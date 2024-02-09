Aha! مقابل Productboard: ما هي أداة إدارة المنتجات الأفضل؟

بصفتك مديراً للمنتج، من المحتمل أن تتضمن أنشطتك اليومية بناء خرائط طريق للمنتج، أو تحديد الميزات، أو إنشاء تقارير تطوير المنتجات، أو تحديد أولويات المهام، أو التعاون مع فرق متعددة الوظائف لإضفاء الحيوية على المنتج.

لكن لتنفيذ هذه المهام بكفاءة، ستحتاج إلى أدوات إدارة المنتجات لتبسيط سير عملك وتتبع تقدم مشروعك.

وبينما يتداول زملاؤك وفرقك الخيارات المتاحة أمامهم، يبرز اسمان في مناقشاتهم باستمرار -Productboard و Aha!

لذا، دعنا نلقي نظرة على ماهية هذه الأدوات. سنقوم بتحليل Aha! مقابل Productboard من حيث الميزات والتسعير والدعم وغير ذلك لضمان حصولك على جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير.

سنتحدث عن بديل جديد قوي أيضاً. بحلول نهاية هذه المقارنة، سيكون لديك فكرة واضحة عن برنامج تطوير المنتج المناسب لك ويمكنك البدء في القيام بما تقوم به بشكل أفضل - إنشاء منتجات مذهلة!

ما هو برنامج Productboard؟

عبر لوحة المنتجات لوحة المنتجات هي أداة لإدارة المشاريع التي توفر مساحة مركزية لجمع الملاحظات وتنظيم أفكار المنتجات وطلبات الميزات.

إنه حل متكامل يساعد فرق المنتجات على فهم احتياجات المستخدمين من خلال الملاحظات، وتحديد أولويات ميزات المنتج التي يجب إنشاؤها، ومواءمة الجميع ليكونوا على نفس الصفحة.

باستخدام Productboard، يمكن لمديري المشاريع إنشاء خارطة طريق للمنتج والتعاون مع الفرق الأخرى في عملية التطوير. كما أنه نظام مخصص لتسجيل مهام المشروع والأدوار والنتائج.

ميزات ### Productboard

تقدم Productboard مجموعة متنوعة من الميزات لإثراء رحلة تطوير منتجك بدءاً من وضع الأفكار وحتى التسليم. إليك مجموعة مختارة من أفضلها:

1. بوابة ملاحظات المستخدمين

عبر لوحة المنتجات بوابة الملاحظات هي مساحة لتجميع جميع ملاحظات العملاء. يمكن لفرق المنتجات جمع آراء المستخدمين وتحليلها والتصرف بناءً عليها بشكل منهجي. تسحب البوابة التعليقات من مصادر مختلفة، مثل Zendesk و Teams و Slack.

تساعد هذه الميزة في تحديد مشاكل العملاء واحتياجاتهم ومجالات التحسين. وهي تضمن تركيز منتجك على احتياجات العملاء الحقيقية.

2. تخطيط خارطة الطريق والتعاون

عبر لوحة المنتجات لا تقتصر فائدة Productboard على فرق المنتجات فقط. تتيح لك هذه الأداة التعاون بسهولة مع فرق الهندسة والتطوير باستخدام خارطة طريق مرئية للمنتج.

تتيح لك المنصة تخصيص طرق عرض خارطة الطريق بناءً على المعلمات التي اخترتها. يمكنك الآن توصيل خطط المنتج والمعالم الرئيسية والجداول الزمنية إلى جميع أصحاب المصلحة في المشروع، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة ويمكنهم التركيز على أهداف الشركة المشتركة معاً.

3. تحديد أولويات الميزات وبطاقات الأداء

عبر لوحة المنتجات يتيح لك إطار عمل تحديد الأولويات المرجحة في Productboard أيضًا ترتيب الميزات وتحديد أولوياتها وتعيين الجداول الزمنية لتطوير الميزات باستخدام بطاقات نتائج قابلة للتخصيص. ما عليك سوى التوافق مع استراتيجية منتجك وتحديد العناصر عالية التأثير لتبسيط عملية اتخاذ القرار لفرق المنتج.

عملية التقييم الموزونة بديهية للغاية، مع واجهة مرئية لتعيين وتحديد الأوزان. يمكنك أيضاً تصفية الميزات بناءً على درجة أولويتها.

تسعير لوحة المنتجات

أساسي للأفراد : 25$/شهرًا لكل مستخدم

: 25$/شهرًا لكل مستخدم الإحترافية للفرق الصغيرة: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

ما هو Aha!

عبر آها! Aha! هي منصة شاملة وقابلة للتخصيص لتطوير البرمجيات. تساعد في وضع خطط المنتجات، وإنشاء خرائط الطريق وإدارتها، وتنفيذ استراتيجية المنتج.

وعلى غرار Productboard، توفر Aha! مساحة مركزية لفرق المنتجات للتعاون ومواءمة الأهداف وتبسيط دورة حياة تطوير المنتج.

وقد اعتمده المتخصصون في إدارة المنتجات على نطاق واسع نظراً لمرونته وتكامله وخيارات التخصيص التي يوفرها.

ميزات ### Aha!

Aha! هو واحد من أكثر برامج إدارة المنتجات رواجًا في السوق لسبب ما. فهو يحتوي على مجموعة واسعة من الميزات لبناء المنتجات وتقييم نجاحها بسلاسة. دعونا نلقي نظرة على بعض أكبر مزاياه:

1. رسم خرائط الطريق الاستراتيجية

عبر آها! يسمح لك Aha! بصياغة وتوصيل رسالة واضحة استراتيجية المنتج باستخدام خرائط الطريق المرئية. يمكنك مواءمة فريقك حول الأهداف الرئيسية والمبادرات وخطط الإصدار - كل ذلك من خلال خارطة الطريق - مما يعزز الفهم المشترك لتوجه المنتج.

2. إدارة الأفكار والأفكار

عبر آها! يمكنك بسهولة التفكير في أفكار المنتجات وتسجيلها وتنقيحها باستخدام ميزة الأفكار في Aha! يتيح لك ذلك تحديد أولويات المفاهيم وتحويل الأفكار الواعدة إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

3. تخطيط الإصدار والتبعيات

عبر آها! باستخدام Aha! يمكنك تخطيط الإصدارات وإدارة التبعيات بين ميزات متعددة. ويضمن ذلك اتباع نهج منسق ومنظم بشكل جيد، مما يقلل من الاختناقات ويحسن الجداول الزمنية.

4. عمليات التكامل والتخصيص

عبر آها! يمكن أن تتكامل Aha! مع العديد من الأدوات الأخرى لعملك. وهذا يمكّن فرق المنتجات من العمل باستخدام أدوات مألوفة مع الحفاظ على منصة مركزية لتعاون الفريق.

تسعير Aha!

خرائط الطريق تبدأ من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تبدأ من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Aha! Ideas : تبدأ بسعر 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: تبدأ بسعر 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Aha! Notebooks : تبدأ بسعر 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: تبدأ بسعر 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم Aha! Develop: يبدأ بسعر 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

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Aha! مقابل لوحة المنتجات: مقارنة الميزات

الآن دعنا نرى كيف تتم المقارنة بين Aha! مقابل Productboard.

يتيح لك كل من Productboard و Aha! التعاون مع فرق العمل على خارطة طريق المنتج، وجمع وإدارة ملاحظات العملاء، وتحديد أولويات المهام وطلبات الميزات.

تقدم كلتا المنصتين للعملاء موارد دعم شاملة مثل الوثائق والدروس التعليمية والندوات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، توفران دعم العملاء من خلال البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة المباشرة.

تبرز Aha! تتميز Aha! برسم خرائط الطريق الاستراتيجية، وإدارة الأفكار، ومرونة التكامل، وخيارات التخصيص. ومع ذلك، قد تكون مجموعة ميزاته الواسعة معقدة للغاية بالنسبة للفرق الصغيرة. يمكن أن يؤدي المستوى العالي من التخصيص المطلوب إلى الإرهاق في اتخاذ القرارات، مما قد يؤثر على قرار Aha!

من ناحية أخرى، تتفوق Productboard في تطوير المنتجات التعاونية من خلال تحديد أولويات بطاقة الأداء وبوابات تعليقات المستخدمين. وقد تمت الإشادة بها لسهولة استخدامها ونهجها المرتكز على العملاء في تطوير المنتجات.

1. التسعير

لدى كل من Aha! و Productboard خطط تسعير شهرية وسنوية. ولكنك دائمًا ما تواجه فرصة دفع أكثر بكثير مما قمت بالتسجيل فيه لاستخدام جميع ميزاتهما الأساسية.

Aha!

خطة تسعير Aha! تطوير البرمجيات العملية إلى أقسام. تقدم رسومًا للمبتدئين لاستخدام أفكار Aha! بمجرد الانتهاء من وضع الأفكار، عليك دفع رسوم إضافية للانتقال إلى إنشاء خرائط الطريق.

سيتعين عليك أيضًا دفع المزيد لاستخدام منصة Aha! لتطوير المنتجات. لذا، قد تصل فاتورتك الإجمالية إلى 100 دولار شهرياً لبناء منتجك من البداية إلى النهاية.

لوحة المنتجات

خطة تسعير Productboard أكثر تقليدية. ومع ذلك، يمكنك فقط الوصول إلى ميزات وضع الأفكار الأساسية وميزات تخطيط الطريق في إطار خطة Essentials. يجب عليك شراء خطة Pro أو Enterprise لاستخدام بوابة ملاحظات العملاء.

2. وضع الأفكار والملاحظات

يوفر كل من Aha! و Productboard إمكانات قوية لإدارة الأفكار. فهما يتيحان لك إنشاء الأفكار وتعيينها وتحديد أولوياتها وتتبعها، ولكن هناك بعض الاختلافات في كيفية قيام كل منهما بذلك.

Aha!

يتيح لك Aha! التقاط الأفكار والتعليقات من مختلف أصحاب المصلحة من خلال بوابات مخصصة، وتكامل البريد الإلكتروني، وعمليات الإرسال المباشر. ويمكنك تصنيف المهام والميزات وتقييمها وتحديد أولوياتها باستخدام معاييرها المخصصة وآليات تسجيل الدرجات.

لوحة المنتجات

يتيح لك Productboard جمع المدخلات من مصادر مختلفة، بما في ذلك ملاحظات العملاء وقصص المستخدمين ومناقشات الفريق الداخلي وأبحاث السوق.

من خلال ميزاتها، تؤكد Productboard على أهمية فهم احتياجات المستخدم وتحديد أولويات الميزات بناءً على ملاحظات المستخدمين والأهداف الاستراتيجية. يمكنك دمج ملاحظات العملاء وجمعها، وتحديد الاتجاهات، وربط الملاحظات بميزات أو مبادرات محددة.

لذا، إذا كانت مؤسستك تقدر مدخلات المستخدم من مرحلة التفكير، فإن Productboard هو الفائز الواضح في مقارنة Aha مقابل Productboard.

3. تصور خارطة الطريق

في حين أن Aha! يوفر مساحة لإنشاء خرائط طريق تفاعلية وقابلة للتخصيص بشكل كبير للمنتج، فإن ميزة تصور خارطة الطريق في ProductBoard أكثر انسيابية وبديهية.

Aha!

يمكن لمديري المنتجات إنشاء خرائط طريق مرئية ومشاركتها لتوصيل الخطط الاستراتيجية واتجاهات المنتجات، وذلك باستخدام ميزة تصور خارطة الطريق القوية في Aha!

يمكن للمستخدمين إنشاء طرق عرض متعددة لخارطة الطريق، بما في ذلك خرائط الطريق المستندة إلى الجدول الزمني والقائمة. يمكنك أيضًا تخصيص خرائط الطريق في Aha! لتتماشى مع احتياجات أصحاب المصلحة المختلفين وتضمين عناصر مختلفة مثل الميزات والمبادرات والأهداف.

لوحة المنتجات

يوفر Productboard أيضًا إمكانات تصور ديناميكية لخارطة الطريق. ومع ذلك، فهي تؤكد على أهمية إنشاء خرائط طريق بناءً على ملاحظات المستخدمين والأهداف الاستراتيجية.

تم تصميم خرائط الطريق في Productboard بحيث تكون مرنة وقابلة للتكيف، مما يتيح للفرق تعديل الخطط بناءً على الأولويات المتغيرة وديناميكيات السوق.

وتتميز كلتا الأداتين بميزات يمكن أن تروق لأشخاص مختلفين حسب أسلوب عملهم أو احتياجاتهم. لذلك من الصعب اختيار فائز في هذا الصدد.

آها! مقابل لوحة المنتجات على ريديت

إذن، أيهما برنامج تطوير المنتجات أفضل؟

لقد بحثنا في موقع ريديت عن إجابات عن لغز Aha! مقابل Productboard. بشكل عام، كلتا الأداتين تحظى بتقدير كبير من قبل مستخدميها لميزاتها وقدراتها المتنوعة.

هذا ما قاله أحد مستخدمي Reddit عندما سئل عن استخدام Productboard كأداة لإدارة المنتجات:

"لوحة المنتج شاملة جدًا بسعر معقول. بالنسبة للمؤسسات الأصغر حجمًا التي تحتاج إلى حلقة تغذية راجعة ولديها فقط من 1 إلى 15 عضوًا في فريق المنتج (الذين يحتاجون إلى التحكم في إدارة خارطة الطريق ووجهات النظر)، فهي أفضل ما يمكن أن تجده مقابل المال."

عندما سُئل عن منافسو لوحة المنتجات كتبوا

"Aha هو على الأرجح الأداة رقم 1 للمؤسسات الكبيرة + القيمة لمديري المنتجات. يحتوي على ميزات أكثر شمولاً تتيح لك الدخول في التفاصيل الدقيقة لتحديد الأولويات والأطر المتعددة (RICE، القيمة مقابل الجهد، إلخ)."

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Aha! مقابل لوحة المنتجات

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لدى كل من Productboard و Aha! مجموعتيهما الخاصتين من الإيجابيات والسلبيات. من الناحية المثالية، ستحتاج إلى أداة تجمع أفضل ميزاتهما تحت مظلة واحدة.

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تعمل هذه المنصة المتكاملة للإنتاجية والتعاون على دمج مجموعة التقنيات الخاصة بك وتوفر جميع الميزات والتكاملات والتخصيصات التي تحتاجها لإدارة دورة حياة المنتج بالكامل.

ولكن كيف يمكن أن تساعد ClickUp في إدارة المنتج؟

أولاً، يمكنك العصف الذهني ووضع الأفكار مع فريقك على ClickUp Whiteboards . تساعدك على التخطيط الاستراتيجي وبناء خرائط طريق منتجاتك وتتبع التحديثات وتواريخ الإطلاق مع جميع أصحاب المصلحة في الوقت الفعلي.

ثم, مستندات ClickUp مساعدتك في توثيق خططك وتحديد هدف منتجك. يمكنك تخصيص خطط المنتج وقوائم المراجعة والملاحظات باستخدام خيارات التصميم والتنسيق البديهية. كما يمكنك إضافة الصور والرسوم البيانية والمزيد، كل ذلك في مكان واحد يمكن للفريق بأكمله الوصول إليه.

يمكنك أيضًا تبادل الملاحظات في الوقت الفعلي مع عرض الدردشة في ClickUp . إنها طريقة بسيطة لمواءمة أهداف فريقك وتقديم الأفكار وتتبع المشكلات وحلها على منصة واحدة.

عرض أعباء عمل الفريق باستخدام عرض المخطط الزمني في ClickUp لتتبع التقدم المحرز وضبط تواريخ استحقاق المهام

ولكن هل ClickUp هو أفضل بديل لـ Aha! و Productboard؟ إليك بعض الميزات التي تجعل ClickUp متميزًا:

1. إدارة المنتجات

يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وتطوير المنتجات في أداة واحدة. برنامج ClickUp لإدارة المنتجات يساعدك على تخطيط المنتجات وترتيب أولوياتها وتصميمها وإعداد التقارير عنها وإصدارها بفعالية وفي الوقت المحدد.

إنشاء مخططات جانت في ClickUp لتحديد خارطة طريق منتجك بشكل مرئي. اجمع وإدارة الملاحظات والملاحم ومسابقات السرعة في خارطة طريق المنتج المشتركة: تتبع الأداء وتقدم الأهداف والمزيد في الوقت الفعلي. احصل أيضًا على نظرة عامة رفيعة المستوى على عملك وشاركها مع فريقك من خلال لوحات معلومات ClickUp .

تتيح لك إمكانات التكامل الفريدة من نوعها في ClickUp إنشاء حلقات لتعليقات العملاء من خلال Zendesk و Intercom و Zapier. يمكنك أيضًا تتبع التقدم المحرز من خلال تكامل التطبيقات الأصلية ل GitHub و GitLab و Bitbucket.

تقدم لوحات المعلومات في ClickUp 3.0 لمديري المشاريع الرشيقة عرضًا سريعًا للمهام والأولويات المتبقية للفريق خلال الأسبوع بالإضافة إلى مخططات تفصيلية للإنجاز والتراجع

2. إدارة مشاريع فريق البرمجيات منصة إدارة المشاريع الخاصة بـ ClickUp تُمكِّن فرق البرمجيات من إدارة أفكار المنتجات بسهولة، والعمل بكفاءة، والبقاء على اتصال مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المشروع.

وبما أنها تسمح لمطوري البرامج بتصور التقدم المحرز والتبعيات والعوائق، يصبح من الأسهل تحديد أولويات المهام والأهداف.

ومع ذلك، تكمن ميزة ClickUp البارزة في قدرته على تبسيط مشكلات الأخطاء. يمكنك جمع طلبات مشكلات الأخطاء بمساعدة نماذج الاستقبال وتحويلها بسهولة إلى مهام قابلة للتتبع ليقوم فريقك بتحديد أولوياتها وإصلاحها.

ويمكنك أيضًا ربط المشكلات ذات الصلة، وإضافة العلامات، وإدارة المشكلات المتراكمة باستخدام الحقول المخصصة والحالات والتجميعات.

إلقاء نظرة سريعة على المهام والمشاريع في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل في ClickUp

3. سباقات السرعة

مقارنةً بالأكثر شيوعًا أدوات التخطيط السريع متوفرة في السوق, كليك أب سبرينتس يبسّط إدارة السباقات بشكل ملحوظ من خلال السماح لك بتعيين تواريخ السباقات وتعيين النقاط وتحديد الأولويات.

تم تصميم هذه المنصة الإنتاجية المتكاملة لتكون مساحة عمل حيث يمكن لفرق المنتج وضع الاستراتيجيات والتخصيص والتنفيذ بسلاسة.

ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد! يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب التخطيط السريع لتخطيط وتنفيذ خطط تطوير المنتج بسرعة.

إضافة نقاط العدو السريع ضمن مهمة ClickUp للحفاظ على تقدم المشاريع

تسعير ClickUp

مجانًا للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولار/مستخدم شهريًا

12 دولار/مستخدم شهريًا الشركة بلس: 19 دولارًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

عزز رحلة إدارة المنتجات الخاصة بك مع ClickUp

تحظى Aha! و Productboard بإعجاب واسع النطاق لإدارة المنتجات ورسم خرائط الطريق، مما يجعل قرار Aha! مقابل Productboard قرارًا صعبًا. ومع ذلك، تأتي كلتا الأداتين بنصيبها العادل من العيوب. يمكن أن تكون مكلفة للشركات الصغيرة وصعبة التعلم بسبب تعقيدها وحاجتها إلى التخصيص.

هذا هو المكان الذي تبرز فيه ClickUp. خطة مجانية غنية بالميزات للأبد تجمع بين أفضل ميزات إدارة المهام وتطوير المنتجات وميزات التعاون دون أن تكلفك الكثير!

بالإضافة إلى ذلك، مع انقر فوق الذكاء الاصطناعي ، يمكنك تتبع خطط منتجاتك ووثائقك بشكل سريع، وتبسيط ملاحظات المستخدمين، والمزيد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة من قبل خبراء من داخل المنصة.

فلماذا لا تجربها؟ اشترك في كليك أب مجاني للأبد اليوم للبدء!