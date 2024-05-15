أفضل 10 بدائل ل Basecamp &؛ المنافسين في عام 2025

تبحث عن بعض البدائل الرائعة لـ Basecamp؟

دعونا نعطي Basecamp حقها من الثناء، فهي رائدة في التواصل الجماعي.

وقادتهم، وبالتحديد جيسون فرايد وديفيد هاينماير هانسون، كان لهم دور كبير في إعادة تعريف العمل وثقافة العمل .

ولكن بالعودة إلى Basecamp_، المنتج

على الرغم من أنه راسخ وموجود منذ عدة سنوات، إلا أنه قد لا يكون المنتج المناسب للتعاون الجماعي و برنامج إدارة المشاريع لـ لك.

في هذا المنشور، سنقوم بتفصيل بعض ميزاته الرئيسية وإلقاء نظرة على أفضل عشرة بدائل لبرنامج Basecamp في عام 2023، إلى جانب إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات العملاء.

هيا بنا نبدأ!

إذن لماذا تبحث عن بديل Basecamp؟

يمكننا سماع السؤال بالفعل: إذا كان Basecamp يقوم بالمهمة، فلماذا البحث عن بديل على الإطلاق؟

يتم إعطاء مديري المشاريع هذه الميزات الرئيسية في Basecamp 3:

منصة مراسلة ممتازة تعزز العمل الجماعي عالي الجودة

بحث عالمي سهل الاستخدام

مكان مركزي لمشاركة الملفات والمستندات

ميزات بسيطة لإدارة المهام (رائعة لقوائم مهام الفريق الصغير)

أسئلة تسجيل الدخول التلقائي

بوابة لأصحاب المصلحة الخارجيين لعرض المهام والتواصل

تقارير المهام

يعد Basecamp مناسبًا تمامًا أداة لإدارة المشاريع بعدة طرق

لا أحد هنا يسيء إليها أو إلى العمل الذي يقوم به الفريق_

إن السوق التنافسية تغذي الابتكار، وبقدر ما يمكن أن يكون Basecamp مفيدًا، فقد جلبت السوق بعض المنافسة القوية من خلال أدوات مثل مشروع زوهو , فريق العمل , وريك و تريلو .

Basecamp موجود منذ فترة. تأسس في عام 1999.

نعم، هذا منذ 22 عاماً... 🗿

لا يوجد شيء خاطئ في العمر، ولكن القدرة على التكيف أمر لا بد منه، وقد كان Basecamp بطيئًا بعض الشيء في تحديث أداته للمستخدمين في العالم الحديث.

على سبيل المثال، لا يزال Basecamp لا يحتوي على التسلسل الهرمي للفريق ويقدم فقط عمليات تكامل خارجية لتتبع الوقت.

تم تصميم Basecamp أيضًا مع وضع نظام الشلال القديم في الاعتبار، وهو بالكاد مثالي لـ إدارة المشاريع الرشيقة .

حتى أسانا استغرقت وقتًا لإضافة لوحة رشيقة عرض لمخزونهم

_لماذا لم نرى هذا من _Basecamp؟

هناك ميزة أخرى واضحة قد يجلبها البديل وهي السعر الأرخص.

بسعر 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، فإن سعر Basecamp ليس سهلاً تمامًا على محفظتك.

هل أنت حقاً تحتاج للدفع بهذا المبلغ؟

لماذا تكسر البنك (ونظارتك) _بينما يمكنك الحصول على المزيد من الميزات مقابل مبلغ أقل (أو حتى لا شيء على الإطلاق)؟

مع ClickUp، يمكنك استخدام المنصة بأكملها ، نعم جميع الميزات ومستخدمين غير محدودين، مقابل 0 دولار شهريًا!

ملاحظة: يمكنك استيراد بيانات Basecamp إلى ClickUp باستخدام ملف CSV! إليك الطريقة.

ميزات بديل Basecamp المثالي

اختيار بديل لـ Basecamp لإدارة مشروعك سيعني الاحتفاظ ببعض الميزات التي يوفرها Basecamp بشكل صحيح.

يتعلم المنافس الذكي من نجاحات Basecamp مع تحسينها وإضافة ابتكاراته الخاصة.

وقد سمح تجنب التصميم القديم، وإضافة ميزات قوية، والالتزام بقيمنا لـ ClickUp بالتفوق في سوق تنافسي للغاية.

على سبيل المثال، أي منافسين حقيقيين سيحتاجون إلى تصميم بسيط وتطبيق جوال مريح، وهما من نقاط قوة Basecamp. ومع ذلك، سيحتاجون إلى أسعار معقولة أكثر بكثير وبرمجيات محدثة من حين لآخر.

وبينما نحن بصدد ذلك، ماذا عن طرح خيار لوحة و قائمة طرق العرض، إلى جانب مخططات جانت ?

تتضمن الميزات الأخرى اللازمة لاستبدال Basecamp ما يلي تتبع الوقت ، وقوائم المهام (قوة Asana المميزة سابقًا)، وأدوات الأعمال الصغيرة، و آيفون و أندرويد تطبيق، وإدارة شاملة لأعضاء الفريق، وخاصية بحث قوية، ومهام متعددة.

هل نطلب الكثير من أداة إدارة مشروع واحد_؟

_استسلم لحواسك العنكبوتية ودعنا نلقي نظرة على أفضل عشرة بدائل ل Basecamp!

أفضل 10 بدائل ل Basecamp

فيما يلي أفضل عشرة بدائل لـ Basecamp التي ستجعلك تغادر هذا المعسكر الأساسي في رحلتك نحو النجاح في إدارة المشاريع. ⛰

1. كليك أب

انقر فوق هو أداة إدارة المشاريع الرائدة في العالم .

من تزويدك بإدارة الموارد إلى تعزيز التواصل بين فريق العمل، ClickUp هو الحل الأمثل لإدارة المشاريع.

الميزات الرئيسية لـ #### ClickUp

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل من ClickUp بديلاً رائعاً لـ Basecamp:

1. متتبع الوقت العالمي

استخدم مؤقت عالمي لمعرفة مقدار الوقت الذي يقضيه أعضاء الفريق في المهام الفردية أو المشروع.

يمكنك بدء وإيقاف تتبع الوقت من أي جهاز كمبيوتر قمت بتسجيل الدخول إليه.

علاوة على ذلك، إذا توقفت عن تتبع الوقت في تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البدء من حيث توقفت في تطبيق سطح المكتب.

_انظر، عالمي حقًا! 🌎 🌎

إليك المزيد حول كيفية عمل تعقب الوقت في ClickUp .

2. مشاهدات متعددة

مع أكثر من 10 طرق عرض للاختيار من بينها، يمكنك عرض مشاريعك بالطريقة التي تريدها!

إليك بعض طرق العرض القوية في ClickUp: عرض اللوحة .

قم بزيارة تريلو

7. بروف هاب

Proofhub هو بديل لـ Basecamp يتيح للفرق الحصول على عدد غير محدود من المستخدمين، بغض النظر عن خطة التسعير.

ولكن مع القوة الكبيرة، تأتي جيوب أكبر وأعمق 💲

خطة التسعير لهذه الأداة أغلى من معظم بدائل Basecamp.

الميزات الرئيسية لـ #### Proofhub

تضمين التغريدات لتعزيز التعاون والتأكد من رؤية التعليقات

يمكنك بسهولة تعيين المهام وتعيين أولويات المهام

ميزة فرز وتجميع قوية

عرض الجدول الزمني لتتبع المشروع

إيجابيات بروفهاب

لا توجد رسوم لكل مستخدم حيث تحصل على عدد غير محدود من المستخدمين

أدوار مخصصة لاحتياجات مشروعك

تذكيرات تلقائية لإبقائك على علم بالمواعيد النهائية القادمة

هناك مساحات للمناقشات الفردية والرسائل الجماعية

سلبيات بروفهاب

باهظة الثمن

غير مصمم للفرق الكبيرة

يقتصر على 8 عمليات تكامل

تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب

يحتوي تطبيق إدارة المشاريع هذا على خطط تسعير تبدأ من 50 دولاراً شهرياً.

تقييمات عملاء Proofhub #### تقييمات عملاء Proofhub

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

زيارة بروف هاب

8. كانتاتا

عبر كانتاتا كانتاتا (مافنلينك سابقاً) تسوّق نفسها كحل شامل لأتمتة العمل وإدارة الموارد التي توفر إمكانات الربط. 😉

على سبيل المثال، يمكن لمديري المشاريع ربط وقت عضو الفريق ونفقاته وفواتيره بمهامه ومشاريعه في الوقت الفعلي.

لسوء الحظ، فإن منحنى التعلم لهذه الأداة مرتفع نسبيًا، لذلك قد تضطر إلى قضاء بعض الوقت في معرفة كيفية ربط الأشياء .

كانتاتا الميزات الرئيسية

مخططات جانت المدمجة

قوالب قابلة لإعادة الاستخدام

تقارير مفصلة للمشروع للحصول على رؤى دقيقة للمشروع

إيجابيات كانتاتا

يتكامل مع أدوات مثل Slack وSalesforce وJira

يمكنك بسهولة الاطلاع على عبء عمل أعضاء الفريق ومهاراتهم وتوافرهم

الوصول إلى إعدادات الأذونات التفصيلية للتحكم في ما يمكن لكل عضو في المشروع الوصول إليه، ضمن سير عمل المشروع

سلبيات كانتاتا

اختصارات محدودة للوحة المفاتيح لتبسيط الأمور

لا يمكن تحرير تعليقات المهام

تحتوي أداة التعاون هذه على منحنى تعليمي مرتفع

تسعير #### كانتاتا

اتصل ب Kantata لمعرفة خطط التسعير الخاصة بهم.

تقييمات عملاء Kantata

G2: 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

قم بزيارة كانتاتا

9. بايمو

Paymo هو برنامج تعاوني للفرق الكبيرة والفرق البعيدة التي تحتاج إلى معرفة من يعمل على ماذا ومتى وأين.

لكن لماذا Paymo💰 لهذه الأداة بينما يمكنك الحصول على نفس الوظائف_ وأكثر مع ClickUp؟

ميزات بايمو الرئيسية

مهام متكررة لتبسيط أحداثك المتكررة

يأتي مع طرق عرض القائمة والجدول واللوحة

تقارير الجداول الزمنية

يمكنك أيضاً تعيين تبعيات المهام بسهولة

إيجابيات بايمو

تطبيقات قوية لسطح المكتب والجوال

فواتير وتقديرات ونفقات غير محدودة

برنامج جدولة الفريق لمساعدتك على إدارة سير عمل فريقك بشكل أفضل

تتبع الوقت المدمج

سلبيات بايمو

تسمح الباقة المجانية للمستخدمين بإنشاء ما يصل إلى 3 فواتير فقط

لا توجد إدارة مهام متقدمة في الباقة المجانية

التكامل متاح فقط في الباقة المدفوعة

تسعير #### بايمو

يحتوي تطبيق إدارة المشاريع هذا على خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 11.95 دولارًا أمريكيًا / مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Paymo

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

قم بزيارة بايمو

10. فريديكامب

ها نحن ذا، رحلة تخييم أخرى

Freedcamp هو ببساطة نسخة أكثر حُرية من Basecamp.

نحن جادون، يمكنك الحصول على ميزات مماثلة بأقل بكثير من 99 دولارًا شهريًا مع Freedcamp، وهو أداة تعاون رائعة للعاملين المستقلين!

لسوء الحظ، أحد عيوب أداة إدارة المشاريع هذه هو أنه لا يمكنك تعيين الأذونات، وهو ما يمثل مشكلة لأي فريق إبداعي يدير مشاريع لعدة عملاء.

الميزات الرئيسية لـ Freedcamp

قوائم مهام مدمجة

لوحات كانبان مع وظيفة السحب والإفلات

يمكنك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام فرعية أصغر

إيجابيات Freedcamp

ميزة إعداد الفواتير التي تتيح لك إصدار الفواتير لعملائك بسهولة من إدخالات تتبع الوقت

تخزين جميع جهات الاتصال والعملاء المحتملين في التطبيق لسهولة التنظيم والوصول السهل

تطبيق جوال قوي لنظامي iOS و Android

سلبيات Freedcamp

تحتوي أداة إدارة المهام هذه على منحنى تعليمي عالٍ

إن مخطط جانت ليس عمليًا مثل بدائل Basecamp المجانية الأخرى

لا يمكن تخصيص أذونات المستخدم

تسعير #### Freedcamp

يحتوي برنامج التعاون هذا على خطة مجانية متاحة. تبدأ خطتهم البسيطة من 2.49 دولار لكل مستخدم شهرياً. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم ميزاتهم ، سيتعين عليك دفع 7.49 دولارًا لكل مستخدم.

تقييمات عملاء Freedcamp Freedcamp

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

قم بزيارة فرايدكامب مكافأة: لمزيد من الأدوات مثل Basecamp تحقق من هذا الدليل !

مغادرة باسيكامب للأبد ⛺

لا شك أن Basecamp غيّر إدارة المشاريع وتعاون الفريق والإنتاجية للأفضل.

ولكن، الأمور تتطور، وتظهر تقنيات ووجهات نظر جديدة.

ما كان يعمل في الماضي ربما لم يعد مناسبًا ، وقد يكون الوقت قد حان لاختيار بديل جديد ل Basecamp.

افتح هذا الباب للفرص وانظر لماذا ClickUp هو برنامج إدارة المشاريع الأعلى تقييمًا! اترك مخيمك الأساسي و احصل على ClickUp مجانًا لترتقي إلى آفاق جديدة!