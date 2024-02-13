10 قوالب مجانية ومدفوعة لخطة الدرس للمعلمين والمعلمين

بالنسبة للمعلم الشغوف بالتعليم، يمكن أن يصبح إلقاء الدروس شأناً مستهلكاً بالكامل. تبدأ التدريس، وترمش مرة واحدة، وينتهي الدرس - لكنك لم تقترب حتى من إنهاء الدرس! الآن عليك أن تعيد هيكلة حصتك التالية لتختتم المحاضرة أو ربما تخطط لتلخيص الدرس حتى يتمكن طلابك من المتابعة من حيث توقفت.

سوء التنظيم و إدارة الوقت يمكن أن يفسد الدرس، بغض النظر عن مدى جاذبية الموضوع. لهذا السبب يعتمد أفضل المعلمين على خطط الدروس لتنظيم المواضيع والواجبات والأنشطة على أساس كل فصل على حدة. نظرًا لأن تصميم خطط الدروس يمكن أن يكون صعبًا، فإن استخدام القوالب فكرة جيدة دائمًا.

في هذه المقالة، سنناقش أفضل 10 قوالب لتخطيط الدروس لتحويل أي منهج دراسي إلى حصص جذابة وهادفة للطلاب. 🧑‍🏫

ما هو قالب خطة الدرس؟

تُعد قوالب تخطيط الدروس أدوات أساسية في التعليم لأنها تساعدك على إبقاء فصولك الدراسية على المسار الصحيح. ومع ذلك، قد يكون إنشاء نموذج من الصفر أمرًا صعبًا، خاصةً إذا كانت لديك واجبات أخرى ملحة مثل تصحيح الأوراق وحضور الاجتماعات.

لحسن الحظ، يمكنك أن تسلك طريقاً مختصراً باستخدام قوالب خطة الدرس.

تعشيش صفحة داخل صفحة في مستندات ClickUp

يوفر القالب إطارًا لإنشاء خطط مفصلة وسهلة المتابعة بناءً على أهدافك أو معرفتك السابقة. وهو يوفر أقسامًا معدة مسبقًا لتصور تدفق الموضوع والجدول الزمني للتدريس إلى جانب الموارد والواجبات ذات الصلة.

يمكن أن تحدد معظم القوالب المتاحة هيكل صفك الدراسي، مع إيلاء اهتمام خاص لـ

أنشطة التدريس والتعلم خلال فترة زمنية محددة المواد الدراسية اللازمة

مخرجات التعلم

طرق التقييم لقياس التقدم المحرز

باستخدام نموذج عالي الجودة، يمكنك أن تحافظ على حيوية وجاذبية حصصك الدراسية، وأن تهيئ للطلاب أجواءً تفاعلية وتوقعية، وأن توفر أداة مرجعية للمعلمين الآخرين الذين ينضمون إليها. 😍

كيفية اختيار قالب خطة الدرس المناسب

يمكنك العثور على الآلاف من نماذج خطط الدروس على الإنترنت، ولكن كيف تختار النموذج المناسب؟ إليك بعض الخصائص الجديرة بالملاحظة التي يجب الانتباه إليها:

المرونة: يمكن استخدام القالب المناسب لمختلف المواد والمستويات الدراسية. يجب أن يتكيف مع أساليب التدريس والطرق التربوية المختلفة الأقسام القياسية: يجب أن يساعدك على مواءمة دروسك مع معايير التعليم ذات الصلة. انظر ما إذا كان يستوعب أقسامًا مثل الأهداف والمواد التعليمية تخطيط الجدول الزمني: يجب أن يسمح بتخصيص نوافذ زمنية محددة للمفاهيم داخل الموضوع مع ترك بعض الفسحة للتعديلات (فكر في تنسيق خطة الدرس اليومية أو الأسبوعية) خيارات التعاون : إذا كنت تقوم بإنشاء خطط الدروس مع مدرسين أو باحثين أو معلمين آخرين، فإن ميزات التعاون مثل اللوحات البيضاء الرقمية والتحرير في الوقت الحقيقي، وسلاسل التعليقات، و تدوين الملاحظات ضرورية مساعدو الكتابة : هذا ليس ضروريًا، ولكن من الجيد أن يكون لديك من أجل الكفاءة. يقدم بعض موفري النماذج مساعدين للكتابة مدعومين بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء خطة درس شاملة لمجموعة متنوعة من الموضوعات

يمكن للذكاء الاصطناعي ClickUp AI إنشاء أنواع لا حصر لها من المستندات مثل ملخصات المشاريع، وخطط الدروس، وغيرها من المستندات لتسريع سير عملك

10 قوالب عالية الجودة لخطة الدرس للتدريس الملهم

لقد بحثنا في المئات من قوالب خطط الدروس واخترنا أفضل 10 قوالب تقدم أفضل الوظائف، والتي تم إنشاؤها بواسطة مزودي خدمات مرموقين مثل ClickUp و TeacherPlanet. استخدمها لصياغة خطط جذابة وسهلة المتابعة في وقت قصير! ✨

1. قالب تخطيط المنهج الدراسي ClickUp

يساعدك قالب تخطيط المنهج الدراسي ClickUp على التخطيط المسبق وإنشاء لمحات عامة مفصلة عن دروسك

إن إنشاء منهج دراسي ليس مجرد نزهة في الحديقة - يجب عليك تقييم الاحتياجات التعليمية، والعثور على موارد المحاضرات، وتنسيق جهودك ضمن إطار زمني محدد. إن نموذج تخطيط المنهج الدراسي ClickUp هو أداتك المثالية لجميع أنشطة التدريس وتخطيط الدروس!

يساعدك هذا القالب على تخطيط المقرر الدراسي بأكمله ويوفر للطلاب بنية تعليمية واضحة ومتسقة. تصور تدفقات الدروس والجداول الزمنية مع طرق عرض متعددة وقم بتعيين مقاييس تقدم قابلة للتتبع لكل فصل دراسي.

ابدأ بعرض جميع القوائم وحدد المادة (المواد) المعنية. قم بتطوير منهجك الدراسي عن طريق إضافة درس معين أو أنشطة الدروس، والمشاريع المختلفة، والاختبارات في شكل مهام مدرجة.

على سبيل المثال، إذا كنت تُدرِّس اللغة الإنجليزية ولديك 12 حصة دراسية في الفصل الدراسي، يمكنك إنشاء 12 مهمة لكل منها. فيما يتعلق بالتقييمات، يمكنك جدولة الاختبارات أو المشاريع وربطها بمهامك (الفصول الدراسية) للحصول على نظرة عامة واضحة للمقرر الدراسي.

لكل مهمة، تحصل على خمس مهام الحقول المخصصة افتراضيًا-المسند إليه وتاريخ الاستحقاق والأولوية والمطبوعات والموضوعات. قم بتخصيصها وإضافة قوائم منسدلة أو أشرطة التقدم أو الملفات لجعل قائمتك شاملة بصريًا قدر الإمكان.

تشمل طرق العرض الأخرى:

اللوحة: يحول مهامك إلى بطاقات ويصنفها بناءً على حالتها

يحول مهامك إلى بطاقات ويصنفها بناءً على حالتها التقويم: يعرض مهامك في شكل تقويم (مثالي لخطة الدروس الأسبوعية)

يعرض مهامك في شكل تقويم (مثالي لخطة الدروس الأسبوعية) الجدول الزمني: يمثل مهامك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر

نوصي باستخدام ClickUp Gantt Charts لتخطيط وجدولة منهجك الدراسي بمزيد من الوضوح. ✏️

2. قالب خطة درس الكلية ClickUp

يساعدك قالب خطة درس الكلية ClickUp College على تنظيم دروسك والتخطيط المسبق والاحتفاظ بجميع المعلومات المتعلقة بالفصل الدراسي في مكان واحد

هل تحتاج إلى أداة لإنشاء وتخصيص خطط الدروس الجامعية، وتنظيم المواد، وتتبع تواريخ الاستحقاق والتقدم المحرز، ورعاية الطلاب؟ إن قالب خطة درس الكلية ClickUp يقدم كل ما تبحث عنه وأكثر!

إن استخدام هذا القالب سهل وبديهي - ابدأ بإضافة دروس أو مقررات دراسية إلى عرض خطة الدرس. بعد ذلك، استخدم الحقول المخصصة لتحديد سمات المقرر الدراسي الرئيسية، مثل التقدير وهيكل الدرس والأهداف ونموذج التقييم وخطة الدرس التفصيلية.

صمم قوالب خطة الدرس المجانية الخاصة بك بدقة باستخدام طريقة عرض مرحلة ADDIE (ADDIE هي اختصار لـ التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم). هذا هو لوحة كانبان عرض المهام كبطاقات مرتبة حسب الحالة.

هذا القالب قابل للمشاركة بسهولة، بحيث يمكنك إرساله إلى زملائك في العمل ورؤسائك لمراجعته.

على الرغم من أنه مخصص في المقام الأول للمعلمين، إلا أنه يمكن استخدامه من قبل الطلاب الذين يتطلعون إلى تنظيم فصولهم و الحصول على تذكيرات للتواريخ المهمة. يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لـ طلاب الجامعات باتباع إطار عمل الأهداف الذكية وهي

محددة قابلة للقياس قابلة للتحقيق ذات صلة محددة زمنياً

يمكنك استخدام المعالم في ClickUp لتعيين أهداف الدورة التدريبية الرئيسية ونقاط التقدم وتتبعها.

3. قالب تخطيط الفصل الدراسي ClickUp

نظّم فصولك الدراسية بأدق التفاصيل باستخدام قالب تخطيط الفصل الدراسي ClickUp

يشبه تخطيط الفصل الدراسي تجميع قطع الألغاز معًا - يجب عليك معرفة كيفية ربط عناصر الدرس المختلفة لخلق تجربة مثمرة وجذابة. 🧩

إن قالب تخطيط فئة ClickUp يساعدك على تنظيم الفصول الدراسية الفردية وتعبئتها بالمهام والأنشطة المخطط لها بعناية - فكر في الأمر على أنه صف دراسي أداة المخطط التفصيلي أو المخطط اليومي . يقدم القالب عروضًا يومية وأسبوعية لـ تحديد أهداف التعلم .

لنفترض أنك تدرّس اللغة الإنجليزية وتريد تخصيص حصة لأدب الأطفال. ما عليك سوى تنزيل القالب وإضافة اسم الفصل وتاريخه لإنشاء مهام لكل درس تريد تغطيته (على سبيل المثال، أدب الأطفال المبكر، والمؤلفين المشهورين، والأعمال المؤثرة).

سيكون تاريخ الاستحقاق هو تاريخ درسك. قم بتكوين حقول مخصصة لإرفاق مواد التدريس أو تتبع التقدم أو إضافة ملاحظات. أثناء عقد صفك، يمكنك الاحتفاظ بالقالب مفتوحًا على الكمبيوتر المحمول الخاص بك و شطب المهام لتسهيل التنظيم.

في نهاية الفصل، قد ترغب في تعيين عمل تحضيري - في هذه الحالة، استخدم قائمة الواجبات المرسلة لإرسال نموذج ClickUp لإرسال الواجبات إلى طلابك. تتبع الواجبات المنزلية وتقديرها باستخدام حالات مثل "يجب القيام به" و"فشل" و"نجاح". 🏁

4. قالب خطة إدارة الفصل الدراسي ClickUp

نظّم جدولك الزمني وحافظ على صفك على المسار الصحيح مع قالب خطة إدارة الفصل الدراسي ClickUp

يُعد الفصل الدراسي مكاناً مقدساً للطلاب للتعلم والنمو، لذا فإن الحفاظ على أجوائه مفعمة بالرعاية والاحترام أمر بالغ الأهمية. إن نموذج خطة إدارة الفصل الدراسي ClickUp يمكن أن يكون مركزك المركزي لمراقبة سلوك الطلاب وجميع الأنشطة المتعلقة بالفصل. حافظ على تعلم الطلاب من خلال التخطيط الفعال للدروس لإدارة كل شيء بدءاً من الجداول الزمنية إلى الأحداث القادمة والاختبارات وحتى الرحلات الميدانية. 🏞️

هذا القالب يدور حول إدارة الفصل الدراسي الشاملة. يضم الحقول الثمانية المخصصة التالية لتصور المعلومات الحيوية حول مساحة التدريس الخاصة بك:

قسم الفصل المقرر الدراسي مدرس المقرر الهدف مخطط الجلوس رابط إجراءات الفصل الدراسي مستشار الفصل ملخص الدرس

يأتي القالب مزودًا بتقويم مدمج للفصل الدراسي ومخطط جانت البياني لـ جعل الجدولة أسهل . يمكنك أيضًا ضبط النغمة حول السلوك المتوقع في الفصل الدراسي واللياقة الأساسية. استخدم مستندات ClickUp لتحديد مجموعة من القواعد والتوقعات التي ترغب في الالتزام بها خلال كل حصة دراسية.

استخدم أهداف النقر لتحديد العقوبات والمكافآت المناسبة لتشجيع السلوك الجيد. يمكنك مشاركة القالب مع أولياء الأمور والمسؤولين وغيرهم من أصحاب المصلحة المستثمرين في نمو الطلاب.

5. قالب خطة عمل المعلم ClickUp

حوّل خططك إلى واقع ملموس باستخدام قالب خطة العمل اليومية ClickUp

التدريس أكثر بكثير من مجرد الدخول إلى الفصل الدراسي ومناقشة موضوع ما. فهو يتطلب مهارات تنظيم دقيقة - و قالب خطة عمل المعلم ClickUp يمكن أن يساعد في ذلك.

يعد قالب تخطيط الدرس مثاليًا لبناء وتنفيذ خطة عمل معقولة تشمل مكونات مثل مواد التدريس والمهام والموارد لحجم الفصل المستهدف. يمكنك أيضًا تقديم تفاصيل سياقية حول الجداول الزمنية وإجراءات التغذية الراجعة التي يجب اتباعها.

تنقل في خطة عملك باستخدام طرق عرض متعددة. تساعدك طريقة عرض خطوات العمل على تحديد مبادرتك وإنشاء قائمة مرجعية بالمهام لإكمالها. على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد تنظيم رحلة ميدانية للصف. في هذه الحالة، ستقوم بإنشاء مهام مثل الحصول على موافقة أولياء الأمور، والاتصال بشركات النقل، وترتيب الوجبات.

عرض الأهداف هو لوحة كانبان تعرض مهامك كبطاقات، ويمكنك استخدام أداة السحب والإفلات في ClickUp لنقلها. يعرض عرض الجدول الزمني بطاقاتك في تقويم، مرتبة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

إذا كانت خطة عملك تتطلب مدخلات من أولياء الأمور أو الزملاء، فما عليك سوى إنشاء المهام وتعيينها للأشخاص المعنيين. حدد تواريخ الاستحقاق وعلامات الأولوية والحالة لكل مهمة.

6. قالب جدول الفصل الدراسي ClickUp

يساعدك قالب جدول جدول ClickUp Classroom على تنظيم أنشطتك والتحكم في جدولك الزمني

نموذج جدول الفصل الدراسي قالب جدول الفصول الدراسية ClickUp هو أداة لا غنى عنها للمعلمين _دائمًا ما يكونون في عجلة من أمرهم. إنه في الأساس مركز مركزي جيد التنظيم لتخزين بيانات الحضور والواجبات وخطط الدروس وكل شيء بينهما.

حقق أقصى استفادة من هذا القالب من خلال الاستفادة من طرق العرض الرئيسية الثلاثة:

طريقة عرض جدول الحصص الدراسية: تقويم أسبوعي حيث يمكنك إنشاء مهام تمثل أنشطتك اليومية وفصولك وخططك. يمكنك تغيير العرض للإشراف على المهام لمدة يوم أو أربعة أيام أو شهر عرض الأنشطة: عرض قائمة بمهامك مرتبة حسب تواريخ الاستحقاق. استخدم الحقول المخصصة لإضافة تفاصيل مثل المدرس والغرفة والفئة والمستندات المرتبطة عرض ملاحظات الموضوع: انقر فوق المستندات لكل موضوع (أو خطة أو نشاط). استخدمها لتخزين معلومات إضافية حول مهامك والوصول إليها في أي وقت

سواءً كنت ترغب في تنظيم أيام عملك أو إدارة توافر الفصول الدراسية في مدرستك، يمكن أن يصبح هذا القالب صديقك المفضل. إنه أيضًا خيار ممتاز للتعاون - أضف مدرسين آخرين إلى خطة الدرس وقم بإدارة دروسك وفصولك الدراسية معًا، وشارك المواد، وناقش كيفية تحسين فصولك الدراسية. 🥰

7. ClickUp قالب جدول الفصل الدراسي للتعليم الخاص

قم بتنظيم وإدارة فصولك الدراسية الخاصة باستخدام قالب جدول جدول الفصل الدراسي للتعليم الخاص ClickUp للتعليم الخاص

تتطلب حصص التعليم الخاص جهداً إضافياً - فإلى جانب الأنشطة المعتادة، قد تضطر إلى مراعاة توافر المعدات، وخطط التعليم الفردي (IEPs)، وإدماج الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتاج إلى التنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء لجدولة الخدمات اللوجستية.

إن ClickUp قالب جدول الفصل الدراسي للتعليم الخاص يتيح لك إدارة فصول التعليم الخاص في لمح البصر. فهو يتيح لك تصور الموضوعات في تقويم مشترك، مع إرشادات وملاحظات مهمة لزملاء العمل والطلاب وأولياء الأمور.

لإنشاء تقويم، ابدأ بـ طريقة عرض جدول الحصص. قم بتكوين وإضافة التفاصيل اللازمة للأنشطة والفصول الدراسية والواجبات القادمة. قم بتعيين المدة الزمنية لكل إدخال واستخدم الألوان للتمييز بين أنواع الأنشطة.

تسرد طريقة عرض جميع الفصول/الأنشطة أنشطتك وفقًا لتاريخ استحقاقها، مما يتيح لك تحديد الأولويات والتحكم الكامل في جدولك الزمني. من ناحية أخرى، توفر لك طريقة عرض ملاحظات حصص التعليم الخاص مساحة لالتقاط معلومات إضافية عن فصولك وطلابك، والتي يمكنك مشاركتها مع أولياء الأمور والزملاء والمسؤولين ببضع نقرات.

هذا القالب مخصص للمعلمين، ولكن يمكن لأولياء الأمور أيضًا استخدامه للبقاء على اطلاع على جدول أطفالهم.

8. خطة الدرس المبسطة PDF من فيسمي

يتيح لك ملف PDF خطة الدرس البسيط من Visme وضع مخطط تفصيلي لدروسك دون عناء

هل تريد إنشاء خطة درس ولكنك لا تحتاج إلى قوالب ذات أجراس وصفارات؟ تحقق من قالب خطة الدرس المبسطة من Visme.

قالب خطة الدرس المكون من صفحة واحدة مقسم إلى أربعة أقسام:

الأهداف والغايات الأنشطة التقييم الملاحظات

تحت كل قسم، ستحصل على مساحة لتوضيح خطط الدروس الخاصة بك. قم بتقسيم دروسك إلى أنشطة ومهام، وقم بوصف كيفية تقييم الطلاب، وحدد نتائج التعلم ذات الصورة الكبيرة.

هذا القالب قابل للتخصيص - يمكنك تغيير الألوان والخطوط، وإضافة المخططات والرسوم البيانية، وإرفاق الصور لتخصيص خطط دروسك.

قم بتنزيل القالب كملف PDF أو JPG أو PNG أو شاركه مع زملائك في العمل أو الطلاب أو أولياء الأمور مباشرةً من المحرر عبر الإنترنت.

9. قالب كلمة خطة الدرس لمدة 5 دقائق من TeacherPlanet

استخدم قالب Word لخطة الدرس لمدة 5 دقائق من TeacherPlanet لتصور خطط الدرس الخاصة بك

إذا كنت تستمتع بخيارات غير تقليدية وترغب في تجربة خطط الدروس الخاصة بك، فإن قالب خطة الدرس لمدة 5 دقائق من TeacherPlanet هو الحل الأمثل!

يقوم هذا القالب بتوزيع خطة الدرس الخاصة بك على أجزاء محاصرة، حيث يسلط كل قسم الضوء على جانب معين من جوانب صفك. خطوتك الأولى هي تحديد عنوان الدرس وأهداف التعلم والكلمات الرئيسية. ثم تنتقل بعد ذلك إلى أقسام حلقات التعلم.

يمكنك تقسيم خطة الدرس الأساسية إلى ثلاثة أجزاء-المبتدئ والرئيسي والجلسة العامة. في قسم المبتدئين، تقترح مقدمة وتمارين إحماء لطلابك. يغطي الجزء الرئيسي المحتوى الأساسي. ويتيح لك قسم الجلسة العامة تلخيص الدروس الأساسية.

يوفر هذا القالب أيضًا مساحة لـ تقدير المشاركة و AFL (التقييم من أجل التعلم). استفد من قسم التمايز لتخصيص الدروس حسب الاحتياجات الفردية للطالب/مجموعة الطلاب.

إلى جانب خطة الدرس الفعلية، يأتي هذا القالب مرفقًا بوثيقة تقييم الدرس، حيث يمكنك تدوين مراجعتك بعد تدريس الفصل وتحديد الأهداف المستقبلية.

10. قالب خطة درس المنهج الإبداعي بواسطة بامبل

حدد أنشطة ممتعة وجذابة لفصولك الدراسية باستخدام قالب خطة درس المنهج الإبداعي من Pumble

هل تريد إشراك طلابك في أنشطة ممتعة ومساعدتهم على تطوير مهارات التفكير الإبداعي؟ يوفر قالب خطة الدرس الإبداعي للمنهج الإبداعي من بامبل الأساس المثالي لبناء الثقة بالنفس لدى الطلاب من خلال العمل الجماعي المبتكر!

يحتوي هذا القالب سهل الاستخدام على هيكل عام يساعدك على تقسيم الدرس إلى عدة أجزاء- وقت المجموعة، ووقت القصة، والأنشطة الخاصة، وأنشطة المجموعات الصغيرة/التخطيط الفردي، والملاحظات الإضافية.

يحتوي كل قسم على قوائم المهام للأنشطة التي تتماشى مع أهداف الدرس. على سبيل المثال، إذا كنت مدرب تمثيل، يمكنك وضع أنشطة مثل "ألعاب الارتجال" و"تمارين المسرح البدني" تحت "وقت المجموعة"

يمكن أن تكون الإدخالات عامة أو مفصلة كما تريد - قم بإنشاء خرائط طريق فريدة لأهدافك التعليمية نشاطًا واحدًا في كل مرة. بمجرد الانتهاء، سجل أفكارك أو تعليماتك الإضافية في قسم الملاحظات الإضافية.

خطط لعملك، واعمل على خطتك مع أفضل قوالب خطة الدرس

المعلمون أبطال خارقون - فهم يقومون بمهامهم وخطط الدروس وكشوف الحضور وتتبع تقدم الطلاب وحتى القيام بالمهام الإدارية.

إنها وظيفة معرضة للإرهاق، ويمكن لقوالب خطة الدرس المدرجة لدينا أن تساعد بالتأكيد في تقليل الإرهاق. في الواقع، لدينا العديد من الأدوات الأخرى في ClickUp التي يمكنها تبسيط مهامك اليومية. خذ ClickUp AI على سبيل المثال

ألست متأكدًا من كيفية وضع أفكارك التعليمية الكبرى في كلمات؟ مع ClickUp AI، يمكنك الحصول على مساعد كتابة مبتكر لإنشاء خطط الدروس وملخصات المواد الدراسية بسرعة!

يمكنك أيضًا استكشاف مكتبة قوالب ClickUp -حل شامل يحتوي على أكثر من 1000 قالب لأي نشاط يمكنك التفكير فيه تقريبًا. 🧞