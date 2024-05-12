أفضل 13 بديلًا ومنافسًا لـ ClickUp (الميزات والأسعار)

البحث عن بعض بدائل ClickUp؟

بينما نعمل جاهدين في محاولة تقديم أفضل منتج ممكن، فإننا ندرك أن ClickUp لن يكون مناسبًا تمامًا لكل شركة موجودة.

ففي نهاية المطاف، الشركات المختلفة لها احتياجات مختلفة ومن شبه المستحيل أن نوفر لكل شخص _ كل ما يحتاجه.

_ومع ذلك، لم يمنعنا ذلك من المحاولة

إنه أحد الأسباب التي تجعلنا نصدر ميزات جديدة كل أسبوع ونختار تلك الميزات بناءً على التوصيات التي تقدمها لنا !

ومع ذلك، مهمتنا في ClickUp هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وإذا كانت برنامج إدارة المشاريع لا يساعدك في ذلك، سنساعدك في العثور على ما تحتاجه لتسير على المسار الصحيح.

لهذا السبب سنستعرض أفضل 13 بديلاً لبرنامج ClickUp. سنستعرض بعض ميزاتها الرئيسية وعيوبها لنقدم لك صورة واضحة عن كل أداة لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

هيا بنا نبدأ!

## أفضل 13 بديل لـ ClickUp

1. أسانا

عبر أساناأسانا هو حل برمجي آخر شائع لإدارة المشاريع يستخدمه العديد من الفرق اليوم. إليك نظرة فاحصة عليه:

الميزات الرئيسية

1. ميزات التعاون البسيط

يمنحك Asana نظام تعليق بسيط ومباشر لمشاركة الملفات والرسائل مع أعضاء فريقك لإبقائهم على اطلاع دائم.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

كل مهمة من مهام ClickUp تأتي مع قسم التعليقات حيث يمكنك مشاركة الرسائل والملفات وصور القطط اللطيفة (!!!) والمزيد. يمكنك حتى تعيين التعليقات للأشخاص لضمان اتخاذهم إجراءات بشأن تعليقاتك.

2. الجدول الزمني للمشروع

الميزة الرئيسية لـ Asana هي الجدول الزمني للمشروع الذي يعمل كمخطط جانت مؤقت. يمكنك تصور التقدم المحرز في مشروعك لتتبع سير الأمور.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

في ClickUp، لا نحب الحلول الوسط.

لا يحتوي ClickUp على مخطط جانت _مخططات جانت. إنه في الواقع يحتوي على مخطط جانت الميزة!

إنها ليست فقط أقوى من المخطط الزمني في Asana، ولكنها تأتي أيضًا مع الكثير من الأتمتة.

3. أطنان من عمليات التكامل

يمكن أن يتكامل Asana مع مجموعة من التطبيقات الأخرى مثل Gmail وDropbox وSlack لربط عمليات عملك.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يحتوي ClickUp على معظم الميزات التي تحتاجها مضمنة، لذا لا تحتاج حقًا إلى تكامل. ومع ذلك، إذا كنت حقيقةً بحاجة إلى تكامل، فلدينا ذلك.

يتكامل ClickUp مع مئات التطبيقات، تحقق من القائمة الكاملة هنا .

عيوب أسانا

1. لا توجد حالات مخصصة

يحدك Asana من وضع علامة على حالة مشروعك على أنه مفتوح أو مغلق. لا توجد طريقة لتخصيص حالات المهام الخاصة بك لجعلها أكثر تفصيلاً وفائدة لفريقك.

يتيح لك ClickUp تخصيص كل حالة مشروع لضمان معرفة فريقك دائمًا بالمرحلة التي يمر بها المشروع.

2. لا يمكن إضافة عدة مكلفين

في أسانا، يمكنك تعيين مهمة لعضو واحد فقط من أعضاء الفريق. لذلك إذا كانت هناك مهمة فائقة التعقيد، لا يمكنك الحصول على مساعدة شخص ما.

الكلام عن ترك شخص ما في مكان مرتفع وجاف

من ناحية أخرى، يتيح لك ClickUp تعيين المهام إلى تعيينات متعددة وحتى للمجموعات. وبهذه الطريقة، لن يضطر أي عضو من أعضاء الفريق إلى التعامل مع مشروع معقد بمفرده!

3. مشاركة محدودة وأذونات الخصوصية

لا يمكنك إخفاء مهام محددة داخل مشروع أسانا العام، مما يجعل من الصعب مشاركة مشاريعك دون القلق بشأن الخصوصية.

ومع ذلك، يمنحك ClickUp تحكمًا كاملاً فيما هو خاص وما هو غير خاص - بغض النظر عن مساحة المشروع الموجودة فيه. يمكنك اختيار جعل مهمة واحدة محددة خاصة أو حتى جعل قائمة منها خاصة، الأمر متروك لك.

تحقق من هذه

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2. مفهوم

عبر الفكرةمفهوم هو أحد بدائل ClickUp، وهو أداة رائعة لتدوين الملاحظات، ويمكنه أن يكون برنامجًا لائقًا لإدارة المشاريع لفريقك.

الميزات الرئيسية

1. ملاحظات قوية

Notion هو تطبيق إنتاجي رائع لتسجيل ملاحظاتك مهما كانت. سواءً كانت قائمة أو نصًا عاديًا أو رمزًا، فإن الميزة الرئيسية لتطبيق Notion هي السماح لك بإنشاء ملاحظات بجميع أنواع المعلومات تقريبًا.

هل يحتوي تطبيق ClickUp على هذه الميزة؟ مفكرة ClickUp تتميز أيضًا بتنسيق نصي غني وتسمح لك بإضافة قوائم تدقيق ونصوص ورموز إلى ملاحظاتك. يمكنك أيضًا إنشاء مهام من ملاحظاتك على الفور ومشاركتها مع أعضاء فريقك. إذا كنت تريد إنشاء ملاحظات أكثر تفصيلاً، فما عليك سوى استخدام ميزة المستندات بدلاً من ذلك!

2. تصنيف مبسط

للتأكد من عدم اختلاط ملاحظاتك، يمكنك تنظيمها في مجلدات بنقرة زر واحدة من أجل تسهيل مشاركة الملفات .

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟ مستندات ClickUp إلى جانب المشاريع المرتبطة بها. بهذه الطريقة، يتم تنظيم الأمور بشكل افتراضي!

3. تكاملات متعددة

لجعل عملية تدوين ملاحظاتك في غاية السهولة، يمكن لـ Notion التكامل مع أدوات مختلفة مثل Typeform وGoogle Drive وتقويم Google.

هل يحتوي برنامج ClickUp على هذه الميزة؟

يحتوي ClickUp على مجموعة من عمليات التكامل لتبسيط عملية إدارة العمل . انقر هنا للحصول على القائمة الكاملة.

عوائق الحركة

1. غير مصمم لإدارة المهام

على الرغم من أن Notion أداة جيدة لتدوين الملاحظات، إلا أنه ليس حلاً برمجيًا متكاملًا لإدارة المشاريع. بالتأكيد، يمكنك محاولة إدارة المشاريع عبر الملاحظات، لكن هذا غير مريح وغير عملي!

_لماذا نتعامل مع ذلك في حين أن أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp موجودة؟

سواءً كان الأمر يتعلق بإنشاء المهام، أو تسهيل التعاون، أو تتبع التقدم المحرز، يمكن لـ ClickUp التعامل مع كل ما تطرحه في طريقك.

2. لا توجد قدرات تتبع التقدم

لا تحتوي بدائل ClickUp، مثل Notion، على أي إمكانيات مدمجة في تتبع المشروع الميزات. إذا كنت ترغب في مواكبة التقدم الذي تحرزه، فسيتعين عليك يدويًا معرفة ما يجري.

ويتضمن ذلك سؤال أعضاء فريقك باستمرار عن التحديثات.

بدلاً من ذلك، استخدم فقط مخططات جانت الخاصة بـ ClickUp ولوحات المعلومات لمتابعة سير الأمور في لمح البصر.

3. لا توجد إدارة للأهداف

مع Notion، أنت مقيد بإنشاء ملاحظات لجميع مهامك. لا توجد طريقة لتقسيم تلك الملاحظات إلى أهداف وغايات فردية. ونتيجة لذلك، ستعمل بأفكار غامضة حول ما تهدف إليه، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الارتباك على المدى الطويل.

يتميز ClickUp بحل شامل لإدارة الأهداف مع الأهداف والغايات. يمكنك إنشاء هدف شامل وتقسيمه إلى أهداف فردية تساعدك على تحقيقه. بهذه الطريقة، يعرف الجميع ما يجب عليهم فعله وما يعملون على تحقيقه.

تحقق من هذه

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!

3. الجدول

إيرتابل Airtable هي أداة لإدارة المشاريع تعتمد على جداول البيانات وتساعدك على إنشاء قواعد بيانات لمعالجة مشاريعك.

الميزات الرئيسية

1. جداول بيانات قوية

الميزة الرئيسية لـ Airtable هي جداول البيانات القوية والمفصلة التي يمكنها تسجيل بيانات مشروعك. على الرغم من أن جداول البيانات ليست شكلاً مثاليًا لإدارة الموارد في حد ذاتها، إلا أنها لا تزال طريقة مفيدة لتسجيل المعلومات.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

لا يعتمد ClickUp على جداول البيانات لإدارة الموارد.

بدلاً من ذلك، نحن نقدم لك طرقاً أكثر سهولة وبديهية للتعامل مع متطلبات المشروع. ونتيجة لذلك، لا توجد طريقة عرض جداول بيانات مدمجة في ClickUp.

ومع ذلك، يمكنك تضمين جداول البيانات من جداول بيانات Google Sheets وAirtable ومصادر أخرى في ClickUp والعمل عليها.

2. طرق عرض متعددة

لمزيد من التخصيص، يمنحك Airtable طرق عرض متعددة لمساعدتك في العمل على مشاريعك بالطريقة التي تريدها (لا تزال مقيدًا إلى حد كبير بجداول البيانات، ولكن يمكن تخصيص التخطيط وفقًا لاحتياجاتك).

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يأتي ClickUp مع طرق عرض متعددة مثل طريقة عرض اللوحة، وطريقة عرض الصندوق، وطريقة عرض القائمة، وطريقة عرض التقويم، وطريقة عرض أنا.

3. إمكانيات مشاركة قوية

على غرار Microsoft Project، يسهّل عليك Airtable مشاركة المشاريع والملفات مع أصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء والعملاء دون القلق بشأن مشاكل الخصوصية.

هل يحتوي برنامج ClickUp على هذه الميزة؟

يسمح لك ClickUp بإضافة ضيوف مؤقتين (مثل العملاء والمستقلين) إلى مساحة مشروعك لمساعدتك في مشاريعك. يمكنك حتى مشاركة مهام وملفات معينة معهم وتخصيص وصولهم لمزيد من الأمان.

العيوب القابلة للتغيير

1. لا يوجد نظام اتصال جماعي منظم

نظرًا لأن Airtable هو نظام إدارة جداول البيانات وقواعد البيانات بشكل أساسي، فإنه لا يحتوي على نظام تواصل جماعي منظم للغاية. بينما يمكنك ترك تعليقات لفريق صغير، ستجد الفرق الكبيرة صعوبة في تنظيم وفرز الأشياء. كليك أب بدائل مثل Airtable ليست مفصلة بالقدر الذي يفضله معظم المستخدمين.

على عكس Airtable، خصص ClickUp أقسام التعليقات وظيفية وسهلة الاستخدام. لا يهم إذا كان لديك فريق صغير أو تتعامل مع فرق أكبر، يمكن لـ ClickUp التعامل مع جميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك.

2. لا مهام ومهام فرعية

هذه واحدة من أكبر مشاكل Airtable.

نظرًا لأنك تعمل مع الصفوف والجداول، فلا توجد طريقة لإنشاء مهام ومهام فرعية. هذا يمكن أن يجعل إدارة الموارد صعبة للغاية لأنك لا تعرف ما الذي يجب تعيين الموارد له!

ومع ذلك، يأتي ClickUp مع مهام ومهام فرعية سهلة الاستخدام لتقسيم كل ما تحتاج إلى القيام به وإبقاء الجميع على المسار الصحيح وجعل إدارة المهام سريعة وسهلة.

3. لا توجد إمكانيات إعداد التقارير

_هل جربت استخدام جدول بيانات لتتبع تقدمك مع مرور الوقت؟

_يبدو الأمر مؤلماً، أليس كذلك؟

هذا لأنه كذلك.

لسوء الحظ، هذا ما سيتعين عليك التعامل معه في Airtable حيث لا يوجد نظام تقارير مرئي آخر. أنت عالق في تصفح صفوف البيانات لتخطيط المشروع.

ومع ذلك، يمكنك تجنب ذلك من خلال مخططات جانت ولوحات المعلومات الخاصة بـ ClickUp. فهي تصور بيانات تخطيط مشروعك لتعطيك ما تحتاجه في ثوانٍ!

إذا كنت بحاجة إلى نظرة مفصلة على هذه الأداة، اطلع على التفاصيل مراجعة قابلة للمراجعة ._

4. وريك

وريك Wrike هو موقع شهير برنامج إدارة المشاريع على مستوى المؤسسة يحتوي على بعض الميزات التي تحتاجها لإدارة المشاريع المعقدة.

الميزات الرئيسية:

1. عرض ثلاثي الأجزاء

يحتوي Wrike على تخطيط عرض ثلاثي الأجزاء لمساعدتك في الحصول على نظرة عامة سريعة على كل ما يجري:

الجزء الأيمن يسلط الجزء الأيمن الضوء على مشاريعك وأموالك وفرقك

يتيح لك الجزء الأوسط إنشاء مهام جديدة، وتعيين المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق

يتيح لك الجزء الأيمن إلقاء نظرة على مهامك ومهامك الفرعية

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

بدلاً من تقييدك بثلاثة أجزاء فقط في جميع الأوقات، يمنحك ClickUp طرق عرض متعددة بدلاً من ذلك. بهذه الطريقة، يمكنك تخصيص ما تريد رؤيته بالطريقة التي تريد رؤيته بها.

2. النماذج والطلبات

باستخدام أداة إنشاء النماذج المدمجة في Wrike، يمكنك إنشاء نماذج تفاعلية بمنطق مشروط. يمكن ل Wrike حتى إنشاء المهام والمشاريع تلقائيًا من استجابات النماذج الخاصة بك.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء نماذج ذات منطق شرطي ويمكنه أيضًا إنشاء مهام تلقائيًا من استجابات النموذج الخاص بك.

3. العلامات والمجلدات

يدعم Wrike العلامات والمجلدات لمساعدتك في تصنيف مهامك بسهولة، مما يضمن سهولة فهم كل شيء.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء مجلدات منفصلة وتعيين علامات، و إضافة أولويات إلى مهامك لتسهيل الفرز وإدارة المهام بشكل عام.

عيوب Wrike

1. وظائف محدودة لتطبيق الهاتف المحمول

إذا كنت تريد أن تحافظ على إنتاجيتك أثناء التنقل، فأنت بحاجة إلى تطبيق جوال على مستوى التحدي. لسوء الحظ، تطبيقات Wrike للأجهزة المحمولة ليست قوية للغاية.

لحسن الحظ، فإن تطبيق ClickUp تطبيقات الجوال بنفس قوة إصدار سطح المكتب.

سواء كان الأمر يتعلق بتعيين المهام، أو تتبع مشاريع متعددة، أو التعاون مع أعضاء الفريق، يمكنك القيام بذلك كله على تطبيقات ClickUp للأجهزة المحمولة.

2. التهيئة صعبة

المشكلة في استخدام أداة قوية مثل Wrike هي أن التعود عليها قد يكون معقداً. لدى Wrike في الواقع عملية تأهيل متخصصة تسمى "Wrike Professional Services" لمساعدتك في ذلك.

أما ClickUp، من ناحية أخرى، من السهل جداً الاعتياد عليه وستكون جاهزاً للعمل في أي وقت من الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، مع كل الاختصارات المفيدة كل شيء على بعد نقرة واحدة!

3. لا توجد فكرة عن الإدارة

لا يوجد حل مدمج في Wrike لمساعدتك في تدوين الأفكار والأفكار وسير العمل. سيتعين عليك الاعتماد على ذاكرتك لتخزين جميع أفكارك، وبغض النظر عن مدى ذكائك، فإن أدمغتنا ليست جيدة في الحفظ!

امنح ذاكرتك استراحة مع ClickUp واستخدم المفكرة القوية بدلاً من ذلك. يمكنك الوصول إلى تنسيق النص المنسق لإنشاء ملاحظات مفصلة وإنشاء مهام منها على الفور لمشاركتها مع فريقك. يمكنك حتى استخدام ClickUp Docs كحل ويكي مدمج لفريقك.

تحقق من مراجعة _Wrike ودليل إلى Wrike إدارة المشاريع لإلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على هذه الأداة. ثم تحقق من أفضل بدائل _Wrike ._

5. أنيق

أنيقNifty هي أداة لإدارة المشاريع تساعدك على التعاون مع أعضاء الفريق وتخزين المستندات المهمة بسهولة.

الميزات الرئيسية

1. إمكانيات الويكي المدمجة

يتمتع Nifty بالقدرة على إنشاء ملف مفصل قاعدة معرفية لشركتك. يمكنك استخدامها لتخزين المعلومات المهمة المتعلقة بالشركة والمشروع بأمان.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء قاعدة معرفية مدمجة لفريقك. وبما أنه يتم تخزين مستنداتك جنبًا إلى جنب مع مشاريعك، فيمكنك الوصول إليها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص حقوق الوصول لكل مستند، وتداخل الصفحات، وحتى السماح بفهرستها بواسطة Google.

2. تتبع الوقت الأصلي

يأتي Nifty مزودًا بإمكانيات تتبع الوقت المدمجة لمساعدتك في مراقبة المدة التي تقضيها في المشاريع.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

لا يحتوي ClickUp على خاصية مضمنة قوية لتتبع الوقت فحسب، بل يتكامل أيضًا مع أدوات تتبع الوقت الشائعة مثل Toggl, هبستاف و TimeDoctor

3. مشاهدات متعددة

يتيح لك Nifty عرض المشاريع المعقدة بالطريقة التي تريدها. يمكنك الوصول إلى عرض كانبان، ومخطط جانت، وعرض قائمة المهام.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

بالإضافة إلى التي يقدمها Nifty، فإن ClickUp أيضًا لديه a التقويم و عرض الصندوق . يمكنك حتى الوصول إلى وضعي والذي يسلط الضوء فقط على مهامك.

العيوب الأنيقة

1. لا توجد تعليقات مخصصة

التعليقات رائعة. لا يمكن إنكار ذلك.

لكنها يمكن أن تتراكم أيضاً.

مثل سيل من رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الوارد غير المفتوح، قد تضيع رسائلك بين بحر من التعليقات الأخرى. لسوء الحظ، لا يستطيع Nifty حمايتك من ذلك..

لمنع حدوث ذلك، يحتوي ClickUp على ميزة "أنيق" تتيح لك تعيين التعليقات وتحويلها إلى مهام لأعضاء الفريق. سيتم إشعارهم بالتعليق وسيظهر في علبة المهام الخاصة بهم لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

2. لا توجد خطة مجانية

إذا كنت تخطط لاستخدام Nifty، فسيتعين عليك دفع 49 دولارًا شهريًا مقابل خطتهم الأساسية المدفوعة التي لا تتضمن حتى معظم ميزات إدارة المشاريع.

بدلًا من ذلك، لماذا لا تختار باقة ClickUp المحملة بالميزات خطة مجانية للأبد أو حتى خطتنا المدفوعة غير المحدودة التي تبلغ 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للحصول على المزيد من الوظائف؟

ستحصل على المزيد من الميزات وستحصل على المزيد من المال المتبقي لحفلة المكتب التي كنت تنوي إقامتها!

3. غير مناسب للفرق التي تتبع منهجية Agile

إذا كنت تتبع منهجية رشيقة ، ستجبر Nifty فريق Agile الخاص بك على تفويت تقارير Agile الرئيسية مثل حرق , الحروق و مخططات السرعة . لحسن الحظ، مع ClickUp، يحصل فريق Agile على كل هذه المخططات مع إمكانية إضافية لتتبع أي بيانات يريدها باستخدام لوحات المعلومات!

6. جيرا

عبر جيرا Jira هو برنامج آخر لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسات يحتوي على مجموعة من ميزات إدارة المهام والأهداف وإدارة المشاريع لتبسيط عمليات عملك.

الميزات الرئيسية

1. مصمم لمنهجية أجايل

إذا كنت جزءًا من فريق رشيق ، جيرا يمكن أن يساعدك. يمكنه تنظيم مهامك على سكروم أو لوحة كانبان لمساعدتك على إدارة جميع مهامك بسهولة في لمح البصر.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

_واحدة من طرق العرض المتعددة في ClickUp هي طريقة عرض اللوحة التي تعمل كلوحة سكروم وكانبان فعالة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح لك إنشاء قوائم سباقات السرعة وإضافة نقاط سكروم لتتبع الأعمال المتراكمة لديك.

2. تقارير مفصلة

يأتي Jira مع الكثير من التحليلات لمساعدتك في تحليل أداء فريقك. ويغطي جوانب مثل عبء عمل المستخدم، والمهام المعلقة، والمشكلات التي تم إنشاؤها حديثًا.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يحتوي ClickUp أيضًا على تقارير الفريق ميزات تغطي إحصائيات حول المهام المنجزة، ومتوسط الوقت المستغرق في العمل، وأعضاء الفريق ذوي الأداء الضعيف، والمزيد.

3. سير العمل المخصص

تسمح لك Jira بتخصيص مهام سير العمل لكل مشروع. وبهذه الطريقة، لن تكون مقيدًا بمجموعة قياسية من المراحل التي يجب أن يمر بها مشروعك لإكماله.

هل يمتلك ClickUp هذه الميزة؟

يتيح لك ClickUp إنشاء حالات مخصصة لكل مهمة من مهامك. تسلط هذه الحالات الضوء بشكل أساسي على المراحل التي يجب أن تمر بها مهمتك في طريقها إلى الاكتمال.

عيوب جيرا

1. لا توجد جداول زمنية مدمجة

نحن نفكر في إزالة هذه المنصة من قائمة بدائل ClickUp، لأنها ببساطة منصة قديمة يشتكي منها المستخدمون باستمرار، لكننا أردنا أن نتأكد من أنك على علم تام! لا يحتوي Jira على عرض للجدول الزمني للمشروع لمساعدتك على تتبع كيفية تقدم مشروعك ككله. أنت عالق في نقل المهام الفردية إلى مراحل المشروع المختلفة.

مخططات جانت في ClickUp هي الجدول الزمني المثالي لمشروعك. يمكنك مراقبة تقدم المشروع بسهولة، وضبط تبعيات المهام، وحتى حساب المسار الحرج لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

2. ميزات تعاون محدودة

لا يحتوي Jira على قسم تعليقات مدمج لتسهيل التعاون في المشروع.

ومع ذلك، فإن كل مهمة من مهام ClickUp تأتي مع قسم خاص بها قسم التعليقات لمساعدة أعضاء فريقك على مشاركة الرسائل والملفات والتحديثات. يمكنك حتى تعيين التعليقات لأعضاء الفريق لضمان عدم إغفال تعليقاتك.

3. إدارة الأفكار

مثل Wrike، لا يحتوي Jira على أي ميزات مدمجة لمساعدتك في إدارة أفكارك وأفكارك.

لحسن الحظ، يحتوي برنامج ClickUp's Notepad على جميع الميزات التي تحتاجها لتدوين الأفكار بسرعة ومشاركتها مع فريقك عندما تكون جاهزًا. يمكنك حتى استخدام ميزة المستندات لإنشاء قاعدة معرفية تخزن فيها المعلومات المهمة المتعلقة بالشركة والمشروع.

تحقق من هذا نظرة متعمقة في Jira .

7. تريلو

عبر تريلو Trello هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة المشاريع يمكن لأي شخص استخدامه. إليك نظرة عن قرب:

الميزات الرئيسية:

1. مصمم لـ كانبان

يسرد Trello مهامك كبطاقات يمكن سحبها وإسقاطها في مراحل المشروع المختلفة. هذا أقرب ما يكون إلى لوحة كانبان الرقمية، مما يجعله الحل الأمثل لمحبي كانبان.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

ClickUp عرض اللوحة يسرد أيضًا مهامك كبطاقات صغيرة، وتساعدك واجهة السحب والإفلات الخاصة به على نقلها إلى مراحل مختلفة بسهولة.

2. الأتمتة

يمكن أن يساعدك برنامج Trello's Butler bot في أتمتة المهام المختلفة لتوفير الوقت والجهد المبذول في أدائها يدوياً. على سبيل المثال، يمكنك برمجة Trello لإنشاء مهام متكررة في اليوم الأول من كل أسبوع.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يمكن لـ ClickUp أيضًا أتمتة الكثير من المهام. يمكنك اختيار واحدة من أكثر من 50 عملية أتمتة معدة مسبقًا أو إنشاء مهامك الخاصة!

3. تعزيزات الطاقة

يسمح لك Trello بإضافة العديد من Power-Ups لتسهيل إدارة المهام. تعمل هذه الأدوات بشكل أساسي كتكاملات ويمكن أن تساعدك على تبسيط عمليات عملك عبر تطبيقات مختلفة. على سبيل المثال، هناك خاصية Power-Up لجدولة التقويم وحتى واحدة ل Google Drive.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

على عكس Trello، لا يتعين على ClickUp الاعتماد على Power-Ups لإدارة المهام.

_لماذا؟

لأنه يحتوي بالفعل على معظم الميزات التي تحتاجها مدمجة!

ومع ذلك، لا يزال بإمكانك دمجه مع قائمة من التطبيقات للحصول على وظائف إضافية.

عيوب تريلو

1. لا توجد إدارة للأهداف

الأهداف جزء أساسي من إدارة_ المشروع، أليس كذلك؟

بدونها، لن تعرف ما الذي تعمل من أجله!

ومع ذلك، يفتقر Trello إلى نظام شامل لإدارة الأهداف. يمكنك إنشاء مهام ولكن لا يمكنك ربطها بهدف عام.

يتيح لك ClickUp تقسيم أهدافك إلى أهداف أصغر لتسهيل تحقيقها. عند إكمال كل هدف، يزداد تقدم هدفك الإجمالي تلقائيًا، مما يساعدك على فهم المسافة التي يجب أن تقطعها.

2. لا توجد تبعيات للمهام

إحدى أكبر المشاكل في إدارة المشاريع هي محاولة تنفيذ المهام بترتيب خاطئ. _على سبيل المثال، لا يمكنك إرسال مقال إلى عميل دون تدقيقه نحويًا، أليس كذلك؟

لسوء الحظ، لا توجد طريقة لمنع حدوث ذلك في Trello حيث لا توجد إدارة تبعية للمهام.

ومع ذلك، يساعدك ClickUp على إضافة أنواع مختلفة من تبعيات المهام لضمان أن يحاول فريقك دائمًا تنفيذ المهام بالترتيب الصحيح. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى المهام تنتظر إكمال مهمة أخرى أولاً، فإن ClickUp يمنع أعضاء فريقك من بدء العمل عليها.

3. قابلية تخصيص محدودة للواجهة

يحتوي Trello على واجهة Kanbano جيدة تتيح لك سحب وإسقاط المهام، وهو المفضل لمن يبحثون عن أكثر أساليب إدارة المهام بساطة.

_ولكن ماذا لو لم يكن كانبان هو ما تفضله؟

إذن فأنت غير محظوظ لأن هذا كل ما يقدمه لك.

هذا ما أنت عالق فيه عندما يتعلق الأمر بهذا التطبيق الإنتاجي.

لحسن الحظ، وللتعامل مع تفضيلات وأنماط المشاريع المختلفة، يمنحك ClickUp عديد من طرق عرض المشاريع بدلاً من ذلك.

إليك التفاصيل مراجعة تريللو ، مسلطًا الضوء على سبب كون ClickUp هو الحل المثالي Trello البديل ._

8. Basecamp

عبر Basecampالمخيم الأساسي هو بديل أساسي آخر ل ClickUp يحتوي على بعض ميزات إدارة المشاريع لمساعدتك في تنظيم مهامك وإدارتها.

الميزات الرئيسية

1. قوائم مهام مفيدة

يتيح لك Basecamp إنشاء قوائم مهام مع مهام ومهام فرعية وتعيينها لفريقك. وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تتبع المهام والتحقق من المهام أثناء تقدمك في العمل.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يتيح لك ClickUp إنشاء قوائم تدقيق مفصلة لكل مهمة ومهمة فرعية. يمكنك تعيين عناصر قائمة المهام وحتى استخدامها كـ قوائم المهام لمشاريعك الرشيقة.

2. دردشات مبسطة

يتميز Basecamp بنظام تعليق مدمج يسمح لأعضاء فريقك بالتواصل مع بعضهم البعض ومشاركة الرسائل والملفات وتحديثات المشروع.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

تحتوي كل مهمة من مهام ClickUp على قسم التعليقات حيث يمكنك تبادل الرسائل والملفات والروابط ومقاطع الفيديو مع بقية أعضاء فريقك.

3. تقارير الفريق التفصيلية

يأتي Basecamp مع الكثير من التقارير حول ما يجري في شركتك. يمكنك الوصول إلى تقارير حول المهام المنجزة، ومن كان يعمل على ماذا، وما هو متأخر، والمزيد.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

بالإضافة إلى ميزة تتبع المشروع يحتوي ClickUp أيضًا على تقارير مفصّلة لمساحة العمل على مقاييس مثل المهام المنجزة، ومن المتأخر، وما تبقى، والمزيد.

عيوب Basecamp

1. لا توجد أولويات للمهام

_لم يتم إنشاء جميع المهام على قدم المساواة، أليس كذلك؟

بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر.

لسوء الحظ، لا توجد طريقة لتحديد ذلك في Basecamp حيث لا يمكنك تحديد أولويات المهام للمشاريع المعقدة. لحسن الحظ، يتيح لك ClickUp إضافة أولويات لكل شيء في مساحة مشروعك لمساعدة أعضاء فريقك على فهم ما هو عاجل وما هو غير عاجل.

2. لا توجد حالات مخصصة

لا يتيح لك Basecamp تخصيص المراحل التي يجب أن تمر بها كل مهمة.

وقد يؤدي ذلك إلى إجبارك على إجبار مشروعك على الانتقال عبر مراحل لا علاقة لها به تمامًا، مثل مشروع تطوير الانتقال إلى مرحلة "التدقيق النحوي"!

يتيح لك ClickUp تخصيص جميع حالات مشروعك لتكون مفصلة ومحددة قدر الإمكان. الآن، سيحصل كل مشروع على الاهتمام الشخصي الذي يستحقه.

3. لا يوجد دعم لتتبع الوقت

مع Basecamp، لا توجد طريقة لإدارة وقتك لضمان عدم تفويت المواعيد النهائية ووضع تقديرات واقعية لمشاريعك.

ولكن مع ClickUp، ستتمكن دائمًا من الوفاء بمواعيدك النهائية

_كيف؟

يأتي مع خاصية تتبع الوقت الأصلية لمساعدتك في قياس المدة التي تستغرقها مشاريعك وما يمكنك فعله لتسريع الأمور. يمكن أن يتكامل أيضًا مع أدوات تتبع الوقت مثل Clockify وTimeDoctor لجعل هذه العملية سلسة قدر الإمكان.

اطلع على هذا مراجعة Basecamp !

9. ميسترتاسك

عبر ميسترتاسك Meistertask هي أداة بسيطة لإدارة مشاريع كانبان تعمل كبديل جيد ل ClickUp و Trello.

الميزات الرئيسية

1. الأتمتة

يأتي Meistertask مع الكثير من الأتمتة لمساعدتك على تبسيط عمليات عملك وتقليل الوقت الضائع في أداء المهام المتكررة يدويًا.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يأتي ClickUp مزودًا بأكثر من 50 عملية أتمتة مدمجة للتعامل مع المهام المتكررة، كما يتيح لك أيضًا إنشاء عمليات الأتمتة الخاصة بك!

2. جدول الأعمال

الأجندة هي نسخة مايسترتاسك من مركز المشاريع بالنسبة لك. يمكنك الوصول إلى جميع مهامك وواجباتك لتحقيق أقصى قدر من سهولة الوصول إليها.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يحتوي صندوق الوارد في ClickUp على جميع المهام والقوائم والعناصر التي تم تعيينها لك. استخدمها لمواكبة كل ما لديك من مهام بسرعة والبدء على الفور.

3. جدولة التقويم

يتيح لك Meistertask عرض مهامك القادمة على التقويم لتخطيط جدولك الزمني بشكل أفضل والاستعداد لما هو قادم.

هل يحتوي برنامج ClickUp على هذه الميزة؟

يحتوي ClickUp أيضاً على خاصية عرض التقويم التي ستساعدك على تقييم جدولك الزمني القادم.

عوائق المهام

1. تقتصر على طريقة عرض كانبان

إحدى المشاكل في بديل Trello هذا هو أنه فقط يعتمد على كانبان. هذا يعني أنك مقيد بعرض مهامك على لوحة كانبان.

إذا كنت تريد لمحات عامة ذات مستوى أعلى أو تحتاج إلى رؤية مهامك كقائمة، فلن يحالفك الحظ.

يمكن أن تساعدك طرق العرض المتعددة في ClickUp في ذلك حيث يمكنك الوصول إلى عرض اللوحة والقائمة والصندوق والتقويم لمهامك.

2. لا توجد حالات مخصصة

لا يسمح لك برنامج Meistertask بتخصيص الحالات الخاصة بك، مما يترك لك مجموعة من الحالات التي لا تعكس مراحل مشروعك بدقة. للتغلب على ذلك، ما عليك سوى استخدام حالات ClickUp المخصصة ل كل من مشاريعك.

3. وظائف محدودة للهاتف المحمول

على عكس خاصية ClickUp تطبيقات الجوال لا تتمتع تطبيقات Meistertask للأجهزة المحمولة بالقوة التي تتمتع بها أدوات سطح المكتب الخاصة بهم. سيكون من الأفضل لك أن تعمل من حاسوبك المحمول بدلاً من محاولة استخدام تطبيقاتهم المحمولة أثناء التنقل.

10. هايف

عبر خلية النحلالخلية هو نقرة جيدة و بديل Basecamp الذي سيحول إدارة العمليات وأنشطة التعاون الجماعي.

الميزات الرئيسية

1. الإدارة الآلية لسير العمل

يتيح لك Hive إنشاء مهام سير عمل تلقائية مخصصة لتبسيط التعامل مع مختلف المهام المتكررة.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

بالإضافة إلى أكثر من 50 إعدادًا مسبقًا الأتمتة يمكنك إنشاء الأتمتة الخاصة بك لجميع أنواع المهام في ClickUp.

2. تخطيطات متعددة

يتيح لك Hive التبديل بين طرق العرض لتحقيق أقصى قدر من المرونة. يمكنك التبديل بين طريقة عرض القائمة أو التقويم أو جانت أو كانبان للتخطيط الفعال للمشروع.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

يدعم ClickUp جميع طرق العرض التي يقدمها لك Hive و أيضًا يتيح لك التبديل بينها بنقرة زر واحدة.

3. نماذج مدمجة

يتيح لك Hive إنشاء نماذج مفصلة للحصول على المعلومات التي تحتاجها شركتك. يمكنك تخصيص الأسئلة وأنواع الإجابات لجمع البيانات بدقة.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

في حين أنه يتيح لك إنشاء نماذج مخصصة وفقًا لتفضيلاتك، يمكن لـ ClickUp أيضًا إنشاء مهام تلقائيًا من استجابات النماذج للحصول على وظائف إضافية.

العيوب الرئيسية

1. لا تبعيات

نظرًا لأن Hive لا يدعم التبعيات، فإنك تخاطر بمحاولة تنفيذ المهمة الخطأ في الوقت الخطأ. يمكنك تجنب هذه المشكلة بالتبديل إلى ClickUp وإعداد جميع التبعيات التي تحتاجها.

2. إشعارات مربكة

بدلاً من تخزين إشعاراتك بدقة في صندوق الوارد مثل ClickUp، تنبثق إشعارات Hives على اليمين ولا توجد طريقة لوضع علامة مقروءة عليها.

وهذا قد يعني التعامل مع النوافذ المنبثقة المزعجة والتي يصعب تتبعها مثل تلك التي تتعامل معها عندما تتصفح الويب!

بالإضافة إلى ذلك، يزيد هذا من فرص إغفالك لشيء مهم أو نسيانه.

3. لا توجد خطة مجانية

المشكلة في بديل Basecamp هذا هو أنه، مثل Basecamp، لا توجد خطة مجانية.

لحسن الحظ، يقدم لك ClickUp باقة مجانية مليئة بالميزات نسخة مجانية مع مشاريع غير محدودة يمكنها التعامل مع أكثر المهام تعقيدًا.

أما إذا كنت تستخدم Hive، فسيتعين عليك دفع 16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا مقابل مجموعة من الميزات التي لا تزال أقل من خطة ClickUp غير المحدودة المدفوعة التي تكلف 5 دولارات أمريكية فقط لكل مستخدم شهريًا.

11. سلينكي

عبر سلينكي Slenke هو بديل شائع لـ ClickUp و Asana يساعد الفرق البعيدة على العمل على مشاريع متعددة بكفاءة.

الميزات الرئيسية

1. الجداول الزمنية للمشروع

يحتوي Slenke على عرض جدول زمني يسمح للمستخدمين بالتحقق من كيفية تقدم مشروعهم والتدخل عند الحاجة. وبما أن هذه الواجهة تشبه واجهة Asana، فإنها تتضاعف كبديل رائع لـ Asana.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

تُعد مخططات جانت في ClickUp خطوة للأمام من الجداول الزمنية للمشروع حيث يمكنهم أتمتة العديد من المهام من أجلك مثل تحديد النسبة المئوية للتقدم المحرز وحساب المسار الحرج .

2. الأولويات

يسمح لك Slenke بتحديد أولويات المهام لتحقيق الكفاءة في .. إدارة محفظة المشاريع .

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

لا يسمح لك ClickUp بتعيين مجموعة متنوعة من الأولويات لمهامك فحسب، بل يمكنك أيضًا تصفية المهام حسب الأولوية للعثور على المهام الأكثر أهمية.

3. أقسام التعليقات

يتميز Slenke بنظام تعليق بسيط وسهل الاستخدام لتبادل المعلومات والملفات مع أعضاء فريقك.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

تأتي كل مهمة من مهام ClickUp مع قسم التعليقات الخاص بها لمشاركة الملفات والرسائل ومقاطع الفيديو وغيرها.

عيوب سلينك عيوب

1. لا توجد أتمتة

على عكس ClickUp، لا يمكن لـ Slenke أتمتة سير عملك. بهذه الطريقة، ستظل عالقًا يدويًا في العمل على المهام المتكررة طوال الوقت.

2. لا توجد تعليقات مخصصة

في حين أن Slenke لديه نظام تعليق سهل الاستخدام، لا يمكنك تعيين التعليقات للأشخاص كما يتيح لك ClickUp. لن تكون هذه مشكلة إذا كان لديك فريق صغير. ومع ذلك، قد تواجه الفرق الأكبر حجماً مشكلة تجاهل الرسائل، مما يؤخر تقدمها.

3. إدارة الأفكار المحدودة

على عكس مفكرة ومستندات ClickUp، لن تحصل على نظام إدارة أفكار مدمج في Slenke. ستضطر إلى مستند أو تطبيق Google منفصل بدلاً من ذلك.

12. بايبفي

عبر بيبفي Pipefy هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع يمكنها تبسيط إجراءات عملك.

الميزات الرئيسية

1. النماذج ذات المنطق الشرطي

يتيح لك Pipefy إنشاء نماذج مفصلة بمنطق شرطي لمساعدتك في العثور بسهولة على المعلومات التي تبحث عنها.

هل يحتوي كليك أب على هذه الميزة؟

يدعم ClickUp أيضًا بناء النموذج بمنطق شرطي ويمكنه أيضًا إنشاء مهام تلقائيًا من استجابات النموذج.

2. تصفية متقدمة

لمساعدتك في العثور على المهام التي تبحث عنها، يسمح لك Pipefy بتصفية مهامك بناءً على عدد من المتغيرات المختلفة مثل الحقول المخصصة والأولويات.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟ يسمح لك ClickUp بتصفية المهام بناءً على الأولوية، والحالة، والمُعيَّن والمزيد.

3. تقارير مفصلة

يأتي Pipefy مع تقارير متعددة لمساعدتك في تتبع حالة مشروعك. يمكنك التحقق من نسبة الإنجاز ومعدل التقدم والمزيد.

هل يحتوي برنامج ClickUp على هذه الميزة؟

يحتوي ClickUp أيضًا على الكثير من الرسوم البيانية لمواكبة المشاريع المتعددة. وتتضمن هذه الرسوم البيانية عمليات الإنهاء، والنسب المُنتهية، ومخططات السرعة, العقود مقابل الفروقات ومخططات جانت.

عيوب Pipefy

1. لا توجد تعليقات مخصصة

على عكس ClickUp، لا يسمح لك Pipefy بتعيين تعليقات لأعضاء الفريق. وبهذه الطريقة، فإنك تخاطر بأن تضيع تعليقاتك دون رقابة لأنها تضيع في بحر من الرسائل الأخرى.

2. وظائف محدودة للهاتف المحمول

على الرغم من أن Pipefy يحزم الكثير من الميزات في حل سطح المكتب، إلا أن تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android و iOS ليست بنفس القوة. إذا كنت مدير مشروع أثناء تنقلك، فمن الأفضل لك استخدام تطبيق ClickUp كامل الوظائف تطبيقات الجوال بدلاً من ذلك

3. يفتقر إلى ميزات تتبع الفريق

بينما يمنحك Pipefy الكثير من التقارير حول تقدم مشروعك، لا توجد طريقة حقيقية لتتبع ما يقوم به أعضاء فريقك.

للقيام بذلك، لماذا لا تستخدم خاصية النبض والملفات الشخصية في ClickUp، والتي تمنحك نظرة عامة مفصلة عما يعمل عليه جميع أعضاء فريقك حاليًا؟

13. سويت

عبر سويت Swit هي أداة تعاون يمكن أن تساعدك أيضًا في إدارة مهامك بكفاءة.

الميزات الرئيسية

1. تعاون جماعي مبسّط

يمنح Swit أعضاء فريقك كل ما يحتاجونه للتعاون بفعالية. من التعليقات إلى مشاركة الملفات إلى وضع العلامات، ستجد أنه من السهل التواصل مع سويت.

هل يحتوي برنامج ClickUp على هذه الميزة؟

كل ما يمكنك القيام به في Swit، يمكنك القيام به في أقسام التعليقات في ClickUp. سواء كان ذلك مشاركة الملفات أو مشاركة الروابط أو الرسائل: كل شيء!

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين التعليقات لمنع الأشخاص من نسيانها.

2. يدعم إدارة كانبان

تحتوي أداة التعاون في Swit على واجهة تشبه لوحة كانبان بالسحب والإفلات. وبهذه الطريقة، يمكنك نقل المهام بسرعة وبكل سهولة.

هل تحتوي أداة ClickUp على هذه الميزة؟

إذا كنت من محبي إدارة مشروع كانبان استخدم فقط طريقة عرض لوحة ClickUp. إنه يشبه لوحة كانبان وتدعم أيضًا وظيفة السحب والإفلات.

3. إعدادات أذونات متعددة

يمنح Swit مديري المشاريع تحكماً إدارياً واسع النطاق من خلال السماح لهم بإضافة موظفين مستقلين وعملاء إلى مساحة مشروعهم دون القلق بشأن مشاكل الخصوصية.

هل يحتوي ClickUp على هذه الميزة؟

من خلال حقوق الوصول والأذونات المخصصة في ClickUp، يمكنك إضافة من تريد و التحكم في ما يمكنهم فعله في مساحة مشروعك.

عوائق التبديل

1. لا توجد تقارير مفصلة

تذكّر أن Swit يتميز في المقام الأول بأنه منافس لـ Slack، لذا على الرغم من أن ميزات التعاون بين الفرق رائعة، إلا أنه لا يقدم الكثير من حيث إعداد التقارير. إذا كنت بحاجة إلى تقارير متعمقة عن كيفية تقدم مشاريعك وفرقك، فاستخدم لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بـ ClickUp بدلاً من ذلك.

2. لا يوجد أتمتة

إذا كان لديك الكثير من المهام المتكررة (كما هو الحال في معظم الفرق)، فلا توجد طريقة لأتمتة هذه المهام لتجنيبك عناء معالجتها يدوياً في Swit.

لماذا لا تستخدم أكثر من 50 مهمة معدة مسبقًا في ClickUp الأتمتة أو إنشاء تلك الخاصة بك بدلاً من ذلك؟

3. لا توجد قوالب

لا تحتوي أداة التعاون في Swit على أي قوالب معدة مسبقًا، لذا سيتعين عليك إنشاء المهام من الألف إلى الياء في كل مرة. وهذا لا يضيع الوقت فحسب، بل يمكن أن يكون محبطاً للغاية.

تجنب ذلك باستخدام قوالب ClickUp التي يمكن أن تساعدك على بدء المهام في ثوانٍ!

## لماذا ClickUp هو لا يزال أفضل أداة لإدارة المشاريع في 202**3

على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن معظم هذه الأدوات لديها بعض الميزات المفيدة، إلا أن لها أيضًا بعض العيوب الرئيسية التي تمنعها من أن تكون رائعة حقًا.

على سبيل المثال، إذا اخترت أحد البدائل المدرجة، فقد تفوتك ميزات مثل: طرق عرض ClickUp :: لتخصيص واجهة مشروعك بالطريقة التي تريدها

التعليقات المعينة في ClickUp :: يمنع التغاضي عن تعليقاتك

أهداف النقر :: تتبّع الأهداف والغايات للبقاء على المسار الصحيح

لوحات معلومات ClickUp :: لرصد تقدم المشروع بمرور الوقت

حالات ClickUp المخصصة :: قم بتعديل مراحل مشروعك على أساس كل حالة على حدة للحصول على أكبر قدر من الدقة

ولكن هذا ليس كل شيء! اطلع على المزيد من الميزات المعززة للإنتاجية لمساعدتك على إتقان سير عملك:

التبعيات :: تأكد من أنك تحاول تنفيذ المهام بالترتيب الصحيح

صندوق الوارد : قم بتقييم مهامك وإشعاراتك بسهولة في مساحة واحدة موحدة

: قم بتقييم مهامك وإشعاراتك بسهولة في مساحة واحدة موحدة تقارير مساحة العمل : تتبع أداء فريقك في العمل

: تتبع أداء فريقك في العمل مستندات ClickUp :: إنشاء قواعد معرفية مفصلة لتخزين معلومات الشركة والمشروع المهمة

الأولويات : حاول تنفيذ المهام الأكثر أهمية أولاً

: حاول تنفيذ المهام الأكثر أهمية أولاً المفكرة : قم بتدوين الأفكار والخواطر بسرعة

: قم بتدوين الأفكار والخواطر بسرعة الأذونات : تخصيص من يمكنه الوصول إلى مهامك وما الذي يمكنه فعله بها

: تخصيص من يمكنه الوصول إلى مهامك وما الذي يمكنه فعله بها تتبع الوقت الأصلي :: لتعزيز مهارات إدارة الوقت في مشروعك

تطبيقات جوال تعمل بكامل طاقتها :: للحفاظ على إنتاجيتك أثناء التنقل

خطط مجانية: للحصول على جميع الوظائف التي تحتاجها دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال

لهذا السبب، إذا كان هناك شيء نفتقده، أو إذا كان هناك شيء لا يعجبك في ClickUp، فيرجى إخبارنا بذلك. جرّب ClickUp اليوم !