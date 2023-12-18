10 أهداف SMART لطلاب الكلية (نصائح وأمثلة لتحديد الأهداف)

الكلية هي وقت مثير وفرصة مذهلة، وهناك العديد من جوانب الحياة الجامعية التي تتطلع إليها! من الأنشطة اللامنهجية والفعاليات الاجتماعية وثقافة الحرم الجامعي إلى التدريب الداخلي وفرص التطوع والمشاريع البحثية - العالم هو محارتك. 😌👌

لكن كل هذه الأشياء يمكن أن تصبح مربكة بعض الشيء: جدولك الدراسي، وأهدافك الأكاديمية، والحياة الجامعية، وبالطبع حياتك المهنية المستقبلية التي يجب أن تفكر فيها. لهذا السبب من المهم أن تضع أهدافًا - ليس فقط أي أهداف، ولكن أهداف ذكية .

وقد أظهرت الدراسات أن العديد من طلاب الجامعات يفشلون في تحقيق أهدافهم بسبب نقص التخطيط . لا تدع ذلك يحدث لك. ابدأ بالتخطيط لأهدافك بطريقة SMART.

في هذا المنشور، سنقدم لك دورة مكثفة عن أهداف SMART وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من تعليمك الجامعي، وتهيئتك ليوم التخرج، ومساعدتك في الاستعداد لوظيفة أحلامك!

ما هي الأهداف الذكية لطلاب الكلية؟

من الواضح **لماذانضع الأهداف - لنصل إلى النتيجة المرجوة.

ومع ذلك، ليس من الواضح دائمًا كيف نبدأ أو كيف نصل إلى هناك.

وهنا يأتي دور الأهداف الذكية.

باستخدام الهدف الذكي يمنح إطار العمل أهدافك الجامعية جدولًا زمنيًا وأهدافًا محددة لمساعدتك على وضع خطة واقعية و خارطة طريق للنجاح . كما أنها فعالة أيضًا لأنها تجبرك على وضع أهداف قابلة للقياس لمساعدتك على تتبع تقدمك.

إذن ما الذي يرمز إليه الاختصار SMART؟ تفضل:

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محدد

تعوّد على وضع أهداف جامعية محددة ودوّن ما تهدف إليه بالضبط، ومن المسؤول عن ذلك، وما هي بنود العمل المطلوبة، وما إلى ذلك. كلما كنت أكثر دقة في تحديد هدفك، كلما كان من الأسهل عليك العمل على تحقيقه.

قابلة للقياس

حدد أهدافًا قابلة للقياس الكمي لمساعدتك على تتبع تقدمك وإعطائك فكرة عما يجب تعديله في استراتيجيتك أو سرعتك لتضعك على المسار الصحيح لتحقيق هدفك.

قابلة للتحقيق

افهم أين تقف حاليًا فيما يتعلق بهدفك العام، وقم بإنشاء هدف يمكن تحقيقه ولكن مع ذلك يمثل تحديًا لأنه بدون تحدٍ جيد، لن يكون هناك نمو.

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ضع أهدافًا أكاديمية ذات صلة بحياتك المهنية أو التعليمية، وتأكد من أن هدفك مرتبط بأهدافك الشاملة. بهذه الطريقة، ستقودك كل خطوة تخطوها نحو هدفك وتساعدك على التقدم في الاتجاه الصحيح.

محددة زمنياً

يجب أن يكون لكل هدف موعد نهائي. يمكن أن يؤدي تحديد تاريخ استحقاق لكل هدف إلى خلق شعور بالإلحاح ويساعدك على تحديد الأولويات بفعالية .

ليس من المبكر أو المتأخر أبدًا استخدام طريقة SMART لتحديد الأهداف. ابدأ في ممارستها الآن لتقسيم أهدافك إلى خطوات يمكن التحكم فيها وتحقيقها بأقل ضغط.

ما أهمية تحديد الأهداف الجامعية؟

بصفتك طالباً جامعياً، فأنت على الأرجح تتنقل بين أجزاء مختلفة من حياتك في نفس الوقت. كل شيء بدءاً من المتطلبات الأساسية إلى كتابة الأوراق إلى الاستعداد لدخول سوق العمل - إنه بالتأكيد الكثير من الأمور التي يجب إدارتها.

وهذا هو بالضبط سبب ضرورة تحديد أهداف الكلية. وتعلم كيفيةتحقيقها أكثر أهمية.

إن تحديد الأهداف الجامعية هو وسيلة فعالة لوضع رؤية شاملة وخطط عمل محددة لتحقيقها جميعًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعدك أهدافك على الاستمرار في التركيز على ما تريده وما يهمك وتجنب الالتزام بأمور أخرى لا تخدمك ولا تخدم أهدافك.

لذا، لمساعدتك على البدء بشكل صحيح، يمكنك استخدام أداة لإدارة المشاريع مع ميزة تحديد الأهداف وتتبعها لإدارة أعمالك المدرسية ومشاريعك وغير ذلك وتتبع أهدافك - كل ذلك في مكان واحد.

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي

لذا، سواء كنت طالباً في المدرسة الثانوية تحاول الالتحاق بالجامعة، أو طالباً جامعياً حالياً تبحث عن طريقة فعالة لإدارة أهدافك، أو طالب دراسات عليا تعمل على مشروع التخرج، استخدم هذه النصائح والأمثلة لمساعدتك في إنشاء أهدافك الذكية الخاصة بك! جرب تطبيق ClickUp Goals مجاناً

كيف تصل إلى أهدافك الأكاديمية (نصائح وأمثلة)

1. استخدم تطبيقًا ونماذج لتحديد الأهداف لتتبع أهدافك الذكية (SMART)

لقد حان الوقت للتعمق في الشكل الذي يجب أن تبدو عليه أهدافك الذكية.

لنفترض أن أستاذك قد كلفك ببحث أكاديمي من 12 صفحة حول موضوع معين يحتوي على عدة أقسام لتغطيته، ومن المقرر أن يكون موعد تسليمه في نهاية الفصل الدراسي الثاني، والذي عادة ما يكون 15 أسبوعًا في معظم الكليات.

ولأن الأمر يستغرق الكثير من الوقت والجهد لكتابة تقرير مكتوب بشكل جيد، ستحتاج إلى تقسيمه إلى أجزاء أصغر لمساعدتك على التركيز على قسم واحد في كل مرة (وتجنب الشعور بالإرهاق و... المماطلة). 👀

مثال على هدف SMART

فيما يلي مثال على هدف SMART الفعال للوصول إلى هدفك المتمثل في كتابة ورقة بحثية مدروسة جيدًا وإكمالها في الوقت المحدد:

سأكمل قسمًا واحدًا كل أسبوع لمدة 12 أسبوعًا، ثم أخصص الأسبوعين 13 و14 لتحرير ورقتي لـأكمل ورقتي بحلول الأسبوع 15 (أو أدخل تاريخ الاستحقاق)

نصيحة احترافية

الآن بعد أن أصبحت لديك خطة عمل ذكية، ستحتاج أيضًا إلى نظام لتتبع التقدم المحرز.

لمساعدتك في ذلك, يقدم ClickUp قالب أهداف SMART Goals مجانًا لمساعدتك في إنشاء قائمة منظمة بأهدافك الأسبوعية، وإضافة تفاصيل مهمة لكل مهمة، مثل تواريخ الاستحقاق، وغير ذلك الكثير.

استخدم قالب الأهداف الذكية من ClickUp لتنظيمها في نظام يمكن التحكم فيه ويدعم نهجك اليومي في تحديد الأهداف وتحقيقها

ولأن ClickUp قابل للتخصيص بالكامل، يمكنك تهيئة المنصة لتناسب احتياجاتك وتدعم أهدافك الفريدة.

إنشاء أهدافك الخاصة الحالة المخصصة لإعطاء كل مرحلة اسمًا مخصصًا وتسهيل تتبع تقدمك، أضف الحقول المخصصة لتخصيص طريقة عرضك، وغير ذلك الكثير. تنزيل هذا القالب

2. قم بإنشاء جدول منظم للحصص الدراسية واذهب إلى الفصل الدراسي

يمكن أن تبدو إدارة كل من الجداول الشخصية والمدرسية وكأنها اختبار بحد ذاتها بالنسبة لمعظم طلاب الجامعات. فأنت مسؤول عن الحضور وإنجاز العمل ومواكبة متطلبات الحياة في آن واحد. وقد يؤدي ذلك إلى الإرهاق إذا لم يكن لديك خطة وجدول زمني منظم!

ابقَ على اطلاع على التقويم الخاص بك وتفوق في طريقك خلال الدراسة من خلال إنشاء جدول شهري يوضح جميع المهام والمشاريع والحصص الدراسية وأي شيء آخر على عاتقك لهذا الشهر.

مثال على هدف SMART

_في كل رابع أسبوع من كل شهر، سأقوم بإنشاء تقويم شهري يحدد الفصول الدراسية والمواعيد النهائية والأنشطة المهمة للشهر القادم

نصيحة احترافية

استخدم هذا المجاني قالب الجدول الشهري من ClickUp لمساعدتك في إنشاء جدول شهري منظم والتنبؤ بالدروس القادمة أو الأنشطة المهمة لتجنب نسيانها عن طريق الخطأ أو الحضور إلى الفصل غير مستعد لاختبار مفاجئ. 👀

قالب جدول ClickUp الشهري هذا مزود بعروض وحقول مخصصة لمساعدتك في تتبع جدولك الزمني للشهر تنزيل هذا القالب

3. لا تكتفي بتدوين أي ملاحظات - بل قم بتدوين ملاحظات فعالة في الفصل

من الجيد دائمًا تدوين الملاحظات أثناء محاضرات الفصل، خاصة عند تعلم شيء جديد أو معقد. يجب أن يتعلم طلاب الكلية كيفية إنشاء ملاحظات فعالة ومنظمة لتعزيز تعلمهم ومساعدتهم على الاحتفاظ بالمعلومات.

اكتب الكلمات الرئيسية والأفكار والمصطلحات الجديدة أثناء المحاضرات. وانتبه عندما يقول أستاذك شيئاً ما ببطء ووضوح - فهو يحاول التلميح إلى أهمية ذلك. > والآن، بالنسبة للاحتفاظ بالمعلومات، تذكر أن التكرار يحدث فرقًا. يجب عليك مراجعة الملاحظات من 5 إلى 7 مرات على الأقل للحصول على استرجاع أعلى للمعلومات.

ماري بيث مكابي، دكتوراه في إدارة الأعمال، أستاذ التسويق جامعة بوينت لوما نازارين

مثال على هدف SMART

_سأقوم بتدوين الملاحظات في كل حصة دراسية ومراجعتها في نهاية كل يوم دراسي لمساعدتي في الاحتفاظ بالمعلومات

نصيحة احترافية

قم بتحسين مهاراتك في تدوين الملاحظات من خلال تعلم استراتيجيات فعالة تتناسب بشكل أفضل مع أسلوبك في التعلم واستخدام تطبيقات تدوين الملاحظات .

يمكنك تدوين الملاحظات بسرعة على المفكرة أو استخدام مستندات ClickUp لإنشاء ملاحظات مفصّلة ومحددة بشكل جميل. هذه الميزات رائعة لتدوين الملاحظات بسبب ميزات التنسيق الغنية، والتي تتيح لك تغيير الخطوط، وإضافة لافتات ملونة لإبراز الملاحظات المهمة، وإضافة صفحات متداخلة للحفاظ على تنظيم ملاحظاتك، وغير ذلك الكثير.

يمكنك أيضًا استخدام الدليل النهائي لاستخدام مستندات ClickUp لتزويدك بدليل تفصيلي حول استخدام خيارات التصميم لإنشاء ملاحظات منظمة ومنسقة بشكل جيد.

أصبح فهم إمكانيات المستند أسهل من أي وقت مضى مع هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة

والأفضل من ذلك كله، يتوفر ClickUp على تطبيق الهاتف المحمول - قم بتدوين ملاحظاتك أينما ذهبت، ودوّن ملاحظات جديدة مباشرةً على هاتفك الذكي أو جهازك. (فقط دع أساتذتك يعلمون أنك تدوّن ملاحظاتك - وليس اللعب بهاتفك في الفصل) تنزيل هذا القالب

4. خصص وقتًا للمذاكرة كل يوم

كطالب جامعي، من المحتمل أنك مشغول دائمًا بمحاولة التوفيق بين العمل المدرسي والحياة خارج المدرسة. وهذا يجعل الوقت المناسب لتتعلم كيفية تحسين إدارة وقتك مهاراتك - وهي مهارة شخصية مهمة ستحتاج إلى إتقانها في الحياة!

المكافأة:% قوالب تخطيط الحياة

الطريقة الذكية لتحديد أهدافك الأكاديمية وتحقيقها ## الطريقة الذكية لتحديد أهدافك الأكاديمية وتحقيقها

الكلية رحلة مثيرة مليئة بالإمكانيات اللانهائية.

ولمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من تجربتك التعليمية، يجب أن تبدأ في تحديد أهدافك الأكاديمية بطريقة SMART. لست بحاجة إلى الانتظار حتى العام الجديد لوضع أهداف جديدة، بل يمكنك وضعها في أي وقت!

تحديد أهداف SMART واستخدام طريقة بديهية أداة تتبع الأهداف مثل ClickUp يمكن أن تساعدك على تقسيم أهدافك الجامعية والمهنية والشخصية إلى خطوات أصغر وقابلة للتحقيق - مما يسمح لك بالتركيز على شيء واحد في كل مرة أثناء العمل على الصورة الأكبر.

يمكنك أيضًا الاستفادة من الموارد المجانية مثل قوالب تحديد الأهداف لمساعدتك على تحقيق أهدافك الأكاديمية بشكل أسرع وتصبح أكثر طالبًا أكثر إنتاجية بشكل عام

لذا تذكر أن تأخذ كل يوم على حدة، واستمتع بالرحلة واستمتع بكل لحظة. استمتع بوقتك وشارك وتواصل وابقَ منظمًا وحافظ على تنظيمك واستفد من مسيرتك الجامعية إلى أقصى حد!

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