ما الفرق بين التفكير المتقارب والتفكير المتباعد؟

فكر في آخر مشكلة قمت بحلها. لا يجب أن تكون مشكلة كبيرة. مشاكل بسيطة مثل "أي آيس كريم نأكله" أو "أي طريق نسلكه إلى المدينة" ستفي بالغرض. كيف حللتها في النهاية؟

على الأرجح أنك استخدمت إحدى طريقتين. يستخدم معظم الناس التفكير المتقارب أو المتباعد لحل المشاكل. لنرى كيف.

ما هو التفكير المتقارب والتفكير التباعدي؟

التفكير المتقارب والتفكير المتباعد هما عمليتا تفكير أو منهجان يستخدمان لحل مشكلة أو توليد الأفكار.

يتضمن التفكير المتقارب إيجاد حل واحد وصحيح لمشكلة ما من خلال التركيز على المنطق والتفكير التحليلي

التفكير التباعدي هو عملية إبداعية تستكشف حلولاً متعددة ممكنة لمشكلة ما من خلال التفكير الحر وغير الخطي، مع تطوير الإجابة أثناء تقدمك في التفكير

دعنا نفهم كلاهما.

فهم التفكير المتقارب

ما هو التفكير المتقارب؟

التفكير المتقارب هو نهج عملي المنحى ومنطقي وتحليلي لحل المشاكل. وهو يركز على تضييق نطاق الاحتمالات المتعددة للوصول إلى حل واحد أمثل.

متى تستخدم التفكير التقاربي؟

يكون التفكير التقاربي عمليًا بشكل خاص عندما تكون المشكلة محددة جيدًا ويكون هناك هدف أو إجابة واضحة. وهو الأفضل عندما يكون لديك عدد قليل من الخيارات للاختيار من بينها.

على سبيل المثال، أثناء اتخاذ قرار بشأن ما ستطلبه على العشاء، يمكنك جمع تفضيلات جميع من على الطاولة، وتحديد الخيار الأكثر شيوعًا، والتفاوض مع القيم المتطرفة لبناء توافق في الآراء.

في الأعمال التجارية، يمكن أن يكون هذا الأمر يتعلق بحل مشكلة عدم توفر مورد مهم. يمكنك استخدام التفكير المتقارب لتقييم استراتيجيات التخفيف من حدة المشكلة، مثل إعادة توزيع المهام بين أعضاء الفريق الحاليين، أو تعديل الجدول الزمني، أو توظيف بديل مؤقت قبل اختيار البديل المناسب.

ما هي إيجابيات التفكير التقاربي؟

يمكن للتفكير التقاربي، عند تطبيقه بشكل جيد، أن يكون مفيدًا للغاية عبر المعايير التالية.

الكفاءة : يؤدي التفكير المتقارب إلى سرعة اتخاذ القرارات من خلال التركيز على إيجاد الحل الأكثر عملية ومنطقية للمشكلة

: يؤدي التفكير المتقارب إلى سرعة اتخاذ القرارات من خلال التركيز على إيجاد الحل الأكثر عملية ومنطقية للمشكلة الوضوح : يوفر إجابات واضحة وصحيحة، مما يقلل من الغموض ويضمن نتائج دقيقة بدقة عالية

: يوفر إجابات واضحة وصحيحة، مما يقلل من الغموض ويضمن نتائج دقيقة بدقة عالية البساطة : يعمل هذا النهج على تبسيط عملية اتخاذ القرار من خلال تضييق نطاق الخيارات إلى أكثرها قابلية للتطبيق، مما يجعل المشاكل المعقدة أكثر قابلية للإدارة

: يعمل هذا النهج على تبسيط عملية اتخاذ القرار من خلال تضييق نطاق الخيارات إلى أكثرها قابلية للتطبيق، مما يجعل المشاكل المعقدة أكثر قابلية للإدارة التوجه نحو الهدف: يساعد في الحفاظ على التركيز على الأهداف المحددة مسبقاً، مما يسهل الطريق المباشر لتحقيق أهداف محددة دون انعطافات غير ضرورية

ما هي سلبيات التفكير المتقارب؟

على الرغم من بساطة وفعالية نهج التفكير التقاربي، إلا أنه ليس صحيحًا دائمًا. إليك بعض الأسباب التي تجعلك تتوخى الحذر أثناء استخدام التفكير التقاربي.

القيود : يمكن للتفكير التقاربي أن يحد من الأفكار الإبداعية وإمكانية إيجاد حلول مبتكرة

: يمكن للتفكير التقاربي أن يحد من الأفكار الإبداعية وإمكانية إيجاد حلول مبتكرة التغاضي عن البدائل : قد يغفل عن حلول غير تقليدية أو خارج الصندوق يمكن أن تكون أكثر فعالية أو فائدة

: قد يغفل عن حلول غير تقليدية أو خارج الصندوق يمكن أن تكون أكثر فعالية أو فائدة الصلابة : قد يؤدي ذلك إلى جمود: في البيئات غير المؤكدة، قد يؤدي جمود التفكير المتقارب إلى إعاقة القدرة على التكيف مع المعلومات/التحديات الناشئة

: قد يؤدي ذلك إلى جمود: في البيئات غير المؤكدة، قد يؤدي جمود التفكير المتقارب إلى إعاقة القدرة على التكيف مع المعلومات/التحديات الناشئة خطر التفكير الجماعي : في المجموعات، يمكن أن يؤدي التفكير المتقارب في المجموعات إلى التفكير الجماعي، حيث تتغلب الرغبة في الإجماع على البدائل

: في المجموعات، يمكن أن يؤدي التفكير المتقارب في المجموعات إلى التفكير الجماعي، حيث تتغلب الرغبة في الإجماع على البدائل التبسيط: قد يؤدي التفكير المتقارب إلى إجبار الفرق على تبسيط المشاكل المعقدة التي تتطلب فهماً دقيقاً لوجهات نظر متعددة

للتغلب على هذه السلبيات، هناك بديل يتمثل في التفكير التباعدي.

فهم التفكير التباعدي

ما هو التفكير التباعدي؟

التفكير التباعدي هو نهج إبداعي واستكشافي لحل المشاكل من خلال توليد أفكار وإمكانيات جديدة. يعزز التفكير التباعدي الابتكار الذي يمزج بين وجهات نظر مختلفة، دون قيود مباشرة على الجدوى. وهذا يؤدي إلى اختراقات قد لا يحققها التفكير التقليدي الخطي.

متى تستخدم التفكير التباعدي؟

يكون التفكير التباعدي هو الأفضل عندما لا تكون المشكلة واضحة ولا بسيطة، مما يتطلب الابتكار لحلها. على سبيل المثال، أثناء قيامك بتجديد ديكور منزلك، يساعد التفكير التباعدي على خلق تجربة منزلية فريدة من نوعها.

في مجال الأعمال، يمكن للتفكير التباعدي أن يحل مشاكل العمل بطرق متباينة. كيف يمكننا تطوير هذه الميزة؟ كيف يمكننا إكمال هذا المشروع بشكل أسرع؟ كيف نتميز عن المنافسين؟ يمكن للتفكير التباعدي الإجابة عن كل ذلك وأكثر.

ما هي إيجابيات التفكير التباعدي؟

عندما تطبق التفكير التباعدي، فإن العالم هو محارتك. وله العديد من الفوائد.

الإبداع : يشجع النهج المفتوح على حل المشاكل بطريقة إبداعية بأفكار مبتكرة وفريدة ومختلفة

: يشجع النهج المفتوح على حل المشاكل بطريقة إبداعية بأفكار مبتكرة وفريدة ومختلفة المرونة : يوسع المرونة المعرفية، ويلهم الأفراد للتفكير في اتجاهات متعددة والنظر في مجموعة واسعة من وجهات النظر والحلول

: يوسع المرونة المعرفية، ويلهم الأفراد للتفكير في اتجاهات متعددة والنظر في مجموعة واسعة من وجهات النظر والحلول الشمولية : يشجع على الاستكشاف العميق للأفكار: يشجع على استكشاف عميق للأفكار، مما يساهم في فهم أكثر شمولاً للمشكلة والسياق نفسه

: يشجع على الاستكشاف العميق للأفكار: يشجع على استكشاف عميق للأفكار، مما يساهم في فهم أكثر شمولاً للمشكلة والسياق نفسه القدرة على التكيف : تشجع الفرق على محاكاة سيناريوهات ونتائج مختلفة، مما يزيد من فرص إيجاد حلول فعالة

: تشجع الفرق على محاكاة سيناريوهات ونتائج مختلفة، مما يزيد من فرص إيجاد حلول فعالة التعاون: يعزز اتخاذ القرارات الجماعية دون إصدار أحكام أو تحليلات فورية، مما يسمح للمشاركين باستكشاف حلول مختلفة لمشكلة معينة

ما هي سلبيات التفكير التباعدي؟

على الرغم من أن التفكير التباعدي يوفر إمكانات كبيرة، إلا أنه قد يكون غير فعال عندما لا يتم تطبيقه بشكل صحيح.

مرهق : قد يكون توليد الكثير من الأفكار مربكًا، مما يؤدي إلى الشلل في اتخاذ القرار

: قد يكون توليد الكثير من الأفكار مربكًا، مما يؤدي إلى الشلل في اتخاذ القرار عدم التركيز : أثناء استكشاف العديد من الاحتمالات، هناك خطر أن يبتعد الأفراد كثيرًا عن المشكلة أو الهدف الأولي

: أثناء استكشاف العديد من الاحتمالات، هناك خطر أن يبتعد الأفراد كثيرًا عن المشكلة أو الهدف الأولي استهلاك الوقت : قد يكون توليد عدد من الأفكار مستهلكًا للوقت، مما يجعله غير مناسب لاتخاذ القرارات السريعة

: قد يكون توليد عدد من الأفكار مستهلكًا للوقت، مما يجعله غير مناسب لاتخاذ القرارات السريعة يستهلك الكثير من الموارد : يتطلب التفكير التباعدي موارد ذهنية وجسدية كبيرة، وهو ما قد لا يكون عمليًا دائمًا

: يتطلب التفكير التباعدي موارد ذهنية وجسدية كبيرة، وهو ما قد لا يكون عمليًا دائمًا صعوبة في الانتقال: يمكن أن يكون الانتقال من التفكير التباعدي إلى التفكير التقاربي لوضع اللمسات الأخيرة على حل ما أمرًا صعبًا، حيث يتطلب مجموعة مختلفة من المهارات المعرفية لتضييق نطاق الخيارات بفعالية

والآن بعد أن فهمنا التفكير المتقارب والتفكير المتباعد بالتفصيل، يجب أن تكون الاختلافات واضحة تمامًا. لذا، دعونا نلخص ذلك.

التفكير المتقارب مقابل التفكير التباعدي: الاختلافات الرئيسية

متقارب متباعد طبيعة التفكير الخطي والمنطقي غير الخطي والتوسعي عملية التفكير تضييق نطاق الخيارات القليلة لإيجاد أفضل الحلول التركيز على توليد حلول متعددة ومتنوعة الأفضل لـ المشاكل ذات الإجابة/الهدف الواضح المشاكل غير المحددة التي تحتاج إلى حلول مبتكرة المهارات المطلوبة التفكير المنطقي والتفكير النقدي والمهارات التحليلية الإبداع والتفكير خارج الصندوق حساسية الوقت سريع وقابل للتكرار يستغرق وقتًا لتوليد جميع الأفكار والنظر فيها ومعالجتها النتائج حل واحد أو إجابة واحدة تناسب المشكلة مجموعة من الأفكار التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة مع التفكير المتقارب مخاطرة مخاطرة منخفضة لأنها تعتمد على أساليب/خيارات راسخة مخاطرة عالية بسبب عدم اليقين في الأفكار غير المختبرة

الاختلافات بين التفكير المتقارب والتفكير التباعدي

إذا كنت على دراية بمؤشر مايرز-بريجز، فإليك بعض الأمثلة على أنواع الشخصيات وأسلوب تفكيرها.

شخصيات ISTJ منهجية وتفضل التقاليد والنظام. وهذا يجعلهم أكثر تقارباً في التفكير، ويمكنهم اتباع هياكل محددة. وينطبق هذا أيضاً على أصحاب الشخصية ESTJ الذين يتسمون بالتنظيم والحسم ويضعون قيمة عالية للكفاءة.

تستخدم شخصيات INTP جانبهم الابتكاري والخيالي لاستكشاف حلول غريبة لمشاكلهم. ملاحظة جانبية: إذا كنت من هذا النوع من الشخصيات، فإليك بعض كتب INTP قد تعجبك

شخصيات ISFP ذات الحس الجمالي وحب الحرية تحب أيضاً استكشاف الحلول الإبداعية. قيادة ISFP غالبًا ما يتم تعريفها بالتفكير المتباين.

التوازن بين التفكير المتقارب والتفكير المتباين

على الرغم من أن التفكير التباعدي والتفكير التباعدي مختلفان اختلافًا جوهريًا، إلا أنهما لا يستبعد أحدهما الآخر. حيث يحتاج كل محترف ومدير مشروع إلى دمج كل من التفكير المتقارب والمتباعد أنماط اتخاذ القرار في مجموعة أدواتهم.

التفكير التباعدي يفتح الخيارات، بينما التفكير التقاربي يضيق نطاق القرار. عند حل أي مشكلة، تحتاج إلى مرحلة التفكير التباعدي لتوليد الأفكار ومرحلة التفكير التقاربي لاتخاذ القرار النهائي.

علاوة على ذلك، ستواجه في مجال الأعمال التجارية مجموعة كبيرة من المشاكل كل يوم. قد يحتاج البعض إلى نطاق التفكير التباعدي بينما يحتاج البعض الآخر إلى سرعة وكفاءة التفكير التقاربي.

على سبيل المثال، عندما يتطلع فريق التسويق إلى تطوير حملة إعلانية جديدة، قد تشجع التفكير التباعدي لتوليد مفاهيم تجذب الانتباه وتؤثر على الجمهور.

وبمجرد أن يكون لديك مجموعة من الخيارات، تحتاج إلى التفكير المتقارب لتنقيح هذه الأفكار بناءً على الجمهور المستهدف والميزانيات وإرشادات العلامة التجارية وما إلى ذلك. لذلك، يحتاج الجميع إلى تطوير مهارات كلتا عمليتي التفكير وتعلم تحقيق التوازن الصحيح بناءً على السياق.

إليك كيف يمكنك ذلك.

تقنيات لتعزيز التفكير المتقارب

يستفيد التفكير المتقارب من المعارف والأساليب والعمليات الحالية لحل المشاكل. وفيما يلي بعض التقنيات الأكثر استخدامًا. ستساعدك أي أداة جيدة لإدارة المشاريع على استكشاف الخيارات واتخاذ القرارات.

تحليل SWOT

يرمز SWOT إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وهي عوامل حاسمة لأي قرار تتخذه. لنفترض أنك تفكر في تغيير وظيفتك، يمكنك اتخاذ القرارات بناءً على تحليل SWOT شامل. قالب تحليل SWOT الشخصي الخاص بـ ClickUp يمكن أن يساعدك.

_نموذج تحليل SWOT الخاص بـ _ClickUp's SWOT

العواقب والمكافآت

هذا نوع مختلف من الإيجابيات والسلبيات، مع التركيز أكثر على النتائج.

ما هي عواقب عدم اتخاذ هذا القرار؟ ما هي عوائد اتخاذ هذا القرار؟ تختار هذه التقنية الإجابة بناءً على إجابات السؤالين أعلاه.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تفكر في اختيار بايثون كلغة برمجة. ما الذي يمكن أن يكون صحيحًا إذا اخترت بايثون؟ ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث إذا لم تخترها؟

مع ClickUp Whiteboard يمكنك تحديد العواقب والعوائد لجميع خياراتك لاتخاذ القرارات بسرعة.

قم بتدوين أفكار الفريق وسير العمل على سبورة ClickUp Whiteboards

شجرة القرار

تعتبر شجرة القرار أكثر تقدماً قليلاً، حيث ترسم خريطة لرحلة اتخاذ القرار بناءً على الخيارات. إليك ما قد تبدو عليه شجرة القرار.

_قم بتحويل أفكارك باستخدام قالب سبورة المعلومات الخاص بشجرة القرار من ClickUp

إذا كان هذا يبدو معقدًا، فإليك قالب شجرة قرارات ClickUp لتسهيل بدء مشكلتك. هذه لوحة بيضاء قابلة للتخصيص تساعدك على تحديد نقاط القرار الرئيسية، وإحراز تقدم من خلال استبعاد الخيارات غير المناسبة.

استراتيجيات لتعزيز التفكير التباعدي

غالبًا ما يتبع التفكير التباعدي نهجًا متباينًا، حيث يستكشف العديد من الخيارات قبل وضع قائمة مختصرة بعدد قليل منها. وفيما يلي بعض الأساليب الشائعة المستخدمة في ممارسة التفكير التباعدي.

ست قبعات للتفكير

طوّر إدوارد دي بونو استراتيجية حل المشكلات واتخاذ القرارات في كتابه قبعات التفكير الست . يوصي بتبني ستة منظورات متميزة، يرمز لها بقبعات ذات ألوان مختلفة، لاستكشاف المشكلة بشكل شامل وتوليد حلول شاملة.

قبعات التفكير الست (مصدر الصورة: ديبونو )

في نهاية الجلسة، سيكون كل واحد منكم قد تناول المشكلة من ست وجهات نظر مختلفة. وهذا يوسع السياق ويسهل الاستكشاف المنظم ويوازن بين الإبداع.

العصف الذهني

لقد سمع الجميع عن العصف الذهني باعتباره واحدًا من أكثر طرق العصف الذهني شيوعًا تقنيات اتخاذ القرارات الجماعية . هي عملية اجتماع المجموعات معًا، وتوليد الأفكار لحل مشكلة ما في فترة زمنية قصيرة، دون حكم أو قيود. وهي تشجع على الإبداع والتفكير الجذري والعفوية.

أي من أفضل برامج السبورة البيضاء يمكن أن يكون أداة رائعة للعصف الذهني. فهو يساعد فرق المشروع على توليد الأفكار، وتوثيقها بشكل تعاوني، ووضع قائمة مختصرة بالخيارات القابلة للتطبيق، واستكشاف الإيجابيات والسلبيات، واتخاذ قرارات فعالة.

يتضمن ClickUp أيضًا مجموعة واسعة من قوالب السبورة البيضاء مما يجعل العصف الذهني للأفكار أسهل لاحتياجات عملك.

قم بالعصف الذهني بفعالية واجعل الأفكار تنبض بالحياة مع سبورة ClickUp Whiteboards

الخرائط الذهنية

إذا كنت تشعر أن لديك الكثير من الأفكار التي لا يمكنك إدارتها، فإن الخرائط الذهنية هي تقنية رائعة لتبسيط تفكيرك الإبداعي. الخرائط الذهنية هي مخططات تنظم الأفكار/المعلومات في تسلسل هرمي للعلاقات حول مفهوم مركزي.

الخرائط الذهنية باستخدام ClickUp الخرائط الذهنية بالنقر فوق الخرائط الذهنية يمكن أن تكون بمثابة برنامج حل المشكلات من خلال مساعدتك في تخطيط وتنظيم أفكارك كعقد وعلاقات. قم بإنشاء مهام سير العمل ومشاركتها بين أعضاء الفريق وجمع الملاحظات ومتابعة عملية التفكير التباعدي بين الفرق الموزعة.

عزز تفكيرك المتقارب والمتباعد باستخدام ClickUp

تحتاج عملية اتخاذ القرار الجيدة إلى المزيج الصحيح من التفكير المتقارب والمتباعد. فأنت بحاجة إلى خيارات إبداعية تميزك عن منافسيك. تحتاج أيضًا إلى طريقة فعالة للاختيار من بين الخيارات واتخاذ القرار.

تعلّم تقنيات واستراتيجيات كل من التفكير المتقارب والمتباعد حتى لا تضطر إلى التفكير ملياً في كل قرار. ميزات ClickUp و قوالب مجانية لاتخاذ القرارات تجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لك. جرّب ClickUp اليوم مجانًا !