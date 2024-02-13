10 نماذج مجانية لتحليل الفجوات في ClickUp و Excel و Word

يُطلق على تحليل الفجوة العديد من الأسماء - متتبع الكفاءة أو تقييم الاحتياجات أو تحليل التباين.

من خلال فهم مكان وجود الفجوات في النظام، يمكن للمؤسسات اتخاذ خطوات لسد الفجوة والاقتراب من تحقيق أهدافها. توفر نماذج تحليل الثغرات طريقة سهلة للشركات لاكتساب نظرة ثاقبة حول ما يحتاج إلى تحسين وتطوير استراتيجيات للنجاح.

كما يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لما يلي تخطيط تغييرات العملية أو تطوير منتجات وخدمات جديدة. مع نماذج تحليل الثغرات، تمتلك الشركات أداة فعالة لتتبع التقدم المحرز وضمان المساءلة طوال العملية.

قد يبدو الأمر وكأنه مهمة شاقة مصممة لوكلاء التغيير مثل محللي الأعمال للتعامل معها. ولكن مع قوالب تحليل الثغرات، يكون أي شخص مستعدًا لاتخاذ خطوات أساسية في الاستراتيجية والمنتج والأفراد و تحسينات في العمليات !

لقد قمنا بتجميع قائمة من قوالب تحليل الفجوات في ClickUp، وهي أداة إنتاجية شاملة تسهّل على الفرق والشركات في مختلف المجالات تقديم الملاحظات والتواصل والعمل جنباً إلى جنب. ولكننا قمنا أيضًا بتضمين أفضل قوالب تحليل الفجوات في Excel وWord للنظر فيها!

ما هو قالب تحليل الفجوة؟

بالنسبة للسياق، تحليل الفجوة هو عملية تحديد وتقييم الاختلافات بين الأداء الفعلي لأصول المؤسسة وحالتها المرغوبة.

يحلل نموذج تحليل الفجوات المشاكل المعقدة لاتخاذ قرارات مستنيرة وبناء خطط قابلة للتنفيذ وزيادة الإنتاجية.

مع نمو مؤسستك - حيث يتم ترقية الموظفين، وترتفع مؤشرات الأداء الرئيسية للأقسام، و استنزاف الموارد الداخلية

عبر تتالي اكتشف قوالب تحليل SWOT !

ما الذي يجعل قالب تحليل الفجوة جيدًا؟

يدعم قالب تحليل الفجوات الجيد أنواعًا مختلفة من المحتوى، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط، لسرد القصة كاملة. يجب أن يكون مرنًا لأي مساهم في التحليل لإضافة العناصر أو إزالتها بسهولة بحيث يحتوي تحليلك على البيانات التي تدعم بحثك.

من الممكن تمامًا الاستغناء عن قالب تحليل الفجوات، ولكن يجب أن تحتفظ بالوقت الذي تقضيه في إعداد التحليل من أجل عمل التحليل الفعلي:

الحالة الراهنة : تحديد نقاط الألم الفعلية في عملك والمجالات التي تحتاج إلى تحسين

: تحديد نقاط الألم الفعلية في عملك والمجالات التي تحتاج إلى تحسين الحالة المرغوبة : تحديد إمكانات عملك وتصور حالتك المستقبلية نحو تحقيق أهدافك الفجوة : فهم مجالات التحسين وفرص التعلم

: تحديد إمكانات عملك وتصور حالتك المستقبلية نحو تحقيق أهدافك خطة العمل : إعادة مواءمة أهدافك مع حالتك الحالية وحالتك المرغوبة والفجوة التي تريدها لإنشاء خطة عمل لعملك

تأتي قوالب تحليل الفجوات في تنسيقات مختلفة - مستندات، وقوائم، وجداول - وكلها أدرجناها في تقريرنا عن القوالب. إنها تسرّع عملية الإنشاء وتساعد في تنظيم المعلومات في فئات منظمة حتى يتمكن الجمهور من فهم البيانات دون التباس.

10 قوالب تحليل الفجوة

1. قالب تحليل الفجوة ClickUp

ارسم الثغرات الموجودة وخطط العمل على لوحة ClickUp البيضاء

أدوات التخطيط الاستراتيجي في نموذج تحليل الفجوة في ClickUp سيساعد في تمثيل تفكير المجموعة ودفع المحادثات بشكل أفضل! يمكن للجميع البناء على مساهمات بعضهم البعض في بيئة منخفضة الضغط.

هذه الطريقة الملائمة للمبتدئين ClickUp Whiteboard يغطي القالب أي مجالات تركيز استراتيجية - السياسات أو الأرباح أو المنتجات أو العمليات - لتحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ. إن مرونة هذا القالب (لوحة لا نهائية) تمنح الفريق مساحة لتطوير فهم شامل للثغرات التي تعترض طريق تحقيق مجال التركيز لإمكاناته الكاملة.

استخدم هذه القوالب البسيطة انقر فوق نصائح القوالب لتسريع عملية تحليل الفجوات:

خصص السبورة بالمجالات الرئيسية الأربعة لإطار عمل تحليل الفجوات: الحالة الراهنة، والحالة المرغوبة، والثغرات، وخطط العمل

قم بدعوة أعضاء الفريق مجانًا للتعاون (الضيوف متاحون على أي خطة ClickUp )

تضمين ملفات أو روابط مواقع الويب أو الوسائط ذات الصلة لتوفير السياق

إضافة كتل نصية ملونة أو ملاحظات لاصقة للمحتوى الخاص بك تحميل هذا القالب ### 2. قالب تحليل فجوة المهارات في أولويات ClickUp

تنظيم الأولويات لتشكيل خطة عمل لتحليل الفجوة في قائمة ClickUp

يبدأ تحديد أولويات المهارات بتقييم فجوة المهارات الموجودة حاليًا لدى كل موظف. يمكنك القيام بذلك من خلال تدقيق المهارات، وبمجرد اكتمال ذلك، يمكنك تحديد المهارات التي تتطلب مساعدة فورية حسب الأولوية.

إلى جانب تقييمك، قم بتصنيف مهامك حسب الأولوية لمعرفة المهام الأكثر أهمية في سير عملك وأضف تقديرات الوقت للتخطيط وفقًا لذلك.

من السهل القيام بذلك باستخدام قالب تحليل فجوة المهارات في أولويات ClickUp ! يُظهر لك قائمة بجميع أعضاء الفريق مجمعة حسب الأولويات مع القسم، واسم المهارة، والتقييم، والدرجة الإجمالية، والدرجة المستهدفة، وخطوات العمل، والفجوة، ومستوى الأولوية.

هناك أربعة مستويات للأولوية في ClickUp: عاجلة، عالية، عالية، عادية، منخفضة. إن كيفية تعريفك واستخدامك لكل أولوية في تحليل فجوة المهارات هو اختيارك! فيما يلي معايير الأولوية القياسية للإلهام:

عالية : هذه هي أهم فجوات المهارات التي تتطلب اهتمامك الآن

: هذه هي أهم فجوات المهارات التي تتطلب اهتمامك الآن عالية : ثغرات المهارات مع تاريخ استحقاق مقترح لإكمالها بحلول

: ثغرات المهارات مع تاريخ استحقاق مقترح لإكمالها بحلول عادية : ثغرات المهارات التي تتطلب اهتمامك الآن: ثغرات المهارات التي يمكنك معالجتها في الوقت الذي يناسبك

: ثغرات المهارات التي تتطلب اهتمامك الآن: ثغرات المهارات التي يمكنك معالجتها في الوقت الذي يناسبك منخفضة: ثغرات المهارات التي قد لا تستغرق وقتاً طويلاً: ثغرات المهارات التي قد لا تستغرق وقتاً طويلاً لإكمالها أو قد لا تكون مطلوبة على الفور تحميل هذا القالب ### 3. قالب تحليل فجوة المهارات في قسم ClickUp

اجمع بيانات من كل قسم لتقييم فجوات الأداء في قائمة ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على فجوات المهارات كفريق عمل كامل، فانتقل إلى عرض قائمة الأقسام في قالب تحليل فجوة المهارات في ClickUp! ستساعدك هذه الأداة على تقييم خبرات موظفيك الحاليين وتجاربهم لتحديد المهارات اللازمة لـ فريق عمل عالي الأداء .

استخدم هذا النموذج للبحث اتجاهات التوظيف في الصناعة وجمع التعليقات من فريقك والقيادة التنفيذية. بمجرد الانتهاء من هذه يتم تحديد المهارات المحددة يمكنك مقارنتها مع المهارات الموجودة وتحديد مبادرات التوظيف أو التدريب لسد تلك الثغرات.

من خلال تخصيص الوقت الكافي لتحديد أولويات المهارات، يمكن للمؤسسات أن تضمن أنها في وضع جيد لتحقيق النجاح اليوم وفي المستقبل!

تعلم كيف تدريب الموظفين وتطويرهم **_يمكن أن يساعد في تحقيق الأرباح.... تحميل هذا القالب

4. نموذج تحليل فجوة المهارات ClickUp

تحديد الفجوات حسب نوع المهارة في قائمة ClickUp

يحلل تحليل فجوة المهارات مهارات القوى العاملة الحالية في المؤسسة مقارنة بالمهارات المطلوبة لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية. يحدد هذا النوع من التقييم الثغرات في المهارات التي يجب معالجتها لكي تتمكن المؤسسة من المضي قدمًا في تحقيق أهدافها التجارية.

وبمجرد تحديد الثغرات في المهارات، يمكن للمؤسسات أن تقدم للموظفين برامج تدريبية وفرص تعلم أخرى لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يحتاجونها. قد تقوم المؤسسات أيضًا بتعيين موظفين إضافيين يتمتعون بالمهارات المطلوبة أو الاستعانة بمصادر خارجية للعمل عند عدم توفر الخبرة داخليًا - أو إذا كانت الفرق في سعة عبء العمل .

استخدم نموذج تحليل فجوة المهارات ClickUp للمساعدة في تجميع جميع أعضاء فريقك مصنفين حسب نوع المهارة مع قسمهم واسم المهارة وتقييمهم وإجمالي الدرجات والدرجة المستهدفة وخطوات العمل والفجوة ومستوى الأولوية. تُعد الدرجة المستهدفة افتراضيًا 0 هي الأقل و25 هي الأعلى، ولكن يمكنك تخصيص هذه الدرجة حسب تفضيلاتك!

تعرف على كيفية إدارة عملية تخطيط السعة ! تحميل هذا القالب

5. قالب تخطيط مهارات ClickUp

سد الثغرات باستخدام نظام تخطيط المهارات في ClickUp

تخطيط المهارات هي عملية تُستخدم لتحديد المهارات والثغرات المعرفية داخل المؤسسة أو القوى العاملة. من خلال تقييم مهارات الأفراد، يمكن للمؤسسات اكتساب نظرة ثاقبة على قدرات موظفيها لسد الفجوات في المهارات والمعرفة. ينطوي تخطيط المهارات على تحليل المهارات والقدرات والمؤهلات مقابل متطلبات الوظيفة وتحديد التناقضات.

يساعد تخطيط المهارات أيضًا المؤسسات على زيادة الإنتاجية من خلال ضمان ملاءمة الموظفين لأدوارهم وإتاحة الفرص لهم أداء أفضل أعمالهم . عندما يتمتع الموظفون بالمهارات المناسبة لأدوارهم، فإن ذلك يشجع على التعاون بين الفرق، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات, تحسين الموارد وتحسين الأداء التنظيمي العام

إن قالب تخطيط مهارات ClickUp يحتوي على حقول مخصصة منسقة مسبقًا لبدء تصنيف مهارات فريقك: القيادة، والتواصل، وإدارة الوقت، وحل المشكلات، ومهارات الكمبيوتر، وتحليل البيانات،

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، وإدارة المشاريع. تحميل هذا القالب المكافأة:

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6. انقر فوق نموذج تخطيط المهارات الفنية

استخدام التسلسل الهرمي للتوظيف لتعيين مهارات أعضاء الفريق في ClickUp

مع التقدم التكنولوجي المتسارع، قد يكون من الصعب على الشركات والأفراد مواكبة أحدث المهارات اللازمة للبقاء في المنافسة. تُعد المهارات التقنية ضرورية للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات في العالم الرقمي، ويُعد فهم المهارات المطلوبة للنجاح اليوم أمراً أساسياً لتجاوز فجوة المهارات بفعالية.

انتقل إلى طريقة عرض القائمة الفنية في طريقة عرض قائمة قوالب تعيين المهارات في ClickUp وأضف تقييماتك لكل موظف مجمعة حسب مستوى الوظيفة: مستوى المبتدئين، والمستوى المتوسط، والمستوى الأعلى، والمستوى التنفيذي. تحميل هذا القالب

7. قالب مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات ClickUp

احصل على فهم شامل للمهارات الموجودة في الفريق

تسعى الشركات باستمرار للبقاء في الطليعة وتحتاج إلى موظفين يتمتعون بالمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات في هذا المجال - وتدريب الأقسام الأخرى في المؤسسة على أفضل الممارسات التقنية والأمن.

إن نموذج مصفوفة مهارات تكنولوجيا المعلومات ClickUp مثالي لفرق تكنولوجيا المعلومات من أي مجال وحجم لإدارة وتخطيط وتتبع مهارات تكنولوجيا المعلومات الحالية والمفقودة. يأتي القالب بأربع طرق عرض منسقة مسبقًا يمكنك تخصيصها:

عرض قائمة مصفوفة اللغة: المهارات مجمّعة حسب نوع المهارة، مع تصفيتها حسب مهارات اللغة

عرض قائمة مصفوفة تطوير الويب: عرض المهارات مجمعة حسب نوع المهارة، مصفاة حسب مهارات تطوير الويب

عرض جدول الملخص الكلي: البيانات المتوفرة في هذا النموذج، مرتبة حسب نوع المهارة

عرض لوحة المهارات: المهام مجمعة حسب نوع المهارة تحميل هذا القالب ### 8. نموذج مصفوفة المهارات العامة لـ ClickUp

قم بتعيين مهارات وخبرات الموظفين بصريًا على شبكة في ClickUp

مصفوفة المهارات، والمعروفة أيضًا باسم جرد المهارات هو أداة تُستخدم لتقييم وتتبع مهارات الفرد أو الفريق. وهي تمثل بصريًا مؤهلات الموظفين ومهاراتهم وقدراتهم فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة لأداء أدوار وظيفية محددة. إنها أداة مرجعية للمديرين لتقييم الفجوات في مهارات الموظفين وتخطيط الدورات التدريبية وفقًا لذلك.

وعلاوة على ذلك، فهي تساعد أصحاب العمل على مواءمة موظفيهم مع أهداف العمل المختلفة بشكل أكثر فعالية من خلال ضمان إكمال الأفراد لجميع المهام ذات الصلة بكفاءة.

تشتمل مصفوفة المهارات العامة في ClickUp على مقياس أسطورة يمكنك استخدامه كنقطة بداية في تحليل فجوات المهارات:

4 : خبير

: خبير 3 : متوسط

: متوسط 2 : متوسط

: متوسط 1: أساسي تحميل هذا القالب ### 9. قالب إكسل لتحليل الفجوة

عبر سومكا للوهلة الأولى، قد يبدو قالب تحليل الفجوات هذا مربكًا، لكن هيكله وتصميمه المنجز لك سيساعدك على تحديد أهدافك وغاياتك لأي عملية تحليل للفجوات!

الميزات الرئيسية في هذا القالب هي

جدول لتفصيل المهام والأهداف والحالة الراهنة والحالة المرغوبة والإجراءات التصحيحية

تقسيم حالة الأولوية ومخططات بيانية للأولوية مقابل الفجوة لتحديد مستويات الأولوية العالية والمتوسطة والمنخفضة تنزيل هذا النموذج ### 10. قالب تحليل الفجوة في مايكروسوفت وورد

عبر مختبر القالب تم تصميم قالب تحليل الفجوات هذا في Word خصيصًا لتقييمات البرامج. على الرغم من أنه ليس قالبًا مصممًا ليكون مستندًا عمليًا (مثل تسجيل المهام أو الملاحظات)، إلا أنه يمكنك تبديل نص العنصر النائب بسرعة بالمحتوى الخاص بك، وإجراء بعض التعديلات اللونية ومشاركته مع القيادة التنفيذية.

يحتوي القالب على ثلاثة أعمدة أساسية: الحالة الحالية، والهدف، وتحليل الفجوة. في الأسفل، توجد مساحة لبيان النقاط البارزة.

قبل استخدام قالب الصفحة الواحدة ، نوصيك باستخدام قالب ClickUp لإجراء العمل في تحليل الفجوات. لذا دعنا نتعرف على كيفية إجراء تحليل الفجوات! قم بتنزيل هذا القالب

كيفية إجراء تحليل الفجوة

تم توضيح مهمتك.

قم بإجراء تحليل الفجوة للإجابة على السؤال: _ لماذا لا نحقق أهدافًا محددة، وما هي خطة العمل؟

حسنًا، هذان سؤالان، لكن هذا الدليل التفصيلي سيساعدك في الإجابة على كلا السؤالين!

الخطوة 1: تحديد أهداف واضحة

من الضروري تحديد أهداف وغايات واضحة قبل البدء في تحليل الفجوات. تهدف هذه المرحلة إلى سرد ما تأمل المنظمة في تحقيقه بالضبط في النهاية، وهذا سيوفر معيارًا للمقارنة لاحقًا في العملية.

الخطوة 2: تقييم الأداء الحالي

في هذه الخطوة، من الضروري تقييم مدى جودة أداء المنظمة مقارنة بأهدافها المرجوة. ويشمل ذلك جمع البيانات من مصادر متعددة، مثل استبيانات آراء العملاء، وعمليات التدقيق الداخلي، والتقارير المالية. بعد ذلك، يجب عليك تقييم هذه البيانات مقارنةً بالمعايير أو المعايير المحددة لأغراض المقارنة.

الخطوة 3: تحديد الأسباب الجذرية للمشاكل

بمجرد جمع جميع البيانات ذات الصلة وتحليلها، حان الوقت لتقييم أي مشاكل قائمة تمنع المؤسسة من تحقيق أهدافها. يساعد تحليل كل من نقاط القوة والضعف في هذه المرحلة على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو مزيد من التطوير داخل المنظمة، مثل العمليات أو الأنظمة أو الموارد, والتي يمكنك معالجتها لاحقًا في العملية.

استفد من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/root-cause-analysis-templates// قوالب تحليل الأسباب الجذرية* %/%href/_

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الخطوة 4: وضع أهداف SMART

بعد تحديد المجالات المحتملة للتحسين، ضع أهدافًا محددة قابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا ( SMART ) الأهداف التي ستساعد في تحقيق مستويات أعلى من الأداء من خلال مبادرات التخطيط الاستراتيجي التي يمكن تحقيقها في غضون مواعيد نهائية أو جداول زمنية محددة.

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي في ClickUp

الخطوة 5: وضع خطة عمل

بعد وضع أهداف محددة وغايات قابلة للقياس، ضع خطة عمل توضح الحلول بالتفصيل. تتضمن هذه الخطة استراتيجية اتصال والتواصل مع أي من أعضاء الفريق الرئيسيين الضروريين لإجراء التغييرات بسلاسة.

الخطوة 6: مراقبة التقدم المحرز وتقييم النتائج

بمجرد اكتمال التنفيذ، قم بمراقبة التقدم المحرز بشكل دوري مقابل المعايير والأهداف المحددة مسبقًا. إن مفتاح النجاح على المدى الطويل هو التقييم الفعال لفعالية التغييرات مع تقييم النتائج المحققة بشكل منتظم وبشكل مستمر.

بعد الانتهاء من هذه العملية، يمكنك أن تختتم بثقة عملية تحليل الفجوات بنجاح!

من المستفيد من استخدام نموذج تحليل الفجوات؟

قالب تحليل الفجوات هو أداة قيّمة يمكن أن تفيد أي شخص يتطلع إلى تقييم وضعه الحالي وتحديد مجالات التحسين. وهذا يجعله مفيدًا لمجموعة واسعة من الأفراد والشركات والمؤسسات. تحقق من هذه النماذج لمعرفة ما إذا كان بإمكانها مساعدتك في الوصول إلى أهدافك:

المسوقون: سواء كنت صاحب شركة صغيرة أو جزءًا من فريق تسويق، يمكن أن يساعدك نموذج تحليل الفجوات في تقييم استراتيجياتك التسويقية الحالية وتحديد مجالات التحسين. من خلال تحديد الثغرات في السوق المستهدفة أو الرسائل أو التكتيكات التي تستخدمها، يمكنك إنشاء خطة تسويق أكثر فعالية واستهدافًا.

مدراء المشاريع: قد يكون تتبع تقدم المشروع وتحديد العوائق المحتملة مهمة شاقة. يسمح نموذج تحليل الثغرات لمديري المشاريع بمقارنة مقاييس الأداء الحالية بالنتائج المرجوة، مما يسهل تحديد مجالات تصحيح المسار والتحسين.

وفر الوقت مع قالب تحليل الفجوات المجاني من ClickUp

يقلل قالب تحليل الثغرات في ClickUp من عائق الدخول لتجاوز المؤشر الوامض والوصول إلى مسار سريع لحلول قابلة للتنفيذ. ستوفر الوقت في تحليل المشاكل المعقدة لاتخاذ قرارات مستنيرة وبناء خطط قابلة للتنفيذ وزيادة الإنتاجية.

يُقدم ClickUp خطة مجانية للأبد مليئة بالميزات للتركيز على العمل المحرك للإبرة وتوفير يوم واحد في الأسبوع. أنشئ حسابًا اليوم !