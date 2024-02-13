ما هي طريقة تحديد أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟

بقدر ما يتعلق الأمر باستذكار الأفكار، فإن تحديد الأولويات في MoSCoW هو أحد أكثر الاختصارات فعالية في أجايل برنامج سكروم التطوير. يلخص الاسم بإيجاز الممارسة الحاسمة والمتكررة في كثير من الأحيان لتحديد أولويات العناصر أثناء تخطيط المنتج.

إذاً، ما هي؟ لماذا تحتاج إليه؟ كيف تستخدمه؟ لنكتشف ذلك.

ما هو تحديد أولويات MoSCoW؟

تحديد أولويات MoSCoW هو تقنية قوية تُستخدم في إدارة المشاريع الرشيقة لتحديد أولويات المهام والمبادرات. MoSCoW هو اختصار يرمز إلى

يجب أن يكون

يجب أن يكون

يمكن أن يكون

لن يكون

كل واحدة من هذه الفئات هي فئة من فئات تحديد الأولويات، والتي توجه ما سيقوم الفريق بتطويره في سباقات السرعة القادمة. يمكن تطبيق تحديد الأولويات في MoSCoW على أي شيء ضمن إطار العمل الرشيق، بما في ذلك المتطلبات أو حالات استخدام الاختبار أو قصص المستخدمين أو الأخطاء/العيوب أو معايير القبول أو المهام.

حتى خارج نطاق تطوير المنتجات الرشيقة، يمكن أن يساعد نموذج MoSCoW في تحديد أولويات العمل. في مختلف الصناعات، يتم تضمين طريقة MoSCoW في برنامج إدارة العمليات لمساعدة فرق المشروع على اتخاذ قرارات أفضل.

عندما يكون هناك العديد من طرق تحديد الأولويات الأخرى، بما في ذلك المقياس الأكثر بساطةً والأكثر بساطةً من حيث المستوى المتوسط والمنخفض، فلماذا نحتاج إلى طريقة أخرى؟ دعنا نرى كيف نشأت وتطورت.

نشأة وتاريخ تحديد الأولويات في مقياس الأولويات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

طوّر داي كليغ من شركة أوراكل تقنية تحديد الأولويات MoSCoW في عام 1994 لمساعدة فريقه على فرز مهام المشروع إلى مهام حرجة وغير حرجة في تطوير التطبيقات السريعة (RAD) عمليات (RAD). استخدمها تحديدًا في المشاريع ذات المربعات الزمنية لتحديد أولويات متطلبات المشروع.

على مر السنين، أصبحت هذه الطريقة عنصرًا أساسيًا في إدارة المشاريع الرشيقة . وقد تم اعتمادها وتقديرها لبساطتها وتوجيهها بشأن ما يحتاجه الفريق لتحديد الأولويات أثناء إدارة المشروع بأكمله.

فوائد طريقة تحديد الأولويات ## MoSCoW

على الرغم من مرور عقدين من الزمن، لا تزال طريقة تحديد الأولويات MoSCoW تحظى بشعبية كبيرة بين الفرق التي تستخدم طريقة تطوير النظم الديناميكية (DSDM). وإليك السبب.

البساطة

تقنية MoSCoW بسيطة للغاية في فهمها. فهي تساعد على توضيح الخيارات المتاحة أمامهم للتخلص من التشتت. (إنها ليست سهلة الاستخدام، حيث يمكن أن تكون هناك اختلافات في الرأي حول ما يجب أن يكون وما يجب أن يكون، على سبيل المثال. سنتطرق إلى ذلك لاحقًا)

الوضوح

توفر الفئات الوضوح وتقلل من الارتباك. إذا لم يكن الأمر ضروريًا، فلن يتم إدراجه في السباق التالي. وهذا يضمن خلو الفريق من التوتر والتركيز على القيام بأفضل أعمالهم.

التركيز

تساعد طريقة MoSCoW المديرين والفرق على رؤية ما هو مهم ويحتاج إلى اهتمام فوري. من خلال تصنيف مهمة ذات أولوية قصوى على أنها "ضرورية"، يمكن للمديرين التأكد من أن لديهم كل ما يحتاجونه لإنهائها. يمكنهم أيضًا مناقشة الأولويات المتنافسة كفريق

قابلية التطبيق

طريقة MoSCoW قابلة للتطبيق عالميًا تقريبًا. ويمكن استخدامها لتحديد أولويات أي شيء. على سبيل المثال، يمكن لقائد الفريق أن يضع علامة على عشرة مطورين كمطورين يجب أن يكون لديهم وثلاثة آخرين كمطورين يمكن أن يكون لديهم لإعلام رؤسائهم بعدد الأشخاص الذين يحتاجون إليهم.

التواصل

يعد تعيين مستويات الأولوية بهذه الطريقة نقطة انطلاق رائعة للمحادثات في تخطيط المشروع و التخطيط السريع الجلسات. يشجع تعريف شيء ما على أنه يجب أن يكون أو لا يجب أن يكون على تشجيع الناس على الموافقة أو عدم الموافقة على وجه التحديد.

الحدود

يعد تحديد الأولويات في مشروع MoSCoW فعالاً للغاية في منع زحف النطاق. تضمن الأولويات الواضحة أن تمر أي ميزة مضافة حديثًا بعملية تحديد الأولويات، مما يساعد مديري المشروع على إدارة التوقعات.

## عيوب طريقة MoSCoW

على الرغم من فوائدها، لا تخلو طريقة تحديد الأولويات في MoSCoW من التحديات. سنناقشها أدناه.

الغموض: من السهل الاتفاق على ما يجب امتلاكه وما لا يجب امتلاكه. لكن ما يجب أن يكون وما يمكن أن يكون أكثر غموضاً. في حين أن إطار العمل يضع تعريفات واضحة، إلا أنها قد تصبح معقدة من الناحية العملية. علاوة على ذلك، غالبًا ما تختلف الفرق حول تعريف ما لا يجب امتلاكه - هل هي مستبعدة من هذا السباق أو المنتج بأكمله؟

الإفراط في التبسيط: تخاطر هذه الطريقة بالمبالغة في تبسيط المشاريع الرشيقة المعقدة، حيث لا يمكن تصنيف المهام بسهولة في مجموعات منفصلة وقد لا تعالج بشكل كافٍ الترابط بين المهام.

الموضوعية: مثل جميع الطرق، فإن تحديد الأولويات في طريقة MoSCoW ذاتي أيضًا. يجب أن يجتمع الفريق معًا لاتخاذ قرارات تحديد أولويات المهام. ومن عيوبها أنها لا تفعل الكثير لإضفاء الموضوعية على العملية.

متطلب: لتحديد أولوية مهمة ما في إطار عمل MoSCoW، يجب أن يكون لكل مهمة وصف تفصيلي وسياق. على سبيل المثال، خاصية "وضع العلامات" في إطار عمل رشيق أداة إدارة المشروع قد تكون ضرورية لحالات استخدام محددة بينما تبدو غير حرجة. يحتاج مالكو المنتجات إلى استثمار الوقت والطاقة في التعريفات لتصنيفها بدقة.

مستوى واحد: ضمن الفئات الأربع، لا توجد طريقة لتحديد أولويات العناصر بشكل أكبر. هذا يفترض أولوية متساوية لجميع العناصر التي يجب أن تكون ضرورية، مما يجعلها غير فعالة في التخطيط.

فئات طريقة تحديد الأولويات في طريقة تحديد الأولويات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحتوي طريقة تحديد الأولويات في وزارة التخطيط الاستراتيجي والأولويات على أربع فئات: ما يجب أن يكون، وما يجب أن يكون، وما يمكن أن يكون، وما لا يجب أن يكون.

#1 يجب أن يكون

مهام "يجب أن يكون" هي عناصر حاسمة طوال مدة السباق الحالي. تُعرّف كلمة "يجب" في فئة "يجب أن يكون" أحيانًا على أنها "الحد الأدنى من مجموعة فرعية قابلة للاستخدام" وهذا يضمن أن التكرار يتيح الحد الأدنى من قابلية استخدام الميزات.

عادةً ما تكون الميزة التي يجب أن تكون ضرورية أمرًا بالغ الأهمية للعملاء، أو أحد متطلبات الامتثال، أو أحد متطلبات السلامة/إمكانية الوصول. وبدون هذه الميزات، سيكون المنتج نفسه عديم الجدوى من طرحه في السوق.

#2 يجب أن يكون

تأتي المهام التي تعتبر "يجب أن يكون" في المرتبة الثانية من حيث الأولوية. هذه المهام مهمة ولكنها ليست حاسمة في الإطار الزمني الحالي ويمكن تأجيلها إذا لزم الأمر.

عادةً ما تكون ميزة "يجب أن يكون" عبارة عن إصلاح خطأ بسيط أو تحسين أداء ثانوي يعمل المنتج بدونه، حتى لو لم يكن على النحو الأمثل. غالبًا ما تستخدم الفرق نوعًا من الحلول البديلة المؤقتة لإدارة هذه العناصر.

#3 يمكن أن يكون

الفئة الثالثة هي مهام "كان يمكن أن يكون"، أي المهام المرغوبة ولكنها غير ضرورية. والفرق الجوهري بين ما يجب أن يكون وما يمكن أن يكون هو أن الأولى مهمة ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على نجاح المنتج (رضا العملاء، والإيرادات، والربحية، وما إلى ذلك)، في حين أن الأخيرة يمكن تركها بشكل مريح دون ضرر كبير.

تقوم الفرق بإعطاء الأولوية للمهام الممكنة فقط إذا كان من الممكن تسليمها دون التأثير على تكلفة أو جهد فريق التطوير. ومع تطور الوضع، غالبًا ما يتم إعادة ترتيب أولويات المهام الممكنة وتطويرها.

يتم التعرف على مهام "لن يكون" على أنها غير ضرورية للنطاق الحالي للمشروع. تكون هذه المهام أو الميزات ذات أولوية دنيا ويتم حذفها عند أول بادرة مقاومة.

ميزات لن يكون لها تأثير منخفض جدًا على نجاح المشروع. فهي لا تضر بالنتائج ولا تخلق قيمة إضافية.

بقدر ما قد تكون هذه التقنية مفيدة، إلا أنها ليست فعالة بشكل عام. فيما يلي المواقف التي تعمل فيها بشكل أفضل.

متى يتم استخدام أسلوب تحديد الأولويات في MoSCoW

يعد تحديد أولويات MoSCoW أداة رائعة لاتخاذ القرارات في العديد من السيناريوهات الشخصية والمهنية. عند التخلص من الفوضى في منزلك، فبدلاً من السؤال عما إذا كان أحد الأغراض "يثير البهجة"، يمكنك أن تسأل عما إذا كان "لا بد من اقتنائه"

بالنسبة لمدير مشروع رشيق، يمكن أن يكون الأمر أكثر قيمة من ذلك بكثير. وإليك الطريقة.

الوقت: المحدد الأساسي لتحليل MoSCoW هو الوقت. يكون التصنيف للسباق الحالي أو المربع الزمني الحالي. وهو فعال للغاية بالنسبة للمشاريع الحساسة للوقت ذات المواعيد النهائية الضيقة.

الموارد: ماذا لو كان لديك فريق محدود من المطورين؟ استخدم MoSCoW لأنه يساعد على زيادة التسليمات ضمن الموارد المتاحة.

بدء المنتج: في مرحلة مبكرة من المشروع، يجب أن تقرر ما الذي يجب التركيز عليه أولاً وما الذي يجعل الحد الأدنى من منتجك القابل للتطبيق (MVP). يمكن أن يكون تحديد الأولويات في مشروعك مفيدًا للغاية في توجيه هذه المحادثات.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن MoSCoW قد لا يكون مناسبًا لجميع المشاريع، خاصة تلك التي تحتوي على ترابطات معقدة أو حيث تكون جميع المهام متساوية في الأهمية.

كيفية تطبيق طريقة تحديد الأولويات في MoSCoW

يحتاج تحديد الأولويات الناجح لطريقة تحديد الأولويات إلى عمليات واضحة وفعالة. فيما يلي مخطط تفصيلي لعملية ومؤشرات حول كيفية تحديد أولويات عملك مع أي برنامج مجاني لإدارة المشاريع مثل ClickUp للقيام بذلك بشكل صحيح.

1. إنشاء تراكم المنتج الخاص بك

قبل أن تحدد أولويات المهام للإصدار المستقبلي، من الضروري إنشاء قائمة بالاحتمالات. وعادةً ما يتم تحديد ذلك في قائمة الأعمال المتراكمة للمنتج. استنادًا إلى البحث والمدخلات من الفرق متعددة الوظائف، قم بإنشاء عدد قليل مختار من الأعمال المتراكمة.

في ClickUp، يمكنك تعيينها كمهام ومراحل رئيسية وميزات وعيوب وغيرها لتسهيل تحديد الأولويات بشكل أفضل.

أنواع المهام لإنشاء تراكم جيد التنظيم للمنتجات على ClickUp

2. إضافة تفاصيل إلى الأعمال المتراكمة للمنتج

كما ذكرنا سابقًا، فإن أحد العوامل غير القابلة للتفاوض في تحديد أولويات MoSCoW هو المعلومات الكافية عن المهمة. بدون ماذا ولماذا وكيف ومتى ومتى ومن، سيكون من المستحيل تحديد الأولويات بشكل صحيح. لذا، أضف كل المعلومات التي يمكنك جمعها. قد يكون هذا

وصف قصة المستخدم

تأثير الأعمال

التأثير الهندسي، مثل تقدير الوقت/الجهد المبذول

مقاييس النجاح

التبعيات للمهام الأخرى مهام ClickUp يسمح لك بإضافة مهام فرعية، وقوائم تدقيق، وتقديرات زمنية، ومستخدمين، وعلامات، وحقول مخصصة، والمزيد. استخدم دليل التسلسل الهرمي لـ ClickUp لتنظيم المعلومات بفعالية.

3. تعيين تعريفات لفئات الأولوية

ماذا يعني يجب أن تكون ضرورية؟ ما هي المعايير التي يجب أن تتوافر في مهمة ما لتُعتبر من المهام التي لا بد منها؟ هل يجب أن يوافق الفريق بأكمله على تصنيف شيء ما على أنه لا يجب أن يكون؟

أكثر المنهجيات شيوعًا هي المنهجيات الأكثر استخدامًا هي الدرجات المرجحة أو نموذج كانو أو شراء ميزة. إذا كان هذا يبدو وكأنه طبقة أخرى من الأطر/النماذج، فإليك بعض المشاريع نماذج تحديد الأولويات يمكنك استخدامها.

اختر ما يناسبك بعناية. من الضروري تعيين هذه التعريفات قبل الدخول في تحديد أولويات المهام. هذا من شأنه أن يساعد توحيد العملية من أجل إدارة الأولويات . ضع أيضًا مصفوفة تصعيد حتى يتمكن شخص ما من اتخاذ قرار في حالة وجود خلافات.

للتأكد من أن الجميع يفهم تعريفات الأولويات الخاصة بك ويتبعها، قم بتوثيقها ونشرها على مستندات ClickUp . تعاون معهم لضمان موافقة الفريق عليها. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp AI داخل المستندات لتلخيص التعريفات الأطول لسهولة الرجوع إليها.

4. تحديد الأولويات بشكل تعاوني

بعد الانتهاء من جميع الأعمال التأسيسية، حان الوقت لتحديد الأولويات. اجمع الفريق معًا لتقييم كل خيار وتحديد الأولويات.

اختر من بين أي من طرق عرض ClickUp للاطلاع على المعلومات التي تناسب احتياجاتك. على سبيل المثال، تستخدم معظم فرق العمل الرشيقة عادةً لوحة كانبان لعرض جميع العناصر غير المصنفة في عمود واحد ثم سحبها وإفلاتها في أولوياتها ذات الصلة. يمكنك أيضًا تصفية العناصر على لوحة كانبان بناءً على ما ترغب في رؤيته.

_طريقة عرض لوحة كانبان_ClickUp Kanban Board

ناقش متطلبات العمل بصراحة. إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها.

قم بتعيين جميع المهام كمتطلبات لا يجب امتلاكها ثم ناقش سبب وجوب امتلاكها

بالنسبة للمتطلبات التي يجب أن تكون ضرورية، اسأل، "بدون هذا العنصر، هل الزيادة جيدة كما لو كانت ملغاة؟

إذا كان هناك حل بديل، حتى لو كان يدويًا، فلا تصنفه على أنه أمر لا بد منه

إذا كان أحد المتطلبات الضرورية يعتمد على أي شيء آخر غير ضروري آخر، أعد تقييمه

تذكر أن الشيء الذي قمت بتصنيفه على أنه كان من الممكن أن يكون لديك في الزيادة السابقة قد يصبح أمرًا ضروريًا في الزيادة التالية. على سبيل المثال، أثناء بناء نموذج MVP، ربما تكون قد صنفت بعض العناصر على أنها يمكن أن تكون ضرورية لأنها ليست ضرورية للسباق الحالي. بمجرد إطلاق MVP، قد تصبح هذه الميزات ضرورية الآن.

5. حدد الأولويات

بمجرد الاتفاق، قم بتعيينها على أدوات تحديد الأولويات . أولويات النقر فوق الأولويات تمنحك أربعة خيارات: عاجلة وعالية وعادية وعادية ومنخفضة. يمكنك جعل هذه الأولويات MoSCoW.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام طريقة MoSCoW مع الحالات المخصصة . أثناء إعداد أولويات المهام على ClickUp، أضف سطرًا أو سطرين في التعليقات حول سبب اتخاذك للقرار. سيساعد هذا في جلسات تحديد الأولويات المستقبلية.

الحالات المخصصة على ClickUp

6. التحقق من الجدوى

لا تتعلق الأولويات بما هو مهم فحسب، بل تتعلق أيضًا بما يمكن بناؤه ضمن هذا الإطار الزمني. أنت لا تريد أن تفرط في الالتزام وتقلل من الإنجاز لمجرد أنك تعتقد أن كل شيء يجب أن يكون ضروريًا.

قبل الالتزام بخطة، ابحث عن عبء العمل الحالي لكل عضو في الفريق وقدرته. استخدم تقديرات الوقت لكل مهمة لمحاكاة السعة. استخدم عرض عبء العمل لضمان عدم تكدس أي شخص مكدس بشكل زائد.

تخطيط السعة على ClickUp

إعطاء الأولوية للأشياء الصحيحة باستخدام ClickUp

يجب أن تظل فرق المنتج مركزة على ما هو جيد للأعمال والعميل. وعليهم التخلص من المشتتات. لذلك, تحديد أولويات المشروع قوة خارقة. إن تحديد الأولويات الجيد هو اختيار ما يجب القيام به بقدر ما هو اختيار ما لا يجب القيام به.

تم تصميم أداة ClickUp لإدارة المشاريع لتمكين ذلك بالضبط. يساعد التسلسل الهرمي، وإدارة المهام، والأولويات، والحالات المخصصة الفرق على فهم وترتيب أولويات عملهم بفعالية.

تساعد طرق عرض عبء العمل على ضمان إنجاز المهام ذات الأولوية، وتساعد لوحات معلومات ClickUp على إبقاء الأولويات على المسار الصحيح. جرّب ClickUp مجاناً اليوم وقم ببناء الشيء الصحيح.