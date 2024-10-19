أفضل 18 برنامجًا لإدارة الأفكار لتسهيل الابتكار 2025

أكثر من 80% من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن الأفكار والابتكار أمران حاسمان لنجاح أعمالهم. بأي معيار، هذا عدد كبير من المديرين التنفيذيين. 🤯👀

في حين أن الخروج بـ الشيء (الأشياء) الكبيرة التالية قد يبدو الجزء الصعب هنا - إلا أن إدارة تلك الأفكار الجديدة هي الصراع الحقيقي.

لكن في الحقيقة معظم الفرق لديها ما يكفي من المشاكل في الوقت الحالي. بدلاً من العصف الذهني لنظام جديد أو معقد بالكامل لتنظيم أفكارك، لماذا لا تبحث عن حل تعاوني مثل برنامج إدارة الأفكار؟

لا تقوم برامج إدارة الأفكار المرنة والقوية بتخزين أفكارك الجديدة فحسب، بل تقوم بالأعباء الثقيلة من خلال نقلها إلى خط النهاية. ثق بنا، ليس هناك ما هو أسوأ من مشاهدة فكرة جديدة - مليئة بالإمكانات - تذوي في الأثير.

بدلًا من ذلك، اهتم بمبادراتك على منصة تضمن عدم سقوط أي مهمة في الفراغ. لحسن الحظ، هناك الكثير من خيارات برامج إدارة الأفكار في السوق لمساعدتك على تحقيق هذا المستوى من التنظيم.

وقد قمنا بالعمل نيابةً عنك من خلال تصنيف أفضل برامج إدارة الأفكار حسب أهم ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها ومراجعاتها وأسعارها، حتى تختار البرنامج المناسب لك. 🏆

اقرأ معنا بينما نتعمق في ماهية إدارة الأفكار، وفوائدها الرئيسية، والميزات التي يجب البحث عنها، وأفضل 18 خياراً من برامج إدارة الأفكار لتجعل العصف الذهني الخاص بك ينبض بالحياة.

ما هي إدارة الأفكار؟

إدارة الأفكار هي العملية الاستراتيجية لجمع وتقييم وترتيب أولويات الأفكار التي يقدمها أصحاب المصلحة أو التي يشاركها أعضاء الفريق في عملية تكتيكية جلسات العصف الذهني .

عادة ما تتعلق هذه التكتيكات بطرق جديدة لتلبية احتياجات عملائك أو إجراء تحسينات كبيرة على منتجك - وهذا هو سبب أهمية إدارة الأفكار! فهي تحافظ على أهمية عملياتك لأنها تفيد بشكل مباشر في التغيير الذي يرغب عملاؤك في رؤيته. 👏

تعطي العديد من المؤسسات أولوية قصوى للابتكار للبقاء في طليعة المنافسة وتبحث بنشاط عن طرق مبتكرة لتوليد مبادرات مثيرة بين فريق العمل - وهنا يأتي دور برنامج إدارة الأفكار.

ولكن مع وجود المزيد من الأفكار تحت تصرفك تأتي الحاجة إلى تنظيمها - وهذا يعني أن هناك الكثير من الأمور التي تعتمد على برنامج إدارة الأفكار الخاص بك لأداء الطريقة التي تحتاجها. 👀

ولكن يبقى السؤال، _كيف يبدو برنامج إدارة الأفكار المثالي على أي حال؟

على الرغم من أن كل أداة تجلب معها je ne ne sais quoi إلى الطاولة، إلا أن هناك بعض الميزات التي يجب الانتباه إليها لضمان إنجاز المهمة. 🔑

أفضل 18 برنامجاً لإدارة الأفكار

1. كليك أب

عرض أفكارك بأكثر من 15 طريقة مبتكرة في ClickUp ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة لكل شيء مصممة للفرق في مختلف الصناعات لإدارة الأفكار وجمعها ومراقبة تحديثات المشروع والعمل معًا - كل ذلك على شاشة واحدة. سواءً كنت تجتمع في المكتب أو عبر الإنترنت، يمكن لميزات العصف الذهني والتفكير الفعّالة في ClickUp أن توسع حجم أي فريق وتشجع كل عضو على المشاركة في الجانب الإبداعي من الأمور.

مع وجود أكثر من 15 طريقة فريدة لتصور أفكارك وميزات العصف الذهني المتصلة مباشرةً بسير عملك، لم يكن من السهل أبدًا تقديم الأفكار لفريقك والبدء في العمل عليها. سواء كانت مهامك البسيطة أو حتى أكثر المشاريع تعقيداً, قائمة ClickUp المتنامية باستمرار من الميزات القابلة للتخصيص مرنة بما يكفي لتوسيع نطاق عملك مع السماح لكل عضو من أعضاء الفريق بالعمل بالطريقة التي تناسبه. سنوضح لك هنا ما نعنيه 🙂

🔑 ميزات ClickUp الرئيسية

من الصعب اختيار واحدة فقط. ولكن بالنسبة لحل إدارة الأفكار البديهي والمرن، ستحب ما يلي ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية . 🎨

🖌 السبورات البيضاء التعاونية ClickUp

ارسم النماذج بالحجم الطبيعي وأضف الملاحظات والوسائط واختر ألوانًا مخصصة وغير ذلك الكثير باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards

سواء أكنت ترسم أفكارك على لوحة قانونية قديمة الطراز أو ببساطة تفتقد أيام Microsoft Paint, برنامج السبورة البيضاء يساعدك على إدارة أفكارك بفعالية مع الفريق. وهل ذكرنا أن ClickUp يقدم لك السبورة البيضاء الوحيدة القوية بما يكفي لإنشاء وتعاون و ربط الأفكار مباشرةً بسير عملك ?

ارسم أفكارًا من الصفر، وأضف وسائط خارجية، وقم بتضمين الروابط، وشارك المستندات، وغير ذلك الكثير على لوحة لا نهائية يمكن تحريرها مع بقية الفريق! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين تسعة قوالب ديناميكية للمخططات الانسيابية والرسوم البيانية و لوحات كليك أب على غرار لوحات كانبان لإضافة هيكل نظيف ومرن للوحة - مثالية للفرق التي تحتاج إلى عرض أفكارها على أصحاب المصلحة، حتى في أي لحظة.

لكن هذا ليس كل شيء! إليك بعض من المفضلات الأخرى لدينا ميزات ClickUp Whiteboards :

أوامر القطع لتحرير نص غني وتنسيق وتنسيق وتنسيق كل ملاحظة على لوحتك

تحويل أي شكل على لوحتك إلى مهمة قابلة للتنفيذ في غضون نقرات

تحرير في الوقت الحقيقي مع مؤشرات حية حتى تعرف من على اللوحة في جميع الأوقات

🧠 خرائط ذهنية مذهلة في ClickUp

أضف العقد والمهام والوصلات بسهولة لبناء سير عملك باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

خاصة إذا كنت تتطلع إلى رسم الخطوات التالية لفكرتك الجديدة, انقر فوق الخرائط الذهنية سيكون صديقك المفضل الجديد.

مثل الفروع على شجرة العائلة، تنقل الخرائط الذهنية تدفق مهامك القادمة بطريقة مرئية للغاية، مع خطوط أو أسهم متصلة بالعقد التي تمثل المهام - ويمكن أن تكون بسيطة أو معقدة كما تريد!

فكر في الأمر وكأنه شبكة حرة الشكل، كل مهمة مرتبطة ببعضها البعض بخيط مشترك وتوصيلها بوضوح تبعيات المهام من خلال توضيح المهمة التي يجب إكمالها وبأي ترتيب. 🕸

تتضمن بعض ميزات الخرائط الذهنية المفضلة لدينا:

العُقد التي تعمل كنقاط مرجعية لسير عملك ويمكن تحويلها إلى مهام ClickUp

إنشاء المهام وتعديلها وحذفها وإعادة ترتيبها على خريطتك الذهنية لتحقيق سير العمل الذي تريده

سحب الفروع إلى مسارات منطقية بين المهام

التعاون في خريطتك الذهنية مع فريق العمل بأكمله

_ملاحظة: يمكنك إنشاء خرائط ذهنية من الصفر على لوحة ClickUp Whiteboard أيضًا

✅ إيجابيات ClickUp

قابلة للتخصيص بالكامل وقابلة للتطوير مع نموك، بحيث يمكنها إدارة أي عدد من الأفكار ذات التعقيدات المتنوعة

الكثير من الميزات التعاونية حتى يبقى الفريق بأكمله على نفس الصفحة

مصمم لمساعدتك على تحسين العمليات وتوفير الوقت

متعدد الاستخدامات بما يكفي ل يفيد الفرق في أي مجال ❌ ❌ كليك أب سلبيات

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال... حتى الآن!

يمكن أن يكون منحنى التعلم صعبًا بعض الشيء للتكيف مع العديد من الميزات القابلة للتخصيص

💸 تسعير كليك أب

مجاني للأبد : عدد غير محدود من الأعضاء والمهام، وسعة تخزين 100 ميغابايت، ولوحات بيضاء، ومستندات، ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمزيد

: عدد غير محدود من الأعضاء والمهام، وسعة تخزين 100 ميغابايت، ولوحات بيضاء، ومستندات، ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمزيد غير محدود (7 دولارات لكل عضو، شهريًا): مساحة تخزين غير محدودة وتكامل ولوحات معلومات وحقول مخصصة والمزيد

(7 دولارات لكل عضو، شهريًا): مساحة تخزين غير محدودة وتكامل ولوحات معلومات وحقول مخصصة والمزيد الأعمال (12 دولارًا لكل عضو، شهريًا): فرق غير محدودة، ومشاركة غير محدودة، ومشاركة متقدمة، وأتمتة، وتتبع الوقت، والخرائط الذهنية

(12 دولارًا لكل عضو، شهريًا): فرق غير محدودة، ومشاركة غير محدودة، ومشاركة متقدمة، وأتمتة، وتتبع الوقت، والخرائط الذهنية المؤسسات (اتصل للحصول على أسعار مخصصة): أذونات متقدمة، وأدوار مخصصة غير محدودة، وتدريب مباشر على الإعداد، ومدير نجاح مخصص، والمزيد

💬 مراجعات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,510 تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,940 تقييم)

2. ميرو

تحدث مع الفريق من السبورة البيضاء في ميروميرو هي منصة رقمية للسبورة البيضاء تمكّن الفرق عن بُعد من التعاون في الوقت الفعلي. باستخدام Miro، يمكن للفرق تبادل الأفكار وجمعها، وتخطيط العمليات، وإنشاء تمثيلات مرئية لعملهم.

🔑 ميزات ميرو الرئيسية

يمكن للأعضاء تحرير نفس اللوحة القماشية في نفس الوقت ورؤية تغييرات بعضهم البعض من خلال التعاون في الوقت الفعلي

اذكر الفريق وتحدث مباشرةً من لوحتك باستخدام ميزة الفيديو المدمجة

تكبير المناطق الرئيسية في لوحتك أثناء اقتراح أفكارك على الفريق باستخدام وضع العرض التقديمي

#### ✅ إيجابيات ميرو

مصمم ليكون سهل الاستخدام مع واجهة نظيفة وبديهية

يمكن استخدامه للعديد من الأغراض المختلفة، من العصف الذهني إلى إدارة المشروع

يقدم ميرو المئات من القوالب المعدة مسبقًا والتي يمكنك تعديلها وفقًا لاحتياجاتك للبدء في العمل على لوحتك بشكل أسرع

❌ ❌ ️ سلبيات ميرو

عدد محدود من خيارات التصدير بما في ذلك PNG و JPG و PDF

لا يوجد تطبيق أصلي لسطح المكتب أو الأجهزة المحمولة

💸 أسعار ميرو

مجاني

فريق : بدءًا من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: بدءًا من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا شركة : بدءًا من 16 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: بدءًا من 16 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

💬 تقييمات عملاء ميرو

G2: 4.8/5 (3,660+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

مكافأة:_

/مرجع/ /مدونة؟ ص=39032 مقارنة بين ميرو ومورال /%href/_

3. كودا

إدارة الأفكار في كودا محرر المستندات كودا هي أداة تحرير نصوص تعاونية تجمع بين العديد من ميزات المستندات وجداول البيانات الشائعة في برنامج واحد. وهي أداة شائعة لتنظيم المعلومات وإنشاء مواقع الويكي التفصيلية وإدارة قواعد المعرفة في مستندات منظمة وسهلة المشاركة.

🔑 مفتاح ميزات كودا * مستندات مركزية مشتركة لفريقك لتخزين جميع المعلومات والبيانات

ميزات بصرية وهيكلية وتنسيقية لجعل مستندك يبدو أكثر جاذبية

✅ إيجابيات كودا

سهولة التعديل وإضافة الميزات

ميزات تحديد الأولويات والتبعية اليدوية

يقدم العديد من مقاطع الفيديو التعليمية البسيطة

❌ ❌ كودا سلبيات

لا توجد ميزات لإدارة المهام

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب أو أدوات إعداد التقارير

غير مناسب لإدارة المشاريع

💸 تسعير كودا

مهم PSA-Coda لا يعتمد تسعير كودا على عدد أعضاء الفريق الإجمالي، بل يعتمد على عدد الأشخاص في فريقك الذين سيقومون بإنشاء المستندات، والمعروف باسم صانع المستندات.

الخطة الاحترافية : تبدأ من 12 دولارًا شهريًا، لكل صانع مستندات

: تبدأ من 12 دولارًا شهريًا، لكل صانع مستندات خطة الفريق : بدءًا من 36 دولارًا أمريكيًا شهريًا، لكل صانع مستندات

: بدءًا من 36 دولارًا أمريكيًا شهريًا، لكل صانع مستندات خطة المؤسسات: عرض الأسعار متاح عند الطلب

💬 تقييمات عملاء كودا

G2: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

مكافأة:_

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=49152 مقارنة كودا مقابل Airtable /%href/

4. كاني

التقاط ملاحظات العملاء وتنظيمها وتحليلها في كاني كاني هو أداة الذكاء الاصطناعي التي تساعد الفرق على التقاط ملاحظات المنتج وتنظيمها وتحليلها حتى يتمكنوا من فهم ما يريد عملاؤهم رؤيته بشكل أفضل. تسمح لك Canny بإضافة بيانات الشركة ذات الصلة من أدوات العمل الأخرى، وتصنيف الملاحظات بناءً على حالات الاستخدام، وتصفية الطلبات التي تراها متداولة حتى لا يمر أي طلب من العملاء دون أن يتم التعامل معه.

🔑 ميزات Canny الرئيسية

لوحة التصويت على ميزات المنتج التي ستجمع الطلبات المتشابهة تلقائيًا

تساعدك عمليات التكامل في جمع التعليقات من أدوات العمل الشائعة الأخرى

سيتم إرسال إصدارات الميزات تلقائيًا إلى العملاء الذين طلبوها

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أدوات قوية لإدارة ملاحظات العملاء

ميزات تحديد الأولويات لتنظيم الأفكار الأكثر طلبًا أو الأكثر أهمية

أدوات تعاون لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم

كليك أب يستخدم Canny 🙂

❌ ❌ سلبيات كاني

هذه أداة رائعة للاستخدام بالإضافة إلى أدوات أخرى أدوات إدارة المشاريع للمراحل اللاحقة في عملية مشروعك

يساعد في جمع ملاحظات العملاء والملاحظات الداخلية، ولكن لا توجد أدوات عصف ذهني إبداعية

💸 التسعير الماهر

خطة مجانية

خطة النمو : بدءًا من 400 دولار شهريًا

: بدءًا من 400 دولار شهريًا خطة الأعمال: تسعير مخصص

💬 مراجعات العملاء الماهرة

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. بلوسكيب

إدارة الأفكار وتطويرها في بلوسكيب بلوسكيب هو نظام سحابي منصة تعاون مرئي حيث تقوم فرق العمل بتحويل المفاهيم الأولية إلى أفكار نهائية من خلال العصف الذهني والتعاون وتقديمها من خلال مساحة رقمية للسبورة البيضاء. وهي مرئية للغاية وتوفر ميزة بحث قوية عن الصور وإمكانيات تحميل الوسائط - وهي رائعة للإبداع والمحتوى, أو فرق التصميم .

🔑 ميزات Bluescape الرئيسية

ميزة البحث عن الصور القوية عبر صور Getty Images و Unsplash و Google من داخل مساحة العمل الخاصة بك

ميزات السبورة البيضاء لرفع مستوى عملية العصف الذهني لديك

استضافة مكالمات الفيديو من داخل مساحة عملك

تحميل الفيديو إلى السبورة البيضاء مع التشغيل المتزامن

✅ محترفو بلوسكيب

مئات القوالب للتكيف مع حالات الاستخدام المختلفة

عمليات تكامل متعددة لمواءمة مساحة عملك مع الخدمات التي تقدمها

مساعدة بصرية رائعة للاجتماعات

❌ ❌ بلوسكيب سلبيات

لا توجد ميزات حقيقية لإدارة المهام للعمل على الأفكار التي تتوصل إليها في مساحة العمل الخاصة بك

أداة أقوى للعصف الذهني بدلاً من إدارة العديد من الأفكار المحتملة في وقت واحد

💸 تسعير Bluescape

الخطة مجاناً

مجاناً خطة الفريق : بدءًا من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: بدءًا من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال : بدءًا من 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: بدءًا من 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا خطة المؤسسات: اتصل بفريق مبيعات Bluescape لمعرفة الأسعار

💬 مراجعات عملاء بلوسكيب

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

كابيترا: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

6. برايت ميديا

التحرير المباشر على السبورة الرقمية في برايت ميديا Brightidea هو برنامج لإدارة الابتكار قائم على الحوسبة السحابية يقدم منتجات متعددة للمؤسسات لتطوير وتنفيذ أفكار جديدة.

منتجات Brightidea مصممة خصيصًا لأجزاء محددة من المؤسسة - استفد من إبداعك باستخدام أداة السبورة البيضاء، أو أنشئ صندوق أفكار رقمي، أو أعد هيكلة عملية إدارة المهام، أو تواصل مع شركاء خارجيين.

وتوفر منصة للمستخدمين لتقديم الأفكار والتصويت والتعليق على الصور وتتبع التقدم المحرز في التنفيذ.

🔑 ميزات Brightidea الرئيسية

تجلب لوحات المعلومات البيانات المهمة إلى خاصية السبورة البيضاء

إرسال الأفكار من السبورة البيضاء إلى خط الأنابيب الخاص بك لوضعها موضع التنفيذ

تنظيم الأفكار من فريقك وترتيب أولوياتها في صندوق أفكار دائم التشغيل

✅ إيجابيات برايت ميديا

قوالب متاحة عبر جميع منتجات Brightidea

منتجات فردية موجهة لأجزاء مختلفة من المؤسسة

إنشاء مهام سير العمل من أفكارك عن طريق إرسالها إلى خط الأنابيب الخاص بك

❌ ❌ ❌سلبيات برايت ميديا

الواجهة الخلفية قديمة وغير بديهية

نظرًا لأن كل منتج مصمم بشكل ضيق جدًا، ستحتاج إلى الاستثمار في العديد من منتجات Brightidea لنقل أفكارك خلال دورة حياتها بالكامل

💸 تسعير برايت ميديا

اتصل بـ Brightidea للحصول على أحدث معلومات الخطة والتسعير.

💬 تقييمات عملاء Brightidea

G2: غير متاح

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. آيدياويك

إدارة الأفكار في Ideawake Ideawake هو عبارة عن منصة تعاونية لإدارة الأفكار وبرنامج تعهيد جماعي لمساعدة فرق العمل على جمع الأفكار من الموظفين والعملاء والشركاء. ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام وإمكانيات قوية لإدارة الأفكار لضمان سماع كل فكرة وعدم نسيان أي فكرة.

🔑 ميزات Ideawake الرئيسية

الدردشة في الوقت الفعلي للتعمق في الأفكار الجديدة

التصويت الجماهيري لتحديد أولويات الأفكار التي يرغب المزيد من العملاء في رؤيتها

تعيين صانعي القرار للعمل كأصحاب مصلحة داخليين أو خارجيين على الأفكار الشائعة

جمع الأفكار من أي مكان باستخدام تطبيق Ideawake على الويب أو ملحق المتصفح أو تطبيق الهاتف المحمول

✅ إيجابيات Ideawake

يمكنك مقارنة فكرتك بالعائد على الاستثمار بناءً على القيمة والتكلفة والوقت المستخدم لتنفيذها بعد إطلاقها

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع

أدوات تحليلات ومقاييس متنوعة لتحديد مدى نجاح الفكرة

❌ ❌ ❌سلبيات Ideawake

لا توجد أدوات مدمجة لإدارة المهام أو المشاريع

لا توجد ميزات عصف ذهني أو أدوات للتفكير الإبداعي في الأفكار التي يجمعها

💸 تسعير Ideawake

تقدم Ideawake ثلاث خطط تسعير لكل عدد من المستخدمين يصل إلى 1,000 مستخدم، ويجب عليك الاتصال بفريق المبيعات للحصول على معلومات عن الخطط الثلاث.

💬 تقييمات عملاء Ideawake

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. إيديانوت

تحديد أولويات الأفكار الجديدة في إيديانوت Ideanote هي أداة قائمة على الويب تساعد الأشخاص على تحديد الأولويات والعمل مع "مجالات" المنتجات المتعددة للتعمق في كل جانب من جوانب عملية إدارة الأفكار. تهدف Ideanote إلى جمع الأفكار الجديدة المحتملة من زملائك في الفريق والعملاء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء الويب وتحديد أولوياتها وإضافتها إلى مسار التحويل الخاص بك، وهي ليست أداة عصف ذهني بقدر ما هي صندوق اقتراحات رقمي.

🔑 ميزات Ideanote الرئيسية

أتمتة الإجراءات المتكررة

ذكر أعضاء الفريق في التعليقات وتعيينهم للأفكار

مجلدات الفريق لإدارة الأقسام والمواضيع حسب الفئة

✅ إيجابيات Ideanote

طرق متعددة لتصفية الأفكار الجديدة وفرزها وعرضها وترتيبها

رائعة لتجميع ملاحظات العملاء من مختلف مناطق الويب

❌ ❌ ✅ سلبيات Ideanote

واجهة المستخدم ليست بديهية

ميزات متعددة ولكن يصعب تعلمها والتنقل فيها

لا تتكامل مع ClickUp 😕 لا تتكامل مع ClickUp 😕

💸 تسعير Ideanote

خطة مجانية : لما يصل إلى 10 أعضاء

: لما يصل إلى 10 أعضاء خطة الأعمال : بدءًا من 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: بدءًا من 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسة خطة: اتصل لمعرفة الأسعار

💬 مراجعات عملاء Ideanote

G2: 4.7/5 (250+ تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 130 تقييم)

9. آيديا دروب

إدارة الأفكار في إسقاط الفكرة Idea Drop هو برنامج ابتكاري تعاوني يهدف إلى مساعدة الفرق على التفكير الاستراتيجي وتحديد أولويات المفاهيم الجديدة. ومن خلال مزيج من التعهيد الجماعي والتلعيب والتواصل وأداة التقييم، يقوم البرنامج بإعداد الفرق للعمل على أفكارهم من خلال تنظيمها في خط واضح.

🔑 ميزات إسقاط الأفكار الرئيسية

تقارير في الوقت الفعلي لتتبع نجاح الأفكار التي قمت بتنفيذها

طرق متعددة لفرز الأفكار التي تراها من خلال الدرجات والفئات والتصفية

ملاحظات وإشارات وتعليقات للعمل مع فريقك من داخل المنصة

✅ إيجابيات إسقاط الأفكار

العديد من الطرق للتواصل مع الأعضاء

بعض ميزات إدارة المهام مثل المواعيد النهائية والنتائج ونظام النقاط

❌ ❌ ✅ سلبيات إسقاط الأفكار

يفتقر إلى طرق عرض متعددة لتخصيص طريقة رؤيتك لسير عملك

صعوبة إدارة الأفكار والمشاريع المعقدة

💸 تسعير آيديا دروب

تقدم هذه الأداة خططاً مدفوعة مختلفة، ولكن يجب عليك الاتصال بفريق المبيعات للحصول على معلومات عن أسعار كل منها.

💬 مراجعات عملاء Idea Drop

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

10. أفكار

تحليلات إدارة الأفكار في أفكارأفكار يهدف إلى ملئكم بتلك اللحظات الفارقة التي نحبها جميعًا. 💜

إنها منصة خارطة طريق للمنتجات تساعد الفرق على تحويل المفاهيم الأولية إلى أكبر الأفكار. كما أنها تقسمها إلى خطط قابلة للتنفيذ مع العديد من أدوات إدارة الأفكار وميزات تخطيط المحفظة.

🔑 ميزات Aha! Ideas الرئيسية

تخصيص الحالات والحقول وسير العمل والمزيد في Aha!

تعيين المهام وتتبع التبعيات في حملات منتج Aha!

تحرير تعاوني في الوقت الفعلي لضمان الشفافية أثناء تحرير الملاحظات مع الفريق

✅ إيجابيات أفكار آها!

رائعة للفرق التي تقوم بحملات متعددة للمنتجات

تكامل متعدد مع أدوات إدارة المشاريع والتطوير وإدارة علاقات العملاء

❌ ❌ ✅ سلبيات أفكار آها!

واجهة مستخدم قديمة المظهر

ميزة الملاحظات المحدودة

تفتقد أدوات مرئية متعددة مثل الخرائط الذهنية

💸 تسعير الأفكار

يقدم Aha! Ideas نسخة تجريبية مجانية وخطتين إضافيتين مدفوعتين.

الخطة الأساسية : تبدأ من 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: تبدأ من 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الخطة المتقدمة: تبدأ من 59 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

💬 مراجعات عملاء Aha! Ideas Ideas

G2: 4.2/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم) مقارنة Jira مقابل Aha !

11. لوسيدسبارك

إدارة الأفكار على السبورة في لوسيدسبارك يمكن استخدام Lucidspark لأغراض مختلفة، بما في ذلك إدارة المشاريع، وتدوين الملاحظات، وغيرها. إنها أداة بديهية وشائعة للعصف الذهني على السبورة الرقمية أو إنشاء خرائط ذهنية لتنظيم المهام أو الأفكار بشكل أفضل.

🔑 ميزات لوسيدسبارك الرئيسية

إضافة التعليقات والملاحظات وردود الفعل وإحصاء الأصوات على الملاحظات اللاصقة على لوحتك

الدردشة مع الفريق مباشرةً من لوحتك أو مخططك

اتصل بجميع أفراد المجموعة للتجمع في مناطق محددة على لوحتك

✅ إيجابيات لوسيدسبارك

قوالب ولوحات فرعية قابلة للتخصيص لتنسيق الأفكار على لوحتك

ميزات العرض التقديمي والتعاون لاجتماعات أصحاب المصلحة وجلسات العصف الذهني

يمكن إدارة الأفكار المعقدة وأنشطة العصف الذهني المختلفة، حتى خارج النماذج الأساسية والمخططات الانسيابية

❌ ❌ ❌ 🌹 سلبيات لوسيدسبارك

ستحتاج إلى دمج Lucidspark مع منصة أخرى أو الاستثمار في برنامج إضافي لإدارة أفكارك بعد العصف الذهني والمراحل الأولى

💸 تسعير لوسيدس بارك

خطة مجانية

فرد : بدءًا من 7.95 دولار شهريًا

: بدءًا من 7.95 دولار شهريًا خطة الفريق : بدءًا من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: بدءًا من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: اتصل ب Lucidspark للحصول على عرض أسعار

💬 تقييمات عملاء لوسيدسبارك

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 320 تقييم)

12. كيو ماركتس

إدارة الأفكار في كيو ماركتس Qmarkets عبارة عن مجموعة من حلول برمجيات إدارة الأفكار التي يمكن استخدامها معًا أو بشكل مستقل لمساعدة الفرق على التعامل مع التحديات بالإبداع والابتكار.

تهدف المنتجات التي تشمل Q-360 و Q-ideate و Q-optimize و Q-scout و Q-trend إلى استهداف الأفكار في مراحل محددة من الإنتاج - من البداية إلى التنفيذ. على الرغم من أن النقطة المثالية لـ Qmarkets تكمن في الابتكار الداخلي وأقسام الأفراد و مشاركة الموظفين .

🔑 ميزات Qmarkets الرئيسية

أدوات التصويت الجماعي لتصنيف أفكارك الجديدة

ميزات لتلعيب عملياتك وتحدي الموظفين

أدوات إعداد التقارير والتحليلات لتتبع عائد الاستثمار

✅ إيجابيات Qmarkets

تشجع الموظفين على المشاركة بشكل أكبر وتتحداهم للتعامل مع المهام الجديدة بعين مبتكرة

يتم تعريف المنتجات من خلال ما إذا كانت تتعامل مع التعهيد الجماعي الداخلي أو الخارجي

❌ ❌ ️ سلبيات Qmarkets

يلاحظ بعض المستخدمين أن التقارير تركز على المحتوى أكثر من تركيزها على تجربة المستخدم، وأن إعداد الأداة يستغرق بعض الوقت

💸 تسعير Qmarkets

اتصل بـ Qmarkets للحصول على أي معلومات عن الأسعار.

💬 تقييمات عملاء Qmarkets

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

13. مايند ميستر

إدارة الأفكار في الخرائط الذهنية في MindMeisterMindMeister هي أداة لرسم الخرائط الذهنية لتنظيم أفكارك وأفكارك ومفاهيمك الجديدة بشكل مرئي. وهي الأكثر استخدامًا في العصف الذهني وتخطيط المشاريع والمهام الإبداعية الأخرى لأن خرائط MindMeister تعاونية وسهلة العرض والمشاركة.

🔑 ميزات مايند مايستر الرئيسية

ميزة الخرائط الذهنية التعاونية

مشاركة الخرائط الخاصة بك مع وضع العرض التقديمي أو IRL مع ميزة الطباعة

يتوفر MindMeister على الإنترنت وكتطبيق للهاتف المحمول

✅ إيجابيات مايندمايستر

أدوات بسيطة لتدوين الملاحظات

سمات قابلة للتخصيص

تجسيد الأفكار الجديدة بسرعة

❌ ❌ سلبيات MindMeister

خطة مجانية محدودة

تكاملات محدودة

لا توجد ميزات لتتبع المشاريع أو المهام

💸 تسعير MindMeister

أساسي خطة : مجاني

: مجاني شخصي خطة : بدءًا من 4.99 دولار شهريًا

: بدءًا من 4.99 دولار شهريًا الإحترافية الخطة : بدءًا من 8.25 دولار شهريًا

: بدءًا من 8.25 دولار شهريًا شركة خطة: بدءاً من 12.49 دولاراً شهرياً

💬 تقييمات عملاء MindMeister

G2: 4.3/5 (أكثر من 25 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 210 تقييمات)

14. بلانبوكس

إدارة الابتكار في بلانبوكس Planbox عبارة عن مجموعة من المنتجات الرشيقة التي تدمج ملاحظات العملاء و تقارير الأخطاء مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة لمساعدة الفرق إدارة الأفكار والموارد والمهام.

🔑 ميزات Planbox الرئيسية

استطلاعات الرأي والتصويت لتحديد أولويات الأفكار

تتبع الحالة للبقاء على اطلاع على المبادرات الجديدة

#### ✅ مزايا Planbox

يوفر مكانًا مركزيًا لإدارة المنتجات وإدارة الخدمات على حد سواء

يشجع النهج الرشيق للابتكار التحسين المستمر يمكن استخدام مزيج من الأدوات من قبل الفرق في صناعات متعددة



❌ ❌ بلانبوكس سلبيات

ستحتاج إلى اعتماد عدة منتجات Planboc لمتابعة الأفكار خلال دورة حياتها بالكامل

لا تتكامل مع ClickUp. 😕 لا تتكامل مع ClickUp. 😕

💸 تسعير بلانبوكس

اتصل بـ Planbox للحصول على أحدث خطط التسعير.

💬 تقييمات عملاء Planbox

G2: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

15. أوبنيدايل

الصورة عبر OpenideaL OpenideaL هو نظام مفتوح المصدر لإدارة المحتوى يساعد المؤسسات على جمع الأفكار من العملاء والفرق الداخلية. تم تصميم الأداة لصانعي القرار في المؤسسة لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الأفكار الجديدة بناءً على الرؤى والتغذية الراجعة لبناء علاقات هادفة مع العملاء والموظفين.

🔑 ميزات OpenideaL الرئيسية

ميزة التعليق

يمكن وضع علامات على الأفكار والتصويت عليها للمساعدة في تحديد أولويات الأفكار

✅ إيجابيات OpenideaL

يساعد الموظفين على الشعور بأن لديهم طريقة للتعبير عن أفكارهم الجديدة

رائع لجمع آراء العملاء وتكوين فكرة عن رأي الناس في منتجك

❌ ❌ ✅ سلبيات OpenideaL

مصمم لقادة الفريق وصناع القرار بدلاً من الفريق بأكمله

لا توجد ميزات لإدارة المهام أو المشاريع لمعرفة الأفكار التي تم جمعها باستخدام البرنامج

💸 تسعير OpenideaL

اتصل ب OpenideaL للحصول على جميع معلومات التسعير.

💬 تقييمات عملاء OpenideaL

G2: 2.5/5 (1 تقييم)

كابيترا: غير متاح

16. بلانفيو سبيجيت

إدارة الأفكار في بلانفيو سبيجيت بلانفيو سبيجيت هي أداة لإدارة الابتكار تعمل على أتمتة التعهيد الجماعي بحيث يمكنك قضاء المزيد من الوقت في تحديد أولويات الأفكار الواعدة وتطويرها. وبمجرد تنفيذ مبادراتك الجديدة، يوفر Spigit أيضًا أدوات إعداد التقارير والتحليلات لتحديد مدى نجاحها.

🔑 ميزات بلانفيو سبيجيت الرئيسية

طرق متعددة للتفاعل مع عملائك والحشود الخارجية لتحديد الأفكار المبتكرة

الشارات والنقاط وميزات التلعيب لزيادة المشاركة

تغذية النشاط الاجتماعي والتعليقات العامة لقياس الأفكار التي يحملها عملاؤك قيمة أعلى

✅ إيجابيات بلانفيو سبيجيت

يسهّل على المؤسسات التواصل مع الخبراء الخارجيين الذين قد يكون لديهم نهج مبتكر لحل المشكلات

❌ ❌ ️ سلبيات بلانفيو سبيجيت

Spigit هو مجرد أحد منتجات Planview وهو مصمم بشكل ضيق لحالة استخدام واحدة فقط

لا توجد ميزات لإدارة المهام

لا توجد ميزات العصف الذهني

💸 تسعير Planview Spigit

اتصل بـ Planview Spigit للحصول على جميع معلومات التسعير.

💬 تقييمات عملاء بلانفيو سبيجيت

G2: 4.0/5 (أكثر من 60 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

17. كوديجيتال

الصورة عبر كوديجيتال أنت برامج المسابقات الواقعية مثل American Idol أو Love Island حيث يعود الأمر للجمهور للتصويت على المتسابقين المفضلين لديهم؟ برنامج Codigital له نفس الأجواء.

صُممت Codigital للمجموعات الكبيرة في ورش العمل أو المؤتمرات الافتراضية، وتتيح لك Codigital نشر أسئلة بسيطة يمكن للفريق أو المؤسسة بأكملها الرد عليها بإجابات محتملة. وبمجرد أن تجمع Codigital عدداً معيناً من الإجابات، يمكن للأعضاء التصويت مرة أخرى على أفضل اختياراتهم. إنها طريقة مثيرة للاهتمام في جلسات العصف الذهني للمجموعات الكبيرة.

🔑 ميزات Codigital الرئيسية

أدوات سريعة لجمع الأفكار وترتيبها

يعمل كصندوق اقتراحات رقمي

✅ إيجابيات كوديجيتال

رائعة للمشاركة السريعة للموظفين وجعل الاجتماعات الكبيرة أكثر تفاعلية

يساعد في الحصول على وجهات نظر من مختلف الأقسام حول أسئلة بسيطة

نهج أكثر تنظيماً للعصف الذهني الذي قد يفضله بعض الأشخاص

❌ ❌ ❌ سلبيات كودجيتال

واجهة مستخدم قديمة المظهر

صعوبة العصف الذهني وإدارة الأفكار المعقدة

ليست قابلة للتخصيص أو مرنة مثل برامج إدارة الأفكار الأخرى

💸 تسعير Codigital

خطة الفرق مجانية

خطة الشركات: تسعير مخصص، اتصل للحصول على عرض أسعار

خطة الفرق: تبدأ من حوالي 2.50 دولار للشخص الواحد (عند احتساب معدل التحويل)

💬 تقييمات عملاء كوديجيتال

G2: غير متاح

Capterra: 5/5 (2+ تقييمات)

18. إديسون 365

إديسون 365 مجموعة من المنتجات

edison365 هي عبارة عن منصة لإدارة الأفكار والابتكار قائمة على السحابة ومبنية على Microsoft365، وهي تمكّن المؤسسات من التقاط الأفكار وتطويرها وتسويقها. وهي تتضمن مجموعة من الأدوات بما في ذلك edison365 Ideas لإدارة عملية الابتكار بأكملها، بدءاً من توليد الأفكار وحتى تنفيذها.

🔑 ميزات edison365 الرئيسية

لوحة على غرار كانبان لإدارة مبادراتك الجديدة المحتملة

تسجيل كل فكرة وترتيبها لتحديد أولوياتها

✅ إيجابيات إديسون365

بعض أدوات إدارة المشاريع للاطلاع على التخطيط وسير العمل للأفكار الجديدة

رائعة للفرق التي تستخدم منتجات مايكروسوفت بالفعل

❌ ❌ ✅ سلبيات إديسون 365

واجهة مستخدم مزدحمة ومشغولة

ستحتاج إلى الاستثمار في Microsoft365 والعديد من منتجات edison365 للوصول إلى وظائفها الكاملة

المنصة ليست سهلة الاستخدام إذا لم تكن قد استخدمت منتجات مايكروسوفت من قبل

💸 تسعير edison365

يقدم هذا المنتج نسخة تجريبية مجانية ولكن جميع تفاصيل الأسعار الأخرى متاحة فقط عند الطلب.

💬 تقييمات عملاء edison365

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6 مراجعات)

ميزات لا بد منها لأداة فعالة لإدارة الأفكار

لنكن واقعيين، اقتراح أفكار جديدة على المجموعة أمر صعب بما فيه الكفاية. لكن تنظيمها أيضاً؟ هذا طلب كبير.

تم تصميم برنامج إدارة الأفكار للتخفيف من هذا التحدي من خلال توفير الأدوات المناسبة لالتقاط الأفكار وتتبعها وإدارتها - عند حدوثها. وإذا لم تكن قد استخدمت برنامجاً كهذا من قبل، فمن المهم أن تعرف ما الذي تبحث عنه مسبقاً للتأكد من أن لديك الأدوات المناسبة في صندوقك!

فيما يلي بعض الميزات المفضلة لدينا التي يجب أن تكون لديك للحصول على حل قوي لإدارة الأفكار:

واجهة سهلة الاستخدام

لا فائدة من الاستثمار في البرامج إذا لم يتمكن فريقك من استخدامها! كما أن الاعتماد على خبير برمجيات واحد في المجموعة ليس مفتاح الكفاءة أيضًا. ابحث عن أداة تجد سهولة في التنقل فيها وستكون أكثر ميلاً لاستخدامها بانتظام.

مرئي للغاية جلسات التفكير نادرًا ما تكون مستندة إلى النص فقط، لذا يجب ألا تكون أداة إدارة الأفكار الخاصة بك كذلك.

نحن جميعًا نعالج المعلومات بشكل مختلف، ومن المهم أن تتبنى ذلك بين فريقك باستخدام أداة يسهل الوصول إليها توفر طرقًا متعددة لنقل أفكارك وإدارة سير عملك - مثل الصور أو المستندات أو الرسومات أو المخططات أو المخططات الانسيابية.

أدوات العصف الذهني

إن أداة إدارة الأفكار هي أكثر من مجرد مكان لتنظيم الأفكار، فهي أيضًا ملاذ لتطويرها وإنشائها والعمل عليها. أدوات العصف الذهني مثل اللوحات البيضاء الرقمية أو الرسوم البيانية التي يمكن الوصول إليها من قبل الفريق بأكمله توفر بيئة آمنة وخالية من الإجهاد لتشجيع الإبداع - حتى لو لم تكن الأفكار التي تقترحها مكتملة بعد.

ميزات التعاون

أين القيمة في الكثير من الميزات الرائعة إذا لم تتمكن من مشاركتها مع مجموعتك؟ أكثر من أي وقت مضى, تعاون الفريق أمر بالغ الأهمية للتواصل الناجح ضمن أفضل برامج إدارة الأفكار للجميع.

سواء أكانت ميزة الدردشة، أو أذونات المشاركة المرنة، أو التحرير المباشر، أو التعليقات المخصصة، أو كل ما سبق - الشفافية و التواصل المباشر يأتي دائمًا في المقام الأول!

ميزات تحديد الأولويات

جزء مهم من إدارة المهام والتنظيم هو معرفة الأفكار التي يجب العمل عليها أولاً. الأدوات التي تحتوي على ميزات الترتيب أو التصويت أو الأولوية مفيدة لفهم الأفكار ذات الأهمية القصوى بسرعة. كما أنها تتيح لك معرفة ما يجب تأجيله لأسبوع آخر.

فوائد استخدام برنامج إدارة الأفكار

تساعد برمجيات إدارة الأفكار في جمع وتقييم وتقييم وتقديم الملاحظات حول أي فكرة جديدة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة بشأن ما إذا كان ينبغي تنفيذها وكيفية تنفيذها. مكسب للجانبين!

ولكن هذا ليس كل شيء. 😎

سوف تتابع أداة إدارة الأفكار الصحيحة مبادراتك طوال فترة دورة حياة المشروع وتشجيع الابتكار، ويؤدي في نهاية المطاف إلى عدد أكبر من الاستراتيجيات الإبداعية لاستكشافها. تشمل الفوائد الرئيسية الأخرى لاستخدام برامج إدارة الأفكار ما يلي:

1. تواصل وتعاون أكثر سلاسة مع الفريق

تعمل برمجيات إدارة الأفكار على تحسين التواصل والتعاون بين فرق العمل - سواء كانت تعمل بشكل غير متزامن أو بشكل شخصي .

أفضل برامج إدارة الأفكار هي برامج تعاونية بطبيعتها. كأداة مصممة لمساعدة الفرق على العمل معًا، ستوفر المنصة المناسبة طرقًا متعددة لفريقك للتواصل ومشاركة الأفكار بشفافية تامة. بمعنى أنه يمكن لأي شخص الرجوع بسهولة إلى المستندات أو جلسات السبورة البيضاء أو المهام أو قوائم المراجعة ذات الصلة في أي وقت، وتعديلها مع زملائه في الفريق دون تداخل.

من خلال ميزات الدردشة والتعليق والتعديل معاً، يمكن أن تساعد برامج إدارة الأفكار في تسهيل المناقشة بين الموظفين وتحسين عمليات التغذية الراجعة.

2. زيادة مشاركة الموظفين

الطبيعة التعاونية لنظام إدارة الأفكار معدية! استخدم منصتك كأداة أثناء الاجتماعات وجلسات العصف الذهني لمعالجة الأفكار التي يشاركها أعضاء الفريق الآخرون في مساحة العمل الخاصة بك. هذا لا يشجع على المناقشة فحسب، بل يساعد الأفراد على الشعور بالملكية والمسؤولية تجاه مساهماتهم على الإنترنت وخارجها.

3. اتخاذ قرارات محسّنة ومستنيرة

كأداة لتتبع الاستراتيجيات الجديدة وتقييمها وتحديد أولوياتها، يمكن أن يساعدك برنامج إدارة الأفكار على تحديد ما إذا كانت الفكرة ستنجح بشكل أسرع. ميزات لإنشاء خرائط طريق للمنتج, شخصيات المستخدمين والنماذج بالأحجام الطبيعية والمهام ستعطيك فكرة واضحة عن كيفية تطوير فريقك للأفكار المحتملة والموارد التي ستحتاجها للقيام بذلك.

4. تكاليف مخفضة

لقد قرأت ذلك بشكل صحيح!

في حين أن برنامج إدارة الأفكار هو استثمار، إلا أنه يستحق ذلك. هذه المنصات مصممة لمساعدتك على أن تكون أكثر إنتاجية في وقتك من خلال تبسيط وأتمتة عملياتك.

5. عمليات أفضل لتتبع الأفكار وإدارتها بشكل عام

يوفر نظام إدارة الأفكار المثالي طريقة لتتبع الأفكار وإدارتها، بدءًا من التقديم الأولي وحتى التنفيذ. وهذا يضمن عدم إهمال أي فكرة أو نسيانها، وإعطاء كل فكرة جديدة الوقت والاهتمام المناسبين اللذين تستحقهما.

برنامج إدارة الأفكار للابتكار والإلهام

تساعد برمجيات إدارة الأفكار فرق العمل على إبقاء الابتكار في طليعة اهتماماتها وتشجيع كل عضو على مشاركة أفكاره. ولكن في الوقت نفسه، لا تكون برمجيات إدارة الأفكار مفيدة إلا إذا كان الفريق يعرف كيف يستخدمها ويريد استخدامها!

لهذا السبب من المهم جداً البحث عن برنامج إدارة أفكار بديهي ومرن وقابل للتخصيص بالكامل.

وهذا يضمن أن يتمكن الجميع من تطوير وإدارة أفكار الشركة المهمة بالطريقة الأكثر منطقية بالنسبة لهم. بالإضافة إلى ذلك، إذا اخترت منصة إنتاجية قوية مثل ClickUp، يمكنك أيضًا البدء في العمل على هذه الأفكار لحظة ظهورها.

مع لوحات ClickUp البيضاء التعاونية، والخرائط الذهنية، وأكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، و أكثر من 1,000 تكامل ، فإن ClickUp يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراء بشأن أفكارك والشعور بملكية ذات مغزى لأفكارك.

ولكن لا تكتفِ بكلامنا فقط، بل استفد من إبداعك الخاص وأظهر لفريقك ما يمكنك فعله باستخدام ClickUp بدون أي تكلفة على الإطلاق . لقد سمعتنا!

ابدأ في تخصيص ClickUp Whiteboard والوصول إلى الكثير من الميزات التعاونية مجاناً وإلى الأبد.