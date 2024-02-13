عملية إدارة الابتكار: كيفية غرس ثقافة الابتكار وروح ريادة الأعمال

بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، إذا كنت ترغب في تحقيق نجاح دائم، فأنت بحاجة إلى تحدي الوضع الراهن ومواصلة التطور من خلال تبني نماذج أعمال وعمليات ومنتجات وميزات جديدة وغيرها من الأفكار القابلة للتطبيق. يؤدي الفشل في إعادة الابتكار إلى الركود، مما يسمح للمنافسين الذين يتمتعون بعقلية نمو أكثر نشاطًا بالتقدم.

وفي حين أن الابتكار لطالما كان مفهوم الابتكار من المفاهيم التي لطالما نوقشت بكثرة في مجال الأعمال والتكنولوجيا، إلا أن السؤال الجوهري هو ما هو سر تحقيق إدارةالابتكار للنجاح؟

هذا ما سنساعدك فيه! 😄

في هذه المقالة، سوف نناقش في هذه المقالة من الألف إلى الياء إنشاء نظام فعال لإدارة الابتكار. سنقوم بتغطية:

المفاهيم المشتركة والعناصر الرئيسية لإدارة الابتكار

أنواع أساليب ونماذج إدارة الابتكار

الخطوات ضمن عملية إدارة الابتكار القياسية

التحديات والحلول الشائعة

مقاييس قياس الابتكار

إدارة الابتكار: المفهوم الأساسي والنتائج العملية

تميل عمليات الابتكار إلى أن تكون معطلة بطبيعتها - فهي تغير بشكل كبير ما هو كائن مع ما يمكن أن يكون، تاركةً للموظفين والقادة الكثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به أثناء ملء الفجوة.

أولاً، ينطوي التفكير الإبداعي الثقيل على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الابتكار التي تضمن النمو المستقبلي. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يجب عليك وضع خططك بالتفصيل لضمان عدم شعور فريقك بالاضطراب أثناء انتقالهم إلى الجديد.

تتمحور إدارة الابتكار حول تنظيم وتبسيط عملية دمج الاستراتيجيات والعمليات والحلول الجديدة في عملك

من وجهة نظر نظرية أكثر, دليل أكسفورد لإدارة الابتكار يقدم شرحًا ممتازًا. فهو يعرّف إدارة الابتكار على أنها مجال واسع للدراسة يغطي مختلف "التخصصات ومستويات التحليل وأساليب البحث" لاستكشاف الحلول المبتكرة وتنفيذها ودمجها مع إدارة المشاريع.

ومن حيث التطبيقات العملية، تشير إدارة الابتكار إلى مجموعة متنوعة من العمليات الفرعية، بما في ذلك:

تعزيز التفكير الابتكاري وروح المبادرة

إدارة عوامل عدم اليقين والمخاطر لضمان التنفيذ الناجح للأفكار

تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس جهود الابتكار

التخطيط للتنسيق اليومي والتعاون بين الأقسام المختلفة

تخصيص الموارد بناءً على المتطلبات التشغيلية المتوقعة

تحسين علاقات الفريق و/أو رضا العملاء

4 عناصر رئيسية للإدارة الفعالة للابتكار ## 4 عناصر رئيسية لإدارة الابتكار الفعالة

يمكن أن يحدث الابتكار على أي مستوى، بدءًا من التحول إلى عمليات داخلية جديدة إلى تقديم خطوط إنتاج جديدة تمامًا. بغض النظر عن الحجم، يتطلب تنفيذ الحلول المبتكرة الاهتمام بالعناصر الأربعة الرئيسية التالية:

رأس مال الشركة: يشمل رأس مال شركتك الموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة لديك. وعادةً ما يقوم مديرو الابتكار بإعادة تقييم موقفهم من حيث القدرات لتقييم ما إذا كانت المؤسسة ملائمة بما يكفي للتعامل مع الابتكار. وقد ينظرون في مجالات مثل

المهارات العملية والدراية الفنية للفرق الملكية الفكرية التي تقدم ميزة تنافسية الميزانية المتاحة لأنشطة الابتكار أدوات التكنولوجيا التعاونية المتاحة لدفع الابتكار ثقافة الفريق: يجب على المدراء التأكد من أن فريقهم يتمتع بثقافة ابتكارية من خلال إعادة النظر في نهجهم تجاه الفشل، وتولي المسؤوليات الفردية، والتجريب. تساعد الثقافة الداعمة للابتكار فرق العمل على تبني التطورات التكنولوجية وغيرها من التغييرات الرئيسية بشكل أسرع الهيكل التشغيلي: يتكون هيكل المنظمة بشكل رئيسي من التسلسل الهرمي داخل الفرق والعمليات، ولوجستيات الاتصالات، و أطر صنع القرار التي تسمح بالابتكار السريع استراتيجية العمل: أخيرًا، تلعب استراتيجية عملك لمؤسستك دورًا رئيسيًا في توجيه الابتكار. ونادراً ما تغير الشركات توجهها الاستراتيجي بالكامل، ولكن يجب أن تتماشى استراتيجية الابتكار الخاصة بها على الأقل مع الأهداف الشاملة للشركة

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الأساليب والنماذج الشائعة لإدارة الابتكار

بينما يمهد رأس مال شركتك وهيكلها وثقافتها الطريق لنجاح إدارة الابتكار، فإن استراتيجية الابتكار الخاصة بك هي التي تقرر في النهاية مصير جهودك. لهذا السبب تحتاج أولاً إلى أن يكون لديك أولاً قيادة جيدة ووضوح بشأن نوع الابتكار الذي تسعى إليه.

كانت هناك جهود متعددة لتصنيف مبادرات الابتكار. ومن أشهرها هارفارد بيزنس ريفيو تحاول الدراسة التصنيف من منظور حل المشاكل، وتحدد أربعة أنواع رئيسية من الابتكار:

الابتكار التخريبي: اختراع شيء مختلف إلى حد كبير عن الحل الحالي من خلال أساليب تتطلب إصلاحًا شاملًا لنماذج الأعمال الحالية، بالإضافة إلى إنشاء أسواق جديدة الابتكار المستدام: عملية الابتكار المستدام تعطي الأولوية للتحسينات الطفيفة أو التوسعات للحلول القائمة - الابتكار الإضافي منخفض المخاطر للغاية الابتكار الاختراقي: يطلب منك تطوير الأفكار التي تتطلب مهارات أو خبرات غير تقليدية ولكن دون الحاجة إلى تبني نماذج أعمال جديدة البحث الأساسي: هذا النوع من الابتكار أكاديمي بطبيعته. وهو يشير إلى المراحل الأولى من البحث، حيث تقوم بتأسيس أفكار قابلة للتطبيق وتدعمها بعلامات التحسين الأولى

يكمن الفرق الأساسي بين كل هذه الابتكارات وحلولها في مدى تحديد المشكلة في مجال العمل. على سبيل المثال، إذا كنت واثقًا من حاجتك إلى تجديد خط الإنتاج، فستشعر بالارتياح للابتكار المزعزع. ولكن إذا كنت لا تستطيع التنبؤ بالطلب في السوق بدقة، فسيكون من الحكمة اتخاذ مسار أكثر استدامة.

إلى جانب هذه الأنواع، يستكشف مديرو الابتكار في الأعمال التجارية أيضًا استراتيجيات الابتكار استنادًا إلى عوامل مثل التوقيت ، العائدات ، و إدارة الموارد ، وقد شرحنا بعض النماذج أدناه لكل منها.

1. معضلة المبتكر: توقيت متابعة أنشطة الابتكار معضلة المبتكر: معضلة المبتكر هو كتاب من تأليف البروفيسور الأمريكي كلايتون كريستنسن يتحدث فيه عن كيفية تشكيل اتجاهات الصناعة من خلال تبني الابتكارات بسرعة.

وهو يشير إلى أن معظم الابتكارات التخريبية تكون مفيدة في البداية فقط لمجموعة فرعية صغيرة من سوق كبيرة، مما يحد من العوائد. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الابتكارات سائدة بل وتبنتها الشركات التي رفضتها من قبل. والنتيجة؟ يمكن للاعبين الراسخين الذين استفادوا من الابتكار في وقت سابق الاستحواذ على معظم السوق.

المعضلة الكلاسيكية التي تواجه أنظمة الإدارة هي ما إذا كان ينبغي الاستثمار في الابتكارات المزعزعة في وقت مبكر (عندما تكون عوائدها منخفضة) أو الانتظار حتى يقوم شخص آخر بتعميمها. على سبيل المثال، فقدت شركات رائدة سابقة في مجال الهواتف الذكية مثل نوكيا وبلاك بيري ميزتها التنافسية في العقد الماضي عندما فشلت في الابتكار لتلامس الهواتف الذكية بشكل أسرع.

يقترح الاستشاري الإداري المعروف جيفري مور نظرية ابتكار مماثلة في كتابه الصادر عام 1991 عبور الهوة . يشير إلى أن العديد من المتبنين الأوائل للابتكار يتجهون إلى الحلول المعيبة أو غير المختبرة على أمل إيجاد ميزة تنافسية. ومع ذلك، فإن شريحة أكبر من العملاء غير مهتمين بذلك. 🦾

عبر مجلات سيج المشكلة هنا هي أن تأخذ قفزة من هؤلاء المتبنين الأوائل وتلبية توقعات الأغلبية المبكرة. ومع ذلك، فإن حساب التوقيت المناسب للابتكار قد يكون صعبًا بالنسبة لفرق إدارة المنتجات وفرق التسويق. بالإضافة إلى أن الأمر متطلب نفسيًا لأنه يتطلب منك الابتعاد عن أولويات العملاء الذين حققوا لك النجاح في البداية.

2. آفاق النمو: التركيز على العوائد ماكينزي وشركاه نموذجًا قائمًا على النمو لشرح كيف ينبغي على الشركات أن توازن بين مبادرات الابتكار قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتحقيق أقصى قدر من الربحية. وتتمثل الفكرة في أن تخطط الشركة للعوائد عبر الآفاق الثلاثة التالية:

الأفق 1: الأنشطة التجارية الأساسية التي تحقق عوائد في أقل من عام

الأنشطة التجارية الأساسية التي تحقق عوائد في أقل من عام الأفق 2: تغطي هذه المرحلة المشاريع التي تكمل أعمالك. قد لا تحقق مبيعات وعائد استثمار على الفور ولكن على مدى فترة تتراوح بين 1-3 سنوات

تغطي هذه المرحلة المشاريع التي تكمل أعمالك. قد لا تحقق مبيعات وعائد استثمار على الفور ولكن على مدى فترة تتراوح بين 1-3 سنوات الأفق 3: الإطار الزمني المحدد للعائد على الاستثمار من 3-5 سنوات هو الأفضل للابتكارات الثورية

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3. قاعدة 70-20-10-70 تخطيط تخصيص الموارد بحكمة

أولاً قدمه الرئيس التنفيذي السابق لجوجل إريك شميت ، توصي قاعدة 70-20-10 بنسبة تخصيص الموارد للأعمال الأساسية وأنشطة الابتكار. وفقًا للقاعدة، يجب أن تحتفظ بـ

70% من الموارد المخصصة لأعمالك الأساسية

20% للأنشطة الابتكارية المجاورة التي تساهم في الأعمال الأساسية

10٪ للخطط التحويلية أو الابتكارات التخريبية

وقد أثبت هذا النموذج نجاحه بالنسبة لجوجل وغيرها من الشركات الرائدة في السوق، مما سمح لها بتحقيق عوائد أعلى من منافسيها. 💹

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تقييم المخاطر في إدارة الابتكار

وفقًا لـ تقرير نشرته شركة ديلويت ، فإن تقييم المخاطر وإدارتها عملية متأصلة في أي مجموعة من الجهود الابتكارية. يجب عليك تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها عبر مراحل الابتكار الخمس، وهي

البحث-البناء-التطوير-التوسيع-الاستدامة

فيما يلي بعض الاستفسارات النموذجية التي يمكن لمديري المخاطر طرحها في كل مرحلة من هذه المراحل:

البحث هل برنامج الابتكار أخلاقي وقابل للتطبيق؟ ما مدى موثوقية بيانات الاختبار؟ البناء ما هي الاعتبارات اللوجستية لبرنامج الابتكار؟ هل أخذنا بعين الاعتبار الآثار المترتبة على فشل التنفيذ؟ النطاق هل يمكن إنتاج الحل المبتكر لتلبية طلب العملاء؟ ما هي العوائق التي تحول دون اعتماده؟ التوسع هل تدعم العائدات الحالية التوسع؟ هل سيعيق التوسع الأنشطة الأساسية للشركة؟ الاستدامة إلى متى يمكنك الحفاظ على الربحية المعززة للابتكار؟ ما هو التهديد الذي يشكله المنافسون؟

تذكر أنه إذا نجحت في الوصول إلى مرحلة الاستدامة، يصبح تقييم المخاطر أكثر حول الحفاظ على ميزتك التنافسية - ومواكبة الاتجاهات الجديدة في الصناعة. وهذا يعني بالنسبة للعديد من الشركات إعادة بدء دورة الابتكار.

قراءة إضافية: الأفضل قوالب التحليل التنافسي للحفاظ على التفوق في السوق ✌️

5 خطوات لبناء نظام ناجح لإدارة الابتكار ## 5 خطوات لبناء نظام ناجح لإدارة الابتكار

هناك خمس خطوات قياسية لإنشاء نظام إدارة الابتكار في المؤسسة. ومع ذلك، يمكن أن يكون للعملية الفعلية عدة خطوات فرعية مختلفة اعتمادًا على مدى تعقيد مسعاك.

الخطوة 1: توظيف الأشخاص المناسبين

تعكس مهارات وطريقة تفكير موظفيك وقادة فريقك جودة رأس مال شركتك. وبصفة عامة، كلما كانت القوى العاملة لديك أكثر قدرة على التكيف والتركيز على النمو، زادت احتمالية نجاح ابتكاراتك التجارية.

أثناء التوظيف، حاول الموازنة بين الاحتفاظ بالأفراد ذوي المهارات العالية والمبدعين. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لابتكار المنتجات، فقد ترغب في الحصول على ذوي الخبرة و مصممين معتمدين والمطورين في فريقك والمواهب الجديدة التي يمكن أن تجلب وجهات نظر جديدة.

الخطوة 2: توليد واختبار الحل (الحلول) المبتكرة

يجب عليك إنشاء مجموعة من الأفكار المبتكرة واحتضان أفضل الحلول المبتكرة. تتم هذه الخطوة عادةً على ثلاث مراحل:

توليد الأفكار: يمكنك استكشاف الأفكار الخارجية والداخلية على حد سواء الفرز: ترتيب جدوى الأفكار المبتكرة بناءً على عوامل مثل أهمية السوق والتكلفة الاختبار: تطوير الأفكار من خلال المفاهيم والنماذج الأولية لتقييم مدى قابليتها للتطبيق في العمليات

نظرًا لأن هذه الخطوة تتعلق بإدارة الأفكار، يجب عليك توثيق كل شيء بعناية لضمان شفافية العملية ودعمها بالبيانات قالب إدارة اختبار ClickUp لتصور حالات الاختبار لمعايير الفشل/النجاح المخصصة أو الانتقال إلى نموذج تقرير اختبار ClickUp Test Report لإيصال النتائج إلى أصحاب المصلحة بفعالية.

الخطوة 3: إطلاق المبادرة وإنشاء المساءلة

بمجرد الانتهاء من أنشطة الابتكار، ضع خطة تنفيذ ملموسة للانتقال من المفهوم إلى الواقع. انتبه إلى:

وضع أهداف التعلم والتطوير

تحديد الفريق الأدوار والمسؤوليات توثيق العملية لإنشاء الحل الجديد (المنتج أو الخدمة)

إنشاء مواقف موثوقة لمعالجة النزاعات وتوجيه الفرق خلال الانتكاسات

الخطوة 4: العثور على الأدوات والهياكل المناسبة للبقاء رشيقًا

معظم جهود الابتكار هي جهود تكرارية - من المستحيل تقريبًا أن يكون لديك خطة خطية يسير فيها كل شيء على أكمل وجه، فأنت بحاجة إلى برامج وشبكات اتصال وهياكل هرمية للاستجابة للتغييرات أثناء عملية الابتكار.

واعتماداً على حجم شركتك وقيود الميزانية، يمكنك اختيار أدوات الاتصال الخاصة بالمشروع, أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة أو برنامج إدارة الأفكار لمساعدتك على تكييف عمليات الابتكار لديك دون الكثير من الاحتكاك.

على سبيل المثال، يمكنك التفكير في انقر فوق هو حل مجاني شامل لإدارة المشاريع ومبادرات الابتكار وكل شيء بينهما. وهو يقدم:

أدوات مركزية لإدارة المستندات والأفكار

ميزات مثل عرض الدردشة و التعليقات المعينة لبناء شبكة اتصالات قابلة للتتبع

إن مسجل شاشة المقطع لمشاركة مقاطع الفيديو التعليمية بسرعة

ClickUp AI و اللوحات البيضاء لتوليد الأفكار

1,000+ قوالب لإدارة المنتجات والتفكير الابتكاري و العصف الذهني الإبداعي و تخطيط المشروع ### الخطوة 5: تقييم المخاطر ومراقبة التقدم المحرز وتنقيح الحلول

تتمثل الخطوة الأخيرة في مراقبة أداء برنامج الابتكار مقابل مقاييس محددة مسبقًا. في معظم الحالات، لا توجد مقاييس معيارية في الصناعة لتحديد النجاح. يجب عليك تسليط الضوء على علامات التقدم بناءً على عوامل مثل الربحية الداخلية أو أهداف اختراق السوق.

كن مستعدًا لـ

صقل نهج الابتكار الخاص بك بناءً على التحديات الناشئة

رفع مستوى جهودك أو تقليصها بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر في مختلف المراحل

## التحديات الشائعة في إدارة الابتكار [مع حلول ]

يجب أن تتوقع الفرق التي تهدف إلى الابتكار تحديات شائعة، مثل انخفاض كفاءة العملية أو سوء الفهم الذي قد يعيق المبادرة. دعونا نحلل أربعة تحديات شائعة يجب الانتباه لها وتعلم كيفية إدارتها بشكل استباقي مع إدارة المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداة مثل ClickUp. 🌞

1. الرؤية الفوضوية والعمليات المبعثرة

يمكن لمرحلة التخطيط أن تنجح أو تفشل برنامج الابتكار الخاص بك. لا توفر خطة الابتكار الضعيفة أي سياق للفريق بشأن الأهداف المشتركة ونتائج النجاح. وهذا يؤدي إلى تنفيذ متقطع للمبادرة، مما يؤدي إلى اختناقات في العمليات وفشل التنفيذ.

يمكنك بسهولة تصور أهدافك والخطوات الانتقالية باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية . تتيح لك تقسيم برنامج الابتكار الخاص بك إلى:

الخرائط الذهنية القائمة على المهام: لرسم خرائط سير العمل على مستوى الشركة

لرسم خرائط سير العمل على مستوى الشركة الخرائط الذهنية المستندة إلى العقدة: لتقسيم الخطط والأفكار وربطها بالمهام المستقبلية

قسّم الأفكار إلى مهام وأسندها إلى أعضاء فريقك باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

تسمح لك خرائط ClickUp الذهنية الممكّنة بالسحب والإفلات باستخدام الكتل والموصلات لتصور دور كل قسم في عملية الابتكار. نظرًا لأن اللوحة تدعم التعاون في الوقت الفعلي، يمكنك جمع فريق التخطيط الخاص بك معًا لوضع تصور للعمليات المقترحة ومتطلبات الموارد واحتياجات البنية التحتية قبل إطلاق البرنامج.

بمجرد الانتهاء من وضع الخطط الخاصة بك، استخدم مستندات ClickUp لتوثيق جميع الموارد لدعم فريقك، بما في ذلك الأفكار والخطط وأدلة العمليات، في مكان واحد. تأتي هذه الميزة مع:

مساعد ذكاء اصطناعي مدمج لتسريع عمليات توليد الأفكار والكتابة

مجلدات وعلامات متداخلة لتنظيم المستندات

بحث شامل لمساعدة أعضاء الفريق في تحديد موقع الموارد بسرعة

يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

2. الهياكل الهرمية الضعيفة والتعاون بين الإدارات

يجب أن يكون هناك نظام داخل صفوف وفرق المؤسسة لكي ينجح أي برنامج ابتكاري، ولكنك لا تريد أن تكون مقيدًا للغاية. فهياكل الفرق الهرمية المفرطة في التسلسل الهرمي (مع إدارة من أعلى إلى أسفل) تخنق الابتكار. الحل هنا هو إيجاد حل وسط.

يمكنك استخدام تقنيات مثل تخطيط RACI لتحديد هياكل اتخاذ القرار خلال مراحل الابتكار. من الحكمة أيضًا منح رؤساء الأقسام ذوي المعرفة المتخصصة حرية تجربة طرق جديدة لتنفيذ العمليات.

إذا شعرت أن خطة التنفيذ الخاصة بك معقدة للغاية وتحتوي على العديد من الأجزاء المتحركة، فمن الجيد استخدام قالب خطة نشر ClickUp لمواءمة فريقك مع أهداف الابتكار الشاملة. يمكنك أيضًا استكشاف قالب مصفوفة التواصل والاجتماعات لفريق ClickUp لتحسين مشاركة المعلومات في فرق العمل الكبيرة. 💗

3. الافتقار إلى الثقافة الداعمة للابتكار داخل فرق العمل

قد لا تشجع الشركة ذات الثقافة الابتكارية الضعيفة التفكير الإبداعي وتطالب الموظفين بالالتزام بقواعد وإجراءات عفا عليها الزمن. ويمكن أن تفرض عقوبات قاسية على الفشل أو تؤيد ثقافة التنافسية المفرطة والقطيعة حيث يجد الموظفون سهولة في تقويض بعضهم البعض - وهذه ليست بيئة يمكن أن تزدهر فيها الأفكار الجديدة.

ولضمان وجود ثقافة داعمة للابتكار في مؤسستك، ابدأ بجمع ملاحظات الفريق. على سبيل المثال، يمكنك استخدام نماذج ClickUp لتشجيع الموظفين على المساهمة بأفكار للابتكار أو تحسين ثقافة العمل.

4. توقعات غير عملية

غالبًا ما تواجه برامج الابتكار الكثير من المقاومة بسبب التوقعات غير الواقعية من فريق العمل. ويتمثل الحل هنا في تثقيف أصحاب المصلحة حول الأسباب الكامنة وراء فكرتك المبتكرة ومساعدتهم على الشعور بالدعم طوال العملية.

يجب على المديرين أن يكونوا دقيقين عند توصيل خطط الابتكار وطرق التنفيذ. وبالمثل، يجب ألا تكون مقاييس النجاح غامضة، فالأهداف القابلة للتحقيق والمكاسب الصغيرة تشجع الموظفين على الالتزام بالبرنامج على المدى الطويل.

مع أهداف النقر ، يمكنك السماح لأفكارك المبتكرة بالازدهار من خلال مؤشرات أداء رئيسية وأهداف واقعية وقابلة للقياس لقياس التقدم والأداء.

يمكنك تحديد الأهداف المستندة إلى المهام، والأهداف الرقمية، و _نعم- لا، والأهداف المستندة إلى الإنتاجية وتعيين معالم لتحقيق أهداف الابتكار الرئيسية. ومع تقدم مشروعك، يمكنك تتبع الأداء مقابل مقاييس محددة مسبقًا باستخدام تصورات مثل مخططات الإنهاك والتراجع والمخططات الخطية وبطاقات الوقت، وكلها يمكن الوصول إليها جميعًا على لوحات معلومات ClickUp .

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

كيفية قياس الابتكار: مؤشرات الأداء الرئيسية تحت المجهر

لا يمكنك إدارة ما لا تقيسه، ولكن كيف تقيس شيئًا اعتباطيًا مثل الابتكار؟ تحتاج إلى معرفة مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس أثناء عملية إدارة الابتكار. يمكن عادةً وضع مؤشرات الأداء الرئيسية هذه في فئتين: المدخلات ومؤشرات الأداء الرئيسية للمخرجات

مؤشرات الأداء الرئيسية للمدخلات

تهدف مؤشرات الأداء الرئيسية للمدخلات إلى قياس وتتبع المدخلات التي تدخل في عملياتك ومنتجاتك. تتضمن بعض الأمثلة على هذه المقاييس ما يلي:

ميزانية البحث والتطوير الخاصة بك

تكلفة المواد الخام والعمالة والنقل

الوقت المستغرق في العصف الذهني للابتكار داخلياً

تتبع هذه المقاييس فقط استثمار الشركة في جهود الابتكار. يمكن أن تكون مضللة لأن المدخلات لا تترجم جميعها إلى مخرجات ذات مغزى

مؤشرات الأداء الرئيسية للمخرجات

تقيس مؤشرات الأداء الرئيسية للمخرجات المخرجات الناتجة عن مدخلاتك - وبعبارة أخرى، العائد على استثمارك. تتضمن بعض مؤشرات الأداء الرئيسية للمخرجات الرئيسية ما يلي:

مخرجات التصنيع

عدد الابتكارات التي تم طرحها في السوق

حصة المنتجات التي تم إطلاقها حديثاً من إجمالي الإيرادات

إنتاجية الفريق وتقارير الأداء

توفر هذه المقاييس صورة أكثر اكتمالاً لجهود الفريق حيث تتيح لك رؤية كيفية تأثير مبادرات الابتكار بشكل ملموس على أدائك وربحيتك.

ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب أن تركز عليها؟

عند اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية لبرامج الابتكار :

احتفظ دائما بمزيج من مؤشرات الأداء الرئيسية للمدخلات والمخرجات - الهدف هو رؤية النتائج المقارنة مقابل الجهد والموارد المستثمرة

لا ترهق نفسك بتتبع العشرات من مؤشرات الأداء الرئيسية - ابدأ ب 3-5 مقاييس فريدة من نوعها

تذكّر أن مؤشرات الأداء الرئيسية يمكن تغييرها لاحقًا اعتمادًا على كيفية تطور مبادرة الابتكار، لذا لا تشدد على اختيار المقاييس المناسبة دفعة واحدة 😏

أفضل الممارسات لتحقيق النجاح في إدارة الابتكار

لا تقتصر إدارة برامج الابتكار على مجرد وضع مؤشرات أداء رئيسية متوازنة وتتبع التقدم المحرز. هناك بعض أفضل الممارسات التي يجب اتباعها لزيادة احتمالية النجاح. إليك بعض الممارسات المفضلة لدينا:

التركيز على التحسين المستمر: كن منفتحًا على استكشاف وتنفيذ الأفكار التي تؤدي إلى ابتكار تدريجي على مدار العام. الأمر كله يتعلق بالاستفادة من الفرص المناسبة إعطاء الأولوية لخلق القيمة: لا تبتكر لمجرد نزوة. تأكد من أن رؤيتك توفر قيمة للعملاء. اعتمد على استطلاعات السوق ودراسات الحالة لفهم ما يمكن أن ينجح معايرة وتيرة الابتكار: الحفاظ على المرونة و المرونة في عملياتك الإدارية هو المفتاح للتكيف السريع مع ظروف السوق المتغيرة الاستفادة من ذكاء الموظفين: حدد نقاط القوة والضعف في فريقك ودرب الأعضاء الرئيسيين ليصبحوا حُلّـاء للمشاكل وعوامل تغيير. وبهذه الطريقة، يمكنك إنشاء قوة عاملة مستقلة ومرنة تقنين الأرباح السنوية: ما هو مبتكر الآن قد لا يكون كذلك في العام المقبل. تحرص الشركات التي تحقق نجاحاً دائماً على إنفاق جزء كبير من أرباحها السنوية على أنشطة البحث والتطوير

احتضان نجاح إدارة الابتكار مع ClickUp

قد يكون تحقيق فكرة مبتكرة أمرًا صعبًا للغاية، لذا فإن العديد من المؤسسات تتجنب مثل هذه المبادرات. ومع ذلك، يمكن أن تساعدك جهود إدارة الابتكار عالية الجودة على رسم مسار نمو ناجح لأعمالك بما يتجاوز حدودك المتصورة.

لحسن الحظ، يوفر لك ClickUp جميع النماذج والوظائف التي تحتاجها لإدارة وتحفيز الابتكار داخل مؤسستك. الاشتراك اليوم وابدأ في التفكير في ابتكارك التخريبي التالي - ربما ابتكار أخف وطأة. 🥳