كيفية إنشاء إثبات المفهوم (مع أمثلة)

عندما تبيع شيئًا مؤثرًا - وباهظ الثمن - فمن الطبيعي أن يرغب المشتري في التأكد من نجاحه بشكل قاطع. يعرض مندوبو المبيعات دراسات الحالة والشهادات والعروض التوضيحية لإقناع المشتري. عندما تكون المخاطر كبيرة، لا يكون ذلك كافياً.

أدخل إثبات المفهوم. في منشور المدونة هذا، نستكشف ما هو وكيف يمكنك استخدامه لتعزيز أهدافك المؤسسية.

ما هو إثبات المفهوم؟

إثبات المفهوم (PoC) هو تطبيق على نطاق صغير لبرنامج كبير يستخدم لإثبات جدوى مشروع أو فكرة ما. وغالباً ما يكون الخطوة الأولى ل بدء المشروع .

إنه يشبه خبز عينة من الكعك قبل الالتزام بتقديم الطعام لحفلة ما. فهو يتيح لك اختبار الوصفة، وتجربة طريقة التقديم، وتوضيح طريقة التغليف والتعبئة والتوصيل، والتأكد من المذاق، دون الاستثمار في جهد واسع النطاق.

توفر تجربة الأداء المنفذة بشكل جيد العديد من المزايا للفرق التي تفكر في جدوى المشاريع الجديدة. وأهمها ما يلي.

التحقق من الصحة

يساعد إثبات صحة الفكرة على التأكد من أن الفكرة مجدية تقنياً وتستحق المتابعة. ويساعد على التأكد من أن الفكرة ستعمل على النحو المنشود قبل تخصيص موارد كبيرة.

موافقة أصحاب المصلحة

يؤدي إثبات المفهوم الناجح إلى بناء الثقة والدعم بين أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو العملاء. ويوفر دليلًا ملموسًا على أن الفكرة قابلة للتطبيق ويمكنها تحقيق الفوائد المتوقعة.

إدارة المخاطر

من خلال تجربة إثبات المفهوم، يمكن للفرق تحديد التحديات والقيود المحتملة في بيئة خاضعة للرقابة. وهذا يقلل من مخاطر المشاكل غير المتوقعة أثناء التنفيذ على نطاق واسع.

كفاءة الموارد

يمكن للفرق من خلال إثبات المشروع قياس المهارات التي يحتاجونها واستقراءها بدقة أكبر للمشروع الأكبر. وهذا يساعد في وضع الميزانية والتنبؤ وتخصيص الموارد بكفاءة.

الابتكار

تشجع PoC على التجريب والابتكار. يمكن للفرق اختبار أفكار جديدة بجداول زمنية أقصر وميزانيات صغيرة دون الخوف من الفشل.

كما تقدم النماذج الأولية والنماذج التجريبية العديد من هذه المزايا. إذن، ما الفرق بينهما؟

فهم الاختلافات: إثبات المفهوم والنموذج الأولي و MVP

بطريقة ما، إثبات المفهوم والنماذج الأولية والحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) هي طرق لبناء شيء صغير لاختبار فكرة أكبر. لكن أوجه التشابه تنتهي عند هذا الحد.

في عملية تطوير المنتج، يخدم كل منها غرضاً فريداً ويستخدم في مراحل مختلفة. ويساعد فهم هذه الاختلافات الفرق على اختيار النهج الصحيح لإضفاء الحيوية على أفكارهم.

الاختلافات بين إثبات المفهوم والنموذج الأولي و MVP

إثبات المفهوم (PoC) النموذج الأولي المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP) الغرض للتحقق من جدوى فكرة أو مفهوم مشروع واسع النطاق لتصور واختبار التصميم وتجربة المستخدم لإطلاق نسخة أساسية من المنتج في السوق النطاق ضيق، يركز على مجموعة مستخدمين أو موقع أو ميزة واحدة واسع، يتضمن تجربة المستخدم للعديد من الميزات والوظائف واسع، يتضمن الميزات الأساسية اللازمة للمستخدمين الأوائل جهد التطوير الحد الأدنى، يكفي فقط لإثبات الجدوى متوسط، يتطلب إنشاء نموذج عمل مرتفع، يتطلب منتجًا وظيفيًا جاهزًا للمستخدمين الجمهور أصحاب المصلحة وصناع القرار فرق العمل والمستخدمون المختارون من بين الجمهور المستهدف المستخدمون الأوائل والمستخدمون الحقيقيون المخاطر تحديد التحديات التقنية المحتملة في وقت مبكر الكشف عن مشاكل التصميم وقابلية الاستخدام التحقق من طلب السوق وملاءمة المنتج للسوق نوع الملاحظات ملاحظات الجدوى التقنية ملاحظات التصميم وقابلية الاستخدام ملاحظات السوق والمستخدمين التكلفة منخفضة متوسطة متوسطة إلى عالية الإطار الزمني قصير متوسط طويل

بشكل أساسي، استخدم:

إثبات التجربة للتحقق من جدوى الفكرة قبل استثمار موارد كبيرة

نموذج أولي لاستكشاف وتحسين تصميم وتجربة المستخدم لمنتجك

MVP عندما تكون جاهزًا لطرح منتجك في السوق بميزات كافية لجذب المستخدمين الأوائل وجمع تعليقات المستخدمين في العالم الحقيقي

مكافأة: استخدم هذه قوالب خارطة طريق المنتج لتخطيط النهج المرحلي لعملية تطوير البرمجيات الخاصة بك.

نظرًا لأنك تقرأ هذا المقال عن PoCs، دعنا نفترض أنك بحاجة إلى التحقق من جدوى فكرة ما وفهم الخطوات نحو ذلك.

خطوات إنشاء إثبات مفهوم موثوق به ## خطوات إنشاء إثبات مفهوم موثوق به

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على نجاح إثبات المفهوم. لذا، فأنت بحاجة إلى نهج منهجي لإنشاء واحد. إليك إطار عمل مجرب ومختبر لتنفيذ عملية إثبات المفهوم، باستخدام أداة لإدارة المشروع مثل ClickUp ومثال لتطبيق تتبع اللياقة البدنية.

1. تضييق نطاق البرنامج الأكبر

إن إثبات المفهوم هو في الأساس تنفيذ صغير لبرنامج أكبر خطة المشروع . لاختيار الجانب الصحيح لإثبات المفهوم، يجب أن تكون واضحًا بشأن رؤيتك الأكبر. ابدأ بالجانب الأكبر وضيّق نطاق رؤيتك.

ماذا : حدّد ما الذي سيثبت إثبات صحة إثبات المفهوم (من المفيد توثيق جميع الاحتمالات في برنامج إدارة الأفكار واختيار الأنسب منها)

: حدّد ما الذي سيثبت إثبات صحة إثبات المفهوم (من المفيد توثيق جميع الاحتمالات في برنامج إدارة الأفكار واختيار الأنسب منها) لماذا : حدد ما تهدف إلى تحقيقه من خلال برنامج إدارة الأفكار

: حدد ما تهدف إلى تحقيقه من خلال برنامج إدارة الأفكار كيف : كيف: وضع معايير النجاح للجدوى والأداء؛ تأكد من وجود أهداف ذكية وذكية تساعد على اتخاذ القرارات

: كيف: وضع معايير النجاح للجدوى والأداء؛ تأكد من وجود أهداف ذكية وذكية تساعد على اتخاذ القرارات من: من: قم بتضمين أصحاب المصلحة الذين سيتخذون القرارات

إذا كنت تنشئ تطبيقاً لتتبع اللياقة البدنية، فإن هذه الخطوة ستشمل اختيار جزء من التطبيق للتحقق من صحته، مثل خوارزمية جديدة لتتبع التمارين الرياضية.

هل أنت جديد في مجال تجارب الأداء؟ جرّب قالب خطة مشروع ClickUp عالي المستوى للبدء.

2. إجراء بحث أولي

بحث إثبات المفهوم المقترح لتقدير التكلفة والجداول الزمنية والمتطلبات من الموارد.

دراسة

استخدام البيانات التاريخية من مشاريع مماثلة لإجراء دراسة جدوى . فهم العوامل المختلفة التي تؤثر على نجاح المشروع.

التنبؤ

تقسيم المشروع إلى مهام أصغر يمكن إدارتها لتقدير التكاليف والجداول الزمنية لها. تحديد التبعيات وتعديلها وفقًا لذلك.

إدارة المخاطر

ضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الجدول الزمني أو الميزانيات أو التسليم نفسه. استشر كبار أعضاء الفريق الذين قد يساهمون في برنامج العمل للحصول على رؤى أعمق.

في حالة تطبيق تتبع اللياقة البدنية، يمكنك إجراء ما يلي اكتشاف المنتج لفهم الأداء ودقة الاستشعار وقيود معالجة البيانات للحلول الحالية.

استخدم أداة لتدوين الملاحظات مثل مستندات ClickUp لتوثيق هذا البحث وتحليله. شاركه مع أصحاب المصلحة في المشروع للحصول على التعليقات والملاحظات. حرر بشكل تعاوني وحوّل الرؤى إلى إجراءات تلقائيًا باستخدام انقر فوق المهام .

تعاون دون عناء باستخدام مستندات ClickUp Docs

3. تخطيط برنامج العمل

حدد نطاق إثبات المفهوم الخاص بك. حدد كل ما ستفعله، مثل الميزات التي ستقوم ببنائها، وآليات مراقبة الجودة التي ستنفذها، والبنية التحتية التي ستوفرها وما إلى ذلك.

قسّم إثبات المفهوم إلى مهام

اكتب وصفًا تفصيليًا للميزات التي ستقوم ببنائها كجزء من إثبات المفهوم

أضف تقديرات الوقت لكل مهمة

استخدم قوائم المراجعة لإعداد معايير القبول

تعيين المستخدمين الذين سيكملون هذه المهام

أضف تواريخ البدء والمواعيد النهائية للبقاء على المسار الصحيح

استخدم الحقول المخصصة لإضافة أي معلومات أخرى فريدة من نوعها ل POC الخاص بك

أثناء تخطيطك لإثبات صحة المفهوم الخاص بك، تذكّر أن تقصر النطاق على الميزات الضرورية للتحقق من صحة المفهوم.

إنشاء عناصر إجراءات متعددة باستخدام مهام ClickUp

بالنسبة لتطبيق اللياقة البدنية، يمكنك وضع الخطوط العريضة لتطوير الخوارزمية الجديدة خطوة بخطوة، وإعدادها على أدوات إدارة المشروع مع جميع التفاصيل اللازمة.

لا تشعر بالخوف من الصفحة البيضاء على أداة إدارة مشروعك. استخدم قالب نموذج خطة مشروع ClickUp النموذجي ل:

إنشاء خطط مفصلة مع مرئيات بديهية

تنظيم المهام من أجل التعاون الفعال بين الفرق

تتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف لإنجاز المشروع في الوقت المناسب

المكافأة: المزيد قوالب إثبات المفهوم لتكييفها وتخصيصها حسب احتياجاتك.

4. بناء PoC

مع وجود خطة ملموسة في متناول اليد، حان الوقت لـ بدء المشروع والتنفيذ. في هذه المرحلة، يساعد أيضًا في الحصول على المعلومات اللازمة لتقييم نجاح مشروعك في مرحلة تنفيذ المشروع.

على سبيل المثال، قم بدعوة المستخدمين لتتبع الوقت المستغرق لكل مهمة، والتي يمكنك مقارنتها بالتقديرات لاحقًا.

مقارنة التقدير بالوقت الفعلي المستغرق باستخدام ClickUp

في حالة جهاز تعقب اللياقة البدنية، قم بتطوير الخوارزمية ودمجها مع وظائف الإدخال/الإخراج الأساسية للاختبار الأولي. تأكد من أن يتضمن برنامج العمل الحد الأدنى من الواجهة اللازمة لجمع بيانات التمرين وعرض النتائج.

5. اختبار وتقييم

بعد أن تنتهي من بناء برنامج العمليات، حان الوقت لاختبار وتقييم نجاحه بناءً على الأهداف ومؤشرات الأداء التي حددتها سابقًا. أي من قوالب تطوير المنتج التي تستخدمها يجب أن تمنحك القدرة على قياس النتائج. خاصةً بالنسبة لقواعد تطوير المنتجات، ضع في اعتبارك ما يلي.

قياس الأداء

تقييم ما إذا كان المشروع قد حقق أهدافه. قم بإعداد أدوات للمقاييس الرئيسية على ClickUp Dashboards لتتبع الأداء في الوقت الفعلي.

قم أيضًا بقياس التباين. على سبيل المثال، إذا كنت قد حققت 70% من الأهداف، فهذا درس مهم.

قم بإنشاء لوحات معلومات لتصور البيانات باستخدام أدوات لوحة معلومات ClickUp

مؤشر

قارن هذا الأداء بالمشروعات السابقة أو معايير الصناعة لقياس النجاح النسبي لبرنامج المشروع.

بناء دعم القرار

قم بإنشاء تقارير تساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في التطوير الكامل أو إجراء تعديلات أو التخلي عن الفكرة تماماً.

بالنسبة لتطبيق تتبع اللياقة البدنية، قد تتضمن مؤشرات الأداء دقة تتبع التمارين الرياضية، ومستويات مشاركة المستخدم، وسرعة المعالجة.

اختبار دقة الخوارزمية وأدائها عبر أنواع وبيئات مختلفة من التمارين الرياضية. استخدم مجموعة متنوعة من الأجهزة لضمان عمل الخوارزمية بشكل جيد على أجهزة مختلفة.

6. توثيق النتائج

تعتبر تجارب الأداء مهمة لسببين: لاتخاذ قرارات بشأن عمليات التنفيذ الكبيرة والتعرف بسرعة على التحديات المحتملة. ولكلا هذين الغرضين، يمكن أن يكون التوثيق مغيرًا للحياة.

يساعد التوثيق الجيد طوال دورة حياة برنامج المشروع على توضيح الأفكار، والتفكير في التحديات، وتدوين الحلول الفاشلة، ومنع تكرار الأخطاء.

قبل أن تتخذ قرارات بشأن توسيع نطاق برنامج العمل، قم بتوثيق النتائج التي توصلت إليها. احرص على توثيق كامل عملية إثبات المشروع مع النتائج الكمية والنوعية. قم بتضمين عروض البيانات المرئية والتعليقات المحددة من أصحاب المصلحة عندما يكون ذلك ممكنًا.

بالنسبة لتطبيق تتبع اللياقة البدنية، عليك توثيق أداء الخوارزمية عبر مختلف الأجهزة، والدروس المستفادة من أي تباين، والتحديات التي واجهتك، والحلول التي لم تنجح، وسبب نجاح الحل النهائي، وما إلى ذلك.

7. اتخاذ القرارات

إذا كان أداء الخوارزمية جيدًا، خطط لدمجها في التطبيق الكامل وتطوير ميزات إضافية. إذا كانت الخوارزمية لا تفي بمعايير النجاح، ففكر في أساليب بديلة أو إجراء مزيد من البحث في تصميم المشروع . إذا لم تكن الخوارزمية قريبة من توقعاتك، تخلى عن الفكرة وفكر في شيء آخر.

تنفيذ إثبات المفهوم في سيناريوهات العالم الحقيقي

في تطوير البرمجيات، يُستخدم إثبات المفهوم للتحقق من الجدوى التقنية لميزة أو تقنية أو بنية جديدة قبل التنفيذ على نطاق واسع. ويتم ذلك من خلال:

التركيز على الجوانب الأكثر ابتكارًا أو تحديًا تقنيًا في المشروع

تطوير نسخة مبسطة لاختبار الوظائف الأساسية

إجراء اختبار شامل للتأكد من أن نموذج المشروع يعمل على النحو المنشود

جمع الملاحظات من المطورين والمختبرين وأصحاب المصلحة لتحسين الفكرة ومعالجة أي مشاكل تم تحديدها

توثيق النتائج واستخدام الرؤى لتخطيط التنفيذ الأكبر بشكل أفضل

ومع ذلك، لا تعتبر تجارب الأداء ظاهرة خاصة بصناعة البرمجيات. تستخدم فرق العمل في مختلف الصناعات والممارسات تجارب الأداء كمشروع تجريبي أو لبناء حالة عمل قوية . في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال، تُستخدم دراسة الجدوى لأسباب مختلفة قليلاً، مثل

إظهار قيمة الأعمال بسرعة وبتكاليف منخفضة

تنفيذ حل لمجموعة صغيرة من المستخدمين المختبرين قبل الإطلاق على مستوى المؤسسة بأكملها

تحسين العمليات من خلال استخدام أداة جديدة لإدارة المشاريع أو الأتمتة

التخفيف من المخاطر من خلال تحديدها في وقت مبكر وبناء حلول لها في برنامج العمل نفسه

الحصول على موافقة أصحاب المصلحة من خلال إثبات جدوى الأفكار الجديدة للمستثمرين لتأمين التمويل والدعم

من خلال إثبات جدوى وإمكانات المفاهيم الجديدة، تمهد برامج إثبات المشروع الطريق للتطورات الرائدة ودخول السوق بنجاح. لا عجب أن بعض أنجح المؤسسات في العالم قد استخدمت إثباتات المفهوم بنجاح كبير.

فيما يلي، نستكشف بعض الأمثلة المقنعة لإثبات المفهوم التي لم تُحدث تحولاً في صناعاتها فحسب، بل وضعت أيضاً معايير جديدة للابتكار والتطوير.

وتسلط هذه الحالات الضوء على الأهمية الاستراتيجية لإثبات المفهوم في تحويل الأفكار ذات الرؤى إلى واقع ملموس، وتوضح كيف يمكن أن تؤدي التطبيقات الأولية على نطاق صغير إلى نجاحات كبيرة وواسعة النطاق.

دروب بوكس

في عام 2007، ظل درو هيوستن، وهو طالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ينسى محرك أقراص USB المحمول الخاص به ويظل معلقاً عندما يحتاج إلى نقل الملفات.

تخيل حلاً لا يحتاج إلى تذكر أو حمل جهاز مادي. قادت هذه الفكرة إلى مفهوم Dropbox: خدمة تخزين الملفات ومزامنتها على السحابة.

في المراحل المبكرة من الحوسبة السحابية والتواصل عبر الإنترنت، كانت هذه الفكرة جديدة تماماً. وكان بحاجة إلى أن يوضح للمتعاونين والمستثمرين كيفية عمل ذلك بشكل مرئي. لذا، أنشأ دروب بوكس برنامج اختبار الأداء على شكل فيديو تفصيلي لوظائف خدمة مشاركة الملفات الخاصة بهم. وقد ساعد ذلك في التحقق من اهتمام السوق وجمع تعليقات المستخدمين، مما أدى إلى تطوير المنتج بنجاح.

Slack

في عام 2011، كان ستيوارت بترفيلد وإريك كوستيلو وكال هندرسون وسيرغي موراتشوف يطورون لعبة تسمى Glitch. بالنسبة للفريق الرشيق الذي كان يعمل معًا في كثير من الأحيان، كانت أداة التواصل الداخلي الخاصة بهم غير فعالة.

لذا، قاموا بإنشاء Slack كوسيلة أداة داخلية لحل مشاكلهم الخاصة. في وقت لاحق، عندما لم تنجح لعبة Glitch، قرر الفريق الانتقال إلى أداة التواصل.

كانت النسخة المبكرة من Slack التي طوروها للاستخدام الداخلي بمثابة إثبات مفهوم للمنتج الذي يساوي مليارات الدولارات الذي أصبح اليوم. ومن خلال اختبار الأداة وتنقيحها في بيئة واقعية، تمكن الفريق من التحقق من فعاليتها وقيمتها السوقية المحتملة.

Airbnb

في عام 2007، كان الشريكان في السكن براين تشيسكي وجو جيبيا يكافحان من أجل دفع الإيجارات الباهظة في سان فرانسيسكو. وكانا يفكران في مشاركة شقتهما أو تأجيرها من الباطن.

وخلال هذه الفترة، لاحظا أن مؤتمراً كبيراً للتصميم كان قادماً إلى المدينة. وكانت الفنادق المحيطة بالمكان محجوزة بالكامل أو باهظة الثمن بشكل جنوني.

وفي هذا الأمر، رأوا فرصة سانحة: لماذا لا يؤجرون غرفة معيشتهم للحاضرين في المؤتمر؟ على الرغم من أنها بدت فكرة رائعة، إلا أنهما لم يكونا متأكدين من أن أي شخص سيستأجر مكانهما بالفعل، ناهيك عن دفع ثمنه.

ولاختبار فكرتهما، أنشأ تشيسكي وجيبيا موقعاً إلكترونياً يسمى Air Bed & Breakfast. وعرضا مراتب هوائية في غرفة معيشتهما ووجبة إفطار للحاضرين في المؤتمر. دفع الضيوف الأوائل 80 دولارًا أمريكيًا لكل منهم للإقامة لبضع ليالٍ.

كان هذا الإصدار من Airbnb بمثابة إثبات لمفهوم بدا خيالياً للغاية بحيث لا يمكن تطبيقه. ومن خلال إنشاء Airbnb في منازلهم، أثبتوا أن هناك سوقاً للإقامة المنزلية.

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إثبات المفهوم هو طريقة مجربة لبناء الثقة بين المتشككين في الاستثمار في فكرتك. في المبيعات، يُظهر إثبات المفهوم الثقة. وفي إدارة المشاريع، يُظهر الحكمة وخفة الحركة. وفي التسويق، يساعد على بناء رؤى العملاء بشكل مطرد مع مرور الوقت.

عبر جميع هذه التطبيقات، فإن ضمان نجاح إثبات المفهوم هو أساس لأشياء أكبر قادمة. لذلك، يحتاج مديرو المشاريع إلى توخي الحذر والحكمة في تنفيذ إثبات المفهوم.

تم تصميم برنامج ClickUp لإدارة المشاريع للمساعدة في ذلك بالضبط. من خلال المهام وقوائم المراجعة والمستندات وأدوات التعاون ولوحات التحكم، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لإنجاح إثبات المفهوم. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .