11 أفضل 11 أداة برمجية لإدارة المنتجات لفرق التطوير في 2025

إن تطوير منتجات من الدرجة الأولى ليس بالأمر السهل، صدقني أنا أعلم ذلك. إنها عملية موازنة دقيقة بين تلبية توقعات العملاء والتعامل مع تعقيدات دورات حياة المنتج.

كما أن اختيار أداة إدارة المنتج المناسبة ليس بالأمر السهل أيضاً. لقد تصارعت بين تجميع مجموعة من الأدوات المتباينة أو اختيار أداة شاملة (نعم، إنها موجودة بالفعل، لحسن الحظ!). فهي تسهل إدارة العملية بأكملها دون التبديل المستمر بين علامات التبويب أو فقدان مسار المهام.

من أجل التعاون الفعال، خاصة مع فرق العمل عن بُعد، فإن برنامج إدارة المنتج السلس والبديهي هو ضرورة أكثر من كونه رفاهية. ويمكنه تبسيط تخطيط إطلاق المنتج، وإدارة مشروع البرنامج، وتحليلات المنتج، والنماذج الأولية، وحتى التسويق.

بعد استكشاف وتجربة أدوات مختلفة، سأشارككم 11 أداة من أفضل أدوات إدارة المنتجات. لقد أثبتت هذه الأدوات أنها لا تقدر بثمن في التنقل في التضاريس الصعبة لتطوير المنتجات وإدارتها.

باستخدام البرنامج المناسب، يمكنك تحسين الإنتاجية، والحفاظ على التواصل مع فريقك في الوقت المناسب، وإدارة المهام، والبقاء على رأس المواعيد النهائية لمشروعك. خمن ماذا؟ ليس من الضروري أن تكلفك الكثير أيضاً! اربط حزام الأمان بينما نستكشف معاً هذه الأدوات التي تغير قواعد اللعبة.

ما هي برامج إدارة المنتجات؟

تساعد أدوات إدارة المنتجات الفرق على الاهتمام بمراحل معينة في دورة حياة المنتج. يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل:

ومع ذلك، فإن بعض أدوات برمجيات مدير المنتج، مثل أداة إدارة المشروع الشاملة ، توفر منصة مركزية لكل ما يتعلق ب تطوير المنتجات وإدارتها .

هذا مهم لـ فريق المنتج عن بُعد ، حيث أنه من المنطقي استخدام نظام افتراضي واحد لإدارة المنتجات الافتراضية يقدم الميزات الصحيحة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المنتجات؟

فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي يجب البحث عنها في أداة إدارة المنتجات:

قدرات العصف الذهني :: يتطلب إنشاء منتج جديد تفكيراً خارج الصندوق. وبغض النظر عن مدى جنون فكرتك، يجب أن تساعدك أداة الإدارة على فهمها

إدارة المهام :: سواء كانتلوحة كانبان أو تحديد أولويات المهام المدمجة، يجب أن يحتوي التطبيق على ميزات شاملة لإدارة المهام

النماذج :: يجب أن تأتي أداة الإدارة الخاصة بك معقوالب قابلة للتخصيص لمساعدتك على البدء فوراً,إنشاء قوائم أسعار,مقارنة المنتجات والمزيد

:: يجب أن تأتي أداة الإدارة الخاصة بك معقوالب قابلة للتخصيص لمساعدتك على البدء فوراً,إنشاء قوائم أسعار,مقارنة المنتجات والمزيد التكاملات :: للأسف، هناك عدد قليل جدًا من أدوات إدارة المنتجات التي يمكنها تلبية جميع احتياجاتك. لهذا السبب يجب أن تتكامل أداة الإدارة الخاصة بك مع برامج مكان العمل الشائعة لتحقيق أقصى قدر من الوظائف

ومع ذلك، هذه ليست الأشياء الوحيدة التي تحتاج إلى النظر إليها.

إذا كنت مضطرًا إلى تصفح عدد لا يحصى من علامات التبويب فقط لمعرفة ما إذا كانت الأمور تسير وفقًا استراتيجية المنتج ستصاب بالجنون في أي وقت من الأوقات. 😵

هذا هو السبب في أن قابلية الاستخدام الممتازة هي أيضًا عامل مهم عند اختيار البرنامج المناسب لإدارة المنتجات. ناهيك عن أنه لا ينبغي أن تكون أداة تكلفك الكثير من المال!

المكافأة: تعلم كيف أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد مديري المنتجات !

مكافأة: اطلع على موقعنا مسرد مصطلحات إدارة المنتجات! ⭐️

11 أفضل برنامج لإدارة المنتجات في عام 2024

1.

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أفضل أداة شاملة لإدارة المنتجات مع ميزات متقدمة

احصل على نظرة شاملة لخريطة طريق منتجك، جدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وتحديد أولويات كل شيء في الجدول الزمني المخصص لمشروعك باستخدام عرض الجدول الزمني في ClickUp

ClickUp هو التطبيق المتكامل أداة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي مصممة لاستيعاب الشركات من جميع الأحجام وتلبية احتياجات كل فريق داخل مؤسستك، بما في ذلك فرق المنتج والتطوير . 😌

مع مئات من الميزات المتقدمة والمرنة، استعد لتجربة سير عمل مبسط، وتعاون محسّن، وإنتاجية لا مثيل لها مع ClickUp بجانبك.

إذن ما الذي يجعل ClickUp أفضل برنامج لإدارة المنتجات؟

الأمر بسيط: تعمل منصة ClickUp الشاملة على دمج مجموعتك التقنية وتوفر جميع الميزات التي تحتاجها من أجل إدارة دورة حياة مشروعك بالكامل والفرق والمواعيد النهائية والموارد والمزيد - كل ذلك في مكان مركزي واحد. احصل على إمكانية الوصول إلى مئات الميزات المتقدمة وسهلة الاستخدام لمساعدتك في ما يلي:

التخطيط الاستراتيجي : تحسين تخطيط المنتجات من خلال إنشاء صور مرئية لخطة منتجك، وتخطيط الأفكار، وربطها بسير العمل والمهام باستخدام ClickUp Whiteboards خرائط الطريق و إدارة المنتجات : بناء واضح خرائط طريق المنتج وإدارة الأعمال المتراكمة للمنتجات، وتتبع خطط المشاريع من أجلإطلاق المنتجاتوالمزيد باستخدام اللوحات البيضاء، والخرائط الذهنية، والجدول الزمني، ومخطط جانت، والقائمة، وعرض الجدول، وطرق العرض المخصصة الأخرى في ClickUp

: تحسين تخطيط المنتجات من خلال إنشاء صور مرئية لخطة منتجك، وتخطيط الأفكار، وربطها بسير العمل والمهام باستخدام ClickUp Whiteboards مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبع الأهداف : مواءمة الأهداف والغايات والبقاء على المسار الصحيح مع أهداف ClickUp Goals

: مواءمة الأهداف والغايات والبقاء على المسار الصحيح مع أهداف ClickUp Goals تعاون الفريق : تبادل الملاحظات والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي والبقاء على اطلاع دائم مع طريقة عرض الدردشة والتعليقات والمزيد

: تبادل الملاحظات والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي والبقاء على اطلاع دائم مع طريقة عرض الدردشة والتعليقات والمزيد تتبع الأخطاء والمشكلات : تنظيم الملاحظات والأولويات وتبسيط تتبع الأخطاء والمشكلات مهام سير العمل والأتمتة : إنشاء عمليات سير عمل واضحة ورشيقة وسريعة من خلال التطوير باستخدام الأتمتة

: تنظيم الملاحظات والأولويات وتبسيط تتبع الأخطاء والمشكلات التقارير في الوقت الحقيقي وتتبع التقدم : تتبع الأداء وتقدم الأهداف والمزيد في الوقت الحقيقي، واحصل على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك وأنشئ تقارير بسهولة وشاركها مع فريقك باستخداملوحات معلومات مخصصة قم بدمج جميع ملاحظاتك وأدوات التطوير : أنشئ حلقات لتعليقات العملاء لإبلاغ قرارات المنتج من خلال عمليات التكامل لـ Zendesk وIntercom وZapier. ثم، تتبع تقدم التطوير باستخدام عمليات التكامل الأصلية ل GitHub وGitLab وBitbucket

: تتبع الأداء وتقدم الأهداف والمزيد في الوقت الحقيقي، واحصل على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك وأنشئ تقارير بسهولة وشاركها مع فريقك باستخداملوحات معلومات مخصصة

قم بإدارة جداولك الزمنية ومراحل الإنتاج في مكان واحد باستخدام طرق العرض المبنية مسبقًا والحالات المخصصة والحقول المخصصة والمزيد

بالإضافة إلى ذلك، تسمح منصته القابلة للتخصيص بالكامل لفرق المنتجات بتهيئة كل جزء من ClickUp ليناسب احتياجاتهم الفريدة، وسير العمل المعقد والمتعدد الخطوات، وتفضيلاتهم الشخصية. يتيح هذا المستوى من المرونة للفرق إنشاء سير عمل يتيح لهم العمل بأفضل ما لديهم وتعديل ClickUp مع تغير احتياجاتهم وتوسع أعمالهم.

وكميزة إضافية، تقدم ClickUp خطة مجانية غنية بالميزات و خطط تسعير ميسورة التكلفة بحيث يمكن للفرق الوصول إلى جميع الميزات التي يحتاجون إليها مع البقاء في حدود ميزانيتهم.

والآن، دعنا نتعمق أكثر في بعض الميزات الرئيسية في ClickUp التي يمكن لمديري المنتجات والفرق استخدامها لتبسيط سير العمل ومواءمة الفرق متعددة الوظائف والشحن بشكل أسرع. ⚡️

الميزات الرئيسية في ClickUp

منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد

: قم بتخصيص كل جزء من ClickUp وتهيئته ليناسب احتياجاتك باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة و ClickApps والمزيد أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك الجدول الزمني واللوحة ومخطط جانت والمزيد

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك الجدول الزمني واللوحة ومخطط جانت والمزيد وظيفة السحب والإفلات : تجعل هذه الميزة إجراء التغييرات عبر مساحة عمل ClickUp أسهل وأسرع. ما عليك سوى سحب العناصر وإفلاتها دون الحاجة إلى مهارات تقنية

: تجعل هذه الميزة إجراء التغييرات عبر مساحة عمل ClickUp أسهل وأسرع. ما عليك سوى سحب العناصر وإفلاتها دون الحاجة إلى مهارات تقنية الأتمتة القدرات : يمكنك تسريع أي عمليات باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا وإعداد وصفات مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp - لا حاجة إلى ترميز

: يمكنك تسريع أي عمليات باستخدام الأتمتة المبنية مسبقًا وإعداد وصفات مخصصة باستخدام أتمتة ClickUp - لا حاجة إلى ترميز التوثيق : إنشاء ملخصات المنتجات وإجراءات التشغيل الموحدة,خطط حملات تسويق المنتجات, مستندات متطلبات المنتج ، والمزيد في المستندات باستخدام ClickUp AI لمساعدتك على العمل بشكل أسرع، والكتابة بشكل أفضل، والتفكير بشكل أكبر

: إنشاء ملخصات المنتجات وإجراءات التشغيل الموحدة,خطط حملات تسويق المنتجات, مستندات متطلبات المنتج ، والمزيد في المستندات باستخدام ClickUp AI لمساعدتك على العمل بشكل أسرع، والكتابة بشكل أفضل، والتفكير بشكل أكبر إدارة الموارد : راقب مواردك باستخدام عرض عبء العمل

: راقب مواردك باستخدام عرض عبء العمل إمكانيات التكامل : قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لدمج تطبيقاتك وتبسيط سير عملك

: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لدمج تطبيقاتك وتبسيط سير عملك متوفر على جميع الأجهزة : متاح لسطح المكتب والجوال (تطبيق Android و iOS) والصوت ومنصات المتصفح

: متاح لسطح المكتب والجوال (تطبيق Android و iOS) والصوت ومنصات المتصفح مكتبة من القوالب : اختر من بين أكثر من 1,000 قالب لكل حالة استخدام وفريق، بما في ذلكإدارة المنتجات,استراتيجية المنتج, مطورو البرامج والتسويق والمزيد

: اختر من بين أكثر من 1,000 قالب لكل حالة استخدام وفريق، بما في ذلكإدارة المنتجات,استراتيجية المنتج, مطورو البرامج والتسويق والمزيد متوفر على جميع الأجهزة: يتوفر ClickUp عبر جميع الأجهزة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول، والذي يتيح لك الوصول إلى عملك في أي وقت ومن أي مكان

نصيحة احترافية إدارة المنتجات الرئيسية شحن أسرع مع دليل ClickUp لمديري المنتجات واستخدم القوالب الهندسية والمنتجات لتبسيط جميع أعمالك. ⚡️

تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات

خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم/مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم/مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا/المستخدم

12 دولارًا شهريًا/المستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

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ClickUp تقييمات العملاء

Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3,700 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 3,700 تقييم) G2: 4.7 من 5 (أكثر من 7,000 تقييم)

مراجعات ClickUp

"إنها الأداة الأكثر قوة وهي قابلة للتخصيص إلى حد كبير لأي سير عمل. التبعيات بين المهام، وأتمتة ClickUp، والقدرة على توثيق العمليات في نفس التطبيق، كل هذا يجعل ClickUp أفضل أداة. لقد اختبرت جميع الأدوات الأخرى الموجودة هناك. كنت من مستخدمي Asana، ومستخدم Basecamp، ومستخدم Wrike، ومستخدم Trello، وMondi، إلخ... سمِّ ما شئت، اختبرت أكثر من 30 أداة شائعة، و ClickUp هي الأداة الأولى." مراجعة _G2

"أفضل تطبيق لإدارة المشاريع وتوزيع أعباء العمل والتعاون لفريقنا! إن أخذ المهام من الأقسام المختلفة في مؤسستنا وتخصيصها بشكل صحيح للفرق الصحيحة هو توفير كبير للوقت بالنسبة لنا. إن القدرة على إضافة مراقبين، والتعليق على المهام، والقدرة على تقديم أنواع مختلفة من المعلومات أو الملفات مباشرةً إلى المهمة نفسها تمكننا من تبسيط عملياتنا." مراجعة _G2

2. تعقب محوري

الأفضل لتطوير البرمجيات الرشيقة

عبر المتتبع المحوري

المتعقب المحوري هو إدارة المشاريع الرشيقة برنامج مع بعض الميزات المفيدة لتحديد قصص المستخدمين وتحليل أداء فريق العمل الرشيق.

إنها واحدة أخرى من أدوات إدارة المنتجات المجانية العديدة التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار لمساعدة فريق إدارة منتجات البرمجيات.

ولكن هل هي فعلياً محورية لأنشطة إدارة المنتج الخاص بك؟

دعنا نكتشف ذلك.

الميزات الرئيسية لبرنامج Pivotal Tracker

إدارة الأعمال المتراكمة للمنتج

تسميات لتنظيم ومراقبة قصص المستخدمين

تساعد حاصرات القصص في تحديد العوائق المحتملة مسبقاً

مساحات عمل متعددة المشاريع لعرض العديد من المشاريع جنبًا إلى جنب

تسعير Pivotal Tracker

يحتوي برنامج إدارة بيانات المنتج هذا على خطة مجانية تدعم ما يصل إلى خمسة مشاريع ومستخدمين. تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهرياً.

تقييمات عملاء برنامج Pivotal Tracker

Capterra : 4.3/5 (أكثر من 110 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 110 تقييمات) G2: 4.1/5 (90+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/49657/undefined/ بدائل المتعقب المحوري* %/%href/_

!

مراجعات Pivotal Tracker

"أصبح فريقنا قادرًا على البقاء على المسار الصحيح مع العمل في سباق السرعة وقضاء وقت أقل في الدردشة على Slack حول تقدم القصة، والقيام بجميع الاتصالات داخل PivotalTracker. بشكل عام، حافظ هذا على تنظيم فريقنا وخضوعه للمساءلة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "بالنسبة للفرق والمشاريع الأصغر حجمًا، لم تكن ميزة تقدير النقاط والكثير من التحليلات المتعمقة مفيدة لنا من حيث اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ. ومع ذلك، بالنسبة للمشروع الصحيح وللفرق الكبيرة التي تضم العديد من المتعاونين، يمكنني أن أرى كيف يمكن أن تكون هذه الأدوات مفيدة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها /هريف/ https://clickup.com/compare/pivotaltracker-alternative مقارنة بين Pivotal Tracker و ClickUp /%/%href/

3. airfocus

الأفضل لرسم خرائط طريق المنتجات المعيارية

عبر airfocus airfocus يقدم منصة حديثة ومعيارية لإدارة المنتجات. وهي توفر حلاً كاملاً لفرق المنتجات لإدارة استراتيجيتها وتوصيلها, تحديد أولويات عملهم وبناء خرائط الطريق وربط الملاحظات لحل المشاكل الصحيحة. يتيح لك airfocus، المصمم مع مراعاة المرونة، تخصيص المنصة بسرعة لتناسب احتياجاتك دون تعطيل طريقة عمل فريقك.

ميزات airfocus الرئيسية

رسم خرائط الطريق: مواءمة فريقك وتحديد اتجاه واضح

تحديد الأولويات: تحديد الأولويات بثقة

الرؤى: الاستماع إلى عملائك وحل المشاكل الصحيحة

النمطية: منصة المنتجات المعيارية التي تتكيف مع احتياجاتك

تسعير أيرفوكس

تقدم أداة إدارة المنتجات هذه خططًا مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا أمريكيًا للمحرر شهريًا وتقدم العديد من التكامل مع أدوات التطوير أو أدوات التغذية الراجعة.

تقييمات مستخدمي Airfocus

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 95 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 95 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 95 تقييمًا)

مراجعات Airfocus

"يساعد Airfocus فريقنا في تنظيم أنشطة مشروعنا في سباقات السرعة في لوحة كانبان بالإضافة إلى إعطائنا نظرة عامة عالية المستوى في خارطة طريق جانت. مخطط الأولويات ميزة رائعة تتيح لنا تقييم المشاريع بناءً على التصويت/التصنيف. بشكل عام كانت تجربتنا مع Airfocus إيجابية للغاية." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "يُعد Airfocus سحريًا، لأنه سمح لفريقي للنمو بعدم العمل على أحدث الأفكار وأكثرها لمعانًا. لقد سمح لي أن أجعل فريقي يفكر بموضوعية أكبر حول المشاريع التي ستحدث بالفعل أكبر تأثير." - مراجعة تم التحقق منها

4. خطة المنتج

الأفضل لرسم خرائط طريق المنتج

عبر ProductPlan

ProductPlan هو خارطة طريق المنتج أداة تساعدك على توصيل خطة واستراتيجية منتجك من خلال خرائط طريق جميلة.

بالإضافة إلى خرائط الطريق وميزات محدودة لإدارة المهام، لا يقدم ProductPlan الكثير.

وهذا يطرح السؤال: _"هل عليك حقًا أن تدفع 39 دولارًا شهريًا مقابل أداة أساسية لرسم خرائط الطريق؟

الميزات الرئيسية لـ ProductPlan

عرض الجدول الزمني لبناء خرائط الطريق بناءً على التواريخ

رؤية محفظة منتجاتك بالكامل في لمحة سريعة باستخدام عرض المحفظة

تحديد أولويات العناصر المتراكمة للمنتج في لوحة التخطيط

إنشاء خارطة طريق بأسلوب كانبان

تسعير #### تسعير ProductPlan

تقدم أداة إدارة المنتجات هذه خططاً مدفوعة تبدأ من 39 دولاراً للمستخدم شهرياً وتوفر ميزات مثل تكامل Microsoft Teams.

تقييمات المستخدمين #### تقييمات مستخدمي ProductPlan

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

مراجعات #### مراجعات المنتج

"لقد استخدمنا خطة المنتج لتتبع المشاريع ذات المعالم الرئيسية والجداول الزمنية التي تتضمن فرق عمل متعددة. من السهل جدًا توسيع أو تعديل كل شريط مهام مما يجعل من السهل جدًا استخدامه وأيضًا لإطلاع أصحاب المصلحة على تقدم المشروع." - مراجعة تم التحقق من Capterra "لقد ساعدت خطة المنتج فريقنا على الارتقاء بعملنا إلى المستوى التالي من خلال منحنا تخطيطًا احترافيًا وسهل القراءة. من السهل مشاركة الروابط التشعبية مع التحديثات والتفسيرات من البداية إلى التنفيذ." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها

5. تريلو

الأفضل لإدارة مشروع كانبان

عبر Trello

تريلو هي أداة لإدارة المشاريع على غرار كانبان تساعد فريق إدارة المنتجات في التعاون والتنظيم.

_ولكن هل هي الأداة المناسبة لك؟

إذا كنت لا تمانع في استخدام Power-Ups أو عمليات التكامل للأشياء الأساسية مثل مخطط جانت أو متتبع الوقت. 🤷

ميزات Trello الرئيسية

لوحات كانبان وقوائم المراجعة لإدارة المهام بسهولة

أتمتة سير العمل باستخدام بوتلر تريلو بوتلر تطبيق جوال متاح لأجهزة Android و iOS

يقدم قوالب لإدارة المنتجات والإنتاجية, إدارة الفريقإلخ.

تسعير تريللو

يحتوي برنامج الإدارة هذا على خطة مجانية بعشر لوحات. تبدأ الباقات المدفوعة من 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً مع عدد غير محدود من اللوحات.

Trello تقييمات العملاء

Capterra : 4.5/5 (10,000 تقييم)

: 4.5/5 (10,000 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 11,500 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/7130/undefined/ بدائلتريلو_ *% ! ⭐️ _

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الميزات الرئيسية لـ Jira

سكروم وكانبان لوحات ل الفرق الرشيقة إنشاء خارطة طريق للتواصلاستراتيجية المنتج بوضوح

تحليلات مفصلة عن أداء الفريق

أتمتة سير العمل المضمنة

تسعير #### جيرا

تدعم خطة جيرا المجانية عشرة مستخدمين فقط. تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Jira Jira

Capterra : 4.4/5 (10000 تقييم)

: 4.4/5 (10000 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 3800 تقييم)

مراجعات جيرا

"منحنى التعلم الخاص به حاد جدًا عند مقارنته بالأدوات الأخرى. ولكن بمجرد أن تعتاد عليه لن تزعجك بعد الآن لأنه معيار صناعي لذلك تستخدمه معظم الشركات. يمكن أن يكون ثقيلًا أيضًا في وقت التنفيذ ولكن ذلك يعتمد على ما إذا كنت تستضيفه على خادمك الخاص أو تستخدم سحابة Atlassian." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "لقد كانت JIRA جزءًا لا يتجزأ من رحلتنا في تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع، وهي تحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة مشروعك أو عروض منتجاتك بنجاح." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra /هريف/ https://clickup.com/compare/jira-alternative00 مقارنة بين Jira و ClickUp /%/%href/

7. آها!

الأفضل لرسم خرائط الطريق

عبر Aha!

Aha! هي أداة لاستراتيجية المنتج ورسم خرائط الطريق على شبكة الإنترنت يمكن أن تساعدك على فهم لماذا ومتى وماذا لمنتجاتك لجعل إدارة المنتج بسيطة.

ولكن قبل أن تقول "Aha!" عليك أن تعرف أمرين:

أولاً، لا تحتوي على خريطة ذهنية.

وثانياً، لا يدعم تتبع الوقت في الوقت الحقيقي .

_الوقت ليس مالاً؟ 💰 💰

هل تريد المزيد من التفاصيل؟ تحقق من موقعنا الشامل_ مراجعة إدارة المنتجات .

Aha! الميزات الرئيسية

خيارات قالب خارطة طريق المنتج

بوابات الأفكار لجمع الملاحظات وإدارة الأفكار

خيار خارطة طريق قابلة للمشاركة للتعاون

يتكامل مع Azure DevOps وAsana وGithub وGithub وGoogle Analytics وSalesforce، إلخ.

Aha! التسعير

تبدأ الخطط من 59 دولار/مستخدم شهرياً. لديهم أيضًا خطة خاصة للشركات الناشئة التي يقل تمويلها عن 1.5 مليون دولار.

Aha! تقييمات العملاء

Capterra : 4.8/5 (أكثر من 380 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 380 تقييم) G2: 4.3/5 (180+ تقييم)

Aha! مراجعات

"هذا البرنامج معقد، وليس بديهيًا جدًا في المنظمة البحرية الدولية وله منحنى تعليمي حاد. هناك برامج تعليمية مفيدة للغاية وترشدك إلى معظم ما يمكن أن يخطر ببالك، لكن الأمر يستغرق وقتًا لمشاهدتها و/أو قراءتها. بمجرد أن تتخطى المرحلة الأولى من تعلم البرنامج والميزات التي تحتاجها، ستحبه." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "نحن نستخدم Aha! التخطيط الاستراتيجي وخرائط طريق التطوير. يعد Aha! أداة أساسية للحفاظ على إمكانية إدارة الفرق والمشاريع في بيئة متنامية. تعد القدرة على الحصول على لوحات المعلومات والتقارير لمختلف الجماهير أمرًا ضروريًا للحفاظ على توافق الجميع." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها _المقارنة

__href/ https://clickup.com/ar/blog/72933/undefined/ مقابل. جيرا_ %/%href/

!

8. لوحة المنتج

الأفضل لرسم خرائط الطريق للعملاء

عبر Productboard

Productboard هي منصة لإدارة المنتجات تتمحور حول العملاء.

ويمكنها استخلاص جميع ملاحظات العملاء ومنتجاتك من أدوات مختلفة مثل Zendesk وSlack وIntercom وغيرها في مكان واحد من أجل تحليلات أفضل وتحديد الأولويات ووضع خرائط الطريق.

الأداة هي بالتأكيد تتمحور حول العميل بقدر ما يمكن أن تحصل عليه.

_ولكن ماذا عن إدارة الموظفين؟

لقد تخطوا ذلك عندما قرروا عدم تضمين مخطط عبء العمل.

أعتقد أن العمل الإضافي سيكون دائماً على الطاولة. _ ييكيس!

الميزات الرئيسية للوحة المنتجات

ميزات خرائط الطريق القابلة للتخصيص

بوابات لتعليقات العملاء

تحديد الأولويات لوضع استراتيجيات واضحة للمنتج

خرائط طريق غير محدودة لأصحاب المصلحة

تسعير لوحة المنتجات

تحتوي أداة الإدارة هذه على إصدار تجريبي مجاني لمدة 15 يوماً، وتتراوح خططها المدفوعة بين 20 دولاراً شهرياً للمستخدم الواحد، وأسعار مخصصة.

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Productboard

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات) G2: 4.3/5 (140+ تقييم)

مراجعات لوحة المنتجات

"Productboard هي أداة بديهية للغاية لإدارة المنتجات لدينا تسمح لنا بتتبع الميزات بدءًا من الرؤى التي نجمعها وحتى التسليم. كما أن خارطة الطريق القابلة للمشاركة ضرورية للتواصل مع الخدمات الأخرى (البحث والتطوير والمبيعات والدعم) وواجهة المستخدم تجعلها سهلة الاستخدام والفهم." - مراجعة التحقق من Capterra "يساعدنا هذا في تحديد أولويات ميزاتنا. يساعدنا قليلاً في عرض النطاق الترددي لدينا وإذا كان لدينا خط أنابيب ممتلئ. هذا يساعدنا في الحصول على تسليم نظيف لأصحاب المصلحة. ميزة بوابة سهلة للغاية لإشراك الشركة والعملاء بشكل أفضل. تساعدنا في إدارة مجموعة ملاحظات عملائنا الكبيرة من مصادر متعددة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها تحقق من هذه بدائل لوحة المنتجات !

9. فيجما

الأفضل للتصميم

عبر فيجما

فيجما هو تصميم و أداة لتصميم النماذج الأولية .

استخدمها لـ شارك في التصميم مع أعضاء فريقك وابتكار شيء جميل.

ولكن بمجرد تنحية التصميم ووضع النماذج الأولية جانبًا، فإن هذه الأداة لا تمثل الكثير.

لا إدارة مهام. لا يوجد تطبيق لمستخدمي لينكس.

فيجما الميزات الرئيسية

يدعم العديد من المكونات الإضافية، بما في ذلك صور المخزون ومخططات التدفق والمخططات البيانية

أنماط مرنة بالألوان أو النصوص أو الشبكة أو التأثيرات

التحرير والتعاون مع سجل الإصدارات

تضمين النماذج الأولية في أداتك المفضلة

تسعير #### فيجما

تقدم أداة النماذج الأولية هذه خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء فيجما

Capterra : 4.7/5 (280+ تقييم)

: 4.7/5 (280+ تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

مراجعات فيجما

"باستخدام Figma، تمكنا من إنشاء المزيد من الانتقادات التعاونية للتصميم، واجتماعات المطورين الأكثر إنتاجية، وتنظيم الملفات على نطاق أوسع." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أنه لا يزال هناك منحنى تعليمي. كنت من مستخدمي Sketch، ولا يزال Sketch أسرع في التصميم. أيضًا، إذا كنت تريد نموذجًا أوليًا معقدًا حقًا، فقد يصبح الأمر صعبًا. كما أن وجود نسخة محلية من فيجما لا يزال يعتمد على السحابة. لذا، فإن العمل دون اتصال بالإنترنت سيمنحك قدرة محدودة." - مراجعة تم التحقق منها في Capterra

10. بلسميك

الأفضل للتأطير السلكي

عبر بلسميك

Balsamiq هي أداة للإطار السلكي تتيح لك عيش تجربة الرسم على المفكرة أو السبورة البيضاء ولكن على الكمبيوتر.

يُطلق على منتجهم اسم Balsamiq Wireframes الذي يمكنك استخدامه لرسم تطبيق أحلامك أو واجهة مستخدم منتجك والتعاون مع فريقك.

ومع ذلك، بالنسبة لأداة تدعم الإبداع، فقد نسيت أن تكون مبدعة. تبدو الواجهة بسيطة جدًا لدرجة أنها مملة. اختياره الكئيب للألوان الأسود والرمادي والأبيض ليس ممتعًا.

بلساميك الميزات الرئيسية

يسمح بالتعاون لفرق تصميم البرمجيات

وظيفة السحب والإفلات بسهولة

إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي

مكون إضافي ل Jira,كونفلوينسوجوجل درايف

تسعير #### بلساميك

تتراوح أسعار Balsamiq من 9 دولارات شهريًا إلى 199 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء Balsamiq

Capterra : 4.4/5 (أكثر من 320 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 320 تقييم) G2: 4.1/5 (440+ تقييمات)

مراجعات بلسميك

"Balsamiq هو الأداة التي تلجأ إليها الوكالة في وضع الأطر السلكية. يسمح هذا التطبيق لفريق تجربة المستخدم بنقل أفكارهم بسرعة إلى المصممين المبدعين دون توقع تحديد العلامة التجارية المرئية للموقع. على الرغم من أن مجموعة الميزات محدودة إلى حد ما ولم يتم ترقية الأداة مؤخرًا، إلا أنها لا تزال الطريقة الأكثر فعالية لرسم الأطر السلكية التي وجدناها." - مراجعة تم التحقق من Capterra "تجربة المستخدم في Balsamiq سهلة الاستخدام، ووظائفه وميزاته مناسبة للمبتدئين الذين يهدفون إلى تقديم نماذج أولية عالية الجودة لعملائهم لجميع أنواع المنتجات الرقمية قبل بناء المنتج الحقيقي." - مراجعة التحقق من Capterra

11. SurveyMonkey

الأفضل لملاحظات العملاء

عبر SurveyMonkey

إذا كنت بحاجة إلى تطبيق لجمع المعلومات حول منتجاتك، فإن SurveyMonkey سيساعدك في ذلك. 🐒

إنها أداة استبيان على الويب مع العديد من أنواع قوالب الاستبيانات التي تتيح لك إعداد استبيان في دقائق.

ثم أرسل الاستبيان إلى عملائك لتتبع النتائج وتحليلها بسهولة فيما بعد.

_الآن، قد يكون اسم الأداة لطيفاً ولكن هل الميزات جيدة؟

الميزات الرئيسية لـ SurveyMonkey

إنشاء نماذج واستطلاعات واستبيانات سريعة

حلول الموارد البشرية والتسويق

جمع آراء المستخدمين أو المنتج عبر البريد الإلكتروني، والدردشة عبر الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلخ.

حاسبة صافي نقاط المروجين (NPS)

تسعير #### SurveyMonkey

تقدم أداة إدارة الاستبيانات هذه ثلاث خطط لكل من الاحتياجات الشخصية والتجارية. تبدأ خطط الأعمال من 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء SurveyMonkey

Capterra : 4.6/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 8300 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 16,800 تقييم)

مراجعات SurveyMonkey

"نحن نستخدم موقع Survey Monkey للحصول على بيانات العملاء في مختلف الفعاليات الخارجية من أجل اتخاذ قرارات عامة بناءً على اتجاهات المستخدمين." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "عندما أراد فريقنا جمع الكثير من الإجابات على أسئلة المراجعة وذلك أيضًا بشكل مجهول، كان أول ما تبادر إلى أذهاننا هو استخدام قرد الاستطلاع هذا كأداة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها تحقق من هذه بدائل _SurveyMonkey !

الأسئلة الشائعة حول أنظمة وبرامج إدارة المنتجات ## الأسئلة الشائعة حول أنظمة وبرامج إدارة المنتجات

من المؤكد أن استخدام برامج إدارة المنتجات يمكن أن يساعدك في إنشاء منتج مذهل.

لكن الطريق لا ينتهي عند هذا الحد.

في البداية، يجب أن تفهم الفرق ما يدخل في إدارة المنتج. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون مديرو المشاريع ماهرين بما يكفي للتعامل مع العملية برمتها دون أن يتحولوا إلى ذلك:

لا تقلق. سنجيب على هذه الأسئلة لمساعدتك:

1. ما هي إدارة المنتجات؟

إدارة المنتج هي عملية إدارة دورة حياة المنتج، بدءًا من التصور والتطوير وحتى الإطلاق ونهاية العمر الافتراضي. وتتضمن العمل عن كثب مع فرق متعددة التخصصات لضمان تلبية المنتجات لاحتياجات العملاء ومتطلبات السوق مع تحقيق أهداف العمل. ويتولى مديرو المنتجات مسؤولية فهم احتياجات العملاء، وقيادة عملية التصميم والتطوير، وتخطيط إصدارات المنتجات، وتحديد استراتيجيات التسعير والترويج، ومراقبة مقاييس الأداء، وتعديل خطط المنتجات وفقًا لذلك.

إلقاء نظرة على التفاصيل إدارة المنتجات دليل.

2. ما المهارات التي يحتاجها مدير المشروع؟

يجب أن يكون مدير المنتج البارع قادرًا على:

تحليل وتفسير طلب ميزة أو ملاحظات المستخدمين بدقة

تعيين وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المهمةمثل رضا العملاء

تحديد رؤية المنتج بأهداف واقعية وقابلة للتحقيق

التواصلأصحاب المصلحة التوقعات لفريق المنتج بوضوح

كنمخططًا استراتيجيًا يتمتع بمهارات تنبؤ جيدة

فهم مبادئ تصميم تجربة المستخدم الأساسية

إدارة الوقت والموارد بكفاءة

المكافأة:_ أسئلة المقابلة الشخصية لمدير المنتج

اختر أفضل برنامج لإدارة المنتجات لفريقك ## اختر أفضل برنامج لإدارة المنتجات لفريقك

برنامج إدارة المنتجات هو أداة لا تقدر بثمن لأي مؤسسة تريد إدارة منتجاتها بكفاءة وتحسين رضا العملاء.

فباستخدام برنامج إدارة المنتج المناسب، يمكنك تبسيط العمليات لضمان سرعة التسليم، وزيادة الكفاءة في اتخاذ القرارات، والتحكم بشكل أفضل في التكاليف والموارد، وفي النهاية تقديم منتجات فائقة الجودة للعملاء. جرّب ClickUp اليوم لإدارة فريق المنتج الخاص بك!