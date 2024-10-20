أفضل 10 أدوات لتحديد أولويات العمل في عام 2025

لا يوجد وقت كافٍ في يوم العمل لإنهاء كل مهمة يومية - ناهيك عن تلك المشاريع الجارية ذات الخطوات المتعددة والعوائق. لهذا السبب يعد تحديد أولويات العمل مهارة قيّمة للغاية يجب تعلمها. لحسن الحظ، لست بحاجة إلى أن تكون خبيراً في الإنتاجية! هناك الكثير من الأدوات التي تبسط العملية.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل أدوات تحديد أولويات العمل المتاحة اليوم. لكل منها إيجابياتها وسلبياتها وميزاتها الفريدة. دعنا نعثر على أفضل أدوات تحديد الأولويات لفريقك، لذلك يمكنك إنجاز المهام بأفضل ترتيب ممكن.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تحديد الأولويات؟

سيكون لكل فريق احتياجات مختلفة عندما يتعلق الأمر بأدوات تحديد الأولويات، ولكن هذه هي الاحتياجات الشائعة التي يجب أن تبحث عنها عند إنشاء قائمة مختصرة خاصة بك.

تساعد أفضل أدوات تحديد الأولويات الفرق على:

إنشاء قائمة رئيسية لكل نشاط مخطط له أو طلب تحديث المنتج

تحديد المهام الحساسة للوقت وذات الأولوية القصوى، وترك المهام ذات الأولوية المنخفضة ليوم آخر

جمع البيانات ورؤى العملاء لاتخاذ قرارات مستنيرة

البحث عن المهام الخاصة بهم واستخدامها حيل الإنتاجية معرفة ما إذا كان لديهم ما يكفي من الوقت لشحن تحديث المنتج بناءً على الموارد

تبسيط عملية اتخاذ القرار عن طريق تحديد أولويات المهام

اتخاذ قرارات استراتيجية حول تخصيص الموارد و إدارة عبء العمل إزالة التحيزات الشخصية لصالح المقاييس الواقعية

التركيز على التحديثات عالية التأثير والمهام العاجلة والمكاسب السريعة

تبسيط العملية باستخدام قوالب إدارة المهام التخطيط بصريًا بطريقة تناسبهم - سواء كانت لوحات كانبان أو مخططات جانت

استخدام تقنيات تحديد الأولويات الموحدة أو بناء مصفوفة أولويات خاصة بهم

اعثر على طريقة لتنظيم المهام بطريقة تناسبهم منهجية إدارة المشروع -مثل Agile أو Scrum

انظر في لمحة سريعة لما يجب أن يحدث بعد ذلك لتجنب العوائق والوفاء بالمواعيد النهائية

إنجاز العمل المهم بسرعة وبأكثر الطرق فعالية

استخدم هذه القائمة عند العمل على الأدوات المحتملة. اكتشف ما الذي يحتاجه فريقك وما هو أقل أهمية، ثم استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على أفضل أداة إنتاجية أو عملية تحديد أولويات عبء العمل بالنسبة لك.

## أفضل 10 أدوات برمجية لتحديد الأولويات

الصحيحة تحديد أولويات المشروع يمكن أن تساعدك الأداة على تركيز انتباهك على المهام الأعلى قيمة والأكثر أهمية، حتى تتمكن من العمل بشكل أفضل كل يوم. ليس من السهل دائمًا العثور على أفضل أداة لفريقك، لكننا جمعنا لك بعض الأدوات المفضلة لدينا لمساعدتك في اتخاذ القرار.

استكشف قائمتنا لأفضل أدوات برامج تحديد أولويات المنتجات والمهام المتاحة اليوم. تعرف على ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييماتها.

1. ClickUp

حدد ما الذي يجب العمل عليه بعد ذلك باستخدام قالب مصفوفة الأولويات من ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة يمكن أن تساعدك في استبدال العديد من أدوات فريقك، مما يمنحك مكانًا مركزيًا واحدًا للتنظيم والتواصل والعمل. إنها مثالية للفرق التي تعمل بشكل تعاوني وتقدر الإنتاجية وتريد الحصول على نتائج أفضل من خلال التركيز على ما يهم.

وتعني مرونة ميزات إدارة المشاريع في ClickUp أنه يمكنك تنظيم مهامك المهمة وتحسينها بالطريقة التي تناسب فريقك. تعلّم كيفية تحديد أولويات المهام في العمل ثم استفد من قوالبنا لتبسيط العملية.

استخدم نموذج مصفوفة أولوية ClickUp أو قالب مصفوفة جهد التأثير للتخطيط بشكل مرئي لما يجب العمل عليه بعد ذلك، أو تنظيم مهامك من خلال نموذج إنجاز المهام . يمكنك أيضًا بناء نظامك الخاص واستخدام إشاراتنا البسيطة لمساعدتك في تحديد أولويات ما يجب العمل عليه بعد ذلك.

ClickUp أفضل الميزات

تعيين أولوية المهام باستخدام نظام العلامات سهل الاستخدام الخاص بنا

فرز قوائم المهام حسب الأولوية القصوى ومستوى الأهمية وتواريخ الاستحقاق لمساعدتك في تحديد الأولويات

معرفة أماكن العوائق بمساعدة التبعيات

إنشاء عوامل التصفية الخاصة بك لمساعدتك على العمل بشكل أفضل

ميزات قوية لإدارة المهام من أجل التعاون والتنظيم والتنفيذ في الوقت المحدد

تم التصويت مؤخراًبرنامج إدارة المشاريع #1 في عام 2023 بواسطة G2

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين البرنامج مربكاً في البداية، لذا يستغرق الأمر بعض الوقت لاستخدامه بكامل طاقته

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على بعض القيود، ولكن هذا الأمر يتغير مع وصول ClickUp 3.0 تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. خطة المنتج

عبر خطة المنتج يساعد ProductPlan فرق العمل في الحصول على لاستراتيجية منتجاتهم . تم تصميم هذه الأداة البرمجية لمساعدة المستخدمين على إنشاء خرائط طريق للمنتجات للمهام الفردية ومبادرات الفريق ومشاريع الشركة.

أفضل ميزات برنامج ProductPlan

تعيين القيم واستخدامها لتحديد أولويات المهام بسرعة

مزامنة بياناتك من أدواتك الأكثر استخدامًا

شاهد ما يحدث من خلال تخطيط جدول بسيط

التكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل GitHub أو Jira

قيود ProductPlan

تقتصر بعض ميزات التحرير على مُنشئ الورقة فقط، وهو ما قد يشكل تحدياً لبعض الفرق

يتمنى بعض المستخدمين لو كان من الأسهل مشاركة النظرة العامة مع أعضاء الفريق وقادة الفريق

تسعير #### تسعير ProductPlan

الأساسي: 39 دولارًا لكل محرر شهريًا

39 دولارًا لكل محرر شهريًا احترافي: 69 دولارًا لكل محرر شهريًا

69 دولارًا لكل محرر شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات خطة المنتج

G2: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. سكورو

عبر سكوروسكورو عبارة عن أداة برمجية شاملة لإدارة العمل مصممة لمساعدة الوكالات والاستشارات على تبسيط عملها. تساعد أداة تحديد أولويات المهام هذه المستخدمين على تتبع وقتهم، ومعرفة ما إذا كان يتم استخدامه على النحو الأمثل، وإدارة المشاريع بالطريقة الأكثر إنتاجية.

سكورو أفضل الميزات

اتبع نهجًا شاملاً لإدارة الوقت باستخدام مخططات جانت

التعاون في المهام والمشروعات ومعرفة ما يحدث

تتبع الربحية وتحليلها وتحسين الجداول الزمنية والأنشطة

قم بأتمتة المهام المتكررة، واستخدم قوالب تحديد الأولويات للمشاريع والمهام

قيود سكورو

يقول بعض المستخدمين أن استخدام البرنامج في أفضل حالاته يحتاج إلى تدريب

قد يستغرق تغيير أولوية أو ترتيب المهام في نفس اليوم وقتاً طويلاً

تسعير #### تسعير سكورو

أساسي: 28 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

28 دولارًا لكل مستخدم شهريًا معياري: 42 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

42 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المحترف: 71 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

71 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأساسي: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سكورو

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. ريفال

عبر ريفال تم تصميم Reveall باستخدام اكتشاف المنتج في الاعتبار. تم تصميمه للفرق التي ترغب في العمل بشكل أكثر شمولية عبر استراتيجية المنتج ورؤى العملاء لتقديم منتج وتجربة أفضل.

Reveall أفضل الميزات

نظام تسجيل مفيد يساعد المستخدمين على تحديد المهام والتحسينات الأكثر قيمة

تحديد أولويات اقتراحات المنتجات والتحديثات بطريقة أكثر فعالية

تتبع النتائج إلى جانب أهداف المنتج ذات الصلة

عمليات التكامل المتاحة مع مجموعة أدواتك البرمجية الحالية

قيود Reveall

يتمنى بعض المستخدمين أن يبدو تصميم الأداة أكثر حداثة ومعاصرة

قد يكون تقديم التقارير للعملاء أو قادة الفرق بطريقة مؤثرة بصريًا أمرًا صعبًا

تسعير Reveall

المبتدئين: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الشركات: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Reveall التقييمات والمراجعات

G2: 3.5/5 (1 تقييم)

3.5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 5 مراجعات)

5. لوحة المنتجات

عبر لوحة المنتجات تم تصميم Productboard مع وضع فرق المنتجات ذات التفكير المستقبلي في الاعتبار. تساعد هذه الأداة فرق العمل على تحديد ما هو مهم للعملاء، ثم تحديد أولويات ما يجب بناؤه بعد ذلك. تساعد ميزات الرؤى وتحديد الأولويات في جعل هذا الأمر سهلاً.

أفضل ميزات #### Productboard

تنظيم قائمة مهام ميزات المنتج بطريقة مبسطة

تخصيص صيغ تحديد الأولويات لإعطاء أهمية أكبر لما يهمك

عرض النتائج وتحديد أولويات المهام بناءً على رؤى العملاء

تتبع جميع مشاريعك والاطلاع على حالتها في مكان واحد

قيود لوحة المنتجات

عدد الخيارات والتخصيص قد يكون مربكاً لبعض الأشخاص

يتمنى بعض المستخدمين لو كان من الأسهل تقديم عروض تقديمية أو مشاركة البيانات بطريقة مرئية

تسعير لوحة المنتجات

الأساسي: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المحترف: 90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الحجم: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوحة المنتجات

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ _مدونة؟ ص=73294 منافسو لوحة المنتجات %/%href/_

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6. airfocus

عبر التركيز الجوي Airfocus هو منصة إدارة المنتجات مصممة لمساعدة الفرق على العمل على ما هو أكثر أهمية. تساعد أدوات تحديد أولويات المنتج مثل Airfocus في عملية اتخاذ القرار. يأتي نموذج تحديد الأولويات الخاص بها مع ميزات تأخذ في الاعتبار ملاحظات العملاء، والاستراتيجية، وتحديد أولويات المهام بفعالية.

أفضل ميزات Airfocus Airfocus

تنظيم خارطة طريقك وسير عملك حول المهام الأكثر أهمية

استخدام أطر عمل مدمجة أو مخصصة لتحديد الأولويات للعمل بفعالية أكبر

تحديد المهام التي تهدر الوقت والفرص الخفية في أعمالك المتراكمة للمنتج

استضافة جلسات "بوكر الأولويات" لتحديد أولويات المهام وتسجيلها بشكل تعاوني

قيود airfocus

أفاد بعض المستخدمين أنهم يتمنون وجود المزيد من خيارات العرض التقديمي

يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا جدًا للمستخدمين الجدد

تسعير Airfocus

أساسي: 23 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

23 دولاراً لكل مستخدم شهرياً متقدم: 83 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

83 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Airfocus

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. آها!

عبر آها!آها! هي أداة لتحديد الأولويات تم تصميمها مع وضع فرق تطوير المنتجات في الاعتبار. تسهّل ميزاتها على المستخدمين إنشاء خرائط طريق للمنتجات، والاستعانة بمصادر خارجية جماعية للأفكار، وإدارة وتحسين تسليم تحديثات المنتج.

Aha! أفضل الميزات

إنشاء خرائط طريق مرئية للغاية للمنتج

تسجيل ميزات عملية التقييم وتحديد أولويات الميزات بناءً على درجات قيمة المنتج الخاصة بك

بناء مكان واحد لرؤية رؤى العملاء واستخدامها لصالحك

تبسيط عملية التسليم باستخدام لوحات سير العمل التي تربط بين فرق المنتج والهندسة

قيود Aha!

يعبر بعض العملاء عن رغبتهم في المزيد أتمتة سير العمل الميزات

تعني الطبيعة المرنة للمنتج أنه قد يكون مربكًا في البداية

Aha! التسعير

تقسم Aha! أسعارها حسب المنتج. يمكنك الاشتراك في منطقة (مناطق) المنصة التي يهتم فريقك باستخدامها.

Aha! Roadmaps: بدءًا من 59 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

بدءًا من 59 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Aha! Ideas: بدءًا من 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

بدءًا من 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا Aha! Create: خطة مجانية متاحة مع خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

خطة مجانية متاحة مع خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا Aha! Develop: بدءًا من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

Aha! التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

مقارنة

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8. Craft.io

عبر Craft.io Craft.io عبارة عن منصة شاملة لإدارة المنتجات تساعد الفرق على بناء منتجات أقوى، وذلك بفضل قرارات تطوير المنتجات القائمة على الأدلة. تسهّل ميزات تحديد الأولويات في المنصة على الفرق التخطيط لدورات إصدار منتجات أكثر فعالية - بحيث يمكنك إدارة جميع المهام في لوحة على غرار قائمة المهام.

كرافت.io أفضل الميزات

استخدم بسهولة نوع تحديد الأولويات الذي تفضله - بما في ذلك MoSCoW و WSJoF وRICE والمزيد

استخدم أداة إنشاء الصيغ لإنشاء نظام تحديد أولويات المنتج الخاص بك

أعطِ وزناً لمجالات التميز غير القياسية مع درجات تحديد الأولويات الخاصة بالفريق

خطط لدورات المنتج بناءً على ترتيب أولوياتك لما هو مهم

قيود Craft.io

يعبر بعض المستخدمين عن أن واجهة المستخدم قد تكون مربكة في بعض الأحيان

المنصة موجهة بشكل كبير نحو فرق إدارة المنتجات، والتي قد لا تناسب احتياجات الآخرين

كرافت.io التسعير

أساسي: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المحترف: 109 دولارات لكل مستخدم شهريًا

109 دولارات لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

كرافت.io التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. جوجل كيب

عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب هو إصدار عملاق البرمجيات من تطبيق تدوين الملاحظات. على الرغم من أنه ليس كامل الميزات مثل أدوات تحديد الأولويات الأخرى في السوق، إلا أن Google Keep يمكن أن يكون بديلاً مجانيًا رائعًا إذا كان فريقك يبحث عن شيء خفيف الوزن وسهل الاستخدام.

أفضل ميزات تطبيق Google Keep

كتابة الملاحظات ومشاركتها مع بقية أعضاء فريقك في مكان واحد

تحديد أولويات المهام والإجراءات من خلال تثبيتها في Google Keep

تعيين تذكيرات مستندة إلى الوقت للبقاء على المسار الصحيح

يتكامل بسلاسة مع بقية منتجات مجموعة منتجات Google

قيود Google Keep

هناك نقص في أدوات تحديد أولويات المنتجات التقليدية، لذلك قد يجد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى الميزات

تستند عملية تحديد الأولويات إلى أفكارك الشخصية، بدلاً من نظام تسجيل متطور

تسعير Google Keep

مجانًا

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. فرق إيفرنوت

عبر فرق إيفرنوتفرق إيفرنوت هو إصدار التطبيق الخاص بتدوين الملاحظات للفرق، وهو مصمم مع التركيز على التعاون. يمكن للمستخدمين كتابة الملاحظات ومشاركتها، والعمل بشكل تعاوني، وتخزين معارف الفريق في مكان واحد. على الرغم من أنه مخصص في المقام الأول لتدوين الملاحظات ومشاركة المعرفة، إلا أنه يمكن استخدامه كأداة خفيفة لترتيب الأولويات أو أداة تخطيط المشاريع .

إيفرنوت تيمز أفضل الميزات

تعاون بسهولة أكبر في الوقت الحقيقي أو بشكل غير متزامن مع الملاحظات المشتركة

استخدم القوالب لإنشاء مصفوفة تحديد الأولويات الخاصة بك

مشاركة عملية تحديد الأولويات مع أصحاب المصلحة خارج التطبيق

إنشاء ويكي خاص بشركتك يقدم المشورة بشأن كيفية تحديد أولويات المهام والتحديثات

قيود Evernote Teams

لم يتم تصميمه بشكل صارم كأداة لتحديد الأولويات، لذا فإن أي أدوات إدارة المشاريع محدودة

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من خيارات التخصيص

تسعير Evernote Teams

تبدأ من 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات فرق إيفرنوت #### تقييمات ومراجعات فرق إيفرنوت

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

ركز على ما يهمك بمساعدة أدوات تحديد الأولويات

سواء كنت ترغب في الاعتماد على طريقة موحدة لتحديد الأولويات أو إنشاء طريقة خاصة بك، فإن هذه الأدوات البرمجية ستساعدك على القيام بذلك. استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على أفضل أدوات تحديد الأولويات لفريقك، حتى تتمكن من تحديد أولويات العمل بأكثر الطرق فعالية.

إذا كان فريقك مستعدًا للاستثمار في نظام إدارة المشاريع أو المهام الذي يساعدك على تحديد الأولويات, جرّب ClickUp . تُسهِّل عليك ميزة "أولويات المهام" معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك، وهي جزء من نظامنا المتكامل للإنتاجية وإدارة المشاريع.