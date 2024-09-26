كيفية إنشاء لوحة أفكار للعصف الذهني (مع أمثلة)

_إذا كان كل ما لديك هو جدول بيانات، فستضطر إلى التفكير في صفوف وأعمدة

ينطبق هذا المفهوم على أي أداة تستخدمها. تخيل تدوين الأفكار والمعلومات, محاضر الاجتماعات أو ملاحظات من جلسة عصف ذهني .

إذا كنت تستخدم مستند Google، فستكتب في نقاط. إذا كنت تستخدم ملاحظات لاصقة، فسوف تكتب عبارات أو جمل بليغة، أما إذا كنت تستخدم ملاحظات لاصقة، فسوف تكتب عبارات أو جمل بليغة، أو ستكتب على السبورة البيضاء. على السبورة البيضاء، من المحتمل أن ترسم مخططاً. بشكل أساسي، تؤثر الأدوات التي تستخدمها بشكل لا شعوري على عملية تفكيرك.

لذا، فإن اختيار الأداة المناسبة لجلسات التفكير والعصف الذهني أمر بالغ الأهمية، خاصة عند التعاون مع فريق عمل عن بُعد، حيث يعمل كل عضو في الفريق من بيئته الخاصة. تقدم لوحات الأفكار الافتراضية الحل الأمثل. دعنا نستكشف كيف.

ما هي لوحة الأفكار؟

لوحة الأفكار هي تمثيل مرئي للأفكار والإلهام والأفكار. إنها أداة تعاونية تُستخدم للجمع بين مختلف أعضاء الفريق لتخطيط مدخلاتهم، سواء كنت تقوم بالعصف الذهني أو حل المشكلات أو تخطيط السيناريوهات.

تمكّن لوحة الأفكار النموذجية الفرق من:

التقاط الأفكار: أثناء جلسة العصف الذهني، يمكن استخدام لوحة الأفكار لتجميع كل الأفكار - سواء كانت جيدة أو غير جيدة - في مكان واحد بصريًا ليناقشها الفريق.

تنظيم الأفكار: بمجرد تجميع كل الأفكار، يمكن للفرق تنظيمها بصريًا. على سبيل المثال، إذا كان الفريق يقوم بالعصف الذهني للميزات المحتملة لمنتج ما، يمكن تنظيم الأفكار بناءً على الجدوى والجهد/الوقت المطلوب وتوافر المهارات، إلخ.

ارسم الروابط: يتيح لك استخدام لوحة الأفكار إضافة روابط بين الأفكار، سواء كانت علاقة تكاملية أو تبعية. على سبيل المثال، إذا كان تصميم أيقونة للموقع الإلكتروني يعتمد على تحديد ألوان العلامة التجارية، يمكنك رسم ذلك على لوحة الأفكار. يساعد ذلك على فهم تعقيدات الصورة الأكبر بوضوح.

تحويلها إلى مهام وتحديد أولوياتها: ستقوم الفرق بتحويلها إلى مهام لجعل الأفكار قابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، سيتفقون على الميزة التي سيتم تطويرها. ثم يحددون أولوياتها للسباق الأول.

أرشفة للرجوع إليها: لا تنتهي مهمة لوحة الأفكار عندما يتم تحويل الأفكار إلى مهام. في الواقع، تعمل لوحات الأفكار الرقمية طوال فترة المشروع كمرجع لرؤيته. كما أنها مفيدة أيضًا في تأهيل أعضاء الفريق الجدد، مما يمنحهم رؤية واضحة لسياق المشروع.

أمثلة على لوحات الأفكار

يمكن أن يكون الشكل المادي للوحة الأفكار أي شيء مثل الجدران الزجاجية، أو لوحات الحامل، أو برامج العروض التقديمية، أو السبورة الرقمية. ومع ذلك، هناك بعض الأساليب التي تخدم أغراضًا محددة على أفضل وجه. دعنا نستكشفها.

لوحات أفكار العصف الذهني

لوحة أفكار العصف الذهني هي عبارة عن سبورة بيضاء نموذجية، مع مساحة لإضافة أي شيء تحتاجه، مثل:

الأفكار

التعليقات (لكل فكرة)

المستخدمون (الذين قدموا الفكرة أو سيتولون مسؤولية تنفيذها)

التواريخ (مثل المواعيد النهائية)

العلاقات بين الأفكار أو التبعيات، إن وجدت

على سبيل المثال، إذا كان فريق المحتوى الخاص بك يفتقر إلى الأفكار لمشاركات المدونة القادمة، يمكنك استخدام لوحة الأفكار للقيام ببعض الكتابة الذهنية. يمكن للجميع تدوين أفكار المحتوى الخاصة بهم لبضع دقائق دون مرشحات غير ضرورية أو شكوك ذاتية. ثم ينقلونها إلى الشخص التالي للإضافة إليها أو تنقيحها.

يمكنك أيضًا تكييف هذا تقنية العصف الذهني لحل المشاكل أيضًا. العصف الذهني العكسي مفيد عندما يعرف الفريق المشكلة ولكن ليس الحل. يساعد ذلك على استكشاف الأسباب المختلفة التي يمكن أن تحدث المشكلة ثم سرد طرق حلها.

مخططات التدفق

يصور المخطط الانسيابي العمليات - سواء كانت رحلة العميل أو خط أنابيب البيانات التقنية. فهو يساعد على رسم خريطة لكل خطوة في العملية، إلى جانب اتجاه التدفق والفروع. المخططات الانسيابية مفيدة للعمليات المعقدة ذات نقاط القرار المتعددة.

رسم خرائط المفاهيم

قم بتقسيم المفاهيم المعقدة إلى مهام سير عمل يمكن التحكم فيها باستخدام قالب لوحات بيضاء لتخطيط المفاهيم من ClickUp

تُستخدم خريطة المفاهيم لتبسيط الأفكار المعقدة. فهي تساعد على تجزئتها إلى أجزاء أصغر ورؤية كيف تتحد هذه الأجزاء لتكوين الكل.

على سبيل المثال، إذا كنت تستكشف مفهوم تصميم قاعدة البيانات لمنتجك التالي، يمكنك تضمين مفاهيم فرعية مثل الجداول والعلاقات وجودة البيانات، وتقسيمها إلى معلمات تحددها.

مصفوفات 2×2

مصفوفة 2×2 هي أداة شائعة لدعم القرار تستخدمها فرق العمل والقادة. في مصفوفة 2×2، يمكنك رسم الخيارات/الحالات وتحديد أولويات الأفكار الإبداعية بفعالية. المصفوفة مصفوفة أيزنهاور على سبيل المثال، هي مصفوفة شائعة وتحدد المهام على أساس الاستعجال والأهمية. يمكنك تحديد أولويات المهام على مصفوفة 2×2، كما هو موضح أدناه.

اللوحات المزاجية

تُستخدم اللوحات المزاجية عندما يلعب العنصر المرئي دورًا أكبر بكثير من أي شيء آخر. وهي عادةً لا تتعلق باتخاذ إجراء محدد بقدر ما تتعلق بإيجاد الإلهام أو الإحساس المناسب للمشروع.

على سبيل المثال، يستخدم المهندسون المعماريون لوحات المزاج كنقاط انطلاق لتصميم المساحات. ويستخدم المصممون المرئيون/مصممو واجهة المستخدم لوحات المزاج لتحديد أنماط الألوان والأيقونات والرسوم التوضيحية والطباعة وما إلى ذلك. وتستخدم فرق إدارة الفعاليات لوحات المزاج لتحديد السمات. إليك بعضاً منها قوالب لوحة المزاج ClickUp Mood Board لتستوحي منها

اجمع الإلهام والأفكار في مكان واحد ملون

لوحات الرؤية

لوحة الرؤية هي تصور لنهاية اللعبة. بالنسبة لفريق المنتج، قد تكون هذه اللوحة تصوراً لما قد يبدو عليه المنتج المكتمل أو الأهداف التي سيتم تحقيقها.

قد تجمع لوحة رؤية تجربة المستخدم صوراً تمثل شعور المستخدمين عند استخدام المنتج. تقدم ClickUp العديد من قوالب لوحة الرؤية لتختار من بينها.

ما هي فوائد استخدام لوحات الأفكار؟

عندما يكون لدى فرق العمل الكثير من الأفكار والخواطر التي تدور في رؤوسهم دون توجيه أو عمل، فإن لوحة الأفكار توفر لهم منصة إطلاق مثالية. فهي تلتقط الأفكار الجيدة وتبسطها لجعلها قابلة للتنفيذ. وإليك الطريقة.

الأفكار الجامحة

عندما يقوم الجميع بطرح أفكارهم على لوحة الأفكار، فمن المرجح أن تواجه بعض الأفكار المبتكرة. هذا أمر مهم لأنه يشجع أعضاء الفريق على التفكير بشكل جذري، واستكشاف الحلول التي تعتبر متهورة.

وعلى الرغم من أنك قد تنفذها كلها أو لا تنفذها كلها، إلا أنها تمنح الفريق حرية التفكير خارج الصندوق.

التعاون الفعال

تحتاج المشاكل المعقدة إلى أفكار وحلول جذرية ولكن أيضًا إلى طريقة بسيطة لتنظيمها وتنفيذها. لوحة الأفكار هي أيضًا تطبيق تعاون

لتمكين الفرق من تجميع الأفكار وتقييمها ومشاركة الملاحظات ومناقشة الاحتمالات واستكشاف المتطلبات والتبعيات وتعيين المهام وتحمّل المسؤوليات كل ذلك في مكان واحد.

يقوم بكل ذلك بشكل مرئي، مما يعزز الفهم والتذكر.

إدارة أفضل للمشروع

تمنح لوحة الأفكار الجيدة مديري المشاريع أساسًا منظمًا وقابلًا للتطوير لتبسيط عملياتهم من أجل تسليم أسرع وتجربة أفضل للعملاء. A لوحة كانبان مثال ممتاز للوحة الأفكار المستخدمة في إدارة المشاريع.

وضوح الفكر

تسمح لوحات الأفكار الرقمية للفرق بتصور العلاقات والتبعيات. وهذا يساعد على توضيح الفكرة وقياس الجدوى والتخطيط للطوارئ.

على سبيل المثال، كاتب لديه فكرة لإنشاء كتاب إلكتروني حول استخدام برنامج إدارة المشاريع للوكالات الإبداعية. ويتطلب ذلك وضع الخطوط العريضة والكتابة والتحرير والتصميم المرئي والصفحة المقصودة وإدارة علاقات العملاء وتوزيع وسائل التواصل الاجتماعي وخطط مشاركة العملاء.

من خلال العصف الذهني على لوحة الأفكار الخاصة بهم، يمكن لمديري المشاريع:

رسم خريطة لسير العملية بأكملها

تحديد المهارات اللازمة لتنفيذ ذلك

تقسيمها إلى مهام/مسؤوليات وتعيينها لأعضاء الفريق

تحديد جدول زمني استناداً إلى الجهد المطلوب في كل مرحلة

مناقشة التبعيات وتوحيد أعضاء الفريق

تتبع التقدم المحرز

بناء مهام سير عمل قابلة للتكرار للمستقبل

قاعدة المعرفة المحدثة

تحتوي كل جلسة عصف ذهني على ثروة من النقاشات المعرفية - حيث تغذي النقاشات حول سبب اختيار بعض الأفكار أو رفضها كيفية اتخاذ القرارات في المؤسسة.

تقدم لوحات الأفكار السابقة أطر عمل ومخططات للمشاريع المستقبلية. وهي عبارة عن سجلات للتفكير التنظيمي والأفكار المفضلة تقنيات التفكير .

تساعد أرشفة لوحات الأفكار السابقة على التعلم والتطوير للموظفين الجدد، وإنشاء أصول ذاتية الخدمة دون أي جهد إضافي. من السهل أيضًا مشاركة لوحة الأفكار الافتراضية داخل المؤسسة.

إليك كيف يمكنك البدء باستخدام لوحة الأفكار

كيف تصنع لوحة أفكار؟

كل ما تحتاجه لصنع لوحة أفكار هو مساحة فارغة وقلم. يمكن أن تبدأ بلوحة بيضاء أو لوحة الحامل أو قطعة من الورق.

ومع ذلك، يمكن للسبورة الرقمية المزودة بميزات مصممة خصيصًا لهذا الغرض أن ترفع من مستوى أفكارك إلى مستوى العمل دون عناء. ولكن أولاً

1. تحديد الغرض

كما تفعل في أي جلسة عصف ذهني، حدد الغرض، وحدد جدول أعمال الاجتماع. يمكنك أن تجعل هذا مفصلاً كما تريد، ولكن قم بتضمين ما يلي:

ما الذي تسعى إلى تحقيقه؟ على سبيل المثال، اكتب موجز التصميم لتغيير العلامة التجارية

من هم المشمولون؟ على سبيل المثال، مدير العلامة التجارية ومدير المنتج والمصمم

ما هي الأصول التي لديك بالفعل؟ على سبيل المثال، الشعار الحالي، ودليل العلامة التجارية، وملاحظات العميل

ما أهمية ذلك؟ سيساعد هذا في حشد الفريق نحو عمل هادف مع مشاركة أفضل

2. اختيار برنامج لوحة أفكار رقمية

قم بتحويل أفكارك إلى مهام على ميزة ClickUp Whiteboard

اختر أداة مثل ClickUp Whiteboard وهي مصممة خصيصًا للفرق من أجل التعاون والتفكير واتخاذ الإجراءات. وهو يوفر:

الوصول إلى أعضاء الفريق عن بُعد

مرونة في إضافة العناصر مع لوحة كبيرة

سهولة ربط/إعادة ترتيب العناصر بناءً على تقدم المحادثات

قابل للتحرير للتحديث في الوقت الفعلي، مع ميزات لسحب وإسقاط العناصر حسب الحاجة

قابل للتكيف مع إمكانيات لإضافة ملاحظات/تعليقات وربط المستندات/المهام الحالية

قابلة للمشاركة مع إمكانية التحكم الصريح في الوصول

قابل للتخصيص مع القدرة على الرسم والكتابة وإضافة الأشكال وحتى إضافة الرموز التعبيرية، إذا أردت

بمجرد اختيارك لـ أفضل برامج السبورة البيضاء ودعوة أعضاء الفريق إليها، فأنت جاهز للبدء.

3. اختر قالباً

لا تدع لوحة فارغة تخيفك. لتنظيم جلسة العصف الذهني الخاصة بك وقيادتها بفعالية، فإن قالب لوحة الأفكار سيخدمك بشكل أفضل. على سبيل المثال، تقدم ClickUp Whiteboard قوالب لمخططات التدفق، ورسم خرائط المفاهيم، واجتماعات الاستعداد، واستعراضات إعادة النظر، والعصف الذهني العكسي، والكتابة الذهنية.

لشيء أكثر تحديدًا، فكّر في قالب لوحة الأفكار من ClickUp، والذي يوفر مرونة كاملة مع حالات مخصصة، وحقول مخصصة، وطرق عرض مخصصة، وميزات أخرى لإدارة المشروع.

قالب لوحة الأفكار من ClickUp

4. دعوة أفكار الفريق

إذا كنت تستخدم لوحة أفكار عبر الإنترنت بشكل متزامن، قم بدعوة أعضاء الفريق إلى مكالمة هاتفية وأطلعهم على التوقعات من الاجتماع.

من المفيد أيضًا تعيين مالك يمكنه تجميع الأفكار ومشاركتها وإدارة اللوحة والتحكم في فوضى رسم الجميع على اللوحة في وقت واحد.

الآن قم بدعوة الجميع لتقديم أفكارهم. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن أفكار حول اسم منتجك التالي، اطلب من الجميع لصق ملاحظات لاصقة على لوحة الأفكار الرقمية. وإذا كنت تخطط لفعالية ما، فيمكن لفريقك لصق صور فوتوغرافية لإلهامهم.

5. فكر في الأفكار

لكي تنجح فكرة الصعود على متن الطائرة الخاصة بك، من الضروري النظر بعناية في كل فكرة على حدة باحترام. وهذا يشجع الفرق على مشاركة أفكارهم دون خوف من التعرض للسخرية. لذا، قم بمراجعة كل فكرة وإبداء الملاحظات عليها.

قم أيضًا بدعوة أعضاء الفريق للبناء على أفكار بعضهم البعض لتقويتها. اجمع بين الأفكار المتشابهة وقم بتنظيمها بشكل هادف.

6. نظّم الأفكار على لوحة الأفكار على الإنترنت

الآن، قم بتنظيمها بناءً على غرضك باستخدام أي مما يلي تقنيات التصور .

مصفوفة 2×2: إذا كنت تستخدم لوحة الأفكار لتطوير ميزات العصف الذهني، يمكنك رسم التكلفة المنخفضة/العالية على المحور X والجهد على المحور Y. يمكنك بعد ذلك استخدام ذلك لتحديد أولويات المهام.

لوحة كانبان: إذا كنت تستخدم لوحة الأفكار للتخطيط للسباق السريع، يمكنك وضعها على لوحة كانبان مع أعمدة في "ما يجب القيام به" و"القيام" و"المنجز" لتتبعها.

مخطط التدفق: إذا كنت تستخدم لوحة الأفكار لتخطيط عملية ما، يمكنك تحويلها إلى مخطط انسيابي من خلال رسم الروابط والتبعيات بينها.

بمجرد تحويل الفكرة إلى مهمة، غالبًا ما ينسى مديرو المشاريع هذا الأمر. وهذا خطأ. يمكن أن تكون لوحة الأفكار هدية تستمر في العطاء من خلال التركيز على إدارة الأفكار الممارسات. من خلال تنظيم الأفكار السابقة وأرشفتها بشكل مدروس، يمكن للمؤسسات أن توفر على فرق العمل عناء توليد أفكار جديدة بشكل متكرر.

7. اجعلها قابلة للتنفيذ

بمجرد الانتهاء من العصف الذهني والاتفاق على الأفكار، حان الوقت لجعلها قابلة للتنفيذ. يمكنك الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ من خلال إنشاء المهام مباشرةً من اللوحات البيضاء. يمكنك إضافة سياق لهذه المهام عن طريق الربط بالملفات والمستندات والمزيد.

فكّر بشكل أفضل ونفّذ بشكل أسرع مع سبورة ClickUp Whiteboards

تعتمد جميع أنواع العمل المعرفي بشكل كبير على أفكار الأشخاص. ومع ذلك، فإن الأفكار كثيرة. ما يميز الفرق الناجحة هو قدرتها على تبسيطها وتنفيذها باستمرار.

وتعد لوحة الأفكار أداة أساسية لتحقيق ذلك. كما ذكرنا، غالبًا ما تؤثر الأداة التي تستخدمها للتفكير كفريق على عملية التفكير الخاصة بك. اختر الأداة التي تتناسب مع عملياتك الحالية ولا تنتهي بمجرد التفكير.

تم تصميم ClickUp Whiteboards لجعل تعاون الفرق على الأفكار والانتقال إلى التنفيذ دون عناء. جرّب ClickUp مجاناً اليوم . فكّر بوضوح وانتقل إلى التنفيذ بسرعة.