15 مؤشر أداء رئيسي ومقياس لإدارة المنتجات يجب تتبعها في عام 2025

البحث عن البعض إدارة المنتجات _مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس؟

تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الخاصة بإدارة المنتجات مديري المنتجات على مراقبة أدائهم للتأكد من أن الشركة تتحسن وتعمل على تحقيق استراتيجية منتج ناجحة .

لكن ما هي هي مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتج والمقاييس، و كيف_ كيف _يمكن أن تساعدك؟

والأهم من ذلك، ما هي المقاييس التي يجب أن تكون تتابعها؟

في هذه المقالة، سنناقش كل ما تحتاج إلى معرفته حول مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات، وسنلقي نظرة على أفضل خمسة عشر مقياسًا لإدارة المنتجات التي تحتاج إلى تتبعها اليوم. سنغطي أيضًا أفضل طريقة لتتبع مقاييس إدارة المنتجات في عام 2023.

هيا بنا نبدأ!

ما الفرق بين مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس المنتج؟

KPI تعني مؤشر الأداء الرئيسي.

تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية ما إذا كان عملك يحقق أهدافه وغاياته الأساسية.

ماذا عن المقاييس؟

يمكن أن تكون المقاييس بمثابة مؤشر أداء يساعدك على تحديد ما إذا كان عملك يحقق أهدافه.

ـ ألا يمكنك التفريق بينهما؟

إليك الفرق بين الاثنين:

على عكس مؤشرات الأداء الرئيسية، فإن المقاييس تتعامل مع

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من أهداف العمل وليس فقط الأهداف الرئيسية

إليك ما نعنيه:

إذا كان المقياس يستهدف هدفًا رئيسيًا هدف العمل ، فهو مؤشر أداء رئيسي

هدفًا رئيسيًا هدف العمل فهو مؤشر أداء رئيسي إذا كان المقياس يغطي أي نوع من أهداف العمل التي ليست هدفًا أساسيًا، فإنه يسمى مقياسًا فقط

إليك مثال على مؤشر أداء رئيسي:

زيادة تجارب العملاء الجدد بنسبة 23% في عام 2021، وهو ما يمثل نموًا من 18 تجربة أسبوعيًا إلى 21 تجربة أسبوعيًا

إليك مثال على مقياس:

عدد الزيارات العضوية الواردة إلى الموقع الإلكتروني

الفرق بين المثالين هو أن المثال الأول محدد وله نتيجة مرجوة. المثال الثاني يساهم أيضًا في استراتيجيتك العامة، لكنه ليس محددًا بوضوح أو مرتبطًا بنتيجة معينة.

تذكر، كل مؤشر أداء رئيسي هو مقياس ، ولكن ليس كل مقياس هو مؤشر أداء رئيسي

ومع ذلك، لم ننتهي بعد..

هناك نوعان من المقاييس:

المقياس القابل للتنفيذ محدد وله إجراءات قابلة للتكرار تؤدي إلى نتائج

محدد وله إجراءات قابلة للتكرار تؤدي إلى نتائج المقاييس القابلة للتنفيذ تجعل منتجك يبدو جيدًا، ولكنها لا تقدم أي رؤية حول كيفية وصولك إلى هناك وما يجب عليك فعله بعد ذلك (عدد الإعجابات على إنستجرام)

_للحصول على نظرة أكثر تفصيلاً، اطلع على مؤشرات الأداء الرئيسية مقابل المقاييس: ما هي وكيفية تتبعها.

15 مؤشر أداء رئيسي لإدارة المنتجات والمقاييس التي تحتاج إلى تتبعها

لمساعدتك في تحقيق كل كل ما تريده من أهدافك كمدير منتج قمنا بتجميع قائمة إدارة المنتجات المقاييس التي تحتاج إلى تتبعها:

مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء

تتمحور مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء حول عملائك.

تعمل مقاييس المنتج هذه على تتبع مدى رضا عملائك ومدى القيمة التي يجلبونها لشركتك.

1. رضا العملاء

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان عملاؤك سعداء، فإن رضا العملاء هو المقياس المناسب لك. يمكنك معرفة ذلك من خلال إرسال استبيانات تستهدف مجالات محددة تعتقد أنها تحتاج إلى تحسين.

وتتيح لك الردود معرفة العملاء غير الراضين الذين يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام من فرق إدارة المنتجات لديك.

إليك طريقة بسيطة يمكنك من خلالها حساب ذلك:

رضا العملاء = عدد الردود الإيجابية ÷ عدد الردود الإجمالية × 100

إذا كنت تستخدم درجة رضا العملاء (CSAT) يصنّف العملاء منتجًا أو خدمة معينة على مقياس من 1-5، حيث يشير الرقم 5 إلى "راضٍ جدًا" والرقم 1 إلى "غير راضٍ جدًا" إذا كان المنتج يلبي توقعات العملاء، فستحصل على درجة أعلى.

يتم احتساب النتيجة المركبة لرضا العملاء من خلال جمع النتيجة وقسمتها على عدد المستجيبين.

ومع ذلك، إذا كنت تريد أن تتطلع إلى تصور درجة رضا العملاء كنسبة مئوية من العملاء "الراضين"، فستقسم إجمالي عدد 4 و5 (أي "الراضين" و"الراضين جدًا" على إجمالي عدد المستجيبين.

على عكس صافي نقاط المروّجين، فإن نقاط رضا العملاء تقيّم الرضا عن ميزة معينة بدلاً من الشركة ككل.

مكافأة: تعلم كيف_

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2. معدل الاحتفاظ معدل الاحتفاظ بالعملاء هو مقياس رئيسي يجب على أي مدير لنجاح العملاء مراقبته.

_لماذا؟

يقيس معدل الاحتفاظ عدد العملاء الذين بقوا مع منتجك خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، يمكنك أن تبني حساباتك على عدد تمديدات العضوية السنوية أو مشتريات المنتج.

بينما يركز معدل الاستبقاء على العملاء المخلصين، فإن معدل الزبد يلقي نظرة على أولئك الذين ربما انتقلوا إلى منتج منافس.

هنا يمكنك حساب كلاهما:

معدل الاحتفاظ \= العملاء في نهاية الفترة المحددة - العملاء الجدد ÷ العملاء في بداية الفترة المحددة × 100

معدل التراجع: معدل تراجع العملاء المعدل = العملاء المفقودين ÷ إجمالي العملاء

3. معدل التحويل

معدل التحويل هو مقياس للمبيعات والتسويق، أليس كذلك؟

ليس بالضرورة.

هل تعرف تلك التطبيقات التي تمنحك نسخة تجريبية مجانية لبضعة أيام؟

وبمجرد انتهاء تلك الفترة التجريبية، قد تقرر ترك التطبيق أو البدء في الدفع مقابل الحصول عليه لأنه في الواقع غيّر حياتك بشكل لا يصدق.

هذا ما يمكن أن يقيسه معدل التحويل الخاص بك.

يمكن أن يتتبع المدة التي يستغرقها مستخدمو الإصدار التجريبي المجاني أو مستخدمو العينة للتحول إلى عملاء يدفعون.

سيساعدك هذا على التنبؤ بعدد العملاء الذين سيدفعون من عدد محدد من المستخدمين التجريبيين المجانيين.

إليك كيفية حساب ذلك:

معدل التحويل = عدد العملاء الذين يدفعون ÷ عدد المستخدمين التجريبيين

4. قيمة عمر العميل

يحسب مؤشر الأداء الرئيسي هذا مقدار الإيرادات التي يمكن أن تتوقعها شركتك من عملائك على المدى الطويل.

في بعض الأحيان، يمكن أن يتضمن متوسط الإيرادات التي يقدمها مستخدم واحد قبل أن يقرر إلغاء اشتراكه.

لتحديد القيمة الدائمة للعميل، تحتاج إلى تحديد المدة التي يستخدم فيها العميل منتجك ومتوسط الإيرادات التي يحققها المستخدم.

إليك كيفية حساب ذلك:

العميل قيمة عمر العميل = متوسط الإيرادات لكل مستخدم x متوسط عمر العميل

5. تكلفة اكتساب العميل

هذا هو أحد أهم مقاييس SaaS التي يحتاج مدير المنتج إلى النظر إليها.

_ لماذا؟

إنه يلقي نظرة على جميع التكاليف التي تكبدتها شركة SaaS الخاصة بك أثناء محاولة تأمين عميل جديد في فترة زمنية محددة.

_ما نوع التكاليف التي نتحدث عنها هنا؟

يمكن أن يشمل ذلك

الرواتب

تسويق الحملات

نفقات فريق المبيعات

تكاليف الإعلانات

ـ

إليك كيفية حساب ذلك:

تكلفة اكتساب العميل \= نفقات المبيعات والتسويق لفترة من الزمن ÷ إجمالي عدد العملاء المكتسبين خلال فترة من الزمن

يمكنك استخدام هذا المقياس التسويقي لتحديد المبلغ الذي يجب أن تنفقه أثناء اكتساب العملاء. يمكنك أيضًا استخدام تكاليف اكتساب العملاء لتقرير ما إذا كان الوقت قد حان لتغيير قنوات اكتساب العملاء أو إعادة النظر في استراتيجية تسويق المنتج ونموذج التسعير

استخدم هذا العميل قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء.

قم بتنزيل هذا القالب

مؤشرات الأداء الرئيسية لمشاركة المستخدم

تقيس مقاييس تفاعل المستخدم ما إذا كان المستخدمون يجدون قيمة في منتجك.

يمكن قياس التفاعل من خلال عمليات تسجيل الدخول والتنزيلات ومدة بقاء المستخدمين على موقعك الإلكتروني.

6. عدد المستخدمين النشطين يومياً وعدد المستخدمين النشطين شهرياً

يُعد عدد المستخدمين النشطين يومياً وشهرياً مقياساً مهماً لاستخدام المنتج.

_لماذا؟

لأنه يوضح لك ما إذا كان منتجك جذاباً بما فيه الكفاية.

عند تحديد المستخدمين النشطين، تحتاج إلى اختيار المدة و التفاعل. إذا قام المستخدم بهذا التفاعل خلال الفترة الزمنية المحددة، فهو نشط. إذا لم يفعلوا ذلك، يمكنك اعتبارهم مستخدمين غير نشطين.

يتتبع عدد المستخدمين النشطين يوميًا وعدد المستخدمين النشطين شهريًا المستخدمين الفريدين الذين يزورون منتجك الرقمي بشكل يومي أو شهري. 📱

دعنا نلقي نظرة على كليهما:

يوميًا المستخدم النشط : عدد المستخدمين النشطين يوميًا

: عدد المستخدمين النشطين يوميًا مستخدم نشط شهريًا: عدد المستخدمين النشطين شهريًا

قارن بين عدد المستخدمين النشطين (اليومي/الشهري) وإجمالي عدد المستخدمين لديك للحصول على رؤية دقيقة لمدى تفاعل منتجك!

إليك كيفية حساب ذلك:

*المستخدم النشط اليومي مستخدم نشط شهرياً = عدد المستخدمين النشطين يومياً/شهرياً ÷ إجمالي عدد المستخدمين النشطين يومياً/ شهرياً

7. مدة الجلسة

يتتبع مؤشر الأداء الرئيسي هذا المدة التي يقضيها المستخدمون على المنتجات الرقمية مثل الألعاب والتطبيقات ومواقع التسوق عبر الإنترنت.

_على سبيل المثال، مدة الجلسة التي يقضيها المستخدمون في مشاهدة هذا الرجل الصغير هي إلى الأبد

هذا المقياس ضروري لأنه يوضح لك قيمة محتوى منتجك. سيؤثر في النهاية على معدل الاحتفاظ بالعملاء وولاء العملاء.

على سبيل المثال، إذا كان لديك موقع إلكتروني، لا يمكن تحسين مدة الجلسة من خلال حشو الكلمات الرئيسية أو المزيد من العناوين الرئيسية التي تجلب النقرات.

لا يمكن تحسينها إلا من خلال تضمين المزيد من مقاطع الفيديو والروابط وتحسين الشكل والمظهر العام لموقعك الإلكتروني.

_في النهاية، الوقت هو المال، أليس كذلك؟

إليك كيفية حساب ذلك:

مدة الجلسة = (خذ متوسط الإجابة): إجمالي الوقت الذي يقضيه المستخدمون على منتجك ÷ عدد المستخدمين

ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام Google Analytics لحساب هذا الرقم

8. عدد إجراءات المستخدم لكل جلسة

يتتبع مؤشر الأداء الرئيسي هذا ما يفعله المستخدمون عندما يكونون على موقعك الإلكتروني وتطبيقك. ويشمل ذلك أي إجراء يقومون به والميزات التي يستخدمونها.

هذا مؤشر أداء رئيسي قوي يمكن أن يرشدك في استراتيجية اعتماد الميزات الخاصة بك.

هل تتذكر عندما ناقشنا رضا العملاء؟

إن طرح الأسئلة حول الميزات المفضلة واقتراحات الميزات سيمنحك أيضًا بعض الأفكار حول الميزات التي يرغب المستخدمون في خارطة طريق المنتج بحيث يمكنك أن تقول لهم..

مؤشرات الأداء الرئيسية لجودة المنتج

ستخلق مقاييس جودة المنتج أساسًا لوضع أهداف لفريق تطوير المنتج الخاص بك. يجب على مديري المنتجات الاهتمام بهذه المقاييس الإدارية ومؤشرات الأداء الرئيسية لضمان نجاح المنتج.

سيؤدي تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لجودة المنتج إلى التحسين المستمر، وتقليل الاختبارات والعيوب، وتقليل مشكلات العملاء.

تعرف على كيفية الاستخدام

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9. مؤشر الأداء الرئيسي للاختبار والسرعة

يقع الاختبار في قلب إصدارات المنتج. يمكن لمديري المنتجات تتبع عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد الاختبارات المكتملة بنجاح والنسبة المئوية للاختبارات المؤتمتة.

من خلال العمل مع ضمان الجودة والاختبار فريق المنتج، يمكن لفريق المنتج التحقق من صحة ميزات وأنظمة زيادة المنتج ووضع أهداف حول التحسين المستمر.

أحد المقاييس هو مؤشر الأداء الرئيسي للسرعة، والذي يتتبع إجمالي عدد الاختبارات المنفذة.

إليك كيفية حساب مؤشر الأداء الرئيسي للسرعة:

مؤشر الأداء الرئيسي للسرعة = الاختبارات الآلية + الاختبارات اليدوية

10. العيوب وفعالية الكشف

بصفتك مدير منتج، يمكنك التركيز على الاختبارات والعيوب بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكنك تتبع عدد الاختبارات الفاشلة، وهو مؤشر الأداء الرئيسي لمعدل العيوب. ضمن الفئة الواسعة من العيوب، يمكنك أيضًا تتبع العيوب النشطة أو العيوب المرفوضة أو العيوب الشديدة.

من المهم أيضًا تتبع مدى نجاح فريقك في تحديد العيوب واكتشافها. إن فعالية اكتشاف العيوب (DDE) هو مقياس يقيس النسبة المئوية للعيوب التي يكتشفها فريقك مقابل العيوب الإجمالية للمنتج.

إذا زادت فعالية اكتشاف العيوب بمرور الوقت، فهذا خبر جيد لأنه يشير إلى أن الفريق يكتشف المزيد من الأخطاء والعيوب قبل إطلاق المنتج.

إليك كيفية حساب فعالية اكتشاف العيوب:

DDE = عدد العيوب التي حددها الفريق ÷ مجموع كل العيوب (التي حددها الفريق والمستخدمون النهائيون) × 100

11. تصعيد تذاكر الدعم

ستساعدك هذه المجموعة الهامة من مقاييس إدارة المنتج على متابعة جودة المنتج بعد الإصدار. يتم تصعيد التذاكر بشكل عام في الحالات التي لم يتمكن فيها خط الدعم الأول من حل المشكلة.

يمكن احتساب دردشات العملاء ومكالماتهم ومنشورات تويتر وتعليقات المدونة ضمن هذا الرقم، ولكن يصعب تتبعها.

عندما يكون معدل التصعيد مرتفعًا، يجب عليك بصفتك مدير المنتج التحقق مما إذا كانت هناك مشكلة مستمرة في الميزة أو المنتج الحالي.

يمكنك تتبع معدل تصعيد الدعم باستخدام هذه الصيغة:

معدل تصعيد الدعم = عدد التذاكر التي تم تصعيدها من المستوى الأول ÷ إجمالي عدد تذاكر الدعم.

مؤشرات الأداء الرئيسية لأداء الأعمال

تقيس مقاييس أداء الأعمال ربحية أعمالك.

وببساطة، فهي تتعامل في الغالب مع المال.

12. الإيرادات الشهرية المتكررة

الإيرادات الشهرية المتكررة هي مقياس تستخدمه عادةً شركات البرمجيات كخدمة لتتبع ربحية الشركة. 💸

إنه يحسب الأموال التي يجلبها منتجك على أساس شهري، لذا فهو يمثل الإيرادات التي يمكن أن تتوقعها شركتك SaaS كل شهر.

إليك كيفية حسابها:

الإيرادات الشهرية المتكررة = متوسط الإيرادات لكل مستخدم على أساس شهري × إجمالي عدد المستخدمين في شهر معين

13. النسبة المئوية للإيرادات من المنتجات الجديدة

هذا مؤشر أداء رئيسي لتطوير المنتجات يتتبع إجمالي الإيرادات المحققة من بيع منتجات جديدة.

وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة مدى مساهمة منتجاتك الجديدة في الأداء العام للأعمال التجارية.

إذا كان منتجك الجديد لا يساهم كثيراً، يمكنك تجربة إطلاق منتج تحديث 🚀 أو إجراء المزيد من أبحاث السوق.

إليك كيفية حساب ذلك:

النسبة المئوية لـ الإيرادات من المنتجات الجديدة من المنتجات الجديدة = إجمالي الإيرادات ÷ الإيرادات من المنتجات الجديدة

14. متوسط الإيرادات لكل مستخدم

متوسط الإيرادات لكل مستخدم هو مؤشر أداء رئيسي يشيع استخدامه من قبل شركات البرمجيات كخدمة. وهو يتتبع مقدار الأموال التي يمكن أن تتوقع الشركة الحصول عليها من مستخدم فردي.

يخبرك مؤشر الأداء الرئيسي هذا ما إذا كنت تستهدف الجمهور المناسب وما إذا كنت قد قمت بتسعير منتجك بشكل صحيح.

إليك كيفية حسابه:

المتوسط الإيرادات للمستخدم الواحد لكل مستخدم = إجمالي الإيرادات المتحققة خلال الفترة ÷ عدد المستخدمين خلال نفس الفترة

15. صافي نقاط المروجين صافي نقاط المروج الصافي هو مؤشر أداء رئيسي يقيس عدد العملاء الحاليين الذين من المحتمل أن يروجوا لمنتجك لشخص آخر. 👍

كما أنه يتتبع أيضًا عدد العملاء الذين فقط لا يحبون منتجك 🙅 (المنتقدين).

هناك طريقة بسيطة للقيام بذلك وهي أن تطلب من العملاء تصنيف منتجك من 0-10.

يمكنك اعتبارهم مروجين إذا صنفوا منتجك من 7-10 ومنتقدين إذا صنفوه بين 0-6.

عند القيام بذلك، فإن فريق المنتج يمكن أن يجد السبب وراء نقص الولاء لدى المنتقدين لديك وتحسين تجربة المنتج بشكل عام لجميع عملائك.

إليك كيفية حساب ذلك:

صافي نقاط المروجين = % من المروجين - % من المنتقدين

## كيفية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات

رائع، أنت تعرف الآن مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات التي يجب تتبعها.

لتحسين أدائك و تكون ناجحاً بالفعل, أنت بحاجة إلى أداة تساعدك على تتبع وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية هذه . أدوات مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات مثل انقر فوق ، لديها ميزات مثل التقارير المدمجة, لوحات تحكم بديهية والمزيد!

استخدم هذا قالب ClickUp KPI لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لفريقك.

تنزيل هذا القالب فيما يلي نظرة فاحصة على سبب امتلاك ClickUp للميزات المثالية لمؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة منتجاتك:

1. الأهداف

لا يمكنك تحسين أدائك والوصول إلى رؤية منتجك دون تحديد الأهداف والغايات، أليس كذلك؟

_حسناً، يمكنك ذلك

ولكننا نشك في أنك ستفتح أي أبواب للفرص. أهداف ClickUp يمكن تقسيمها إلى أهداف أصغر.

الأهداف هي أهدافك، وبمجرد إكمالها، فإنك تصل إلى هدفك. سيتم أيضًا تحديث تقدم هدفك المستهدف تلقائيًا في ClickUp.

_كيف يساعدك هذا في إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات؟

يمكنك تخصيص المقاييس التي تستخدمها لتتبع تلك الأهداف مثل:

الأرقام: أرقام عددية مثل معدل التراجع أو معدل الارتداد

أرقام عددية مثل معدل التراجع أو معدل الارتداد صواب أو خطأ: للتحقق مما إذا كان قد تم إنجاز شيء ما أم لا، على سبيل المثال إدارة المخزون العملات: لمقاييس المنتج مثل الإيرادات الشهرية المتكررة أو هامش الربح الإجمالي

للتحقق مما إذا كان قد تم إنجاز شيء ما أم لا، على سبيل المثال إدارة المخزون المهام: لتتبع الأداء بناءً على إكمال مهام المنتج

2. لوحات المعلومات لوحات معلومات ClickUp نظرة عامة عالية المستوى على كل ما يحدث في مساحة العمل الخاصة بك.

إنه الحل الأمثل لأي قائد منتج يحتاج إلى الإشراف على مجموعة منتجاته.

على عكس جداول بيانات جوجل أو لوحات معلومات Excel ، تحتوي كل لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية على الكثير من الأدوات المخصصة حتى تتمكن من عرض مقاييس منتجك بالطريقة التي تريدها.

فيما يلي قائمة ببعض الأدوات التي يمكنك إضافتها إلى لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية لمنتجك:

مخطط شريطي 📊

مخطط خطي 📉

مخطط دائري 🥧

مخطط البطارية🔋

العمليات الحسابية

3. تقارير الفريق

يمكنك أيضًا إضافة تقارير الفريق كأدوات إلى لوحات التحكم الخاصة بك.

فيما يلي بعض أدوات الجدول التي ستحصل عليها:

التقرير المنجز: الاطلاع على عدد المهام التي أنجزها كل عضو في الفريق

الاطلاع على عدد المهام التي أنجزها كل عضو في الفريق المهام التي تم العمل عليها: معرفة عدد المهام التي عمل عليها كل عضو في يوم أو أسبوع أو شهر معين

معرفة عدد المهام التي عمل عليها كل عضو في يوم أو أسبوع أو شهر معين نقاط مساحة العمل: قم بتلعيب مهام منتجك حتى تتمكن من تحديد أفضل الأعضاء أداءً في فريق منتجك

قم بتلعيب مهام منتجك حتى تتمكن من تحديد أفضل الأعضاء أداءً في فريق منتجك من هو المتخلف عن العمل: تحديد أعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى مزيد من التحفيز من خلال رؤية عدد الإشعارات غير المنجزة والمهام المتأخرة

مكافأة: تحقق من ذلك ما هو تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية وتعلم هذه الشائعة مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاريع !

حان الوقت لتنفيذ استراتيجية المنتج الخاص بك 🎯

تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات على إدارة استراتيجية منتجك بكل سهولة.

إنها مقاييس النجاح الأساسية التي تحتاجها كل شركة لـ تنفيذ أهدافها.

لكن مجرد اختيار عدد قليل من مؤشرات الأداء الرئيسية لن يفي بالغرض. 💇

تحتاج إلى تتبعها أيضًا!

لحسن الحظ، يتيح لك ClickUp تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك و المزيد

هذا صحيح، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة منتجك ولديه ميزات ل تصميم المنتج وتنفيذه.

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