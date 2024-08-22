خطوات عملية التفكير التصميمي وأمثلة على ذلك 2025

يتم بذل الكثير من الجهد في تصميم المنتجات التي نستخدمها كل يوم. من الشعارات البسيطة التي تتحدث عن علاماتنا التجارية إلى التصميمات المعمارية المعقدة وتطبيقات البرمجيات

عملية التصميم

معقدة. فهي تهدف إلى حل المشاكل، وابتكار منتجات يحبها العملاء، والوصول إلى السوق بشكل أسرع من المنافسين.

وسواء كنت تدير فريق تصميم، أو تعمل كمصمم، أو كنت جزءًا من فريق من المصممين، فإن تحسين عملية التصميم الخاصة بك هو المفتاح. إن التطوير الجيد

تساعد عملية التصميم على تعزيز التعاون

وتقليل عبء العمل ومشاكل الموارد.

لكن معرفة كيفية إنشاء عملية التفكير التصميمي أو تحسينها قد يكون أمرًا صعبًا. أولاً، قد يبدو المفهوم غامضًا أو معقدًا. ربما لم تشاهد مثالاً واقعيًا يوضح كيفية القيام بذلك.

أيًا كانت العقبة، سيرشدك هذا الدليل إلى كيفية تحسين عملية التصميم الخاصة بك. سنبدأ بتوضيح ماهية العملية ثم نشارك أمثلة مفصلة.

بعد ذلك، ستجد بعد ذلك تفصيلاً لخطوات عملية التصميم حتى تتمكن من بناء عملية تعمل بشكل أفضل لشركتك. 🙌

ما هي عملية التصميم؟

عملية التصميم هي طريقة إبداعية تأخذ المشاكل أو الأفكار المعقدة وتقسمها إلى خطوات يمكن التحكم فيها من خلال العمل بشكل عكسي من النتيجة المرجوة. وهذا يختلف عن نهج حل المشكلات حيث تفكر في مشكلة ما وتبتكر حلاً لها. 💪

بدلاً من ذلك، تشجع عملية التفكير التصميمي على الإبداع والابتكار. وهي مناسبة تمامًا للمشاريع والمشاكل التي ليس لها حل واحد مثبت. إنها ليست عملية خطية. بدلاً من ذلك، إنها نهج تكراري مصمم للسماح لك بالتقدم والتراجع بين الخطوات حسب الحاجة.

صمم عملياتك وقم بإدارتها وتصورها بسهولة وقم بتعيين تدفقات عمل واضحة

كما لا توجد مجموعة محددة من الخطوات التي تناسب كل مجال أو كل موقف. العملية قابلة للتخصيص لمنح فريقك تحكمًا أفضل في العملية الإبداعية وتمكينك من إيجاد أفضل الحلول الممكنة.

وعلى الرغم من أن عملية التفكير التصميمي شائعة في مجال الرعاية الصحية والتصنيع، إلا أنها مفيدة في مجموعة كبيرة من القطاعات، من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات. تستخدمه الشركات لفهم احتياجات المستخدم لإطلاق منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية.

ما هو الهدف النهائي للتفكير التصميمي؟

يتمحور التفكير التصميمي حول مبدأ إيجاد حلول تتمحور حول المستخدم لا تكون فعالة فحسب، بل مبتكرة أيضاً. ويتمحور الهدف النهائي للتفكير التصميمي في جوهره حول ثلاث ركائز: الرغبة، والجدوى، والجدوى.

الرغبة

تتعلق قابلية الاستحسان بضمان أن الحل أو المنتج الذي تم إنشاؤه يلبي بالفعل احتياجات ورغبات المستخدم. تتعمق المراحل الأولية للتفكير التصميمي - التعاطف والتعريف - في فهم المستخدم ومشكلته. ومن خلال هذه العدسة التي تركز على المستخدم يمكن تحديد الحل المرغوب فيه حقًا. وهذا يضمن أن المنتج النهائي أو الحل النهائي هو شيء لا يحتاجه المستخدمون فحسب، بل يريدونه أيضًا.

الجدوى

تتحدث الجدوى عن إمكانية تنفيذ الحل بشكل واقعي في ضوء التكنولوجيا والموارد والقدرات الحالية. في

مرحلة التفكير

يتم توليد العديد من الحلول المحتملة، ولكن يجب أن تكون هذه الحلول ممكنة تقنيًا وعمليًا لتؤتي ثمارها. وغالبًا ما تساعد مرحلة النموذج الأولي في تقييم جدوى هذه الأفكار، وتتويجها بحل واقعي وقابل للتنفيذ.

الجدوى

وأخيراً، تتعلق الجدوى بضمان استدامة الحل من منظور تجاري. يجب أن يؤدي الحل النهائي إلى النمو والقدرة التنافسية والتأثير على النتيجة النهائية بشكل إيجابي. ويشمل ذلك اعتبارات التكلفة واستراتيجيات العمل والمنافسة في السوق والعائد المحتمل على الاستثمار. وغالبًا ما تكشف مرحلة اختبار التفكير التصميمي عن النجاح المحتمل للحل في السوق، مما يساهم في قابليته للاستمرار.

خمس مراحل للتفكير التصميمي

يوفر التفكير التصميمي رؤية شاملة لعملية التصميم. وضمن هذا الإطار الأوسع، غالباً ما يتم تقسيم هذه العملية إلى خمس مراحل رئيسية:

المرحلة 1: التعاطف

يقع التعاطف في صميم عملية التصميم. كنقطة انطلاق، تتضمن مرحلة التعاطف الانغماس في تجارب المستخدمين وعالمهم. يمكن استخدام طرق مثل المقابلات أو استبيانات العملاء أو حتى الدراسات الإثنوغرافية لجمع المعلومات للبدء في فهم احتياجات المستخدم ونقاط الألم والرغبات والأنماط السلوكية.

المرحلة 2: تحديد

بمجرد جمع المعلومات من التعاطف مع المستخدمين، فإن الخطوة التالية في عملية التفكير التصميمي هي تحديد المشكلة. هذه هي المرحلة التي تحدد فيها احتياجات المستخدم ومشاكله وتوضحها بشكل واضح ومقنع. في هذه المرحلة يتم تحديد

بيان المشكلة

التي يجب حلها غالبًا ما يتم توليفها.

المرحلة 3: وضع الأفكار

مرحلة وضع الأفكار هي عندما

العصف الذهني للحلول المحتملة

للمشكلة المحددة. والهدف هنا هو توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار - إنه وضع الكمية على النوعية. يمكن أن يساعد استخدام أساليب مثل رسم الخرائط الذهنية أو الرسم التخطيطي أو حتى لعب الأدوار في تشجيع التفكير التباعدي وتوليد مفاهيم مبتكرة.

المرحلة 4: النموذج الأولي

في هذه المرحلة، تبدأ في إحياء الأفكار. النموذج الأولي هو نسخة مصغرة من المنتج أو الحل الذي يتضمن الأفكار التي تم إنشاؤها في المرحلة السابقة. يمكن أن يتراوح ذلك من رسم تقريبي أو نموذج ثلاثي الأبعاد إلى نسخة رقمية أكثر تطوراً. والغرض من النموذج الأولي هو تصور الفكرة بحيث يمكن اختبارها وتحسينها.

المرحلة 5: الاختبار

الاختبار هو المرحلة الأخيرة من عملية التفكير التصميمي. في هذه المرحلة، يتم عرض النماذج الأولية على النموذج الأولي الفعلي

المستخدمين الفعليين للحصول على تعليقاتهم

. تسمح مراقبة كيفية تفاعل المستخدمين مع النماذج الأولية والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعلم من تجاربهم بإجراء المزيد من التحسينات على التصميم. قد تؤدي هذه المرحلة إلى مزيد من التكرارات والمراجعات والمراجعات حتى أنها قد تؤدي إلى مراحل سابقة.

تذكّر أن عملية التفكير التصميمي ليست دائمًا خطية. اعتمادًا على الملاحظات، قد تجد نفسك تعود إلى المراحل السابقة. على سبيل المثال، قد تعطي ملاحظات المستخدمين رؤى جديدة تستدعي جولات جديدة من التفكير، أو قد تكشف مرحلة الاختبار عن مشاكل جديدة تتطلب مرحلة جديدة من التعاطف. إنها عملية ديناميكية تتمحور حول التعلم والتحسين المستمر.

أمثلة مفيدة للتفكير التصميمي لتحسين سير عملك

بالنسبة للعديد من فرق التصميم، تشمل المخاوف الشائعة مشاكل عبء العمل والموارد، وتحديات التعاون، والعمليات السيئة. إن إضافة عملية التفكير التصميمي المصممة خصيصاً لـ

سير العمل

معالجة هذه المشكلات.

سيختلف شكل هذه العملية من شركة إلى أخرى. في بعض الحالات، ستستغرق مرحلة التخطيط للعملية معظم العمل. وفي حالات أخرى، ستكون مرحلة النماذج أو القياس هي التي ستركز فيها معظم جهودك. 👀

قم بإعداد مشروع بحث تجربة المستخدم الخاص بك للنجاح من خلال هذا النموذج

نموذج خطة بحث المستخدم ClickUp

على سبيل المثال، ستعمل عملية تصميم تجربة المستخدم بشكل عكسي من تجربة المستخدم. حيث ستهدف إلى معالجة المشاكل التي يواجهها المستخدمون مع منتجاتك وما يمكنك القيام به لتحسينها.

هذا يعني أنك ستقضي معظم وقتك في جمع الرؤى - مثل إجراء بحث عن المستخدمين لفهم الشخصيات - والتخطيط لحلولك المحتملة.

في المقابل، ستقضي شركة الهندسة المعمارية وقتاً أطول في مراحل التفكير والبناء من عملية التفكير التصميمي. كما أنها ستركز بشكل أقل على ما يحتاجه المستخدمون وأكثر على الجماليات والتصميم المتطور وتلبية متطلبات كود البناء.

هل تريد إلقاء نظرة أكثر تعمقاً على عملية التفكير التصميمي أثناء العمل؟ تابع القراءة للاطلاع على مثالين نوضح فيهما كيفية عمل عملية التفكير التصميمي في الشركات المختلفة.

التفكير التصميمي في الأعمال المصرفية: دراسة حالة كابيتال ون

عندما تفكر في التصميم، ربما لا تفكر في الخدمات المصرفية. ولكن في السنوات الأخيرة، أنفقت البنوك ملايين الدولارات وخصصت مئات الساعات لتصميم تجارب ومنتجات أفضل للمستهلكين.

ومن الأمثلة على ذلك كابيتال وان. فقد فاجأوا السوق في عام 2014 عندما اشتروا شركة تصميم المواقع الإلكترونية Adaptive Path وشركة تطوير الهواتف المحمولة Monsoon. كان الهدف من وراء عمليات الاستحواذ هو خلق تجربة أفضل للمستخدمين من خلال تطبيق مصرفي محسّن. 💰

تضمن منهج التفكير التصميمي الذي اتبعوه جمع رؤى المستخدمين وتقييم الحالة الحالية للتطبيق. ما وجدوه هو أن المستخدمين أرادوا المزيد من الوظائف، وتحسين الاتصالات، ووصول أبسط إلى الخدمات.

وعلى وجه الخصوص، أراد المستهلكون الشباب المزيد من الخدمات المصرفية من حيث سهولة الاستخدام وعدم الاضطرار إلى زيارة المواقع الفعلية.

ومع وجود فريق تصميم متعمق، بدأ كابيتال وان في توليد أفكار مبتكرة وطرحها في السوق. وشمل ذلك روبوت محادثة يقدم المساعدة الودية باستخدام الرموز التعبيرية.

بالإضافة إلى ذلك، افتتحوا العديد من المقاهي في المدن الكبرى مثل سان فرانسيسكو لبناء علاقة مع المستهلكين.

عبر

كابيتال وان

ومن بين الحلول الأخرى التي تركز على المستخدم سجل المعاملات الممكّن من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي أتاح للمستخدمين معرفة مكان وكيفية إنفاق أموالهم بشكل أفضل عند وضع الميزانية.

كما أن العملية التكرارية لم تقتصر على المنتجات الاستهلاكية الفعلية. كما استثمرت الشركة أيضاً بكثافة في التصميم من خلال بناء مركز للابتكار وتعزيز فريقها الداخلي من المطورين والمصممين من خلال مختبر Capital One Lab.

عندما يريدون جمع معلومات عن المنتجات التي يريدها المستخدمون أو اختبار منتجات جديدة، يرسلون تلك المعلومات إلى مختبر التصميم. وهناك، يقوم الفريق بمشاركة القصص المصورة والرسوم البيانية مع عملاء حقيقيين للحصول على تعليقاتهم وتحسين الأفكار أو العروض.

عبر كابيتال وان

كانت إحدى أكبر مشاكل البنوك هي اكتساب عملاء جدد. فغالباً ما كانت العملية غير مريحة للعملاء المحتملين وتتطلب الكثير من العمل للتسجيل. معظم الخدمات المصرفية التقليدية

التواصل

تضمنت إرسال مظاريف تحتوي على عشرات الصفحات من المعلومات التي يجب ملؤها يدويًا وإرسالها بالبريد.

استخدمت Capital One التفكير التصميمي لتبسيط هذه العملية وجعلها أكثر سهولة في الاستخدام. وقد قاموا بذلك من خلال الحصول على تعليقات من العملاء ثم إعداد حل SaaS يسمى OneView.

وقد ساعدهم هذا الحل على إدارة المحتوى الخاص بهم وإنشاء حزمة رقمية تتيح للمستخدمين الانضمام عبر الإنترنت، دون متاعب طريقة التأهيل القديمة.

التفكير التصميمي في توصيل الوجبات: دراسة حالة أوبر إيتس (Uber Eats)

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات توصيل الطعام، فإن عملية التفكير التصميمي لا تتعلق فقط بالتطبيق. وكما يوضح تطبيق Uber Eats، فإن التفكير التصميمي ينطبق على جميع جوانب العمل.

ويعني ذلك التفكير في إنشاء تطبيق سهل الاستخدام، وتوفير المنتجات التي يريدها المستخدمون، وبناء علاقة مع العلامة التجارية تجعل العميل يشعر بالتقدير والفهم.

إن العمل في آلاف المدن في جميع أنحاء العالم يعني أن على الشركة أن تولي اهتماماً كبيراً بالأسواق المستهدفة المختلفة. فما يريده العملاء في بانكوك يختلف عما يبحث عنه سكان نيويورك.

عبر

متوسط

لم يرغبوا في التواصل مع العملاء من وراء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لمعرفة ما يريدونه. وبدلاً من ذلك، صمم الفريق برنامج التجول حيث ينغمس الموظفون في هذه المدن.

وبهذه الطريقة، يحصلون على رؤى على أرض الواقع من السكان المحليين الحقيقيين وأفراد المجتمع. كما يمكنهم أيضاً تجربة المكان بأنفسهم ومشاهدة كيف يستخدم الناس تصميماتهم في العالم الحقيقي.

في إطار البرنامج، يزور المصممون مدينة جديدة كل ثلاثة أشهر. يلقون نظرة على الخدمات اللوجستية مثل النقل والبنية التحتية. ويجتمعون مع شركاء التوصيل والعملاء وموظفي المطاعم لفهم كل جانب من جوانب عروضهم وكيف تتناسب مع المكان المحلي.

كما تجمع أوبر إيتس (Uber Eats) أيضاً رؤى من المستهلكين وموظفي التوصيل من خلال محادثات مباشرة حيث يتم تشجيع المستخدمين على زيارة المكاتب ومشاركة تجاربهم.

تتيح ميزة تظليل الطلبات للمصممين متابعة السائقين وزيارة المطاعم ومشاهدة العملاء وهم يقدمون الطلبات.

عبر الوسيط

مع كل هذه الأفكار القيمة، تركز الشركة على التكرار بسرعة. فهم يضعون الأفكار ويبدأون في اختبار النماذج الأولية والنماذج بالحجم الطبيعي في المطاعم ومنازل العملاء وسيارات التوصيل. كما أنهم يجرون اختبارات A/B على جميع ميزات تصميم التطبيق ويجرون تجارب العمليات لاختبار الميزات قبل إطلاقها.

ومن المقرر عقد لقاءات وورش عمل ومؤتمرات منتظمة للابتكار للحفاظ على روح التفكير التصميمي.

ويتم العمل عليها في كل جانب من جوانب العمل من فريق التصميم إلى العمليات والإدارة لتوليد بيانات اختبار المستخدم والأفكار الجديدة والعمل عليها.

كيفية تنفيذ عملية التفكير التصميمي

مع وضع هذه الأمثلة في الاعتبار، حان الوقت للتفكير في كيفية ملاءمة عملية التفكير التصميمي لسير عمل فرق التصميم لديك. ضع في اعتبارك أن عملية التفكير التصميمي عبارة عن سلسلة من الخطوات القابلة للتخصيص. كما أنها غير خطية بحيث يمكنك التنقل بين المراحل حسب الحاجة.

اعتمادًا على مجال عملك واحتياجات شركتك، قد ترغب في إضافة خطوات إضافية أو تخطي بعض الخطوات. ربما لا يحتاج جزء من فريق التصميم إلى المشاركة في وقت مبكر ولكن سيلعب دورًا رئيسيًا في خطوات لاحقة من عملية التصميم. ربما تحتاج إلى المزيد من المراحل لأبحاث المستخدم أو البناء أو الاختبار.

مهما كانت احتياجات عملك، تأكد من بناء عملية التصميم الخاصة بك لتناسب هذا القالب لجميع المشاريع المعقدة. بشكل عام، إليك خطوات عملية التصميم الأكثر شيوعًا. استخدمها كنقطة انطلاق لصياغة الإجراء الخاص بك لتلبية

أهداف الفريق

.

خطة

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو صفحات ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

قبل أن تفكر حتى في إنشاء حلول ممكنة لمشروع التصميم الخاص بك، تحتاج إلى تحديد المشكلة والتعاطف مع جمهورك المستهدف. تدور هذه المرحلة حول جمع المعلومات ووضع الأساس للعملية. ✍️

ابدأ باتباع نهج يركز على المستخدم. احصل على تعليقات من العملاء لمعرفة أنواع المنتجات التي يبحثون عنها وأي نقاط ضعف لديهم مع عروضك الحالية. اكتب بيان مشكلة للتركيز على جذور المشكلة. اطرح أسئلة مثل

من الذي تؤثر عليه المشكلة؟

ما هي المشكلة؟

أين تحدث المشكلة؟

لماذا تحدث المشكلة؟

استخدم

موجز التصميم

لتنظيم أفكارك والاحتفاظ بهذه المعلومات الحيوية في مساحة يسهل الوصول إليها. قم بإنشاء

خارطة طريق المنتج

لوضع الأساس للمهام والمشاريع التي سيعمل عليها الفريق أو مديرو المشاريع.

A

أداة برمجية لإدارة المشاريع

مثل ClickUp يمكن أن تساعد المصممين على تتبع المراحل المختلفة في العملية وتعيين المهام لأعضاء الفريق المعنيين على طول الطريق.

تعمّق في اختبار المستخدم و

اختبار قابلية الاستخدام

لتسليط الضوء على مشكلات التطبيقات ومعرفة ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن منتجاتك. احرص على تخصيص بعض الوقت لتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وإنشاء صوامع لتلبية احتياجات كل منهم.

فكر

شاهد نشاط الجميع واعملوا عن كثب كفريق واحد، حتى لو كنتم تعملون عن بُعد. قم بالعصف الذهني وإضافة الملاحظات وجمع أفضل أفكارك معًا على لوحة إبداعية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

بمجرد وضع خطة أساسية، حان الوقت للبدء في وضع الأفكار. ركز على التصميم الذي يركز على الإنسان وقم بتبادل الأفكار حول الطرق التي يمكنك من خلالها استهداف السبب الجذري للمشكلة. الآن حان الوقت للإبداع والتفكير خارج الصندوق والاستفادة من الأفكار الفريدة من نوعها

تقنيات التفكير الفريدة

. 💡

قم بخلق بيئة تفاعلية حيث يمكن للفريق طرح أفكار مبتكرة دون أي أحكام مسبقة. شجع الخيال ودع الفريق يخرج بأفكار جامحة، حتى لو لم تكن قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

الهدف هنا هو توليد الأفكار، مهما كانت غير تقليدية. جزء من العملية هو ببساطة أن تكون مبدعًا. قد تثير تلك الفكرة المجنونة نهجًا واقعيًا أو فكرة فريدة من نوعها من عضو مختلف في الفريق ينتج عنها حل واعد يخلق المزيد من فرص التعاون.

نموذج بالحجم الطبيعي

الآن بعد أن أصبح لديك الكثير من الأفكار المتداولة، حان الوقت لإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي. هذه المرحلة هي الجزء الذي تنشئ فيه تخطيطات وتجارب تجريبية تصميم المنتج واختبار النماذج الأولية، والغوص في تطوير المنتج (سواء كان منتجًا جديدًا أو قائمًا).

حان الوقت الآن لأخذ حلولك الإبداعية ووضعها على الورق. 👨🏽‍💻

اعتمادًا على ما تعمل عليه، يمكن أن تبدو مرحلة النموذج بالحجم الطبيعي من عملية التصميم مختلفة تمامًا. بالنسبة لفريق تصميم التسويق، ربما ستعمل على التصميم الجرافيكي و أصول العلامة التجارية في الفوتوشوب

قد تنشئ فرق البرمجيات تطبيقات أو مواقع إلكترونية بينما قد تعمل شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية على مخططات منتج طبي.

بناء

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

هذه المرحلة من عملية التصميم تجعل إبداعاتك تنبض بالحياة في سياق العالم الحقيقي. حتى الآن، كل ما عملت عليه حتى الآن كان نظريًا. لقد قمت بعمل رسومات تخطيطية وإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وتوليد الأفكار.

والآن حان الوقت لبناء رؤيتك للمنتج النهائي. 🛠️

اعتمادًا على الموارد والتمويل ومجال عملك، قد تتضمن هذه المرحلة تحديد نطاق المنتج النهائي أو إنشاء نموذج أولي مصغر. في مجال الرعاية الصحية والتصنيع، من المحتمل أن تقوم بإنشاء نسخة نموذجية لمنتجك النهائي.

في المبيعات والتسويق، قد تنشئ المسودة الأولى لأداة أو حملة للعلامة التجارية.

تنفيذ

عزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

من بين مراحل عملية التفكير التصميمي، يمكن أن تكون هذه المرحلة هي الأكثر ترويعاً. ذلك لأنه وقت الاختبار. الآن هو الوقت الذي تكتشف فيه ما الذي يعمل بشكل جيد في أعمال التصميم الخاصة بك وما الذي يحتاج إلى إصلاح.

في مرحلة الاختبار، ستبحث في مرحلة الاختبار عن العيوب في التصميم، وتجمع ملاحظات المستخدمين، وتحصل على مدخلات من أصحاب المصلحة الآخرين. قد ترغب بعض الشركات في تقسيم جزء الاختبار إلى مراحل منفصلة.

هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تقوم بتطوير حلول معقدة تحتاج إلى إصدارات متعددة قبل الإطلاق. 💻

تقييم

الخطوة الأخيرة من إطار عمل التفكير التصميمي هي قياس نتائجك والتفكير فيها. تتعلق هذه الخطوة بقياس نتائج الحل المقترح ومراجعة مدى نجاح العملية نفسها. 🧪

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

هنا، يمكنك مراجعة قرارات التصميم لمعرفة مدى تقييمك لاحتياجات المستخدم النهائي ومدى فعالية تصميمك النهائي. انظر إلى المقاييس وتعليقات المستخدمين لمعرفة شعورهم تجاه المنتج النهائي.

سجّل هذه الأفكار لورش عمل التفكير التصميمي المستقبلية.

حدد موعدًا لاجتماع مع الفريق لمراجعة ما يشعرون به حول سير عملية التصميم. قم بتسليط الضوء على الأشياء التي نجحت في العملية وناقش مجالات التحسين. T

يمكن أن تشمل هذه الأشياء أشياء مثل الجداول الزمنية الأقصر أو الأطول، والمراحل الموزعة لعمل أكثر تفصيلاً، والمزيد من المراجعات المتكررة طوال الوقت.

تبسيط عملية التصميم باستخدام ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

عملية التصميم هي طريقة تكرارية يمكن أن تساعدك على التعاطف مع العملاء والتوصل إلى منتجات أفضل. من جلسات وضع الأفكار إلى الاختبار والإطلاق، يمكن لـ ClickUp أن يجعل عملية التصميم الخاصة بك أسهل.

ميزة فريق التصميم في ClickUp

تتيح لك إدارة عملية التصميم بأكملها في مساحة واحدة مريحة. استخدم القوالب لإنشاء بيانات المشاكل و

خطط المشروع

أو الانتقال إلى عرض السبورة لتبادل الأفكار حول الحلول أثناء مرحلة التفكير.

قم بإنشاء جداول زمنية وتصور قدرة الفريق وتعيين المهام تلقائيًا لأعضاء الفريق المعنيين.

اشترك في ClickUp اليوم

للبدء في إدارة عملية تصميم أفضل. مع الإشعارات القابلة للتخصيص، ستعرف دائمًا المرحلة التي وصل إليها المشروع ومن يعمل على ماذا.

وبفضل مئات الميزات، يمكنك تخصيص مهام سير العمل بحيث تناسب فريقك ومجال عملك. 🤩