كيفية تصدير البيانات من Airtable إلى تطبيقات أخرى

يعمل مشروع فريقك بسلاسة على Airtable. لقد سهّلت بنيته الخالية من التعليمات البرمجية كيفية إدارة البيانات وتنظيمها والمهام المتكررة تلقائيًا.

ولكن ماذا تفعل عندما تحتاج إلى نقل هذه البيانات إلى منصة أخرى؟ على سبيل المثال، قد ترغب في تصدير البيانات إلى انقر فوق لإدارة المشروع من البداية إلى النهاية.

قد يبدو نقل بياناتك المنظمة بعناية من Airtable محفوفًا بالمخاطر، لكننا هنا لمساعدتك. سيجعل هذا الدليل تصدير بيانات Airtable إلى تطبيقات أخرى سلسًا وممكنًا ببضع نقرات فقط.

كيفية تصدير البيانات من Airtable

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تصدير البيانات من Airtable. إذا لم يكن كذلك الوصول إلى قوالب قاعدة البيانات هذه لإنشاء واحدة واختبار هذه الطرق. يمكن أن يكون تصدير بيانات Airtable عملية خالية من المتاعب باتباع هذه الخطوات.

1. كيفية تصدير بيانات Airtable كملف CSV

الخطوة 1

انتقل إلى الشريط الأحمر الموجود في أعلى الصفحة لبدء تصدير بيانات Airtable كملف CSV

اختر مكان العمل الذي تريد تصدير بيانات Airtable منه. بمجرد دخولك، انقر على عرض الشبكة وانتقل إلى تحميل ملف CSV في القائمة المنسدلة.

يمكنك العثور على ملف تصدير CSV في موقع التنزيل الافتراضي لجهازك.

الخطوة 2

هذا ما يبدو عليه ملف جداول بيانات جوجل الخالية من الأخطاء

لنفترض أنك تريد تحميل ملف CSV هذا إلى جداول بيانات جوجل.

افتح الملف الذي تم تنزيله وتحقق مما إذا كان يظهر أي أخطاء. إذا لم يكن كذلك، فأنت في أمان.

الخطوة 3

يؤدي النقر فوق استيراد إلى فتح مربع حوار لاختيار ملفك

يمكنك فتح ورقة غوغل التي تريد قاعدة البيانات هذه على ورقة غوغل. بمجرد الوصول، انقر على ملف متبوعًا بـ استيراد. يمكنك الآن اختيار ملف CSV من موقعه وتحميله هنا.

الخطوة 4

قم بتعديل موقع الاستيراد وأقسام نوع الفاصل حسب الحاجة

ستطالبك نافذة تسمى "استيراد ملف" باختيار بعض المدخلات. تخطى ذلك وانقر على استيراد البيانات مباشرةً.

الخطوة 5

سيتم تصدير ملفات CSV الخاصة بك بتنسيق غير محرر مثل هذا

لا تتردد في تعديل خلايا البيانات المصدرة. يمكنك تغيير الخطوط والألوان أو استخدام خيارات التصفية إذا كنت تريد تمثيل تصدير البيانات بشكل مختلف.

إذا كانت لديك قاعدة بيانات تحتوي على جداول متعددة وطرق عرض مفضلة، فستحتاج إلى تنزيل ملف CSV منفصل.

2. كيفية استخدام الأتمتة المضمنة في Airtable

يتيح لك Airtable إنشاء العديد من إعدادات الأتمتة لتصدير جداول البيانات تلقائيًا دون أي نقرات يدوية أو تعليمات برمجية.

الخطوة 1

انظر الشريط الأحمر في أعلى الشريط الأحمر وانقر على الخيار الثاني

ابدأ هذه العملية بالنقر على الأتمتة بجوار زر البيانات في الشريط العلوي.

الخطوة 2

تنبثق شاشة جديدة تطلب منك اختيار مشغّل. يبدأ هذا المشغّل عملية الأتمتة ويتولى تصدير بيانات Airtable في الوقت الفعلي.

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المشغلات والتكاملات

لنفترض أنك ترغب في تحميل البيانات في جداول بيانات جوجل مرة أخرى. لهذا، انقر على 'إضافة مشغّل' واختر 'عند إنشاء السجل' من القائمة المنسدلة.

هذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها إضافة نقطة بيانات أو سجل جديد إلى قاعدة بيانات Airtable، سيظهر أيضًا تلقائيًا في جدول بيانات جداول بيانات جداول بيانات Google المختار.

إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر حداثة لإدارة قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بك، فقد ترغب في استكشاف بدائل جداول بيانات جوجل .

الخطوة 3

بعد ذلك، يجب عليك تهيئة المشغّل حتى يعمل بشكل صحيح. انقر تكوينات تحت عمود الخصائص على اليمين، ثم حدد الجدول الذي يحتوي على بياناتك. في هذه الحالة، هو المهام.

اختر الورقة من المصنف الذي ترغب في استخدامه مع هذه الأتمتة القائمة على التصدير

الآن، يمكنك الآن النقر فوق "إضافة منطق أو إجراء متقدم" واختيار "جداول بيانات جوجل" من الخيارات المنسدلة.

الإجراء الذي ستحتاج بعد ذلك إلى تحديده هو "_إضافة صف".

سيتم تحديث كل نقطة بيانات جديدة تتم إضافتها كصف جديد في جداول بيانات جوجل

تضمن هذه الخطوة ملء صف جديد في جدول بيانات جداول بيانات جداول بيانات Google بعد كل إضافة جديدة إلى قاعدة بيانات Airtable.

الخطوة 4

مرة أخرى، قم بالوصول إلى عمود الخصائص. تتضمن هذه الخطوة ربط حسابك في جداول بيانات جوجل وتحديد جدول البيانات الذي تريد تصدير البيانات إليه.

تأكد من الاتصال بحساب جوجل الذي يحتوي على جداول البيانات التي تطلبها

اختر 'اتصل بحساب جديد في جداول بيانات جوجل' ضمن القائمة المنسدلة حساب جداول بيانات جوجل.

بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق تحديد من Google Drive تحت خيار جدول البيانات

سيعرض Airtable نافذة تعرض محرك Google Drive الخاص بك

اختر جدول البيانات الذي تريد تصدير السجلات إليه وانقر على تحديد.

*👀مكافأة:

_/مراجع/ _ https://clickup.com/blog/gantt-chart-google-sheets// إنشاء مخططات جانت داخل جداول بيانات جوجل %/%href/

واختبار ما إذا كان بإمكانك عرض بيانات محددة تعتمد على التاريخ في قاعدة البيانات الخاصة بك بتنسيق جدول زمني.

الخطوة 5

أخيرًا، حان الوقت لاختيار ورقة العمل التي تريد تحديثها، بما في ذلك الأعمدة المحددة التي ترغب في تصدير بيانات Airtable الخاصة بك إليها.

انقر على ورقة العمل تحت عمود الخصائص واختر الورقة المفضلة لديك

بعد ذلك، انقر فوق +اختيار الحقل تحت بيانات الصف وابدأ في اختيار قيم الحقول في الأعمدة.

لا تنس اختيار الاسم الدقيق للعمود المفضل في المربع الموجود أسفل هذه الأعمدة المختارة

أنت جاهز للبدء! لاختبار الأتمتة، انقر فوق الزر اختبار الإجراء ضمن القائمة المنسدلة اختبار الخطوة.

الآن، على الرغم من أن هذا قد يبدو سريعًا، إلا أنك قد تجد صعوبة في استخدام قواعد بيانات أكبر.

من المحتمل أن يؤدي اتباع العديد من الخطوات وتكرار ملء المدخلات إلى حدوث أخطاء. أي تغييرات طفيفة في جداول بيانات جوجل، أو قاعدة بيانات Airtable، أو التهيئة يمكن أن تعطل الأتمتة أيضًا.

💡 نصيحة احترافية: اكتشف الاختلافات بين جداول بيانات جوجل وإكسل لاختيار نظام أساسي أفضل لإدارة البيانات يناسب متطلبات عملك.

3. كيفية التصدير من Airtable باستخدام تطبيقات الجهات الخارجية

يمكن تصدير البيانات من Airtable من خلال إنشاء رمز وصول شخصي. يمكنك عادةً نقل بياناتك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات البسيطة، سواءً باستخدام أدوات مثل Zapier وTableau أو ClickUp وNotion.

ومع ذلك، نظرًا لأن التعليمات تختلف من أداة لأخرى، فمن الأفضل الرجوع إلى الأدلة المصممة خصيصًا لهذا الانتقال.

## لماذا يجب عليك تصدير البيانات من Airtable

بينما يمكن أن يصبح Airtable جدول بيانات مفصل لإدارة المشاريع ، يمكن أن تضعك قيودها في زوبعة من مشاكل إدارة البيانات على المدى الطويل. على سبيل المثال

حدود السجل الضيقة

تفرض Airtable، خاصةً في خططها المجانية والمنخفضة المستوى، قيودًا صارمة على عدد السجلات التي يمكنك تخزينها في قاعدة بياناتك. على سبيل المثال، تسمح الخطط المجانية بـ 1,000 سجل فقط لكل قاعدة، بينما تسمح الخطط الاحترافية بما يصل إلى 50,000 سجل.

يصبح هذا مشكلة بالنسبة للمستخدمين الذين يديرون مجموعات بيانات كبيرة. علاوةً على ذلك، مع نمو مجموعات البيانات الخاصة بك، ستضطر إلى التصدير إلى منصات قابلة للتطوير للحفاظ على الكفاءة وسلامة البيانات.

تقيّد مطالبة "تجاوز السجل" نمو قاعدة البيانات للعديد من المستخدمين. على سبيل المثال، ستتجاوز المعلومات الإعلانية لمؤسستك بسهولة حدود سجلات Airtable.

إذا كنت تبحث عن بدائل Airtable ، فكر في المنصات التي توفر المزيد من المرونة وقابلية التوسع.

الأتمتة المعقدة

كما رأيت أعلاه، فإن الأتمتة تستغرق وقتاً طويلاً في الإعداد، كما أن هناك مجالاً للخطأ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسهيلات الأتمتة المدمجة غير كافية للتعامل مع تدفقات العمل المعقدة ذات الخطوات والشروط المتعددة.

على سبيل المثال، قد تكون المهام التي تتطلب ميزات أتمتة متقدمة، مثل التكامل السلس مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث أو المشغلات الشرطية لعروض متعددة، صعبة.

محدودية التقارير المتقدمة

تعد إمكانيات إعداد التقارير وتصور البيانات في Airtable أساسية نسبيًا مقارنةً بأدوات التحليلات المخصصة. الرسوم البيانية والملخصات البسيطة مفيدة إلى درجة معينة. ولكن بمجرد تجاوز هذا الحد، يمكن أن يصبح الافتقار إلى التحليل المتعمق للبيانات وإعداد التقارير عائقًا.

إذا كنت بحاجة إلى إعداد تقارير متطورة، فستحتاج على الأرجح إلى تصدير بياناتك إلى منصات ذكاء الأعمال المتقدمة مثل ClickUp أو Tableau.

بالإضافة إلى ذلك، لا توفر Airtable معالجة البيانات في الوقت الفعلي. هذا يعني أن أي متطلبات عاجلة لإنشاء التقارير قد تواجه تأخيرات.

هناك مشكلة أخرى هي أن التقارير التي يتم إنشاؤها بواسطة واجهة Airtable المحمولة لا تفي دائمًا بمتطلبات عمليات الفحص الميداني وإنشاء التقارير. لذا فإن إنشاءها أثناء التنقل لا يكون عادةً خيارًا متاحًا.

لمعالجة القيود المذكورة أعلاه، قد تحتاج إلى استخدام أدوات تصور البيانات .

### مشاكل قابلية التوسع الإشكالية

لن تتكيف العمليات واسعة النطاق بشكل جيد مع قابلية التوسع في Airtable. فكلما كانت قاعدة بياناتك العلائقية أكبر وأكثر تعقيدًا، كلما تدهور أداؤها. هذا يجعلها غير مناسبة للمشاريع ذات الاستعلامات المعقدة.

للتغلب على ذلك، ستحتاج إلى الانتقال إلى أنظمة إدارة بيانات أكثر قوة مثل MySQL أو PostgreSQL.

بدائل لـ Airtable كليك أب يكمن تفرده في قابلية تخصيص كل ميزة، بدءًا من الأتمتة الشرطية إلى الخرائط الذهنية وقوائم مراجعة المهام. يمكنك استخدام ClickUp لإنشاء جداول البيانات وإدارتها على واجهة سهلة التصفح.

استفد من برنامج إدارة المشاريع المجاني هذا لاكتشاف أسلوب جديد لإدارة بياناتك.

دعنا نستكشف الميزات الرئيسية لبرنامج ClickUp التي تمنحه ميزة على برنامج Airtable في إدارة البيانات والمشاريع.

عرض الجدول

عرض جميع بياناتك بتنسيق قابل للتخصيص بالكامل باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

مع انقر فوق عرض الجدول ، يمكنك بسهولة إعداد جداول بيانات من أي حجم، من الصغيرة إلى الكبيرة، دون القلق بشأن التنقل بين أنواع البيانات المختلفة.

يمكنك تعديل الألوان والأعمدة وربط المهام المتعلقة بكل نقطة بيانات - وكل ذلك يساعد في توزيع المهام والميزانيات وقوائم الجرد بطريقة يمكن تتبعها.

نظّم بياناتك بسلاسة باستخدام طريقة عرض الجدول:

أعمدة قابلة للتخصيص: قم بتعديل الأعمدة أو إضافتها أو حذفها أو إعادة ترتيبها لتخصيص جدول البيانات وفقًا لمتطلبات مشروعك بالضبط

قم بتعديل الأعمدة أو إضافتها أو حذفها أو إعادة ترتيبها لتخصيص جدول البيانات وفقًا لمتطلبات مشروعك بالضبط حقول بيانات غنية: استخدم أنواعًا متعددة من البيانات مثل الأرقام والتواريخ والنصوص وغيرها لإنشاء جداول بيانات موثقة وشاملة

استخدم أنواعًا متعددة من البيانات مثل الأرقام والتواريخ والنصوص وغيرها لإنشاء جداول بيانات موثقة وشاملة عوامل التصفية والفرز: اختبر عوامل التصفية لفرز بياناتك وتنظيمها، مما يتيح حل استعلام البيانات والتنقل بشكل أسرع

لا تتردد في ربط مرفقات الملفات بقاعدة البيانات الخاصة بك أو تقديم تقييمات قائمة على النجوم للمنتجات والعروض

يتيح لك أكثر من 15+ نوعًا من حقول البيانات تصور البيانات للمهام الصغيرة والمشاريع الكبيرة في طريقة عرض الجدول في ClickUp

من أبرز ما يميز ClickUp هو قدرة ClickUp على إنشاء علاقات بين المهام التابعة ونشر قاعدة بيانات مترابطة بالكامل بين أعضاء الفريق والمديرين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين.

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الأتمتة

أتمتة كيفية تأثر سير عملك مع كل إضافة بيانات جديدة باستخدام أتمتة ClickUp Automation

التالي, أتمتة ClickUp مصممة لتقليل الجهد اليدوي المطلوب لإدارة التسويق والهندسة والمهام الأخرى المتعلقة بالمشروع، الصغيرة منها والكبيرة على حد سواء.

تأتي أداة إنشاء الأتمتة التي تدار بالذكاء الاصطناعي هذه مع مشغلات وإجراءات عالية المستوى للعمل مع أكثر من 100 قالب. تهتم هذه القوالب بتبعيات المهام، والروابط المضمنة في التعليقات، وتغيير حالات المهام، وعشرات المهام الروتينية في صيانة قاعدة البيانات.

باستخدام أتمتة ClickUp Automations، يمكنك:

الوصول إلى سجلات التدقيق لتتبع وفهم كيفية تأثير الأتمتة على إنتاجية فريقك

نشر مساعدة الذكاء الاصطناعي لإدخال المدخلات ذات الصلة في الحقول المخصصة، مثل ملخصات المهام وحالات المشروع ومشاعر العملاء

استخدم خطافات الويب المخصصة لتحسين قدرات الأتمتة في قاعدة بياناتك من خلال أتمتة المهام في تطبيقات أخرى مثل GitHub و HubSpot

قم بتضمين تسلسلات أتمتة البريد الإلكتروني لتحسين استجاباتك لعمليات إرسال النماذج وتغييرات حالة المهام والمزيد باستخدام ClickUp Automation

يجعل ClickUp إدارة مشاريع فريقك أمراً سهلاً من خلال تعيين المهام تلقائياً للمجموعات بدلاً من الأفراد. هذا يعني عدم إجراء المزيد من التعديلات اليدوية عندما تتغير خطط المشروع بشكل غير متوقع، وتكون مسؤوليات فريقك محدثة دائماً.

الذكاء الاصطناعي والمستندات ClickUp Brain و

مستندات ClickUp هي أدوات قوية لإنشاء الجداول وإدارتها، مما يجعل المنصة بديلاً مفضلاً عن Airtable.

في ClickUp Docs، يمكنك بسهولة إنشاء جداول لتنظيم معلوماتك. يمكنك القيام بذلك باستخدام أمر الشرطة المائلة، حيث تؤدي كتابة /table في أي موقع مدعوم إلى إدراج جدول مباشرةً. يمكنك أيضًا ببساطة لصق البيانات من ملفات Excel أو CSV، مما يسمح بنقل البيانات وتنظيمها بسرعة.

بمجرد إنشاء جدول، يمكنك ضبط أحجام الأعمدة، وإعادة ترتيب الصفوف والأعمدة، واستخدام خيارات مثل دمج الخلايا وتغيير ألوان الخلفية. يمكنك أيضًا تطبيق تنسيق النص المنسق لتحسين المظهر المرئي للمحتوى داخل الجدول.

يتيح لك مستندات ClickUp Docs أن تكون مبدعًا مع خيارات تنسيق غنية، مما يجعل من السهل تنظيم المحتوى الخاص بك وتنسيقه بالطريقة التي تريدها

ClickUp Brain هي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على تبسيط إنشاء الجداول وتنظيم البيانات. إليك بعض المزايا الأخرى:

سهولة الاستخدام: بفضل الأوامر البسيطة ومساعدة الذكاء الاصطناعي، فهي سهلة الاستخدام للغاية، خاصةً إذا وجدت أن واجهة Airtable صعبة

استخدم ClickUp Brain لتلخيص المحتوى داخل المستندات، مما يسهل استخلاص المعلومات المعقدة في ملخصات واضحة وموجزة

خيارات التخصيص : تنسيق الجداول ودمجها بسهولة في مختلف المستندات والمهام، لمزيد من المرونة

: تنسيق الجداول ودمجها بسهولة في مختلف المستندات والمهام، لمزيد من المرونة تعزيز التعاون : اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي على الجداول داخل المستندات دون التبديل بين التطبيقات المختلفة

: اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي على الجداول داخل المستندات دون التبديل بين التطبيقات المختلفة تكامل غني : تضمين الجداول داخل المهام والمستندات للاحتفاظ بجميع معلوماتك المهمة في مكان واحد وتعزيز الإنتاجية

: تضمين الجداول داخل المهام والمستندات للاحتفاظ بجميع معلوماتك المهمة في مكان واحد وتعزيز الإنتاجية التعليقات: إضافة تعليقات مباشرة على الجداول داخل المستندات، مما يتيح إجراء المناقشات والتعليقات في الوقت الفعلي

لوحات المعلومات لوحات معلومات ClickUp تساعدك على إنشاء تمثيل مرئي لعملك. فهي تمنحك رؤى حول أداء المشروع وإنتاجية الفريق والتقدم الشخصي.

يتم إنشاء لوحات المعلومات باستخدام بطاقات قابلة للتخصيص، والتي تعمل كمكونات رئيسية. يمكنك عرض أنواع مختلفة من المعلومات على هذه البطاقات، مثل حالات المهام، وتتبع الوقت، وتقدم المشروع.

سواء كنت تبدأ من الصفر أو تستخدم قوالب معدة مسبقًا، يمكنك تخصيص لوحات معلومات ClickUp لتناسب احتياجاتك الخاصة، مثل إدارة المشاريع أو تتبع المبيعات

تتكامل طريقة عرض لوحة المعلومات بسلاسة مع العناصر الأخرى في مساحة العمل الخاصة بك، مما يسهل على أعضاء الفريق الوصول إلى البيانات المطلوبة ورؤيتها في سياق عملهم.

يمكنك التبديل بين وضعي التحرير والعرض، مما يمنحك المرونة في تقديم المعلومات والتفاعل معها. التحديثات في الوقت الفعلي على بُعد تحديث، ويمكنك حتى ضبط لوحات المعلومات على التحديث التلقائي للتحديث التلقائي لمراقبة البيانات بشكل مستمر.

تسمح لك خيارات التصفية المتقدمة بتخصيص البيانات المعروضة على بطاقاتك بناءً على معايير محددة، وهو أمر رائع للفرق التي تركز على جوانب معينة من مشاريعها. يمكنك أيضًا مشاركة لوحات المعلومات بشكل عام أو مع أعضاء فريق محدد، مما يعزز التعاون والشفافية داخل مؤسستك.

بالنسبة للمهتمين بتتبع الوقت وإعداد التقارير، توفر لوحات معلوماتClickUp Dashboards بطاقات تستند إلى الوقت لتصور التغييرات في المهام بمرور الوقت. وهذا مفيد بشكل خاص لتتبع الجداول الزمنية للمشروع والمواعيد النهائية.

### قوالب جداول البيانات

ClickUp's تسريع قوالب جداول البيانات التفصيلية قاعدة بياناتك وعمليات إدارة المشروع.

تم تصميم قالب جدول بيانات إدارة المشاريع من ClickUp لمساعدتك على تتبع جميع المهام التي ينطوي عليها المشروع.

قالب جدول بيانات إدارة المشاريع من ClickUp مثالي لتبسيط كيفية إدارة مهام مشروعك وجداوله الزمنية وأصوله. فهو يساعدك على تتبع التواصل الأساسي مع أصحاب المصلحة ويضمن عدم إغفال أي نقطة بيانات - بسيطة أو معقدة -.

الجزء الأفضل؟ هذا القالب يريحك من دمج أي برنامج جدول بيانات في مجموعة تقنيات إدارة المشاريع الخاصة بك.

قالب خطة الميزانية الشخصية هو قالب تعقب مالي يساعدك على تحقيق أهدافك المالية بسهولة من خلال تصميمه البسيط وميزاته التي يسهل التنقل فيها.

التالي قالب خطة الميزانية الشخصية من ClickUp رائع لمساعدتك في تحقيق أهدافك المالية، سواء على المدى القصير أو الطويل. من خلال ملء أقسام المصروفات والدخل، يمكنك بسهولة إنشاء وتتبع ملخصات الميزانية الأسبوعية والشهرية.

تضيف الحسابات التلقائية إلى بساطة القالب، مما يجعل من السهل مراقبة إنفاقك.

انتقل إلى ClickUp لإدارة قواعد البيانات والمشروعات بشكل أكثر ذكاءً

يمكن أن يكشف الانتقال إلى ClickUp لصيانة قاعدة البيانات ومهام إدارة المشاريع عن تقنيات جديدة لتحسين إنتاجيتك.

يساعد المستودع الواسع من الميزات على ربط كل شيء من المهام والمرفقات وجداول البيانات وسير العمل على منصة موحدة.

إن الجمع بين ClickUp Docs و Table View وقوالب جداول البيانات يجعل من المنصة بديلاً مثاليًا متعدد الوظائف لمنصة Airtable.

قم بتصدير البيانات إلى ClickUp لتجربة مستوى جديد من الطلاقة الإدارية.

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