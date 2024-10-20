أفضل 10 أدوات لإنتاجية البريد الإلكتروني في 2025

على الرغم من التقدم في تكنولوجيا الاتصالات، يظل البريد الإلكتروني جزءاً لا يتجزأ من حياتنا الشخصية والمهنية.

سواء لإرسال مستندات العمل المهمة، أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة، أو تلقي التحديثات من الشركات، يظل البريد الإلكتروني أحد أكثر أشكال التواصل الموثوقة والعالمية المبنية على بروتوكول مفتوح بحيث يمكن لحساب Gmail التعاون بسهولة مع حساب Outlook.

ومع ذلك، مع تدفق رسائل البريد الإلكتروني، من السهل أن يصبح صندوق الوارد لدينا مزدحمًا ومربكًا، مما يؤدي إلى تفويت المواعيد النهائية وضياع الرسائل وانخفاض الإنتاجية. من دون هذه الأدوات، يصبح البريد الإلكتروني غير قابل للاستخدام، وتبقى أنت تبحث عن بدائل البريد الإلكتروني . هذا هو مكان البريد الإلكتروني أدوات الإنتاجية في متناول اليد.

باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك تحويل صندوق الوارد الخاص بك إلى مركز إنتاجية مبسط. من جدولة رسائل البريد الإلكتروني إلى أتمتة المهام، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على البقاء على رأس بريدك الإلكتروني والتركيز على ما هو أكثر أهمية.

ستستكشف هذه المدونة 10 من أفضل أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني لاستخدامها في عام 2024. وقد تم تنسيق هذه الأدوات بعناية بناءً على فعاليتها وسهولة استخدامها وتوافقها مع مختلف مزودي خدمات البريد الإلكتروني لمساعدتك في اختيار الخيار الأفضل لعملك واحتياجاتك! 📧⚡️

ما هي أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني؟

تطبيقات إنتاجية البريد الإلكتروني هي تطبيقات برمجية مصممة لتحسين تجربة البريد الإلكتروني من خلال أتمتة المهام، وتحديد أولويات الرسائل، والتكامل مع تطبيقات الإنتاجية الأخرى و أدوات التواصل .

يمكن أن تساعدك تطبيقات إنتاجية البريد الإلكتروني في إدارة صندوق الوارد الخاص بك بشكل أكثر كفاءة، وتقليل الفوضى، و توفير الوقت مما يتيح لك التركيز على ما هو أكثر أهمية.

ما يميّز أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني عن عملاء البريد الإلكتروني التقليديين هو قدرتها على توسيع تجربة البريد الإلكتروني لتتجاوز مجرد إرسال الرسائل واستقبالها. ويمكنها أن تتكامل مع التقويم ومدير المهام وتطبيقات المراسلة وغيرها من الأدوات، مما يخلق سير عمل سلسًا يبسط مهامك اليومية.

فوائد تطبيق أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني هو أحد أشكال التواصل الأكثر استخداماً على نطاق واسع للأغراض الشخصية والمهنية على حد سواء. ومع ذلك، فإن الاعتماد على البريد الإلكتروني الأساسي فقط يمكن أن يؤدي إلى صناديق بريد وارد غير منظمة ومربكة، وتفويت المواعيد النهائية، وانخفاض الإنتاجية.

وهنا يأتي دور أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني.

باستخدام الأدوات المناسبة، يمكن أن يصبح البريد الإلكتروني أداة قوية لإدارة المهام والجدولة والتعاون مع الآخرين. في عالم مليء بالمشتتات والضوضاء، يمكن أن تساعدك أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني على التخلص من الفوضى والتركيز على ما هو مهم.

أفضل 10 أدوات لإنتاجية البريد الإلكتروني في 2024

1. كليك أب

الأفضل لإدارة المشاريع، والتعاون الجماعي، وإدارة البريد الإلكتروني

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي مصممة للفرق من جميع الأحجام في مختلف المجالات. يوفر مئات الميزات للمساعدة في إدارة عملك وتعزيز إنتاجيتك لإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل.

ما يجعل ClickUp واحدة من أفضل أدوات الإنتاجية المتوفرة اليوم هو قائمة الميزات الشاملة لإدارة المشاريع وأي حالة استخدام أخرى ومنصته القابلة للتخصيص بالكامل التي تتيح لأي فرد أو فريق أو مؤسسة بأكملها تهيئة ClickUp لتناسب احتياجاتهم الفريدة والمتنامية.

اختر من بين أكثر من 15 طرق العرض المخصصة لإعداد عملك وتصوره على طريقتك الخاصة، والحقول المخصصة لتخصيص كل جزء من مساحة عمل ClickUp، والحالات المخصصة لإنشاء سير عمل مبسط. يمكنك أيضًا استخدام ClickApps لتخصيص تجربة فريقك بالكامل في ClickUp.

ولتسهيل إدارة رسائل البريد الإلكتروني، تقدم ClickUp أداة البريد الإلكتروني, البريد الإلكتروني في ClickUp ، الذي يتيح لك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني ضمن المهام لجمع كل اتصالاتك في مكان واحد وتبسيط سير عملك.

ما عليك سوى دمج ClickUp مع مزود البريد الإلكتروني الخاص بك، مثل جيميل و التوقعات ، وابدأ في إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك دون مغادرة مكان عملك.

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني داخل ClickUp لتبسيط إدارة البريد الإلكتروني

إن ميزة البريد الإلكتروني في ClickUp، إلى جانب مئات الميزات التي تقدمها ClickUp، تجعل هذه الأداة فعالة تطبيق إدارة البريد الإلكتروني لكل مستخدم تعلم المزيد _حول كيفية ترقية بريدك الإلكتروني وإنتاجية فريقك باستخدام ClickUp!

أفضل الميزات

إدارة المهام : يسمح للفرق بإنشاء المهام والمهام الفرعية وتعيينها وتتبعها

: يسمح للفرق بإنشاء المهام والمهام الفرعية وتعيينها وتتبعها تتبع الوقت : إدارة وقت فريقك بشكل أكثر فعالية والبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافك

: إدارة وقت فريقك بشكل أكثر فعالية والبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافك إدارة المشاريع : يسمح للفرق بإنشاء وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد

: يسمح للفرق بإنشاء وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد التعاون : يتيح التعاون: تمكين التعاون والتواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق بغض النظر عن الموقع

: يتيح التعاون: تمكين التعاون والتواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق بغض النظر عن الموقع التكامل : يتيح التكامل: يتكامل مع آلاف التطبيقات، بما في ذلك Google Drive وSlack وGithub وHubspot وOneDrive وDropbox وحتى أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى

: يتيح التكامل: يتكامل مع آلاف التطبيقات، بما في ذلك Google Drive وSlack وGithub وHubspot وOneDrive وDropbox وحتى أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى أتمتة مخصصة : استخدم الأتمتة المدمجة مسبقًا أو خصص الأتمتة الخاصة بك لأتمتة المهام المتكررة والحفاظ على اتساق العمليات

: استخدم الأتمتة المدمجة مسبقًا أو خصص الأتمتة الخاصة بك لأتمتة المهام المتكررة والحفاظ على اتساق العمليات ClickUp AI للمساعدة في إنشاء نسخ البريد الإلكتروني، وطرح أفكار الحملات الإعلانية وأتمتة الردود

للمساعدة في إنشاء نسخ البريد الإلكتروني، وطرح أفكار الحملات الإعلانية وأتمتة الردود مفاتيح الاختصار واختصارات لوحة المفاتيح : استخدم مفاتيح الاختصار لتسريع التنقل عبر مساحة العمل الخاصة بك

: استخدم مفاتيح الاختصار لتسريع التنقل عبر مساحة العمل الخاصة بك مكتبة القوالب : الوصول إلى أكثر من 1,000 قوالب إنتاجية قابلة للتخصيص لكل فريق وحالة استخدام

: الوصول إلى أكثر من 1,000 قوالب إنتاجية قابلة للتخصيص لكل فريق وحالة استخدام تطبيق الهاتف المحمول : الوصول إلى ClickUp في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

: الوصول إلى ClickUp في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول إمكانيات التكامل: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل لدمج تطبيقاتك وجلب جميع أعمالك إلى مكان مركزي واحد

القيود

هناك منحنى تعليمي بسبب عدد الميزات المتاحة

التسعير

مجاني : يقدم ميزات أساسية لما يصل إلى 100 ميغابايت من السعة التخزينية ومستخدمين غير محدودين

: يقدم ميزات أساسية لما يصل إلى 100 ميغابايت من السعة التخزينية ومستخدمين غير محدودين غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا) شركة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات : الاتصال بالمبيعات تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 6,000 تقييم) جرّب ClickUp مجاناً ### 2. TextExpander

الأفضل لتوسيع النص والإنتاجية

تقليل الكتابة عن طريق توسيع الاختصارات القصيرة تلقائيًا إلى مقتطفات نصية كاملة الطول باستخدام TextExpander TextExpander هي أداة لتوسيع النص وإنتاجية البريد الإلكتروني مصممة لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت وزيادة الإنتاجية. وتتضمن ميزاته اختصارات لوحة المفاتيح، وتوسيع النص، والمقتطفات، وملء النماذج تلقائياً، والمجموعات المشتركة، وكلها يمكن أن تساعد المستخدمين على تبسيط سير العمل وتقليل الكتابة المتكررة. يتكامل TextExpander مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك Slack وGoogle Docs وMicrosoft Teams وجميع تطبيقات البريد الإلكتروني، مما يجعل من السهل استخدامه عبر مختلف المنصات والخدمات.

شاهد بعض الأمثلة على كيفية تحسين TextExpander لسير عملك: سواء كنت بحاجة إلى بيانات التعاطف مع خدمة العملاء , نصوص مكالمات البريد الإلكتروني الباردة للتوظيف أو ملاحظات ترحيبية بالموظف الجديد ، TextExpander قد غطت لك!

أفضل الميزات

مقتطفات : تمكين المستخدمين من تخزين وتنظيم المقتطفات النصية لسهولة الوصول إليها وإعادة استخدامها

: تمكين المستخدمين من تخزين وتنظيم المقتطفات النصية لسهولة الوصول إليها وإعادة استخدامها ملء النماذج : ملء النماذج تلقائيًا بالمعلومات الشائعة الاستخدام، مثل الاسم والعنوان

: ملء النماذج تلقائيًا بالمعلومات الشائعة الاستخدام، مثل الاسم والعنوان التخصيص : يسمح للمستخدمين بتخصيص المقتطفات وتخصيصها

: يسمح للمستخدمين بتخصيص المقتطفات وتخصيصها التكامل : يتكامل مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك Microsoft Outlook و Apple Mail و Slack و Google Docs و Microsoft Teams

: يتكامل مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك Microsoft Outlook و Apple Mail و Slack و Google Docs و Microsoft Teams القوالب : إنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بك بسهولة للرد بسرعة على رسائل البريد الإلكتروني للعملاء

: إنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بك بسهولة للرد بسرعة على رسائل البريد الإلكتروني للعملاء رائع لفرق المبيعات والتسويق: إعادة استخدام المحتوى نفسه بسرعة مرة أخرى دون إعادة كتابته يدويًا

القيود

بعض الميزات متاحة فقط مع الاشتراك المميز

قد يمثل منحنى التعلم لإعداد واستخدام المقتطفات المخصصة تحديًا لبعض المستخدمين

التسعير

فرد : 3.33 دولار لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 4.16 دولار لكل مستخدم شهريًا (تُدفع شهريًا) للميزات الأساسية ومقتطفات غير محدودة

: 3.33 دولار لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 4.16 دولار لكل مستخدم شهريًا (تُدفع شهريًا) للميزات الأساسية ومقتطفات غير محدودة الشركات : 8.33 دولارات لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا) أو 10.41 دولارات لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها شهريًا) للميزات المتقدمة و مشاركة الفريق حتى 9 مستخدمين

: 8.33 دولارات لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا) أو 10.41 دولارات لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها شهريًا) للميزات المتقدمة و مشاركة الفريق النمو: 10.83 دولارات لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا) أو 13.54 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لإدارة المستخدم المتقدمة ورؤى البيانات

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.7 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 50 تقييم)

3. ساين بوكس

الأفضل لإدارة البريد الإلكتروني بكفاءة

ترسل لك SaneBox تحديثات يومية حول ما تم فرزه وأنشطة البريد الإلكتروني الأخرى، حتى لا يفوتك أي شيء مهم SaneBox هو أداة إنتاجية للبريد الإلكتروني مصممة لمساعدتك على البقاء على رأس صندوق الوارد الفائض. تشمل ميزاته إدارة صندوق الوارد، والغفوة والتذكيرات وخدمة "عدم الإزعاج"، والتي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على تركيزك وتقليل التشتت إذا كان صندوق الوارد الخاص بك ممتلئاً.

أفضل الميزات

إدارة صندوق الوارد : ينقل رسائل البريد الإلكتروني غير المهمة من صندوق الوارد الخاص بك إلى مجلد منفصل لمراجعتها لاحقًا

: ينقل رسائل البريد الإلكتروني غير المهمة من صندوق الوارد الخاص بك إلى مجلد منفصل لمراجعتها لاحقًا حظر الإزعاج : يحظر جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة لفترة محددة من الوقت لتقليل تشتيت الانتباه

: يحظر جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة لفترة محددة من الوقت لتقليل تشتيت الانتباه SaneForward : يقوم تلقائيًا بإعادة توجيه أنواع محددة من رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى عنوان بريد إلكتروني أو خدمة أخرى

: يقوم تلقائيًا بإعادة توجيه أنواع محددة من رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى عنوان بريد إلكتروني أو خدمة أخرى SaneBlackHole : إلغاء الاشتراك من الرسائل غير المرغوب فيها النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية بنقرة واحدة

: إلغاء الاشتراك من الرسائل غير المرغوب فيها النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية بنقرة واحدة SaneAttachments : تحميل مرفقات البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى خدمات التخزين السحابية مثل Dropbox أو OneDrive أو Box أو Google Drive

: تحميل مرفقات البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى خدمات التخزين السحابية مثل Dropbox أو OneDrive أو Box أو Google Drive يعمل SaneBox بشكل رائع مع Google Workspace

القيود

سيحتاج الأشخاص الذين لديهم حسابات متعددة للبريد الإلكتروني إلى الباقة الأغلى ثمناً

SaneBox غير متوافق مع جميع مزودي خدمات البريد الإلكتروني

التسعير

Snack : 7 دولارات شهريًا أو 59 دولارًا سنويًا لحساب بريد إلكتروني واحد

: 7 دولارات شهريًا أو 59 دولارًا سنويًا لحساب بريد إلكتروني واحد الغداء : 12 دولارًا شهريًا أو 99 دولارًا سنويًا لحسابي بريد إلكتروني

: 12 دولارًا شهريًا أو 99 دولارًا سنويًا لحسابي بريد إلكتروني وجبة عشاء: 36 دولارًا شهريًا أو 299 دولارًا سنويًا لحسابات بريد إلكتروني غير محدودة

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.9 من 5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.9 من 5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.9 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4. جرامرلي

الأفضل لتحسين الكتابة وتصحيحها

استخدم Grammarly لمساعدتك في الكتابة الخالية من الأخطاء في Gmail وFacebook وTwitter وLinkedIn وأي تطبيقات أخرى Grammarly هو أداة تحسين الكتابة والتصحيح التي تساعدك على تحسين كتابتك من خلال تقديم اقتراحات نحوية وإملائية وأسلوبية. يتكامل Grammarly مع العديد من منصات الكتابة، بما في ذلك Microsoft Word ومحرّر مستندات Google ومتصفحات الويب، مما يسهل استخدامه عبر مختلف الأجهزة وأنظمة البريد الإلكتروني المستندة إلى الويب.

أفضل الميزات

التدقيق النحوي والإملائي : يتحقق من الأخطاء النحوية والإملائية في كتاباتك

: يتحقق من الأخطاء النحوية والإملائية في كتاباتك التحقق من الأسلوب : التحقق من الوضوح والدقة والنبرة في كتابتك

: التحقق من الوضوح والدقة والنبرة في كتابتك اقتراحات المفردات : يقترح كلمات وعبارات بديلة لتحسين كتابتك

: يقترح كلمات وعبارات بديلة لتحسين كتابتك الكشف عن الانتحال: التحقق من الانتحال وتقديم اقتراحات لإعادة الصياغة أو الاستشهاد بالمصادر

إحصائيات الكتابة : يوفر رؤى حول كتابتك، مثل عدد الكلمات ودرجة سهولة القراءة وطول الجملة

: يوفر رؤى حول كتابتك، مثل عدد الكلمات ودرجة سهولة القراءة وطول الجملة التكامل: يتكامل مع مختلف منصات الكتابة، بما في ذلك Microsoft Word ومحرّر مستندات Google ومتصفحات الويب

القيود

الميزات المتقدمة متاحة فقط مع الاشتراك المميز

قد يكون التكامل مع بعض منصات الكتابة محدوداً

التسعير

مجاني : التدقيق النحوي والإملائي الأساسي

: التدقيق النحوي والإملائي الأساسي قسط : 12 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 30 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) للتدقيق والميزات المتقدمة

: 12 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 30 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) للتدقيق والميزات المتقدمة حسابات الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (أكثر من 1200 تقييم)

: 4.6 من 5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 6,800 تقييم)

5. سبايك

الأفضل للدردشة الجماعية

يحول Spike رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى محادثات دردشة بسيطة وسهلة التنقل تبدو مثل سلسلة رسائل نصية سبايك هو أداة تواصل عبر البريد الإلكتروني وتعاون جماعي تعمل على تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى محادثات في الوقت الفعلي، مما يجعل التواصل أسرع وأكثر كفاءة. وتتضمن ميزاته الدردشة الجماعية، ومؤتمرات الفيديو، وإدارة قائمة المهام، والملاحظات، والدردشة المرئية، والتقويم المدمج، وكلها تساعد في تبسيط تعاون الفريق.

في حين أن الميزات المتقدمة متاحة فقط مع اشتراك مدفوع، يقدم Spike خطة أساسية مجانية لمن يتطلعون إلى تجربة الخدمة، مع خيارات ترقية متميزة لمن يتطلعون إلى التعمق في المنصة.

أفضل الميزات

البريد الإلكتروني التحادثي : يحول رسائل البريد الإلكتروني إلى محادثات في الوقت الفعلي، مما يسمح بتواصل أسرع وأكثر كفاءة

: يحول رسائل البريد الإلكتروني إلى محادثات في الوقت الفعلي، مما يسمح بتواصل أسرع وأكثر كفاءة دردشة جماعية : يتيح التعاون الجماعي بتنسيق يشبه الدردشة

: يتيح التعاون الجماعي بتنسيق يشبه الدردشة مؤتمرات الفيديو : يسمح بإجراء مكالمات الفيديو مباشرةً داخل التطبيق

: يسمح بإجراء مكالمات الفيديو مباشرةً داخل التطبيق إدارة المهام : يتضمن قائمة مهام مضمنة وميزات إدارة المهام

: يتضمن قائمة مهام مضمنة وميزات إدارة المهام الملاحظات : تتيح تدوين الملاحظات: يسمح بتدوين الملاحظات ومشاركتها بسرعة وسهولة داخل التطبيق

: تتيح تدوين الملاحظات: يسمح بتدوين الملاحظات ومشاركتها بسرعة وسهولة داخل التطبيق تكامل التقويم : يتكامل مع العديد من تطبيقات التقويم لسهولة الجدولة والتنظيم

القيود

الميزات المتقدمة متاحة فقط مع الاشتراك المميز

سبايك غير متوافق مع جميع مزودي خدمات البريد الإلكتروني

قد يستغرق التطبيق بعض الوقت ليتأقلم معه أولئك الذين اعتادوا على عملاء البريد الإلكتروني التقليدي

التسعير

أساسي : مجاني، مع ميزات محدودة

: مجاني، مع ميزات محدودة محترف للفرق الصغيرة: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا لعملاء المؤسسات (تُدفع شهريًا) للحصول على ميزات وتكاملات متقدمة

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.7 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 40 تقييم)

6. بوميرانج لـ Gmail

الأفضل لإنتاجية البريد الإلكتروني وجدولته

Boomerang يتيح لك تتبع ما إذا كان شخص ما يرد على رسالة بريد إلكتروني وتعيين تذكيرات بالرسائل المهمة بوميرانغ ل Gmail هي أداة إنتاجية وجدولة للبريد الإلكتروني تسمح لك بجدولة رسائل البريد الإلكتروني، وإيقاف رسائل البريد الإلكتروني الواردة مؤقتاً لتقليل التشتت في Gmail، وتعيين تذكيرات للمتابعة. تشمل ميزاته تنظيف صندوق الوارد، وإيصالات القراءة، وتكامل التقويم، مما يساعد على تبسيط صندوق الوارد وزيادة إنتاجيتك.

أفضل الميزات

إيقاف صندوق الوارد مؤقتاً : يوقف مؤقتاً رسائل البريد الإلكتروني الواردة لتقليل تشتيت الانتباه

: يوقف مؤقتاً رسائل البريد الإلكتروني الواردة لتقليل تشتيت الانتباه تذكيرات المتابعة : يذكرك بمتابعة رسائل البريد الإلكتروني المهمة التي لم تتلق ردًا عليها

: يذكرك بمتابعة رسائل البريد الإلكتروني المهمة التي لم تتلق ردًا عليها تنظيف صندوق البريد الوارد: يزيل رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية من صندوق الوارد الخاص بك ويؤرشفها لمراجعتها لاحقًا

القيود

Boomerang for Gmail متوافق فقط مع حسابات Gmail وحسابات Google Workspace

الأسعار

أساسي : مجاني، مع ميزات محدودة

: مجاني، مع ميزات محدودة شخصي : 4.98 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) للميزات والتكاملات المتقدمة

: 4.98 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) للميزات والتكاملات المتقدمة محترف : 14.98 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا) للميزات والتكاملات المتقدمة

: 14.98 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا) للميزات والتكاملات المتقدمة الممتاز: 49.98 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا) تشمل تكامل Salesforce/CRM

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 150 تقييمًا)

: 4.7 من 5 (أكثر من 150 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 150 تقييم)

7. أوتر

الأفضل للنسخ الصوتي إلى نص وتدوين الملاحظات

استخدام Otter.ia لنسخ الكلام إلى نص في الوقت الفعلي Otter.ai هي أداة لنسخ الصوت إلى نص وتدوين الملاحظات تسمح لك بنسخ التسجيلات الصوتية إلى نص في الوقت الفعلي. يمكن لهذه الأداة نسخ وإنشاء ملاحظات قابلة للبحث تلقائيًا لاجتماعاتك ومقابلاتك ومحاضراتك الدراسية وملاحظاتك الشخصية وغير ذلك الكثير.

أفضل الميزات

تحويل الصوت إلى نص : نسخ التسجيلات الصوتية إلى نص في الوقت الفعلي

: نسخ التسجيلات الصوتية إلى نص في الوقت الفعلي علامات الترقيم التلقائية : يضيف علامات الترقيم إلى عمليات النسخ لتحسين الدقة وسهولة القراءة

: يضيف علامات الترقيم إلى عمليات النسخ لتحسين الدقة وسهولة القراءة تحديد هوية المتحدثين : يحدد المتحدثين المختلفين في المحادثة من أجل سياق أفضل

: يحدد المتحدثين المختلفين في المحادثة من أجل سياق أفضل مزامنة عبر الأجهزة: مزامنة النسخ والملاحظات عبر أجهزة متعددة

القيود

الميزات المتقدمة متاحة فقط مع الاشتراك المميز

قد يواجه بعض المستخدمين مشاكل في دقة النسخ، خاصة في البيئات الصاخبة

التسعير

أساسي : مجاني، مع ميزات وتحميلات محدودة

: مجاني، مع ميزات وتحميلات محدودة القسط : 8.33 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 16.99 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) للميزات والتكاملات المتقدمة

: 8.33 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 16.99 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) للميزات والتكاملات المتقدمة الأعمال: 20 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 30 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) للحصول على ميزات إدارية إضافية

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.5 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 50 تقييم)

8. زنجبيل

الأفضل للمساعدة في الكتابة والتصحيح

استخدام Ginger، مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تصحيح نصوصك وتحسين أسلوبك وتعزيز إبداعك جينجر هو جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة مصمم لتحسين كتابتك من خلال تقديم اقتراحات نحوية وإملائية وأسلوبية. وتشمل ميزاته إعادة صياغة الجمل، والترجمة، والقاموس الشخصي، مما يساعدك على تحسين الجودة الإجمالية لكتابتك مع زيادة الإنتاج.

أفضل الميزات

التدقيق النحوي والإملائي : يتحقق من الأخطاء النحوية والإملائية في كتاباتك

: يتحقق من الأخطاء النحوية والإملائية في كتاباتك تدقيق الأسلوب : التحقق من الوضوح والإيجاز والنبرة في كتابتك

: التحقق من الوضوح والإيجاز والنبرة في كتابتك إعادة صياغة الجمل : يقترح صياغة بديلة للجمل لتحسين كتابتك

: يقترح صياغة بديلة للجمل لتحسين كتابتك الترجمة : ترجمة: ترجمة المحتوى الخاص بك إلى لغات مختلفة

: ترجمة: ترجمة المحتوى الخاص بك إلى لغات مختلفة Iالتكامل: يتكامل مع مختلف منصات الكتابة، بما في ذلك Microsoft Word ومحرّر مستندات Google ومتصفحات الويب

القيود

لا يوجد تكامل مع مستندات جوجل

قد لا تكون الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دقيقة دائمًا

التسعير

مجاناً : التدقيق النحوي والإملائي الأساسي

: التدقيق النحوي والإملائي الأساسي قسط: 6.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 33.57 دولارًا لكل ربع سنة للتدقيق والميزات المتقدمة

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.3 من 5 (أكثر من 30 تقييمًا)

: 4.3 من 5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.0 من 5 (80+ تقييم)

9. هنتر

الأفضل للعثور على عناوين بريد إلكتروني احترافية

استخدام Hunter.io للعثور على عناوين بريد إلكتروني احترافية في ثوانٍ والتواصل مع الأشخاص الذين يهمون عملك هنتر هو أداة بحث عن عناوين البريد الإلكتروني تتيح لك العثور على عناوين بريد إلكتروني احترافية للأفراد أو الشركات. تشمل ميزاته التحقق من البريد الإلكتروني، والبحث عن النطاقات، وحملات البريد الإلكتروني، مما يساعدك على التواصل مع الأشخاص الذين يهمون عملك. يتكامل هانتر مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك Salesforce و HubSpot وجداول بيانات Google، مما يجعل من السهل استخدامه عبر منصات مختلفة.

أفضل الميزات

أداة البحث عن البريد الإلكتروني : يبحث عن عناوين بريد إلكتروني احترافية للأفراد أو الشركات

: يبحث عن عناوين بريد إلكتروني احترافية للأفراد أو الشركات التحقق من البريد الإلكتروني : يتحقق من دقة عناوين البريد الإلكتروني لتحسين إمكانية التسليم

: يتحقق من دقة عناوين البريد الإلكتروني لتحسين إمكانية التسليم البحث عن النطاق : يبحث عن جميع عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بنطاق معين

: يبحث عن جميع عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بنطاق معين التكامل: يتكامل مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك Salesforce و HubSpot وجداول بيانات Google

القيود

لا يمكن العثور على جميع عناوين البريد الإلكتروني أو التحقق منها

قد تختلف دقة عناوين البريد الإلكتروني بناءً على الشركة التي تبحث عنها

التسعير

مجاني : يسمح بعمليات بحث وتحقق محدودة

: يسمح بعمليات بحث وتحقق محدودة بداية : 35 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 49 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) لما يصل إلى 500 عملية بحث و1000 عملية تحقق شهريًا

: 35 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 49 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) لما يصل إلى 500 عملية بحث و1000 عملية تحقق شهريًا النمو : 104 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 149 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) لما يصل إلى 5000 عملية بحث و10000 عملية تحقق شهريًا

: 104 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 149 دولارًا شهريًا (تُدفع شهريًا) لما يصل إلى 5000 عملية بحث و10000 عملية تحقق شهريًا الشركات: 499 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا) أو 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع شهريًا) لما يصل إلى 50000 عملية بحث و1000 عملية تحقق شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.4 من 5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.4 من 5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 500 تقييم)

المكافأة:_ قوالب حملة التنقيط عبر البريد الإلكتروني

10. مقدمة

الأفضل لإدارة البريد الإلكتروني التعاوني والاتصالات الجماعية

استخدام Front لإنشاء صناديق البريد الوارد المشتركة وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والمزيد الواجهة هي أداة إنتاجية للبريد الإلكتروني للتواصل الجماعي مصممة للعمل التعاوني. تشمل ميزاتها صناديق البريد الوارد المشتركة، وأتمتة سير العمل، والتعيين والتتبع، ورؤية صندوق الوارد الخاص بالفريق، وكلها تساعد الفرق على إدارة البريد الإلكتروني بكفاءة وفعالية.

أفضل الميزات

صناديق البريد الوارد المشتركة : يتيح للفرق التعاون في إدارة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي

: يتيح للفرق التعاون في إدارة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي تعيين وتتبع : تعيين وتتبع رسائل البريد الإلكتروني لأعضاء الفريق وتتبع التقدم المحرز

: تعيين وتتبع رسائل البريد الإلكتروني لأعضاء الفريق وتتبع التقدم المحرز رؤية البريد الوارد للفريق: يسمح لأعضاء الفريق برؤية البريد الوارد لبعضهم البعض والتعاون في الردود من أجل خدمة عملاء أفضل

القيود

لا يمكنك استخدام تطبيق بريد إلكتروني تابع لجهة خارجية مع خدمة Front

قد يستغرق التطبيق بعض الوقت للتكيف مع أولئك الذين اعتادوا على تطبيقات البريد الإلكتروني التقليدية

التسعير

النمو : 49 دولارًا لكل مقعد شهريًا (يتم دفعها سنويًا) للميزات والتكاملات الأساسية بحد أدنى 5 أعضاء في الفريق

: 49 دولارًا لكل مقعد شهريًا (يتم دفعها سنويًا) للميزات والتكاملات الأساسية بحد أدنى 5 أعضاء في الفريق النمو : 99 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا (يتم دفعها سنويًا) للقواعد الذكية وإدارة الفريق

: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا (يتم دفعها سنويًا) للقواعد الذكية وإدارة الفريق الممتاز: 229 دولارًا للمقعد الواحد شهريًا (تُدفع سنويًا) للحصول على الإعداد المتميز والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ودعم مؤتمرات الفيديو

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5 من أصل 5 (أكثر من 225 تقييم)

تجربة دمج الواجهة مع ClickUp !

ما الذي يجعل أداة إنتاجية البريد الإلكتروني جيدة؟

ليست كل أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني متساوية. عند اختيار أداة ما، من المهم مراعاة بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في مدى فعاليتها.

من من منظور 40,000 قدم، يجب أن تقدم أداة إنتاجية البريد الإلكتروني الجيدة أكثر من مجرد وظائف البريد الإلكتروني الأساسية. وهذا يعني أنها يجب أن تتجاوز وظائف البريد الإلكتروني الأساسية وتقدم ميزات مثل جدولة البريد الإلكتروني، والقوالب، والأتمتة، وقوالب البريد الإلكتروني، والتكامل مع الأدوات والخدمات الأخرى.

عامل مهم آخر هو التوافق. يجب أن تعمل أداة إنتاجية البريد الإلكتروني الجيدة مع كل التطبيقات والخدمات التي تستخدمها تقريباً، من التقويم وقائمة المهام إلى إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع برنامج. وهذا يضمن لك إمكانية دمج البريد الإلكتروني بسهولة في سير عملك الحالي، وتجنب التبديل بين الأدوات المختلفة و حدد أولويات عملك .

من خلال اختيار أداة تفي بهذه المعايير، يمكنك ضمان تحقيق أقصى استفادة من بريدك الإلكتروني وزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد مع تعزيز إدارة الفريق .

إنجاز المزيد من المهام باستخدام أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني

كما رأينا في هذه الجولة، تتوفر العديد من أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني التي يمكن أن تساعدك على البقاء منظماً، وتوفير الوقت، وتبسيط سير عملك. من أدوات مثل ClickUp و TextExpander وبعض الأدوات الأخرى المذكورة في هذه المقالة، لا يوجد نقص في الخيارات للاختيار من بينها عندما تكون مستعداً للانتقال بالبريد الإلكتروني التقليدي إلى المستوى التالي.

يمكن أن تعمل أدوات إنتاجية البريد الإلكتروني أيضاً كمحور مركزي لجميع الاتصالات الداخلية والخارجية. وبفضل القدرة على التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على إدارة كل شيء بدءاً من استفسارات العملاء إلى تعاون الفريق، كل ذلك من صندوق بريد مركزي واحد.

ومن خلال دمج اتصالاتك لتنبع من بريدك الإلكتروني، يمكنك الحفاظ على التنظيم وتوفير الوقت وتجنب الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة على مدار اليوم.

لذا، إذا كنت تبحث عن تطبيق أكثر فعالية لإنتاجية البريد الإلكتروني، فقد تكون إحدى الأدوات التي ذكرناها هنا هي القطعة المهمة المفقودة التي كنت تبحث عنها. ---

الكاتب الضيف:_

كلايف هانكس صحفي تقني مستقل يقيم حالياً في سياتل مع زوجته وابنه الصغير. وهو معروف بتغطيته الواسعة لأحدث اتجاهات التكنولوجيا حول الأتمتة والإنتاجية.