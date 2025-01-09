أفضل أطر عمل لتحديد الأولويات من أجل اتخاذ قرارات أفضل

الفرق بين الأشخاص الناجحين والأشخاص الناجحين حقًا هو أن الأشخاص الناجحين حقًا يقولون لا لكل شيء تقريبًا.

وارن بافيت، مستثمر أمريكي ومحب للخير

سواء قلت لا لكل شيء تقريباً أم لا، هناك شيء واحد يجعلك ناجحاً: اختيار ما تفعله عن عمد.

وبعبارة أخرى، فإن تحديد أولويات العمل الذي تقوم به هو أساس النجاح.

وينطبق هذا المبدأ بشكل خاص في تطوير المنتجات. في هذه المدونة، نناقش في هذا المنشور لماذا ومتى وكيف نستخدم إطار تحديد الأولويات أثناء بناء منتجات برمجية ناجحة.

فهم أطر تحديد أولويات المنتج

تحديد أولويات المنتج هو نهج منظم تستخدمه الفرق الهندسية لاتخاذ القرارات حول الميزات التي يجب بناؤها ومتى ولماذا.

في سيناريو نموذجي لتطوير المنتج، هناك العشرات من الأخطاء والتحسينات والميزات التي تحتاج إلى اهتمام الفريق. يساعد تحديد أولويات المنتج الفرق على تركيز انتباههم على العمل المهم.

مثال: لنفترض أنك تقوم ببناء تطبيق للهاتف المحمول للمستخدمين للعب لعبة الورق سوليتير. قد يطلب المستخدمون زرًا للتراجع. وقد يطلب المعلنون طريقة لإضافة مقاطع فيديو بين الألعاب.

قد يتطلب منك أداء تطبيقك تقسيم بعض الميزات إلى وحدات أصغر. قد يكون لدى فريق المنتج مجموعته الخاصة من ميزات اللعبة الجديدة. ماذا تفعل أولاً؟ كيف تحدد الأولويات؟

تستخدم فرق التطوير الجيدة عددًا من الميزات التي تم اختبارها عبر الزمن تقنيات تحديد الأولويات الرشيقة لاتخاذ القرارات. تبني هذه الأطر:

التعاون : يمنح إطار العمل الجميع أرضية مشتركة لاتخاذ القرارات، وتجنب الخلافات غير الضرورية

: يمنح إطار العمل الجميع أرضية مشتركة لاتخاذ القرارات، وتجنب الخلافات غير الضرورية الاتساق : عندما يتم استخدام نفس النهج في تحديد أولويات الميزة في كل سباق سريع، تتمتع الفرق بالاتساق والقدرة على التنبؤ على المدى الطويل

: عندما يتم استخدام نفس النهج في تحديد أولويات الميزة في كل سباق سريع، تتمتع الفرق بالاتساق والقدرة على التنبؤ على المدى الطويل الوضوح : عندما يعرف الفريق بأكمله سبب اتخاذ القرار، يكون هناك توافق استراتيجي مع خارطة طريق المنتج

: عندما يعرف الفريق بأكمله سبب اتخاذ القرار، يكون هناك توافق استراتيجي مع خارطة طريق المنتج السرعة : يمكن اتخاذ القرارات بشكل أسرع باستخدام أطر العمل، مما يقلل من الاجتماعات وغيرها من الاجتماعات المتعاقبة

: يمكن اتخاذ القرارات بشكل أسرع باستخدام أطر العمل، مما يقلل من الاجتماعات وغيرها من الاجتماعات المتعاقبة إمكانية التتبع: تعمل الأطر أيضًا كسجل للقرارات السابقة، مما يساعد أعضاء الفريق الجدد على الانضمام بسرعة

كل هذا رائع، ولكن ما هي هذه الأطر بالضبط؟ 🤔

لنكتشف ذلك.

أطر عمل تحديد أولويات المنتج الشائعة

لا يوجد إطار عمل واحد لتحديد أولويات المنتج هو الأفضل للجميع. في الواقع، بناءً على الوضع والموارد والقرارات التي يجب اتخاذها، هناك العديد من الأطر التي تستخدمها فرق تطوير المنتجات. إليك بعض الأطر الرئيسية لتحديد أولويات إدارة المنتجات التي يمكن أن تساعدك في رحلتك.

1. طريقة MoSCoW

طريقة MoSCoW - وهي اختصار لـ يجب أن يكون، ويجب أن يكون، ويمكن أن يكون، ولن يكون - هي إطار عمل بسيط وسهل الاستخدام لتحديد الأولويات. وكما يوحي الاسم، فهو يساعد الفرق على تصنيف الميزات إلى:

يجب أن يكون : الميزات غير القابلة للتفاوض والحاسمة لتلبية احتياجات المستخدم

: الميزات غير القابلة للتفاوض والحاسمة لتلبية احتياجات المستخدم يجب أن تكون : ضرورية ولكن ليست حرجة من حيث الوقت مثل الميزات التي يجب أن تتوفر

: ضرورية ولكن ليست حرجة من حيث الوقت مثل الميزات التي يجب أن تتوفر يمكن الحصول عليها : الميزات الجيدة التي يمكن للمستخدم العيش بدونها

: الميزات الجيدة التي يمكن للمستخدم العيش بدونها لن تتوفر : ليست مهمة بما فيه الكفاية لتكون على رادار الفريق

هذه طريقة رائعة لاتباعها إذا كانت احتياجات المستخدم واضحة وهي أيضًا الاعتبار الأساسي لاتخاذ القرار. ويفضل إطار عمل تسليم المشاريع الرشيق لطريقة تطوير النظم الديناميكية (DSDM) طريقة تطوير النظم الديناميكية (DSDM) طريقة MoSCoW كإطار عمل لتحديد الأولويات.

الإيجابيات السلبيات بسيط وسهل الاستخدام يمكن أن تكون القرارات عشوائية بدون بيانات عن احتياجات المستخدم واضحة ومركزة على العملاء من السهل المبالغة في تقدير عدد الميزات التي يجب أن تكون ضرورية مناسب للفرق غير التقنية أيضًا ضمن كل فئة، من المستحيل تحديد الأولويات الإضافية

إيجابيات وسلبيات طريقة MoSCoW

2. نموذج تصنيف RICE

يرمز RICE إلى مدى الوصول والتأثير والثقة والجهد. إن تحديد أولويات RICE يعين النموذج قيمًا لكل من هذه المعلمات ويحسب درجة مجمعة بناءً على الميزات التي يتم تحديد أولوياتها.

الوصول يشير إلى عدد الأشخاص/المستخدمين الذين سيتأثرون بالميزة (في إطار زمني محدد)

يشير إلى عدد الأشخاص/المستخدمين الذين سيتأثرون بالميزة (في إطار زمني محدد) التأثير يشير إلى مدى تأثر المستخدمين، وغالبًا ما يتم تسجيله على مقياس من 0.25 إلى 3 (حيث تمثل 3 تأثيرًا كبيرًا)

يشير إلى مدى تأثر المستخدمين، وغالبًا ما يتم تسجيله على مقياس من 0.25 إلى 3 (حيث تمثل 3 تأثيرًا كبيرًا) الثقة تشير إلى مستوى اليقين في تقديرات مدى الوصول والتأثير، وعادةً ما يتم تمثيلها كنسبة مئوية

تشير إلى مستوى اليقين في تقديرات مدى الوصول والتأثير، وعادةً ما يتم تمثيلها كنسبة مئوية الجهد هو مقدار العمل الذي تتطلبه الميزة، وعادةً ما يتم تقديره بالشهر الواحد

بمجرد حصولك على هذه الأرقام، يمكنك حساب درجة RICE باستخدام المعادلة التالية.

درجة RICE = (مدى الوصول × التأثير × الثقة) / الجهد المبذول

تمثل درجة RICE القيمة التجارية المحتملة للميزة بالنسبة لجهد/موارد التطوير. يتم إعطاء الأولوية للميزات ذات درجات RICE الأعلى.

الإيجابيات السلبيات تأخذ في الاعتبار عوامل متعددة أثناء اتخاذ القرارات يمكن أن يكون حساب ذلك معقدًا، خاصةً إذا كان هناك العديد من الميزات قيمة الثقة تعوض عن أي عدم يقين في التقدير يمكن أن يكون تقدير مدى الوصول والتأثير والجهد وما إلى ذلك أمرًا صعبًا، مما يؤدي إلى إنشاء درجات اعتباطية يمثل القيمة كدالة للجهد (يساعد في قياس العائد على الاستثمار أيضًا) لا يتضمن التبعيات التي يمكن أن تؤثر على الأولوية

إيجابيات وسلبيات نموذج تسجيل نقاط RICE

3. نموذج كانو

كما يأخذ نموذج كانو في الاعتبار احتياجات المستخدم، فإن نموذج كانو يعطي الأولوية للميزات بناءً على رضا العملاء. يصنف هذا النموذج، الذي ابتكره خبير إدارة الجودة نورياكي كانو، الميزات إلى:

الأساسيات : بدون هذه الميزات، سيكون العميل غير راضٍ عن هذه الميزات

: بدون هذه الميزات، سيكون العميل غير راضٍ عن هذه الميزات الاحتياجات : تعمل هذه الميزات على تحسين رضا العملاء

: تعمل هذه الميزات على تحسين رضا العملاء الإسعاد: هذه الميزات تزيد من رضا العملاء: تتخطى هذه الميزات كل الحدود لإسعاد العميل

في بعض الأحيان, عمليات المنتج قد تستخدم الفرق أيضًا فئتين أخريين، مثل "الجودة غير المبالية"، أي الميزات التي لا ترضي العملاء ولا تزعجهم، و"الجودة العكسية"، أي الميزات التي يمكن أن تخلق عدم الرضا عند تنفيذها.

الإيجابيات السلبيات التركيز على المستخدم مع وجود خط رؤية واضح لرضا العملاء يمكن أن تستغرق عملية تحديد الأولويات وجمع بيانات CSAT وقتًا طويلاً يتم جمع ملاحظات العملاء باستخدام استبيان كانو من مستخدمين حقيقيين قد لا يفهم/يتخيل العملاء الذين يتم استطلاع آرائهم الميزات التي سيتم تطويرها في المستقبل يربط تجربة المستخدم (UX) بجودة المنتج يركز فقط على رضا العملاء دون النظر إلى الجهد أو الموارد

|إيجابيات وسلبيات نموذج كانو

4. رباعي القيمة مقابل الجهد

إن ربع القيمة مقابل الجهد هو نسخة أبسط من نموذج تسجيل القيمة مقابل الجهد. وهو يقارن القيمة المستمدة من ميزة ما، مثل الإيرادات والأرباح واكتساب العملاء وتوفير التكاليف وما إلى ذلك، بالجهد المبذول في تطوير الميزة المذكورة، بما في ذلك أي مخاطر وتبعيات وتعقيدات.

بناءً على درجة القيمة مقابل الجهد، يتم وضع الميزات في أربعة أرباع، مثل مصفوفة أيزنهاور. يتم إعطاء الأولوية للتطوير للميزات التي تحقق أعلى قيمة مقابل الجهد المبذول.

الإيجابيات السلبيات يجلب التركيز على قيمة الأعمال، ويربط بين فرق المنتج والهندسة يمكن تعريف القيمة والجهد بشكل واسع، مما يؤدي إلى تقديرات اعتباطية يساعد في تخصيص الموارد والجهود المحدودة للجوانب ذات القيمة الأكبر غالبًا ما يمكن أن تؤدي "قيمة الأعمال" إلى إبعاد التركيز عن تجربة العميل سهولة الاستخدام لفرق العمل والفرق التقنية نظرًا لأن الجهد أو القيمة العالية والمنخفضة أمر غير موضوعي، يمكن أن تنشأ خلافات مما يؤخر اتخاذ القرارات قد يتم تقليل أولوية ميزات الديون التقنية والأداء لعدم القدرة على تقدير القيمة

_إيجابيات وسلبيات رباعي القيمة مقابل الجهد

نموذج مصفوفة أولويات ClickUp

للحصول على نسخة أكثر وضوحًا من هذا النموذج، جرّب نموذج نموذج مصفوفة أولوية ClickUp . في هذه الطريقة، تقوم بتصنيف الميزات بناءً على بعدين: الأولوية والأهمية. تضعها على مصفوفة 2×2 بصرياً ثم تعمل عليها واحدة تلو الأخرى.

5. تسجيل نقاط ICE

يشبه ICE، كما قد تكون خمنت، نموذج تسجيل RICE، مع وجود اختلافات طفيفة. يرمز ICE إلى التأثير والثقة والسهولة.

التأثير : التأثير المحتمل أو القيمة التجارية المحتملة من الميزة

: التأثير المحتمل أو القيمة التجارية المحتملة من الميزة الثقة : اليقين بشأن التأثير المقدر والسهولة

: اليقين بشأن التأثير المقدر والسهولة السهولة: السهولة: السهولة التي يمكن من خلالها تطوير هذه الميزة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والموارد والتعقيدات

نتيجة التقييم \= التأثير × الثقة × السهولة × السهولة

يتم إعطاء الأولوية للميزات ذات درجات ICE الأعلى على تلك ذات الأرقام الأقل.

الإيجابيات السلبيات أبسط من RICE في الحساب والاستخدام التأثير والسهولة غير موضوعيين، مما يؤدي إلى درجات اعتباطية درجة الثقة تساعد على تعويض عدم الدقة في التقدير لا تركز على احتياجات العملاء مباشرةً يربط قيمة الأعمال بجهد/سهولة التطوير ما تحدده على أنه تأثير يمكن أن يؤثر بشكل غير متناسب على قرارات تحديد الأولويات

_إيجابيات وسلبيات تسجيل درجات الجليد

6. تسجيل الفرص

مستمد من الكتاب الرائد لأنتوني أولويك "الابتكار المدفوع بالنتائج"، يصنف نموذج تسجيل الفرص الفرص على مقاييس الرضا والأهمية. يتم الترتيب الفعلي من قبل العملاء. لذا، تطرح الفرق على العملاء سؤالين:

ما مدى أهمية الميزة أو الوظيفة التي توفرها؟

ما مدى رضا العميل عن الحلول الحالية لتحقيق نفس النتيجة؟

يساعد ذلك في تحديد الميزات الأكثر أهمية والتي تحظى بأقل قدر من الرضا. سوف تحدد أولوياتها.

الإيجابيات السلبيات يركز على العميل، مما يزيد من فرص خلق قيمة تجارية يعتمد على مدخلات العميل، الذي قد يكون لديه أو لا يكون لديه آراء حول الميزات الجيدة التي يجب أن تكون لديه بسيطة وسهلة الاستخدام يمكن أن تكون الاستطلاعات لكل ميزة في خارطة طريق المنتج مملة بالنسبة لفريق التطوير والعميل تم تعيينها على رسم بياني بسيط 2×2 للتحليل المرئي

_إيجابيات وسلبيات تسجيل الفرص

7. تخطيط القصة

تخطيط القصة هو إطار عمل لتحديد الأولويات مبني حول رحلة المستخدم خلال المنتج.

ببساطة، تقوم فرق إدارة المنتج بإنشاء أعمدة لكل مرحلة مهمة في رحلة المستخدم.

على سبيل المثال، إذا كنت تبني لعبة سوليتير، فقد تتضمن الأعمدة تسجيل الدخول، وتصميم البطاقات، والإعدادات، وتكديس البطاقات، والرسوم المتحركة لإكمال اللعبة، وما إلى ذلك.

تحت كل عمود من هذه الأعمدة، تقوم فرق العمل بإدراج الميزات وترتيب أولوياتها بناءً على أهميتها في تجربة المستخدم الإجمالية.

أكبر استخدام لتخطيط القصة هو تحديد الميزات في الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP). ومع ذلك، عندما يكون المنتج بسيطًا بما فيه الكفاية، يمكن استخدام إطار العمل هذا إلى ما هو أبعد من مرحلة MVP أيضًا.

الإيجابيات السلبيات التركيز على رحلة المستخدم، مما يضمن أقصى قدر من التغطية عندما تصبح رحلة المستخدم متعددة الأوجه ومعقدة، يمكن أن تفقد هذه الطريقة بساطتها سهلة الاستخدام ومرئية - من السهل رسم خط (حرفيًا) حول ما ستفعله وما لن تفعله تركز بشكل كامل على الداخل، ولا تأخذ في الاعتبار قيمة العمل أو الموارد تسمح للفرق بتحديد الأولويات بناءً على الأنشطة والمهام والمهام الفرعية

إيجابيات وسلبيات تخطيط القصة

8. تكلفة التأخير

تركز جميع أطر العمل المذكورة أعلاه على المردود من الميزة، مثل قيمة العمل أو الزيادة في درجة رضا العملاء. تكلفة التأخير في تحديد الأولويات تقلب ذلك رأسًا على عقب.

عندما تستخدم نموذج تكلفة التأخير، فإنك تحدد أولويات الميزات بناءً على عواقب عدم إنشائها، أي ماذا سيحدث إذا لم يحصل العميل على هذه الميزة اليوم؟ أو كم عدد المستخدمين الجدد الذين سيخسرون إذا لم يكن لدينا بعض الميزات الأساسية؟

إن النظر في التكلفة المالية وتكلفة الفرصة البديلة لعدم القيام بالعمل يحفز الفرق على إنجاز الأشياء الأكثر أهمية أولاً.

الإيجابيات السلبيات إن تكلفة عدم القيام بشيء ما تبقي الفرق على أهبة الاستعداد بشأن الفرصة التي يخسرونها يمكن أن تكون القيم النقدية المخصصة للميزات اعتباطية، مما يجعل العملية برمتها تأتي بنتائج عكسية التركيز على تكلفة التأخير يمكن أن يؤدي إلى مشاعر سلبية حول سبب بناء الفريق للمنتج التركيز على تكلفة التأخير يمكن أن يؤدي إلى مشاعر سلبية حول سبب بناء الفريق للمنتج يجلب تركيز الفريق على كفاءة العملية والسرعة والقيمة

| إيجابيات وسلبيات تكلفة التأخير |

القائمة أعلاه ليست سوى بعض من أكثرها شيوعًا أدوات تحديد الأولويات المتاحة حاليًا للفرق الهندسية لاستخدامها. استنادًا إلى منتجك وعميلك واحتياجاتك، يمكنك اختيار إطار العمل الذي يناسبك.

على سبيل المثال، تستخدم الفرق نموذج اختبار الـ 100 دولار أو نموذج شراء ميزة عندما يكون لديهم أولويات متنافسة . في كل حالة من هذه الحالات، تتخذ الفرق قرارات الأولويات بناءً على ما ستنفق عليه ميزانياتها (100 دولار).

إذا كنت جديدًا في تحديد أولويات المنتج، يمكنك البدء بـ مصفوفة أيزنهاور . هناك العشرات من قوالب تحديد الأولويات لتختار من بينها.

بغض النظر عن إطار العمل الذي تستخدمه، هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها. دعنا نستكشفها بعد ذلك.

## اختيار إطار العمل المناسب لتحديد الأولويات

لا يوجد إطار عمل وحيد ومثالي عالميًا لتحديد الأولويات. عندما تحتاج إلى البساطة، فإن نموذج MoSCoW يعمل بشكل أفضل. وعندما تكون لديك موارد محدودة، يكون نموذج القيمة مقابل الجهد أكثر ملاءمة. وعندما تكون جودة منتجك ذات أهمية قصوى، يساعدك نموذج كانو.

لذا، يعتمد اختيار إطار العمل المناسب لتحديد الأولويات على عدد من العوامل، مثل ما يلي.

الأهداف

ما هي أهداف عملك؟ ما هي أهداف منتجك؟ إذا كنت في مرحلة مبكرة جدًا، فقد يكون هدفك الأساسي هو إطلاق منتج MVP في غضون موعد نهائي.

لهذا، قد يكون إطار عمل تخطيط قصة المستخدم هو الخيار الأنسب.

الموارد

إذا كنت مؤسسة صغيرة ذات موارد تطوير محدودة، فقد يكون هدفك هو بناء ميزات من شأنها إحداث أكبر قدر من التأثير بأقل قدر من الموارد. يجب أن يستوعب إطار تحديد الأولويات الخاص بك ذلك.

في مثل هذه الحالات، يكون نموذج RICE أو مصفوفة القيمة مقابل الجهد هو الأنسب.

نضج الفريق

أفضل طريقة لتحديد الأولويات هي التعاونية. ومع ذلك، ليس لدينا دائمًا فرق تتمتع بالنضج اللازم لاتخاذ القرارات الرئيسية.

على سبيل المثال، قد لا يتمكن فريق من المطورين الشباب من رؤية الخط الفاصل بين الجهد المبذول وقيمة العمل.

في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يتخذ مديرو المنتجات القرارات نيابة عن الفريق. ومن ثم، فإن أطر تحديد الأولويات مثل RICE أو القيمة مقابل الجهد مفيدة في تزويد الفريق بالأساس المنطقي للقرارات.

البيانات المتاحة

تعتمد معظم الأطر الكمية، مثل RICE أو ICE، على قوة البيانات.

على سبيل المثال، تحتاج إلى أن تكون قادرًا على حساب مدى وصول أو تأثير ميزة معينة بدرجة معقولة من اليقين.

عندما لا تتوفر مثل هذه البيانات، يمكن أن يتحول القرار إلى قرار اعتباطي ويمكن أن تتضارب الآراء.

إذا لم تكن لديك البيانات، فإن الأساليب التعاونية مثل MoSCoW أو تخطيط القصة ستكون خيارًا أفضل.

استراتيجية المنتج

كل مؤسسة لديها استراتيجية إدارة المنتج . قد يرغب أحد المنتجات في تقديم عدد قليل من الميزات بطريقة مبهجة. وقد يرغب منتج آخر في أن يكون التطبيق كل شيء، مع تعبئته بالميزات. وآخر قد يعتمد على ما يتوقعه العملاء. يجب أن يتماشى تحديد الأولويات الجيد مع استراتيجية المنتج.

بمجرد اختيارك لاستراتيجية تحديد الأولويات، حان الوقت لتنفيذها بفعالية.

تنفيذ تحديد أولويات المنتج في سيناريوهات العالم الحقيقي

إطار تحديد الأولويات هو ببساطة أداة ترشدك لاتخاذ القرارات. يعتمد نجاحك على كيفية استخدامك للأداة بشكل متسق وفعال. لهذا، تحتاج إلى تطبيقه في مؤسستك بدقة باستخدام أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp لفرق المنتجات . إليك الطريقة

تحديد المهام وتصنيفها

يتطلب تحديد الأولويات بشكل جيد تراكمًا كبيرًا للمهام. قبل أن تفعل أي شيء، تأكد من أن لديك تراكمًا قويًا للميزات التي يتعين على فريقك بناءها.

إنشاء الأعمال المتراكمة

امنح كل عنصر من العناصر المتراكمة اسمًا مميزًا وأضف وصفًا واضحًا له. هذه قوالب إدارة المهام توفر نقطة انطلاق جيدة.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام أداة لإدارة المهام مثل انقر فوق . أنشئ مهمة لكل عنصر متراكم، وأضف وصفًا، وأنشئ حقولاً مخصصة، واحتفظ بسجل واضح لجميع الأفكار.

مهام متراكمة ديناميكية مع مهام ClickUp Tasks

عرض المهام

يمكنك الآن عرض جميع مهامك في مكان واحد، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بشأن كل مهمة. تعد طرق عرض القائمة والتقويم واللوحة في ClickUp رائعة لهذا الغرض. فهي تساعدك على تصور مهامك، وتمكّنك من سحب وإسقاط الميزات في مربعات أولوياتك.

تصنيف المهام

الآن، قم بتصنيف المهام إذا كان إطار تحديد الأولويات الخاص بك يحتاج إليها.

على سبيل المثال، إذا اخترت نموذج تخطيط القصة، فأنت بحاجة إلى تصنيف مهامك تحت كل مرحلة من مراحل رحلة المستخدم. قالب مصفوفة أولويات العمل في ClickUp طريقة بسيطة لتصنيف المهام بناءً على الجهد والأثر. يبسط هذا القالب قرارات تحديد الأولويات ويوفر وضوحًا بشأن الخطوات التالية.

تعيين الأولويات والمالكين

بمجرد وضع الأساس، حان الوقت لتحديد أولويات المهام في الفئات التي اخترتها.

تحديد الأولويات

اجتمعوا معاً كفريق، واستعرضوا جميع المهام التي بين أيديكم، وانقلوها إلى الفئات ذات الأولوية الصحيحة. استخدم انقر فوق أولويات المهام لتعيين مستويات الأولوية خارج الصندوق.

أولويات المهام في ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء حقول مخصصة لمستويات أولوية مخصصة.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حقل مخصص لتحديد الأولويات في MoSCoW والحصول على خيارات لمستويات ما يجب أن يكون، وما يجب أن يكون، وما يمكن أن يكون، وما لن يكون.

للحصول على نهج مرئي لهذه العملية، جرّب قالب مصفوفة تحديد الأولويات الخاص ب ClickUp . يسمح لك هذا القالب القابل للتخصيص الملائم للمبتدئين بسحب وإسقاط الميزات على مصفوفة 2×2 لتحديد الأولويات. والأكثر من ذلك؟ يمكنك أيضًا الحفاظ على مجموعة أفكارك في نفس السبورة البيضاء.

تعيين الملكية

بناءً على مناقشاتك، قم بتعيين مسؤولية المهام لأعضاء الفريق.

مراجعة الأولويات وتعديلها

كل سباق سريع هو تمرين لتحديد الأولويات. ما لم يكن مهمًا جدًا في السباق السابق قد يصبح مهمًا قريبًا. لذا، يحتاج مالكو المنتجات إلى البقاء قابلين للتكيف من أجل مراجعة الأولويات وتعديلها من وقت لآخر.

يجعل ClickUp ذلك أسهل. لوحات معلومات ClickUp عرضًا في الوقت الفعلي للتقدم المحرز في كل مهمة، مما يتيح لك مراجعة الأولويات وتعديلها حسب الحاجة.

على سبيل المثال، إذا لاحظت أن إحدى الميزات تستغرق وقتًا أطول مما هو مقدّر، يمكنك إعادة حساب درجة RICE بسرعة وإعادة ترتيب الأولويات.

بصمة التقارير على لوحات معلومات ClickUp Dashboards

مع أتمتة ClickUp يمكنك أيضًا تبسيط العمليات لدعم تحديد الأولويات والتسليم بشكل أفضل. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الميزات تستغرق وقتاً طويلاً، يمكن إخطار مالك المنتج لإعادة ترتيب الأولويات. إذا كان هناك شيء ما يعتمد على مهمة غير مكتملة، يمكن إخطار المطورين لإجراء تعديلات. أو إذا كانت درجة رضا العملاء عن ميزة معينة تنخفض، يمكن دفعها تلقائيًا إلى أعلى قائمة الأولويات.

مع كل أطر العمل والأدوات وأفضل الممارسات، يمكنك إتقان كيفية تحديد أولويات عملك . الآن، كيف تعرف ما إذا كانت فعالة؟ إليك بعض الأفكار.

قياس مدى نجاح تحديد أولويات المنتج

بالنسبة للكثير من الفرق تحديد أولويات المشروع هو ممارسة ذاتية. غالبًا ما تكون الإجابة على ما يجب بناؤه بعد ذلك أفضل تخمين. حتى مع الأطر المجربة والمختبرة، هناك مستوى من الاعتباطية في اتخاذ القرار.

والطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي مراجعة نجاح عملية تحديد الأولويات نفسها. وإليك الطريقة.

قارن بالأهداف

من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها أثناء تحديد أولويات ميزات المنتج هو هدف العمل. قم بقياس نجاح إطار عمل تحديد الأولويات من خلال السؤال عما إذا كنت قد حققت الأهداف المذكورة.

على سبيل المثال، إذا كان هدف العمل هو تحسين رضا العملاء واستخدمت نموذج Kano، قم بقياس الزيادة في درجات CSAT بعد نشر الميزة.

قياس القيمة

تعتمد العديد من نماذج تحديد الأولويات، بما في ذلك RICE، و ICE، والقيمة مقابل الجهد، وما إلى ذلك، على تأثير الميزة على الأعمال. لذلك، فإن أفضل طريقة لقياس فعالية تحديد الأولويات هي تتبع ما إذا كانت القيمة قد تحققت بالفعل.

على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع زيادة اشتراكات المستخدمين الجدد بعد الإصدار الأخير مع تحسينات في الأداء، استخدم أداة في لوحة معلومات ClickUp لتتبعها من تاريخ إصدار الميزة.

تتبع دقة البيانات

إذا كنت تستخدم نموذجًا يدمج الجهود المبذولة في قرارات تحديد الأولويات، فقد تجد فائدة أيضًا في تتبع الكفاءة.

على سبيل المثال، قارن الوقت المقدر بالوقت الفعلي المستغرق للتأكد من أن البيانات التي استخدمتها لتحديد الأولويات دقيقة قدر الإمكان.

أداء الفريق

من الأمور التي لا يتم قياسها غالبًا أداء الفريق ورضاه. هل يشعر الفريق بأنه مثقل بإطار تحديد الأولويات؟ هل يستغرق الكثير من الوقت؟ هل إطار تحديد الأولويات مناسب للموارد المتاحة؟

لقياس فعالية تحديد الأولويات، من المفيد أيضًا أن تضع فريقك في الاعتبار. قم بإجراء استبيانات قصيرة لفهم كيفية تأثير تحديد الأولويات على إدارة عبء العمل . التكيف وفقًا لذلك.

إعطاء الأولوية للنجاح مع ClickUp

يعتمد بناء برنامج رائع على عدد من العوامل: التركيز على العميل، والتميز التقني، وتوافر الموارد، والاستراتيجية المحددة جيدًا، والسوق، وغير ذلك. ولتحقيق التوازن بين هذه الأجزاء المتحركة وبناء الميزات التي لها أقصى تأثير، تحتاج إلى أمرين: إطار العمل الصحيح لتحديد الأولويات وأداة قوية لتنفيذه.

في منشور المدونة هذا، تعرف على بعض أطر تحديد الأولويات الأكثر شيوعًا التي تستخدمها الفرق عالية الأداء. من أجل تحقيق الفعالية إدارة الأولويات قم بدمج إطار العمل الخاص بك في تخطيط مشروعك مع منصة ClickUp الشاملة لإدارة المشاريع.

استخدم ClickUp لتوثيق أعمالك المتراكمة وتصورها وتصنيفها وتحديد أولوياتها من أجل تطوير منتج فعال. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .