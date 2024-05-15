10 بدائل Hive لإدارة المشروعات في عام 2025

هل تشعر بالإحباط من قيود Hive أو تبحث فقط عن تغيير؟ لست وحدك.

على الرغم من أن Hive أداة شائعة لإدارة المشاريع، إلا أن لها بعض العيوب. فبعض المستخدمين يجدون واجهته مشوشة ومربكة، بينما يعاني البعض الآخر من نقص خيارات التخصيص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أسعار Hive باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة أو العاملين المستقلين ذوي الميزانية المحدودة.

لكن الكثير من بدائل Hive تقدم ميزات وفوائد مماثلة دون عيوب.

سواء لتتبع تقدم المشروع، أو إدارة المواعيد النهائية، أو التعاون مع أعضاء الفريق، يمكن أن يساعدك استكشاف هذه البدائل في العثور على حل يتوافق بشكل أكبر مع أهداف المشروع .

## ## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Hive

يجب أن تفكر في عدة عوامل رئيسية عند وضع قائمة مختصرة ببدائل Hive لتلبية احتياجات فريقك التعاونية.

وذلك للتأكد من أن النظام الأساسي المختار يتماشى بشكل أفضل مع متطلبات المشروع والأهداف. لمساعدتك في البدء، إليك تفصيلاً لما يجب أن تبحث عنه:

سهولة الاستخدام : ستزودك أفضل بدائل Hive بواجهة سهلة الاستخدام لاعتمادها بسرعة داخل فريقك وأيضًا في المؤسسة الأكبر

: ستزودك أفضل بدائل Hive بواجهة سهلة الاستخدام لاعتمادها بسرعة داخل فريقك وأيضًا في المؤسسة الأكبر أدوات التعاون : ابحث عن الأدوات التي تقدم ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتحرير التعاوني وتعيين المهام ومشاركة الملفات

: ابحث عن الأدوات التي تقدم ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتحرير التعاوني وتعيين المهام ومشاركة الملفات الاندماج : يجب أن تعطي الأولوية لبدائل Hive التي توفر اتصالاً سلسًا مع الأدوات الأخرى، حتى تتمكن من إدارة جوانب مختلفة من عملك دون التبديل المستمر بين الشاشات

: يجب أن تعطي الأولوية لبدائل Hive التي توفر اتصالاً سلسًا مع الأدوات الأخرى، حتى تتمكن من إدارة جوانب مختلفة من عملك دون التبديل المستمر بين الشاشات الأمان : وغني عن القول أن أي أداة جيدة لإدارة المشاريع للشركات يجب أن تتضمن تدابير صارمة لحماية البيانات حتى لا تقلق بشأن بياناتك

: وغني عن القول أن أي أداة جيدة لإدارة المشاريع للشركات يجب أن تتضمن تدابير صارمة لحماية البيانات حتى لا تقلق بشأن بياناتك إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: ابحث عن الأدوات التي تحتوي أيضاً على تطبيقات أو واجهات ويب سريعة الاستجابة للتعاون أثناء التنقل

## البدائل الأفضل لـ Hive التي يمكن استخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Hive، دعنا نستكشف أفضل 10 خيارات يمكنك وضعها في الاعتبار.

1. انقر فوق

قم بتحسين تخطيط المشروع باستخدام ميزات إدارة المشاريع المتنوعة في ClickUp إمكانيات إدارة المشاريع في ClickUp تجعل منه بديلاً ممتازًا ل Hive. وبفضل إطار التسلسل الهرمي القابل للتطوير، يمكنك تنظيم حتى أكثر المشاريع تعقيدًا بدقة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها.

ولكن ما يميز ClickUp حقًا هو قابليته للتخصيص، مما يساعد الفرق على تكييف سير عمل المشروع بما يتناسب مع متطلباتهم الفريدة. يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص بما في ذلك لوحات كانبان، ومخططات جانت، وطرق عرض التقويم، والتي تساعد الفرق على تنظيم وتصور مهامهم بطريقة تناسب سير عملهم.

احصل على الوضوح والبصيرة في لمحة سريعة مع طرق عرض المشروع القابلة للتخصيص في ClickUp

والجزء الأفضل؟

إمكانيات التكامل المذهلة التي يتمتع بها ClickUp. فهو يتصل بسلاسة مع أكثر من 1000 أداة عمل أخرى، مثل Slack وLoom وGoogle Calendar وU Unito وHarvest وZoom وغيرها. وهذا يعني تدفقات عمل أكثر سلاسة وتقدماً أسرع للمشروع، دون الحاجة إلى التبديل بين عشرات الشاشات.

تعمل ميزات تتبُّع الوقت وإعداد التقارير القابلة للتكيف على زيادة وضوح المشروع.

استمتع بإمكانية تتبع الوقت في ClickUp

ClickUp ليس مجرد برنامج لإدارة المشاريع، بل هو أيضًا برنامج للتعاون والتواصل الجماعي والإنتاجية.

ميزات مثل الإشارات والمحادثات والتعليقات المخصصة داخل مهام النقر فوق المهام مساعدة الفرق على التواصل للبقاء متناسقة ومتصلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقادة الفرق استخدام عرض فريق ClickUp الخاص بـ ClickUp لعرض وإدارة عبء عمل الفريق. في المقابل، يمكن أن تعرض طريقة عرض النشاط نشاط الفريق عبر المواقع وتقسيمه حسب المستخدمين الفرديين.

يمكنك أيضًا استخدام لوحات معلومات ClickUp لتتبع وتصور التقدم المحرز عبر المشاريع والأنشطة.

ClickUp سهل الاستخدام للغاية، بحيث يمكنك البدء في دقائق معدودة. كما أنه يوفر دعمًا عبر الإنترنت وخدمة عملاء استباقية.

باختصار، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه للتواصل بفعالية والبقاء منظمًا ودفع المشاريع إلى الأمام.

حوِّل تقدم المشروع إلى مؤشرات مرئية باستخدام لوحة معلومات ClickUp المرنة

يوفر لك ClickUp أيضًا الوقت من خلال القوالب والأتمتة المبنية مسبقًا.

على سبيل المثال، مع قالب خطة مشروع ClickUp رفيع المستوى الخاص بـ ClickUp يمكنك بسهولة تحديد أهداف العمل وتخصيص الموارد وتحديد المواعيد النهائية وإدارة المهام وتتبع التقدم المحرز. يساعدك على الحفاظ على حماسك وتركيزك من خلال السماح لك بتحديد الأهداف وقياس الأداء.

تسريع عمليات بدء المشروع باستخدام قالب خطة المشروع عالية المستوى من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، مع خطتها المجانية للأبد، تضمن ClickUp أن التخطيط الفعال للمشروعات في متناول اليد للفرق من جميع الأحجام.

انقر فوق أفضل الميزات

استخدم خيارات التخصيص الشاملة لتكييف المنصة لتتناسب مع سير عملك الفريد. من خلال ميزات مثل الحقول المخصصة وحالات المهام واختيار 15 طريقة عرض، يمكنك إنشاء نظام بيئي لإدارة المشروع يتوافق تمامًا مع أهداف فريقك

لتكييف المنصة لتتناسب مع سير عملك الفريد. من خلال ميزات مثل الحقول المخصصة وحالات المهام واختيار 15 طريقة عرض، يمكنك إنشاء نظام بيئي لإدارة المشروع يتوافق تمامًا مع أهداف فريقك ادمج إدارة المهام والتعاون في المستندات وتتبع الوقت وتحديد الأهداف في نظام أساسي واحد مع ClickUp. فهو يعمل على تبسيط سير عملك و يُغني عن الحاجة إلى منصات متعددة ، مما يضمن الكفاءة والاتساق

، مما يضمن الكفاءة والاتساق نظِّم المهام والمشاريع والفرق بما يتناسب مع هيكل مؤسستك باستخدام نظام ClickUp التسلسل الهرمي المرن . سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء المساحات أو المجلدات أو القوائم أو المهام، يوفر ClickUp إطار عمل لإدارة المشاريع بفعالية، ويستوعب المشاريع مهما كان حجمها أو تعقيدها بسهولة

. سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء المساحات أو المجلدات أو القوائم أو المهام، يوفر ClickUp إطار عمل لإدارة المشاريع بفعالية، ويستوعب المشاريع مهما كان حجمها أو تعقيدها بسهولة تبسيط المهام المتكررة و توفير الوقت والجهد من خلال القوالب المعدة مسبقًا والأتمتة الذكية، مما يوفر الوقت لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والأنشطة ذات القيمة الأعلى

من خلال القوالب المعدة مسبقًا والأتمتة الذكية، مما يوفر الوقت لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والأنشطة ذات القيمة الأعلى ضمان إدارة المشروع بشكل سلس عبر متصفحات الويب وتطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة

القيود المفروضة على ClickUp

قد يشعر بعض المستخدمين بالإرهاق بسبب ميزات ClickUp الشاملة وخيارات التخصيص التي يوفرها ClickUp

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. معلم الموارد

عبر خبير الموارد Resource Guru هو برنامج جدولة وإدارة مشاريع قائم على الحوسبة السحابية يساعد الشركات على إدارة أصولها البشرية والمادية بفعالية.

وهو يوفر ميزات تخطيط الموارد، وتعاون الفريق، وتتبع الوقت، وإعداد التقارير.

يوفر البرنامج واجهة مستخدم مرئية لإدارة الجداول الزمنية، مما يسمح لك بسحب وإسقاط الحجوزات، وتعديل الجداول الزمنية، وعرض التوافر في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر تكاملاً مع منصات إدارة الوقت والمشاريع الشائعة، مما يسهل مزامنة الجداول الزمنية و معالم المشروع .

أفضل ميزات معلم الموارد

جدولة وتخصيص الموارد، مثل الموظفين والمعدات وقاعات الاجتماعات، باستخدام منصة سهلة الاستخدام

مشاركة الجداول الزمنية والتواصل بشأن التوافر وتنسيق المهام بكفاءة

احصل على رؤى حول استخدام الموارد وتوافرها وأدائها

قيود معلم الموارد

قد تجد درجة معينة من التعقيد في مرحلة الإعداد الأولي وكذلك مع الواجهة

بالمقارنة مع الواجهات الأكثر تقدمًا، قد تقدم هذه المنصة بعض القيود على التخصيص

تسعير Resource Guru

خطة جراسهوبر: 5 دولارات/مستخدم شهريًا

5 دولارات/مستخدم شهريًا خطة الحزام الأسود: 8 دولارات/مستخدم شهريًا

8 دولارات/مستخدم شهريًا الخطة الرئيسية: 12 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات خبير الموارد

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. قابلة للتقييم

عبر الجدول الجوي Airtable هو حل لإدارة المشاريع قائم على السحابة يجمع بين مرونة جداول البيانات وقوة قاعدة البيانات.

وهو شائع لسهولة استخدامه وتعدد استخداماته في العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك إدارة المشاريع، وتتبع المهام، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة المخزون.

إحدى ميزات Airtable الرئيسية هي قدرته على التكامل مع الأدوات والخدمات الشائعة الأخرى، مثل Slack وGoogle Drive وZapier. يتيح لك ذلك أتمتة المهام، واستيراد البيانات من مصادر أخرى، والتعاون مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى مرونته، يُعرف Airtable أيضًا بقدرته على تحمل التكاليف.

في حين أن هناك خطة مجانية متاحة، يمكنك الترقية إلى الخطط المدفوعة للحصول على ميزات ومساحة تخزين إضافية. هذا يجعل Airtable خيارًا جذابًا للشركات الصغيرة والكبيرة.

أفضل ميزات Airtable

إنشاء جداول قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، تُعرف باسم القواعد، لتنظيم المعلومات. حدد الحقول، واختر من بين أنواع البيانات المختلفة (مثل النصوص والمرفقات ومربعات الاختيار والتواريخ وغيرها)، وخصص التخطيط ليناسب أهداف إدارة المشروع تصور المعلومات بطرق مختلفة باستخدام طرق عرض الشبكة والتقويم وكانبان ومعرض الصور.

تحليل مجموعات البيانات الكبيرة والعمل معها باستخدام ميزات مثل الفلاتر والفرز والتجميع للتركيز على مجموعات فرعية محددة من البيانات.

قيود قابلة للتطبيق

قد يواجه مستخدمو الباقات المجانية أو منخفضة المستوى قيودًا في توسيع قاعدة بياناتهم أو تخزين كميات كبيرة من المعلومات دون الانتقال إلى خطط Airtable الأكثر تكلفة

قد يواجه المستخدمون أيضًا أوقات تحميل بطيئة مع مجموعات البيانات الكبيرة

التسعير القابل للتطبيق

خطة مجانية

خطة الفريق: 24 دولارًا/مقعد شهريًا

24 دولارًا/مقعد شهريًا خطة الأعمال: 54 دولارًا/مقعد شهريًا

54 دولارًا/مقعد شهريًا مقياس الشركات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

4. عمل جماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي هو تعاون و برنامج إدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل الفعال وتتبع تقدم المهام.

توفر منصة Teamwork ميزات مثل إدارة المهام، ومشاركة الملفات، وتتبع الوقت، ومخططات جانت، ومراسلة الفريق.

وتستخدمه الشركات والفرق لتبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية. يمكنك الوصول إلى Teamwork من خلال موقعهم الإلكتروني أو تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iOS و Android.

أفضل ميزات العمل الجماعي

تتبّع الوقت الذي يقضيه أعضاء الفريق في المهام والمشاريع باستخدام أداة تعقب الوقت المدمجة، مما يوفر رؤى قيّمة حول تقدم المشروع وتخصيص الموارد

التواصل في الوقت الفعلي مع إمكانات المراسلة المدمجة. يمكن لأعضاء الفريق المشاركة في محادثات فردية أو جماعية ومشاركة التحديثات والتعاون في المهام دون مغادرة المنصة

إنشاء تقارير شاملة لتحليل أداء المشروع واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود العمل الجماعي

قد يجد المستخدمون الجدد منحنى تعليمي مع Teamwork نظرًا لميزاته ووظائفه الشاملة

تسعير العمل الجماعي

مجاناً

التسليم: 13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا النمو: 25.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

25.99 دولارًا/مستخدم شهريًا النطاق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

5. باسيكامب

عبر Basecamp يقدم Basecamp مجموعة من الإمكانيات المصممة لمساعدة الفرق على تنظيم المهام والتواصل والتعاون بفعالية.

يتيح بديل Hive هذا للمستخدمين إنشاء وإدارة المشاريع، وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين المهام، ومشاركة الملفات، والتواصل من خلال الرسائل والتعليقات، وتتبع التقدم المحرز في منصة مركزية واحدة.

بساطته وسهولة استخدامه تجعله مناسبًا للفرق من مختلف الأحجام والصناعات.

أفضل ميزات برنامج باسكامب

دمج جميع مناقشات الفريق وتحديثاته وتعليقاته داخل مساحة مشروع Basecamp وتعزيز التعاون من خلال المناقشات المترابطة والمرفقات والإشارات

استبدل رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة والرسائل الفورية والتطبيقات المختلفة بمنصة مركزية. بهذه الطريقة، يمكن للجميع الوصول إلى نفس المعلومات ويمكنهم أيضًا الرجوع إلى المحادثات السابقة بسهولة

استفد من ميزات إدارة المهام في Basecamp، مثل قوائم المهام، والمواعيد النهائية، وتحديد أولويات المهام، والتتبع، والتكليفات.

استفد من واجهة Basecamp البسيطة والبديهية. قم بإضافة المهام وتحديثها وإكمالها بسهولة لإدارة المشروع بكفاءة

قيود برنامج Basecamp

بدون تتبع الوقت المدمج، قد يضطر المستخدمون إلى الاعتماد على منصات خارجية لإدارة وقتهم، مما يؤدي إلى عدم كفاءة محتملة في سير عملهم

يطرح Basecamp مشاكل في قابلية التوسع مع المشاريع الكبيرة وهو مناسب بشكل أفضل للمهام الصغيرة والمتوسطة الحجم

أسعار باسيكامب

Basecamp Basic : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Basecamp الأساسي

G2: 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

6. جيرا

عبر جيرا يوجد أيضًا في قائمة بدائل Hive Jira، وهي أداة شائعة لإدارة المشاريع تم تطويرها بواسطة Atlassian. تُستخدم بشكل أساسي لتتبع المشكلات والأخطاء وإدارة المهام.

تسمح Jira للفرق بتنظيم عناصر العمل، وتعيين العمل، وتتبع التقدم المحرز، والتعاون في تطوير المشروع .

يوفر سير عمل قابل للتخصيص، ولوحات كانبان وسكروم، وإعداد التقارير. كما أنه يتكامل مع أدوات أخرى شائعة الاستخدام في تطوير البرمجيات وسير عمل إدارة المشاريع.

أفضل ميزات Jira

إدارة المهام والأخطاء من خلال الاستفادة من إمكانيات Jira الشاملة لتتبع المشكلات

تعزيز الإنتاجية من خلال دمج Jira مع مجموعة متنوعة من أدوات وخدمات الجهات الخارجية

احصل على رؤى قيمة حول أداء المشروع واتخذ قرارات مستنيرة باستخدام تحليلات وتقارير جيرا المتقدمة

استفد من أذونات المستخدم في جيرا لضمان حصول جميع أعضاء فريقك على المستوى المطلوب من الوصول إلى جميع وظائف جيرا

قيود جيرا

قد تتطلب مجموعة ميزات جيرا الواسعة من الميزات من المستخدمين لأول مرة قضاء المزيد من الوقت والجهد لفهم النظام الأساسي بشكل كامل

قد يبدو إعداد جيرا لتتماشى مع متطلبات المشروع معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً دون مساعدة من ذوي الخبرة التقنية

تسعير جيرا

مجاني

المعيار: 8.15 دولار/مستخدم شهريًا

8.15 دولار/مستخدم شهريًا القسط: 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

16 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1025/undefined/ بدائل جيرا %/%href/_

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7. سكورو

عبر سكورو Scoro هي منصة مركزية للشركات لتنظيم العمليات المختلفة والإشراف عليها بكفاءة.

يوفر Scoro ميزات مثل إدارة المشاريع، وتتبع الوقت، والفواتير، والإدارة المالية، ويتيح لك Scoro تبسيط العمليات، وتخصيص الموارد بفعالية، وتحسين الإنتاجية الإجمالية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل Scoro على تبسيط الفواتير، ويسمح بتتبع المدفوعات، ويوفر أدوات لإدارة النفقات والميزانيات.

مع ميزات إدارة علاقات العملاء المدمجة أيضًا في البرنامج، يمكن للشركات الحفاظ على علاقات العملاء بفعالية.

أفضل ميزات Scoro

تعيين أدوار وأذونات دقيقة للمستخدمين باستخدام Scoro للتحكم في الوصول إلى البيانات والوظائف

تعزيز الأمن والامتثال مع تعزيز التعاون والمساءلة داخل المؤسسة

تخصيص Scoro لتلبية المتطلبات الخاصة بالصناعة وسير العمل لتعزيز الكفاءة والتنظيم والربحية للشركات من جميع الأحجام

قيود Scoro

إن طبيعة Scoro القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تجعل التكامل مع برامج أو منصات الطرف الثالث الحالية أمرًا صعبًا، مما قد يؤدي إلى مشاكل في التوافق

نظرًا لأن Scoro لا يقدم إصدارًا مجانيًا، فقد لا يناسب جميع المستخدمين الذين يبحثون عن بدائل Hive

أسعار سكورو

أساسي: 28 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

28 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا قياسي: 42 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

42 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المحترف: 71 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

71 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا أعلى سعر: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. أكسلو

عبر أكيلو Accelo عبارة عن منصة برمجية قائمة على السحابة توفر أدوات لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع الوقت والفوترة والفواتير.

تحظى المنصة بشعبية خاصة بين شركات الخدمات المهنية مثل الشركات الاستشارية ووكالات التسويق ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات.

يهدف Accelo إلى تبسيط سير العمل وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق من خلال توفير منصة مركزية حيث يمكنك تتبع المشاريع والتواصل مع العملاء وإدارة الجداول الزمنية والموارد.

كما أنه يتكامل مع العديد من تطبيقات وخدمات الطرف الثالث، مما يسمح لك بربط الأدوات ومصادر البيانات الحالية بـ Accelo للحصول على حل أكثر شمولاً.

أفضل مزايا أكسيلو

إنشاء تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومراقبة تقدم المشروع، وتحليل المقاييس المالية، وتقييم أداء الفريق

استمتع بمجموعة من قوالب التقارير المُنشأة مسبقًا وخيارات التصور وإنشاء تقارير غنية بالمعلومات التي ترضي تفضيلاتك

إدارة عبء عمل فريقك وتحسين استخدام الموارد من خلال ميزات إدارة الموارد في Accelo. يمكنك عرض جداول الفريق بسهولة، وتحديد الاختناقات أو التعارضات المحتملة، وإجراء التعديلات حسب الحاجة لضمان الإنتاجية المثلى و تخطيط المشروع قيود أكسيلو

قد تكون خيارات التخصيص محدودة مقارنةً بالمنصات الأخرى، مما يحد من القدرة على التكيف مع بعض احتياجات العمل المتخصصة

كواحد من أفضل بدائل Hive، لا يقدم Accelo خطة مجانية والتي قد تصبح قيدًا

أسعار أكيلو

الاحترافية: 50 دولارًا/مستخدم شهريًا

50 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 70 دولارًا/مستخدم شهريًا

70 دولارًا/مستخدم شهريًا متقدم: 90 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

90 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا النخبة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أكسيلو

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. Productive.io

عبر Productive.io تم تصميم Productive.io خصيصًا للشركات القائمة على الخدمات، لا سيما الوكالات والشركات الاستشارية، التي تسعى إلى تحسين عملياتها وزيادة كفاءتها.

إنه يمكّنك من إدارة كل جانب من جوانب مشروعك بفعالية، بدءًا من المرحلة الأولية خطة المشروع من التطوير إلى التسليم النهائي.

تعمل حلولها البديهية لإدارة المشاريع على تسهيل تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز وتخصيص الموارد، مما يضمن بقاء المشاريع في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح إمكانيات تتبع الوقت المتكاملة للمنصة إمكانية إعداد فواتير دقيقة وتحليل دقيق لإنتاجية الفريق.

ومن خلال ميزات الإدارة المالية، مثل إعداد الفواتير وتتبع النفقات وإعداد التقارير المالية، تُمكِّن منصة Productive.io الشركات من الحفاظ على الربحية والصحة المالية.

أفضل مزايا Productive.io

احصل على رؤى قيمة حول أداء الفريق وتقدم المشروع والمقاييس المالية من خلال لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص

التعاون مع العملاء بطريقة شفافة ومنظمة على بوابة العملاء

الوصول إلى الجداول الزمنية للمشروع وعرض تحديثات التقدم والتواصل مع فريقك مباشرةً على المنصة

قيود Productive.io

قد يواجه المستخدمون قيودًا في تخصيص قوالب إدارة المشاريع وسير العمل لتناسب الاحتياجات الفريدة

كواحد من بدائل Hive العديدة، لا يقدم Productive.io خطة اشتراك مجانية. وهذا قد يعيق انضمام مستخدمين جدد إلى المنصة

تسعير Productive.io

أساسي: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الاحترافية: 28 دولارًا في الشهر

28 دولارًا في الشهر أعلى سعر: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Productive.io

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. الاثنين

عبر Monday.com Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تساعدك على إدارة المهام والمشاريع وسير العمل بكفاءة أكبر.

يوفر منصة مرئية وتفاعلية حيث يمكنك إنشاء لوحات مرئية وتخصيصها لإدارة عملك.

تمثل كل لوحة مشروع، وضمن كل لوحة، يمكنك إنشاء أعمدة لتمثيل مراحل أو جوانب مختلفة من المشروع، مثل المهام التي يجب إنجازها، والمهام قيد التنفيذ، والمهام المنجزة.

إحدى الميزات الرئيسية لموقع Monday.com هي مرونته. يمكنك تخصيص لوحاتك وأعمدتك لتناسب احتياجاتك وسير عملك. يمكنك إضافة أنواع مختلفة من البيانات، مثل النصوص والأرقام والتواريخ والملفات إلى مهامك ومشاريعك.

يقدم Monday.com أيضًا العديد من القوالب التي يمكنك استخدامها كنقطة انطلاق لمشاريعك، بما في ذلك قوالب لإدارة المشاريع والتسويق والمبيعات والموارد البشرية وغيرها.

باستخدام ميزات التعاون في Monday.com، يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز.

يمكنك أيضاً التواصل مع بعضكم البعض باستخدام التعليقات والإشارات ومشاركة الملفات والمستندات مباشرةً داخل المنصة. يتكامل Monday.com مع برامج التعاون الجماعي الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams، مما يتيح لك تبسيط سير العمل والوصول إلى جميع أعمالك في مكان واحد.

أفضل ميزات Monday.com موقع Monday.com

الاحتفاظ بسجل تفصيلي لجميع أنشطة المستخدمين داخل النظام الأساسي؛ وتتبع التغييرات وتحديد الأخطاء والحفاظ على المساءلة

المزامنة مع تقويمات المستخدمين، مما يتيح لهم عرض مهامهم ومواعيدهم النهائية إلى جانب الالتزامات الأخرى

إنشاء بوابة للعملاء لمشاركة تحديثات المشروع والمعلومات مع العملاء لتحسين التواصل والشفافية

استيراد البيانات وتصديرها بتنسيقات مختلفة ونقل المعلومات بسهولة من أنظمة أخرى وإليها

حفظ الإصدارات السابقة من الملفات للعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر. يساعد ذلك على منع فقدان البيانات ويضمن توفر أحدث المعلومات دائماً

قيود موقع Monday.com

قد تكون مجموعة الميزات الشاملة مربكة للمستخدمين الجدد

تحتوي الباقة المجانية على قيود مقارنة بالمستويات المدفوعة، مثل عدد أقل من المستخدمين واللوحات، وتفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل الأتمتة والتكامل مع الجهات الخارجية

تسعير موقع Monday.com

مجاني للأبد

الأساسي: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا المعيار: 14 دولارًا/مقعد شهريًا

14 دولارًا/مقعد شهريًا المحترف: 24 دولارًا/مقعد شهريًا

24 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موقع #### موقع Monday.com

G2: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

## احصل على بديل قوي لـ Hive

أثناء استكشافك لبدائل Hive المختلفة التي ناقشناها، اختر أداة إدارة المشروع التي تلبي توقعات فريقك وتتجاوزها.

كل بديل من هذه البدائل لـ Hive له نقاط قوته وضعفه، ويقدم ميزات ووظائف فريدة لمديري المشاريع للنظر فيها.

ومع ذلك، من بين بدائل Hive هذه، يبرز ClickUp كخيار ممتاز في بحثك عن منصة شاملة لإدارة المشاريع. لذلك، إذا كنت مستعدًا لتحسين إدارة مشروعك والحصول على رؤى أفضل للأعمال, اشترك في ClickUp مجانًا الآن!