثور على الأسلوب والأسلوب الذي يناسب عملهم.

يمكن أن يقترح QuillBot مرادفات لكلمات معينة، مما يساعد الطلاب في تنويع مفرداتهم وتعزيز ثراء المحتوى الخاص بهم

بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجمل، يقدم QuillBot اقتراحات لتصحيح الأخطاء النحوية وتحسين طلاقة الجمل، مما يضمن أن يكون عمل الطلاب دقيقًا وواضحًا في آنٍ واحد

قيود QuillBot

على الرغم من أن QuillBot بارع في إعادة الصياغة، إلا أن هناك حالات قد لا يستوعب فيها السياق الدقيق لجمل معينة أو يحتفظ به تمامًا، مما يؤدي إلى اقتراحات قد تكون غير دقيقة. لهذا السبب، قد يفضّل بعض الأشخاصبديل كويلبوت يقدم QuillBot كلا الإصدارين المجاني والمتميز. وقد لاحظ بعض الطلاب أن الإصدار المجاني، على الرغم من فائدته، إلا أن له قيودًا فيما يتعلق بعدد الكلمات والوصول إلى جميع الميزات. قد يتطلب ذلك ترقية لمن يحتاجون إلى استخدام مكثف.

في بعض الأحيان، قد يميل QuillBot إلى مرادفات أو عبارات معينة أكثر من غيرها، مما يؤدي إلى تكرار محتمل للمفردات إذا لم يتم التحقق منها مرة أخرى

بالنسبة للجمل المعقدة أو المتخصصة جدًا، خاصة تلك المتعلقة بموضوعات أكاديمية أو علمية محددة، قد يواجه QuillBot أحيانًا صعوبة في تقديم صياغة مرضية

تسعير QuillBot

مجاني

القسط: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. الدرجات

عبر نطاق الدرجات لقد تم تطوير عملية التقدير والتقييم، التي عادةً ما تستغرق وقتًا طويلاً وغالبًا ما تكون ذاتية، في القرن الحادي والعشرين مع تقديم Gradescope. تم تصميم هذه المنصة المعززة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لتبسيط عملية التقدير للمدرسين وتقديم ملاحظات قيمة للطلاب.

مع القواعد التفصيلية المستخدمة في Gradescope، يفهم الطلاب بوضوح كيفية تقييمهم، مما يقلل من الذاتية ويعزز العدالة. نظرًا لأنه يمكن للمدرسين تقدير الإجابات المتشابهة على دفعات، يتم ضمان حصول الطلاب على ملاحظات متسقة، حتى في الفصول الكبيرة.

تعني كفاءة نظام Gradescope أنه يمكن للمدرسين تقدير الواجبات بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تقديم ملاحظات أسرع للطلاب. وتسمح التعليقات التوضيحية المباشرة على الواجبات للطلاب برؤية الأماكن التي تفوقوا فيها أو التي يحتاجون فيها إلى التحسين بالضبط، مما يسهل الفهم والنمو بشكل أفضل.

يعمل تطبيق Gradescope، بمزيج من تحسينات الذكاء الاصطناعي والتصميم الذي يركز على المستخدم، على تغيير مشهد التقييمات الأكاديمية. بالنسبة للطلاب، لا يقتصر الأمر بالنسبة لهم على الحصول على الدرجات فحسب، بل الحصول على رؤية أوضح وأكثر شفافية لتقدمهم الأكاديمي ومجالات نموهم.

أفضل ميزات تطبيق Gradescope

يسمح موقع Gradescope للمدرسين بإنشاء قواعد تقييم مفصلة، مما يضمن اتساق معايير التقدير وشفافيتها. وبمجرد تعيين قاعدة تقييم لإجابة معينة، يمكن تطبيقها على الإجابات المتشابهة، مما يسرع من العملية

توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام حيث يمكن مسح الواجبات ضوئياً وتحميلها. تدعم تنسيقات مختلفة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لأنواع مختلفة من التقييمات

يمكن للمدرسين تقديم ملاحظات وتعليقات توضيحية محددة مباشرةً على العمل المُرسَل

يمكن لمنصة Gradescope تحليل الواجبات لاكتشاف أوجه التشابه المحتملة مع الواجبات المرسلة الأخرى، مما يساعد على دعم النزاهة الأكاديمية

يمكن ل Gradescope التكامل بسلاسة مع منصات LMS الشائعة، مما يضمن سهولة وصول الطلاب إلى التقديرات والملاحظات

قيود نطاق التقديرات

بالنسبة للمعلمين الذين ليسوا على دراية بالمنصة، قد يستغرق إعداد الواجبات وقواعد التقدير على Gradescope بعض الوقت في البداية. ويتطلب ذلك فهم منهجية التقدير الفريدة للمنصة وواجهتها

إذا كانت إجابات الطلاب المكتوبة (للواجبات التي تم مسحها ضوئيًا) غير واضحة أو مقروءة، فقد تواجه المنصة صعوبة في تحديدها وتصنيفها بشكل صحيح، مما قد يؤثر أحيانًا على عملية التقدير

في حين أن تقدير الدرجات بمساعدة الذكاء الاصطناعي في Gradescope ثوري، إلا أنه يعمل بشكل أفضل مع أنواع محددة من الأسئلة. قد لا تستفيد الإجابات الأكثر ذاتية أو المفتوحة من ميزة التقدير الدفعي بنفس القدر من ميزة التقدير الدفعي

على الرغم من أن Gradescope يهدف إلى التكامل مع العديد من أنظمة إدارة التعلم، فقد تنشأ مشكلات أو تناقضات في المزامنة من حين لآخر، مما يتطلب التدخل اليدوي

تسعير #### تسعير Gradescope

الأساسي: 1 دولار/شهر لكل مستخدم

1 دولار/شهر لكل مستخدم الفريق: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم منفرد: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Gradescope

G2: 4.1/5 (أكثر من 6 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 6 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3 مراجعات)

تحقق من هذه أدوات تقويم الذكاء الاصطناعي !

4. Otter.ai

عبر Otter.ai في عالم اليوم الأكاديمي سريع الوتيرة، حيث المحاضرات والندوات والمناقشات الجماعية هي القاعدة، فإن وجود أداة لالتقاط المحتوى المنطوق ونسخه وتحليله يمكن أن يكون ذا قيمة لا تقدر بثمن. أدخل Otter.ai، وهي خدمة نسخ متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي غيرت قواعد اللعبة لعدد لا يحصى من الطلاب.

من خلال تحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي، لا تقوم Otter.ai بالنسخ فحسب، بل تُغيّر طريقة تفاعل الطلاب مع المحتوى السمعي. باستخدام Otter.ai، يمكن للطلاب التقاط كل كلمة من المحاضرة، مما يضمن عدم تفويت أي تفاصيل مهمة. بدون ضغط تدوين الملاحظات، يمكن للطلاب أن يكونوا أكثر حضوراً أثناء المحاضرات، مع التركيز على فهم المحتوى واستيعابه.

يمكن أن تكون التدوينات وسيلة مساعدة قيّمة للدراسة، حيث تساعد الطلاب على مراجعة ومراجعة محتوى المقرر الدراسي بشكل أكثر فعالية. بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو غير الناطقين باللغة الإنجليزية، يمكن أن يفيد الحصول على نسخة مكتوبة من المحاضرة بشكل كبير في الفهم.

تبرز Otter.ai كأداة ممتازة للذكاء الاصطناعي، وهي مهيأة تماماً لتلبية احتياجات الطلاب المتعددة الأوجه. وسواء أكانت إعادة النظر في موضوعات المحاضرات المعقدة، أو التعاون في المشاريع الجماعية، أو ضمان عدم تفويت أي كلمة منطوقة، فإن Otter.ai هو الرفيق الموثوق به للطالب في الرحلة الأكاديمية.

أفضل ميزات Otter.ai

يمكن لمنصة Otter.ai تدوين المحاضرات والاجتماعات والمحادثات في الوقت الفعلي، مما يسمح للطلاب بالتركيز على الاستماع والمشاركة بدلاً من تدوين الملاحظات المحموم

حتى في إعدادات المجموعات، يمكن للمنصة تحديد المتحدثين المختلفين والتمييز بينهم، مما يضمن أن تكون التدوينات واضحة ومنظمة

يمكن البحث بسهولة في النصوص، مما يسمح للطلاب بالبحث بسرعة عن موضوعات أو عبارات أو مقاطع معينة من المحاضرة

يمكن أن تتكامل أداة Otter.ai مع منصات مختلفة، مثل Zoom، لنسخ المحاضرات والاجتماعات عبر الإنترنت مباشرةً

تسمح الأداة للمستخدمين بإضافة مفردات مخصصة، مما يضمن تدوين المصطلحات الخاصة بالمجال أو الموضوع بدقة

يتم تخزين النسخ بشكل آمن في السحابة، مما يضمن سهولة الوصول إليها من أي جهاز

يمكن للطلاب مشاركة نسخهم مع أقرانهم دون عناء، مما يجعل جلسات الدراسة التعاونية أو المشاريع الجماعية أكثر كفاءة

قيود Otter.ai

على الرغم من أن Otter.ai هي واحدة من أفضل الخدمات في مجالها، إلا أنه لا توجد خدمة نسخ لا تشوبها شائبة. يمكن أن يؤدي النطق الخاطئ أو اللكنات الثقيلة أو ضوضاء الخلفية في بعض الأحيان إلى أخطاء في النسخ

بالنسبة للنسخ في الوقت الفعلي، يعد الاتصال المستقر بالإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. قد يؤدي الاتصال الضعيف أو المتذبذب إلى تعطيل الخدمة

على الرغم من أن الإصدار المجاني مفيد، إلا أنه يأتي مع حد شهري للنسخ، وهو ما قد يكون مقيداً للطلاب الذين يستخدمون الخدمة بكثرة

تسعير #### Otter.ai

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Otter.ai لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

5. نوجي

عبر نوجي في مجال تعلم اللغة وتحسين المفردات، يبرز تطبيق Knowji كنجم ساطع. يجمع هذا التطبيق القائم على الذكاء الاصطناعي بين نقاط القوة في العلوم المعرفية والمبادئ التربوية والتكنولوجيا المتطورة لتقديم تجربة تعليمية فريدة من نوعها.

يسعى تطبيق Knowji، المصمم خصيصًا للطلاب، إلى تحويل مهمة بناء المفردات التي غالبًا ما تكون شاقة إلى مسعى جذاب ومثمر. من خلال فنون الاستذكار المرئية والتكرار المتباعد، يضمن تطبيق Knowji تعلم المفردات والاحتفاظ بها على المدى الطويل.

تجعل الواجهة التفاعلية للتطبيق والمحتوى المرئي والسمعي الغني تعلم المفردات أكثر جاذبية وأقل مللاً. تضمن القدرة على التكيّف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عدم إرهاق الطلاب أو عدم مواجهة التحديات التي تواجههم، مما يجعل رحلة تعلّمهم أكثر كفاءة ومكافأة.

من خلال الجمل السياقية، يكتسب الطلاب فهمًا أعمق لكيفية تناسب كل كلمة مع اللغة اليومية.

نوجي ليس مجرد تطبيق آخر للمفردات؛ إنه نظام تعليمي شامل. من خلال الدمج بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومبادئ العلوم المعرفية والرؤى التربوية، يضع تطبيق Knowji نفسه كأداة لا غنى عنها للطلاب الذين يهدفون إلى توسيع آفاقهم اللغوية.

أفضل ميزات Knowji

تعمل الميزات الصوتية على غرس الثقة في نفوس الطلاب، مما يضمن قدرتهم على نطق الكلمات الجديدة بشكل صحيح

تسمح ميزات تتبع تقدم الطلاب للطلاب بتحديد أهداف المفردات وتحقيقها، مما يمنحهم إحساسًا واضحًا بالتوجيه والإنجاز

بناءً على التقدم والأداء الفردي للطالب، تتكيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في نوجي لتزويد المتعلمين بمحتوى مخصص، مما يضمن لهم دائماً مواجهة التحديات بالمستوى المناسب

لتوفير السياق، يتم إقران الكلمات بأمثلة على الجمل، مما يساعد الطلاب على فهم تطبيقها العملي

يستخدم "نوجي" مبادئ التكرار المتباعد، حيث يقدم الكلمات على فترات زمنية مثالية لضمان الاحتفاظ بها على المدى الطويل

قيود نوجي #### قيود نوجي

قوائم المفردات في نوجي مصممة لفئات عمرية معينة وللتحضير للامتحانات. قد يجد بعض المستخدمين الحاجة إلى قوائم كلمات أكثر تقدمًا أو تنوعًا، خاصةً للاستخدام الأكاديمي أو المهني المتخصص

يعتمد التطبيق بشكل كبير على الاستذكار البصري والإشارات السمعية. قد يجد الطلاب الذين لا يتوافقون مع أنماط التعلُّم هذه طرقًا أخرى أكثر فعالية

قد يستهلك المحتوى المرئي والسمعي الغني، على الرغم من فائدته للتعلم، قد يستهلك قدرًا كبيرًا من ذاكرة الجهاز، خاصةً إذا تم تنزيل قوائم كلمات متعددة

لا يوجد إصدار لسطح المكتب

تسعير نوجي

يختلف حسب الوحدة. قم بزيارة متجر Apple Store أو متجر Google Play لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات نوجي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. OpenAI

عبر OpenAI في عالم الذكاء الاصطناعي الصاخب، تبرز OpenAI كواحدة من أبرز رواد هذه الصناعة. ومن خلال التزامها بضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بالنفع على البشرية جمعاء، أصدرت OpenAI مجموعة من الأدوات والمنصات ذات الإمكانات الهائلة في المجالات الأكاديمية.

يمكن لعروض OpenAI أن تكون ثورية بالنسبة للطلاب، مما يبشر بعصر جديد من البحث والفهم ونشر المعرفة. تُعد مكتبة OpenAI الواسعة من الأوراق البحثية والدراسات بمثابة خزان معرفي قيّم للطلاب.

يمكن أن تساعد نماذج لغوية مثل GPT في الصياغة والتحرير وحتى العصف الذهني، مما يعزز قدرات الطلاب على الكتابة والبحث.

إن OpenAI ليس مجرد اسم في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بل هو منارة لتقدم الطلاب وابتكارهم ونموهم المسؤول. بالنسبة للطلاب، فهي تقدم فرصة ذهبية ليكونوا جزءًا من ثورة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن لهم التجهيز والتنوير والتمكين لمواجهة تحديات وفرص الغد.

أفضل ميزات OpenAI

معالجة اللغة الطبيعية تسهّل على الطلاب الحصول على إجابات ببساطة عن طريق كتابة السؤال

يمكن للطلاب استخدام Dall-E لإنشاء أعمال فنية لعروضهم التقديمية

يمكن لـ OpenAI ضبط نبرته ولغته وبنية جمله لتناسب مستوى فهم الطالب للموضوع

قيود OpenAI

على الرغم من أن OpenAI يؤكد على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الطلاب بحاجة إلى توخي الحذر والتوعية بشأن إساءة الاستخدام المحتملة لمثل هذه الأدوات القوية، خاصة في البيئات الأكاديمية، لمنع الانتحال أو التحريف

تتطلب بعض النماذج المتقدمة في OpenAI، مثل الإصدارات الأكبر من GPT، موارد حسابية كبيرة للتدريب، وهو ما قد يكون بعيدًا عن متناول الطالب العادي

تسعير OpenAI

يعتمد على النموذج المستخدم وعدد الكلمات المنتجة. قم بزيارة OpenAI لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات OpenAI

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. Audiopen.ai

عبر Audiopen.ai أثناء التنقل في العصر الرقمي، يبحث الطلاب باستمرار عن أدوات لتبسيط عملية التعلم وتعزيز الإنتاجية. ادخل إلى Audiopen.ai - وهو حل رائد للذكاء الاصطناعي يحول الملاحظات الصوتية بطريقة سحرية إلى نص منقح وجاهز للنشر. سواء أكنت طالبًا تقوم بصياغة ورقة بحثية، أو تفكر في موضوع مقال صعب، أو ببساطة تقوم بالعصف الذهني للأفكار، فإن Audiopen.ai هنا لإعادة تعريف تجربة إنشاء المحتوى الخاص بك.

باستخدام Audiopen.ai، يمكنك صياغة الأوراق والمذكرات ورسائل البريد الإلكتروني في جزء صغير من الوقت المعتاد، مما يعزز الإنتاجية. تجعل الأداة من السهل الانتقال من الأفكار الغامضة إلى نص متماسك وجاهز للنشر دون عناء.

تضمن قابلية الأداة للتكيف مع أنماط الكتابة الفردية أن يعكس الإخراج صوتك الأصيل. سواء كنت تقوم بكتابة رسالة بريد إلكتروني أو نص أو منشور مدونة، فإن Audiopen.ai هو الحل الشامل.

أفضل مزايا Audiopen.ai

من خلال وضع العلامات، يمكن الوصول إلى ملاحظاتك دائمًا وتنظيمها جيدًا

تضمن لك ميزة تعدد اللغات إمكانية استفادة غير الناطقين باللغة الإنجليزية على حد سواء

أضف مفرداتك الخاصة - وهي مثالية لأسماء العلم أو المصطلحات الأكاديمية

سواء كنت ترغب في استخدام أسلوب غير رسمي في إرسال البريد الإلكتروني أو تهدف إلى الدقة المتناهية في الدقة، يمكن ل Audiopen.ai تكييف أسلوب كتابته. حتى أن هناك خياراً لأسلوب مخصص يعكس صوتك الفريد من نوعه

تم تصميم الذكاء الاصطناعي للتخلص من كلمات الحشو والعبارات المتكررة وأي مقاطع غير مترابطة، مما يمنحك محتوى موجزاً وهادفاً

يضمن توفر الويب وتطبيق الهاتف المحمول سهولة الوصول إليه من أي جهاز وفي أي وقت

يأتي مزودًا بميزةامتداد كروم للذكاء الاصطناعي قيود Audiopen.ai

يمكن أن يبدو وقت النسخ للنسخة المجانية محدودًا

هذا تطبيق جديد للغاية، لذا لا تزال هناك بعض الأخطاء. ومع ذلك، فإن المطور متجاوب مع طلبات الميزات والاهتمامات

تسعير Audiopen.ai

مجاني

السعر: 75 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Audiopen.ai

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. برينلي

عبر برينلي Brainly يشبه نوعًا ما موقع Reddit الأكاديمي. بدعم من الطلاب والخبراء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، تضم قاعدة بياناته الآن أكثر من 250 مليون إجابة لكل سؤال تحت الشمس.

تم تطويره بالتعاون مع تقنية GPT-4 التابعة لشركة OpenAI، وتستخدم أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي في Brainly قاعدة معارفها الواسعة لتقديم رحلة تعليمية أكثر حيوية وتخصيصًا وفعالية.

تجعل ميزات Brainly المحسّنة أدوات التعلُّم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، مما يمكّن الطلاب من طلب المساعدة في الواجبات المنزلية وإثراء فهمهم للمواد الدراسية وسد الفجوات المعرفية في الفصول الدراسية.

مهمة Brainly واضحة: تعزيز الفهم وتسريع التعلم في هذا العصر الرقمي الديناميكي.

أفضل ميزات Brainly

يمكن للمتعلمين الآن اختيار وظيفة "التبسيط" للحصول على شروحات مباشرة أو "التوسيع" للحصول على شرح أكثر شمولاً للموضوعات. يتيح ذلك للطلاب تخصيص عمق تعلمهم بناءً على احتياجاتهم الفردية

يمكن للطلاب الآن طرح أسئلة متابعة أو طلب توضيحات مفصلة حول الإجابات السابقة

لضمان موثوقية المعلومات، يدمج Brainly مشرفين خبراء يشرفون على جودة المحتوى

بالإضافة إلى مجرد العثور على الإجابات، يوفر Brainly منصة للطلاب للمناقشة والحوار والتعمق في الموضوعات مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم

لتشجيع المشاركة والتعلم المستمر، قام Brainly بدمج عناصر التلعيب مثل النقاط والرتب

تستخدم وظيفة البحث في Brainly الذكاء الاصطناعي لتقديم الإجابات الأكثر صلة، مما يجعل البحث عن المعلومات فعالاً

قيود برينلي

نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من محتوى Brainly من إنشاء المستخدم، يمكن أن يكون هناك بعض التناقضات في جودة ودقة الإجابات. وعلى الرغم من أن المنصة تستخدم الاعتدال، إلا أن العدد الهائل من المساهمات يمكن أن يؤدي إلى انزلاق بعض الإجابات غير الصحيحة أو دون المستوى الأمثل

على الرغم من أن Brainly تعمل بلغات ومناطق متعددة، إلا أن جودة المحتوى يمكن أن تختلف في بعض الأحيان عبر هذه اللغات، مما يؤدي إلى تباين في المعلومات المتاحة للطلاب من مختلف البلدان

توجد بعض ميزات Brainly المميزة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، والتي قد لا تكون متاحة لجميع الطلاب

تسعير برينلي

مجاناً

بالإضافة إلى: 24 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات براينلي

G2: 4.0/5 (أكثر من 13 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 13 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. العصفور الذكي

عبر العصفور الذكي تتخصص شركة Smart Sparrow، المتجذرة في مهمة صياغة تجارب تعليمية رقمية لا مثيل لها، في بيئات التعلم التكيفية والمحاكاة والتلعيب. إنهم شركاؤك في تحقيق الرؤى، حيث يقدمون خدمات من الاستشارات الاستراتيجية إلى تطوير البرمجيات المخصصة.

تدمج Smart Sparrow بشكل فريد بين قوة الذكاء الاصطناعي وأناقة التصميم، حيث تضمن القوالب القابلة للتحرير ومكتبة المكونات الواسعة أن تصميم البرامج التعليمية التفاعلية الغنية بصرياً أمرًا سهلاً للغاية.

وبفضل أذونات المستخدم الدقيقة، يمكنك التعاون في إنشاء برامج دراسية مع الأقران والزملاء والموردين الخارجيين.

سواء كنت تقوم بالنشر من خلال نظام إدارة التعلم المفضل لديك أو تستخدم منصة Smart Sparrow، فهناك مرونة في كل خطوة. بالإضافة إلى ذلك، مع مزامنة دفتر التقديرات، يصبح التتبع أسهل.

إن Smart Sparrow ليست مجرد منصة تعليم إلكتروني أخرى؛ بل هي حركة نحو تكنولوجيا تعليمية أكثر تخصيصاً وجاذبية وابتكاراً. بفضل ميزاته التي لا تعد ولا تحصى وتركيزه القوي على تجربة المستخدم، فإنه يجسد حقًا مستقبل التعلم الرقمي.

أفضل ميزات سمارت سبارو الذكية

تتميز المنصة بأداة التأليف WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه)، مما يسمح للمعلمين والطلاب بإنشاء تجارب تعليمية إلكترونية مذهلة ومؤثرة دون عناء

بفضل تحرير النص المنسق واستيراد الوسائط عالية الدقة وCSS المخصصة، فإن إمكانية التخصيص لا حدود لها

تتجاوز التحليلات والتقارير المضمنة مجرد التقديرات، حيث تقدم رؤى عميقة حول أنماط تعلم الطلاب، وتحديد مناطق المشاكل، وفهم كيفية تنقل الطلاب وتفاعلهم مع المحتوى

من سحب العناصر وإسقاطها، والاختيار من بين مجموعة واسعة من المكونات التفاعلية، وتخصيص خطط الدروس، يضمن Smart Sparrow رحلة رقمية سلسة

إنشاء خطط دروس مخصصة يحبها الطلاب. استورد عمليات محاكاة ومهام وأنشطة غنية تدفع الطلاب إلى الاندماج والتفاعل بنشاط

قيود سمارت سبارو الذكية

يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الميزات وخيارات التخصيص مربكة في البداية للمستخدمين غير المعتادين على أدوات تأليف التعليم الإلكتروني. قد يستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة للمعلمين، خاصة أولئك الأقل دراية بالتكنولوجيا، للتعرف على كيفية التنقل والاستفادة القصوى من إمكانات المنصة

على الرغم من أن سمارت سبارو يتميز بإمكانيات التكامل مع أنظمة إدارة التعلم (LMS)، إلا أن المستخدمين قد يواجهون بعض العوائق أو مشاكل في التوافق عند المزامنة مع بعض أنظمة إدارة التعلم

اعتماداً على ميزانية المؤسسة، قد تأتي مجموعة الميزات والإمكانيات المتقدمة بسعر قد يمثل تحدياً للمؤسسات الصغيرة أو المعلمين الأفراد

على الرغم من أن المنصة جاهزة للعمل على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، إلا أن التجربة على هذه الأجهزة قد لا تكون دائماً سلسة أو بديهية كما هو الحال على أجهزة سطح المكتب، خاصة عند الوصول إلى عمليات المحاكاة أو الأنشطة الأكثر تعقيداً

تسعير Smart Sparrow

حتى 5 متعلمين كحد أقصى: مجانًا

مجانًا ما يصل إلى 100 متعلم: 15 دولارًا لكل مستخدم لكل دورة تدريبية

15 دولارًا لكل مستخدم لكل دورة تدريبية ما يصل إلى 500 متعلم: 12 دولاراً/مستخدماً لكل دورة تدريبية

12 دولاراً/مستخدماً لكل دورة تدريبية أكثر من 500 متعلم: اتصل ب Smart Sparrow لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Smart Sparrow الذكية

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. ولفرام ألفا

عبر ولفرام ألفا شهد المشهد التعليمي نقلة نوعية مع ظهور الأدوات الرقمية. ووسط هذا الكم الهائل من الموارد المتاحة على الإنترنت، يبرز Wolfram Alpha كمحرك معرفي حسابي لا مثيل له.

فهو مصمم لخدمة كل من الطلاب والمهنيين على حد سواء، ويتجاوز مجرد البحث البسيط ليقدم إجابات لأسئلة معقدة في تخصصات متعددة. إن نهج ولفرام ألفا الفريد في البحث عبر الإنترنت هو ما يميزه عن غيره. على عكس محركات البحث التقليدية التي تسحب صفحات الويب التي تحتوي على إجابات محتملة، يحسب Wolfram Alpha الإجابات على الفور. وهذا يعني أن الطلاب يحصلون على إجابات مباشرة ودقيقة لأسئلة محددة، بدءاً من المعادلات الرياضية إلى البيانات التاريخية.

سواءً كنت من هواة التاريخ أو فيزيائيًا ناشئًا أو متحمسًا للرياضيات، فإن Wolfram Alpha يوفر لك كل ما تحتاج إليه. فهو يشمل الرياضيات والعلوم والهندسة والجغرافيا والتاريخ والموسيقى. بدلاً من مجرد تقديم الإجابات فقط، غالبًا ما يوفر Wolfram Alpha معلومات إضافية وموضوعات ذات صلة، مما يشجع الطلاب على مزيد من الاستكشاف وإشباع فضولهم.

ولفرام ألفا هو أكثر من مجرد محرك بحث. إنه رفيق الطالب في رحلة المعرفة. تضمن براعته الحسابية وقاعدته المعرفية الواسعة أن الطلاب لا يبحثون فقط بل يفهمون حقًا.

أفضل مزايا ولفرام ألفا

يفهم المحرك اللغة الطبيعية، مما يعني أن الطلاب لا يحتاجون إلى صياغة الأسئلة بصيغة تقنية محددة

مع وجود تطبيقات مخصصة لكل من iOS و Android، لا يقتصر مساعد التعلم الافتراضي هذا على سطح المكتب. سواء كنت في الحافلة أو في المقهى، يمكن للطلاب الحصول على القوة الحسابية الهائلة ل Wolfram Alpha في جيبهم مباشرةً

الأرقام والبيانات تنبض بالحياة مع إمكانيات التصور الديناميكي ل Wolfram Alpha. تساعد الرسوم البيانية والمخططات والتمثيلات المرئية الأخرى الطلاب على فهم المفاهيم المعقدة بشكل أكثر سهولة.

بالنسبة للطلاب الذين يتصارعون مع مسائل الرياضيات، لا يوفر Wolfram Alpha الإجابة فحسب، بل يمكنه أيضًا عرض تفاصيل الحل خطوة بخطوة، مما يساعد على الفهم والتعلم

قيود ولفرام ألفا

بينما يمكن ل Wolfram Alpha التعامل مع مجموعة واسعة من الأسئلة، إلا أن هناك منحنى تعليمي في صياغة الاستفسارات المعقدة للحصول على النتيجة المرجوة

قد لا تكون الأداة المناسبة للموضوعات الشخصية أو الأسئلة القائمة على الرأي أو المجالات التي تتطلب حكمًا بشريًا

بالنسبة للأسئلة الأكاديمية أو البحثية شديدة التخصص، قد تقدم المنصة في بعض الأحيان إجابة أكثر عمومية قد لا تتعمق في الفروق الدقيقة التي قد يبحث عنها الطالب أو الباحث

تسعير ولفرام ألفا

الأساسي: مجانًا

مجانًا الإحترافية: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم البرو بريميوم: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ولفرام ألفا

G2: 4.7/5 (أكثر من 3 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 3 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ClickUp: التفوق في الاختبار كأداة الذكاء الاصطناعي الأولى للطلاب

تقدم ClickUp مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا للتكيف مع الطبيعة الديناميكية لحياة الطلاب. من المشاريع الجماعية إلى المواعيد النهائية للأطروحات، ClickUp هو المساعد الرقمي الصامت الذي يتمنى كل طالب أن يكون لديه في وقت سابق. تساعد رؤيته القائمة على الذكاء الاصطناعي الطلاب على تحديد أولويات رحلتهم الأكاديمية وتحسينها وتصورها، مما يضمن سير كل شيء بسلاسة.

بينما كنا نتنقل بين العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المذهلة التي تعد بإحداث ثورة في التعليم، فإن ClickUp تتميز عن غيرها من الأدوات. ليس لأنها تدعي أنها تقوم بكل شيء، ولكن لأنها تفي بوعدها، وتضمن أن يكون الطلاب مجهزين وممكَّنين ومتقدمين دائمًا في رحلتهم الأكاديمية.

مع استمرار العام الدراسي وظهور التحديات، يمكن للطلاب أن يطمئنوا وهم يعلمون أنه مع ClickUp، فقد حصلوا بالفعل على درجة الامتياز في الاستعداد.