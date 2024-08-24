مراجعة Wrike 2025 (الميزات والأسعار والإيجابيات و#038؛ السلبيات)

إذا كنت تتعامل مع أي جانب من جوانب إدارة المشاريع، فربما تكون قد سمعت عن Wrike.

يعد Wrike أحد أشهر منصات إدارة المشاريع والتعاون الجماعي. يقدم مجموعة واسعة من الميزات المفيدة التي يمكن أن تجعل حياتك أسهل.

ولكن هل هي أفضل أداة لإدارة المشاريع يمكنك إضافتها إلى حزام الأدوات المساعدة الخاصة بك؟ ليس إلى حد بعيد.

Wrike ليس الأداة الأسهل في الاستخدام (خاصة على الهاتف المحمول)، ولديه قدرات محدودة لإدارة المهام، وقد تم استدعاؤه من قبل بعض المستخدمين بسبب مشاكل في الأداء.

هل لديها نقاط قوتها أيضًا؟ بالتأكيد. على سبيل المثال، إذا كنت من محبي تحليل الأرقام وتحب نقاط البيانات المفيدة، فإن Wrike سيجعلك مدير مشروع سعيدًا.

في مراجعة Wrike هذه، نتعمق في ما هو جيد وغير جيد في Wrike، وكيف يقارن مع ClickUp.

ما هو Wrike؟

via Wrike Wrike هو إدارة المشاريع برنامج يساعدك على تنظيم المشاريع والتعاون مع فريقك وتتبع تقدم العمل.

يساعدك على إدارة مهام المشروع، ويسهل التعاون ومشاركة الملفات مع فريقك، ويتتبع تقدم العمل.

وبينما يمكن لأي شخص استخدام هذا البرنامج، يمكن لفرق المؤسسات تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة. يقدم Wrike ميزات متقدمة مثل مخططات جانت والتقارير المتقدمة المتعمقة، مما يجعله المفضل لدى المؤسسات الكبيرة.

إذن، ما الذي يمكن أن يفعله Wrike بالضبط لفرق إدارة المشاريع؟

أهم ميزات Wrike

1. عرض ثلاثي الأجزاء

تضمن طريقة عرض Wrike المكونة من ثلاثة أجزاء سهولة الوصول إلى جميع أنشطة إدارة المهام الخاصة بك في طريقة عرض واحدة.

إليك كيفية عملها:

يسمح الجزء الأيمن بالوصول السريع إلى مشاريعك وفرقك ومواردك المالية، مما يسهل إدارة الموارد

يستخدم الجزء الأوسط لإنشاء مهام جديدة وإعداد تواريخ الاستحقاق وتعيينها لأعضاء الفريق بكفاءة

يعرض الجزء الأيمن جميع مهامك في وقت واحد، مما يوفر عرضًا موحدًا لسير عملك وإدارة محسّنة للمهام الفرعية

إذا كنت جزءًا من فريق التسويق، سيمكنك Wrike من إدارة مهام الحملة بسرعة، وتتبع الميزانيات، ومراقبة المواعيد النهائية دون الحاجة إلى التبديل بين الشاشات.

2. نماذج الطلبات المخصصة

هل تريد تنظيم نماذج الطلبات الخاصة بك لتلبية احتياجات محددة؟ يقدم Wrike أداة إنشاء النماذج التي تتيح لك إنشاء نماذج متجاوبة باستخدام المنطق الشرطي.

ما يجعل Wrike فريدًا من نوعه هو هذا - عندما يتم إرسال نماذج الطلبات، يمكن لـ Wrike تعيين المهام أو المشاريع تلقائيًا، وتعبئة عناصر المهام بمعلومات النموذج، وتقديم نماذج لمستخدم واحد أو عدة مستخدمين.

على سبيل المثال، يمكن لفرق دعم العملاء استخدام Wrike لأتمتة تعيين تذاكر الدعم وتتبعها، مما يساعد في تسريع أوقات حل المشكلات.

3. تصور البيانات

يوفر Wrike رؤية المشروع بزاوية 360 درجة من خلال ميزات التصور المتنوعة.

يقدم تطبيق إدارة المشروع تحليلات ورؤى تفصيلية من خلال المخططات والرسوم البيانية - يتم تحديثها جميعًا كل 15 دقيقة. يمكن للفرق الوصول إلى مقاييس الأداء وتحديثات حالة المشروع وبيانات إنجاز المهام في جميع الأوقات.

4. علامات ومجلدات لسهولة المشاركة والوصول

يدعم Wrike العلامات والمجلدات، مما يسمح لك بفرز البيانات حسب المشروع والمهمة والمقاييس الأخرى.

على سبيل المثال، يمكن لفرق إدارة المنتجات تصنيف قصص المستخدمين، وسباقات السرعة، والمهام المتراكمة، مما يسهل إدارة بيانات المشروع والوصول إليها، وإدارة الموارد، ومشاركة التقدم المحرز مع أصحاب المصلحة.

5. تتبع التقدم المحرز باستخدام أداة إدارة المهام

هل تريد تتبع حالة كل نشاط؟ تتيح ميزة إدارة المهام في Wrike للفرق تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر والقيام بذلك.

يمكن لفرق التسويق والفرق الإبداعية، على سبيل المثال، استخدام برنامج إدارة المشاريع هذا لمراقبة تقدم أصول الحملة وضمان تسليمها في الوقت المناسب.

وبالطبع، وباعتباره أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع، يقدم Wrike ميزات شاملة لإدارة المشاريع ويوفر نظرة عامة واضحة لأعباء العمل، مما يساعد مديري المشاريع على تخصيص الموارد بفعالية والوفاء بالمواعيد النهائية.

تسعير ### Wrike

خطة مجانية

الفريق: 9.80 دولار/مستخدم شهريًا

9.80 دولار/مستخدم شهريًا الأعمال: 24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: متوفرة عند الطلب

متوفرة عند الطلب Pinnacle: متوفرة عند الطلب

إيجابيات استخدام Wrike

فيما يلي بعض الأشياء التي أشاد بها المستخدمون خلال تجربتهم مع Wrike:

1. ميزات كبيرة لإدارة المشاريع بشكل أفضل

Wrike ليس مخصصًا للفرق الصغيرة فقط؛ فهو مصمم للشركات التي تتعامل مع مشاريع معقدة.

من مخططات جانت التي تساعدك على تصور مشروعك بأكمله إلى أداة لمراجعة الملفات وإبداء الملاحظات عليها، فإن Wrike يوفر لك ما يناسب جميع الحالات.

بالإضافة إلى أنه يتيح لك إنشاء تدفقات عمل مخصصة لتتناسب مع أسلوب فريقك.

2. يساعدك على متابعة فريقك

هل تريد معرفة أين يذهب وقت الجميع؟

يقدم Wrike مؤقتًا مدمجًا يساعدك على تتبع الوقت الذي تستغرقه المهام. هذا الأمر سيغير قواعد اللعبة لاكتشاف الاختناقات داخل الفرق ومعرفة أين يجب تركيز جهود فريقك.

3. إحصائيات ذكية تؤدي إلى قرارات أكثر ذكاءً

تمنحك تحليلات Wrike صورة واضحة لمشاريعك. يمكنك معرفة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، ومن هو الأفضل أداءً، وحتى إذا كان هناك أي تعارض في الجدولة.

نقاط الألم الشائعة التي يواجهها مستخدمو Wrike

ومع ذلك، ليس كل شيء جيد مع Wrike.

مثل أي برنامج في السوق، لديه نصيبه العادل من العيوب التي يمكن أن تسبب مشاكل للفرق.

فيما يلي قائمة بنقاط الألم الشائعة التي يواجهها مستخدمو Wrike:

سلبيات مشكلة منحنى تعليمي حاد واجهة معقدة وعملية تأهيل تجعل من الصعب على المستخدمين الجدد، خاصةً أولئك الذين ليس لديهم خبرة سابقة في إدارة المشاريع تجربة محدودة على الهاتف المحمول يفتقر تطبيق Wrike على الهاتف المحمول إلى الميزات الأساسية، مما يعيق الإنتاجية أثناء التنقل باهظ الثمن بالنسبة للفرق الصغيرة أسعار Wrike باهظة الثمن مقارنةً بتطبيقات إدارة المشاريع الأخرى، حيث تبدأ خطة الفريق من 9.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وخطة Wrike للأعمال تبدأ من 11.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. علاوة على ذلك، يجب شراء المقاعد في مجموعات من خمسة عدم كفاية إدارة المهام عدم تحديد أولويات المهام، وصعوبة تغيير حالة المهام، وعدم القدرة على تحويل التعليقات إلى مهام نشطة يحد من الكفاءة أدوات تعاون رديئة على الرغم من أن Wrike Integrate يتصل بتطبيقات متعددة، إلا أن غياب وظيفة الدردشة المدمجة وتأخر الإشعارات من عمليات التكامل يعيق التواصل تحديات الواجهة واجهة المستخدم المربكة وخيارات التخصيص المحدودة والفلاتر الافتراضية غير القابلة للتغيير تؤثر على تجربة المستخدم مشاكل في الأداء انخفاض أوقات التحميل وتحميل الملفات يمكن أن يعيق الإنتاجية خدمة عملاء Wrike بينما تشير معظم مراجعات G2 إلى أن Wrike يقدم دعم عملاء مُرضٍ، إلا أن البعض /href/ https://www.g2.com/products/wrike/reviews/wrike-review-1808982complained/%href/ حول بطء الخدمة ورفضها.

مراجعات Wrike على Reddit

يبدو أن أحد الشكاوى الرئيسية لمستخدمي Wrike هو تطبيق الهاتف المحمول الخاص به. لدى مستخدمي ريديت شكاوى مماثلة.

سارت عملية انتقال أحد الفرق إلى Wrike بسلاسة، ووجدوا أن ميزات Wrike القوية، مثل إدارة عبء العمل وتخصيص الموارد والتقارير المخصصة، مفيدة للغاية.

ومع ذلك، هنا بدأت المشاكل: كان منحنى التعلم شديد الانحدار؛ حيث بدت الواجهة مشوشة، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يتمكن الجميع من العمل بسرعة.

انتقل فريقي مؤخرًا إلى Wrike لإدارة المشاريع. وقد أُعجبنا بميزاته القوية - إدارة عبء العمل، وتخصيص الموارد، والتقارير المخصصة - وبدا لنا أنه مثالي لمشاريعنا المعقدة. ولكن ها هي المشكلة: منحنى التعلم: كان الإعداد الأولي واعتماد المستخدم صعباً. فقد بدت الواجهة مزدحمة، واستغرق الأمر بعض الوقت حتى يستوعب الجميع الميزات. التخصيص الزائد: انتهى بي الأمر بقضاء الكثير من الوقت في تخصيص مهام سير العمل ولوحات المعلومات لتناسب احتياجاتنا. كنت أتمنى لو كان هناك المزيد من القوالب المعدة مسبقاً لوكالات التصميم. مراوغات تطبيق سطح المكتب: بدا تطبيق سطح المكتب صعباً مقارنة بإصدار الويب. بدت بعض الميزات عربات التي تجرها الدواب في بعض الأحيان. لا تسيء الفهم، Wrike أداة غنية بالميزات لإدارة المشاريع. ولكن بالنسبة لحجم فريقنا وسير العمل لدينا، كان منحنى التعلم ومتطلبات التخصيص أكثر من اللازم. نحن نستكشف حاليًا بعض البدائل التي توفر توازنًا أفضل بين القوة وسهولة الاستخدام. هل يمكن لأي شخص أن يوصي بشيء أقل تعقيداً قليلاً ولكن ليس بسيطاً مثل لوحات Trello؟ إلكتروني-Tart3381 على الرغم من مجموعة ميزاته الغنية، وجد الفريق أن التعقيدات التي يتسم بها البرنامج مربكة وكان يبحث عن برنامج إدارة مشاريع أكثر سهولة في الاستخدام.

هل حان الوقت للبحث عن أداة أفضل لإدارة المشاريع؟ نعم، وقد حصلت على الكثير من بدائل Wrike للاختيار من بينها - بما في ذلك ClickUp.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Wrike

ستمنحك الأداة المثالية لإدارة المشروع إمكانيات التعاون، وسير العمل المبسّط، والأهم من ذلك، الرؤية الواضحة لتقدم إدارة المشروع. على عكس Wrike، تحقق ClickUp جميع هذه المربعات (وأكثر من ذلك). ClickUp' 15+ مشاهدة إلى جانب حالات المهام المخصصة والتشغيل الآلي، مفيدة بشكل لا يصدق ل تصور وإدارة سير العمل الخاص بك أفضل

يحتوي ClickUp أيضًا على تعليقات تعيين مفيدة وظيفة يمكن استخدامها لإنشاء حلقة تغذية راجعة بين الأقسام والفرق المختلفة. هذا يحسن التواصل داخل الفرق ويمنع أي مجال للأخطاء.

مزايا استخدام ClickUp لإدارة المشاريع

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تساعدك ClickUp Spaces على تنظيم

_ClickUp يساعدك على تنظيم كل شيء باستخدام ClickUp Spaces القابلة للتخصيص

ما يجعل ClickUp أفضل برنامج لإدارة المشاريع هو هيكله البديهي الذي يتكون من مساحات عمل، ومجلدات، وقوائم، ومهام مستمرة، ومهام فرعية، وقوائم مراجعة.

يمكن للفرق تقسيم المشاريع المعقدة إلى مكونات يمكن إدارتها بفضل واجهة ClickUp السهلة. وهذا يتناقض تماماً مع واجهة Wrike التي يصعب التنقل فيها.

ميزات مثل انقر فوق المساحات تجعل إدارة المشاريع أبسط بكثير.

على سبيل المثال، يمكن لفرق التسويق استخدام المساحات لفصل حملاتهم، بينما يمكن لفرق التطوير أن يكون لها مساحات منفصلة خاصة بها لتطوير المنتج. وهذا يضمن أن يعرف الجميع بالضبط أين يجدون المعلومات والمهام ذات الصلة

ClickUp Docs و ClickUp Brain رائعان للمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

حَوِّل الأفكار إلى أفعال مع مستندات ClickUp و ClickUp Brain ClickUp Brain مدمج في مستندات ClickUp لتعزيز إدارة المستندات والتعاون.

بكلمات بسيطة - إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من مشكلة عدم القدرة على الكتابة، فإن التحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي يقترح تحسينات ويساعد على تحسين جودة المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، تسمح ميزات التعاون في الوقت الفعلي لعدة مستخدمين بالعمل على نفس المستند في نفس الوقت.

لذا، يمكن لشخص من قسم التسويق تحديث فريق المنتج بسرعة حول إصدار جديد، مما يضمن مشاركة جميع المعلومات ذات الصلة على الفور وبدقة.

ClickUp Tasks لإدارة المهام

إدارة أي مشروع بمهام مرنة على ClickUp

تتم إدارة معظم المشاريع الناجحة من خلال تقسيم المخرجات إلى مهام صغيرة. والآن، مع Wrike أو حتى جدول بيانات بسيط، يمكن أن تكون إدارة هذه المهام من البداية إلى النهاية مشكلة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك دائمًا مجال لانزلاق الأشياء من خلال الشقوق، مع عدم وجود شخص يمكن إسناد المساءلة إليه حقًا. مهام ClickUp يغير كل ذلك. فهو يتيح لك إعداد حالات المهام المخصصة والحقول ذات الصلة، وتحديد أولويات المهام المعينة، والربط بالمهام التابعة، وتصور عملك باستخدام القوائم.

بالإضافة إلى ذلك، توفر أوامر الشرطة المائلة المفيدة إجراءات سريعة لإدارة المهام بكفاءة، مثل تعيين المهام، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتغيير حالات المهام. يقلل هذا النهج المبسط من الوقت المستغرق في المهام الإدارية - مما يوفر في النهاية الكثير من الوقت للفريق.

الأتمتة التي توفر الوقت بالفعل

أتمتة عملك باستخدام أكثر من 100 عملية تلقائية من ClickUp

إن القول بأن الجميع يكرهون العمل المتكرر سيكون أقل مما ينبغي.

نحن في القرن الحادي والعشرين - إذا أتمتة ClickUp تتيح لك أتمتة المهام اليدوية المتكررة، فلماذا لا تستفيد من ذلك؟

الأتمتة مخططات جانت ، على سبيل المثال، توفر تحديثات في الوقت الفعلي والموافقات على المهام والتعديلات، مما يضمن الحفاظ على الجداول الزمنية للمشروع دائمًا.

وبالمثل، تُبقي التبعيات الآلية للمهام إدارة المشروع على المسار الصحيح من خلال تعديل الجداول الزمنية ديناميكيًا بناءً على تقدم المهام.

والنتيجة؟ لديك سيطرة كاملة على مشاريعك. لا تكرار، بل تقدم فقط.

عمليات تكامل سهلة

صُمم ClickUp ليتكيف مع الاحتياجات الخاصة لأي مؤسسة من خلال تكامل ClickUp أكبر دليل على ذلك هو عمليات التكامل المخصصة من خلال الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.

كما أنه يتكامل بسهولة مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية مثل Google Drive وSlack وZoom.

انقر فوق طرق العرض للحصول على عرض شامل لتقدمك

تخصيص أكثر من 15 طريقة عرض لـ ClickUp لتناسب أسلوب عملك

على الرغم من أن ClickUp لا يستخدم مصطلح "360 درجة" تمامًا مثل Wrike، إلا أن ClickUp Views تقدم بالتأكيد طرق عرض متعددة لتلبية احتياجاتك المختلفة احتياجات المشروع المختلفة .

إليك الطريقة

طريقة عرض اللوحة مثالية لأولئك الذين يفضلونطريقة كانبانتسمح للمستخدمين بسحب وإسقاط المهام عبر مراحل مختلفة من سير العمل

مثالية لأولئك الذين يفضلونطريقة كانبانتسمح للمستخدمين بسحب وإسقاط المهام عبر مراحل مختلفة من سير العمل طريقة عرض القائمة مثالية لمحبي منهجية GTD (إنجاز المهام)، حيث تسرد المهام بالتسلسل لتتبع المهام بسهولة ولإكمال المشروع

مثالية لمحبي منهجية GTD (إنجاز المهام)، حيث تسرد المهام بالتسلسل لتتبع المهام بسهولة ولإكمال المشروع طريقة عرض الصندوق توفر نظرة عامة عالية المستوى لتوزيع عبء العمل، مما يسهل مراقبة مهام الفريق والتقدم المحرز

توفر نظرة عامة عالية المستوى لتوزيع عبء العمل، مما يسهل مراقبة مهام الفريق والتقدم المحرز توفر طريقة عرض التقويم خيارات جدولة شاملة، مع طرق عرض للأيام، وفترات أربعة أيام، وأسابيع، وشهور، مما يسمح بالتخطيط والجدولة التفصيلية

خيارات جدولة شاملة، مع طرق عرض للأيام، وفترات أربعة أيام، وأسابيع، وشهور، مما يسمح بالتخطيط والجدولة التفصيلية توفر طريقة عرض "أنا" عرضًا مخصصًا للمهام الموكلة وإدارة المشروع، مما يساعد الأفراد على التركيز على مسؤولياتهم وإدارة عبء العمل بفعالية

ClickUp Goals لتحقيق الأهداف

_أهداف _ClickUp Goals تسرّع النجاح من خلال التتبع الآلي والأهداف الواضحة

بينما تعمل المؤسسة ككل على تحقيق الأهداف نفسها, أهداف ClickUp يهتم بالأهداف الصغيرة القابلة للقياس، مثل تحسين المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة مئوية معينة.

تتيح لك هذه الميزة تتبُّع المهام وتصنيفها، مما يضمن لك أهداف إدارة المشروع تتحقق دائمًا.

تتضمن خيارات التخصيص للأهداف نطاقات الأرقام، وخيارات صواب/خطأ، وتتبع العملة، و قوالب قائمة المهام ، مما يوفر المرونة لتحقيق أهداف مختلفة داخل المشروع.

ClickUp Dashboards لسهولة مشاركة مرئيات البيانات

خصص طريقة عرضك للعمل باستخدام لوحات معلومات ClickUp متعددة الاستخدامات

الموظفون والقيادة في عام 2024 يهتمون كثيراً بالعناصر المرئية، ولحسن الحظ، كذلك ClickUp. لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. تحتوي على ميزات وعناصر واجهة مستخدم مفيدة مثل مخططات مخصصة، ومؤشرات الحالة، ومستويات الأولوية، وتطبيقات الطرف الثالث المضمنة.

هل أنت من محبي الرسوم البيانية؟ يوفر ClickUp العديد من الخيارات، مثل مخططات السرعة، ومخططات الإنشاء، ومخططات الإنشاء، ومخططات الإنهاكات، ومخططات التدفق التراكمي. كل هذه تشارك رؤى تفصيلية حول تقدم المشروع ومساعدة الفرق على البقاء على المسار الصحيح والوفاء بالمواعيد النهائية.

تقديرات دقيقة للوقت من خلال تتبع وقت المشروع

تتبع الوقت دون عناء لاكتساب رؤى ثاقبة والتركيز على ما يهم مع ClickUp ميزات تتبع الوقت في ClickUp تساعد الفرق على الاحتفاظ بسجلات مفصلة للوقت المستغرق في المهام. ويساعد تتبع الوقت هذا في إدارة الموارد ويضمن بقاء المشاريع في حدود الميزانية والجدول الزمني المحدد.

التعاون السلس مع طريقة عرض الدردشة ومقاطع ClickUp

على الرغم من أننا نناقش التعاون الجماعي كنقطة منفصلة، إلا أنه موجود في كل مكان عبر منصة إدارة المشاريع. الأداة الدردشة المدمجة ميزة تسجيل الشاشة عبر مقاطع الفيديو ، واللوحات البيضاء - كل ذلك يضمن التواصل الفعال في الوقت الفعلي والفعال للفريق.

_دردش في الوقت الفعلي إلى جانب عملك باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

قوالب لكل مناسبة

قد يكون بدء توثيق المشروع من الصفر أمراً مرهقاً. لهذا السبب يستخدم 800,000 فريق عمل مجموعة ClickUp الواسعة من القوالب الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بالكامل لتحقيق أهدافهم كل يوم.

يأتي كل قالب مع طرق عرض متعددة، مثل المستندات والنماذج والقوائم، لاستيعاب أنماط مختلفة من العمل

تساعد حالات مثل مغلق، ومخصص، ومُنجَز، ومفتوح في تتبع التقدم المحرز. تسمح الحقول المخصصة بالإجابات عن OKRs، وتفاصيل القسم، والرعاة التنفيذيين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، ومراحل المشروع، ومقاييس النجاح

هذا ما يجعل ClickUp أفضل برنامج لإدارة المشاريع: قوالب إدارة المشاريع في ClickUp توفر نهجًا منظمًا لضمان تغطية جميع جوانب المشروع وخطة العمل.

إن قالب إدارة مشروع ClickUp يوفر مساحة منظمة لتنظيم عملك على مراحل. تجعل طرق العرض المرنة للقائمة والمستندات في القالب من تتبع التقدم المحرز وتصور المهام أمرًا سهلاً. تساعدك حالات المهام المخصصة على تحديد المهام قيد التنفيذ أو المفتوحة أو المكتملة.

يمكنك القيام بالمزيد من خلال دمج هذا القالب مع ClickApps، مما يوفر ميزات مثل تتبع الوقت والأولويات والعلامات والحقول المخصصة وتحذيرات التبعية والمكلفين المتعددين ومزامنة البريد الإلكتروني.

قالب ClickUp لإدارة المشاريع

حتى لو كنت جديدًا في إدارة المشاريع، يمكن لهذا القالب مساعدتك:

تصور وتتبع موارد مشروعك

تعيين المهام وإدارتها وتحديد أولوياتها باستخدام طرق عرض مختلفة لسير العمل

التعاون بسلاسة مع أصحاب المصلحة وفريقك

انقر فوق التسعير

دعنا نتحدث عن قرصة الجيب - العامل الحاسم النهائي.

من المعروف على نطاق واسع أن منصة Wrike باهظة الثمن. حسنًا، ClickUp هو عكس ذلك.

بالنسبة للمبتدئين، لديها خيار حساب مجاني. بصراحة، الخطة المجانية هي مكان رائع للبدء للفرق الصغيرة. بقية الخطط ذات قيمة كبيرة:

مجانية للأبد، عدد غير محدود من المستخدمين

خطة غير محدودة : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات : الأسعار متاحة عند الطلب

: الأسعار متاحة عند الطلب ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

المشاريع تدير نفسها بنفسها على ClickUp

لقد أجرينا قدراً كبيراً من البحث لكتابة مراجعة Wrike هذه، وإليك الحكم: يعد Wrike حلاً رائعاً لإدارة المشاريع للفرق الكبيرة، لكن منحنى التعلم وسعره الباهظ لا يستحق العناء للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أما ClickUp فهو أسهل بكثير في التعاون، ويمنحك إمكانيات رائعة لإدارة المهام، وهو سهل الاستخدام للغاية، ويعمل بشكل جيد بشكل متوقع، ويتناسب مع فريقك، ولا يستنزف ميزانيتك التقنية.

سواء كان لديك فريق عمل صغير أو متزايد، يمكن أن يساعدك ClickUp في إدارة مشروعك على المسار الصحيح. كل ما عليك القيام به للبدء هو إنشاء حساب مجاني على ClickUp .