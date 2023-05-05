أفضل 5 شهادات في إدارة المنتجات (2025)

هل أنت مهتم بالحصول على شهادة إدارة المنتجات_؟

يجب على مدير المنتج المعتمد أن يكون قادراً على تطوير رؤية فريدة للمنتج واستراتيجية المنتج التي توفر أيضًا قيمة للعملاء.

لكن كيف يعرفون كيف يفعلون ذلك؟

أن تصبح مديراً معتمداً للمنتجات الرشيقة هو أحد أفضل الطرق لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتوجيه مشروعك نحو النجاح ومساعدتك على بناء أساس متين.

ولحسن الحظ، فإن الحصول على شهادة مدير منتج معتمد هو عملية سهلة ومباشرة، كما أن مديري المنتجات المعتمدين مطلوبون دائماً!

ولكي تصبح مدير منتج معتمد، كل ما عليك فعله هو التسجيل في اختبار شهادة مدير منتج رقمي مؤهل له واجتيازه.

ولكن مع وجود العديد من شهادات إدارة المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها، كيف تعرف أي برنامج شهادة إدارة منتجات هو الأفضل لك؟

_لا تقلق.

في هذه المقالة، ستتعرف في هذه المقالة على برامج شهادات تسويق المنتجات وإدارة المنتجات المحلية والعالمية ولماذا تحتاج إلى أحدها. كما سنسلط الضوء أيضاً على خمس شهادات رئيسية يمكنك الحصول عليها وكيف يمكنك استخدام شهادتك لتصبح محترفاً فعالاً في إدارة المنتجات في عام 2021.

لذا، تعالوا يا مدراء المنتجات المستقبليين، لنحصل لك على شهادة!

ما هي شهادة إدارة المنتجات؟

شهادة إدارة المنتجات هي تأكيد رسمي على امتلاك الفرد للمهارات والمعرفة والقدرات اللازمة لإدارة عملية تطوير المنتج بنجاح

تعلمك برامج التدريب على إدارة المنتجات هذه العناصر الإدارية الأساسية مثل أساسيات تسويق المنتجات ووضع استراتيجية المنتج، و تطوير المنتجات الرشيقة الرؤى.

هذه مهارات إدارة المنتجات تكون مفيدة عندما تحتاج إلى العصف الذهني مع فريق المنتج الخاص بك وتطوير استراتيجية جديدة للارتقاء بمشروعك إلى المستوى التالي.

مكافأة: تعلم كيف يمكن لمديري المنتجات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي !

3 أسباب وراء حاجتك إلى شهادات إدارة المنتجات

لذا، ربما تتساءل لماذا تحتاج إلى شهادات لإدارة المنتجات.

حسناً، بصرف النظر عن مساعدتك في تطوير مهاراتك وتوسيع نطاق معرفتك للنمو الوظيفي في إدارة المنتجات، إليك بعض الأسباب الأخرى التي تجعلك بحاجة إلى القفز في قطار برنامج شهادات إدارة المنتجات الآن.

1. تساعدك شهادة إدارة المنتجات على التميز

بصفتك موظفًا حاصلًا على شهادة معتمدة في إدارة المنتجات، قد ينظر إليك وإلى آرائك أعضاء الفريق والأقسام الأخرى بمزيد من المصداقية، وهذا يمكن أن يساعد في الحصول على تأييد أصحاب المصلحة من مديري المنتجات رفيعي المستوى، وأصحاب الشركة، وأعضاء الفريق على حد سواء.

وبالإضافة إلى تميزك عن زملائك في الفريق، ستتميز أيضًا في السير الذاتية عندما تتقدم لوظيفة جديدة أو تحاول الحصول على ترقية!

2. ستصبح أكثر فعالية في المهام الأساسية

خلال دورات الشهادة، ستتعرف على الأشياء في سياقها.

_ ماذا نعني؟

تعمل شهادات إدارة المنتجات على توسيع نطاق فهمك لدورك وتعريفك بـ استراتيجيات العالم الحقيقي التي يستخدمها الخبراء

ستساعدك هذه الدورات التدريبية حسب الطلب على صقل المهارات الأساسية المفيدة مثل مهارات إدارة الوقت , تخطيط خارطة الطريق وتخطيط استراتيجية المنتج

والجزء الأفضل هو أنه مع برنامج شهادة إدارة المنتجات، ستتعلم هذه الأشياء خلال فترة زمنية أقصر.

نحن جادون في ذلك، فبعض الدورات يمكن إكمالها في أقل من أسبوع

_هذا هو الوقت نفسه الذي يستغرقه الناس لكسر قراراتهم للعام الجديد!

مكافأة:_ أدواتلاكود لمديري المنتجات

3. يعزز ثقتك بنفسك كمدير منتج معتمد

عندما تكمل دورة تدريبية معتمدة، فإنها تسلط الضوء على مدى قدرتك على فهم الوظيفة من منظور عملي و وجهة نظر أكاديمية.

وبما أنك تعرف خصوصيات وعموميات دورك، ستشعر بمزيد من الثقة والاستعداد لإنجاز الأمور بالطريقة الصحيحة كمدير منتج معتمد.

أيضًا، تعلمك بعض الدورات التدريبية أيضًا كيفية التعامل مع المواقف الصعبة وإدارة فرق متعددة الوظائف بفعالية

لذا في المرة القادمة التي تواجه فيها موقفًا محفوفًا بالمخاطر أو تتعامل مع عضو صعب في الفريق:

هل تحتاج إلى القليل من المساعدة في إدارة فريقك عن بُعد؟ اطّلع على موقعنا دليل الفرق الافتراضية وكيفية إدارتها.

أفضل 5 شهادات لإدارة المنتجات

إليك أفضل خمس شهادات لإدارة المنتجات يمكنك الحصول عليها اليوم:

1. مدير تسويق المنتجات المعتمد - مهنة إدارة المنتجات

شهادة شهادة مدير تسويق المنتجات المعتمد هي شهادة AIPMM من AIPMM تساعدك على فهم وظائف تسويق المنتجات الأساسية.

كما أنها ترشد مديري المنتجات في ضمان نجاح المنتج في السوق.

مقدمة من

AIPMM

ما هي المجالات التي يغطيها الامتحان؟

وظائف التسويق الاستراتيجية والتكتيكية الحالية طوال دورة حياة المنتج كيفية إنشاء و تنفيذ خطة تسويق كيفية إدارة إنشاء مخرجات التسويق

كيفية إنشاء الحملات التسويقية التي تزيد من اكتساب العملاء والإيرادات

فيولمي فيولمي مخصص

ما هي متطلباته الأساسية؟

يمكن لأي شخص إجراء اختبار هذه الشهادة، ولكن يوصى بها لمديري المنتجات والمسوقين الذين لديهم خبرة تزيد عن 3 سنوات (أو ماجستير في إدارة الأعمال)

مدة الدورة التدريبية

15-20 ساعة

الأسعار

125 دولارًا لعضوية AIPMM لمدة عام واحد

$395 للدراسة الذاتية

2. مدير منتج ومالك منتج معتمد من أجايل

شهادة دورة مدير منتج معتمد رشيق ومالك منتج معتمد e تعريفك بالمفاهيم الاستراتيجية والتكتيكية التي تنطوي عليها برامج شهادات إدارة المنتجات الرشيقة والتدريب على ملكية المنتج.

سيتمكن حاملو شهادات الاعتماد من تطبيق مفاهيم المنهجية الرشيقة لمواقف العالم الحقيقي والتعامل مع انتكاسات المشروع بسلاسة. إن الحصول على شهادة إدارة المنتجات الرشيقة المقترنة بالخبرة وأبحاث المستخدمين هو أمر قوي! ستتعلم كيفية استهداف العملاء، وستكون قادرًا على تقديم تدريب شخصي لأعضاء الفريق، وسيكون لديك فهم شامل لدورة حياة المنتج بأكملها.

مقدمة من

AIPMM

ما هي المجالات التي يغطيها الامتحان؟

كتابة خطط العمل لكل وظيفة رئيسية

تخطيط السوق

إجراء تحليل التنافسية تخطيط المشروع لكل نشاط رئيسي طوال دورة حياة المنتج

تطوير خطط إطلاق المنتج

ما هي متطلباته الأساسية؟

يمكن لأي شخص الالتحاق بدورة الشهادة، حتى مديري المنتجات الحاليين الذين يعملون بدون شهادات، ولكن يوصى بأن يكون مدير منتج معتمد، وكذلك المسوقين الذين لديهم خبرة تزيد عن 3 سنوات (أو ماجستير في إدارة الأعمال).

مدة الدورة التدريبية

15-20 ساعة

الأسعار

125 دولارًا لعضوية AIPMM لمدة عام واحد

$395 للدراسة الذاتية

3. إدارة منتجات البرمجيات

برنامج دورة إدارة منتجات البرمجيات تؤهلك للتحديات التي ستواجهها كمدير لمنتجات البرمجيات.

إنها دورة ممتازة في إدارة منتجات البرمجيات مع الأخذ في الاعتبار ما يلي 60% من حامليها من حاملي هذه الشهادة مهنة جديدة، وحصل 27% منهم على ترقية أو زيادة في الراتب.

مقدمة من

جامعة ألبرتا (كورسيرا)

ما هي المجالات التي يغطيها الامتحان؟

مقدمة في إدارة منتجات البرمجيات

عمليات البرمجيات والممارسات الرشيقة

احتياجات العميل ومتطلبات البرمجيات

التخطيط الرشيق للمنتجات البرمجية

تطوير المنتجات الرشيقة

ما هي متطلباته الأساسية؟

ليس لبرنامج الشهادة هذا أي متطلبات مسبقة.

مدة الدورة التدريبية

24 أسبوعاً

الأسعار

سيتعين عليك الاتصال بهم للحصول على تفاصيل الأسعار، ولكن المساعدة المالية متاحة.

نمي معرفتك في إدارة المنتجات من خلال مسرد مصطلحات إدارة المنتجات

الأسئلة الشائعة حول شهادة إدارة المنتجات

ما مدى فائدة شهادة إدارة المنتجات؟

على الرغم من أن شهادة إدارة المنتجات ليست مطلوبة للحصول على مسيرة مهنية ناجحة في إدارة المنتجات، إلا أنه يوصى بأن يحصل مديرو المنتجات على شهادة. وفقاً لـ دراسة استقصائية لشركة براغماتيك للتسويق ، فإن 71% من مديري المنتجات الذين شملهم الاستطلاع يحملون شهادة مهنية واحدة على الأقل بالإضافة إلى شهاداتهم.

كم من الوقت يستغرق الحصول على شهادة إدارة المنتج؟

تختلف المدة الزمنية التي يستغرقها الحصول على شهادة إدارة المنتجات باختلاف الشهادة. ويمكن أن يتراوح ذلك من بضع ساعات إلى أشهر!

كيفية استخدام شهادة إدارة المنتجات الخاصة بك

إن الحصول على شهادة إدارة المنتجات شيء، ولكن استخدام تدريبك في إدارة المنتجات في استخدام جيد شيء آخر.

_كيف تفعل ذلك إذاً؟

باستخدام أداة قوية لإدارة المنتجات مثل ClickUp !

باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة تنفيذ مهاراتك في إدارة المنتجات في العمل.

إليك كيفية مساعدة ClickUp:

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك بها ClickUp في تملك دورك كقائد منتج فعال:

1. الخرائط الذهنية

بصفتك مدير منتج، فإن ابتكار منتجات رائعة هو خطوة رئيسية نحو النجاح.

لحسن الحظ، لدى ClickUp خرائط ذهنية مدمجة من ClickUp لمساعدتك على الخروج بأفكار "مذهلة"!

يمكنك استخدام ClickUp الخرائط الذهنية للتفكير التصميمي أو وضع استراتيجية منتج جديد أو التخطيط لعمليات الإطلاق القادمة.

إنشاء خرائط ذهنية في الوضع الفارغ

استخدم وضع المهام من أجل إنشاء خرائط ذهنية من مهامك الحالية في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك أيضًا إنشاء المهام (والمهام الفرعية) وتعديلها وحذفها مباشرةً من طريقة العرض الخاصة بك!

_هل تريد إنشاء خريطة ذهنية من الصفر؟

اختر الوضع الفارغ.

يمكنك بعد ذلك إنشاء خريطة ذهنية مخصصة وتحويل العقد إلى مهام لمنتجك عندما تكون جاهزًا.

يمكنك أيضًا مشاركة الخريطة الذهنية الخاصة بك عبر المشاركة العامة لإبقاء فريق منتجك وعملائك على اطلاع.

2. عرض المخطط الزمني

استخدم عرض الجدول الزمني لتخطيط عملك الإضافي وإدارة مواردك.

تُعد طريقة عرض المخطط الزمني مثالية لإنشاء خارطة طريق داخلية مفصلة للمنتج يمكن لمطوريك ومديري المنتجات الآخرين اتباعها لبناء منتج جديد مع استراتيجية منتج فعلية تدعمها.

حتى أنه يتيح لك تعيين المهام لكل عضو من أعضاء الفريق وتعديل جدولهم الزمني بسحب وإفلات سريع.

سحب المهام وإفلاتها في عرض المخطط الزمني

هنا الدليل النهائي لرسم خرائط الطريق لوضعك على طريق نجاح المنتج.

3. المهام

يتطلب الأمر الكثير من المهام للانتقال بالمنتج من مرحلة التطوير إلى الإطلاق النهائي.

لهذا السبب يتيح لك ClickUp إنشاء و تعيين المهام وإدارة علاقات المهام كلها داخل التطبيق.

تسمح لك علاقات المهام بربط المهام عبر مساحة العمل بأكملها. يمكنك ربط المهام ذات الصلة بشكل فضفاض للرجوع إليها بسرعة أو استخدامها لتمييز العناصر المهمة لك ولفريقك.

إضافة علاقات إلى المهام في ClickUp

جرّب خاصية العلاقات للمهام التي تعتمد على مهمة أخرى قبل أن تبدأ.

بالإضافة إلى ذلك، قل وداعًا لـ "لقد نسيت تلك المهمة!" مع تذكيرات النقر فوق تذكير 👋.

تُعلمك التذكيرات بالوقت الذي يجب أن تبدأ فيه مهمة ما أو تختار أن يتم تذكيرك قبل خمس دقائق أو حتى ثلاثة أيام من موعد استحقاق المهمة.

_ولكن هذا ليس كل شيء!

يمكنك أيضًا تضمين مرفقات للتذكير، وجدولة التذكير، وتخصيص إشعار التذكير.

4. الحالات المخصصة

استخدم الحالات المخصصة لإدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج بأكملها.

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء حالات مخصصة من أجل:

التصميم

التطوير

الاختبار

التسويق

استراتيجية العلامة التجارية

إدارة العلامة التجارية

الأمر كله متروك لك!

5. عرض النموذج

هل تريد معرفة ما يحتاجه عميلك_؟

ببساطة استخدم عرض نموذج في ClickUp !

تتيح لك طريقة عرض النموذج جمع وتحليل المعلومات التي يرسلها العملاء. على سبيل المثال، يمكنك جمع التعليقات من العملاء الذين جربوا الحد الأدنى من منتجك القابل للتطبيق.

يمكنك أيضًا إضافة الكثير من الحقول المخصصة إلى نماذجك وتحويل ردود النماذج إلى مهام عندما تكون جاهزًا.

6. المعالم الرئيسية وعرض جانت المعالم الرئيسية تشير إلى نهاية مجموعة كبيرة من المهام، مثل إطلاق ميزة جديدة لمنتجك. إنها طريقة رائعة لتتبع الإنجازات الكبيرة لتحفيز فريقك!

وضع علامة على إحدى المهام كمتطلب رئيسي في ClickUp

في عرض جانت الخاص بـ ClickUp ، يتم تمثيل المعالم الرئيسية على شكل ماسات صفراء عملاقة 💎 لمساعدتك في التعرف عليها بسرعة في ثوانٍ.

تحديد المعالم الرئيسية في طريقة عرض جانت في ClickUp

تتيح لك طريقة عرض Gantt أيضًا تتبع تقدم المنتج بمرور الوقت، مما يساعدك على مراقبة مشروعك على مدار أسابيع وشهور وحتى ساعات!

7. الأهداف

لا يريد أي مدير منتج أن يشعر أي مدير منتج أن تشعر فرقه بهذا الشعور:

باستخدام Goals، يمكنك التأكد من أن كل عضو في الفريق يعرف ما يتعين عليه القيام به مع تتبع تقدم فريقك أيضًا.

أولاً، قم بتعيين هدفك في ClickUp ثم قم بتقسيمه إلى أهداف أصغر وقابلة للقياس.

تحديد أهداف قابلة للقياس في ClickUp

لذا، إذا كان هدفك كمدير منتج هو زيادة التفاعل اليومي مع منتجك، يمكن قياس أهدافك على النحو التالي

عدد : عدد النقرات على الموقع الإلكتروني يومياً

: عدد النقرات على الموقع الإلكتروني يومياً صواب/خطأ : ما إذا كان هدف المشاركة الشهرية قد تحقق أم لا

: ما إذا كان هدف المشاركة الشهرية قد تحقق أم لا العملة : الإيرادات المحققة من المشتركين

: الإيرادات المحققة من المشتركين المهام: إجراء مقابلات مع 35 عميلاً أو مستخدمًا للحصول على تعليقاتهم

بمجرد أن الأهداف والغايات كلاهما جاهزان، يمكنك تتبع تقدم أهدافك في ClickUp!

لكن هذا ليس كل ما يمكن أن يفعله حارس المرمى المذهل هذا 🥅.

إليك المزيد عن كيف يمكن لفريقك استخدام ClickUp لتعيين الأهداف ولكن هناك المزيد أكثر من ذلك!

نحن نعلم أنك كمدير منتج، لا يمكنك أبدًا الحصول على وظائف كافية.

لهذا السبب تحصل على وظائف أخرى مذهلة خصائص ClickUp مثل

50+ أتمتة المهام :: أتمتة عمليات إدارة مشروعك

المستندات: التعاون في المشاريع وتحريرها مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

التعليقات المعينة: قم بتعيين التعليقات لأعضاء الفريق لضمان عدم ترك أي شيء خلف الركب

عرض الدردشة: إجراء محادثات متعلقة بالعمل أو محادثات غير رسمية مع أعضاء الفريق إلى جانب عملك

المفكرة: مفكرة شخصية لتدوين الأفكار أو القوائم بسرعة

متتبع الوقت العالمي: تتبع المدة التي تستغرقها الفرق لإكمال المهام والمشاريع

الأولويات: تعيين أولويات المهام بحيث يعرف فريقك المهام التي يجب معالجتها أولاً

القوالب: استخدم القوالب الجاهزة لتحقيق الاتساق والمضي قدمًا في المشاريع

تطبيقات الهاتف المحمول: إدارة المشاريع كالمحترفين أثناء التنقل

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حان الوقت للحصول على شهادة ✅

تضيف شهادة إدارة المنتجات قيمة إلى أدائك الوظيفي وسيرتك الذاتية لشغل الوظائف الشاغرة في المستقبل. يمكن للمعرفة والمهارات التي تتعلمها من هذه الدورات أن تساعدك على التحول إلى مدير منتج رائع.

كل ما عليك فعله هو الاطلاع على الدورات الخمس التي قمنا بإدراجها هنا للعثور على الشهادة التي تتوافق مع مسارك الوظيفي.

ولكن تذكر، بدون الحصول على الشهادة الصحيحة أداة إدارة المنتج ، حتى مدير المنتج الذي يتمتع بالخبرة لا يمكنه استخدام تدريبه إلى أقصى حد.

بفضل الميزات التي تتراوح بين لوحات المعلومات الرشيقة وتقارير الفريق المتقدمة، فإن ClickUp لديها كل ما تحتاجه للاستفادة من تدريبك بشكل جيد.

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