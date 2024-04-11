نظرة متعمقة في تحديد الأولويات مع القوالب الجاهزة للاستخدام

أفكار جديدة رائعة، وأبحاث السوق، وملاحظات المستخدمين - لديك كل شيء لابتكار منتجات مثالية. ولكن كيف يمكنك تحديد المهام أو الأفكار التي يجب معالجتها أولاً؟

مهما كان اختيارك، يجب عليك تبريره للمساهمين وفريقك. وما هو أفضل من درجة تحديد الأولويات للقيام بذلك؟

في هذا العالم شديد التنافسية، حيث تتنافس كل مهمة وفكرة على الاهتمام والموارد، فإن إتقان فن تحديد الأولويات أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يساعدك استخدام إطار عمل مثل تحديد الأولويات (الوصول، والتأثير، والثقة، والجهد) في تحديد أولوياتك وتوفير أساس لاختيار فكرة معينة دون غيرها.

سيناقش هذا المقال تفاصيل نموذج تحديد الأولويات (RICE) وكيف يمكن أن يحول عملية اتخاذ القرار لديك.

## ما هو تحديد الأولويات RICE؟

نموذج RICE هو إطار عمل لتحديد الأولويات يُستخدم في إدارة المنتجات وتطوير المشاريع لتقييم المهام أو الميزات أو المشاريع وتحديد أولوياتها من خلال تسجيلها بناءً على أربعة معايير.

يرمز RICE إلى:

R - الوصول: الوصول يقيس عدد المستخدمين أو أصحاب المصلحة الذين سيتأثرون بمهمة أو ميزة معينة

الوصول يقيس عدد المستخدمين أو أصحاب المصلحة الذين سيتأثرون بمهمة أو ميزة معينة I - التأثير: يقيس التأثير التأثير الإيجابي المحتمل الذي يمكن أن تحدثه المهمة أو الميزة على المنتج أو المستخدمين أو أهداف العمل

يقيس التأثير التأثير الإيجابي المحتمل الذي يمكن أن تحدثه المهمة أو الميزة على المنتج أو المستخدمين أو أهداف العمل ج - الثقة: تمثل الثقة مستوى اليقين أو الثقة التي يتمتع بها الفريق في تقديرات التأثير والجهد لمهمة أو ميزة معينة

تمثل الثقة مستوى اليقين أو الثقة التي يتمتع بها الفريق في تقديرات التأثير والجهد لمهمة أو ميزة معينة E - الجهد: يقيس الجهد الموارد، بما في ذلك الوقت والقوى العاملة والميزانية، المطلوبة لإكمال مهمة أو تنفيذ ميزة ما

تساعد طريقة RICE في توفير الهيكلية والموضوعية أثناء اتخاذ القرارات، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل إدارة الأولويات والقرارات الموضوعية

معادلة طريقة RICE هي كما يلي:

درجة RICE = (مدى الوصول × التأثير × الثقة) / الجهد المبذول

بهذه النتيجة، يصبح من الأسهل تحديد ترتيب المشروع والمهام ذات الأولوية.

أصل نموذج تسجيل نقاط RICE

شارك شون ماكبرايد، مدير المنتج السابق في شركة Intercom، في تطوير إطار عمل RICE. وقد كافح هو وزملاؤه لإيجاد إطار عمل لتحديد الأولويات يخدم احتياجاتهم في اتخاذ القرارات على أفضل وجه.

إحدى المشاكل الشائعة التي يواجهها مديرو المنتجات هي ما إذا كان يجب اختيار المشاريع بناءً على النظرة الشخصية أو المشاريع ذات النطاق الأوسع. لذا، طور ماكبرايد درجة RICE لحل المشاكل المتعلقة باتخاذ قرارات موضوعية.

كيف تعمل درجة RICE لتحديد الأولويات؟

ناقشنا سابقًا مكونات درجة RICE باختصار. في هذا القسم، دعونا في هذا القسم نتعمق فيها واحداً تلو الآخر.

المدى

المكون الأول من مكونات إطار عمل RICE هو الوصول. وهو يقيس عدد الأشخاص الذين يؤثر عليهم المشروع خلال فترة معينة. وكلما زاد مدى الوصول، زاد عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من المشروع. ويتم قياسه عادةً على مدار شهر أو ربع سنة.

لحساب مدى الوصول، يمكنك تحديد فئة المستخدمين الذين تفكر في الوصول إليهم. ومع ذلك، فمن الأفضل استخدام القياسات الفعلية من مقاييس المنتج .

على سبيل المثال، افترض أنك تقوم بإطلاق ميزة تعاون جديدة على منصة التقييم ، مع 100,000 مستخدم نشط شهريًا.

الخطوة الأولى هي تحديد الجمهور أو قاعدة المستخدمين المحتملين الذين ستؤثر عليهم هذه الميزة على مدار شهر (أو ربع سنة). لنفترض أنك تقدر أن هذه الميزة ذات صلة ب 40% من قاعدة المستخدمين لديك. لذا، فإن مدى وصولك هو 40,000 مستخدم.

التأثير

يقيّم التأثير التأثير المحتمل لمهمة أو ميزة أو مشروع على المستخدمين الفرديين. في الوصول، تقيس عدد الأشخاص المتأثرين بميزة ما. في التأثير، تقيس مدى تأثر الأشخاص.

لذلك، في المثال أعلاه، يمكنك التحقق من مدى تأثير ميزة التعاون في زيادة مشاركة المستخدمين وتعاون الفريق.

عادةً ما نقيس التأثير بهدف أعلى. استخدم ماكبرايد مقياس الاختيار من متعدد لهذا الغرض:

3 = تأثير هائل

2 = تأثير كبير

1 = تأثير متوسط

0.5 = تأثير منخفض

0.25 = تأثير ضئيل

لست بحاجة إلى استخدام نفس المقياس. يمكنك اختيار المقياس الذي يناسب متطلباتك.

النقطة المهمة التي يجب تذكرها أثناء قياس ذلك هي أنك تحتاج إلى تحديد أهداف واضحة لكل مشروع قبل استخدام مقياس RICE. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التعاون مع فريقك وأصحاب المصلحة. يمكنك استخدام لوحة بيضاء مشتركة لتبادل الأفكار والتواصل في الوقت الفعلي.

شارك الأفكار وابقَ على اطلاع دائم وتعاون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboard

الثقة

تقيس الثقة مدى تأكدك من مدى وصولك وتأثيرك وتقديراتك للجهد. يتم تحديد هذا المعيار بناءً على إجابة السؤال التالي:

ما مدى ثقتك في هذه الميزة والنتائج التي قمت بتعيينها؟

يتم التعبير عن الإجابة كنسبة مئوية بسيطة. استخدم ماكبرايد مقياس الاختيار من متعدد التالي:

100% = ثقة عالية

80% = ثقة متوسطة

50% = ثقة منخفضة

أي شيء أقل من 50% هو تخمين. مرة أخرى، يمكنك استخدام أي مقياس يناسبك. من 10٪ فواصل زمنية إلى 25٪ فواصل زمنية، استخدم أفضل ما يتناسب مع متطلباتك. ومع ذلك، فإن المفتاح هنا هو أن تكون صادقًا تمامًا.

يجب أن يدعم سياق المستخدم والبحث والتجريب درجة ثقة عالية. يمكنك أيضًا استخدام أدوات إدارة تراكم المنتجات المتراكمة للتحليلات والرؤى المتقدمة.

تسمح لك درجة الثقة بالتأكد من أن قراراتك مدعومة بالبيانات حقًا. إذا كانت درجات الوصول والتأثير عالية ولكن درجة الثقة منخفضة، يمكنك استكشاف كيفية التحسين.

المجهود

يخبرك الجهد بإجمالي حجم العمل الذي تحتاج إلى القيام به لإكمال المشروع. يجب أن تأخذ في الاعتبار وقت أعضاء فريقك، بما في ذلك فرق المنتج والتصميم والهندسة. يتم تقديره كشخص - شهر، وهو مقدار العمل الذي يمكن لعضو واحد من أعضاء الفريق القيام به في الشهر.

وعلى عكس العوامل الأخرى، فإن الجهد عامل سلبي. لذلك، كلما زاد الجهد، كلما كان مشروعك أقل قابلية للتطبيق. الجهد الأعلى يعني أنك تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنهاء المشروع.

على سبيل المثال، قد يستغرق تصميم واختبار وتصحيح وإطلاق الميزة في مثالنا ثلاثة أشهر. بافتراض أن لديك فريقًا من 5 أشخاص، فإن معدل الجهد الذي ستبذله سيكون 15 شخصًا في الشهر.

من الأفضل التحدث إلى أعضاء فريقك للحصول على صورة دقيقة.

## كيفية تحسين عملية تحديد الأولويات في RICE

يمكن أن يؤدي استخدام النماذج وبرامج إدارة المنتجات إلى تحسين عملية تحديد الأولويات في RICE.

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع تبسّط إدارة المنتجات وتجعلها أسرع وأسهل. يمكنك استخدام ClickUp لإدارة المنتجات لتخطيط رؤية منتجك، وتبسيط تحديد الأولويات، وبناء خرائط طريق تربط بين العمل الجماعي.

اقرأ أيضًا عن أدوات تحديد أولويات العمل لمساعدتك في تحديد أولويات عملك اليومي بشكل أفضل.

إليك الطريقة:

النقر فوق عرض المهام

قم بتخصيص تجربة إدارة المهام الخاصة بك مع أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp View متعددة الاستخدامات

تمنحك طرق عرض المهام طريقة فريدة لتصور مهامك. يمكنك الاختيار بين طرق العرض، بما في ذلك القائمة والنشاط واللوحة والجدول والفريق. يمكنك سرد المهام، وكتابة التحديثات، وطرح أسئلة سياقية حول المهام المختلفة، وإنشاء ملخصات للمهام.

اسأل الأعضاء عن مهامهم المحددة لتقدير جهد فريقك (ساعات/أسابيع/شهور).

حقول مخصصة

استخدم الصيغ المتقدمة في الحقول المخصصة

باستخدام الحقول المخصصة، يمكنك تخصيص مساحة عملك وإضافة أنواع بيانات مختلفة. يمكنك استخدام صيغ متقدمة، ودوال رياضية، ودوال التاريخ والوقت، وما إلى ذلك. هذا مثالي لإضافة الدرجات إلى مكونات RICE الخاصة بك.

يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء الحقول وتعديلها وإظهارها وإخفائها عند الحاجة.

### مخططات جانت البيانية ClickUp Gantt Charts

_تصوير الجداول الزمنية لمشروعك باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt

يمكنك استخدام تخطيط منتجات ClickUp لبناء خرائط الطريق، وتعيين المعالم الرئيسية، وإضافة القوالب، وتصور أفضل، والمزيد. تتيح لك مخططات جانت التخطيط للنجاح وتصور الجداول الزمنية للمشروع. يمكنك بسهولة المقارنة والتعاون وإدارة الأولويات وتتبع التقدم المحرز.

النقر فوق الأهداف

محاذاة أهداف الفريق مع أهداف ClickUp

يعمل إطار عمل تحديد الأولويات RICE بشكل أفضل عندما يتفق فريقك وأصحاب المصلحة على الأهداف التي تريد تحقيقها باستخدام أفكار مختلفة. تساعد أهداف ClickUp Goals في مواءمة أهداف الفريق وتحديد أهداف واضحة وقياس النجاح وإدارة جميع أهدافك في مكان واحد.

قوالب تحديد الأولويات

يؤدي استخدام قوالب تحديد الأولويات وتخطيط المنتجات إلى تعزيز الكفاءة وتحسين عملية اتخاذ القرار وضمان تخصيص الموارد بفعالية. بعض القوالب التي يمكنك استخدامها هي:

تقييم المهام بناءً على تأثيرها ومستويات جهدها باستخدامنموذج مصفوفة أولويات ClickUp لتحديد الأولويات

حدد أولويات العناصر حسب الجهد والتأثير باستخدام نموذج مصفوفة تحديد الأولويات

إدارة الأفكار والمقترحات باستخدام الملونقالب سبورة تحديد الأولويات

وضع الأفكار والتصورات بسهولة مع قالب السبورة البيضاء لتحديد الأولويات

حدد الخطوط العريضة لعملية التطوير وتتبع الجداول الزمنية باستخدامنموذج تطوير منتج جديد. يساعدك هذا القالب أيضًا على مواءمة الفرق فيما يتعلق بالمراحل الرئيسية

تتبع مراحل المشروع المختلفة والمخرجات مع قالب خطة مشروع تطوير المنتج الجديد من ClickUp

تصور عملية تطوير منتجك واحصل على رؤى تفصيلية حول كل مكون باستخدامقالب خارطة طريق المنتج

تصوّر دورة حياة تطوير المنتج باستخدام قالب خارطة طريق المنتج

## إيجابيات وسلبيات استخدام طريقة تحديد الأولويات RICE

مثل أطر العمل الأخرى، فإن طريقة تحديد الأولويات RICE لها فوائد وعيوب. في حين أنها تحدد أفكارك، إلا أنها قد تكون غير دقيقة أيضًا. دعنا نفهم هذه الإيجابيات والسلبيات بالتفصيل.

الإيجابيات

فيما يلي بعض إيجابيات تحديد أولويات RICE:

1. تواصل أفضل

يتيح التواصل بشكل أفضل باستخدام نظام موحد لتسجيل الدرجات ويساعد على توصيل الأولويات بشكل مباشر. يساعد الجميع على تحديد المهام ذات الأولوية القصوى وإدارة أولوياتهم بشكل أفضل. علاوة على ذلك، فإن استخدام أدوات إدارة المنتج تعزز أيضًا التعاون ومشاركة التحديثات في الوقت الفعلي.

2. تحديد واضح للأولويات

تمنحك درجة RICE تحديدًا واضحًا ورقميًا لأولويات المهام أو الميزات. لذا، يمكنك فرز القائمة حسب الأولوية، مع التركيز بشكل أكبر على العناصر ذات الأولوية العالية. يمكّنك هذا من استخدام مواردك، بما في ذلك الوقت والمال، بكفاءة.

3. سهل الفهم

يستخدم RICE نظاماً بسيطاً لتسجيل الدرجات يعتمد على أربعة عوامل حتى يتمكن الأشخاص من استخدامه دون شهادة إدارة المنتج أو التأهيل. يمكن لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة وصناع القرار استخدامه بسهولة لفهم السبب وراء مختلف القرارات المتعلقة بتحديد الأولويات.

4. يأخذ في الاعتبار العوامل المهمة

تعطي النتيجة الأولوية لأربعة عوامل رئيسية: مدى الوصول والتأثير والثقة والجهد. وتعد هذه العوامل من أهم العوامل في تقييم جدوى الفكرة وما إذا كانت الفكرة قابلة للتطبيق أم لا.

5. تحديد الأولويات المستنيرة بالبيانات

يقدم إطار عمل RICE نهجًا كميًا لتحديد الأولويات من خلال إزالة التحيزات الشخصية والآراء الذاتية. فهو يعتمد على حقائق مدعومة بالبيانات وقابلة للقياس تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

6. المرونة الفئوية

يوفر مرونة من خلال السماح للفرق بتكييفه وتطبيقه على فئات مختلفة من المهام والمنتجات والميزات. وسواء كانت ميزات منتج جديد أو إصلاحات للأخطاء أو تحسينات في العمليات، يمكن تكييف نظام RICE ليلائم سياقات مختلفة.

7. يساعد في المواءمة

تساعد درجة RICE على تحقيق المواءمة بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة وتضمن أن يعمل الجميع على تحقيق نفس الأهداف. ويعزز ذلك أيضًا بيئة عمل تعاونية وأكثر تركيزًا.

السلبيات

تتضمن بعض سلبياته ما يلي:

1. يمكن أن تكون غير دقيقة

تتمثل إحدى السلبيات الرئيسية لحساب RICE في أنه ينطوي على الكثير من التقدير والتخمين. قد نبالغ في تقدير القيم، مما يجعل النتيجة غير دقيقة. علاوة على ذلك، فإن عامل الثقة غير موضوعي يعتمد على فهم الشخص وثقته في المهمة.

لذلك، من المهم أن تكون دقيقًا قدر الإمكان. يمكن أن تساعدك المقاييس المطلوبة على القيام بذلك.

2. أقل تركيزًا على العملاء

هناك مشكلة أخرى في هذه الطريقة وهي أنها لا تركز على العملاء. حيث أن عوامل مثل مدى الوصول والتأثير تلتقط بعض جوانب العملاء. ومع ذلك، لا يتم النظر في العناصر الحاسمة مثل التفضيلات والتعليقات والجوانب العاطفية.

حتى مع الوصول والتأثير، يتم تحديد هذه الأرقام من خلال ما يعتقد مدير المنتج أن مدى وصول وتأثير منتج معين خلال فترة زمنية محددة.

3. يمكن التلاعب بها بسهولة

إن تعيين الدرجات في RICE ليس خاليًا تمامًا من الأحكام الذاتية. لدى مديري المنتجات المختلفين تحيزات مختلفة يمكن أن تؤدي إلى درجات غير متسقة. وقد يتعمد البعض تضخيم الدرجات أو تفريغها من محتواها، خاصة في عنصر الثقة. تتمثل إحدى طرق تجنب ذلك في إشراك العديد من الأشخاص في عملية تسجيل الدرجات.

التغييرات والبدائل ل RICE

فيما يلي بعض البدائل لنموذج تحديد الأولويات RICE:

نموذج RICE

يعد BRICE Scoring بديلاً ممتازًا لإطار عمل RICE لتحديد أولويات إدارة المنتجات. وهو مشابه لنموذج RICE، إلا أنه يقيس عاملاً إضافيًا يسمى أهمية الأعمال.

لذا، فإن العوامل الخمسة التي يتم قياسها هي أهمية الأعمال والوصول والتأثير والثقة والجهد. أهمية العمل تقيس مدى توافق المنتج الذي تفكر فيه مع أهداف العمل الاستراتيجية. وعادةً ما يتم تسجيلها بين 1 و3، حيث تكون الدرجة 3 هي الأعلى (تمثل أهمية المنتج للأعمال).

لحساب درجة BRICE، يمكنك استخدام هذه المعادلة:

درجة BRICE = (أهمية الأعمال × مدى الوصول × التأثير × الثقة) / الجهد المبذول

القيمة مقابل الجهد

القيمة مقابل الجهد هي طريقة لتحديد الأولويات تركز على القيمة والجهد وتسمح لك بتقييم الميزات المختلفة. الفكرة بسيطة للغاية: أنت تقيس الفائدة التي ستمنحك إياها الفكرة وتقارنها بالجهد المبذول لتحقيقها.

عيّن لكل ميزة درجة قيمة ودرجة جهد لحسابها. الميزات التي لها قيمة عالية وجهد منخفض هي الرابحة بشكل واضح. تأتي بعد ذلك الميزات ذات القيمة العالية والجهد العالي والميزات ذات القيمة المنخفضة والجهد المنخفض. من الأفضل تجنب الميزات ذات القيمة المنخفضة والجهد المنخفض.

بينما تعطي هذه الطريقة فكرة واضحة لتحديد الأولويات، إلا أن أحد سلبياتها هو صعوبة تقدير القيمة والجهد.

سو رايس

يحتوي إطار عمل SU-RICE على عاملين أساسيين غير مدرجين في نموذج RICE: المصدر وشخصية المستخدم. يعد هذا الإطار أكثر شمولاً، حيث إنه يأخذ في الاعتبار أيضًا المصدر الذي تحصل منه على أفكار ميزات المنتج وشخصية المستخدم، بالإضافة إلى مدى الوصول والتأثير والثقة والجهد.

يمكنك النظر في أربعة مصادر: العميل المحتمل، والعميل المحتمل، والسوق أو المنافس، والداخلي، وإدراجها حسب الأولوية. يعطي هذا الإطار فهمًا أكثر تفصيلاً لسياق المهمة أو الميزة وتأثيرها المحتمل.

تخطيط القصة

يحدد تخطيط القصة أولويات الميزات بناءً على كيفية تخطيط عملائك لاستخدام المنتج. إنه ليس نموذجًا لتسجيل النقاط. بدلاً من ذلك، فهو يتضمن جمع قصص المستخدمين التي تصف ميزة ما وتخطيطها.

يمنحك هذا مخططًا تفصيليًا للمنتج ويسرد المهام الفرعية والتفاصيل لكل مهمة. هذه الطريقة تتمحور حول العميل بشكل كبير وتتيح لك رؤية الصورة الكبيرة. أثناء وضع الأفكار، يمكنك أيضًا إنشاء مستند مرئي يذكّر الجميع بأهدافهم.

تحديد الأولويات بشكل أفضل باستخدام إطار عمل RICE مع ClickUp

إطار عمل RICE هو طريقة ممتازة لتحديد الأفكار التي تستحق الاهتمام أولاً. فهو يحدد الأفكار ويجعل من السهل تحديد أولوياتها. علاوة على ذلك، يستغرق استخدامه القليل من الوقت ويساعد في اتخاذ القرارات الموضوعية.

بعض الأمور التي يجب تذكرها أثناء استخدام النموذج:

التركيز على هدف واحد

يؤثر نظام التسجيل الخاص بك على النتيجة

أشرك فريقك أثناء عملية تسجيل النقاط لجعلها أكثر موضوعية

استخدم قوالب إدارة المنتج لتصور أفضل

إعادة تقييم الدرجات وتحديثها بانتظام

يمكن التقليل من قيمة الديون التقنية، لذا ضعها في اعتبارك بشكل منفصل في نظام تحديد الأولويات

توفر أداة إدارة المنتج المتكاملة مثل ClickUp مواءمة وتعاون وتصور وقوالب أفضل أثناء تحديد الأولويات. الاشتراك مجانًا اليوم!