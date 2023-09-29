20 مدونة صوتية للذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان تلتفت إليه، بدءًا من المهام الآلية في برنامج إدارة المشاريع إلى مساعدي الكتابة الأذكياء الذين يجعلون إنشاء المحتوى أسهل. هناك أيضًا التكنولوجيا التي تجعل البرمجة وتطوير البرمجيات سلسة و أدوات الذكاء الاصطناعي لمعالجة المدفوعات للموظفين.

كلما تحسنت التكنولوجيا أكثر فأكثر، علينا أن نتكيف ونتعلم كيفية الاستفادة من هذه الأدوات لتحسين أعمالنا. ولكن قد يكون من الصعب معرفة كيفية القيام بذلك في بحر من أدوات الذكاء الاصطناعي. 🤔

وهنا يأتي دور المدونات الصوتية للذكاء الاصطناعي. تقدم هذه البرامج، التي يستضيفها قادة الصناعة والصحفيون والمتحمسون للذكاء الاصطناعي، رؤى حول حالة الذكاء الاصطناعي وكيفية عمله وحالات الاستخدام الواقعية.

خصص وقتاً أثناء المشي أو القيادة أو التمرين أو يوم عطلتك القادم للاستماع إلى هذه المدونات الصوتية للذكاء الاصطناعي. ستتعرف على أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي وتستمع إلى كيفية استخدام المبتكرين للذكاء الاصطناعي لدفع أعمالهم إلى الأمام. ✨

## أفضل 20 بودكاست للذكاء الاصطناعي لخدش حكة الذكاء الاصطناعي لديك في عام 2024

فيما يلي 20 من أفضل ملفات بودكاست الذكاء الاصطناعي التي يمكنك الاستماع إليها على مواقع مثل Spotify و Apple Podcasts وغيرها. تعرف على الصناعة والتغيرات الناشئة وأحدث الاتجاهات في مجال التعلم الآلي. 👀

مع هذه المعرفة، استفد من التكنولوجيا لبناء أعمال أكثر نجاحًا. هناك طرق لا حصر لها يمكن للذكاء الاصطناعي أن تجعلك أكثر كفاءة، بدءًا من البرمجيات كخدمة والتسويق إلى تطوير البرمجيات والإنتاجية.

1. الذكاء الاصطناعي في الأعمال

تدير شركة Emerj، وهي شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي بودكاست أسبوعي يقدمه المؤسس والمضيف دانيال فاجيلا. يركز البودكاست الخاص بالذكاء الاصطناعي على إجراء مقابلات مع قادة الصناعة في مجال الروبوتات والتعلم العميق وعلوم البيانات.

وتركز العديد من الحلقات على أدوات الذكاء الاصطناعي التجريبية والأدوات التي أثبتت أنها توفر قيمة ملموسة للشركات، سواءً كانت في مجال التعلم الآلي أو علم البيانات أو خيارات الذكاء الاصطناعي العملية.

استمع إلى بودكاست الذكاء الاصطناعي هذا للتعرف على اتجاهات الصناعة وطرق تطبيق الذكاء الاصطناعي في تخطيطك الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تعرّف على كيفية الاستفادة من اختلالات الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالك، سواء كنت تعمل في مجال البرمجيات كخدمة أو تطوير البرمجيات أو إدارة المنتجات.

2. بودكاست الذكاء الاصطناعي

عبر بودكاست الذكاء الاصطناعي يأخذ نوح كرافيتز زمام المبادرة في بودكاست الذكاء الاصطناعي من إنفيديا الذي يستكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم من حولنا من خلال التركيز على الأشخاص وقصص نجاحهم. يغطي هذا البودكاست الذكاء الاصطناعي في كل شيء من الفن والعلوم إلى الأعمال والبيئة، ويقدم رؤية شاملة لكيفية استخدام رواد الأعمال وصناع التغيير للذكاء الاصطناعي اليوم.

تتضمن الحلقات البارزة مقابلات مع خبراء التكنولوجيا من Google وOracle وDeloitte. استمع إلى كل حلقة من حلقات البودكاست أو تعمّق في الحلقات ذات المغزى في مجال عملك.

سواءً كنت مديراً تنفيذياً للتسويق في شركة رياضية، أو معلماً في إحدى الجامعات، أو مديراً لوجستياً يبحث عن طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التوصيل، فهناك حلقة بودكاست للذكاء الاصطناعي تناسبك.

3. عين على الذكاء الاصطناعي عين على الذكاء الاصطناعي هو بودكاست كل أسبوعين عن الذكاء الاصطناعي يغطي أحدث الاتجاهات في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي العام (AGI). يستضيفه مراسل صحيفة نيويورك تايمز كريغ س. سميث، ويتخذ البودكاست نهجًا صحفيًا واضحًا لوضع الذكاء الاصطناعي في سياق العالم الحقيقي. 👁️‍🗨️

استمع إلينا لتتعرف على كيفية استخدام قادة الأعمال للذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز الإنتاجية وبناء محادثات تفاعلية مع العملاء، وأتمتة المهام. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الحلقات التي تغطي التهديد الوجودي للذكاء الاصطناعي، حتى تتمكن من معرفة ما تعنيه تغييرات التعلم الآلي بالنسبة لعملك وكيفية التكيف.

4. بودكاست الذكاء الاصطناعي اليوم

بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال وعشاق التكنولوجيا، يعتبر الذكاء الاصطناعي غامضاً. الذكاء الاصطناعي اليوم يضع المضيفان كاثلين والش ورونالد شميلزر الأمور في نصابها الصحيح من خلال التفاصيل العملية للذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال. استمع إلى سلسلة مسرد مصطلحات الذكاء الاصطناعي للحصول على توضيح لمصطلحات الذكاء الاصطناعي المختلفة وما تعنيه في سيناريوهات العالم الحقيقي.

كما يجرون أيضاً مقابلات مع خبراء الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات للتعمق أكثر في عمل الذكاء الاصطناعي وما يعنيه للشركات وقادة الفكر وشركات التكنولوجيا. إحدى أفضل الحلقات مع فاليريو دي ستيفانو، خبير الذكاء الاصطناعي الذي يناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة.

5. متشكك في البيانات

عبر Data Skeptic

أطلق كايل بوليتش بودكاست متشكك في البيانات في عام 2014. هدفه هو قطع الضجيج واتباع نهج علمي لمزاعم الذكاء الاصطناعي. وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة أدوات الذكاء الاصطناعي والاتجاهات المهمة حقًا لعملك.

تغطي الحلقات كل شيء من نماذج تعلم اللغة إلى الشبكات العصبية إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. إحدى الحلقات المفضلة لدينا هي مع دونغو كيم من Prowler، حيث يناقشون الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات. إنها حلقة لا بد من الاستماع إليها للقادة المهتمين بالتقاطع بين إدارة المشاريع والذكاء الاصطناعي .

6. الآلات الناطقة

عبر الآلات الناطقة

تستضيف كاثرين جورمان ونيل لورانس الآلات الناطقة وهو بودكاست يصدر حلقات جديدة كل أسبوعين يوم الجمعة. يعد Talking Machines أحد أفضل برامج البودكاست الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأشخاص المهتمين بالتعلم الآلي. 🎙️

في حين يركز البودكاست على التكنولوجيا الكامنة وراء أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يتخذ أيضًا نهجًا إنسانيًا. تغطي الحلقات موضوعات تشمل التنوع في الذكاء الاصطناعي، والمسؤولية، واعتبارات العمل للشركات التي تستفيد من أحدث التقنيات.

7. بودكاست الذكاء الاصطناعي

يستضيفه توني هوانج، و بودكاست الذكاء الاصطناعي يهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي من خلال تسهيل فهمه. الحلقات قصيرة ولطيفة، وعادةً ما تكون أقل من 10 دقائق حتى تتمكن من الاستماع إليها، حتى عند التعامل مع الأعمال اليومية المحمومة في عملك.

تركز العديد من الحلقات على آخر الأخبار في مجتمع التكنولوجيا. ستجد أيضاً تفصيلاً سريعاً لأشياء مثل كيفية عمل الروبوتات، وكيف يمكن أن تؤثر قواعد الذكاء الاصطناعي على مجال عملك، ومهارات البيانات التي ستحتاجها لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

8. أصوات في الذكاء الاصطناعي

في عالم أصبحت فيه الآلات أكثر بروزاً - مرحباً بأكشاك الدفع الذاتي وروبوتات تنظيف الشاطئ أصوات في الذكاء الاصطناعي يضع وجهًا إنسانيًا للتكنولوجيا.

يُجري مقدم البرنامج بايرون ريس مقابلات مع أفضل العقول في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. من مؤسسي الشركات الناشئة إلى خبراء الأمن والأخلاقيات، هناك دائماً محادثة مثيرة للاهتمام في هذا البودكاست حول الموضوعات الشائعة في العالم اليوم.

9. بودكاست ليكس فريدمان

أفضل المدونات الصوتية للذكاء الاصطناعي يستضيفها خبراء التكنولوجيا الذين يفهمون أحدث التغييرات في صناعة التعلم الآلي. هذا بودكاست بعنوان ذاتي من بين الأفضل بفضل خبرة ليكس فريدمان، باحث الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقد استضاف محادثات مع عشاق الذكاء الاصطناعي بما في ذلك إيلون ماسك، وسام هاريس، وجو روجان، وجارون لانيير. وعلى الرغم من أن هذا البودكاست يركز على التعلم الآلي بشكل كبير، إلا أنه يناقش مواضيع أخرى حول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الجديدة.

10. بودكاست TWIML للذكاء الاصطناعي TWIML -هذا الأسبوع في التعلُّم الآلي - يُصدر حلقات جديدة كل يوم اثنين وخميس. يهدف بودكاست TWIML AI Podcast، الذي يستضيفه سام تشارينغتون، إلى إنشاء رؤى قابلة للتنفيذ من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبصفتك مدير مشروع، ستحب الحلقات التي تتعمق في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتكامل البيانات التي تجعل عملياتك سلسة. يمكن لمطوري البرامج الاستماع إلى حلقات عن نماذج تعلم اللغة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي والهندسة البرمجية.

11. الذكاء الاصطناعي العملي الذكاء الاصطناعي العملي يقدمه كريس بنسون ودانيال ويتيناك، اللذان يجريان مقابلات مع خبراء الذكاء الاصطناعي ويقدمان سيناريوهات واقعية لأحدث التقنيات. تغطي المناقشات الحية مواضيع مثل

تطبيقات رائعة وقواعد البيانات المتجهة، والآثار القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

سيستمتع المسوقون بحلقات البودكاست التي تركز على كيفية جعل الذكاء الاصطناعي إنتاج المحتوى أسرع، والمناقشات حول قدرات أجهزة LLM. يمكن لعشاق البرمجيات الاستماع إلى حلقات حول الحوسبة السحابية المتكاملة ووحدات معالجة الرسومات بدون خادم.

12. هارد فورك

عبر نيويورك تايمزهارد فورك هو بودكاست من نيويورك تايمز يقدمه كيفن روز وكايسي نيوتن. يهدف البودكاست إلى فهم آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. فكّر في هذا البودكاست باعتباره مصدرك المفضل للحصول على الأخبار في مجال الذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بالتعلم الآلي وعلوم البيانات. 🗞️

بصفتك مدير تسويق، يمكنك معرفة المزيد حول كيفية تفاعل بحث Google والذكاء الاصطناعي. ستحصل أيضًا على رؤى حول كيفية تغير وسائل التواصل الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لأصحاب الأعمال، يمكن أن توفر الحلقات التي تغطي الاتجاهات والأخبار والتشريعات الناشئة أساساً للتخطيط الاستراتيجي.

13. ديب مايند: البودكاست

عبر جوجل شركة DeepMind هي شركة تابعة ل Google و البودكاست الخاص بهم يستكشف الطرق التي يغير بها الذكاء الاصطناعي العالم. إنه مزيج من المقابلات مع كبار خبراء صناعة الذكاء الاصطناعي والتعمق في التكنولوجيا نفسها.

استمع إلينا لتتعرف على المزيد عن الكفاح من أجل جعل الذكاء الاصطناعي عادلاً للجميع وكيف يطبق قادة الأعمال الذكاء الاصطناعي لحل التحديات الكبرى. ستستمع إلى قادة في علم الجينوم والحفظ والتسويق والروبوتات.

14. إنتل عن الذكاء الاصطناعي

إنتل بودكاست إنتل للذكاء الاصطناعي وجهات نظر مختلفة عندما يتعلق الأمر بوعد الذكاء الاصطناعي ونجاحه الحالي. تتعمق بعض الحلقات في علم الأعصاب وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل العمال أكثر إنتاجية.

وتغطي حلقات أخرى الذكاء الاصطناعي في الحكومة والطب الحيوي والسياسة العامة. تابعنا لمعرفة المزيد عن عدالة الذكاء الاصطناعي، وطرق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البيانات، وتقنيات استخدام التكنولوجيا لبناء عمليات أفضل.

15. الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل

عبر PeopleReign يستخدم دان تورتشين، الرئيس التنفيذي لشركة PeopleReign، موقع بودكاست الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل لتغطية أحدث التطورات وكيفية تأثير التكنولوجيا على أماكن العمل. البودكاست مثير للاهتمام بشكل خاص للأشخاص العاملين في مجال الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، ويغطي البودكاست أشياء مثل القيادة واللوائح والابتكار.

يحقق البودكاست توازناً بين فوائد الذكاء الاصطناعي والنظر في الآثار المترتبة على فرق العمل. استمع إليه لتتعرف بشكل أفضل على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على موظفيك وكيف يمكن لشركتك أن تتكيف للتخفيف من المخاطر. 👩‍💻

16. قانون الروبوت قانون الروبوت هو نوع مختلف من بودكاست الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من تغطية أخبار واتجاهات الذكاء الاصطناعي، يستخدم هذا البودكاست الذكاء الاصطناعي لمعرفة كيف كانت ستكتب القطع الأدبية الكلاسيكية بواسطة آلة. إنه غوص رائع في طريقة عمل الذكاء الاصطناعي سيستمتع به كتّاب المحتوى وعشاق الأدب.

تركز كل حلقة على قطعة أدبية مختلفة. تتضمن بعض الحلقات المشهورة إصدارات الذكاء الاصطناعي من رواية "الهوبيت" و"تشارلي ومصنع الشوكولاتة" و"الأخوان كارامازوف" سيثير هذا البودكاست الممتع والقصير اهتمامك حول مزايا الذكاء الاصطناعي مقابل الإبداع البشري.

17. مستوحى من الدماغ

عبر Brain Inspired مستوحاة من الدماغ هو بودكاست فكري آخر يتعمق في الروابط بين علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي. كمحترف في صناعة تستخدم الذكاء الاصطناعي، استخدم هذا البودكاست لكتابة خوارزميات أفضل والحلم بمنتجات أو مشاريع جديدة.

تغطي حلقات البودكاست كل شيء بدءاً من اللغة والإدراك المبكر إلى علم النفس وفلسفة الذاكرة. تعلّم كيف تكون قائداً أفضل، وكيفية إنشاء أنظمة تعلم أفضل في شركتك، وطرق دعم أنواع مختلفة من المتعلمين في فريقك.

18. في الآلات نثق في الآلات نثق هو بودكاست مقدم من إم آي تي تكنولوجي ريفيو. يتعمق هذا البودكاست في الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي، ويستكشف هذا البودكاست التكنولوجيا عبر عشرات السبل بما في ذلك روبوتات الدردشة وأدوات معالجة اللغة الطبيعية و

ملحقات كروم للذكاء الاصطناعي .

تتضمن الحلقات المثيرة للاهتمام حلقة تغطي كيفية استخدام مزرعة عنب للذكاء الاصطناعي لتحسين نبيذها وكيف تستفيد متاجر البيع بالتجزئة من الذكاء الاصطناعي لمنع الاحتيال.

تستكشف الحلقات حالات الاستخدام اليومية، مما يمنح التكنولوجيا إحساسًا ملموسًا ويسهل عليك كقائد أعمال إيجاد طرق لاستخدام الأدوات بنفسك. 🛠️

19. تقرير ChatGPT

تقرير ChatGPT هو عبارة عن بودكاست يحتوي على حلقات قصيرة مدتها 10 دقائق تغطي آخر الأخبار في عالم روبوتات الدردشة الآلية. يستضيفه ريان كوليير وبن مايرهوفر، ستتعرف على المزيد حول مبادرات OpenAI, بدائل ChatGPT وما يحدث في الذكاء الاصطناعي

20. أنا ونفسي والذكاء الاصطناعي

عبر مجلة MIT Sloan Management Review أنا ونفسي والذكاء الاصطناعي هو بودكاست آخر من إنتاج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهذه المرة من إعداد مجلة سلون مانجمنت ريفيو التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. تهدف هذه السلسلة الصوتية إلى معرفة سبب نجاح 10% فقط من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

يركّز هذا البودكاست الخاص بالذكاء الاصطناعي على مقابلات مع صانعي التغيير الكبار بما في ذلك قادة من Airbnb وDolingo وPinterest.

تتضمن الحلقات مناقشات حول اتخاذ القرارات، وأمن البيانات، وتطوير المواهب. مع التركيز الواسع، هناك ما يناسب كل مجال، سواء كنت تعمل في مجال التسويق أو الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة.

## ابدأ مع ClickUp AI

استخدام أداة ClickUp AI لإنشاء موجز المشروع

هل تبحث عن طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملك؟ جرّب ClickUp AI هو مساعد رقمي مصمم لجعل كل شيء أسهل - سواء كنت تعمل في إدارة المشاريع أو تطوير البرمجيات أو التسويق أو أي مجال آخر.

يضم مئات الأدوات التي أثبتت جدواها لمختلف حالات الاستخدام، وهناك العديد من الطرق المختلفة لاستخدام ClickUp AI.

يجعل المساعد كتابة الرسائل الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية أسرع لفرق المبيعات. يمكن لفرق التسويق إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقالات المدونات، ودراسات الحالة في جزء صغير من الوقت بفضل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

تستخدم فرق المنتجات والهندسة أداة الذكاء الاصطناعي لتصميم دراسات اختبار المستخدم وكتابة أشياء مثل مستندات متطلبات المنتج (PRDs). ويستفيد منه مديرو المشاريع في أتمتة المهام وإدارة الجداول الزمنية وإيجاد رؤية للفريق بأكمله. 🙌

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأعمالك

إن فرص التعلم لا حصر لها، بدءًا من المدونات الصوتية للتعلم الآلي إلى العروض التي تغطي اتجاهات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام المبتكرين لأحدث التقنيات لدفع عجلة الأعمال. مع هذه المدونات الصوتية للذكاء الاصطناعي، من المؤكد أنك ستجد رؤى وطرقًا جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز أهدافك. اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتقي بعملك إلى آفاق جديدة. باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك أتمتة المهام، وكتابة محتوى جديد في ثوانٍ، وتطوير عمليات مبسطة.

سواء كنت تعمل في التسويق أو المبيعات أو التطوير أو أي قسم آخر، فهناك حالة استخدام ستساعدك على تحقيق مستويات جديدة من النجاح. 💪