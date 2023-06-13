11 تقنية فعالة للتفكير الإبداعي &؛ أساليب فعالة لفريقك (مع النماذج!)

هل تتذكر تلك الحلقة من مسلسل سبونج بوب حيث كان عليه أن يكتب 500 كلمة عما لا يجب فعله عند إشارة المرور وينتهي به الأمر بقضاء ساعات في فعل أي شيء آخر_ لأنه لا يستطيع التفكير فيما يكتب؟

في الحقيقة، قد تبدو تقنيات التفكير والعملية برمتها كذلك في بعض الأحيان، خاصةً عندما يكون الضغط لمواصلة إنتاج أفكار جديدة حقيقي جداً. وللبقاء على رأس اتجاهات الصناعة - وفي مقدمة المنافسة - تهدف الشركات إلى الحفاظ على إمدادات لا تنتهي من الأفكار الجديدة والمبتكرة. لكن الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها... 😅 😅

إن ابتكار الشيء الكبير التالي هو عمل شاق، ويتطلب الأمر أكثر من مجرد تخصيص ثلاث ساعات في التقويم وقاعة اجتماعات مفتوحة لتحقيقه. الاستراتيجية والحذر التخطيط وراء كل نجاح جلسة عصف ذهني. لماذا؟

لأن تطوير أفكار فريدة من نوعها وقابلة للتسويق يتطلب نهجًا ميسرًا بشكل جيد، وتمارين مصممة بشكل صحيح، وموارد مناسبة.

ومما يفاجئك (ويسعدك)، أنك لست مضطرًا لأن تكون شخصًا مبدعًا لتخرج بأفكار إبداعية. هناك ما هو أكثر مما تراه العين في تطوير الأفكار. والقليل جدًا من ذلك يعود إلى الغريزة الشخصية أو المشاعر الغريزية.

تتسم جلسات التفكير الناجحة بالفعالية والمتعة، وتشترك كل جلسة في بعض أوجه التشابه المميزة. تابع معنا بينما نغوص في كل ما تحتاج إلى معرفته لتيسير جلسات التفكير الخاصة بك - سواءً كنت شخصيًا أو من المنزل - بما في ذلك ماهية التفكير، وأهم 11 تقنية من تقنياته، وتقنياتنا المفضلة القوالب المفيدة . 🤓

ما هي تقنيات التفكير؟

التفكير الإبداعي هو عملية تكوين الأفكار أو المفاهيم - إنه مصدر الأفكار الجديدة. هناك الكثير من المزايا، بدءًا من حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر مرونة إلى تعزيز تكاتف الفريق . بالإضافة إلى أنه يمنعك من البقاء في حالة ركود.

إن جعل التفكير مهمتك تزيد من الإنتاجية، وتحفز الفريق وتشجعه، وتساعدك على فهم أفضل للمكان الذي يجب أن تذهب إليه شركتك في الأهداف الذكية . 💜

التفكير هو مفتاح نجاح الشركة و ارتفاع المعدلات الإجمالية للتفكير الإبداعي مرتبطة بزيادة الإيرادات! يعود الأمر إلى ثقافة العمل: إنشاء التحسين المستمر ثقافة التوصل في نهاية المطاف إلى حلول أفضل، وجعلها أولوية قصوى لإدارتها.

إحدى أكبر العقبات التي تحول دون الخروج بأفكار جديدة هي ببساطة خلق مساحة آمنة لمشاركتها. فالخوف من ردود الفعل السلبية والتسلسل الهرمي القيادي غير المتكافئ من بين أسباب أخرى تؤدي إلى شعور الأعضاء بعدم الارتياح أو التردد في هذه الجلسات. كما أن الضغط على الفريق من القيادات العليا لحل التحديات لن يجعل الأفكار الصحيحة تخرج إلى النور بطريقة سحرية.

والأكثر من ذلك، بصفتك قائداً، عليك أن تضمن أن يشعر الفريق بالراحة الكافية لمشاركة الأفكار في جميع الأوقات - وليس فقط عندما ينص التقويم على ذلك. ويكمن الحل في الحفاظ على بيئة مهنية إيجابية حول مشاركة الأفكار الجديدة وتشجيع التعليقات والاستماع والدعم.

أنت لست وحدك في السعي لتحقيق هذا الهدف. لهذا السبب لدينا 10 تقنيات مثبتة في مجال الأفكار لجعل عصائرك الإبداعية تتدفق على طريق نجاح الأفكار!

11 تقنية واستراتيجيات التفكير الإبداعي لفريقك

فكر في هذا السيناريو: أنت جالس في غرفة اجتماعات باردة قليلاً، تدون الملاحظات، وتحدق في السبورة البيضاء، وتستمع إلى الأفكار التي يطرحها زملاؤك. يمضي الوقت، ويتم اختيار بعض الأفكار لمتابعتها الأسبوع المقبل، وينتهي الاجتماع. ولكن ماذا لو كان هناك نهج أكثر عملية لتوليد أفكار جديدة قابلة للتنفيذ؟

عندما نهج العصف الذهني تم إطلاقه لأول مرة في عام 1953، وقد تأسس على أربعة مبادئ أساسية:

توليد عدد كبير من الأفكار تجنب النقد تشجيع الأفكار الجامحة توسيع مفاهيم بعضنا البعض

ولكن في العقود الأخيرة، دفع التقدم التكنولوجي المتخصصين في الابتكار والإبداع إلى الدعوة إلى اتباع نهج أكثر منهجية في توليد الأفكار وصقلها وتنفيذها - مع الاحتفاظ بهذه المبادئ الأساسية.

ونتيجة لذلك، أصبح لدينا الآن التفكير المنظّم، المعروف أيضًا باسم: أنشطة وأساليب ونماذج متخصصة لتطوير الأفكار وتسريع نمو الشركات. وقد أصبحت هذه الطريقة شائعة بشكل متزايد.

من بناء نهج تسويقي إلى تجديد منتج، يساعد هذا النهج المنهجي للتفكير فرق العمل في مختلف الصناعات على معالجة أي مشكلة تقريبًا. فيما يلي بعض تقنيات العصف الذهني الجماعي التي تجعل جلسات التفكير أكثر شمولاً وفعالية وجاذبية وفعالية:

1. الذكاء الاصطناعي للتفكير

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كأسلوب للتفكير من خلال توليد أفكار جديدة استنادًا إلى كميات كبيرة من البيانات وتحديد الأنماط والارتباطات التي قد لا يتعرف عليها البشر. ClickUp AI أن يساعدك في عملية التفكير لديك من خلال الاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي لتحليل بياناتك وتقديم رؤى يمكن أن تفيدك في اتخاذ قراراتك . فيما يلي بعض الطرق المحددة التي يمكن أن يساعدك بها ClickUp AI في وضع الأفكار:

توليد الأفكار: يمكن ل ClickUp AI تحليل بياناتك لتوليد أفكار ومفاهيم جديدة بناءً على الأنماط والارتباطات التي قد لا يتعرف عليها البشر. من خلال استخراج البيانات من مشاريع فريقك ومهامه وأنشطته، يمكن للذكاء الاصطناعي من ClickUp AI اقتراح أساليب أو حلول جديدة ربما تم تجاهلها. تحليل الاتجاهات: يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp AI تحليل بياناتك لتحديد الاتجاهات الناشئة وفرص الابتكار. يمكن أن يساعد ذلك فريقك على البقاء في الطليعة وتطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتطورة. التخصيص: يمكن ل ClickUp AI تخصيص المنتجات والخدمات بناءً على التفضيلات والسلوكيات الفردية. من خلال تحليل البيانات المتعلقة بتفضيلات العملاء، يمكن للذكاء الاصطناعي من ClickUp AI اقتراح منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات الخاصة. التحسين: يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp AI تحليل عملياتك وأنظمتك لتحديد مجالات التحسين واقتراح أساليب جديدة. يمكن أن يساعد ذلك فريقك على تبسيط العمليات وتقليل الهدر وتحسين الكفاءة. المساعدة في العصف الذهني: يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في جلسات العصف الذهني من خلال تقديم اقتراحات تلقائية بناءً على المدخلات التي يقدمها فريقك. يمكن أن يساعد ذلك في تحفيز الأفكار الجديدة وتشجيع التفكير الإبداعي.

2. رسم الخرائط الذهنية

A الخريطة الذهنية هي أداة تخطيطية لمساعدتك على تسجيل الأفكار وربطها ببعضها البعض لاستدعاء وتوليد مفاهيم جديدة بشكل أسرع. فكّر فيها تقريباً كشبكة تساعدك على تتبع تسلسل أفكارك وتساعدك على تذكر كيفية تطور فكرة ما أو ارتباطها بأخرى.

رسم خريطة لسير مشروعك بالكامل وأظهر كيف تتقدم كل مهمة إلى التي تليها باستخدام الخرائط الذهنية في ClickUp

يمكنك رسم خريطتك الذهنية يدوياً على السبورة البيضاء، أو استخدام قالب لتسهيل العملية قليلاً. والأكثر من ذلك، هناك الكثير من الأدوات التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من خريطتك الذهنية من خلال ربطها بسير عملك في برنامج مجاني لإدارة المشاريع مثل انقر فوق ! انقر فوق الخرائط الذهنية هي أدوات مرئية للغاية لإنشاء مسارات منطقية بين المهام التي يمكن ترتيبها وتحريرها وحذفها في غضون بضع نقرات. يمكنك إنشاء واحدة من الصفر في الوضع الفارغ أو الاعتماد على قالب الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp كمصدر ل توفير الوقت أثناء إنشاء مخططك، ثم تحويل العقد إلى مهام لبدء العمل على أفكارك، على الفور.

أنشئ خريطتك الذهنية من الصفر وحسّن إبداعك باستخدام الوضع الفارغ في ClickUp

يمكن القول إن هذه هي أكبر ميزة لإنشاء الخريطة الذهنية الخاصة بك في برنامج مخصص لإدارة المشاريع - مما يلغي المنطقة الرمادية بين وجود فكرة رائعة وتحويلها إلى خطة قابلة للتنفيذ.

بالإضافة إلى أنها متعددة الاستخدامات للغاية. حالات استخدام الخريطة الذهنية تتراوح من إدارة التعليم إلى اختبار تحسين محركات البحث -حتى الموارد البشرية وتخطيط تجديد المنزل. تمنحك الخرائط الذهنية الحرية في تخصيص كيفية تدفق خططك من مرحلة إلى أخرى وهي قابلة للتخصيص بسهولة، لذلك لا يوجد ضغط بأن أي شيء ثابت أثناء تقدمك.

3. الطريقة 6-3-5

أول الأشياء أولاً: تحتاج إلى فريق من ستة أفراد لهذه الطريقة.

هذا جهد تعاوني بالكامل، وقد ينتهي بك الأمر بعدد كبير جدًا من الأفكار بهذه الطريقة إذا كنت تبحث عن حل جديد لمشكلة ما أو قائمة بالحلول الممكنة. إليك التفاصيل

👉 يأتي كل مشارك بثلاث توصيات لمشاركتها مع المجموعة

👉 يعمل الفريق على التوسع في كل توصية على مدار خمس مرات

إذاً، ستة أشخاص، ثلاثة أفكار لكل واحد منهم، خمس تكرارات: 6-3-5.

الهدف هو توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار لمشكلة واحدة - وليس بالضرورة أن تكون كل فكرة مفصلة للغاية أو مدروسة جيدًا. هذه الطريقة تتعلق بالكمية أكثر من النوعية، لكن الفكرة هي أنه سيكون لديك الكثير من الأفكار، وستجد حتماً فكرة واحدة جيدة على الأقل.

مكافأة:_

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=58889 برنامج رسم خرائط المفاهيم* *% ### 4. جولة روبن _

5. إعداد القصص المصورة القصة المصورة هي عملية عصف ذهني لإنشاء سرد مرئي حول مشكلة ما. كيف تروي القصة حول المشكلة التي تواجهها؟

يتيح عرض الحكاية للمشاركين التعمق في المشكلة والتوصل إلى حلول قابلة للتطبيق. ناهيك عن أننا جميعاً نستوعب المعلومات بشكل مختلف.

فأدمغتنا مصممة لفهم صور متعددة في وقت واحد، ومن خلال مشاركة قصة مشروعك، يمكن للفريق فهم وتنظيم تسلسل الأحداث بشكل أفضل. وهذا وحده يساعد في الكشف عن جذور المشكلة والحلول الممكنة.

6. العصف الذهني السلبي

تُعرف هذه الطريقة أيضاً بالعصف الذهني العكسي، وهي مزيج من العصف الذهني واتباع النهج السلبي. الهدف من العصف الذهني السلبي هو اكتشاف طرق لتفاقم المشكلة من أجل التوصل إلى طرق جديدة لحلها.

والفكرة هي أنه من خلال تحويل تركيزك إلى الجانب الآخر من الطيف، يمكنك أن تصبح أكثر إبداعًا في كيفية التوصل إلى حل. قد يبدو الأمر مربكًا بعض الشيء - ولكنه أيضًا رائع نوعًا ما! 😎

عندما يكون من الصعب التوصل إلى إجابات مباشرة لمشكلة ما، يجب أن يكون العصف الذهني السلبي هو الحل الذي تلجأ إليه. عادة ما يكون إجراءً مسليًا قد يكشف عن عيوب في طريقة أو منتج ما. إذا وصل فريقك إلى طريق مسدود، غيّر وجهة نظرك. _ما الذي سيجعل هذه المشكلة أسوأ؟

هذا يجبرك على إعطاء دماغك استراحة، وقد تتفاجأ إلى أي مدى سيوصلك هذا الانتعاش اللحظي! الأمر أشبه بالإجابة على ذلك السؤال القديم: ماذا كنت ستفعل إذا لم يكن المال خيارًا متاحًا؟

هل ما زلت غير متأكد مما يبدو عليه الأمر؟ لا داعي للقلق، تأتي ألواح ClickUp Whiteboards مع عكس قالب العصف الذهني !

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7. مجنون 8

إحدى تقنيات التفكير التي نحبها هي Crazy 8's. أولاً، قسّم ورقة فارغة إلى ثمانية أقسام. اضبط ساعة توقيت مدتها 8 دقائق.

يهدف هذا النشاط إلى أن يرسم كل شخص فكرة واحدة في كل مربع - أو فكرة واحدة كل دقيقة - حتى تمتلئ اللوحة. ‍عند مرور كل دقيقة، يجب الانتقال إلى المطالبة التالية بغض النظر عن مدى تقدمك في المربع الخاص بك. لديك دقيقة واحدة فقط في كل مربع، لذا إذا لم تنتقل إلى المربع التالي عندما يحين الوقت، فسوف يفوتك تدفق الأفكار وتتأخر.

تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل خلال مرحلة وضع الأفكار عندما يكون لديك بالفعل بعض الأفكار الأساسية للتوسع فيها للمساعدة في ظهور أفكار جديدة أقوى بشكل أسرع. الهدف هو الخروج بمجموعة متنوعة من الأفكار الجديدة في فترة زمنية قصيرة، لذا إذا أردت العودة إلى فكرة واحدة بعد مرور الدقائق الثماني ستظل لديك الفرصة!

8. النماذج الأولية

النماذج الأولية، في الواقع، هو في الواقع نهج للتفكير! قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من عملية مشروعك، تساعد النماذج الأولية على تجسيد كل التفاصيل النهائية والمشكلة والمفهوم.

تُبقي النماذج الأولية الأشياء مرئية، وهي فائدة رائعة لاستخدامها في عملية العصف الذهني. عندما يتمكن فريقك من رؤية مفهومك، يكون من الأسهل بكثير دعمه وتقديم ملاحظات بناءة.

يمكن أن يكون نموذجك الأولي بسيطاً أو مفصلاً كما تريد. ومع ذلك، فإن وجود فكرة تقريبية على الأقل عما ستعمل به يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق، وسيساعدك في النهاية على تحديد المواصفات والتصميم والوظائف.

عرض نموذجًا بالحجم الطبيعي لأفكارك عن طريق الرسم اليدوي أو إضافة وسائط أو صور لتوجيه تخطيط النموذج الأولي الخاص بك في ClickUp Whiteboards

يمكنك عمل نموذج أولي سريع ومنخفض الدقة باستخدام الحبر والورق إذا كنت قد بدأت للتو، أو استخدام سبورة رقمية لرسم وتنظيم ومشاركة نموذجك الأولي مع الفريق.

9. العصف الذهني

نستخدم هذا المصطلح كثيرًا، _ ولكن ماذا يعني حقًا؟

العصف الذهني هو أحد أساليب التفكير التي تجمع بين حل المشاكل غير الرسمي والتفكير الجانبي. في الأساس، الهدف منه هو توفير مساحة آمنة بدون قواعد لأعضاء الفريق للتوصل إلى أفكار مجنونة. وتتحول بعض هذه الأفكار إلى حلول فريدة ومبتكرة، في حين أن بعضها الآخر يحفز أفكارًا جديدة.

لاستخدام تقنية العصف الذهني ، ابدأ بتحديد المشكلة التي تحاول معالجتها وتحديد أهداف الحل المحتمل. ثم، قبل أن تجمع الفريق معاً، ابتكر حلولاً بمفردك.

يجب عدم مطالبة المشاركين أو توبيخهم أو مكافأتهم على مساهماتهم. هذا يحافظ على مساحة العصف الذهني داعمة ويشجع على تدفق كل فكرة (دون خنق الآخرين).

جرب قالب العصف الذهني الخاص ب ClickUp لتمرين العصف الذهني التالي!

10. الرسم

تستنبط العناصر المرئية المزيد من الأفكار وتقدم منظوراً أوسع. تكمن الفكرة هنا في تطوير رسومات جذابة يمكنك إعادة النظر فيها والتوسع فيها من خلال تعليقها في غرفة الاجتماعات أو تخزينها على سبورة رقمية تعاونية.

يجب أن تكون الرسومات بسيطة تحتوي فقط على معلومات كافية لتوصيل رسالتك ويجب أن تكون متاحة لأعضاء الفريق الآخرين للمساهمة فيها إذا رغبوا في ذلك! هذا هو الجزء التعاوني. يساعد ذلك أيضاً على تجنب ارتباط الأشخاص عاطفياً بقطعهم الفنية الصغيرة.

فهو يذكّر الجميع بأن الخروج بأفكار جديدة هو في الحقيقة جهد جماعي. ويمكنك التفكير بحرية وخيال أكبر حول مفاهيمك من خلال رسمها. ثم تركز على إخراج الفكرة من رأسك بدلاً من القلق بشأن جودة الرسم.

قد يكون شكل عصا أو بعض الأشكال المصنفة، لكن الرسومات التخطيطية ستتيح لك في النهاية التقاط الأفكار ومشاركتها مع الآخرين بشكل أسرع.

إضافة الرسومات والنصوص والصور والمزيد لتسريع عملية التعليقات على أي رسم أو نموذج سريع في ClickUp Whiteboards

11. الكتابة الذهنية

الكتابة الذهنية هي طريقة مختلفة قليلاً عن العصف الذهني. فبدلاً من الصراخ بالمفاهيم، يقوم الفريق بتدوينها. ثم يرسل كل عضو أفكاره إلى شخص آخر يقرأها ويضيف أفكاره أو أفكاره الخاصة (إذا كانت لديه فكرة).

تهدف هذه التقنية إلى التخفيف من أي توتر وقلق مرتبط بمشاركة الأفكار بين المجموعة. في الحقيقة، لا يشعر الجميع بالراحة الكافية لمشاركة الأفكار الجديدة على الفور، والبعض الآخر يعاني من تحديات التحدث أمام الجمهور.

كما أن الكثيرين يتوصلون ببساطة إلى أفضل أفكارهم عندما يكونون تحت ضغط أقل. ميزة أخرى رائعة للكتابة الذهنية؟ يمكن القيام بها بشكل غير متزامن! هذا يا صديقي هو حقًا مستقبل العمل.

ابدأ باستخدام تقنيات التفكير في ClickUp!

النقطة المهمة: لكي تحظى بجلسة تفكير ناجحة، حافظ على تركيزك على هدفك، وتجنب إصدار الأحكام، وضع قواعد أساسية لأي استراتيجية تختارها. حتى مع وجود عدد لا نهائي من تقنيات التفكير، فإنك تخاطر بفقدانها دون وجود نظام لتتبعها.

ولا تضغط للاستقرار على واحدة فقط - جربهم جميعًا! يختلف كل فريق عن الآخر، وقد يستغرق الأمر بضع محاولات للعثور على أفضل ما لديك، لكن ثق بالعملية وستأتيك الأفكار. بالإضافة إلى ذلك، مع برنامج إدارة الأفكار مثل ClickUp مع القوالب والميزات والأتمتة المصممة لمعالجة هذه التقنيات بالذات، لن تضيع أي وقت في تطبيقها في جلسة التفكير التالية.

تساعدك تقنيات التفكير المركّز على تحسين كفاءة العملية الإبداعية وتوفير نفقات ووقت فريقك.

كليك أب برنامج رسم الخرائط الذهنية يحول أفكارك إلى أفكار واضحة و مخطط مرئي قابل للتخصيص في حين أن ألواح بيضاء رقمية تعاونية تمنحك القوة الإبداعية لابتكار أي شيء تقريبًا - والعمل عليه فورًا.

ClickUp هو الحل المتكامل لإدارة العمل لكل ما يتعلق بالتفكير والعصف الذهني. قم بالوصول إلى عدد غير محدود من المهام، وخرائط ClickUp Mind Maps، ولوحات بيضاء، و100 ميغابايت من السعة التخزينية، وغير ذلك الكثير مجاناً وإلى الأبد. ثم قم بتبسيط عمليات فريقك عن بُعد وعمليات الفريق الشخصية بشكل أكبر مع أكثر من 1,000 تكامل متوفرة عبر الخطط . فماذا تنتظر؟